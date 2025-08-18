Autostrada stricată la un an de la inaugurare. Șoferii fac slalom printre hopuri pe tronsonul de 100 mil. lei
ObservatorNews, 18 august 2025 20:00
Autostrada Bucureştiului trebuie să intre în reparaţii la un an după inaugurare. Şoferii se plâng că fac slalom printre hopuri pe un tronson care a costat aproape 100 de milioane de lei. Asociaţiile de monitorizare a infrastructurii acuză firma constructoare că a folosit materiale de slabă calitate şi că a lucrat sub standardul din Occident.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 5 minute
20:10
"Reţeta" psihologilor pentru a scăpa de depresia post-vacanţă. Medana și Cosmin au pus-o deja în practică # ObservatorNews
Depresia post-concediu nu e un moft, e o realitate. După multe zile de relaxare pe plajă sau la munte, alarma ceasului, aglomerația și proiectele de la serviciu par mai greu de suportat ca oricând. Psihologii eliberează acum "rețete" ca să trecem mai ușor peste această perioadă. Dar nu sunt trecute medicamente minune, ci planurile pentru următoarea vacanţă.
Acum 15 minute
20:00
Autostrada stricată la un an de la inaugurare. Șoferii fac slalom printre hopuri pe tronsonul de 100 mil. lei # ObservatorNews
Autostrada Bucureştiului trebuie să intre în reparaţii la un an după inaugurare. Şoferii se plâng că fac slalom printre hopuri pe un tronson care a costat aproape 100 de milioane de lei. Asociaţiile de monitorizare a infrastructurii acuză firma constructoare că a folosit materiale de slabă calitate şi că a lucrat sub standardul din Occident.
Acum o oră
19:30
Știrile zilei, 18 august 2025. Partidul Social Democrat continuă să boicoteze şedinţele Coaliţiei # ObservatorNews
Știrile zilei, 18 august 2025, prezentate de Nadina Câmpean.
19:30
Filmul accidentului de pe şoseaua spre Thassos. Patru pasageri dintr-o maşină oprită, striviţi de un camion # ObservatorNews
Tragedie în drum spre Thassos, pe o autostradă intens circulată de turiştii români. Un camion condus de un şofer bulgar a intrat în plin în coloana de maşini care aştepta la bariera de taxare. Trei oameni au fost ucişi pe loc, iar şoferul camionului şi un pasager au ajuns în stare gravă la spital. În urma impactului, maşina lovită a luat foc, iar flăcările au provocat un incendiu de vegetaţie.
19:30
Guvernul pregătește reforma companiilor de stat. Vor fi mai puţini şefi, iar salariile vor fi tăiate, potrivit unui proiect pus în dezbatere publică.
19:30
Legea care putea duce la prinderea lui Emil Gânj, uitată de 5 ani. CCR a declarat-o neconstituţională # ObservatorNews
Criminalul din Mureş a reuşit să scape de armata de poliţişti care îl vânau cu ajutorul unor cartele prepay, potrivit unor surse din anchetă. Individul ar fi activat mai multe cartele SIM, imposibil de urmărit, şi ar fi umblat prin zone greu accesibile. Emil Gânj poate ar fi ajuns după gratii dacă legea propusă în urmă cu cinci ani, care interzice vânzarea cartelelor fără un act de identitate, ar fi fost în vigoare acum.
19:30
Județul lovit de cod roșu: A plouat într-o zi cât pentru toată luna august: "Gheaţă cât nuca. N-am mai văzut" # ObservatorNews
Vremea s-a schimbat brusc. De la caniculă am trecut direct la furtuni violente. În Maramureş, grindina şi ploile au făcut prăpăd, iar temperaturile au scăzut serios în aproape toată ţara. La Bucureşti, termometrele au arătat astăzi cu 10 grade Celsius mai puţin. Dar nu vă bucuraţi prea devreme. Deocamdată, nu scăpăm de caniculă.
19:30
ANIMAŢIE. De ce au rămas fără apă caldă 4.000 de blocuri din Bucureşti. Reacţia Primăriei Capitalei # ObservatorNews
Avarie majoră în Capitală. Sute de mii de bucureşteni din patru mii de blocuri au rămas fără apă caldă de peste 24 de ore. O conductă de mari dimensiuni s-a spart în mai multe locuri. Angajaţii companiei de termoficare lucrează în subteran pentru a remedia defecţiunea, dar nu pot spune când vor avea bucureştenii apă caldă din nou.
19:20
Ce mită cereau poliţiştii rutieri din Vâlcea care suspendau permise, dar "uitau" să le treacă în baza de date # ObservatorNews
O nouă metodă inventată de agenţii rutieri ca să fenteze legea, dar să pară că au greşit, chipurile, pentru că stau prea mult în teren. S-a întâmplat în Vâlcea, unde astăzi ofiţerii Direcţiei Generale Anticorupţie au făcut 12 percheziţii, între care două chiar în sediul IPJ Vâlcea.
19:20
SURSE: Varianta Guvernului pentru Pilonul II: 30% din sumă retrasă. Restul banilor, împărţiţi pe 8 ani # ObservatorNews
Noi modificări la Pilonul II de pensii. În urma valului de revoltă, autorităţile vor acum să crească valoarea sumei care va putea fi retrasă din pilonul de pensii private. În loc de 25%, procentul să crească până la 35%, iar banii să fie plătiţi în maximum 7 ani, nu în 10, cum s-a propus iniţial.
19:20
"Vedeţi cu cine am de-a face?" Dialogul dintre un salvamar şi un turist care vrea în apă pe steag roşu # ObservatorNews
A fost un weekend negru la malul mării. Patru turişti au murit după ce au intrat în apă, asta deşi era arborat steagul roşu. Oamenii spun că vor să se bucure de mare de toţi banii. Nu îi sperie nimic. Nici pericolul uriaş, nici amenzile pe care le pot primi dacă ignoră avertismentele. Salvamarii ajung să se certe cu turiştii la mal ca să nu-şi rişte viaţa.
Acum 2 ore
19:10
O mamă și fetița de 8 luni, găsite moarte în mașina scufundată într-un canal din SUA. Erau căutate de o lună # ObservatorNews
Tragedie în California. O mamă și fiica ei de doar 8 luni, dispărute de mai bine de o lună, au fost găsite fără viață într-un canal, în interiorul mașinii în care călătoreau.
19:10
"România e într-o situaţie dificilă". Analiştii explică de ce Ucraina nu trebuie să cedeze teritorii # ObservatorNews
Întâlnire decisivă la Casa Albă pentru pacea din Ucraina! Peste o oră, Volodimir Zelenski are de luat o decizie istorică în Biroul Oval. Donald Trump aşteaptă să îi spună dacă este de acord cu pretenţiile lui Putin, care cere şi teritorii pe care nu le-a cucerit - o hotărâre care poate aduce ruşii mai aproape de noi. Împreună cu Zelenski, la Casa Albă trebuie să ajungă din clipă în clipă şapte lideri europeni de top, printre care preşedintele Franţei şi cancelarul Germaniei - artileria grea pentru negocierea păcii. Chiar înaintea discuţiei, preşedintele Statelor Unite i-a trimis un mesaj direct lui Zelenski - unele lucruri nu se schimbă niciodată - aluzie la faptul că Vladimir Putin nu ştie să piardă.
18:20
Și-a planificat vacanța cu ChatGPT și a izbucnit în lacrimi la aeroport: "Am întrebat și mi-a spus că nu" # ObservatorNews
O influenceriță din Spania a aflat pe pielea ei că inteligența artificială nu este întotdeauna de încredere. Tânăra a ratat un zbor spre Puerto Rico după ce s-a bazat pe ChatGPT pentru informații despre documentele necesare pentru călătorie.
Acum 4 ore
18:10
Unde ar putea avea loc summitul Trump-Zelenski-Putin. Variantele propuse de liderii europeni # ObservatorNews
Liderii europeni sunt împărțiți în privința locului unde ar putea avea loc o întâlnire istorică între Donald Trump, Volodimir Zelenski și Vladimir Putin, care ar putea avea loc chiar zilele următoare.
17:50
"Skibidi", "tradwife" și "delulu", printre noile cuvinte adăugate anul acesta în Dicționarul Cambridge # ObservatorNews
Peste 6.000 de termeni noi, mulți popularizați de rețelele sociale și cultura online, au fost incluși anul acesta în Dicțoinarul Cambridge, printre ei aflându-se "skibidi", "tradwife" și "delulu".
17:30
În urmă cu patru săptămâni, la Antena 1, s-a dat startul unui sezon fierbinte, în care cinci cupluri au decis să-și deschidă sufletul și să-și treacă relația prin cel mai dur test posibil – Insula Iubirii! Cel de-al nouălea sezon i-a purtat atât pe participanți, cât și pe cei de acasă prin trăiri reale, prin clipe în care fericirea s-a îmbinat cu tristețea, iar semnele de întrebare s-au transformat în adevărate semnale de alarmă! Astăzi, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, testul devine incendiar!
17:30
Apa mării ar putea fi contaminată cu o bacterie nouă. Ce este "Vibrio" şi ce simptome provoacă # ObservatorNews
Apa mării ar putea fi contaminată cu o bacterie nouă. "Vibrio" se numeşte şi se dezvoltă în general în ape calde, de peste 20 de grade Celsius. Marea Neagră e zonă de risc, potrivit Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor. Copiii sunt cei mai afectaţi. În risc sunt și cei care au zgârieturi sau leziuni pe piele. Și, atenţie, infecţia se poate lua inclusiv dacă mâncați fructe de mare insuficient gătite.
17:20
Trump va elimina votul prin corespondenţă şi maşinile de vot: Un demers menit "să aducă onestitate" # ObservatorNews
Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat luni că va semna un ordin executiv pentru a pune capăt votului prin corespondenţă şi a maşinilor de vot, demers menit să "aducă onestitate" la alegerile de la jumătatea mandatului care vor avea loc anul viitor, dar a admis că se aşteaptă la o opoziţie înverşunată din partea adversarilor democraţi care doresc menţinerea acestor practici de votare despre care el afirmă că favorizează fraudele, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres.
17:10
Tânăr din Iași, mort după o manevră periculoasă. Silviu a depășit pe linie continuă și a intrat în altă mașină # ObservatorNews
Tragedie în Iași. Un tânăr de 24 a murit după ce a intrat cu mașina pe contrasens și s-a izbit de un autoturism care circula regulamentar. Bărbatul a suferit răni grave și a murit după câteva ore, pe un pat de la ATI.
17:00
Brânzeturi contaminate cu Listeria, descoperite în cinci țări europene. Doi oameni au murit în Franța # ObservatorNews
Brânzeturi contaminate cu Listeria au fost detectate în cel puțin cinci țări europene, dar și în SUA și Japonia. Produsele suspecte au fost retrase de la comercializare. Doi oameni au murit în Franța și alții au avut nevoie de îngrijiri medicale în vestul și nordul Europei.
16:40
Și-a vizitat soțul în închisoare și n-a mai ieșit în viață de acolo. Ce a găsit poliția în camera conjugală # ObservatorNews
Un deținut condamnat pe viață pentru patru crime este acuzat acum că și-a ucis soția, chiar în timpul unei vizite conjugale la închisoarea Mule Creek din California. Femeia, în vârstă de 62 de ani, a fost strangulată până la moarte.
16:20
Cinci tineri din Bihor ar fi furat de pe şantier peste 2.000 litri de motorină. 70% din prejudiciu, recuperat # ObservatorNews
Cinci tineri din Bihor cercetaţi pentru că ar fi furat, în mod repetat, peste 2.000 de litri de motorină, din rezervoarele utilajelor de pe un şantier au fost reţinuţi de poliţişti, care au reuşit recuperarea prejudiciului în proporţie de 70%.
Acum 6 ore
16:00
Grindeanu: "N-aţi auzit pe nimeni să spună că nu mai avem coaliţie, dar nu e o perioadă simplă" # ObservatorNews
Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al PSD, susţine că nu partidul pe care în conduce nu va ieşi de la guvernare, deşi PSD nu va mai participa la şedinţele coaliţiei până nu se ajunge la un acord pe Pachetul 2 de măsuri fiscale.
16:00
Grindeanu: România "dă semnal prost". Am urlat 2 luni vine lupul, vine apocalipsa, cât de rău va fi economic # ObservatorNews
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că în acest moment, noi vorbim doar despre lucruri negative şi dăm un semnal prost, care poate fi interpretat greşit, arătând că am urlat de două luni de zile cu vine lupul, vine apocalipsa, şi vine apoi agenţia de rating Fitch şi spune că suntem în aceeaşi situaţie, dar trebuie să ne preocupe şi relansarea economică.
16:00
A primit un mesaj cu o ofertă pentru un "job de vis" și a decis să accepte. Ce a descoperit după l-a șocat # ObservatorNews
Zeci de mii de oameni din Statele Unite au raportat anul trecut mesaje cu oferte de muncă false, potrivit Federal Trade Commission. Pentru mulți, acestea au devenit o rutină obositoare: un mesaj ajunge de pe un număr străin sau o adresă de e-mail suspect de lungă, promițând un job "flexibil, de acasă", iar reacția e aproape automată, raportare ca spam sau ștergere rapidă. Un jurnalist a decis însă să răspundă mesajului și să dea curs înșelătoriei, pentru a vedea cât de departe pot ajunge escrocii.
15:40
3 dintre bărbaţii care au jefuit Poşta din Timişoara, trimişi în judecată. Au plecat cu 10 milioane de lei # ObservatorNews
Trei dintre bărbaţii care au participat la jaful de aproape zece milioane de lei din sediul central al Poştei din Timişoara, în noaptea de 30 mai, au fost trimişi în judecată, au anunţat reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş, informează news.ro.
15:10
Reacţia unui bărbat din Alaska care a primit cadou de la Putin o motocicletă, în timpul summitului cu Trump # ObservatorNews
Un localnic din Anchorage a primit o motocicletă nouă din partea preşedintelui rus Vladimir Putin în timpul summitului acestuia cu omologul american Donald Trump care s-a desfăşurat la sfârşitul săptămânii trecute în acest oraş din Alaska, potrivit televiziunii de stat ruse, informează luni Reuters.
15:00
Copii, alergaţi de urs, în Săcele. Au vrut să se baricadeze într-o curte, dar poarta era închisă # ObservatorNews
O cameră de supraveghere a surprins momentul în care mai mulţi copii sunt alergaţi de un urs, în Săcele.
15:00
România riscă să piardă contractul pentru 37 de trenuri electrice noi din cauza întârzierilor şi penalităţilor # ObservatorNews
Un contract pentru 37 de trenuri electrice noi semnat cu gigantul gigantul francez Alstom este pus în pericol din cauza întârzierilor şi penalităţilor uriaşe. Este vorba despre corecţii financiare de peste 260 de milioane de lei, potrivit Mediafax, care citează un comunicat al Asociaţiei Pro Infrastructură.
14:50
Discuţie Guvern - magistraţi pe pensiile speciale. Proiect "în linia normelor europene" vs "întâlnire inutilă" # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit luni cu reprezentanţii asociaţiilor de magistraţi pentru a discuta reforma pensiilor din sistem. El a declarat că proiectul de lege respectă normele europene, dar ia în considerare şi echitatea socială, eficienţa şi realităţile bugetare, vizând reducerea cheltuielilor statului.
14:50
PressOne: Fostul şef Antidrog Cătălin Ţone a luat două doctorate în 36 de zile, cu teze 40% identice # ObservatorNews
O investigaţie PressOne a dezvăluit faptul că fostul șef al Serviciului Antidrog din Poliția Capitalei, Cătălin Ţone a obţinut două titluri de doctor la distanţă de doar 36 de zile. Acesta a obţinut titlurile de doctor la Academia de Poliție "Al. I. Cuza" şi la Universitatea Națională de Apărare "Carol I".
14:30
Dan Bodea este pilotul ucis de o roată în timpul etapei de Autocross de la Câmpulung # ObservatorNews
Federaţia Română de Automobilism Sportiv a făcut public numele pilotului care a murit lovit de o roată în timpul etapei de Autocross de la Câmpulung. Dan Bodea avea 50 de ani şi era unul dintre cei mai buni piloţi de raliuri din ţară.
14:20
Accident de groază în Arad. Cinci tineri, grav răniţi după ce s-au răsturnat cu maşina # ObservatorNews
Accident grav, ieri, la ieşirea din Arad. Cinci tineri, dintre care patru adolescenţi au fost grav răniţi după ce maşina în care se aflau s-a răsturnat. La volan era un şofer în vârstă de 19 ani. În urma impactului, victimele au fost aruncate în afara autoturismului.
14:20
Observator de bine, 18 august, prezentat de Ioana Scărlătescu.
14:20
SURSE: PSD va continua să boicoteze şedinţele Coaliţiei până la un acord pe Pachetul II # ObservatorNews
În urma şedinţei BPN de luni, liderii PSD au declarat vor continua boicotul şedinţelor Coaliţiei. Surse din vârful partidului au subliniat pentru Observator că nu vor participa la şedinţele de Coaliţie în condiţiile în care nu au o imagine de ansamblu. Social-democraţii vor participa, astfel, doar la grupurile tehnice.
14:20
UE a importat gaze lichefiate ruseşti în valoare de peste 4 miliarde € în primul semestru # ObservatorNews
UE a importat, în primele şase luni ale acestui an, gaze lichefiate din Rusia cu o valoare de 4,48 miliarde euro, în creştere de la o valoare de 3,47 miliarde euro în primul semestru al anului trecut, conform cifrelor publicate luni de Eurostat.
Acum 8 ore
14:00
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare # ObservatorNews
Accident cumplit, luni la prânz, pe autostrada Egnatia, în zona localității Iasmos, între Xanthi și Komotini. Un TIR a intrat cu viteză într-o coloană de mașini aflate la bariera de taxare, provocând un incendiu puternic. Trei persoane au murit pe loc, iar alte două au fost transportate de urgență la spital.
14:00
Salarii mai mici cu 30% la ANRE, ASF şi ANCOM. Cele trei autorităţi urmează să facă concedieri # ObservatorNews
Guvernul va tăia cu 30% salariile şefilor şi anagajaţilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) şi Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM). Mai mult, conducerile executive ale celor trei autorităţi sunt nevoite sa facă şi concedieri.
14:00
Budapesta acuză Ucraina de un atac asupra unui oleduct. Livrările de petrol rusesc către Ungaria, întrerupte # ObservatorNews
Ministrul ungar de Externe, Péter Szijjártó, a acuzat Ucraina că a lansat un atac asupra unui oleoduct, care a dus la suspendarea livrărilor de petrol către Ungaria, scrie Ukrainska Pravda. Spre deosebire de majoritatea celorlalte țări din UE, Ungaria a continuat să depindă de energia rusească în ciuda războiului declanşat în Ucraina. Budapesta importă cea mai mare parte a țițeiului prin conducta Drujba.
13:40
Deşi suntem abia la începutul săptămânii, ziua de marţi, 19 august, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.
13:30
Nicuşor Dan, după ce România a evitat "junk": Reafirm seriozitatea faţă de investitorii străini # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan a reafirmat luni seriozitatea României faţă de investitorii străini şi faţă de pieţele financiare, după ce Agenţia de rating Fitch a confirmat la sfârşitul săptămânii trecute ratingul ţării noastre BBB minus cu perspectivă negativă.
13:20
Nu doar salvamarii au fost în alertă pe litoral, ci şi poliţiştii. Când nu merge cu vorba bună, aceştia trec la sancţiuni.
13:10
Radu Burnete, consilier prezidenţial, despre reforme: "Operăm un pacient care nu este anesteziat" # ObservatorNews
Reformele începute de Guvernul Bolojan nu trebuie să se oprească la jumătatea drumului, a declarat pentru RFI consilierul prezidențial Radu Burnete. Acesta susţine că majoritatea măsurilor anunţate de către Guvern sunt mai mult decât potrivite pentru situaţia în care se află România.
13:10
Curs BNR, 18 august 2025. Leul românesc câştigă aproape 2 bani în raport cu lira sterlină # ObservatorNews
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 18 august 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu lira sterlină.
13:00
19 august, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului # ObservatorNews
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 19 august de-a lungul timpului.
13:00
Marţi, 19 august, este prăznuit Sfântul Andrei Stratilat, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.
12:50
Europenii, pregătiți pentru o posibilă întâlnire Trump-Zelenski-Putin. Decizia depinde de discuţia de azi # ObservatorNews
Șapte lideri europeni, între care președintele Franței și premierul Marii Britanii, merg astăzi la Washington pentru a-l sprijini pe Volodimir Zelenski în discuțiile cu Donald Trump. Liderul ucrainean a ajuns deja la Washington, declarându-se încrezător că va obține garanții de securitate cu sprijinul oficialilor europeni. Între timp, Trump a dezvăluit mesajul pe care îl va transmite oaspeţilor săi de la Casa Albă: Zelenski trebuie să accepte unele dintre condiţiile Rusiei pentru încetarea războiului din Ucraina.
12:50
Momentul în care motorul unui avion ia foc în timpul unui zbor spre Germania. "Trimisesem deja mesaje de adio" # ObservatorNews
O aeronavă a companiei germane Condor, de tip Boeing 757-300, care zbura din Corfu, Grecia în Düsseldorf, Germania a fost nevoită să aterizeze de urgenţă în Brindisi, Italia după ce, la doar jumătate de oră după decolare, motorul drept a făcut zgomote neobişnuite şi a izbucnit în flăcări.
12:30
Şoferii vor plăti rovinieta în funcţie de kilometri parcurşi. Când va fi implementat noul sistem # ObservatorNews
Un nou sistem electronic de tarifare rutieră care va schimba radical modul în care românii plătesc pentru utilizarea drumurilor naţionale. Valoarea rovinietei pe care o vor avea de plătit şoferii va fi calculată pentru numărul de kilometri parcurşi. Se va renunţa astfel la fomrula tip abonament, aşa cum este în prezent.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.