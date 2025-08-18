Autostrada stricată la un an de la inaugurare. Șoferii fac slalom printre hopuri pe tronsonul de 100 mil. lei

19:10

Întâlnire decisivă la Casa Albă pentru pacea din Ucraina! Peste o oră, Volodimir Zelenski are de luat o decizie istorică în Biroul Oval. Donald Trump aşteaptă să îi spună dacă este de acord cu pretenţiile lui Putin, care cere şi teritorii pe care nu le-a cucerit - o hotărâre care poate aduce ruşii mai aproape de noi. Împreună cu Zelenski, la Casa Albă trebuie să ajungă din clipă în clipă şapte lideri europeni de top, printre care preşedintele Franţei şi cancelarul Germaniei - artileria grea pentru negocierea păcii. Chiar înaintea discuţiei, preşedintele Statelor Unite i-a trimis un mesaj direct lui Zelenski - unele lucruri nu se schimbă niciodată - aluzie la faptul că Vladimir Putin nu ştie să piardă.