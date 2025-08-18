Patricia Țig, OUT în primul tur al calificărilor de la US Open. Românca, “demolată” în al doilea set

00:20

Mihai Lixandru a oferit prima reacţie, după ce a marcat un gol în derby-ul dintre Rapid şi FCSB, derby încheiat cu scorul de 2-2. Mijlocaşul a oferit o replică fabuloasă şi a spus că nu a uitat fotbalul, după ce a înscris primul gol după o pauză de mai bine de un an. Mihai Lixandru […] The post Mihai Lixandru, savuros după golul marcat cu Rapid: “Credeaţi că am uitat fotbalul?” Ce a spus despre gafa lui Ngezana appeared first on Antena Sport.