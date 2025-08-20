USR cere desființarea mai multor „instituții publice cu nume distinse, dar consumatoare de resurse fără să aducă valoare adăugată”
G4Media, 18 august 2025 21:40
USR cere desființarea mai multor „instituții publice cu nume distinse, dar consumatoare de resurse fără să aducă valoare adăugată”. Purtătorul de cuvânt al USR, Cristian... G4Media.ro.
Acum 10 minute
21:30
Tot mai puțini oameni citesc pentru plăcere, arată un studiu referitor la datele pe 20 de ani # G4Media
Orice cititor cunoaște plăcerea unică de a se relaxa cu o carte bună. Însă, în ultimele două decenii, s-a înregistrat o scădere constantă a numărului... G4Media.ro.
21:30
Aproape 66 de milioane de euro în bancnote şi monede false au fost depistate în Europa, într-o investigație de amploare, desfășurată în 18 țări # G4Media
Investigaţii europene de amploare, desfăşurate între octombrie 2024 şi martie 2025 în 18 ţări, au permis identificarea câtorva reţele care falsificau bani, majoritatea operând din... G4Media.ro.
Acum 30 minute
21:10
Invitațiile Google Calendar permit preluarea controlului asupra agenților AI Gemini pentru a divulga datele utilizatorilor # G4Media
În ultimii ani, diverse sisteme și aplicații au fost integrate cu capacități de inteligență artificială generativă (gen AI), transformând aplicațiile obișnuite în aplicații bazate pe... G4Media.ro.
21:10
Un turist român s-a rătăcit în munți în Bulgaria și a fost găsit teafăr după o noapte în care temperatura a scăzut spre zero grade # G4Media
Salvamontiștii bulgari au găsit miercuri dimineață, în jurul orei 9:45, un turist român în vârstă de 41 de ani care se rătăcise aseară în zona... G4Media.ro.
Acum o oră
21:00
Ministrul Alexandru Rogobete anunță punerea în dezbatere publică a documentului de reformă a sistemului sanitar / Se schimbă condiţiile pentru şefii de secţie şi manageri / Apar ”spitale strategice” # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, miercuri seară, punerea în dezbatere publică a documentului care aduce reforma în sistemul sanitar, modificând condiţiile pentru ocuparea funcţiei de... G4Media.ro.
20:50
Cercetătorii descoperă cele mai vechi dovezi ale încrucişării dintre omul de Neanderthal şi omul modern # G4Media
O echipă de cercetători israelieni şi francezi a descoperit cele mai vechi dovezi fizice conform cărora neanderthalienii şi oamenii moderni nu numai că au coexistat,... G4Media.ro.
20:50
Gustări sănătoase la birou – idei rapide și practice. Tania Fântână (nutriționist): Gustările sunt foarte importante în toată economia de calorii, de bani, de timp, a zilei # G4Media
Ne petrecem la birou, unii dintre noi, cea mai mare parte din timpul zilei. Dacă dăm somnul la o parte, cea mai mare parte din... G4Media.ro.
20:50
În cadrul unui nou eveniment Made by Google, gigantul american a lansat noua serie de smartphone-uri Pixel 10, transmite News.ro. Noua serie este compusă din... G4Media.ro.
Acum 2 ore
20:30
Sute de angajaţi ai agenţiilor sanitare din SUA îi cer ministrului Sănătăţii ”să nu mai dezinformeze cu privire la vaccinuri” # G4Media
Sute de angajaţi şi foşti angajaţi ai agenţiilor sanitare americane îl acuză miercuri într-o scrisoare deschisă pe secretarul pentru sănătate al administraţiei Trump, vaccinoscepticul Robert... G4Media.ro.
20:30
Marina Statelor Unite construiește o flotă de drone maritime pentru a face față Chinei, dar se lovește de o serie de eșecuri # G4Media
În timpul unui test naval american în largul coastei Californiei luna trecută, menit să prezinte cele mai performante nave autonome cu drone ale Pentagonului, una... G4Media.ro.
20:30
Israelul a început prima fază a asaltului asupra oraşului Gaza şi a cucerit deja o suburbie # G4Media
Israelul a început prima etapă a asaltului său planificat asupra oraşului Gaza şi a preluat deja controlul asupra unei suburbii, a anunţat miercuri seară purtătorul... G4Media.ro.
20:30
Vicepremierul Tanczos Barna, despre creşterea impozitelor locale, de anul viitor: Momentan vorbim de un procent între 60% şi 70%, nu e varianta finală # G4Media
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat, miercuri, despre creşterea impozitelor locale, de anul viitor, că momentan este vorba de un procent între 60% şi 70% însă... G4Media.ro.
20:20
VIDEO UPDATE Bărbatul care a tras șase focuri de armă în prelata unui club din centrul Vechi al Capitalei a fost reținut / Poliția: Nici o persoană nu a fost rănită, autorul a fost depistat în scurt timp # G4Media
Un bărbat, din primele informații obținute de G4Media cetățean străin, a tras 6 focuri de armă în prelata unui club din Centrul Vechi al Capitalei.... G4Media.ro.
20:20
O ghidă care însoţea un grup de turişti la Colosseum a murit miercuri după ce i s-a făcut rău în incinta celebrului monument roman, informează... G4Media.ro.
20:10
Curtea de Apel București a ridicat sechestre de aproape 15 milioane de euro instituite de DIICOT asupra bunurilor companiei Nordis Management și ale patronilor Vladimir Ciorbă și Emanuel Poștoacă / Decizia este definitivă # G4Media
Curtea de Apel București a admis contestațiile inculpaților Vladimir Ciorbă, Emanuel Poștoacă (patronii Nordis) și a firmei Nordis Management SRL (compania mamă a grupului de... G4Media.ro.
20:00
Mâncarea comandată prin aplicații face praf dieta pacienților din spitalele spaniole și contribuie la risipa alimentară. „Cu ce îți dau ei aici nu te recuperezi” # G4Media
Pacienții și personalul sanitar din marile spitale publice din Madrid apelează din ce în ce mai mult la aplicațiile de livrare, în timp ce risipa... G4Media.ro.
20:00
Administraţia Trump impune sancţiuni împotriva a patru magistraţi ai Curții Penale Internaționale # G4Media
Administraţia preşedintelui american Donald Trump a impus miercuri sancţiuni împotriva a doi judecători şi a doi procurori ai Curţii Penale Internaţionale (CPI), Washingtonul continuându-şi presiunea... G4Media.ro.
19:50
Cum recunoști o alergie alimentară la pisici si câini și ce soluții dietetice există: Sfaturile medicului veterinar # G4Media
Alergiile alimentare nu sunt rare la câini și pisici, dar pot fi greu de recunoscut la început. Mulți stăpâni vin la cabinet cu animale care... G4Media.ro.
19:40
19:40
Rusia afirmă că a eliminat un grup ucrainean de sabotaj ce i-a trecut graniţa şi a fost instruit în state NATO # G4Media
Forţele de securitate ruse au ucis trei ucraineni membri ai unei unităţi de elită de sabotaj şi recunoaştere şi au capturat tot atâţia într-o operaţiune... G4Media.ro.
19:40
Tesla vinde o soluție pentru o problemă pe care ea a cauzat-o / Clienții pot cere manete fizice pentru semnalizare, care costă 350 de dolari # G4Media
Odată cu lansarea noului Model YL pe piața din China, Tesla vinde o soluție la o situație pe care ea a cauzat-o. Publicația Electrek relatează că cei... G4Media.ro.
Acum 4 ore
19:20
Reuters: Amazon pregătește prima tabletă Fire cu Android / Motivul pentru care își schimbă strategia # G4Media
Amazon pregătește o schimbare semnificativă în gama sa de tablete Fire, urmând să renunțe la sistemul propriu Fire OS în favoarea Android, potrivit unor surse... G4Media.ro.
19:20
Marea Britanie vizează reţele financiare şi de criptomonede care ajută Rusia să ocolească sancţiunile # G4Media
Regatul Unit a anunţat miercuri că impune sancţiuni la adresa altor opt persoane şi entităţi care au ajutat Rusia să ocolească sancţiunile occidentale utilizând reţele... G4Media.ro.
19:20
Vicepremierul Tanczos Barna, despre pachetul doi de măsuri: ”Există această propunere de a nu cumula pensia cu salariul, care se va referi şi la militari şi la foşti poliţişti” # G4Media
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat, miercuri, despre pachetul doi de măsuri fiscale pregătit de Executiv că nu va cuprinde o reformă a pensionării în cazul... G4Media.ro.
19:10
Mai informați despre fondurile UE și contribuția lor la dezvoltarea României europene/ Un proiect G4Media & Europuls # G4Media
De la aderarea la Uniunea Europeană, în 2007, România a beneficiat constant de sprijinul politicii de coeziune, unul dintre cele mai importante instrumente ale solidarității... G4Media.ro.
19:10
Statele Unite impun noi sancţiuni împotriva magistraţilor Curţii Penale Internaţionale, instanţă care a emis mandate de arestare împotriva lui Netanyahu şi Putin # G4Media
Statele Unite au anunţat miercuri că vor impune noi sancţiuni împotriva a doi judecători, francez şi canadian, precum şi a doi procurori ai Curţii Penale... G4Media.ro.
19:00
O fată de 13 ani din judeţul Covasna, dispărută de acasă, găsită în casa unui bărbat de 36 de ani / Fata îl cunoscuse online / Bărbatul, arestat pentru viol # G4Media
O fată de 13 ani din judeţul Covasna care a dispărut de acasă în 16 august a fost găsită de poliţişti în casa unui bărbat... G4Media.ro.
19:00
Guvernul vrea să deschidă un punct de frontieră și punct vamal pe Aeroportul din Tuzla, conform unui proiect de hotărâre lansat în dezbatere de Executiv. G4Media.ro.
18:50
Lucian Judele, city-managerul Capitalei, anunţă miercuri că încep lucrările pentru punerea în siguranţă a malurilor din Parcul Herăstrău, joi, de la ora 10.00, urmând să... G4Media.ro.
18:50
BREAKING Parlamentul European dă în judecată Consiliul UE pentru a anula Regulamentul SAFE, programul masiv de înzestrare armată a Europei de 150 de miliarde de euro # G4Media
Parlamentul European a decis să dea în judecată Consiliul UE în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) după ce Comisia Europeană a activat... G4Media.ro.
18:50
De la preluarea mandatului, Donald Trump a cumpărat obligaţiuni în valoare de peste 100 de milioane de dolari # G4Media
Preşedintele SUA, Donald Trump, a cumpărat obligaţiuni corporative, statale şi municipale cu o valoare de peste 100 de milioane de dolari după ce a depus... G4Media.ro.
18:50
Preşedintele Nicuşor Dan, despre o vizită a sa în SUA: Probabil la începutul anului viitor # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan, a declarat, miercuri, că vizita sa în Statele Unite ale Americii va fi efectuată cel mai probabil, dacă totul merge conform planului,... G4Media.ro.
18:40
Gheorghe Hagi a devenit bunic: Ianis şi soţia sa Elena sunt de miercuri părinţi de băieţel / Mesajul preşedintelui FRF # G4Media
Ianis Hagi, fiul lui Gheorghe Hagi, a devenit tată, miercuri, soţia sa Elena dând naştere unui băieţel, transmite News.ro. Potrivit Libertatea, Elena Hagi a dat... G4Media.ro.
18:20
BREAKING Guvernul discută joi legea de plată a pensiilor private / Proiectul ar fi fost modificat, după controversele primei variante # G4Media
Guvernul are pe ordinea de zi a ședinței de joi legea de plată a pensiilor private, care a stârnit controverse publice după ce a fost... G4Media.ro.
18:10
România trimite în Spania 51 de pompieri specializați în stingerea incendiilor de pădure / Sute de mii de hectare au fost afectate de incendii # G4Media
România acordă sprijin internațional pentru combaterea incendiilor de pădure cu care se confruntă Spania, în urma solicitării transmise de autoritățile spaniole în data de 17... G4Media.ro.
18:10
Peste 10 milioane euro din fonduri europene în Regiunea Centru, pentru dezvoltarea parteneriatelor dintre IMM-uri și organizațiile de cercetare-inovare # G4Media
Autoritatea de Management pentru Programul „Regiunea Centru” 2021-2027 a lansat, miercuri, apelul de proiecte pentru dezvoltarea parteneriatelor dintre IMM-uri și organizațiile de cercetare-inovare, cu un... G4Media.ro.
17:50
SUA majorează tarifele pentru oțel și aluminiu aplicate pentru peste 400 de produse / Printre ele se numără electrocasnicele și piesele pentru mașinile electrice de import # G4Media
Departamentul pentru Comerț al Statelor Unite ale Americii a anunțat că majorează tarifele pentru oțel și aluminiu, care se aplică la peste 400 de produse.... G4Media.ro.
17:50
PUZ pentru extinderea infrastructurii de tramvai prin Piața Unirii, pus în dezbatere publică / Prelungire cu aproximativ 0,9 km a liniei 32 (Dealul Mitropoliei) și conectare cu linia 21 (Strada Sfânta Vineri) / În Piața Unirii au loc lucrări la planșeu # G4Media
Primăria Municipiului București a anunțat, miercuri, lansarea procedurii de transparență decizională pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – Extinderea infrastructurii de... G4Media.ro.
17:50
Un studiu amplu privind vapatul în rândul tinerilor sugerează că acesta reprezintă „o poartă de acces” către fumat # G4Media
Tinerii care utilizează dispozitive de vapat prezintă un risc mai mare de a deveni fumători, de a fi diagnosticaţi cu astm şi de a avea... G4Media.ro.
17:40
VIDEO China lansează pe piață un robot umanoid la prețul unei mașini second-hand / Ce poți face cu el? # G4Media
Humanoizii nu mai aparțin doar literaturii SF. După ce Tesla și Figure AI au atras atenția cu modelele lor futuriste, compania chineză Unitree Robotics, cunoscută... G4Media.ro.
17:40
La 70 de ani, într-un colț de Țara Oașului, o bunică găsește alinarea în glasul animalelor și frumusețea portului: Interviu special – în Țara Oașului (VIDEO&FOTO) # G4Media
În inima Țării Oașului, în Huta-Certeze, trăiește Maria Șimon, oșancă de 70 de ani, cu vorbe moi și portul popular ca o poveste vie. Casa... G4Media.ro.
17:40
Ministrul Sănătăţii, întâlnire cu sindicaliştii SANITAS / S-a discutat despre pachetul al doilea de reformă / Sindicaliştii cer păstrarea locurilor de muncă ale tuturor salariaţilor şi păstrarea veniturilor în perioada aplicării măsurilor de austeritate # G4Media
Sindicaliştii SANITAS s-au întâlnit, miercuri, cu ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, şi au discutat pe larg despre măsurile din al doilea pachet, dar şi despre eventuale... G4Media.ro.
Acum 6 ore
17:30
Festivalul Enisala – Unitate la cetate, la finele săptămânii / Cetatea Enisala, unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din judeţul Tulcea # G4Media
Cetatea Enisala, unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din judeţul Tulcea, va găzdui la finele acestei săptămâni festivalul Enisala – Unitate la cetate, eveniment... G4Media.ro.
17:30
Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă, replică după declarațiile extremiste ale vicepreședintelui AUR Dan Tănasă: Angajaţii extra-comunitari din România muncesc onest, plătesc taxe şi îşi câştigă existenţa cu demnitate # G4Media
Angajarea de forţă de muncă externă nu înseamnă înlocuirea cetăţenilor români, ci o soluţie de ultimă instanţă la lipsa acută de resurse umane locale, iar... G4Media.ro.
17:20
Femeia înjunghiată într-un centru maternal din Călărași ceruse de două ori sprijinul autorităţilor, în urma unor conflicte cu fostul partener / A doua oară a solicitat ordin de protecţie, dar poliţiştii au considerat că nu există risc la adresa ei # G4Media
Femeia care a fost înjunghiată de fostul său partener, într-un centru maternal din Călăraşi, a solicitat, anul trecut, de două ori, în doar câteva zile,... G4Media.ro.
17:20
Rata criminalității a atins în Rusia cel mai înalt nivel din ultimii 12 ani / 130 de mii de veterani ai războiului din Ucraina, inclusiv mii de foști deținuți, se întorc acasă # G4Media
Criminalitatea în Rusia a atins cel mai înalt nivel din ultimii 12 ani, a raportat agenția de știri Vyorstka, citând date ale Procuraturii Generale. Potrivit... G4Media.ro.
17:20
Guvernul indian propune un proiect de lege care va permite destituirea responsabililor politici urmăriţi penal # G4Media
Guvernul indian a prezentat miercuri un proiect de lege menit să permită destituirea responsabililor politici care au efectuat cel puţin o lună de detenţie, o... G4Media.ro.
17:10
Patru bărbaţi din județul Dolj sunt cercetaţi pentru trafic de droguri / Doi dintre ei au fost prinşi când încercau să vândă peste un kilogram de cocaină pentru 38.000 de euro # G4Media
Patru bărbaţi, de 23, 24, 26 şi 27 de ani, sunt cercetaţi de poliţiştii din Dolj şi de procurorii DIICOT pentru trafic de droguri de... G4Media.ro.
16:50
Ronnie O’Sullivan nu va participa la turneul de snooker de la Wuhan de săptămâna viitoare, informația fiind confirmată de World Snooker Tour. Operația care i-ar... G4Media.ro.
16:50
BREAKING OFICIAL Comisia pentru investiții străine a respins vânzarea E.ON către ungurii de la MVM. Decizia finală, la CSAT # G4Media
Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD) a respins vânzarea furnizorului de energie E.ON către ungurii de la MVM, însă decizia finală o va lua... G4Media.ro.
