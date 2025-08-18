VIDEO | Farul - ”U” Cluj este în direct la Prima Sport 1! Deschidere rapidă de scor
Primasport.ro, 18 august 2025 21:40
Acum 5 minute
21:40
Acum 30 minute
21:20
OUT! După doar trei etape s-a produs prima demitere a sezonului de Liga 2
21:20
VIDEO | Farul - ”U” Cluj, astăzi, de la ora 21:30, în direct la Prima Sport 1! Echipele de start # Primasport.ro
21:10
VIDEO | FC Argeş – Oţelul Galaţi 2-0! Piteştenii au rezolvat soarta meciului în doar trei minute # Primasport.ro
Acum o oră
20:40
VIDEO | FC Argeş – Oţelul Galaţi este în direct la Prima Sport 1! S-a marcat din nou # Primasport.ro
Acum 2 ore
20:30
VIDEO | FC Argeş – Oţelul Galaţi este în direct la Prima Sport 1! S-a deschis scorul # Primasport.ro
20:20
Becali nu mai are răbdare cu starul echipei: ”Te schimb şi gata. N-am eu timp de tine!” # Primasport.ro
20:20
Surpriză uriaşă! Edi Iordănescu, la un pas să schimbe echipa
20:10
VIDEO | FC Argeş – Oţelul Galaţi este în direct la Prima Sport 1! A început repriza secundă # Primasport.ro
20:00
VIDEO | FC Argeş – Oţelul Galaţi este în direct la Prima Sport 1! Pauză
Acum 4 ore
19:30
Tragerea la sorţi a play-off-ului Cupei României, marţi, de la ora 12:00, în direct la Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro! Configuraţia urnelor # Primasport.ro
19:30
Ce decizie doreşte FIFA sa ia în legătură cu Cupa Mondială a Cluburilor
19:10
VIDEO | FC Argeş – Oţelul Galaţi este în direct la Prima Sport 1! A început meciul
19:00
VIDEO | Sepsi – Corvinul 0-2! Criza continuă la Sfântu Gheorghe
18:50
VIDEO | FC Argeş – Oţelul Galaţi, astăzi, de la ora 19:00, în direct la Prima Sport 1! Echipele de start # Primasport.ro
18:40
VIDEO | Sepsi – Corvinul este în direct la Prima Sport 1! S-a marcat din nou
18:30
Dumitru Dragomir o distruge pe Rapid, după ce a echipa i-a furat pe final victoria FCSB-ului: ”Au arătat sub Slobozia!” # Primasport.ro
18:20
OUT de la CFR Cluj! Decizia radicală luată de Dan Petrescu după meciul cu FC Botoşani # Primasport.ro
18:10
Preşedintele FIFA denunţă insultele rasiste „inacceptabile” de la meciuri din Cupa Germaniei # Primasport.ro
18:10
VIDEO | Sepsi – Corvinul este în direct la Prima Sport 1! A început repriza secundă
17:50
Marius Şumudică, "cenzurat" de contractul pe care l-a semnat cu Rapid
17:50
VIDEO | Sepsi – Corvinul este în direct la Prima Sport 1! Pauză la Sfântu Gheorghe
17:40
VIDEO | Sepsi – Corvinul este în direct la Prima Sport 1! S-a deschis scorul
Acum 6 ore
17:30
VIDEO | Sepsi – Corvinul este în direct la Prima Sport 1! Ratări uriaşe în startul partidei # Primasport.ro
17:20
El este cel mai bun atacant din Superligă: ”E cel mai bun dintre toţi trei!”
17:20
„Dubla” CFR Cluj - Hacken, LIVE la Prima Sport! Trupa lu Dan Petrescu vrea calificarea în faza principală din Conference League # Primasport.ro
17:20
Informaţia momentului! Florinel Coman s-a decis în privinţa viitoarei destinaţii
17:20
VIDEO | Sepsi – Corvinul este în direct la Prima Sport 1! Ratare uriaşă în startul partidei # Primasport.ro
17:10
VIDEO | Sepsi – Corvinul este în direct la Prima Sport 1! A început meciul
17:00
David de Gea, aproape de revenirea în Premier League
16:50
Probleme mari la Napoli! Starul din atacul campioanei s-a rupt
16:30
Gigi Becali, decizie radicală în privinţa vedetei! "Nu va mai juca niciodată atacant" # Primasport.ro
16:10
VIDEO | Sepsi – Corvinul, astăzi, de la ora 17:00, în direct la Prima Sport 1! Echipele de start # Primasport.ro
Acum 8 ore
15:30
A existat un conflict între Kopic şi Perica? Andrei Nicolescu a vorbit despre situaţia atacantului şi despre viitorul său la Dinamo # Primasport.ro
15:10
După ce a şters pe jos cu Florin Tănase şi Darius Olaru, Gigi Becali a anunţat că are un nou favorit la FCSB: „E o dulceaţă de fotbalist” # Primasport.ro
14:50
„Dubla” dintre CFR Cluj şi Hacken se vede în direct la Prima Sport! Trupa lu Dan Petrescu vrea calificarea în faza principală din Conference League # Primasport.ro
14:40
Adio Arcul de Triumf! Dinamo îşi părăseşte „casa” din ultimele sezoane şi va evolua pe alt stadion # Primasport.ro
14:30
Ede Molnar, locul 2 la proba de XCC din cadrul Cupei Mondiale de Mountain Bike Eliminator # Primasport.ro
14:20
Adio Arcul de Triumf! Dinamo îşi părăseşte „casa” din ultimele sezoane şi se mută pe Arena Naţională # Primasport.ro
13:50
Începe curăţenia la CFR Cluj după începutul slab de sezon: „Rezultatul de ieri mi-a stricat toată ziua. Am încheiat seara dezastruos” # Primasport.ro
13:40
Ngezana, luat la mişto după Rapid – FCSB: „Doar la baschet se poate da fault”
Acum 12 ore
13:00
Marius Şumudică nu s-a abţinut după Rapid - FCSB 2-2: „O degringoladă! Lumea o să zică acum că lui Gâlcă i-au ieşit schimbările” # Primasport.ro
12:50
Surpriză de proporţii! Sébastien Haller a plecat de la Borussia Dortmund şi a semnat cu alt club # Primasport.ro
12:40
3 televiziuni din Grupul Clever, în top 10 audienţe în România pe publicul comercial, 21-59, în Prime Time # Primasport.ro
12:30
Gigi Becali nu mai are răbdare cu Tavi Popescu: „E decepţie”! Jucătorul din SuperLigă pe care l-a luat ca exemplu # Primasport.ro
11:20
Banner anti-Gino Iorgulescu, interzis la derby-ul Rapid – FCSB! Ce mesaj pregătiseră suporterii giuleşteni # Primasport.ro
11:10
Vin astăzi la Constanţa pentru a-l convinge pe Ianis Hagi să semneze! Salariu anual de peste 1.000.000 de euro pentru internaţionalul român # Primasport.ro
10:50
William Baeten şi-a găsit echipă după despărţirea de la FCSB! Belgianul a fost prezentat oficial: „Bine ai venit în marea familie” # Primasport.ro
10:30
Jasmine Paolini s-a calificat în finală la Cincinnati, unde adversară îi va fi Iga Swiatek # Primasport.ro
10:30
Andrei Borza a venit cu temele făcute. Declaraţia fundaşului de la Rapid despre jocul lui Ngzezana: „Mă aşteptam la asta” # Primasport.ro
