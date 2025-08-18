Pentru Putin, pacea înseamnă condamnare la moarte. „Îl vor da afară de la Kremlin într-un sicriu”
Newsweek.ro, 18 august 2025 20:00
Și bolnav, și fără să obțină victorii răsunătoare în războiul feroce pornit împotriva Ucrainei, Puti...
• • •
Acum 10 minute
20:00
Acum 30 minute
19:50
Reședința Regelui Charles al III-lea, invadată de insecte. Cele mai periculoase sunt viespile # Newsweek.ro
Reședința Regelui Charles al III-lea a fost invadată de insecte, dintre care cele mai periculoase su...
Acum o oră
19:20
Nicușor Dan: Putin nu vrea pace. Sancțiunile trebuie să continue pentru a aduce Rusia la negocieri # Newsweek.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat, luni, la Roșia Montană că, în opinia sa, Rusia nu îș...
19:10
O bacterie carnivoră face ravagii în Marea Neagră. Intră prin răni deschise. Rata mortalității: 20% # Newsweek.ro
În Marea Neagră se răspândește o nouă bacterie periculoasă, care este deosebit de periculoasă pentru...
Acum 2 ore
18:50
Grindeanu, anunț despre recalcularea pensiilor. Care pensionari au primit 900 lei în plus? # Newsweek.ro
Sorin Grindeanu s-a întâlnit azi cu pensionarii. El a amintit de creșterile de pensie din ultimii an...
18:40
De ce Putin nu s-a dus deloc la toaletă în Alaska? Gărzile de corp au umbat cu pungi după el # Newsweek.ro
Gărzile de corp ale lui Putin colectează deșeurile fecale ale acestuia și le aduc înapoi în Rusia, p...
18:20
Merită să cumperi o mașină cu 200.000 km la bord? „Capcanele” ascunse sub capotă. Ce spun mecanicii? # Newsweek.ro
Cum salariul mediu net, în mână, în România e de 1.100 €, matematic, românii nu au bani de mașină no...
18:10
Guvernul vrea să taie salariile cu 30% la ASF, ANRE și ANCOM. Se pregătesc și concedieri # Newsweek.ro
Noile organigrame ale ASF, ANRE și ANCOM ar urma să aibă mai puține posturi. De asemenea, salariile ...
Acum 4 ore
18:00
Trilaterala Trump-Putin-Zelenski va avea loc în Europa. Cum a fost convins președintele Rusiei? # Newsweek.ro
Statele Unite și aliații săi au convenit ca un potențial summit trilateral la care vor participa lid...
17:50
Incident deosebit de periculos petrecut în Capitală. Creanga unui copac s-a desprins din senin și a ...
17:50
PSD spune că are un pachet de relansare economică. Grindeanu: „Nu înseamnă efort bugetar” # Newsweek.ro
Sorin Grindeanu a anunțat, luni, după ședința PSD că social-democrații lucrează la un proiect de rel...
17:30
Noua gamă de iPhone 17 de la Apple, care va fi lansată în septembrie, atrage atenția în lumea tehnol...
17:20
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, respinge ideea unei coaliții cu AUR. Ce a anunțat # Newsweek.ro
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, respinge ideea unei coaliții cu AUR, explicând că nu...
17:20
Proiect-pilot pentru promovarea educației ecologice și a solidarității urbane, lansat de RetuRO # Newsweek.ro
RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare (SGR), lansează un proiect-pilot în Capital...
16:50
A primit un mesaj pe telefon cu ofertă pentru un „job de vis”, dar ce a pățit l-a șocat. Ce a urmat? # Newsweek.ro
A primit un mesaj pe telefon cu ofertă pentru un „job de vis”, dar ce a pățit l-a șocat. Ce a urmat?...
16:40
Drumul spre vacanță transformat în coșmar. Trei oameni au murit arși în drumul spre Thassos # Newsweek.ro
Drumul spre vacanță transformat în coșmar. Trei oameni au murit arși în drumul spre Thassos. Ce s-a ...
16:30
Tineri din Bihor, cercetați după ce au furat 2000 de litri de motorină. Cum au reușit? # Newsweek.ro
Tineri din Bihor, cercetați după ce au furat 2000 de litri de motorină. Cum au reușit? De unde au fu...
16:20
„Secretul” românesc din spatele lui Fenomeno, cel mai rapid Lamborghini. Costă 3.600.000 $ # Newsweek.ro
Lamborghini a prezentat vineri, 15 august, în cadrul Monterey Car Week, Fenomeno, cel mai rapid supe...
16:10
Într-o operațiune numită „Diamantul Roz”, Poliția din Dubai a dejucat cu succes furtul unui diamant ...
Acum 6 ore
15:50
Cum să ții păianjenii departe de casă, folosind produse naturale. Soluții simple și ieftine # Newsweek.ro
Cum să ții păianjenii departe de casă fără chimicale care îți pot afecta sănătatea. Există soluții s...
15:40
Bolojan neînduplecat: Tăierea pensiilor speciale cu 15.000 lei, din octombrie. Amenințări cu demisia # Newsweek.ro
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu magistrații și a rămas neînduplecat: Tăierea pensiilor speciale cu 15.0...
15:30
Ofensivă ucraineană în Donbasul revendicat de Putin. 7 localități eliberate. 910 soldați ruși uciși # Newsweek.ro
Forțele armate ucrainene au lansat o amplă ofensivă în Donbass și au eliberat orașul Pokrovsk, alătu...
15:10
Avertismentul lui Macron. Capitularea Ucrainei înseamnă pregătirea războialor de mâine, pentru Putin # Newsweek.ro
Președintele Emmanuel Macron a declarat că Vladimir Putin nu urmărește pacea, ci „capitularea Ucrain...
15:00
Pronunțarea în dosarul 2 Mai, amânată. Pascu a primit 10 ani de închisoare în primă instanță # Newsweek.ro
Vlad Pascu ar fi trebuit să-și afle astăzi pedeapsa, în dosarul 2 Mai. Curtea de Apel Constanța amân...
15:00
VIDEO Sorin Grindeanu, după ședința PSD: „Trebuie să adoptăm pachetul de eliminare a privilegiilor” # Newsweek.ro
Social-democrații s-au reunit în ședință ca să decidă în legătură cu ordonanţa de urgenţă care vizea...
14:50
10 noi automate pentru hrănirea pisicilor fără stăpân, amplasate în București de RetuRO și Sache # Newsweek.ro
Rețeaua de automate care eliberează hrană pentru pisicile fără stăpân din București se extinde prin ...
14:40
MAE angajează 180 de oameni pe salarii de 3.400 - 8000 de lei net. Cine se poate înscrie la concurs? # Newsweek.ro
Ilie Bolojan vrea să facă disponibilizări, dar MAE anunță că angajează 180 de oameni. Dosarele trebu...
14:20
Războiul din Ucraina. Rusia, fără progrese pe front, dar cu pretenții teritoriale. Pacea, imposibilă # Newsweek.ro
La câteva zile după ce a discutat cu Putin, Trump a chemat liderii europeni la negocieri de pace. Ze...
14:10
Insomniile ar putea fi cauzate de bacteriile intestinale. Ce au descoperit oamenii de știință # Newsweek.ro
Potrivit unui studiu, sănătatea intestinului nu afectează doar imunitatea și starea de spirit, ci po...
14:10
Putin, „vândut” pe la spate de Fico. Cum câștigă Slovacia 1,15 miliarde € din armele vândute Ucraina # Newsweek.ro
Expresia „frate...frate, dar brânza e pe bani” se potrivește perfect în relația Robert Fico - Vladim...
Acum 8 ore
13:50
ANPC a făcut peste 1.300 de controale pe litoral în această vară. Amenzi de 7.000.000 de lei # Newsweek.ro
ANPC a făcut peste 1.300 de controale pe litoral între 30 iunie și 16 august. În urma inspecțiilor, ...
13:30
Prețuri exorbitante pe Aeroportul Otopeni: „Peste 10 euro pentru un amărât de sandwich” # Newsweek.ro
Tot mai mulți români se arată nemulțumiți de prețurile exorbitante la snack-urile de pe Aeroportul O...
13:20
Preşedintele Nicuşor Dan transmite, după ce agenţia de rating Fitch a confirmat ratingul României BB...
13:10
Simion se unește cu pro-rușii din Moldova. Șor, păpușarul din spatele frontului comun al rusificării # Newsweek.ro
Partidul extremist AUR, condus de George Simion, face front comun cu formațiunile proruse din Republ...
13:00
Energia regenerabilă intră într-o nouă eră. China a creat cele mai mari turbine eoliene plutitoare # Newsweek.ro
Energia regenerabilă este văzută drept viitorul omenirii și alternativa curată la folosirea combusti...
13:00
Rata de promovare la cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat este de 28,4%, informează Min...
12:50
Planificarea unei vacanțe cu mașina poate fi o experiență extraordinară, oferind libertate și flexib...
12:40
VIDEO Cel mai spectaculos și mai de fițe espressor de cafea! Costă 10.000 $ și cântărește 140 kg # Newsweek.ro
Cel mai spectaculos și mai de fițe espressor de cafea costă aproximativ 10.000 $, cântărește 140 kg ...
12:30
Miza de 6.000.000.000€ a războiului Bolojan Vs Primari. 1.000 proiecte de infrastructură, anulate # Newsweek.ro
Ilie Bolojan a anunțat că proiectele din Programuld e investiții Anghel Saligny care nu au ajuns la ...
12:20
Percheziţii în Vâlcea la locuinţele unor poliţişti rutieri suspectaţi de corupţie. Ce au făcut # Newsweek.ro
Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea şi ofiţeri ai Direcţiei Generale Anticorupţie...
Acum 12 ore
12:00
AFP, despre stațiunea din România făcută de Traian și frecventată de regi: Devastată de corupție # Newsweek.ro
Bazele celei mai vechi stațiuni turistice din România au fost puse în anul 102 d.Hr. de Împăratul Tr...
11:40
Jumătate din blocurile din București, fără apă caldă. Un CET, închis de urgență. Ce s-a întâmplat? # Newsweek.ro
Aproape jumătate din blocurile din București au rămas fără apă caldă. CET Progresu a fost închis de ...
11:10
Românii din Germania care au datorii ar putea scăpa de ele în 3 ani. Ce trebuie să facă dar se tem? # Newsweek.ro
Unii români care s-au stabilit în Germania abia mai pot face față cheltuielilor. Ei fac credite la b...
10:50
Ce trebuie să facă obligatoriu părinții care merg la muncă în străinătate? Riscă amendă de 1.000 lei # Newsweek.ro
Ce trebuie să facă obligatoriu părinții care merg la muncă în străinătate și care își lasă copilul î...
10:40
PSD îl acuză pe Bolojan că „panichează” populația. „Reforma nu înseamnă să tai de la cei săraci” # Newsweek.ro
Deputatul Mihai Fifor (PSD) îl acuză pe Ilie Bolojan că panichează populația atunci când vorberste d...
10:20
Politico: Germania vrea să devină „inima” militară a Europei, dar depinde de China, prietena Rusiei # Newsweek.ro
Planurile Germaniei de a deveni lider militar în Europa se confruntă cu o provocare majoră: dependen...
10:10
Angajațiii unor supermarketuri au căști în dotare. Par că vorbesc încontinuu, chiar și atunci când s...
09:50
Surpriză electorală, în Bolivia. Stânga, învinsă. Doi candidați de dreapta, în finala prezidențială # Newsweek.ro
Mişcarea pentru Socialism (MAS, de stânga), la putere din 2006, a fost scoasă din cursa prezidențial...
09:40
Aglomerație și nervi întinși la maximul la vama Giurgiu-Ruse. Rute alternative spre Bulgaria # Newsweek.ro
Traficul rutier se desfășoară cu dificultate luni dimineață la ieșirea din țară pe DN 5 Giurgiu – Ru...
09:20
Clipe de groază în Corfu. Avion cu 250 de pasageri, aterizare forțată după ce un motor a luat foc # Newsweek.ro
Un Boeing 757-300 al companiei aeriene Condor, cu 250 de pasageri la bord, a fost nevoit să aterizez...
