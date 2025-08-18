Iranul avertizează că un nou război cu Israelul poate izbucni în orice moment
G4Media, 18 august 2025 20:00
• • •
Prim-vicepremierul iranian Mohammad Reza Aref a avertizat luni că un nou război cu Israelul ar putea izbucni „în orice moment”, la peste două luni de... G4Media.ro.
Sectorul chinez al automobilelor electrice a ajuns în faza în care investeşte mai mult în străinătate decât pe piața internă # G4Media
Pentru prima dată în istorie, companiile chineze din industria automobilelor electrice au investit, în 2024, sume mai mari în străinătate decât acasă, chiar dacă proiectele... G4Media.ro.
Grupul hipic britanic AMO Racing a cumpărat o iapă cu suma record de 3 milioane de euro la prestigioasa licitaţie de cai „yearling”, pur-sânge cu... G4Media.ro.
Tesla reduce la jumătate plățile lunare pentru un leasing în Marea Britanie, pe fondul scăderii drastice a vânzărilor # G4Media
Șoferii britanici pot acum să cumpere prin leasing un vehicul electric Tesla la puțin peste jumătate din prețul de acum un an. The Times relatează că această mișcare vine... G4Media.ro.
Jucătoarea de tenis Patricia Maria Ţig, locul 218 WTA, a fost eliminată, luni, în primul tur al calificărilor la US Open, ultimul grand slam al... G4Media.ro.
Hamas a răspuns pozitiv la o nouă propunere de încetare a focului cu Israelul în Gaza, prezentată de mediatorii din Egipt şi din Qatar, a... G4Media.ro.
Ilie Bolojan, către reprezentaţii Asociaţiei Municipiilor din România: Investiţiile din PNRR vor continua planificat, astfel încât să ne asigurăm că vor primi finanţare proiectele care vor fi finalizate până la sfârşitul lunii august 2026 # G4Media
Premierul Ilie Bolojan le-a transmis, luni, reprezentanţilor Asociaţiei Municipiilor din România, cu care s-a întâlnit la Palatul Victoria, că investiţiile din PNRR vor continua într-o... G4Media.ro.
BREAKING Premieră. Multinaționala Mega Image vinde magazine către un retailer român, pentru a primi undă verde să cumpere rețeaua Profi # G4Media
Ahold Delhaize, care deține Mega Image în România, va vinde 87 de magazine către rețeaua românească Annabella, pentru a primi verde să achiziționeze rețeaua Profi.... G4Media.ro.
Firefly Aerospace, rivalul SpaceX, explorează posibilitatea de a lansa racheta Alpha din Japonia, în timp ce pregătește o lansare din Suedia # G4Media
Firefly Aerospace explorează posibilitatea de a lansa racheta Alpha din Japonia, în contextul în care producătorul american de rachete își extinde serviciile de lansare de... G4Media.ro.
Volodimir Zelenski va purta un „costum” în stil militar la summitul cu Trump, declară un designer pentru POLITICO # G4Media
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va renunța din nou la un costum tradițional la întâlnirea cu președintele american Donald Trump la Casa Albă, luni, optând în... G4Media.ro.
FOTO/VIDEO O alternativă rentabilă la creșterea vitelor /„Festivalul bivolului”, între un îndemn și un semnal de alarmă # G4Media
La sfârșitul săptămânii trecute, în Țara Lăpușului a avut loc cea de-a doua ediție a „Festivalului bivolului”. Ajuns la a doua ediție, evenimentul a reunit,... G4Media.ro.
Ministrul Mediului anunţă că 24 de persoane şi-au depus candidatura pentru funcţia de director general interimar al Romsilva / Interviurile, ţinute de Consiliul de Adminsitraţie / Vor fi publicate pe site-ul regiei # G4Media
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă, luni, că 24 de persoane şi-au depus candidatura pentru funcţia de director general interimar al Romsilva, iar interviurile vor avea... G4Media.ro.
Nicuşor Dan, la Roşia Montană: Suntem obligaţi să aibă un viitor, ar fi ruşinos să ai un sit UNESCO care peste tot în lume aduce bani şi să nu fim în stare să-l punem în valoare # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan, aflat în vizită cu familia, luni, la Roşia Montană, în judeţul Alba, afirmă că localitatea intrată în patrimoniul UNESCO are nevoie de... G4Media.ro.
Toţi liderii statelor UE vor participa marţi la o videoconferinţă asupra discuţiilor de la Casa Albă privind #Ucraina # G4Media
Cei 27 de lideri ai statelor UE vor participa marţi la o videoconferinţă asupra reuniunilor privind eforturile de pace în Ucraina care au loc luni... G4Media.ro.
Nicuşor Dan: Eu sper să ajungem să avem întâlnirea trilaterală adevărată Trump-Putin-Zelenski / Rusia, ca să fim foarte clari, nu îşi doreşte pace / Singura modalitate de a o aduce la o masă de negocieri adevărată este cu sancţiunile economice # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că, în procesul demarat la nivel internaţional pentru încetarea războiului din Ucraina, speră să existe discuţii între preşedinţii Donald Trump, Volodimir... G4Media.ro.
Care este dieta potrivită pentru animalele cu boli hepatice: Restricții și alimente care susțin ficatul, potrivit medicului veterinar Beatrice Ilea # G4Media
Afecțiunile hepatice sunt din ce în ce mai frecvente la câini și pisici, iar dieta joacă un rol esențial în susținerea funcției ficatului și în... G4Media.ro.
Iordania revine la serviciul militar obligatoriu din februarie 2026, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu # G4Media
Guvernul iordanian a anunţat luni reactivarea serviciului militar obligatoriu începând din februarie 2026, cu scopul de a „consolida identitatea naţională” şi de a „forma caracterul”... G4Media.ro.
Premierul Marii Britanii: Aliaţii trebuie să se asigure că va exista o pace justă şi durabilă în Ucraina # G4Media
Premierul britanic Keir Starmer a declarat luni că aliaţii trebuie ”să se asigure că va exista o pace justă şi corectă” în Ucraina, în contextul... G4Media.ro.
FOTO VIDEO Scutul de forare „Sfânta Maria”, utilajul gigant cu lungime de 97 de metri, a realizat primul segment de tunel între viitoarele staţii de metrou Tokyo şi Aeroport Băneasa din București # G4Media
Metrorex anunţă, luni, că scutul de forare „Sfânta Maria” a realizat primul segment de tunel între viitoarele staţii de metrou Tokyo şi Aeroport Băneasa, transmite... G4Media.ro.
Thailanda va permite turiştilor străini să îşi convertească criptomonedele în moneda locală # G4Media
Oficialii thailandezi au anunţat luni că vor lansa un program pilot, care se va întinde pe o perioadă de 18 luni, în care vor permite... G4Media.ro.
„Știu exact ce fac. Am rezolvat șase războaie în șase luni”: Trump se laudă cu realizările sale în domeniul păcii, în contextul negocierilor cu Ucraina # G4Media
Donald Trump și-a lăudat realizările în domeniul păcii înaintea negocierilor cu Ucraina, care ar putea fi decisive, programate pentru luni, 18 august, scrie Sky News.... G4Media.ro.
Sam Altman, directorul OpenAI, recompensat cu Premiul Axel Springer: Întruchipează inovația combinată cu reflecția # G4Media
Sam Altman, directorul OpenAI, va primi Premiul Axel Springer în semn de recunoaştere a „contribuţiei sale la transformarea digitală şi a convingerii sale că tehnologia... G4Media.ro.
Copac căzut peste două femei pe o stradă din sectorul 2 al Capitalei / Femeile au primit îngrijiri medicale la faţa locului, iar apoi au fost transportate la spital pentru investigaţii / A fost avariată şi o maşină parcată # G4Media
Două femei au fost rănite, după ce un copac a căzut peste ele, pe o stradă din sectorul 2 al Capitalei. Femeile au primit îngrijiri... G4Media.ro.
Școala9: Șase zile de naționalism all-inclusive și laudă pentru legionari la Școala de vară SOS România / Șoșoacă: „Legionar vine de la om al legii” # G4Media
De la Școala de vară SOS din Prahova, internetul a păstrat în memorie în special dansurile Dianei Șoșoacă pe ritmurile piesei „Kibori”. O foarte mică... G4Media.ro.
Trei femei din Călăraşi care consumaseră alcool şi apelaseră abuziv numărul de urgență 112 au fost încătuşate şi duse la Poliţie / Una dintre ele l-a lovit cu pumnii în piept pe un poliţist, fiind reţinută pentru ultraj # G4Media
Trei femei de 21, 31 şi 50 de ani au fost încătuşate şi duse la Poliţie, după ce una dintre ele a sesizat la 112,... G4Media.ro.
Trump anunţă eliminarea votului prin corespondenţă şi a maşinilor de vot, pentru a preveni fraudele la alegeri în SUA # G4Media
Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat luni că va semna un ordin executiv pentru a pune capăt votului prin corespondenţă şi a maşinilor de vot,... G4Media.ro.
EXCLUSIV Un ambasador al Rusiei va comemora la Iași al treilea an la rând ”eroii care au eliberat România de naziști.” Istoricul Dorin Dobrincu: ”Apelul la trecut este unul dintre instrumentele preferate ale Rusiei în războiul ei informațional cu Vestul, implicit cu România” # G4Media
Miercuri, 20 august, ambasadorul Rusiei în România, Vladimir Lipaev îi va comemora la Iași pe soldații ruși care au eliberat acest oraș și alte părți... G4Media.ro.
Putin a discutat la telefon cu liderii din India şi Brazilia despre întâlnirea sa cu Trump # G4Media
Prim-ministrul indian Narendra Modi şi preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva au anunţat luni că au discutat la telefon cu liderul rus Vladimir Putin... G4Media.ro.
Asociaţia „Forumul Judecătorilor din România”: Întâlnirea reprezentanților asociațiilor magistraților cu prim-ministrul Ilie Bolojan a avut scopul de a debloca dialogul dintre puterea executivă și magistrați # G4Media
Asociaţia „Forumul Judecătorilor din România” a participat luni, 18 august, la întâlnirea organizată la sediul Guvernului României între prim-ministrul Ilie Bolojan și reprezentanții asociațiilor profesionale... G4Media.ro.
Prim-ministrul Republicii Srpska, Radovan Viskovic, în funcţie din 2018, a demisionat luni, anunţând formarea unui nou guvern al acestei entităţi a sârbilor din Bosnia, la... G4Media.ro.
Macaz defect în staţia CFR Rupera / Trenul Baia Mare – Cluj Napoca – Bucureşti Nord este blocat / Posibil să apară decalări de orare şi în circulaţia altor trenuri de pe secţia Braşov – Sighişoara # G4Media
Trenul Baia Mare – Cluj Napoca – Bucureşti Nord este blocat, luni, pe traseu, din cauza unui macaz defect în staţia Rupea. La faţa locului... G4Media.ro.
VIDEO Demonstrație de forță din partea SUA, în timpul vizitei lui Putin: Un bombardier steath B-2, flancat de patru avioane f-35, au survolat cerul Alaskăi # G4Media
În timp ce președintele Donald Trump îl întâmpina pe președintele rus Vladimir Putin pe pista aeroportului Joint Base Elmendorf-Richardson din Alaska, un bombardier stealth B-2... G4Media.ro.
Egiptul este ”pregătit” să se alăture oricărei forţe internaţionale ce ar putea fi desfăşurată în Fâşia Gaza, a anunţat luni şeful diplomaţiei egiptene, Badr Abdelatty,... G4Media.ro.
Bărbatul care şi-a înjunghiat cu un cuţit fosta concubină într-un centru maternal din Călăraşi a fost arestat preventiv pentru tentivă de omor / El a fost găsit de poliţişti la locuinţa sa # G4Media
Bărbatul care şi-a înjunghiat cu un cuţit fosta concubină, duminică după-amiază, într-un centru maternal din Călăraşi, a fost arestat preventiv pentru tentivă de omor, tulburarea... G4Media.ro.
Fiul cel mare al prinţesei moştenitoare a Norvegiei a fost pus sub acuzare pentru 32 de infracțiuni, dintre care patru violuri # G4Media
Fiul cel mare al prinţesei moştenitoare a Norvegiei Mette-Marit, Marius Borg Hoiby, a fost inculpat pentru 32 de infracţiuni, dintre care patru violuri, şi riscă... G4Media.ro.
Primarul comunei Ciugud: Guvernul nu are dreptul să anuleze proiecte europene, dacă acestea sunt în termen şi pot fi realizate / Nu pot accepta ca viitorul comunităţii mele să se decidă într-un birou la Bucureşti # G4Media
Primăria Comunei Ciugud solicită public Guvernuluii să renunţe la prevederea de anulare a unor proiecte europene finanţate din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, care,... G4Media.ro.
FOTO Preşedintele Nicuşor Dan, împreună cu familia la Roşia Montană / „Vizită surpriză azi, în pauza de prânz!” # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a mers luni, într-o vizită, alături de familie, la Roşia Montană, imagini fiind publicate pe pagina de Facebook ”Adoptă o Casă la... G4Media.ro.
Ministrul de Externe al Israelului a revocat vizele de rezidenţiat ale reprezentanţilor Australiei la Autoritatea Palestiniană / Măsura vine la câteva ore după ce Canberra a interzis intrarea în ţară unui parlamentar israelian # G4Media
Ministrul de Externe Gideon Sa’ar a decis revocarea vizelor de rezidenţiat ale reprezentanţilor Australiei la Autoritatea Palestiniană, anunţă ministrul într-o postare pe X, la câteva... G4Media.ro.
Cel puţin şapte morţi şi numeroşi răniţi în atacuri ruse în Ucraina, înaintea întâlnirii Trump-Zelenski la Casa Albă # G4Media
Cel puţin şapte persoane au fost ucise, iar alte 18 rănite în atacuri ruse la Harkov (est) şi în regiunea Sumî, anunţă autorităţile ucrainene, înainte... G4Media.ro.
Transportul public de călători a fost reintrodus după 35 de ani în oraşul Întorsura Buzăului datorită fondurilor europene # G4Media
Transportul public de călători a fost reintrodus, începând de luni, în oraşul Întorsura Buzăului, după 35 de ani, printr-un proiect iniţiat de către autorităţile locale... G4Media.ro.
Ministrul apărării din Israel urmează să aprobe marţi planurile de preluare a oraşului Gaza # G4Media
Ministrul israelian al apărării Israel Katz urmează să aprobe planurile operaţionale pentru declanşarea operaţiunii de cucerire a oraşului Gaza, a anunţat luni site-ul de ştiri... G4Media.ro.
FOTO I Cum a pus pe picioare familia Rétyi din Covasna fabrica de brânzeturi maturate Arkäse. „Foarte mulți încă nu fac diferența dintre cașcaval și brânza maturată. Pentru foarte mulți, brânza este egală cu telemeaua” # G4Media
Familia Rétyi, din Arcuș, jud. Covasna, a reușit să transforme în realitate visul de a prelucra laptele pe care îl produc sutele de vaci din... G4Media.ro.
Un general rus a fost grav rănit pe linia frontului, potrivit unui lider regional de rang înalt # G4Media
Generalul Esedulla Abacev, comandantul adjunct al grupului de forţe Nord ale Rusiei, a fost grav rănit pe linia frontului în războiul cu Ucraina, a declarat... G4Media.ro.
Posibile reduceri de posturi şi o scădere cu 30% a salariilor la ASF, ANRE şi ANCOM, potrivit unui proiect de lege publicat de Secretariatul General al Guvernului # G4Media
Conducerile executive ale Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) şi Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii... G4Media.ro.
ANALIZĂ Ar trebui Europa să depindă de tehnologia americană? / Mai multe scenarii sunt analizate pentru a lua în calcul „suveranitatea digitală” – BBC # G4Media
Industria tehnologică ia în calcul mai multe scenarii pentru a nu mai depinde atât de mult de tehnologia americană, întrucât tensiunile dintre țările europene și... G4Media.ro.
Ministrul bulgar al Energiei promite continuarea sprijinului pentru sectorul minier în contextul preţurilor mari la electricitate # G4Media
Ministrul bulgar al Energiei, Zhecho Stankov a promis luni, cu ocazia Zilei Minerului, că va continua măsurile de sprijin financiar pentru sectorul minier, care să... G4Media.ro.
Liderii europeni se vor întâlni cu Zelenski înainte ca acesta să meargă la Casa Albă pentru discuţia cu Trump # G4Media
Liderii europeni veniţi în SUA pentru a susţine Ucraina la întâlnirea pe care preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski o va avea luni cu preşedintele american Donald... G4Media.ro.
Olandezii de la Team Visma au anunțat componența echipei cu care vor participa la Turul Spaniei 2025 la ciclism. De la linia de start nu... G4Media.ro.
Un diamant rar în valoare de 25 de milioane de dolari, care fusese furat, a fost recuperat de poliţia din Dubai # G4Media
Poliţia din Dubai a anunţat luni că hoţii care au furat un diamant roz rar, estimat la 25 de milioane de dolari, au fost arestaţi... G4Media.ro.
Câinii ne sunt mai mult decât prieteni. Noile studii susțin că sunt gardienii sănătății noastre și aliați în prevenirea bolilor # G4Media
De secole, câinii sunt considerați cei mai buni prieteni ai omului, însă noile cercetări arată că rolul lor depășește cu mult compania și afecțiunea pe... G4Media.ro.
