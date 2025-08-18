Cum a uimit o vedetă de la naționala României un campionat de top: “Ne întrebam dacă a venit Zidane”

09:10

Santos, echipa lui Neymar, a suferit o adevărată umilinţă în campionatul Braziliei. Vasco da Gama, echipa la care evoluează Coutinho, fostul star de la Liverpool şi Barcelona, s-a impus cu un neverosimil 6-0. Dintre cele şase goluri marcate de Vasco da Gama, două au fost marcate chiar de Coutinho. Piton, David, Rayan şi Danilo Pinheiro […] The post Neymar a început să plângă după umilinţa carierei! Echipa lui Coutinho a învins-o pe Santos cu 6-0 appeared first on Antena Sport.