Mărturia mamei unui băiat rănit într-un accident când circula cu o trotinetă electrică: E un risc foarte mare. Era să-l pierd
Digi24.ro, 18 august 2025 21:40
Mama unui băiat de 12 ani care a fost implicat într-un accident cu o trotinetă electrică face un apel la părinţi şi adolescenţi să fie atenţi. „E un risc foarte mare. Eu era să pierd viaţa copilului”, povesteşre femeia, care a stat o săptămână cu fiul ei în spital, într-o secţie de Neurochirurgie.
Scandal și amenințări cu arma într-un complex rezidențial din București. Mascații și polițiștii au intervenit de urgență # Digi24.ro
Un scandal violent a izbucnit luni după-amiază într-un complex rezidențial din Sectorul 4 al Capitalei, după ce un bărbat a reclamat la 112 că o cunoștință ar fi încercat să tragă asupra sa cu un pistol. Polițiștii, mascații și jandarmii au intervenit de urgență, iar o persoană rănită a ajuns la spital pentru îngrijiri medicale.
Anunțul lui Donald Trump despre întâlnirea trilaterală cu Zelenski şi Putin. Când ar putea avea loc # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat luni, în cadrul întâlnirii de la Casa Albă cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, că vrea să organizeze o reuniune în trei cu liderul ucrainean şi preşedintele rus Vladimir Putin „dacă totul merge bine”, relatează Sky News.
Incendiu la o clădire de birouri din Timișoara: 25 de persoane s-au autoevacuat. De la ce a pornit focul # Digi24.ro
Un incendiu a izbucnit luni seară într-o clădire de birouri de pe strada Mareșal Constantin Prezan din Timișoara, după ce o imprimantă a luat foc. În urma incidentului, 25 de persoane s-au autoevacuat, iar pompierii au intervenit de urgență pentru stingerea flăcărilor.
Lia Olguţa Vasilescu: I-am reproșat domnului Bolojan că nu a comunicat. Azi am vorbit, a acceptat 29 de puncte din 30 # Digi24.ro
Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, preşedintă a Asociaţiei Municipiilor din România, a declarat că dacă nu se va înţelege că trebuie să se comunice şi cu asociaţiile şi cu partidele şi deciziile se iau într-un singur birou, atunci sigur că nu vor reveni la masa deciziilor în coaliţie, ea precizând că PSD nu blochează sub nicio formă grupurile de lucru.
Trump anunță că SUA „se vor implica în problema garanțiilor de securitate” pentru Ucraina: „Războiul se va termina. Lumea s-a săturat” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump l-a primit luni la Casa Albă pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, înainte ca cei doi să aibă o întâlnire crucială pentru a încerca să pună capăt războiului declanşat de Rusia împotriva vecinului său în 2022. Trump a declarat că vor exista anumite garanții de securitate pentru Ucraina, la care vor contribui și Statele Unite. „Va fi mult ajutor în ceea ce privește securitatea. Va fi mult ajutor.(...) Trebuie să punem capăt războiului. Lumea s-a săturat”, a declarat președintele american, potrivit The Guardian.
Ilie Bolojan, către reprezentaţii AMR: Vor primi finanţare PNRR doar proiectele care vor fi finalizate până la finele lui august 2026 # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan le-a transmis, luni, reprezentanţilor Asociaţiei Municipiilor din România, cu care s-a întâlnit la Palatul Victoria, că investiţiile din PNRR vor continua într-o manieră planificată, astfel încât să ne asigurăm că vor primi finanţare proiectele care vor fi finalizate până la sfârşitul lunii august 2026.
Hamas a acceptat o nouă propunere de armistiţiu în Gaza. Ce decizii va lua organizația islamistă conform înțelegerii # Digi24.ro
Hamas a răspuns pozitiv la o nouă propunere de încetare a focului cu Israelul în Gaza, prezentată de mediatorii din Egipt şi din Qatar, a declarat luni, pentru BBC, un responsabil al mişcării islamiste palestiniene.
Ce vestimentație a ales Zelenski pentru întâlnirea cu Trump, după ce consilierii SUA au cerut ca liderul ucrainean să poarte costum # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va renunța, din nou, la costumul tradițional atunci când se va întâlni, luni, cu președintele american Donald Trump la Casa Albă, optând, în schimb, pentru o ținută în stil militar - deja devenită „uniforma sa de război”, a declarat unul dintre designerii săi pentru Politico.
Iranul avertizează că un nou război cu Israelul poate izbucni în orice moment. Planuri pentru „cel mai rău scenariu” # Digi24.ro
Prim-vicepremierul iranian Mohammad Reza Aref a avertizat luni că un nou război cu Israelul ar putea izbucni „în orice moment”, la peste două luni de la un conflict sângeros între cele două ţări inamice, informează AFP.
Mineritul la Roșia Montană este exclus cu tehnologia disponibilă azi, afirmă Nicușor Dan, aflat acolo în vacanță # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan, aflat luni, în vacanţă, la Roşia Montană, a afirmat că, în condiţiile tehnologiei actuale, exclude exploatarea minieră a rezervelor de aur existente în localitatea din Munţii Apuseni.
Liderii statelor UE participă marţi la o videoconferinţă după discuțiile de la Casa Albă. Ora la care va fi organizată întâlnirea # Digi24.ro
Cei 27 de lideri ai statelor UE vor participa, marţi, la o videoconferinţă asupra reuniunilor privind eforturile de pace în Ucraina, care au loc luni, la Casa Albă, a anunţat preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, relatează agenţiile AFP şi Reuters.
Israelul revocă vizele reprezentanţilor australieni pe lângă Autoritatea Palestiniană. Motivul care stă la baza deciziei # Digi24.ro
Israelul a revocat luni vizele reprezentanţilor australieni pe lângă Autoritatea Palestiniană, afirmând că această decizie este o consecinţă a anunţului Australiei privind intenţia sa de a recunoaşte un stat palestinian, transmite AFP.
Țara care în mod neașteptat nu este prezentă de la întâlnirea de la Washington. „O absență notabilă” # Digi24.ro
Primii lideri europeni se află acum la Washington, premierul britanic Keir Starmer aterizând cu puţin timp în urmă, iar secretarul general al NATO, Mark Rutte, fiind văzut intrând în Ambasada Ucrainei la Washington, relatează The Guardian, care vorbește și despre „o absență notabilă”.
Sorin Grindeanu: „Ăsta este ceasul de care spuneau că-i 90.000 euro. Nu mi l-a furat nimeni. Îl am de vreo 4-5 ani” # Digi24.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a menţionat, luni, că are acelaşi ceas de 4 - 5 ani, precizând că l-a constat în jur de 2.000 de euro, transmite Agerpres.
Meteorologii au emis, luni, o avertizare cod roşu de furtună, valabilă în localităţi din judeţele Olt şi Teleorman, unde se vor înregistra averse torenţiale, grindină şi vijelii.
Utilajul de forare „Sfânta Maria” a realizat primul segment de tunel între viitoarele staţii de metrou Tokyo şi Aeroport Băneasa # Digi24.ro
Metrorex anunţă, luni, că scutul de forare „Sfânta Maria” a realizat primul segment de tunel între viitoarele staţii de metrou Tokyo şi Aeroport Băneasa.
Oana Ţoiu, convorbire cu Kaja Kallas: Pentru România asigurarea unei păci de lungă durată, nu doar a unei pauze în război, esenţială # Digi24.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a avut luni o convorbire cu Kaja Kallas, Înalt reprezentant pentru politica externă a UE, despre negocierile privind încheierea războiului în Ucraina, ea arătând că pentru România asigurarea unei păci de lungă durată, şi nu doar a unei pauze nedefinite în război, precum şi implicaţiile pentru Marea Neagră sunt esenţiale.
Discuțiile din SUA privind războiul ruso-ucrainean: ce vrea să obțină fiecare dintre părțile implicate în negocierile pentru pace # Digi24.ro
Sunt momente fără precedent la Casa Albă: ceea ce fusese anunțat ca o întâlnire între doi președinți, Donald Trump și Volodimir Zelenski, a devenit acum, mai degrabă, un summit. Liderii din Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Finlanda, UE și NATO au traversat Atlanticul pentru a-și spune părerea despre cum ar trebui să se încheie războiul de trei ani cu Rusia și în ce condiții. Totul reflectă miza uriașă, dar și îngrijorarea crescândă a Europei că SUA și-au schimbat poziția într-una mai puțin favorabilă Ucrainei. Jurnaliștii BBC au făcut o analiză a ceea ar considera fiecare dintre cei prezenți - dar și președintele rus Vladimir Putin - drept o victorie în acest conflict.
Incident grav în Capitală. Două femei au ajuns la spital după ce un copac s-a prăbușit peste ele # Digi24.ro
Două femei au fost rănite luni, pe o stradă din Sectorul 2 al Capitalei, după ce un copac s-a prăbușit peste ele. Victimele au primit îngrijiri medicale la fața locului, apoi au fost transportate la spital. În urma incidentului, a fost avariată și o mașină parcată în zonă.
Ministrul Radu Miruță (USR), despre absența PSD din ședințele de coaliție: Au alegeri interne, sunt multe „cuţite” aruncate pe la spate # Digi24.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă a declarat, luni, că, de la ora 17:00, urma să participe la şedinţa coaliţiei, la guvern, el comentând faptul că PSD a refuzat să participe la şedinţe în ultima perioadă, arătând că reprezintă o componentă a alegerilor interne ale social-democraților.
Trei femei bete din Călăraşi, care au apelat abuziv 112, încătuşate şi duse la Poliţie. Una a fost reținută după ce a lovit un polițist # Digi24.ro
Trei femei de 21, 31 şi 50 de ani au fost încătuşate şi duse la Poliţie, după ce una dintre ele a sesizat la 112, în mod nereal, că ar fi fost bătută de concubin, iar când poliţiştii le-au spus că vor fi amendate pentru apelarea abuzivă a numărului unic de urgenţă, au devenit agresive şi au început să-i lovească pe oamenii legii. În primă fază, aceştia au fost obligaţi să o încătuşeze pe femeia de 50 de ani, care era cea mai agresivă. În timpul intervenţiei, tânăra de 21 de ani l-a lovit cu pumnii în piept şi l-a apucat de braţe pe unul dintre poliţişti, încercând să o elibereze pe femeia încătuşată. În cele din urmă, femeile, care băuseră alcool, au fot duse la poliţie, iar una dintre ele a fost reţinută pentru ultraj.
Trump, nou mesaj înaintea întâlnirii cu Zelenski: „Știu exact ce fac. Am rezolvat 6 războaie în 6 luni. N-am nevoie de sfaturi” # Digi24.ro
Un videoclip în care un vehicul rusesc flutură steagul SUA și atacă pe frontal din Ucraina a devenit ciral și stârnește furia la Kiev # Digi24.ro
Cel mai înalt consilier al președintelui ucrainean Volodyimir Zelenski a condamnat un videoclip viral care arată un vehicul de luptă rusesc flutură steagul american și traversează cu viteză liniile frontului ucrainean.
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta președintelui american (Axios) # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, s-ar fi aflat la un pas să întrerupă discuțiile cu Vladimir Putin, în Alaska, din cauza cererii intransigente a liderului rus de a i se accepta anexarea întregii regiuni Donețk, anunță Axios.
Donald Trump anunţă eliminarea votului prin corespondenţă şi a maşinilor de vot, pentru a preveni fraudele la alegeri în SUA # Digi24.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat luni că va semna un ordin executiv pentru a pune capăt votului prin corespondenţă şi a maşinilor de vot, demers menit să "aducă onestitate" la alegerile de la jumătatea mandatului care vor avea loc anul viitor, dar a admis că se aşteaptă la o opoziţie înverşunată din partea adversarilor democraţi care doresc menţinerea acestor practici de votare despre care el afirmă că favorizează fraudele, relatează agenţia EFE.
Putin și-a sunat aliații pentru a-i informa despre negocierile cu Trump: „Îi mulţumesc prietenului meu” # Digi24.ro
Prim-ministrul indian Narendra Modi şi preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva au anunţat luni că au discutat la telefon cu liderul rus Vladimir Putin despre întâlnirea acestuia cu preşedintele american Donald Trump din Alaska.
Tentativă de omor într-un centru maternal din Călărași. Bărbatul care și-a înjunghiat fosta parteneră a fost arestat # Digi24.ro
Un bărbat de 42 de ani din Călărași a fost arestat preventiv pentru tentativă de omor, după ce și-a înjunghiat fosta parteneră într-un centru maternal. Femeia de 36 de ani a fost transportată la spital, iar agresorul a fost găsit de polițiști la locuința sa.
Israelul va aproba marți planurile de preluare a oraşului Gaza (presă). Mii de palestinieni au părăsit deja zona # Digi24.ro
Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, urmează să aprobe planurile operaţionale pentru declanşarea operaţiunii de cucerire a oraşului Gaza, a anunţat luni site-ul de ştiri Walla, preluat de dpa. Temându-se de o ofensivă terestră iminentă a Israelului, mii de palestinieni și-au părăsit deja locuințele din zonele estice ale orașului, aflate acum sub bombardament constant din partea armatei israeliene, pentru a se îndrepta spre vestul și sudul teritoriului devastat, conform Reuters.
Summitul trilateral Ucraina-Rusia-SUA va avea loc în Europa, la Roma sau Geneva. Budapesta și Helsinki sunt și ele pe listă (Sky News) # Digi24.ro
Statele Unite și aliații săi au convenit ca un potențial summit trilateral între liderii Ucrainei, Statelor Unite și Rusiei să aibă loc în Europa.
Incendiile de vegetație fac ravagii în Spania: peste 300.000 de hectare arse. Camino de Santiago, blocat pe zeci de kilometri # Digi24.ro
Cel mai grav val de incendii de vegetație din ultimele două decenii a lovit Spania, unde peste 344.000 de hectare au fost mistuite de flăcări. Autoritățile au închis o porțiune de 50 de kilometri din Camino de Santiago și au mobilizat armata pentru a sprijini pompierii în lupta cu focul.
Un general rus care comanda un grup de elită a armatei lui Putin a fost grav rănit. Care este starea acestuia # Digi24.ro
Generalul Esedulla Abacev, comandantul adjunct al grupului de forţe Nord ale Rusiei, a fost grav rănit pe linia frontului în războiul cu Ucraina, a declarat luni un oficial regional de rang înalt, relatează Reuters.
Kievul cere Azerbaidjanului să reacţioneze după ce rușii au atacat instalaţii petroliere azere pe teritoriul ucrainean. „E intenționat” # Digi24.ro
Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, a îndemnat luni Azerbaidjanul să răspundă atacurilor ruseşti asupra instalaţiilor sale petroliere din Ucraina, după ce un depozit de petrol al companiei azere SOCAR a fost afectat de raidurile aeriene ruseşti în regiunea Odesa, relatează Reuters.
Anunț de la Berlin despre ajutorul de război. Ce spune ministrul german de Externe despre posibilitatea de a furniza trupe Ucrainei # Digi24.ro
Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a declarat că țara sa poate juca un rol important în furnizarea de garanții de securitate pentru Ucraina, dar că Berlinul probabil nu are capacitatea de a trimite trupe în țara aflată în conflict. Comentariile lui Wadephul vin în contextul în care Statele Unite și țările europene discută aceste garanții de securitate pentru Kiev drept element central al oricărui potențial acord de pace, anunță Politico.
Nicușor Dan a transmis principalele concluzii înaintea întâlnirii Trump-Zelenski: „Rusia nu își dorește pacea. Negocierile vor dura” # Digi24.ro
Nicușor Dan a transmis luni, 18 august, principalele concluzii după ce a participat la o reuniune virtuală a Coaliției Voinței, susținută înaintea întâlnirii dintre președintele Statelor Unite ale Americii (SUA), Donald Trump, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.
Fii salvator. Prim ajutor în cazul unui copil școlar care s-a înecat
Trei dintre bărbaţii care au participat la jaful de aproape zece milioane de lei din sediul Poştei din Timişoara, trimişi în judecată # Digi24.ro
Trei dintre bărbaţii care au participat la jaful de aproape zece milioane de lei din sediul central al Poştei din Timişoara, în noaptea de 30 mai, au fost trimişi în judecată, au anunţat reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş, scrie News.ro.
Australia a interzis accesul pe teritoriul său pentru un deputat din coaliția de guvernare din Israel. Motivele invocate de Canberra # Digi24.ro
Australia a anulat viza unui parlamentar israelian care s-a pronunţat împotriva statalităţii palestiniene şi care a cerut anexarea Cisiordaniei de către Israel, transmite luni Reuters.
Salarii și posturi reduse la ASF, ANRE și ANCOM. Șefii instituțiilor trebuie să prezinte peste o lună noile organigrame # Digi24.ro
Conducerile Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) și Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) trebuie să prezinte, pe 30 septembrie, o nouă organigramă în care să existe și o scădere a numărului de posturi, potrivit unui proiect pregătit de Guvern. În același timp, șefii acestor instituții trebuie să prezinte, la aceeași dată, o nouă grilă de salarizare pentru tot personalul.
Rusia revine la barter pentru prima dată după destrămarea URSS. Cum încearcă Putin să țină economia funcțională # Digi24.ro
Trocul este din nou la modă în Rusia, pentru prima dată după haosul din anii 1990, în condiţiile în care problemele cu decontarea tranzacţiilor, create de conflictul din Ucraina, au forţat cel puţin o companie chineză să accepte aliaje de aluminiu în schimbul motoarelor, transmite Reuters.
Accident grav pe autostradă în Grecia, pe drumul spre Thassos: Trei oameni au murit carbonizați și alți doi sunt grav răniți # Digi24.ro
Trei persoane au murit şi două au fost grav rănite într-un accident rutier produs luni, puţin după ora 11:00, pe autostrada Egnatia, în nordul Greciei, anunţă ekathimerini.com. Acesta este unul dintre traseele utilizate de cei care vor să ajungă în portul Keramoti pentru a lua feribotul către Thassos, insulă preferată de români.
Un bărbat din Anchorage a primit, în timpul summitului din Alaska, o motocicletă nouă cadou de la Vladimir Putin # Digi24.ro
Un localnic din Anchorage a primit o motocicletă nouă din partea preşedintelui rus Vladimir Putin, în timpul summitului acestuia cu omologul american Donald Trump, care s-a desfăşurat la sfârşitul săptămânii trecute în acest oraş din Alaska, potrivit televiziunii de stat ruse, informează luni Reuters.
PSD a anunțat că va propune un „pachet de relansare economică”. Grindeanu: „Avem un Guvern care are de luat măsuri durerose” # Digi24.ro
Sorin Grindeanu, președintele interimar al Partidului Social Democrat (PSD), a transmis la finalul ședinței conducerii partidului de luni, 18 august, că social-democrații susțin „majoritatea” măsurilor pregătite de Guvern pentru al doilea pachet de măsuri fiscale, însă a menționat că ar mai trebui dezbătute în această săptămână măsurile fiscale și cele care țin de administrație. În același timp, liderul social-democrat a anunțat că partidul va propune adoptarea unui pachet de „relansare economică”, fără să menționeze concret ce ar conține.
Oponentul lui Viktor Orban, liderul opoziției ungare Peter Magyar, vrea garanții că Rusia nu se amestecă în alegerile din Ungaria # Digi24.ro
Liderul opoziției ungare, Peter Magyar, a îndemnat Rusia să garanteze că nu va interveni în politica Ungariei, în urma afirmațiilor Moscovei că UE încearcă să-l destituie pe premierul Viktor Orban. „Solicit o asigurare clară că Rusia se va abține de la orice acțiune care ar putea fi clasificată ca o ingerință în procesele politice interne ale Ungariei, inclusiv campanii de dezinformare, operațiuni cibernetice sau intimidarea personalităților politice și a cetățenilor”, a scris Magyar pe Facebook.
Grindeanu respinge oferta lui Simion de a guverna alături de AUR: „PSD e partid serios, nu luăm decizii pe picior” # Digi24.ro
Sorin Grindeanu a declarat, luni, întrebat despre afirmația lui George Simion că AUR e dispus să guverneze alături de PSD, că în mandatul său de președinte al social-democraților acest lucru nu se va întâmpla.
Silvicultorii cer retragerea proiectului care vizează reorganizarea Romsilva şi anunţă un nou protest # Digi24.ro
Sindicaliștii din silvicultură anunță un nou protest față de reorganizarea Romsilva și spun că actualul proiect promovat de Ministerul Mediului a fost „desfiinţat din perspectivă legală” de Ministerul Justiției.
Dependența UE față de gazele lichefiate din Rusia a crescut în 2025. Cât a plătit blocul comunitar pentru combustibilul rusesc # Digi24.ro
Uniunea Europeană a importat, în primele şase luni ale acestui an, gaze lichefiate din Rusia cu o valoare de 4,48 miliarde euro, în creştere de la o valoare de 3,47 miliarde euro în primul semestru al anului trecut, conform cifrelor publicate luni de Eurostat.
Doi români au murit înecați în Italia. Trupurile au fost recuperate după zeci de ore de căutări # Digi24.ro
Tragedie pe un râu din Italia. Patru tineri s-au înecat doar în regiunea Lombardia. Două dintre victime sunt români. Corpurile lor au fost găsite fără viață de scafandrii italieni, după zeci de ore de căutări.
Guvernul chinez, replică acidă pentru Trump: „Nimeni nu poate separa Taiwanul de China. Reunificarea e inevitabilă” # Digi24.ro
Guvernul chinez a declarat, luni, că va depune „toate eforturile” pentru a realiza o „reunificare paşnică” cu Taiwanul, după ce preşedintele american Donald Trump a garantat că Beijingul nu va invada insula cât timp va fi el la putere, informează EFE, potrivit Agerpres.
Vremea în ultimele zile de vară, în fiecare regiune a țării. Ce arată prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, prognoza meteo actualizată pentru fiecare regiune din țară, valabilă în intervalul 18 - 31 august, respectiv în următoarele două săptămâni. Meteorologii anunță că urmează zile caniculare, cu temperaturi de până la 36 de grade în unele regiuni, dar și perioade mai reci. Sunt așteptate ploi torențiale, vijelii și grindină, mai ales în jurul datelor de 22 și 24 august.
