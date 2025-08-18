Zelensky afirmă că obiectivul principal este o pace durabilă și de încredere pentru Ucraina și Europa

06:50

În pragul discuţiilor extrem de importante cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi o delegaţie numeroasă de lideri europeni, […] The post Mesajul lui Trump pentru Zelenski înainte de întâlnirea crucială de la Casa Albă: Să renunţe la Crimeea şi să accepte ca Ucraina să nu adere la NATO / Cine va fi alături de liderul ucrainean la discuţii appeared first on Financial Intelligence.