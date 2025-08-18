Ministrul Economiei: În viteza asta printre and #8221;pachete de măsuri and #8221; nu trebuie să îi sufocăm pe cei de la care vrem să strângem taxe
Bursa, 18 august 2025 21:40
Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, a subliniat că persoanele de la care se colectează taxe nu trebuie sufocate, iar eliminarea privilegiilor nu trebuie evitată, chiar şi în contextul adoptării rapide a pachetelor de măsuri.
Acum 5 minute
21:40
21:40
Donald Trump şi Volodimir Zelenski au bifat luni o întrevedere cu o atmosferă vizibil mai destinsă decât cea din februarie, când discuţiile din Biroul Oval s-au transformat într-un veritabil scandal, relatează CNN.
Acum 15 minute
21:20
Preşedintele american Donald Trump a declarat că discuţiile privind oferirea unor garanţii de securitate pentru Ucraina continuă între Statele Unite şi aliaţii NATO, potrivit CNN.
21:20
Kirill Dmitriev, un apropiat al preşedintelui rus Vladimir Putin, a distribuit pe platforma X declaraţii ale preşedintelui american Donald Trump, în care acesta minimalizează importanţa unui armistiţiu în Ucraina, transmite CNN.
Acum 30 minute
21:10
Preşedintele american Donald Trump a declarat luni, la Casa Albă, că apreciază ideea unei încetări a focului în Ucraina, dar insistă asupra unui acord de pace mai amplu, transmite CNN.
21:10
Preşedintele Donald Trump a făcut o glumă despre posibilitatea de a nu organiza alegeri pe timp de război, după ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că este deschis să convoace alegeri prezidenţiale doar după încheierea conflictului cu Rusia.
21:10
Preşedintele Donald Trump a declarat că intenţionează să îl sune pe preşedintele rus Vladimir Putin după discuţiile de astăzi de la Casa Albă cu liderii europeni şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.
Acum o oră
21:00
Prim-vicepremierul iranian Mohammad Reza Aref a avertizat că un nou conflict cu Israelul poate izbucni and #8222;în orice moment and #8221;, la peste două luni după confruntările armate dintre cele două state.
21:00
Trump laudă costumul negru al lui Zelenski, după discuţiile anterioare privind ţinuta liderului ucrainean # Bursa
În mijlocul discuţiilor tensionate despre război şi pace, un moment mai relaxat a avut loc luni în Biroul Oval, unde preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost remarcat pentru alegerea unui costum negru, transmite CNN.
20:50
Premierul Ilie Bolojan le-a transmis reprezentanţilor Asociaţiei Municipiilor din România, în cadrul unei întâlniri la Palatul Victoria, că investiţiile finanţate prin PNRR vor continua într-un mod planificat, pentru a garanta sprijin doar proiectelor ce pot fi finalizate până la 31 august 2026.
20:50
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni, în cadrul întâlnirii cu Volodimir Zelenski la Casa Albă, că sprijinul american pentru Ucraina nu se va încheia, indiferent de rezultatul discuţiilor cu liderul ucrainean şi cu oficialii europeni, transmite CNN.
20:50
Zelenski afirmă că Ucraina este pregătită să găsească o soluţie diplomatică pentru încheierea războiului # Bursa
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, în cadrul întâlnirii de la Casa Albă cu preşedintele american Donald Trump, că Ucraina este pregătită să găsească and #8222;o cale diplomatică and #8221; pentru a pune capăt războiului declanşat de Rusia, relatează CNN.
20:40
Studenţii din Timişoara ies în stradă împotriva măsurilor de austeritate: and #8222;Educaţia nu e o cheltuială, ci o investiţie and #8221; # Bursa
Studenţii din Timişoara au ieşit în stradă pentru a protesta faţă de tăierile bugetare şi diminuarea sprijinului acordat vieţii universitare.
20:40
Preşedintele SUA, Donald Trump, l-a întâmpinat luni pe Volodimir Zelenski la Casa Albă, declarând, ca mesaj pentru poporul ucrainean: and #8222;Îi iubim and #8221;, transmite CNN.
20:40
Zelenski i-a înmânat lui Trump o scrisoare din partea Primei Doamne a Ucrainei pentru Melania Trump # Bursa
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a oferit luni preşedintelui american Donald Trump o scrisoare din partea soţiei sale, adresată Melaniei Trump, relatează CNN.
20:40
Trump afirmă că s-au înregistrat and #8222;progrese substanţiale and #8221; în eforturile de pace odată cu începerea întâlnirii cu Zelenski # Bursa
Preşedintele american Donald Trump a declarat, la începutul întrevederii sale cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, că and #8222;s-au făcut progrese substanţiale and #8221; în eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina, relatează CNN.
20:40
Maria Zaharova: Rusia respinge and #8222;orice scenariu and #8221; care presupune apariţia trupelor NATO în Ucraina # Bursa
Ministerul de Externe al Rusiei a declarat că se opune oricărui scenariu care presupune desfăşurarea de trupe militare NATO în Ucraina.
Acum 2 ore
20:30
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit luni la Casa Albă, unde a fost întâmpinat de preşedintele american Donald Trump înaintea reuniunii cu liderii europeni prezenţi la Washington.
20:20
Constituţia Ucrainei interzice orice cedare de teritorii Rusiei, notează Reuters, care relatează cele ce urmează. Articolul 73 prevede că modificarea graniţelor ţării poate fi decisă doar prin referendum naţional, organizat dacă se strâng semnăturile a trei milioane de alegători din cel puţin două treimi din regiunile ţării.
20:20
Toţi liderii europeni au ajuns luni la Casa Albă pentru reuniunea convocată de urgenţă de preşedintele american Donald Trump, transmite CNN, de la care transmitem cele ce urmează. Ultimul sosit a fost preşedintele francez Emmanuel Macron, care a intrat în clădire în jurul orei 12:45 (ora locală), fiind întâmpinat de şefa protocolului american Monica Crowley.
19:50
Zelenski cere and #8222;presiune comună and #8221; asupra Rusiei şi o nouă arhitectură de securitate # Bursa
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat luni, într-un mesaj publicat pe platforma X, că obiectivul principal al Kievului este obţinerea unei păci and #8222;fiabile şi durabile and #8221; atât pentru Ucraina, cât şi pentru întreaga Europă.
19:40
Liderii europeni au început să sosească la Casa Albă, pentru reuniunea multilaterală cu preşedintele american Donald Trump, transmite CNN, care afirmă cele ce urmează.
Acum 4 ore
19:20
Consiliul European: Toţi liderii statelor UE vor participa marţi la o videoconferinţă asupra discuţiilor de la Casa Albă privind Ucraina # Bursa
Cei 27 de lideri ai statelor membre ale Uniunii Europene vor participa marţi la o videoconferinţă dedicată eforturilor de pace în Ucraina, pe fondul discuţiilor care au loc luni la Casa Albă.
18:50
Nicuşor Dan: 'Eu sper să ajungem să avem întâlnirea trilaterală adevărată Trump-Putin-Zelenski and #8221; # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că, în procesul demarat la nivel internaţional pentru încetarea războiului din Ucraina, speră să existe discuţii între preşedinţii Donald Trump, Volodimir Zelenski şi Vladimir Putin, şeful statului arătându-se sceptic că în urma unei singure întâlniri trilaterale în acest format s-ar ajunge la un consens.
18:40
Oana Ţoiu a discutat cu Kaja Kallas despre pacea durabilă în Ucraina şi următorii paşi ai UE # Bursa
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a avut o convorbire cu Kaja Kallas, Înalt reprezentant pentru politica externă a UE, despre negocierile privind încheierea războiului în Ucraina, ea arătând că pentru România asigurarea unei păci de lungă durată, şi nu doar a unei pauze nedefinite în război, precum şi implicaţiile pentru Marea Neagră sunt esenţiale.
18:20
Trump anunţă eliminarea votului prin corespondenţă şi a maşinilor de vot, pentru a preveni fraudele la alegeri în SUA # Bursa
Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat că intenţionează să semneze un ordin executiv prin care să elimine votul prin corespondenţă şi utilizarea maşinilor de vot, măsură pe care o consideră necesară pentru and #8222;a aduce onestitate and #8221; la alegerile de la jumătatea mandatului din 2026.
18:10
Premierul Marii Britanii: Aliaţii trebuie să se asigure că va exista o pace justă şi durabilă în Ucraina # Bursa
Premierul britanic Keir Starmer a afirmat luni că aliaţii trebuie să se asigure că se va ajunge la o and #8222;pace justă şi corectă and #8221; în Ucraina, pe fondul deplasării sale şi a altor lideri europeni la Washington pentru a-l sprijini pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care se întâlneşte cu omologul american Donald Trump la Casa Albă pentru a discuta modalităţi de încheiere a războiului declanşat de invazia rusă din februarie 2022.
18:00
18:00
AFP: Putin a discutat la telefon cu liderii din India şi Brazilia despre întâlnirea sa cu Trump # Bursa
Prim-ministrul indian, Narendra Modi, şi preşedintele brazilian, Luiz Inacio Lula da Silva, au anunţat că au discutat la telefon cu liderul rus Vladimir Putin despre întâlnirea acestuia cu preşedintele american Donald Trump în Alaska.
17:50
Trump se autoproclamă and #8222;pacificatorul şef and #8221; înaintea negocierilor cu Ucraina # Bursa
Preşedintele american Donald Trump şi-a lăudat din nou meritele în materie de pace, chiar înaintea negocierilor cu Ucraina, programate pentru astăzi, transmite Sky News, de la care transmitem cele ce urmează.
17:40
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut o întâlnire cu reprezentantul special al SUA pentru Ucraina şi Rusia, Keith Kellogg, înaintea discuţiilor cu preşedintele SUA, Donald Trump, şi liderii europeni, relatează agenţia Ukrinform.
Acum 6 ore
17:30
Ministrul de Externe egiptean: Egiptul se declară pregătit să participe la o forţă internaţională sub mandat ONU în Gaza # Bursa
Egiptul este pregătit să se alăture oricărei misiuni internaţionale care ar putea fi desfăşurată în Fâşia Gaza.
17:30
Trocul, practică rămasă în memoria colectivă din haosul anilor and #39;90, revine în Rusia după ce sancţiunile şi blocajele de plată au complicat tranzacţiile internaţionale, transmite Reuters, care afirmă cele ce urmează.
17:30
Axios: Casa Albă întreabă oficiali ucraineni dacă Zelenski va purta costum sau cravată la întâlnirea cu Trump în Biroul Oval # Bursa
Casa Albă încearcă să afle ce va purta Volodimir Zelenskin la întâlnirea de luni cu Donald Trump, după ce ţinuta militară pe care a purtat-o la ultima întâlnire în Biroul Oval le-a displăcut miliardarului şi vicepreşedintelui său J. D. Vance.
17:10
Walla: Ministrul apărării din Israel urmează să aprobe marţi planurile de preluare a oraşului Gaza # Bursa
Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, urmează să aprobe marţi planurile operaţionale pentru declanşarea unei ample operaţiuni de cucerire a oraşului Gaza.
17:00
Trump, înaintea întâlnirii cu Zelenski şi liderii europeni: and #8222;O zi importantă la Casa Albă and #8221; # Bursa
Preşedintele american Donald Trump a descris ziua de luni drept and #8222;o zi importantă la Casa Albă and #8221;, subliniind că nu a mai găzduit până acum atât de mulţi lideri europeni în acelaşi timp, transmite Sky News, de la care transmitem cele ce urmează.
17:00
Candidatul republican la vicepreşedinţia SUA, JD Vance, va participa astăzi la întâlnirea dintre preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi preşedintele american Donald Trump, relatează ABC News, care transmitem cele ce urmează.
17:00
Grindeanu exclude o alianţă cu AUR: and #8222;Cât timp sunt eu la conducerea PSD, nu vom guverna împreună and #8221; # Bursa
Sorin Grindeanu a respins categoric posibilitatea ca PSD să formeze un Guvern alături de AUR, în contextul speculaţiilor apărute după ce social-democraţii au decis să boicoteze şedinţele coaliţiei.
16:50
Daniel Dăianu: 'Un buget public robust este vital pentru securitatea economică a României and #8221; # Bursa
Ţara noastră traversează una dintre cele mai dificile etape de corecţie macroeconomică din ultimele decenii, iar această ajustare dureroasă nu este altceva decât factura unor erori majore de politică bugetară acumulate în trecut, reiese din textul 'Corecţie bugetară în România în condiţii foarte neprielnice and #8221; semnat de academicianul Daniel Dăianu - care este şi preşedintele Consiliului Fiscal - în cel mai raportul publicat astăzi de BNR - România-Zona Euro Monitor.
16:50
Radu Miruţă critică PSD pentru absenţa de la şedinţele coaliţiei: 'Nu este foarte responsabil să aduci problemele partidului tău în şedinţa de coaliţie and #8221; # Bursa
Ministrul Economiei, Radu Miruţă spune că la ora 5 participă la şedinţa coaliţiei, la guvern, el comentând faptul că PSD a refuzat să participe la şedinţe, în ultima perioadă, arătând că reprezintă o componentă a alegerilor interne în PSD, pentru că sunt multe cuţite aruncate în spate şi nu este foarte responsabil să tragi problemele partidului în coaliţie.
16:50
Republica Moldova are nevoie de şcoală nu doar pentru a forma specialişti, ci şi pentru a apăra societatea de minciună şi manipulare, a afirmat preşedinta Maia Sandu la Forumul Naţional al Cadrelor Didactice, transmite MOLDPRES, conform sursei citate.
16:40
Lenovo raportează venituri record de 18,8 miliarde de dolari şi profit net dublu în primul trimestru al anului fiscal 2025-2026 # Bursa
Lenovo Group Limited a anunţat rezultatele financiare pentru primul trimestru al anului fiscal 2025/26, raportând o performanţă solidă pe toate liniile de business şi în toate regiunile.
16:30
Liderii europeni îl iau pe Zelenski and #8222;la pregătire and #8221; înainte de întâlnirea cu Trump # Bursa
Comisia Europeană a anunţat că liderii europeni prezenţi în SUA pentru a susţine Ucraina vor avea o discuţie separată cu Volodimir Zelenski, înainte ca acesta să ajungă la Casa Albă pentru întrevederea cu Donald Trump, potrivit AFP, care afirmă cele ce urmează.
16:30
Comisarul rus pentru drepturile omului, Tatiana Moskalkova, a anunţat luni că Moscova este gata să predea 31 de deţinuţi civili Ucrainei, în schimbul aceluiaşi număr de cetăţeni ruşi, transmite RIA Novosti, de la care transmitem cele ce urmează.
16:20
Jucătoarea italiană de tenis Jasmine Paolini a învins-o, duminică, pe rusoaica Veronika Kudermetova, scor 6-3, 6-7 (2/7), 6-3, calificându-se în finala turneului WTA 1000 de la Cincinnati.
16:20
Preşedintele Nicuşor Dan spune că a discutat în cadrul Coaliţiei pentru Voinţă despre importanţa susţinerii Ucrainei şi presiunea economică asupra Rusiei, pentru a o forţa să aibă negocieri echitabile care să conducă la o pace durabilă.
16:20
16:00
Analiza Binance: Bitcoin şi BNB ating noi maxime istorice, Ethereum ajunge la cel mai ridicat nivel din noiembrie 2021, iar tăierea dobânzii în SUA pare iminentă # Bursa
Activele digitale au depăşit performanţa activelor tradiţionale săptămâna trecută, Bitcoin atingând noi maxime istorice, la peste 124.000 de dolari, arată o analiză Binance.
15:50
Grindeanu: and #8221;Este absolut necesar pentru ţara noastră să vorbim de un pachet de relansare economică and #8221; # Bursa
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că este absolut necesar pentru ţara noastră să vorbim de un pachet de relansare economică, care nu înseamnă efort bugetar şi social-democraţii lucrează la el şi îl vor prezenta public, el anunţând că Radu Oprea, împreună cu alţi colegi, a făcut un prim draft, pe care îl va prezenta premierului Bolojan
15:50
US Open: Gaël Monfils va juca la dublu mixt cu Noami Osaka şi Jannik Sinner cu Katerina Siniakova # Bursa
Componenţa finală a noii versiuni a turneului de dublu mixt US Open, cu un milion de dolari pus în joc pentru câştigători, a fost oficializată
