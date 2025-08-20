Trump şi Zelenski, întâlnire relaxată la Casa Albă, după scandalul din februarie
Bursa, 18 august 2025 21:40
Donald Trump şi Volodimir Zelenski au bifat luni o întrevedere cu o atmosferă vizibil mai destinsă decât cea din februarie, când discuţiile din Biroul Oval s-au transformat într-un veritabil scandal, relatează CNN.
Acum 10 minute
21:30
Nicuşor Dan: 'Hub-urile logistice, Portul Constanţa şi Dunărea sunt atuurile României pentru reconstrucţia Ucrainei and #8221; # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că atuurile României în privinţa implicării în procesul de reconstrucţie a Ucrainei sunt hub-urile logistice, portul Constanţa şi Dunărea.
Acum 30 minute
21:10
Gabriel Andronache: 'Soluţia corectă şi rapidă pentru pachetul 2 este asumarea răspunderii Guvernului în Parlament and #8221; # Bursa
Liderul deputaţilor PNL, Gabriel Andronache, a afirmat că soluţia corectă şi rapidă pentru Pachetul 2 este asumarea răspunderii Guvernului în Parlament săptămâna viitoare.
Acum o oră
20:50
Israelul a lansat primele etape ale atacului planificat împotriva Fâşiei Gaza, iar forţele israeliene se află deja la periferia oraşului Gaza după confruntări cu Hamas de o amploare fără precedent.
Acum 2 ore
20:10
Administraţia preşedintelui american Donald Trump a anunţat impunerea de sancţiuni împotriva a doi judecători şi doi procurori ai Curţii Penale Internaţionale (CPI), ca parte a presiunilor exercitate de Washington după emiterea mandatelor de arestare pe numele unor lideri israelieni.
20:00
Tanczos Barna: Al doilea pachet fiscal nu schimbă pensiile militarilor şi poliţiştilor, dar interzice cumulul pensie-salariu # Bursa
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat că al doilea pachet de măsuri fiscale pregătit de Guvern nu va include o reformă a sistemului de pensionare pentru militari şi poliţişti.
Acum 4 ore
19:40
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat că Romsilva are nevoie de lideri care să înţeleagă că misiunea lor nu este să facă din Romsilva and #8221;moşie, ci o instituţie model and #8221;.
19:40
Ministrul sirian de Externe, Assaad Al-Shaibani, s-a întâlnit la Paris cu o delegaţie israeliană pentru a discuta măsuri de and #8222;dezescaladare and #8221; între cele două ţări vecine şi pentru consolidarea stabilităţii în Orientul Mijlociu.
19:40
PSD a lansat un atac la adresa USR, acuzând partidul că nu contribuie la activitatea Guvernului, preocupându-se doar să critice PSD pentru lipsa sa la şedinţele Coaliţiei.
19:40
Serghei Lavrov: Discuţiile fără Rusia despre garanţiile de securitate pentru Ucraina nu duc nicăieri # Bursa
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a avertizat că orice discuţie privind garanţiile de securitate occidentale pentru Ucraina care ignoră poziţia Moscovei este sortită eşecului.
19:30
Israelul a aprobat un proiect de construire a 3.400 de locuinţe în Cisiordania ocupată care, potrivit unor critici, taie teritoriul palestinian în două şi împiedică înfiinţarea unei Palestine cu o continuitate teritorială.
19:30
O fraudă de tip and #39; and #39;investiţii rapide and #39; and #39;, în care este utilizată fraudulos imaginea preşedintelui României, circulă la ora actuală în mediul online.
19:30
Comisia pentru Examinarea Investiţiilor Străine Directe (CEISD) a respins tranzacţia prin care furnizorul de energie E.ON urma să fie preluat de compania maghiară de stat MVM, însă decizia finală va fi luată de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT).
19:30
Sindicaliştii SANITAS cer păstrarea locurilor de muncă şi a salariilor în contextul reformelor # Bursa
Sindicaliştii SANITAS s-au întâlnit cu ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, pentru a discuta măsurile din al doilea pachet de reformă, precum şi alte eventuale modificări menite să îmbunătăţească activitatea din sistemul medical.
19:20
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că vizita sa în Statele Unite va avea loc cel mai probabil la începutul anului viitor, dacă totul decurge conform planului, prilej cu care vor fi abordate subiecte concrete legate de securitate şi economie.
19:20
Emmanuel Macron: Ofensiva Israelului 'nu poate duce decât la un adevărat dezastru and #8221; # Bursa
Emmanuel Macron a afirmat că and #8222;ofensiva militară pregătită de Israel and #8221;, cu mobilizarea a 60.000 de rezervişti pentru cucerirea oraşului Gaza, and #8222;nu poate duce decât la un adevărat dezastru pentru cele două popoare and #8221;, palestinian şi israelian.
19:20
Parlamentul European a decis să dea în judecată Consiliul Uniunii Europene la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), ca urmare a deciziei Comisiei Europene de a ocoli legislativul european în privinţa fondului de 150 de miliarde de euro destinat planului ReARM Readiness 2030.
18:10
17:50
Acum 6 ore
17:40
Analiză XTB: Summit-ul din Washington, privit cu optimism de investitori. Creşteri modeste ale principalilor indici bursieri # Bursa
Întâlnirea dintre Donald Trump, Volodimir Zelenski şi alţi şapte lideri europeni s-a remarcat ca unul dintre momentele cele mai importante în eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina. Deşi pacea este încă departe de a fi realizată, întâlnirea a constituit un pas important în această direcţie, aspect vizibil inclusiv pe piaţa bursieră, arată analiştii XTB, companie de investiţii pe bursele internaţionale.
17:40
17:20
Israelul aprobă un plan de colonizare care taie în două teritoriul palestinian şi împiedică înfiinţarea unei Palestine cu o continuitate teritorială # Bursa
Israelul a aprobat un proiect de construire a 3.400 de locuinţe în Cisiordania ocupată care, potrivit unor critici, taie teritoriul palestinian în două şi împiedică înfiinţarea unei Palestine cu o continuitate teritorială.
17:10
Filip and Company a asistat ING Bank şi Raiffeisen Bank în acordarea unei finanţări de 70 milioane euro către grupul La Fântâna # Bursa
Casa de avocatură Filip and Company a asistat băncile ING Bank România, ING Bank N.V. şi Raiffeisen Bank S.A. în legătură cu acordarea unei finanţări în valoare totală de 70 de milioane euro către grupul La Fântâna, furnizor consacrat de soluţii şi servicii moderne şi inteligente de hidratare, ce oferă de asemenea şi cafea împreună cu soluţii şi echipamente dedicate pentru prepararea acesteia.
17:00
EFE: Partidul preşedintelui sârb Vucic cheamă la contramanifestaţii împotriva protestelor opoziţiei # Bursa
Partidul Progresist Sârb (SNS), condus de preşedintele Aleksandar Vucic, a anunţat pentru miercuri contramanifestaţii în aproximativ 50 de localităţi din Serbia, ca răspuns la protestele opoziţiei care acuză guvernul de corupţie şi derive autoritare.
16:50
Vista Bank lansează, în premieră naţională, plăţile instant RoPay Contactless între persoane fizice # Bursa
Vista Bank extinde funcţionalităţile sistemului RoPay dezvoltat de TRANSFOND şi devine prima bancă din România care oferă plăţi instant de tip contactless între persoane fizice, de la un cont bancar la altul, direct din Mobile Banking.
16:30
Roborock, lider global în domeniul aspiratoarelor robot inteligente, redefineşte standardele în curăţenia inteligentă prin inovaţie constantă, investiţii semnificative în tehnologie şi o prezenţă internaţională în continuă expansiune.
16:30
BlackRock închide şase fonduri ESG şi smart beta pe fondul scăderii interesului investitorilor # Bursa
Investitorii manifestă un scepticism tot mai mare faţă de fondurile ESG (cu criterii de mediu, social şi guvernanţă corporativă), iar noile ghiduri emise de ESMA (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe) alimentează suplimentar îndoielile privind credibilitatea acestor instrumente.
16:20
Kremlin: Putin îi mulţumeşte lui Erdogan pentru ajutorul în organizarea negocierilor cu Ucraina la Istanbul # Bursa
Preşedintele rus Vladimir Putin şi-a exprimat aprecierea faţă de summitul ruso-american de la Anchorage, în Alaska, cu Donald Trump, într-o convorbire la telefon cu omologul lor turc Recep Tayyip Erdogan.
16:10
Alexandru Nazare: 'Trebuie să ne schimbăm fundamental atitudinea în atragerea de investiţii străine and #8221; # Bursa
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, susţine că România trebuie să adopte o abordare mai clară şi mai atractivă în privinţa atragerii investiţiilor străine, iar reguli transparente şi echilibrate sunt esenţiale pentru ca investitorii serioşi să găsească în ţară un mediu predictibil.
16:10
IMM România cere Guvernului un pachet de sprijin pentru antreprenori şi măsuri de debirocratizare # Bursa
România are nevoie de măsuri pentru sprijinirea mediului de afaceri, deoarece creşterea economică se realizează prin iniţiative de relansare economică, nu prin creşteri de taxe şi impozite.
16:00
15:50
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, şi fratele său, Ionuţ, dezvoltator imobiliar, dau impresia că pot acţiona fără restricţii în zona pe care o controlează.
Acum 8 ore
15:10
Şefii statelor majore ale armatelor din NATO discută despre garanţii de securitate pe care să le ofere Ucrainei # Bursa
Şefii statelor majore ale armatelor NATO discută prin videoconferinţă despre Războiul din Ucraina, în cadrul unor discuţii între aliaţii Kievului despre garanţii de securitate care să fie oferite în cazul unui acord cu Moscova.
15:00
Nicuşor Dan: 'Eu sunt dintre pesimişti, adică eu cred că Rusia va trage de timp în continuare and #8221; # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan se declară and #8222;pesimist and #8221; cu privire la comportamentul Rusiei în ceea ce priveşte încetarea războiului din Ucraina, şeful statului susţinând că este importantă menţinerea implicării Statelor Unite în discuţii şi eventuale noi sancţiuni economice la adresa Federaţiei Ruse.
14:50
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski denunţă miercuri un atac cu dronă în rregiunea Sumî, soldat cu cel puţin 14 răniţi, şi la un centru de distribuţie a gazelor naturale în Odesa
14:50
Abrudean: and #8221;Nu cred că cineva din coaliţie va vota împotriva propriului guvern and #8221; # Bursa
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a afirmat miercuri că nu crede că cineva din coaliţia de guvernare va vota împotriva propriului guvern la moţiunea de cenzură anunţată de opoziţie
14:50
Premierul Ilie Bolojan va efectua sâmbătă o vizită de lucru în Republica Moldova, prima în calitate de prim-ministru al României, în cadrul căreia va participa la o serie de activităţi alături de prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean
14:50
Lagarde: and #8221;Acordul comercial dintre SUA şi UE nu este departe de scenariul de bază al BCE and #8221; # Bursa
Acordul comercial convenit între SUA şi Uniunea Europeană este unul apropiat de scenariul de bază al Băncii Centrale Europene, dar persistă încă incertitudini în sectoare importante precum produsele farmaceutice şi semiconductorii, a declarat miercuri preşedinta BCE, Christine Lagarde
14:50
Abrudean: and #8221;Asumarea răspunderii pe pachetul doi de măsuri va avea loc probabil săptămâna viitoare and #8221; # Bursa
Asumarea răspunderii Guvernului pe pachetul doi de măsuri va avea loc cel mai probabil săptămâna viitoare, fiind vorba despre un 'pachet extrem de aşteptat de români', a declarat miercuri preşedintele Senatului, Mircea Abrudean
14:40
Premierul polonez Donald Tusk se declară împotriva unei întâlniri între preşedintele ucrainean Volodimir Zelensli şi omologul său rus Vladimir Putin în Ungaria, evocând eşecul Memorandumului de la Budapesta din 1994.
14:40
Gorghiu: and #8221;PNL a luat decizia să susţină demersul de constituire a Comisiei speciale and #171;România fără violenţă and #187; and #8221; # Bursa
Deputatul PNL Alina Gorghiu anunţă, miercuri, decizia luată de conducerea PNL, în şedinţa BEX, de a susţine demersul comun al partidelor din coaliţie de constituire a Comisiei speciale and #8222;România fără violenţă and #8221; în Parlament, ea arătând că peste 61.000 de cazuri de violenţă domestică au avut loc în primele 6 luni din 2025
14:30
PSD, atac la USR: 'În vreme ce reprezentanţii PSD lucrează la elaborarea proiectelor legislative privind reformele majore, USR nu face nimic' # Bursa
PSD a lansat un atac la adresa USR, acuzând partidul că nu contribuie la activitatea Guvernului, preocupându-se doar să critice PSD pentru lipsa sa la şedinţele Coaliţiei.
14:20
Siria şi Israel au avut la Paris o întâlnire diplomatică pentru and #8222;dezescaladare şi respectarea neamestecului în afacerile interne siriene and #8221; # Bursa
Ministrul sirian de Externe, Assaad Al-Shaibani, s-a întâlnit la Paris cu o delegaţie israeliană pentru a discuta măsuri de and #8222;dezescaladare and #8221; între cele două ţări vecine şi pentru consolidarea stabilităţii în Orientul Mijlociu.
14:20
Xiaomi raportează o creştere record în T2 2025: venituri de 116 miliarde RMB şi profit net de 10,8 miliarde RMB # Bursa
Xiaomi Corporation, o companie de electronice de consum şi producţie inteligentă cu smartphone-uri şi hardware inteligent conectate printr-o platformă Internet of Things ( and #8222;IoT and #8221;) în centrul său, a anunţat rezultatele consolidate neauditate pentru cele trei luni încheiate la 30 iunie 2025 ( and #8222;T2 2025 and #8221; sau and #8222;Perioada and #8221;).
13:50
AFP: Rusia revendică cucerirea a trei localităţi în regiunile Doneţk şi Dnipropetrovsk din Ucraina # Bursa
Rusia revendică cucerirea a două localităţi - Suheţke şi Pankovka în regiunea ucraineană Doneţk (est) şi a unei localităţi - Novogeorgievka - în regiunea ucraineană Dnipropetrovsk (sud-est).
Acum 12 ore
13:40
Diana Buzoianu: 'Romsilva are nevoie de nişte lideri care să înţeleagă că misiunea lor nu este să facă din Romsilva moşie, ci o instituţie model and #8221; # Bursa
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat că Romsilva are nevoie de lideri care să înţeleagă că misiunea lor nu este să facă din Romsilva and #8221;moşie, ci o instituţie model and #8221;.
13:40
Plenul Senatului a respins cu 74 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi 7 abţineri, propunerea legislativă pentru modificarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, de eliminare a pensiilor speciale ale magistraţilor, depusă în Parlament de coaliţia PSD-PNL, în timpul campaniei electorale pentru alegerile prezidenţiale din primăvară şi susţinută de candidatul Crin Antonescu.
13:30
SUUS: Portul Constanţa devine principala poartă de intrare a mărfurilor asiatice în Europa Centrală si de Est # Bursa
Portul Constanţa, cel mai mare terminal maritim al României şi unul dintre cele mai importante din regiunea Mării Negre, a reprezentat peste 96% din traficul total de mărfuri manipulat de porturile maritime româneşti în 2024.
13:20
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a urat astăzi bun venit, în mod oficial, companiei UniCredit Bank ca Participant la sistemul de tranzacţionare al Bursei, în cadrul unui eveniment organizat la sediul BVB.
13:20
Românii se confruntă în 2025 cu un val de creşteri de taxe şi impozite, care afectează direct bugetul personal sau afacerile lor şi capacitatea de plată a creditelor deja contractate.
12:30
CCF: Profesorii şi studenţii străini trebuie să aştepte circa 243 de zile pentru obţinerea rezidenţei fiscale în România # Bursa
Persoanele fizice sosite în România care au o şedere mai lungă de 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat, au obligaţia completării unui formular care poartă denumirea de Z015 - Chestionar de rezidenţă fiscală, conform legislaţiei în vigoare
