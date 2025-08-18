Ministrul Economiei: În viteza asta printre and #8221;pachete de măsuri and #8221; nu trebuie să îi sufocăm pe cei de la care vrem să strângem taxe

18:00

*ACTUALIZARE- https://www.bursa.ro/trump-se-autoproclama-8222pacificatorul-sef8221-inaintea-negocierilor-cu-ucraina-60566658 Trump se autoproclamă and #8222;pacificatorul şef and #8221; înaintea negocierilor cu Ucraina---*ACTUALIZARE- https://www.bursa.ro/volodimir-zelenski-s-a-intalnit-cu-keith-kellogg-reprezentantul-lui-trump-pentru-ucraina-66466653Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu Keith Kellogg, reprezentantul lui Trump pentru Ucraina---*ACTUALIZARE- https://www.bursa.ro/trump-inaintea-intalnirii-cu-zelenski-si-liderii-europeni-8222o-zi-importanta-la-casa-alba8221-89266654 Trump, înaintea întâlnirii cu Zelenski şi liderii europeni: and #8222;O zi importantă la Casa Albă and #8221;---*ACTUALIZARE- https://www.bursa.ro/jd-vance-va-fi-prezent-la-intrevederea-zelenski-trump-41366657 JD Vance va fi prezent la întrevederea Zelenski - Trump---*ACTUALIZARE- https://www.bursa.ro/liderii-europeni-il-iau-pe-zelenski-8222la-pregatire8221-inainte-de-intalnirea-cu-trump-22166656 Liderii europeni îl iau pe Zelenski and #8222;la pregătire and #8221; înainte de întâlnirea cu Trump---*ACTUALIZARE- https://www.bursa.ro/zelenski-acuza-rusia-de-atacuri-8222demonstrative-si-cinice8221-inaintea-discutiilor-de-la-casa-alba-83956654 Zelenski acuză Rusia de atacuri and #8222;demonstrative şi cinice and #8221; înaintea discuţiilor de la Casa Albă---*ACTUALIZARE- https://www.bursa.ro/china-cere-un-acord-8222acceptabil-pentru-toate-partile8221-inaintea-summitului-de-la-casa-alba-privind-ucraina-42856652China cere un acord and #8222;acceptabil pentru toate părţile and #8221; înaintea summitului de la Casa Albă privind Ucraina---*ACTUALIZARE- https://www.bursa.ro/casa-alba-scena-unui-summit-decisiv-pentru-ucraina-41456657 Casa Albă, scena unui summit decisiv pentru Ucraina---Cine mai are nevoie de tancuri când are covor roşu?La Anchorage, Putin a primit ceea ce îşi dorea de la începutul invaziei: nu victoria militară, ci reabilitarea diplomatică. A zâmbit ca pisica din and #8222;Alice în Ţara Minunilor and #8221; în timp ce Trump i-a deschis uşa limuzinei, şi în acel zâmbet era triumful: Rusia nu mai e paria, ci partener