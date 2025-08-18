Conacul sigilat un secol. Povestea aristocratului francez ce a creat „capsula timpului”
Click.ro, 18 august 2025 21:40
Aristocratul francez Louis Mantin a ridicat un conac impresionant în orașul Moulins, Franța. Fascinat de trecerea timpului, el a lăsat în testament o cerință neobișnuită: locuința să fie sigilată complet și redeschisă abia după 100 de ani de la moartea sa. A vrut ca oamenii din viitor să vadă „cum t
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 5 minute
21:40
Aristocratul francez Louis Mantin a ridicat un conac impresionant în orașul Moulins, Franța. Fascinat de trecerea timpului, el a lăsat în testament o cerință neobișnuită: locuința să fie sigilată complet și redeschisă abia după 100 de ani de la moartea sa. A vrut ca oamenii din viitor să vadă „cum t
Acum 10 minute
21:30
Vedetele afaceriste, afectate de majorarea prețurilor? Cu cât scumpește Mihai Albu pantofii? Cât costă un meniu la localul lui Constantin Enceanu? # Click.ro
Vedetele afaceriste, afectate de majorarea prețurilor? Cu cât scumpește Mihai Albu pantofii? Care e prețul unui meniu la localul lui Constantin Enceanu?
Acum 30 minute
21:10
Primul campionat mondial al roboţilor umanoizi!
Acum 2 ore
20:20
Trucul ingenios care poate menține strugurii proaspeți chiar și 21 de zile! Un produs banal din bucătărie poate fi de mare ajutor # Click.ro
Strugurii se numără printre cele mai populare fructe din țara noastră, mai ales în această perioadă din an. Iar un detaliu important pe care nu mulți români îl cunosc este faptul că strugurii pot rămâne proaspeți chiar și 21 de zile, dacă sunt spălați și depozitați cum trebuie!
Acum 4 ore
19:40
Horoscop săptămâna 19–25 august 2025. Cele 4 zodii care au noroc și primesc bani la finalul verii # Click.ro
Horoscopul pentru perioada 19–25 august 2025 aduce vești interesante pentru toate zodiile. Fie că ești în căutarea unui nou început, vrei mai multă claritate în dragoste sau doar ai nevoie de o confirmare, astrele au câteva mesaje pentru tine.
19:20
„Am rezolvat 6 războaie în 6 luni!” Trump, mesaj dur pentru presa americană înainte de întâlnirea cu Zelenski # Click.ro
Donald Trump, Pereședintele Statele Unite ale Americii, a scris într-o postare făcută pe platforma de socializare Truth Social, că va rezolva problma războiului din Ucraina. De asemenea, Trump a spus că în ultimele șase luni, a negociat încheierea a șase războaie și a criticat presa americană.
18:50
Țara din Uniunea Europeană unde se va putea circula cu 150 km/h. Regula se va aplica de la finalul lunii septembrie # Click.ro
O țară din Uniunea Europeană urmează să implementeze o limită de viteză de 150 km/h pe o porțiune de autostradă. Cu toate acestea, șoferii care vor ajunge aici trebuie să știe că această limită impresionantă de viteză nu este legală decât în anumite condiții foarte bine definite.
18:50
Un nou film a reușit să urce rapid în fruntea topurilor de vizionări din România, stârnind curiozitatea telespectatorilor prin acțiunea sa intensă și decorurile spectaculoase. Fiecare scenă pare să fie gândită pentru a ține publicul cu sufletul la gură, iar personajele principale au cucerit deja ini
18:40
17 ani fără Ilarion Ciobanu. A murit demn, măcinat de o boală cruntă: „A refuzat banii”. Fiul îi seamănă leit și e tot actor # Click.ro
17 ani fără Ilarion Ciobanu. A murit demn, măcinat de o boală cruntă. Amintirile colegilor: „A refuzat banii”. Fiul îi seamănă leit și e tot actor
18:20
Antrenorul român n-a mai găsit calea spre victorie.
18:10
Patimile lui Ioan Slavici. De la acuzații de spionaj la umilința publică din partea lui Nicolae Iorga # Click.ro
Ioan Slavici a trăit o viață marcată de suspiciuni și procese, ideile sale politice fiind adesea considerate contrare intereselor țării. Înainte de Marea Unire, a fost privit cu ostilitate atât de autoritățile austro-ungare, cât și de cele românești. Cu șase ani înainte să moară, eveniment de la ca
18:10
Ardelenii au încheiat meciul cu o remiză.
Acum 6 ore
17:40
Compania importantă din China care va deschide o fabrică în România. În ce oraș se vor face investiții uriașe # Click.ro
Una dintre cele mai mari producători auto atât din China, cât și din întreaga lume, urmează să își deschidă o unitate de producție proprie într-un mare oraș din România. Este vorba despre Great Wall Motor, o companie care are un venit anual nu mai puțin de 24,5 miliarde de dolari.
17:40
Care sunt alimentele care pot reduce grăsimea corporală rapid și ușor. Sunt recomandate de un renumit medic nutriționist # Click.ro
Deja nu mai este un secret pentru nimeni faptul că dieta are un rol crucial pentru sănătatea noastră. Iar nutriționistul Terry Tateossian a vorbit despre alimentele care pot ajuta la eliminarea a chiar și 2% din grăsimea corporală în numai o singură lună.
17:40
Studiu revoluționar: medicamentul celebru pentru slăbit face oamenii mai tineri biologic cu trei ani # Click.ro
Medicamentul cunoscut pentru tratarea diabetului și pierderea în greutate, ar putea avea un efect surprinzător: întârzierea îmbătrânirii biologice. Un studiu recent a arătat că persoanele care au luat Ozempic au devenit
17:30
Dacă urmează să fii mireasă în 2025, ești exact unde trebuie. Tendințele anului 2025 pentru rochiile de mireasă sunt absolut superbe și variate, fiind perfecte pentru orice stil și orice personalitate.
17:30
Wilmark, maraton latino la Mamaia. Peste 700 de participanți la Gozadero Latin Fest au învățat să danseze de la celebrul coregraf # Click.ro
Wilmark a avut până acum o vară incendiară plină de nenumărate evenimente și festivaluri la care a fost invitat sau pe care le-a organizat.
17:20
Cel mai stupid război din istorie. Cum a declanșant un câine un conflict între Grecia și Bulgaria # Click.ro
În octombrie 1925, un incident aparent minor a escaladat rapid într-un conflict internațional: un câine rătăcit a devenit neintenționat catalizatorul unui război între Grecia și Bulgaria. Povestea, cunoscută sub numele de „Războiul câinelui fără stăpân”, ilustrează cum un gest mărunt, urmărirea unu
16:40
Horoscop marți, 19 august. Berbecii se lovesc de o problemă gravă, iar Balanțele încep o nouă relație # Click.ro
Horoscop marți, 19 august. Berbecii se lovesc de o problemă, iar Balanțele încep o nouă relație.
16:30
Andreea Esca, vacanță la țară la părinții partenerului său. Unde se află locul de poveste: „İmi mintește de tinerețe” # Click.ro
Jurnalista Andreea Esca a publicat pe Instagram o serie de imagini intime din vacanța petrecută în sudul Franței, unde se bucură de câteva zile liniștite în sânul familiei.
16:20
Șoferii din România trebuie să știe că urmează să fie implementată o schimbare majoră în ce privește modul în care funcționează rovinieta. Mai precis, autoritățile din țara noastră doresc ca cei care urcă la volan să plătească rovinieta în funcție de numărul de kilometri parcurşi.
16:20
Furtuni violente după caniculă! Care au fost cele mai afectate județe și cum va fi vremea în perioada următoare # Click.ro
După zile întregi de temperaturi sufocante, România a fost lovită de furtuni violente care au produs pagube semnificative în mai multe județe. Străzile au fost acoperite de ape, iar grindina a transformat peisajul în imagini desprinse parcă din mijlocul iernii.
16:10
Tragedia de la 2 Mai. Sentinţa lui Vlad Pascu, aşteptată astăzi la Curtea de Apel Constanţa # Click.ro
Curtea de Apel Constanța urmează să se pronunțe astăzi, 18 august, în dosarul lui Vlad Pascu, autorul tragicului accident de la 2 Mai, în care doi tineri și-au pierdut viața.
16:10
Este cel mai bun serial al anului 2025! A cucerit publicul din întreaga lume în numai câteva zile # Click.ro
Este un serial care s-a lansat de curând și în numai câteva zile a reușit să cucerească publicul din întreaga lume. Este vorba despre „Alien: Earth”, care poate fi vizioant oricând pe Disney+.
16:00
Cum a primit un american din Alaska o motocicletă de la Putin în ziua summitului cu Trump # Click.ro
Un localnic din Anchorage a devenit subiect de reportaj în presa de stat rusă după ce a primit un cadou direct de la Vladimir Putin. Președintele rus i-a oferit o motocicletă nouă chiar în timpul summitului cu Donald Trump.
15:50
Cât a plătit un turist român pentru un suc la un castel faimos din România. Prețul l-a lăsat cu gura căscată: „Să mai aud eu că e nașpa la Mamaia” # Click.ro
Prețurile mari din stațiunile de vacanță din România continuă să stârnească reacții în rândul turiștilor, indiferent că vorbim despre litoral sau despre munte.
15:50
Trucul simplu care poate curăța orice ventilator. Două ingrediente banale din bucătărie pot elimina rapid praful # Click.ro
De-a lungul lunilor de vară, ventilatorul este unul dintre cei mai de nădejde aliați pe care îi avem împotriva caniculei. Însă, mai devreme sau mai târziu va fi necesar să curățăm acest aparat banal din casă. Iar acest lucru, din păcate, poate fi ceva mai dificil decât am anticipa.
15:50
Bebe Cotimanis a vorbit despre relația cu cei doi copii și recunoaște, cu sinceritatea care îl caracterizează, că nu a fost un „tată ideal”. Fiind atât de ocupat cu cariera, actorul a petrecut puțin timp acasă și nu s-a implicat cât și-ar fi dorit în viața Adelei și a lui Matei. În schimb, este mând
Acum 8 ore
15:00
Accident cumplit în Grecia. Trei oameni au sfârșit carbonizați, autostrada Egnatia este blocată VIDEO # Click.ro
Un accident rutier înfiorător a avut loc luni, puțin după ora 11:00, pe autostrada Egnatia, între Komotini și Xanthi, înainte de punctul de taxare Iasmos. Un camion s-a ciocnit cu două autoturisme, declanșând un incendiu devastator.
15:00
Cine a pus prima dată ananas pe pizza? Toppingul a stârnit dispute între un președinte și un premier # Click.ro
Unii o adoră, alții o detestă. Foarte puțini știu însă că omul care a luat curajoasa decizie, în anii ’60, de a adăuga ananas pe pizza a fost un imigrant grec stabilit în Canada, unde ajunsese cu vaporul în anul 1954.
14:30
Mobilizare totală! Toată familia lui Nick nnd a intrat la dietă! Cât și cum au slăbit artistul, soția și fiica lui superbă: „Nu mai mâncăm prăjituri, folosim doar ulei de avocado” # Click.ro
Nick nnd și-a făcut apariția într-o formă de zile mari în weekendul care tocmai a trecut la We Love Music Festival de la Râmnicu Vâlcea.
14:10
Meciul etapei cu numărul șase din primul eșalon a fost o remiză.
14:10
Andreea Bănică, la 47 de ani. Corp de zeiță, gospodină desăvârșită și secretele siluetei sale # Click.ro
La 47 de ani, Andreea Bănică uimește cu silueta sa de invidiat și cu energia debordantă pe care o arată atât pe scenă, cât și în viața de zi cu zi. Blondina reușește să împace rolul de artistă cu cel de mamă, soție și gospodină, iar admiratorii se întreabă adesea care este secretul prin care reușeșt
14:10
Rezultatele la sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2025 au fost afișate luni, 18 august, și confirmă îngrijorările legate de pregătirea elevilor și de calitatea sistemului educațional. Doar 28% dintre candidați au promovat, în timp ce zeci au fost eliminați pentru fraudă.
14:10
Avion cu motor în flăcări între Corfu și Düsseldorf. Pasagerii au transmis mesaje de adio VIDEO # Click.ro
Un Boeing 757-300 aparținând companiei germane Condor, cu 273 de pasageri la bord, care efectua sâmbătă ruta Corfu – Düsseldorf, a fost nevoit să aterizeze de urgență la Brindisi, Italia,
14:10
Un bărbat a rămas blocat în spatele unei cascade timp de două zile. Cum a reușit să supraviețuiască # Click.ro
Un bărbat din California a fost salvat după ce a rămas blocat timp de două zile în spatele unei cascade, într-o zonă izolată din Munții Sierra.
14:10
Cum să-ți cureți colonul cu ajutorul unor sucuri naturale. Cel mai bun remediu făcut în casă # Click.ro
Curățarea colonului este o practică tot mai populară în rândul celor care își doresc să își îmbunătățească digestia și să își sprijine sănătatea generală.
14:00
Ce spune un român din Spania despre sistemul sanitar din țara noastră. Ce a pățit la spital: „Nu dați șpagă...” # Click.ro
Un român stabilit în Spania a decis să își petreacă concediul în țară, însă atunci când fiul său s-a confruntat cu probleme de sănătate, el a ajuns rapid la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța.
13:50
Revine trupa Valahia, după 13 ani? S-au despărțit de la bani? Mihai Trăistariu: „El mă tot roagă...” Cât de greu își câștigă acum pâinea Dorin Topală # Click.ro
Revine trupa Valahia, după 13 ani? S-au despărțit de la bani? Mihai Trăistariu: „El mă roagă...” Din ce-și câștigă pâinea acum Dorin Topală?
13:50
Angajații ANRE, ASF și ANCOM vor pierde 30% din venituri până la începutul lui 2026. Se vor face și concedieri în aceste instituții # Click.ro
Ilie Bolojan a anunțat că trei dintre cele mai bine plătite instituții din România – ANRE, ASF și ANCOM – vor intra într-un amplu proces de restructurare.
Acum 12 ore
13:30
Wizz Air introduce mai multe zboruri noi din București. Ce orașe superbe vor putea vizita românii # Click.ro
Românilor le va fi mai ușor ca niciodată să călătorească către destinații superbe în a doua jumătate a anului. Compania aeriană Wizz Air a anunțat că va introduce mai multe rute în sezonul de iarnă 2025-2026, iar partea cea mai bună este faptul că prețul biletelor este unul foarte accesibil.
13:20
Cât a plătit Mădălin Ionescu pentru o masă de 4 persoane în Grecia. Ce surpriză i-au făcut grecii fiului său în restaurant: „O țară care a fost în faliment, dar azi prosperă” # Click.ro
Mădălin Ionescu a povestit recent, pe Facebook, o experiență aparent banală, dar cu un mesaj puternic, trăită alături de fiul său în timpul unei mese la o terasă din Grecia.
13:20
După trei ani petrecuți la Adelaide Cottage, Prințul și Prințesa de Wales se mută împreună cu cei trei copii ai lor, Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis, într-o nouă reședință din Windsor.
13:10
Alina Laufer, pe ultima sută de metri cu sarcina. Cum a petrecut ziua soțului Ilan Laufer și cât de emoționată este viitoarea mămică # Click.ro
Alina Laufer este pe ultima sută de metri cu sarcina urmând ca spre jumătatea lunii septembrie să nască cel de-al patrulea copil, o fetiță.
13:00
8 piese vestimentare „de bază” pe care trebuie neapărat să le ai în garderobă în toamna anului 2025 # Click.ro
Toamna este anotimpul în care moda își arată adevărata frumusețe: straturi confortabile, texturi bogate și combinații versatile.
12:50
Tragedie în lumea sportului. Dan Bodea, renumitul pilot de raliuri, și-a pierdut viața într-un accident petrecut chiar în timpul unei etape oficiale # Click.ro
Este zi de doliu în sportul românesc. Comunitatea pasionaților de motorsport a primit o veste cumplită: pilotul de raliuri Dan Bodea și-a pierdut viața într-un tragic accident petrecut pe circuit, chiar în timpul unei etape oficiale.
12:50
Ce cadou a primit din partea delegației ruse din Alaska jurnalistul care l-a întrebat pe Zelenski de ce nu poartă costum # Click.ro
Reporterul american Brian Glenn a devenit subiect de interes după ce i-a adresat o întrebare provocatoare președintelui ucrainean Volodimir Zelenski în Biroul Oval, legată de vestimentația sa. Recent, acesta a primit un cadou din partea unei delegații ruse, în contextul unui summit din Alaska, stârn
12:50
Scandal uriaș după ce o celebră statuie a Fecioarei Maria a fost restaurată: „Parcă i-au pus machiaj” # Click.ro
Credincioșii din Spania sunt revoltați după ce o statuie a Fecioarei Maria din secolul al XVII-lea a fost restaurată. Oamenii sunt nemulțumiți de alterările aduse faimoasei statui și spun că parcă i-ar fi fost făcute „operații estetice”.
12:40
Calvar la întoarcerea din minivacanța de Sfânta Maria! Sute de turiști blocați, o persoană decedată, pagube uriașe și sancțiuni drastice pentru șoferi # Click.ro
Întoarcerea de pe litoral s-a transformat, duminică, 18 august, într-un coșmar pentru mii de români. Un incendiu violent de vegetație izbucnit lângă Medgidia a blocat circulația feroviară și rutieră, provocând întârzieri masive, pagube materiale și o victimă umană.
12:40
Experiențe uimitoare de filmare a traseelor montane cu o cameră Go Pro: ghidul de care ai nevoie # Click.ro
Experiențe uimitoare de filmare a traseelor montane cu o cameră Go Pro: ghidul de care ai nevoie.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.