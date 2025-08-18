Descoperire de senzație: 332 de canioane gigantice descoperite sub gheața Antarcticii
Aktual24, 18 august 2025 21:40
O echipă internațională de oameni de știință de la Universitatea din Barcelona și University College Cork a creat cel mai detaliat catalog de canioane subacvatice din Antarctica. Studiul, publicat în revista Marine Geology, a identificat 332 de canioane subacvatice colosale, dintre care unele ajung la peste 4.000 de metri adâncime, relatează Glavkom. Noua cartografiere dezvăluie […]
• • •
Rusia se confruntă simultan cu două probleme majore – și aparent contradictorii – legate de forța de muncă. # Aktual24
Rata șomajului din Rusia este la un nivel record din cauza crizei forței de muncă – dar aceasta este doar o parte a poveștii. Un val de „șomaj ascuns” se acumulează, pe măsură ce companiile reduc orele de lucru și concediază pe tăcute personalul. Președintele rus Vladimir Putin a recunoscut această tendință marți, relatează Business […]
21:00
Adio armistițiu în Ucraina. Trump, mesaj clar: ”Un acord de pace poate fi încheiat în timp ce Ucraina și Rusia sunt în război” # Aktual24
Donald Trump a declarat în timpul întâlnirii cu Zelenki că nu este nevoie de un armistițiu în Ucraina. Un acord de pace poate fi încheiat în timp ce Ucraina și Rusia sunt în război, a menționat Trump. „Nu cred că este nevoie de un armistițiu. Dacă vă uitați la cele șase acorduri pe care le-am […]
Zelenski a ajuns în costum, un costum în ”cheie militară”, la întâlnirea cu Trump. Președintele Ucrainei a început cu un discurs dur la adresa Rusiei # Aktual24
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns puțin după ora 20.00, ora României, la Casa Albă pentru întâlnirea cu Donald Trump și liderii UE. De data aceasta, Zelenski a ales un costum, închis la culoare, pentru întâlnire. Presa intermațională a anunțat anterior că Zelenski va renunța la ținuta sa obișnuită când se va întâlni cu Trump. […]
Rusia anunță că nu permite NATO să desfășoare trupe de menținere a păcii în Ucraina: ”O escaladare incontrolabilă a conflictului, cu consecințe imprevizibile” # Aktual24
Ministerul de Externe al Rusiei a anunțat, luni, chiar cân debuta întâlnirea dintre Trump și Zelenki că se opune oricărui scenariu care implică desfășurarea de trupe militare NATO în Ucraina. „Reafirmăm poziția noastră repetată cu privire la respingerea categorică a oricărui scenariu care implică apariția contingentelor militare NATO în Ucraina, ceea ce amenință o escaladare […]
Scutul de forare „Sfânta Maria” a realizat primul segment de tunel între viitoarele staţii de metrou Tokyo şi Aeroport Băneasa, anunță Ministerul Transporturilor # Aktual24
Scutul de forare „Sfânta Maria” a realizat primul segment de tunel între viitoarele staţii de metrou Tokyo şi Aeroport Băneasa, a anunţat, luni, pe pagina sa de socializare, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Ciprian Şerban. „Utilajul gigant, cu lungime de 97 de metri, care cântăreşte aproximativ 600 de tone şi al cărui cap de foraj are […]
Președintele Dan: ”Vom vedea că Rusia nu e serioasă, cum n-a fost de trei ani și jumătate. Rusia, ca să fim foarte clari, nu își dorește pacea în momentul ăsta” # Aktual24
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat, luni, la Roșia Montană că, în opinia sa, Rusia nu își dorește pacea în momentul de față, iar singura modalitate de a o aduce la o ‘masă de negocieri adevărată’ este prin sancțiunile economice. ‘Eu sper să ajungem să avem întâlnirea trilaterală adevărată Trump-Putin-Zelenski. Asta este locul în care […]
București: Copac căzut peste o femeie și nepoata ei pe strada Maria Rosetti. Ambele au ajuns la spital # Aktual24
Astăzi, 18 august 2025, pe strada Maria Rosetti nr. 45, în Sectorul 2 al Capitalei, un copac s-a prăbușit pe trotuar, rănind două femei – mătușă și nepoată – care așteptau o mașină. Incidentul a fost semnalat printr-un apel la 112, iar la fața locului au ajuns de urgență polițiștii de la Secția 8 și […]
Ucraina își anunță poziția înainte de întâlnirea Trump-Zelenski: ”Avem o poziție fermă, coordonată cu toți aliații: Crimeea este Ucraina” # Aktual24
Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiha, afirmă că poziția Kievului de a nu ceda teritoriu în cadrul niciunui acord cu Rusia rămâne neschimbată. Întrebat la o reuniune la Kiev despre postarea lui Donald Trump pe Truth Social, potrivit căreia Ucraina nu va „recupera” Crimeea, Sybiha a răspuns: „Președintele ucrainean s-a deplasat [la Washington], ca întotdeauna, […]
”Tancurile rusești poartă steagul american în Ucraina”. Filmare cu un blindat rusesc pe frontul din Ucraina # Aktual24
Filmare virală pe rețelele de socializare. Un blindat rusesc se pregătește să atace în Ucraina poziții ale ucrainenilor având drapelul SUA pe lângă cel al Rusiei. Sunt numeroase comentarii șocate pe X alături de filmarea cu acest blindat: ”Ruși cu steagul SUA se îndreaptă spre pozițiile ucrainene pentru a le ataca. Arta negocierii” ”Un M113 […]
Președintele Trump susține un plan prin care Ucraina să cedeze întreaga regiune estică a Donbasului în schimbul înghețării restului liniei frontului. Însă în Ucraina nu este clar prin ce mecanism s-ar putea ajunge la un astfel de acord. Orice cedare oficială a teritoriului național necesită aprobarea parlamentului și un referendum popular, arată BBC. Opțiunea cea […]
Reuters: Trocul este din nou la modă în Moscova, pentru prima dată după haosul din anii 1990 # Aktual24
Trocul este din nou la modă în Rusia, pentru prima dată după haosul din anii 1990, în condiţiile în care problemele cu decontarea tranzacţiilor, create de conflictul din Ucraina, au forţat cel puţin o companie chineză să accepte aliaje de aluminiu în schimbul motoarelor, transmite Reuters, citată de Agerpres. După haosul politic şi economic care […]
SURSE Baronii locali fac scandal mare în fața lui Bolojan, la sediul Guvernului. Grindeanu a plecat de urgență spre Palatul Victoria # Aktual24
Întâlnirea de la această oră dintre premierul Bolojan și primari și sefi de consilii județene este extrem de tensionată, au declarat surse politice pentru aktual24.ro. Conform sursellor, discuțiile sunt atât de aprinse între primari si Bolojan, încât șeful PSD-ului, Sorin Grindeanu, a plecat de la partid si vine si el la Guvern. Bolojan și primarii […]
Președintele Nicuțor Dan a ajuns, luni, la Roșia Montana, unde s-a întâlnit cu localnici și membri ai proiectului ”Adoptă o casă la Roșia Montana”. ”Vizită surpriză azi, în pauza de prânz: un vechi prieten şi susținător al Roşiei Montane şi al patrimoniului său, Preşedintele Nicuşor Dan, împreună cu familia, au revenit la Roşia Montană!”, au […]
Președintele Dan, mesaj de ultimă oră înaintea întălnirii Trump-Zelenski: ”Rusia nu își dorește pacea!” # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a postat un mesaj pe Instagram, cu puțin timp înainte de întâlnirea de la Washington dintre liderii UE și Donald Trump, la care va participa și președintele Zelenski. ”Rusia nu își dorește pacea! În cadrul Coaliției pentru Voință am discutat despre cât de important este să oferim sprijin Ucrainei și să exercităm […]
Grindeanu, enervat că este întrebat ce ceas are: ”Este o glumă de prost gust, ceasul costă vreo 2.000 de euro. Nu mi l-a furat nimeni în avion” – VIDEO # Aktual24
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a negat vehement luni faptul că poartă un ceas în valoare de 90.000 de euro. El a susținut că ceasul lui valorează doar vreo Întrebat dacă ceasul lui valorează 90.000 de euro, Grindeanu a răspuns iritat: ”Asta e o chestie, este o glumă. Chiar chiar așa o cataloghez. De prost gust […]
Kievul are o replică tăioasă pentru Regimul Orban: ”Budapesta poate să se plângă Moscovei” # Aktual24
Guvernul ungar şi-a exprimat luni „indignarea” faţă de recentele atacuri ucrainene asupra conductei petroliere Drujba, care au perturbat tranzitul ţiţeiului rusesc către ţara central-europeană, în replică autorităţile de la Kiev invitând Budapesta să se plângă Rusiei, informează EFE şi Reuters, citate de Agerpres. „Este inacceptabil şi scandalos faptul că Ucraina a atacat din nou în […]
Zelenki, nou mesaj dur chiar înainte de întâlnirea cu Trump: ”Putin va comite crime pentru a menţine presiunea asupra Ucrainei şi Europei” # Aktual24
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat luni că Rusia a efectuat lovituri ”cinice” împotriva Ucrainei, inclusiv asupra unei rafinării de petrol cu acţionariat majoritar azer, transmit Reuters şi AFP, citate de Agerpres. ”Aceasta a fost o lovitură rusă demonstrativă şi cinică. Ruşii sunt conştienţi că la Washington are loc astăzi o întâlnire consacrată încheierii războiului”, […]
Bolojan nu a cedat în fața magistraților roșii: ”Proiectul de lege privind reforma pensiilor magistraţilor este în linia normelor europene” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a avut, luni, la Palatul Victoria, o întâlnire de lucru cu reprezentanţii asociaţiilor de magistraţi pe tema reformei pensiilor din sistem, componentă a celui de-al doilea pachet de măsuri guvernamentale pentru reducerea cheltuielilor publice. „Sistemul de justiţie are un rol foarte important pentru sănătatea unui stat democratic aşa cum este România. Proiectul […]
„Am trimis mesaje de adio”. Un avion Boeing a aterizat de urgență în Italia după ce un motor a luat foc # Aktual24
Un Boeing 737 a aterizat de urgență în Italia sâmbătă, 16 august, după ce un motor a luat foc. O anchetă este în curs de desfășurare pentru a determina cauza incidentului. Imaginile sunt de coșmar. Un zbor Condor cu 273 de pasageri la bord, care decolase din Corfu, Grecia, cu destinația Düsseldorf, Germania, a fost […]
Se reduc cu 30% salariile aristocrației roșii de la ANCOM, ASF, ANRE. Numeroși foști lideri PSD și rude de-ale lor ocupă funcții importante în aceste instituții # Aktual24
Conducerile principalelor autorități de reglementare din România – Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) – trebuie să propună până la 30 septembrie 2025 noi organigrame și grile de salarizare, conform unui proiect de lege aflat în dezbatere publică. […]
SURSE: PSD a decis să continue blocajul, nu revine la masa discuțiilor până nu se îndeplinesc două condiții # Aktual24
Liderii PSD au decis în ședința de luni să nu revină ”încă” la masa discuțiilor cu partenerii de guvernare, au precizat surse politice pentru aktual24.ro. PSD a decis să revină după ce sunt îndeplinite două condiții: acord pe proiectele finanțate prin ”Anghel Saligny” și pachetul 2 de măsuri. Conducerea PSD s-a runit luni, 18 august, […]
Scriitor român: ”Bătaia de joc din Aeroportul Otopeni: peste 10 euro pentru un amărât de sandwich cu două feliuțe de cașcaval și două de șuncă” # Aktual24
Tot mai multe mesaje de revoltă față de ”bătaia de joc” de la Aeroportul Otopeni, față de prețurile uriașe practicate și de igiena toaletelor. !Bătaia de joc din Aeroportul Otopeni: peste 10 euro pentru un amărât de sandwich cu două feliuțe de cașcaval și două de șuncă. Multă lume arată cu degetul mafioțeala din această […]
Presshub: Armament de tip sovietic din România este folosit de Ucraina în războiul cu Rusia # Aktual24
PressHub a realizat în premieră o schiță a armamentului fabricat în România care a ajuns pe frontul din Ucraina, folosindu-ne de date oficiale ale armatei ucrainene și de surse deschise online. Se pare că Armata Română ar fi trimis Ucrainei echipament cu origini sovietice de care dispune și care oricum urma să fie scos din […]
SURSE Deciziile luate în ședința conducerii PSD privind PNRR și programul „Anghel Saligny”. Taxele locale să rămână la autoritățile locale, nu să fie colectate și centralizate la Guvern # Aktual24
Conducerea PSD s-a runit luni, 18 august, de la ora 11.00, într-o ședință a Biroului Permanent Național, desfășurată în sistem hibrid la sediul central din Kiseleff. Tema principală: ordonanța de urgență prin care Guvernul vrea să suspende temporar finanțările pentru proiectele cu grad redus de execuție din PNRR și programul „Anghel Saligny”. Surse politice afirmă […]
Comunicat AUR, scris parcă la dictarea lui Putin: se solicită guvernului Bolojan să renunțe la politica externă susținută de liderii europeni și să nu participe la proiectul unei „armate europene” # Aktual24
Partidul AUR a reacționat dur după întâlnirea dintre președinții Donald Trump și Vladimir Putin, solicitând autorităților române să abandoneze orientarea spre liderii europeni în materie de securitate și politică globală, considerați „lipsiți de relevanță la nivel global”. Într-un comunicat de presă difuzat luni, AUR cheamă România să revigoreze Parteneriatul Strategic cu Statele Unite și să recunoască […]
Dan Negru, pus la punct de un fost coleg TV: ”Steagul alb nu e pace. Steagul alb e abandon. E să-ți abandonezi propriul popor și să-l dai dușmanului” # Aktual24
Mesaj video viral pentru Dan Negru din partea unui fost coleg de platou TV. Negru este pus la punct după o serie de mesaje pro-Rusia, prin care românii sunt îndemnați la defetism și să accepte orice ar face Rusia. „Ii răspund lui Dan Negru care spune că pacea e mai valoroasă decât dreptatea, că pacea […]
Zeci de persoane, arestate în Kuweit pentru că ar fi produs și vândut băuturi alcoolice falsificate, provocând moartea a 23 de persoane în ultimele zile # Aktual24
Autoritățile din Kuweit au arestat 67 de persoane implicate în producerea și distribuirea ilegală de băuturi alcoolice care au dus la moartea a 23 de oameni în ultimele zile, potrivit Ministerului de Interne din această țară. În Kuweit, importul și producția de alcool sunt interzise, însă producția clandestină în locații ascunse pune în pericol viața […]
Georgescu, delir pe placul Rusiei în fața secției de poliție: ”Macron va pleca din România cu coada între picioare/ Vă asigur că și dosarul anulării alegerilor din România se află pe masa serviciilor secrete americane” # Aktual24
Extremistul Călin Georgescu a avut un nou discurs delirant, luni, în fața IPJ Ilfov, unde a venit să semneze pentru controlul judiciar. Gorgescu a vorbit din nou despre președintele Franței, Emmanuel Macron, și a cerut ca România să nu cheltuie bani pentru înarmare. Acestea sunt exact temele folosit acum de propaganda rusească. ”O avalanșă pleacă […]
„Coaliția celor hotărâți” este gata să desfășoare forțe în Ucraina după încetarea ostilităților. Decizia liderilor UE # Aktual24
Liderii „Coaliției celor hotărâți” vor fi pregătiți să desfășoare o forță de securitate multinațională în Ucraina după încetarea ostilităților. Acest lucru a fost afirmat într-un comunicat al președintelui francez Emmanuel Macron și al prim-ministrului britanic Keir Starmer, care au prezidat împreună o reuniune virtuală a grupului liderilor coaliției duminică, 17 august, scrie European Pravda. Potrivit […]
SUA și Europa sunt pregătite să ofere Ucrainei garanții de securitate similare cu cele prevăzute la Articolul 5 al NATO – The Washington Post # Aktual24
Emisarul special al SUA, Steve Witkoff, a anunțat că Washingtonul, împreună cu aliații săi, este pregătit să ofere Ucrainei garanții de securitate similare cu Articolul 5 al tratatului NATO, dar nu în numele alianței, ci direct din partea SUA și a statelor europene. „Statele Unite sunt potențial pregătite să ofere garanții de securitate prevăzute la […]
Pesedistul Mihai Fifor, atac dur la Bolojan: „Nu spune nimic despre cea mai grea bătălie, cu cei care fac averi pe spinarea investițiilor în educație sau sănătate” # Aktual24
Deputatul PSD Mihai Fifor a lansat un nou atac la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzându-l că induce panică în loc să ofere „încredere și calm” și că evită să amintescă despre evazioniști și persoanele „conectate politic” la buget. Declarațiile au fost postate pe pagina sa de Facebook și preluate de News.ro. „Recesiune, incapacitate de plată, […]
Emisarul special al lui Trump susține că temerile europenilor sunt nefondate, întrucât Putin i-a promis că va include în Constituție angajamentul de a nu ataca Europa. Doar în ultimii ani Constituția rusă a fost modificată de zeci de ori # Aktual24
Steve Witkoff, trimisul special al președintelui Donald Trump, a declarat că Rusia a acceptat, în timpul summitului de la Alaska cu Vladimir Putin, un angajament legislativ prin care se obligă să nu atace alte țări europene — o concesie în premieră în acest conflict. Aceasta ar implica transformarea verbală a promisiunii într-o lege internă, un pas […]
Fostul șef de la Serviciul Antidrog, Cătălin Țone, pensionar de la 48 ani, este acuzat de jurnalista Emilia Șercan că ar fi plagiat masiv, în două doctorate obținute în doar 36 de zile # Aktual24
Jurnalista Emilia Șercan a făcut o nouă dezvăluire explozivă privind un caz de plagiat în mediul academic românesc. De data aceasta, subiectul este Cătălin Țone, fost comisar-șef și șef al Serviciului Antidrog din Poliția Capitalei, pensionat în urmă cu doi ani, la doar 48 de ani. Acesta a obținut în 2011 două titluri de doctor, […]
Donald Trump stârnește controverse pe rețelele sociale, după ce a scris pe contul său de Truth Social, înaintea întâlnirii cu Zelenski, un singur cuvânt misterios: „Bela” # Aktual24
Președintele american Donald Trump a generat un val de speculații pe rețelele sociale după ce a postat un singur cuvânt – „Bela” – pe platforma sa Truth Social. Mesajul, lipsit de orice context, a apărut la scurt timp după actualizările privind recenta sa întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin, amplificând misterul și declanșând interpretări diverse. […]
Curtea de Apel Constanța este așteptată să dea astăzi sentința definitivă în dosarul Vlad Pascu – în primă instanță, acesta a fost condamnat la 10 ani de închisoare # Aktual24
Curtea de Apel Constanța este așteptată să pronunțe luni, 18 august 2025, sentința definitivă în dosarul lui Vlad Pascu, tânărul care a provocat accidentul rutier din stațiunea 2 Mai, soldat cu moartea a doi adolescenți. Decizia vine la aproape doi ani de la tragicul eveniment care a zguduit opinia publică și a readus în atenție […]
Atac brutal al Rusiei, cu drone și rachete, asupra orașului ucrainean Harkiv – mai mulți răniți și trei morți, printre care și o fetiță de un an # Aktual24
Rusia a lansat un val intens de atacuri cu rachete și drone asupra mai multor orașe din Ucraina în noaptea de 17 august, cu doar câteva ore înainte ca președintele ucrainean Volodimir Zelenski să participe la negocieri de pace cu liderul american Donald Trump la Casa Albă. Cele mai grave lovituri au avut loc la […]
Sute de mii de oameni au manifestat la Tel Aviv pentru încetarea războiului din Gaza și eliberarea ostaticilor # Aktual24
Sute de mii de oameni s-au adunat duminică seara în centrul Tel Avivului, marcând punctul culminant al unei zile naționale de proteste și greve ce au avut loc în întreaga țară. Manifestanții au cerut guvernului Netanyahu să pună imediat capăt războiului din Gaza și să asigure eliberarea ostaticilor ținuți de teroriștii palestinieni, scrie The Times […]
Pariu pierdut: China a investit 167 de miliarde de dolari în cel mai mare proiect hidroenergetic din lume, dar seceta a afectat grav producția de electricitate # Aktual24
China, cea mai mare sursă de emisii de carbon din lume, încearcă să-și mențină emisiile sub control, însă condițiile meteo nefavorabile îi pun piedici majore, în special în sectorul hidroenergetic. Producția de energie din centralele termice pe bază de cărbune a scăzut cu 1,3% până în iulie 2025, iar consumul de cărbune este în declin, […]
Donald Trump susține punct cu punct dorințele lui Putin, afirmând că Zelenski poate încheia războiul „aproape imediat” dacă oferă rușilor Crimeea și renunță la aderarea la NATO # Aktual24
Președintele american Donald Trump a stârnit controverse după ce a afirmat, într-o postare pe platforma sa Truth Social, că președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar putea pune capăt războiului cu Rusia aproape imediat, dacă ar dori, renunțând la Crimeea și la aderarea la NATO. Declarațiile au fost făcute cu câteva ore înainte de întâlnirea lui Zelenski […]
Prima generație a modelului Dacia Logan va reveni în producție sub denumirea Pars Nova, dar va fi destinată exclusiv pieței din Iran # Aktual24
Prima generație a modelului Dacia Logan revine în producție, de această dată sub un alt nume și cu o nouă destinație. Modelul va fi fabricat în Iran și va purta denumirea Pars Nova, fiind adaptată condițiilor și cerințelor pieței locale. Potrivit Profit.ro, modelul este bazat pe platforma Logan P90 și va beneficia de un design […]
Alegeri istorice în Bolivia: Doi candidați de dreapta au intrat în turul doi al prezidențialelor, după două decenii de guvernare socialistă dezastruoasă # Aktual24
Alegerile prezidențiale din Bolivia vor marca o schimbare majoră în peisajul politic al țării, după ce rezultatele parțiale ale primului tur confirmă trecerea în turul al doilea a doi candidați din afara spectrului politic de stânga. Este pentru prima dată în ultimii 20 de ani când candidații socialiști nu se regăsesc în fruntea clasamentului electoral, […]
Jurnalistul american care l-a certat pe Zelenski că nu poartă costum a primit o sticlă de votcă din partea delegației ruse în Alaska – VIDEO # Aktual24
Jurnalistul american Brian Glenn a publicat un videoclip în care arată o sticlă de vodcă primită cadou de la un jurnalist rus. Glenn a devenit recent cunoscut pentru o întrebare provocatoare adresată președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, în timpul unei întâlniri oficiale în Biroul Oval de la Casa Albă, relatează relatează agenția de presă UNN. „Uitați […]
Volodimir Zelenski susține că decizia SUA de a oferi Ucrainei „garanții de securitate” în relația cu Rusia este una „istorică” # Aktual24
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a estimat duminica aceasta că decizia SUA de a oferi Ucrainei „garanții de securitate” pentru a opri războiul declanșat de Rusia este una „istorică”, înainte de întâlnirea sa cu Donald Trump, prevăzută să aibă loc luni la Washington. „Garanțiile de securitate, ca rezultat al muncii noastre comune, trebuie să fie […]
Papahagi: ”Să înjuri Europa, român fiind, e ca și cum ți-ai înjura țara. Tot lipsă de patriotism se cheamă. Iar să ții cu rușii e trădare” # Aktual24
Adrian Papahagi, conferentiar universitar doctor la Universitatea Babes-Balyai de la Cluj, subliniază într-o postare că ”azi toată UE e casa noastră” în condițiile în care se amplifică propaganda anti-UE în România. ”Îmi place enorm SUA, dar Europa e casa mea. Când am ajuns în SUA, am făcut o coadă infinită la pașapoarte și mi s-au […]
Șoșoacă, criză gravă. Val de invective la adresa unor simpli cetățeni români: ”Sunteți toți o sleahtă de imbecili. Idioți și cretini. Fac ceva pe părerile voastre” # Aktual24
Val de înjurături postat pe rețelele de socializare de europarlamentarul Diana Iovanovici Șoșoacă la adresa unor cetățeni români. Reamintim că Șoșoacă este plătită din bani ăublici și este liderul unui partid parlamentar, ai cărui aleși sunt plătiți și ei din taxele și impozitele românilor. Enervată că a fost ironizată în urma unui nou comunicat delirant, […]
Valurile de căldură extremă expun vulnerabilitățile rețelei electrice a Europei pe fondul creșterii consumului de aer condiționat # Aktual24
Europa a fost din nou cuprinsă de o serie de valuri de căldură intense și răspândite. Numai în această săptămână, recorduri de temperatură au fost doborâte în Franța, Croația și Ungaria, unele regiuni înregistrând maxime de peste 40°C. Experții avertizează că valurile de căldură pun rețeaua electrică a continentului sub o presiune severă. Aceștia spun […]
Serbia, la un pas de razboiul civil. Președintele pro-rus Vucic anunță un ”răspuns puternic” contra tinerilor protestatari # Aktual24
Președintele sârb Aleksandar Vucic a promis duminică un ‘răspuns puternic’ dat manifestanților anticorupție, după cinci seri consecutive de confruntări între susținători ai săi, poliție și protestatari în întreaga Serbie, informează AFP, citată de Agerpres. Violențe au izbucnit la Belgrad și în alte orașe în timpul a cinci zile de manifestații, protestatari lansând pietre și dispozitive […]
Franța nu se lasă păcălită de Rusia: ”Vladimir Putin nu vrea pace, ci o capitulare a Ucrainei” # Aktual24
Președintele francez Emmanuel Macron a afirmat duminica aceasta că omologul său rus Vladimir Putin ‘nu vrea pace’, ci o ‘capitulare’ a Ucrainei, la finalul unei reuniuni prin videoconferință cu membrii ‘coaliției de voință’ ce reunește aliații Kievului, informează AFP și Reuters, citate de Agerpres. Cu o zi înainte de o întrevedere între președintele american Donald […]
Mai mult de jumătate dintre germani se așteaptă ca AfD să dea cel puțin prim-ministru statal în 2026. Partidul de extremă dreapta nu poate însă visa la postul de cancelar federal # Aktual24
Alegerile vor avea loc în cinci state germane anul viitor. Majoritățile absolute pentru AfD nu sunt previzibile în prezent. Cu toate acestea, mai mult de jumătate din populație se așteaptă ca partidul de extremă dreapta să ofere cel puțin un premier statal în viitor. Conform unui sondaj, mai mult de jumătate din populație se așteaptă […]
