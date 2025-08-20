O femeie și nepoata ei, rănite după ce un copac a căzut peste ele în București. Care este starea lor
Fanatik, 18 august 2025 21:40
O femeie și nepoata ei și-au văzut moartea cu ochii, după ce un copac s-a prăbușit peste ele. Totul s-a petrecut pe o stradă din București.
Acum 15 minute
21:30
Conducerea campioanei României i-a pregătit o primă surpriză lui Mamadou Thiam. Cu ce număr va juca atacantul după transferul la FCSB
Acum o oră
21:10
Orașul din Europa unde ar urma să se întâlnească Vladimir Putin și Volodimir Zelenski. E aproape de România, e plin de turiști și are atracții speciale # Fanatik
Destinația europeană unde s-ar putea vedea Vladimir Putin și Volodimir Zelenski. E la mică distanță de România și are obiective inedite.
21:10
Mihai Stoica știe ce trebuie să facă FCSB pentru a trece de Aberdeen! Cum i-a ironizat pe suporterii scoțieni: „Nu e ceva care să ne impresioneze” # Fanatik
Mihai Stoica, mesaj clar pentru jucătorii de la FCSB înaintea meciului de la Aberdeen! Ce trebuie să facă pentru a spera la victorie
20:50
Elias Charalambous, optimism debordant înainte de Aberdeen – FCSB: „Acest club arată mereu cât e de mare” # Fanatik
Elias Charalambous a avut un discurs războinic la conferința de presă premergătoare meciului Aberdeen - FCSB. Roș-albaștrii atacă grupa principală Europa League
Acum 2 ore
20:30
Turcii au atins un subiect sensibil pentru Alex Cicâldău înainte de Bașakșehir – Craiova: „Din respect voi răspunde”. Video # Fanatik
Alex Cicâldău a părut deranjat de o întrebare primită de la un jurnalist turc înainte de Istanbul Bașakșehir - Universitatea Craiova! Ce s-a întâmplat
20:20
Mihai Popescu, răspuns tranșant cu privire la obiectivul FCSB-ului în cupele europene: „Nu ne mulțumește Conference” # Fanatik
FCSB nu va avea parte de un meci ușor în Scoția, contra celor de la Aberdeen. Mihai Popescu a analizat meciul din play-off-ul UEFA Europa League.
20:10
Răzvan Burleanu anunță o schimbare majoră în arbitrajul românesc: „Am aprobat o investiție de 860.000 de euro” # Fanatik
Răzvan Burleanu a anunțat o schimbare majoră în arbitrajul românesc. Ce investiție a aprobat președintele Federației Române de Fotbal.
20:10
Cât costă rechizitele la început de an școlar? Părinții trebuie să bage mâna mai adânc în buzunare pentru un set complet # Fanatik
Un nou an școlar este tot mai aproape, astfel că pregătirile sunt în toi. Părinții trebuie să știe că rechizitele s-au scumpit
19:50
Nsimba și Assad, concurență acerbă în atacul Universității Craiova: “Să îi dea unul altuia peste nas!”. Cine e noul “Mitriță” # Fanatik
Președintele Sorin Cârțu a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre concurența acerbă pe care o au Assad și Nsimba în atacul Universității Craiova.
Acum 4 ore
19:40
Cât a muncit Nicușor Dan în luna august. Unde se află unitatea militară din care președintele a discutat viitorul Ucrainei cu alți șefi de stat # Fanatik
Au apărut imagini de la ședința Coaliției de Voință, la care Nicușor Dan a participat ”din deplasare”. Președintele nu se afla la Cotroceni când a discutat cu alți șefi de stat.
19:40
Celtic se îmbogățește înaintea dublei cu Kairat din play-off-ul Champions League! Liverpool îi plătește o sumă cu 7 cifre # Fanatik
Celtic se îmbogățește încă dinaintea dublei cu Kairat Almaty din play-off-ul Champions League. Liverpool le va plăti scoțienilor o sumă importantă de bani
19:30
Răzvan Burleanu a reacționat, după ce Csikszereda a intrat pe teren cu însemnele Ținutului Secuiesc: „A fost sesizată deja Comisia de Disciplină” # Fanatik
Președintele FRF, Răzvan Burleanu, a reacționat după ce însemnele Ținutului Secuiesc au fost în prim-plan la meciul dintre Csikszereda și Universitatea Craiova.
19:20
Aproape 80 de persoane, printre care 19 copii, au ars de vii în urma unui accident cumplit. „S-au auzit multe țipete”. Video # Fanatik
Aproape 80 de persoane, printre care și 19 copii, au murit arși de vii, în urma unui accident rutier din Afganistan. Autobuzul în care se aflau a luat foc după impact
19:20
Dumitru Dragomir, pronosticuri surpriză pentru meciurile FCSB, U Craiova și CFR în Europa. Unde „joacă” duble # Fanatik
Dumitru Dragomir s-a pronunțat cu privire la rezultatele pe care le vor înregistra FCSB, Craiova și CFR în meciurile europene din această săptămână.
19:10
Doi influenceri, răniți în timp ce filmau o recenzie culinară. O șoferiță a intrat cu mașina direct în restaurant. Video # Fanatik
Doi influnceri au fost la un pas de moarte într-un restaurant. O mașină a intrat direct prin geamul locației chiar în timp ce aceștia filmau.
19:10
Mirel Rădoi a găsit cheia dublei Universitatea Craiova – Bașakșehir: „Asta trebuie să facem”. Gluma zilei, la conferința de presă. Video # Fanatik
Mirel Rădoi știe cum poate Universitatea Craiova să treacă de Bașakșehir în play-off-ul din Conference League! Ce a declarat la conferința de presă
19:00
De ce refuză PSD să participe la ședințele de coaliție: ”Sunt lucruri solicitate care nu s-au îndeplinit” # Fanatik
Senatorul PSD Robert Cazanciuc a explicat motivele pentru care PSD refuză să mai participe la ședințele de coaliție. Ce reproșuri le-a adus partenerilor de guvernare.
19:00
Gigi Becali și-a făcut calculele în direct. Câți bani câștigă FCSB după calificarea în grupa din Conference League și la cât ar putea ajunge prin accederea în Europa League # Fanatik
Gigi Becali a explicat câți bani ar putea să încaseze FCSB prin prisma parcursului european din acest sezon. Care este diferența dintre faza principală din Europa League și cea din Conference League
18:40
Victor Angelescu, accidentare șocantă! „I-a ieșit cotul prin mână!”. Momente cumplite pentru acționarul de la Rapid. Exclusiv # Fanatik
Victor Angelescu a trecut recent prin momente cumplite! Cum a „reușit” acționarul minoritar de la Rapid să își rupă cotul. Detaliile obținute de FANATIK
18:30
Ministerul Dezvoltării propune supravegherea proprietăților cu drone și sateliți. Ce trebuie să știe românii care stau la curte # Fanatik
Ministerul Dezvoltării propune ca proprietățile românilor care stau la curte să fie supravegheate cu drone. Motivul pentru care este necesară implementarea unui asemenea măsuri.
18:20
Noi detalii despre Maria, femeia înjunghiată de fostul iubit în centrul maternal din Călărași. A cerut ajutorul polițiștilor de două ori în trecut # Fanatik
Apar noi detalii despre Maria, femeia din Călărași care a fost înjunghiată de fostul concubin în centrul maternal. Motivul pentru care polițiștii nu au emis ordin de protecție
18:20
Adrian Șut și Florin Tănase au prefațat duelul de joi cu Aberdeen, din Europa League. Ce au spus fotbaliștii antrenați de Elias Charalambous.
18:10
Cristian Gațu la 80 de ani! Ce spune despre viitorul handbalului românesc și dezvăluire incendiare despre conflictul dintre Steaua și FCSB: „Sunt două echipe” # Fanatik
Cristian Gațu a împlnit 80 de ani pe data de 20 august. Legenda handbalului românesc, super interviu despre cariera sa și conflictul dintre FCSB și Steaua.
18:10
ANAF vrea să știe totul despre nunți și botezuri. Se cer informații despre numărul invitaților și câți bani se cheltuie # Fanatik
Organizatorii de nunți și botezuri sunt obligați să transmită ANAF orice informație despre evenimente. Dacă nu vor face asta, Fiscul amenință cu amenzi.
17:50
Alertă în Europa. Ce sunt „virusurile de valiză” care apar pe continent. Simptomele care ar trebui să îi alarmeze pe turiști # Fanatik
Un nou virus periculos face din ce în ce mai multe cazuri în Europa. Deja au apărut primele cazuri de infectare, iar specialiștii sunt în pericol.
17:50
Gigi Becali a anunțat cine iese de pe lista UEFA pentru a-i face loc lui Mamadou Thiam: „Ne-am gândit să facem un artificiu” # Fanatik
Venirea lui Mamadou Thiam va produce schimbări pe lista UEFA la FCSB. Gigi Becali a anunțat cine va fi scos pentru a putea evolua atacantul senegalez.
Acum 6 ore
17:40
Andrei Burcă și-a luat liber mai devreme pentru echipa națională! Fundașul a fost eliminat în China pentru un fault grosolan. Video # Fanatik
Andrei Burcă poate primi o suspendare drastică după cartonașul roșu pe care l-a luat în China. Fundașul poate fi însă apt mai rapid pentru națională
17:40
Panică și haos pe Aeroportul Malpensa din Milano. Un bărbat agitat a distrus unul dintre birourile de check-in cu ciocanul, după care l-a incendiat.
17:40
Secretar general din județul Cluj, cercetat pentru abuz în serviciu. A fraudat un concurs de angajare alături de alți trei funcționari # Fanatik
Patru funcționari publici clujeni, inclusiv un secretar general, sunt acuzați de abuz în serviciu, după ce au fraudat un concurs de angajare. Ce s-a întâmplat în timpul examenului
17:20
Alex Mitriță a ieșit din nou la rampă în China! Ce a reușit internaționalul român la ultimul meci al lui Zhejiang. Video # Fanatik
Alex Mitriță își continuă evoluțiile senzaționale în China și a primit o notă mare după ce a fost decisiv într-o nouă victorie a echipei sale.
17:00
Nicușor Dan a anunțat data probabilă a vizitei sale în Statele Unite ale Americii. „Important este să parcurgem etapele preliminare” # Fanatik
Când plănuiește Nicușor Dan să meargă în vizită în Statele Unite ale Americii. Președintele României a anunțat data probabilă a deplasării peste ocean.
16:50
Nicușor Dan crede că Vladimir Putin trage de timp. Mișcarea făcută de SUA și Europa în cazul în care nu se ajunge la o pace # Fanatik
Președintele Nicușor Dan anunță următorul pas în cazul în care Rusia nu va face pace. Ce pregătesc Statele Unite și Europa pentru acest scenariu
16:50
Adrian Mititelu anunţă victoria în procesele cu FRF şi LPF: “În câteva luni se va da decizia! Burleanu va fi chemat la DNA” # Fanatik
Adrian Mititelu este convins că va avea parte de câștig de cauză în toate dosarele în care se judecă în prezent cu FRF și LPF!
16:50
Deputatul AUR Dan Tanasă, un nou mesaj dur după valul de critici pe tema migranților: „Românii s-au săturat de ipocrizie. Manipulare ieftină” # Fanatik
După ce a stârnit un val de critici după postarea controversată despre migranți, deputatul AUR Dan Tanasă a revenit cu o nouă postare șocantă.
16:50
Ce pierderi au avut hotelurile de stat de pe litoral. Subvenții uriașe și pentru locațiile de top din Capitală # Fanatik
Ce pierderi au înregistrat vilele, restaurantele și hotelurile deținute de statul român. Locațiile de top din Capitală cu pierderi uriașe
16:40
Horoscop zilnic pentru joi, 21 august 2025. Astrologii au consultat astrele și au aflat care sunt previziunile complete.
16:30
Gigi Becali e convins că a dat lovitura la FCSB: ”E mai puternic decât Bîrligea. Va marca 10-15 goluri” # Fanatik
Gigi Becali s-a arătat încântat de ultimul transfer pe care l-a făcut și este convins acesta va da multe goluri la FCSB.
16:10
Gigi Becali a dezvăluit toate culisele transferului lui Thiam la FCSB: „Gheorghiță a înțeles. I-am dat să-și ia un apartament” # Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit cum a reușit să îl transfere la FCSB pe Mamadou Thiam. Latifundiarul din Pipera a fost nevoit să-i dea un apartament lui Andrei Gheorghiță!
16:10
Încă o crimă oribilă în România. Tragedie în Hunedoara: „I-a acoperit gura și nasul și a strâns-o de gât până a murit” # Fanatik
Un bărbat din Hunedoara a fost reținut după ce, în urma unui conflict spontan, și-ar fi ucis victima prin asfixiere. Procurorii au deschis dosar penal pentru omor.
16:10
Donald Trump a ordonat ca zidul de la granița cu Mexic să fie vopsit în negru: “Va face și mai dificilă escaladarea” # Fanatik
Zidul de la granița cu Mexic, vopsit în negru la ordinul lui Donald Trump. Președintele SUA vrea să descurajeze escaladarea acestuia
15:50
Hromada, primul pe lista neagră a lui Gâlcă la Rapid! Antrenorul i-a găsit deja înlocuitor. Exclusiv # Fanatik
Jakub Hromada are zilele numărate la Rapid. FANATIK a aflat că antrenorul Costel Gâlcă vrea să scape de slovac și i-a găsit deja înlocuitor
Acum 8 ore
15:40
Șmecheria cu care Mitică Dragomir e convins că va vedea live Aberdeen – FCSB fără să aibă abonament de Voyo! # Fanatik
Dumitru Dragomir e gata să apeleze la un artificiu pentru a vedea live Aberdeen - FCSB, care se va transmite pe platforma online Voyo.
15:40
Nicușor Dan promite câștiguri uriașe din investiții – un fake news ordinar. Ultima înșelătorie online îl are pe președintele României în prim-plan. Video # Fanatik
Imaginea președintelui Nicușor Dan este folosită într-o escrocherie online pe Facebook, printr-un video deepfake care promovează o falsă „oportunitate de investiție”.
15:20
Un bărbat a fost reținut după ce a furat de la o bază sportivă din Constanța arme de tip airsoft. Valoarea prejudiciului ajunge la 10.000 de lei # Fanatik
Un bărbat de 42 de ani a furat mai multe arme de tip airsoft de la o bază sportivă din Constanța. Oamenii legii l-au reținut pentru 24 de ore.
15:20
Ilie Balaci a ratat Euro 1984 din cauza unei accidentări horror: “Pe mine trebuia să mă trimită afară să mă opereze!” # Fanatik
Ilie Balaci și povestea tragică dinaintea Europeanului din 1984. Cum s-a accidentat grav înaintea turneului final din Franța.
15:10
O mașină a luat foc în mers în Sibiu. Pompierii au intervenit imediat pentru a stinge focul, iar traficul din zonă a fost afectat
15:10
Soția i-a dăruit lui Adrian Șut cea mai mare bucurie a vieții: „Când ajungi acasă uiți de tot ce se întâmplă în jurul tău”. Video # Fanatik
Adrian Șut, detalii emoționante din viața de tată: „Dumnezeu ne-a luat un suflet, dar ne-a dăruit altul”. Cum își ajută soția starul FCSB
15:00
Încrengături la Mangalia. Cum încearcă prefectul să îl ”salveze” pe edilul Cristian Radu dintr-un dosar în care ar fi prejudiciat primăria cu 2,7 milioane € # Fanatik
Cristian Radu, primarul vizitat azi de DNA, nu este la primul său dosar penal. Află cum ar fi prejudiciat instituția cu 2,7 milioane € și ce mutări s-au făcut în această speță.
15:00
Continuă scandalul în coaliția de guvernare. PSD, atac dur la adresa USR: „Noi lucrăm la reforme, ei doar acuză” # Fanatik
PSD acuză USR că nu lucrează la reformele majore și că blochează pachetul de stimulare economică. Continuă scandalul în coaliția de guvernare.
15:00
Andrei Nicolescu laudă un jucător de la Dinamo. „E netransferabil. În viitor va fi Nistor X 2”. Robert Niță a intervenit imediat # Fanatik
Andrei Nicolescu știe cine este fotbalistul care reprezintă viitorul pentru Dinamo: „Dacă-și va îmbunătăți finalizarea, va fi un fotbalist complet”
