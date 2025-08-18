Zelensky afirmă că obiectivul principal este o pace durabilă și de încredere pentru Ucraina și Europa
Financial Intelligence, 18 august 2025 20:00
Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky s-a întâlnit luni cu liderii europeni la ambasada Ucrainei din Washington, DC. Președintele ucrainean […]
Acum 5 minute
20:10
Donbas: Obiectul dorinței lui Putin și punctul central al războiului din Ucraina (CNN) # Financial Intelligence
Pe măsură ce negocierile privind un potențial acord pentru încheierea războiului din Ucraina se intensifică, o mare parte […]
Acum 15 minute
20:00
Zelensky afirmă că obiectivul principal este o pace durabilă și de încredere pentru Ucraina și Europa # Financial Intelligence
Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky s-a întâlnit luni cu liderii europeni la ambasada Ucrainei din Washington, DC. Președintele ucrainean […]
Acum 2 ore
18:50
Zelenski îi cere lui Trump să forțeze Rusia să accepte un acord de pace cu Ucraina # Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut luni lui Donald Trump să impună Rusiei pacea "cu forţa", reluând termenii […]
18:40
Sorin Grindeanu spune că nu a pierdut un ceas de 90.000 de euro: Am acelaşi ceas de vreo patru ani, cinci ani de zile. Am dat pe el în jur de două mii de euro # Financial Intelligence
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că are acelaşi ceas de vreo patru ani, cinci […]
18:30
Profitul net consolidat al Transgaz a fost de 518,96 milioane lei, în semestrul I, de 2,82 ori mai mare; acțiunile Transgaz, performerul indicelui BET # Financial Intelligence
Profitul net realizat de Transgaz (TGN), în semestrul I 2025, conform situațiilor financiare consolidate, a fost de 518.96 […]
Acum 4 ore
18:00
Rețeaua de clinici stomatologice DR. ARDELEANU deschide o nouă clinică în Târgoviște # Financial Intelligence
7 cabinete moderne pentru adulți, radiologie proprie și dotări premium Rețeaua de clinici stomatologice DR. ARDELEANU își continuă […]
18:00
Trump, mesaj înainte de întâlnirea cu Zelenski şi liderii europeni: „Ştiu exact ce fac. Am rezolvat şase războaie în şase luni. Voi reuşi – întotdeauna reuşesc!” # Financial Intelligence
Donald Trump şi-a lăudat luni realizările în domeniul păcii înaintea negocierilor cu Ucraina, programate mai târziu în cursul […]
17:10
Prefab a încheiat primul semestru din 2025 cu o pierdere netă de 1,338 milioane lei # Financial Intelligence
Prefab a înregistrat, în primul semestru din 2025, pierderi de 1,338 milioane lei, faţă de un profit net […]
17:10
Primarul comunei Ciugud: Guvernul nu are dreptul să anuleze proiecte europene, dacă acestea sunt în termen şi pot fi realizate/ Nu pot accepta ca viitorul comunităţii mele să se decidă într-un birou la Bucureşti # Financial Intelligence
Primăria Comunei Ciugud solicită public Guvernuluii să renunţe la prevederea de anulare a unor proiecte europene finanţate din […]
17:00
Mastercard şi Autoritatea pentru Digitalizarea României colaborează pentru diversificarea platformei Ghiseul.ro # Financial Intelligence
Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) cooperează cu Mastercard pentru extinderea şi diversificarea utilizării platformei Ghiseul.ro, cu scopul de […]
17:00
Posibile reduceri de posturi şi o scădere cu 30% a salariilor la ASF, ANRE şi ANCOM (proiect) # Financial Intelligence
Conducerile executive ale Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) şi Autorităţii […]
17:00
BTA: Ministrul bulgar al Energiei promite continuarea sprijinului pentru sectorul minier în contextul preţurilor mari la electricitate # Financial Intelligence
Ministrul bulgar al Energiei, Zhecho Stankov a promis luni, cu ocazia Zilei Minerului, că va continua măsurile de […]
16:30
Szijjártó, schimb de replici cu ministrul ucrainean de externe în urma unui atac ucrainean asupra conductei petroliere Drujba: Eu sunt ministrul de externe al Ungariei, interesul Ungariei este pe primul loc pentru mine # Financial Intelligence
Ministrul ucrainean de externe m-a atacat pe X după ce am anunțat că Ucraina a atacat conducta de […]
16:30
Achizițiile Ungariei de gaze naturale din Rusia prin conducte au crescut cu 24% în prima jumătate a anului 2025 # Financial Intelligence
În prezent, conducta de gaze TurkStream rămâne singura rută activă pentru aprovizionarea Europei cu gaze naturale din Rusia […]
Acum 6 ore
16:00
„Moldovagaz” va fi responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene până la sfârșitul lunii martie 2026 # Financial Intelligence
Astăzi, 18 august 2025, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a desemnat S.A. […]
15:50
Ungaria şi Slovacia, afectate de atacul ucrainean asupra conductei Drujba; MOL asigură că aprovizionarea regională nu va fi perturbată # Financial Intelligence
După Ungaria, şi Slovacia a anunţat luni că aprovizionarea sa cu petrol din Rusia este oprită în urma […]
15:40
Rusia a atacat intenționat instalațiile petroliere SOCAR ale Azerbaidjanului din Ucraina, afirmă Kievul # Financial Intelligence
Dronele rusești au atacat luni în mod intenționat un depozit de petrol aparținând companiei petroliere de stat azere […]
15:30
Ovidiu Dumitrescu, nominalizat pentru funcția de Director General Adjunct BRK Financial Group # Financial Intelligence
Ovidiu Dumitrescu a fost nominalizat pentru funcția de Director General Adjunct BRK Financial Group, după ce, în iulie, […]
15:30
Liderii europeni se vor întâlni cu Zelenski înainte ca acesta să meargă la Casa Albă pentru discuţia cu Trump # Financial Intelligence
Liderii europeni veniţi în SUA pentru a susţine Ucraina la întâlnirea pe care preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski o […]
15:20
Grindeanu: Este absolut necesar pentru ţara noastră să vorbim de un pachet de relansare economică, care nu înseamnă efort bugetar / Radu Oprea, împreună cu alţi colegi, a făcut un prim draft, îl va prezenta premierului # Financial Intelligence
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că este absolut necesar pentru ţara noastră să vorbim […]
14:40
ELECTROMAGNETICA S.A. informează acționarii și investitorii că Raportul Semestrial privind rezultatele financiare la data de 30.06.2025, întocmit în […]
14:30
UniCredit Bank România a finalizat cu succes fuziunea cu Alpha Bank România # Financial Intelligence
UniCredit Bank S.A. (UniCredit Bank) anunță încheierea cu succes a fuziunii cu Alpha Bank România S.A. (Alpha Bank […]
14:20
Ministrul ucrainean de externe, mesaj pentru Péter Szijjártó: “Poți să-ți trimiți plângerile – și amenințările – prietenilor tăi de la Moscova” # Financial Intelligence
Ungaria îşi poate "adresa plângerile şi ameninţările prietenilor săi de la Moscova" şi nu Kievului, îi replică ministrul […]
14:20
Legea de plată a pensiilor private ar trebui să prevadă limite minime pentru perioada și plata lunară, iar decizia să fie a membrului fondului de plată (desprepensiiprivate.ro) # Financial Intelligence
Legea ar trebui să prevadă limite minime pentru perioada și plata lunară, iar decizia asupra nivelului plății lunare […]
Acum 8 ore
14:10
Peter Szijjarto: Ucraina a atacat din nou conducta de petrol care duce spre Ungaria; Este revoltător și inacceptabil! # Financial Intelligence
Ucraina a atacat din nou conducta de petrol care duce spre Ungaria, ceea ce a dus la oprirea […]
14:10
Federația SILVA Proiectul de „reformă” a ROMSILVA este greșit! Silvicultorii ies din nou în stradă să protesteze # Financial Intelligence
Federația Sindicatelor din Silvicultură SILVA a atras atenția încă de la apariția draftului de proiect de Hotărâre de […]
14:10
UE a importat gaze lichefiate ruseşti în valoare de 4,48 miliarde euro în primul semestru # Financial Intelligence
Uniunea Europeană a importat, în primele şase luni ale acestui an, gaze lichefiate din Rusia cu o valoare […]
14:00
Surse: Noi modificări la pensiile din Pilonul II; Plată unică de până la 30% din sumă și eșalonare pe 8 ani # Financial Intelligence
Surse guvernamentale au declarat pentru Antena 3 CNN că sunt luate în calcul câteva modificări pe care Guvernul […]
Acum 12 ore
12:00
Consiliul Concurenței analizează preluarea a trei companii de către Vinci Energies SRL # Financial Intelligence
Consiliul Concurenţei analizează tranzacția prin care Vinci Energies S.R.L. intenționează să preia Energobit S.A., ELM Electromontaj Cluj S.A. […]
11:20
Întâlnire Trump-Zelenski la Washington/ China speră într-un acord “acceptabil pentru toate părţile” # Financial Intelligence
China a declarat luni că speră într-un acord "acceptabil pentru toate părţile" în privinţa Ucrainei, înaintea unei întâlniri […]
11:10
Toţi locuitorii din trei sectoare ale Capitalei, fără apă caldă din cauza avariei majore de pe o conductă magistrală de termoficare/ Directorul Termoenergetica spune că se încearcă remedierea avariei astăzi, dar că nu poate promite acest lucru # Financial Intelligence
Mii de blocuri din trei sectoare ale Capitalei, racordate la sistemul centralizat de termoficare, nu au apă caldă […]
11:00
InfoCons a devenit membru observator în cadrul Adunărilor Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (WIPO) # Financial Intelligence
România este pentru prima oară reprezentată în Forul Global de Proprietate Intelectuală – WIPO prin organismul de Protecția […]
10:30
Ucraina este în pericol dacă Rusia cucereşte întregul Donbas (expert german) # Financial Intelligence
Politologul german Carlo Masala a avertizat duminică asupra unor consecinţe devastatoare pentru Ucraina dacă Rusia insistă să preia […]
10:20
Amnesty International consideră că Israelul desfăşoară o “campanie deliberată de înfometare” în Fâşia Gaza # Financial Intelligence
Israelul desfăşoară o "campanie deliberată de înfometare" în Fâşia Gaza, a declarat Amnesty International într-un comunicat publicat luni, […]
10:10
Ministrul Finanţelor: Nu dorim să complicăm viaţa antreprenorilor, ci dimpotrivă, să creăm un scut pentru business-ul corect # Financial Intelligence
Corecţiile care vor fi aduse prin al doilea pachet de măsuri sunt necesare pentru a elimina avantajele necuvenite […]
09:50
Ministerul Energiei publică o formă revizuită a proiectului de Ordonanță de urgență a Guvernului privind înființarea CRISCE # Financial Intelligence
Ministerul Energiei publică o formă revizuită a proiectului de Ordonanță de urgență a Guvernului privind înființarea și operaționalizarea […]
09:30
FSB împiedică a doua tentativă de atac terorist asupra Podului Crimeea de la începutul anului – TASS # Financial Intelligence
* Potrivit agenţiei ruse TASS, serviciile speciale ucrainene au încercat să folosească mașini încărcate cu o cantitate mare […]
08:30
Resursele de petrol descoperite și recuperabile au crescut cu 5 miliarde de barili, în ciuda creșterii producției în 2024 – Rystad Energy # Financial Intelligence
Resursele globale de petrol recuperabile au înregistrat o creștere netă în ciuda producției, impulsionate de noi descoperiri și […]
08:00
Indicatorul de Încredere Macroeconomică CFA: În continuare, condiții de recesiune # Financial Intelligence
În continuare, nivelul Indicatorului de Încredere Macroeconomică (publicat de CFA) și ambele sale componente indică condiții de recesiune, […]
Acum 24 ore
07:10
Ucraina: Preşedintele francez Macron afirmă că Vladimir Putin “nu vrea pace”, ci o “capitulare” # Financial Intelligence
Preşedintele francez Emmanuel Macron a afirmat duminica aceasta că omologul său rus Vladimir Putin "nu vrea pace", ci […]
07:10
Oana Ţoiu: E o mare diferenţă între negocieri sub drone şi negocieri care se poartă cu încetarea focului # Financial Intelligence
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, afirmă că este o mare diferenţă între negocieri care se poartă sub drone […]
07:00
Şedinţă la PSD, luni, pentru poziţionarea în privinţa Ordonanţei care vizează suspendarea unor finanţări din PNRR şi Anghel Saligny / Social-democraţii vor să vină cu amendamente şi spun că nu există un consens în coaliţie # Financial Intelligence
Conducerea PSD se reuneşte, luni, în şedinţă, pentru poziţionarea în privinţa proiectului de ordonanţă de urgenţă care vizează […]
06:50
Oana Ţoiu: Vizita preşedintelui în SUA – cel mai probabil în primul trimestru al lui 2026 # Financial Intelligence
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, susţine că o vizită a preşedintelui Nicuşor Dan în Statele Unite şi o […]
06:50
Democraţii din Senat îl avertizează pe Trump să revină asupra vânzărilor de cipuri AI către China # Financial Intelligence
Şase senatori democraţi, Chuck Schumer, Mark Warner, Jack Reed, Jeanne Shaheen, Chris Coons şi Elizabeth Warren, i-au trimis […]
06:50
Mesajul lui Trump pentru Zelenski înainte de întâlnirea crucială de la Casa Albă: Să renunţe la Crimeea şi să accepte ca Ucraina să nu adere la NATO / Cine va fi alături de liderul ucrainean la discuţii # Financial Intelligence
În pragul discuţiilor extrem de importante cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi o delegaţie numeroasă de lideri europeni, […]
06:40
Ţoiu, despre Visa Waiver: Suntem într-un loc mult mai bun ca acum câteva luni # Financial Intelligence
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, afirmă că se lucrează pe toate paliere pentru includerea României în programul Visa […]
Ieri
17:50
Marco Rubio afirmă că acordul de încetare a focului între Ucraina și Rusia „nu este exclus” # Financial Intelligence
Secretarul de stat a mai declarat că nu crede că impunerea de sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei ar fi […]
17:40
Zelensky insistă pentru mai multă claritate cu privire la garanțiile de securitate pentru Ucraina în cazul unui acord de pace # Financial Intelligence
Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a insistat pentru mai multă claritate cu privire la forma pe care ar lua-o […]
17:10
Ucraina: Von der Leyen salută propunerea lui Trump de a oferi garanţii de securitate inspirate de NATO # Financial Intelligence
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat duminică propunerea preşedintelui american, Donald Trump, de a oferi […]
17:10
Bolojan: România îşi poate recâştiga credibilitatea şi predictibilitatea prin respectarea angajamentelor şi consecvenţă în decizii # Financial Intelligence
Respectarea angajamentelor şi consecvenţa în decizii sunt singurele căi prin care România îşi poate recâştiga credibilitatea şi predictibilitatea […]
