Trump l-a lăudat pe Zelenski pentru ținuta aleasă pentru întâlnirea de la Casa Albă. „Eu m-am schimbat, tu nu”
PSNews.ro, 18 august 2025 21:40
Trump l-a lăudat pe Zelenski pentru ținuta aleasă pentru întâlnirea de la Casa Albă. „Eu m-am schimbat, tu nu". Președintele american Donald Trump l-a lăudat pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski pentru costumul negru pe care l-a purtat în timpul întâlnirii de la Casa Albă, după ce, în luna februarie, l-a mustrat pentru ținuta necorespunzătoare.
• • •
Acum 2 ore
20:00
Florian Bodog (PSD) susține tragerea la răspundere a membrilor CA din companiile de stat cu pierderi # PSNews.ro
Florian Bodog (PSD), fost ministru al Sănătății, a discutat în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, despre reducerea indemnizațiilor în Consiliile de Administrație ale companiilor de stat. Bodog a subliniat faptul că cei care au făcut parte din CA-uri ale companiilor aflate pe pierdere ar trebui trași la răspundere.
20:00
Măsurile cerute de PSD: impozit triplu pe maşini şi case de lux; 16% taxă pe dobânda la depozitele mari # PSNews.ro
Asumarea răspunderii Guvernului pentru al doilea Pachet de austeritate produce tensiuni uriaşe la vârful Coaliţiei. PSD şi USR sunt din nou la cuţite, iar liderii PNL ar vrea ca preşedintele Nicuşor Dan să intervină şi să medieze războiul din Coaliție. Între timp, Guvernul pregătește şi alte măsuri de austeritate. Pentru a reducere deficitul bugetar, Guvernul
19:50
Imaginea zilei vine din Senatul României, unde miercuri a avut loc o ședință extraordinară. Prezenți în sală au fost câțiva senatori, dar și imensele folii de… celofan. Senatorii au fost chemați din vacanță pentru a lua act de două ordonanțe de urgență și pentru a vota legea cerută de Crin Antonescu în campania electorală.
19:50
Sindicaliștii CFR sunt convinși că listarea la bursă, chiar și parțială, îi va lăsa fără joburi și anunță proteste # PSNews.ro
Federația Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România acuză că o „privatizare parțială" a CFR Călători, prin listarea la bursă, va „pune transportul feroviar de călători din România în pericol și va provoca colapsul CFR Călători, ce va duce la pierderea multor locuri de muncă ale ceferiștilor". Sindicaliștii mai acuză de asemenea, conform Economedia, numirile politice de
Acum 4 ore
19:40
Ce performanțe va avea corveta de 223 milioane euro care va ajunge anul viitor la Forțele Navale Române # PSNews.ro
În 2023, două nave de patrulare offshore din clasa Hisar, TCG Akhisar și TCG Koçhisar, au fost lansate la apă la Șantierul Naval Istanbul. Navele au o lungime de 99,56 m, o lățime de 14,42 m, un pescaj de 3,77 m și un deplasament de aproximativ 2.300 tone, arată janes.com. Una dintre ele va ajunge
19:40
Performanţă pentru România la CM de Înot pentru Juniori: Daria Silişteanu, vicecampioană mondială la 100 m spate # PSNews.ro
Înotătoarea română Daria Silişteanu a cucerit miercuri, la Otopeni, în cadrul Campionatelor Mondiale pentru Juniori, medalia de argint în proba feminină de 100 m spate. Daria Silişteanu, campioana europeană en-titre, a pornit de pe culoarul 5, a recuperat incredibil pe finalul curse de 100 m spate şi a reuşit să aducă prima medalie a României
19:30
Sindicaliştii SANITAS, discuții cu Alexandru Rogobete despre măsurile din al doilea pachet fiscal. Ce îi neliniștește # PSNews.ro
Sindicaliştii SANITAS s-au întâlnit, miercuri, cu ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, şi au discutat pe larg despre măsurile din al doilea pachet, dar şi despre eventuale alte prevederi care pot îmbunătăţi activitatea în sistemul medical. Sindicaliştii cer păstrarea locurilor de muncă ale tuturor salariaţilor din sistem şi păstrarea veniturilor acestora în perioada aplicării măsurilor de austeritate.
19:20
Cum a reușit un român să își achite creditul pentru prima casă în doar 4 ani: Trageți tare, nu fiți sclavii băncilor! # PSNews.ro
Un român a dezvăluit pe o platformă de social media cum a reușit să-și achite împrumutul la bancă în doar patru ani, luat prin programul „Prima Casă". Deși nu a fost deloc ușor și a fost nevoit să-și ia încă un job, el spune că este mulțumit că a reușit să economiseasă dobânzi uriașe și
19:20
Au început lucrările de modernizare a celui mai vechi drum din țară, o variantă mai scurtă la Valea Oltului # PSNews.ro
Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a anunțat că au început lucrările de modernizare a drumului județean 703H – Drumul Loviștei, care beneficiază de o investiție de circa 35 de milioane de euro. 'Au început lucrările pe Drumul Loviștei. Zi importantă pentru Țara Loviștei și pentru județul Vâlcea. Astăzi, am dat startul lucrărilor de modernizare
19:10
Colectarea gunoiului nu va mai fi gratuită în Sectorul 1. Se introduce taxa de salubritate # PSNews.ro
Problemele cu gunoiul revin în sectorul 1 al Capitalei, devenit celebru în timpul mandatului lui Clotilde Armand pentru lungile perioade în care deșeurile întârziau să fie strânse de operatorul de salubritate din pricina disputelor interminabile între primărie și acesta. Acum, însă, Primăria Sectorului 1 vrea să instituie o taxă specială de salubritate și solicită acordul
19:00
Belarus şi Iran, două ţări care au susţinut războiul Rusiei în Ucraina, intenţionează să-şi aprofundeze relaţiile bilaterale în toate domeniile, inclusiv în domeniul apărării, au declarat preşedinţii celor două state în cadrul unor discuţii ce au avut loc miercuri la Minsk, relatează Reuters. Agenţia de stat din Belarus, BelTA, a declarat că preşedinţii Aleksandr Lukaşenko
18:50
O dronă militară a căzut pe un câmp în Polonia. Varşovia spune că incidentul ar putea fi o provocare rusă # PSNews.ro
Autoritățile poloneze au declarat miercuri că un obiect neidentificat care a explodat noaptea trecută în estul țării, în apropiere de Varșovia, ar putea fi o dronă militară de proveniență necunoscută, transmite AFP. Actualizare 17:15 – „Potrivit constatărilor de până acum, obiectul care a căzut în Polonia este versiunea rusească a dronei Shahed", a declarat purtătorul
18:50
Silviu Mănăstire îl acuză pe șeful Senatului de presiuni asupra România TV: ‘Punem documentele pe masă’ # PSNews.ro
Jurnalistul Silviu Mănăstire a lansat, miercuri, pe Facebook, un atac dur la adresa președintelui Senatului, Mircea Abrudean (PNL), pe care îl acuză de presiuni directe și indirecte asupra România TV și asupra sa personal, pentru a bloca dezvăluiri privind „averea de milioane de euro" a politicianului. Mănăstire, realizatorul emisiunii „Cutia Neagră", afirmă că presiunile exercitate de Abrudean ar fi
18:40
Senatorul Robert Cazanciuc face apel la mai mult dialog în cadrul coaliției guvernamentale # PSNews.ro
Senatorul PSD Robert Cazanciuc a afirmat, miercuri, că este nevoie de mai mult dialog în coaliția de guvernare, menționând că nu ar trebui să apară nimeni în spațiul public să expună câteva 'căi de urmat', care ar fi trebuit mai întâi discutate. Întrebat la Senat de ce PSD n-a mai participat la ședințele coaliției, el
18:30
Schimbare la FRF, după scandalul de la tragerea la sorţi pentru play-off-ul Cupei României # PSNews.ro
Reprezentanţii Federaţiei Române de Fotbal au trecut prin momente dificile, din cauza modului defectuos în care a fost organizată tragerea la sorţi pentru play-off-ul Cupei României. 32 de echipe sunt implicate în această fază a competiţiei. Opt au fost repartizate într-o urnă, echipele din Superliga, însă restul de 24 de echipe au fost repartizate, de
18:30
FOTO Încă un tren electric Alstom Coradia Stream a ajuns în depoul Grivița din București # PSNews.ro
Încă un tren electric Coradia Stream, produs de Alstom pentru România, a ajuns în depoul Alstom Grivița. Rama cu numărul TS05 se pregătește pentru testele de anduranță și recepția preliminară a beneficiarului, Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF), informează miercuri compania producătoare. „În curând vor fi patru trenuri noi în circulație, operate de compania națională CFR
18:20
Cine l-a denunțat pe primarul din Mangalia, acuzat de o șpagă uriașă. „Ți-am spus, mă, că te duci la pușcărie?!” # PSNews.ro
Procurorii anticorupție au descins miercuri dimineață în locuința primarului orașului Mangalia, dar și în biroul său. Edilul este vizat de suspiciuni grave de corupție. UPDATE: Primarul Cristian Radu a refuzat să răspundă la întrebările jurnaliștilor, însă pe scările instituției a fost admonestat de un cetățean. „Ți-am zis mă, că te duci la pușcărie?", a strigat
18:10
Artiștii și compozitorii din România susțin că Guvernul le pune drepturile în pericol. Scrisoare către Bolojan # PSNews.ro
Artiștii și compozitorii din România i-au scris premierului Ilie Bolojan pentru a-i cere să renunțe la proiectul ordonanței de urgență care vizează modificarea legii privind dreptul de autor și drepturile conexe. Semnatarii spun că este un atac asupra drepturilor artiștilor și compozitorilor. Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți (CREDIDAM) i-a trimis o scrisoare deschisă
18:00
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Serbia, având în vedere că în ţara vecină au loc proteste de amploare, în mai multe localităţi. Cetăţenii români sunt sfătuiţi să evite acele zone şi aglomeraţiile. Potrivit MAE, în Serbia, în această perioadă, se desfăşoară manifestări de protest în mai multe localităţi, inclusiv
18:00
UNIUNEA EUROPEANĂ Comisia Europeană încearcă să limiteze suma de bani primită de fermieri sub formă de subvenții, ceea ce generează o serie de conflicte cu unele țări membre și cu producătorii agricoli, conform POLITICO. Nu este prima dată când executivul de la Bruxelles propune norme care limitează plățile către fermele mari – denumite în limbajul
18:00
Preşedintele Republicii Moldova Maia Sandu este politicianul cu cea mai mare cotă de încredere, relevă datele unui sondaj realizat de iData. Acelaşi sondaj mai indică faptul că mai mult de jumătate dintre moldoveni cred că în ţară lucrurile merg într-o direcţie greşită, iar corupţia este considerată cea mai mare problemă. Biserica, Primăria, Preşedinţia şi Armata
17:50
Fraudă cu investiții rapide și profitabile „garantate” de Nicușor Dan. Avertismentl DNSC # PSNews.ro
O fraudă de tip „investiţii rapide", în care este utilizată fraudulos imaginea preşedintelui României, circulă la ora actuală în mediul online, avertizează Directoratul Naţional pentru Securitate Cibernetică (DNSC). „Circulă pe internet o fraudă care foloseşte imaginea preşedintelui Nicuşor Dan promovând o aşa-zisă „oportunitate de investiţie" cu promisiunea unor câştiguri miraculoase. Reamintim: astfel de clipuri deepfake
Acum 6 ore
17:40
Număr record de cazuri de boli transmise de ţânţari în Europa, anunță Centrul European pentru Prevenirea Bolilor # PSNews.ro
Europa a înregistrat în acest an un număr record de cazuri de boli transmise de ţânţari, cum ar fi chikungunya şi virusul West Nile, o „nouă normalitate" creată de schimbările climatice, a anunţat miercuri Centrul European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (ECDC), transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Europa se confruntă cu sezoane
17:40
Erdogan a anunțat care este poziția Turciei în viitoarele negocieri de pace pentru Ucraina # PSNews.ro
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a informat miercuri pe Vladimir Putin că ţara sa va susţine un proces care să asocieze „toate părţile" în favoarea păcii în Ucraina, potrivit preşedinţiei turce. În timpul unei convorbiri telefonice cu omologul său rus, „preşedintele Erdogan a dat asigurări că urmăreşte îndeaproape evoluţia procesului de pace şi că Turcia
17:30
Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD) a respins tranzacția prin care grupul ungar MVM intenționa să preia E. ON România, invocând riscuri majore pentru securitatea națională. Ministerul Energiei a avertizat că MVM are legături extinse cu Gazprom și Rosatom – companii rusești aflate sub sancțiuni – și că preluarea ar putea submina independența energetică
17:20
Românii de la curte, supravegheați cu drone și sateliți. Modificările gospodăriei, raportate primăriei # PSNews.ro
Primăriile vor inspecta curțile românilor cu drone și cu sateliți. Noul proiect de lege al Ministerului Dezvoltării le dă voie Un recent proiect de lege inițiat de Ministerul Dezvoltării îi obligă pe românii care stau la curte sau care au terenuri să fie mai disciplinați cu plata taxelor și impozitelor, iar primăriilor le dă arme noi ca
17:20
Ministrul Finanțelor: Trebuie să ne schimbăm fundamental atitudinea în atragerea de investiţii străine # PSNews.ro
Alexandru Nazare: „Trebuie să ne schimbăm fundamental atitudinea în atragerea de investiţii străine" Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, susţine că România trebuie să adopte o abordare mai clară şi mai atractivă în privinţa atragerii investiţiilor străine, iar reguli transparente şi echilibrate sunt esenţiale pentru ca investitorii serioşi să găsească în ţară un mediu predictibil. Miercuri, Nazare
17:10
Poliţiştii de la Transporturi au dat zeci de amenzi în urma unor verificări privind legalitatea transportului în regim de taxi sau a celui alternativ, în zona aeroporturilor civile din România. Acţiunea a avut ca scop, printre altele, eliminarea pirateriei, verificarea activităţii taximetriştilor autorizaţi, diminuarea concurenţei neloiale şi verificarea funcţionării corecte a aparatelor
17:10
Circulaţia tramvaielor pe linia 41 va fi reluată din 23 august, în urma finalizării lucrărilor de infrastructură din intersecţia Bulevardul Ghencea cu strada Constantin Titel Petrescu, a anunţat, miercuri, Societatea de Transport Bucureşti (STB). „Revenirea tramvaiului pe traseu la această dată a fost posibilă prin eforturile angajaţilor STB, care au reuşit să finalizeze lucrările mai […] Articolul Se reia circulația pe o importantă linie de tramvai din București. Anunțul STB apare prima dată în PS News.
17:00
Liderii armatelor NATO se reunesc pentru a discuta despre garanţiile de securitate pe care să le ofere Ucrainei # PSNews.ro
Şefii statelor majore ale statelor NATO discută miercuri prin videoconferinţă despre Războiul din Ucraina, în cadrul unor discuţii între aliaţii Kievului despre garanţii de securitate care să fie oferite în cazul unui acord cu Moscova, relatează AFP. Nicio informaţie nu a fost divulgată despre această conferinţă, care a urmează să înceapă la ora 12:30 GMT […] Articolul Liderii armatelor NATO se reunesc pentru a discuta despre garanţiile de securitate pe care să le ofere Ucrainei apare prima dată în PS News.
16:50
Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a crescut în iulie până la 2,4%, de la un nivel de 2,3% în luna precedentă, în timp ce România este în continuare țara cu cea mai ridicată inflație, cu un avans anual al prețurilor de 6,6%, arată datele publicate miercuri de Oficiul de statistică al Uniunii Europene […] Articolul România a avut cea mai mare inflație din UE și în luna iulie. Noile date Eurostat apare prima dată în PS News.
16:40
Șoc, pentru șoferii din București! Cel mai ieftin RCA pentru un Logan, 1.400 lei. Mai scump cu 50%! # PSNews.ro
Șoferii din București cărora le expiră asigurarea RCA trebuie să se pregătească psihologic să nu facă un șoc la vederea noilor tarife. Pentru același Logan vechi, de 70 cai putere, cel mai ieftin RCA e mai scump cu aproape 50% față de anul trecut, 1.400 lei față de 940 lei. Guvernul nu a mai plafonat […] Articolul Șoc, pentru șoferii din București! Cel mai ieftin RCA pentru un Logan, 1.400 lei. Mai scump cu 50%! apare prima dată în PS News.
16:30
R. Moldova. Sondaj iData – 61,5 % dintre cei chestionaţi sunt împotriva unirii cu România. 57,1 % vor aderarea la UE # PSNews.ro
Aproape două treimi dintre cei chestionaţi în cadrul unui sondaj realizat de IData se declară împotriva unirii R. Molova cu România. Aderarea la UE este susţinută de mai mult de jumătate dintre aceştia. Un procent similar este reprezentat de cei care se opun aderării la NATO. Împotriva unirii cu România se pronunţă 61,5% dintre cei […] Articolul R. Moldova. Sondaj iData – 61,5 % dintre cei chestionaţi sunt împotriva unirii cu România. 57,1 % vor aderarea la UE apare prima dată în PS News.
16:30
Google confirmă că a fost ținta hackerilor. Datele a 2,5 miliarde de utilizatori Gmail, compromise # PSNews.ro
Un grup internațional de hackeri a reușit să obțină acces la datele a circa 2,5 miliarde de conturi Gmail, potrivit informațiilor apărute inițial în Forbes și confirmate ulterior de Google. Printre datele vizate se numără nume de utilizatori și adrese de e-mail, atât ale persoanelor fizice, cât și ale companiilor, relatează Hirado.hu. Compania a subliniat că […] Articolul Google confirmă că a fost ținta hackerilor. Datele a 2,5 miliarde de utilizatori Gmail, compromise apare prima dată în PS News.
16:20
Duminica trecută, un colț umbrit din Parcul Orășelul Copiilor a fost locul unde copiii au întâlnit poveștile, cu tot ce presupun acestea: cărți, un număr mare de micuți creativi și curioși, personaje fantastice. Este vorba despre seria de ateliere de lectură, joacă și imaginație, promovată de echipa Complexului Berceni Arena, înainte de redeschiderea patinoarului, la […] Articolul Cum a fost la atelierele de lectură, joacă și imaginație, în Orășelul Copiilor apare prima dată în PS News.
16:20
Pachetul 2 ar urma să dea afară 40.000 de bugetari. Sunt vizate primăriile, Consiliile Județene, ministerele # PSNews.ro
40.000 de bugetari din administrația locală și centrală, respectiv din prefecturile, cabinetele demnitarilor, primăriile și Consiliile Județene, vor fi concediați în cadrul reformei administrative cuorinse în pachetul 2 de măsuri, a anunțat miercuri vicepremierul Tanczos Barna. „Este o estimare făcută de Ministerul Dezvoltării în urma propunerilor pe care le-au făcut colegii noștri de acolo, cu […] Articolul Pachetul 2 ar urma să dea afară 40.000 de bugetari. Sunt vizate primăriile, Consiliile Județene, ministerele apare prima dată în PS News.
16:10
Nicușor Dan, primele declarații despre vizita în SUA, „dacă totul merge conform planului” # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor afirmă că cel mai probabil la începutul anului viitor va face o vizită în Statele Unite ale Americii. Acesta arată că este important ca, înaintea vizitei, România să pregătească subiectele concrete de discuţie şi să prezinte „chestiuni concrete” nu doar în ceea ce priveşte securitatea, ci şi în privinţa cooperării pe plan economic. […] Articolul Nicușor Dan, primele declarații despre vizita în SUA, „dacă totul merge conform planului” apare prima dată în PS News.
16:10
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat miercuri că nu crede că cineva din coaliţie va vota o moţiune de cenzură împotriva propriului guvern şi atunci când Guvernul se va veni în Parlament, pentru asumarea răspunderii, vor vedea dacă vreun partid din coaliţie intenţionează, în vreun fel, să blocheze pachetul doi de reforme, atât de necesar […] Articolul Va fi blocat pachetul doi de reforme în Parlament? Răspunsul lui Mircea Abrudean apare prima dată în PS News.
16:10
SUA vând arme Europei cu o marjă de profit de 10%, după care acestea ajung în Ucraina. Veniturile pot fi apoi utilizate pentru a acoperi costurile protejării spațiului aerian ucrainean, potrivit ministrului Finanțelor Scott Bessent, într-un interviu la Fox News. „Vindem arme europenilor, care le revând apoi ucrainienilor, iar președintele Trump percepe un adaos de 10% […] Articolul Cu ce profit vând SUA arme pentru Ucraina europenilor apare prima dată în PS News.
15:50
Partidul Social Democrat i-a atacat pe partenerii de coaliţie de la USR, afirmând că în vreme ce reprezentanţii PSD lucrează la elaborarea proiectelor legislative privind reformele majore anunţate de Guvernul Bolojan, USR nu face nimic iar singura lor preocupare este de a acuza PSD că nu participă la şedinţele Coaliţiei. „În vreme ce reprezentanţii PSD […] Articolul Un nou scandal în coaliție: social-democrații acuză USR că „nu face nimic” apare prima dată în PS News.
15:50
Facturile la energie emise către clienți vor include un cod de bare suplimentar, destinat persoanelor care nu au posibilitatea de a plăti online. Acesta va permite plata facturilor la oficiile poștale, conform prevederilor legislative în vigoare, a anunțat PPC. Măsura vine după actualizarea sistemelor informatice ale companiei, ca urmare a modificării cotei TVA la 21%. […] Articolul Schimbări la plata energiei. Românii au început să primească noile facturi majorate apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
15:40
Nouă licitație pentru cel mai mare contract de infrastructură rutieră din România. Unde se duc 120 milioane lei # PSNews.ro
Compania de Drumuri a lansat oficial licitația pentru supervizarea lucrărilor pe tronsonul de autostradă Poarta Sălajului – Nușfalău (Secțiunea Poarta Sălajului – Zalău și secțiunea Zalău – Nușfalău), care include tunelul Meseș, cel mai lung tunel de autostradă din România. Lotul este cel mai mare contract de infrastructură rutieră: 6,62 miliarde de lei. „Obiectul contractului […] Articolul Nouă licitație pentru cel mai mare contract de infrastructură rutieră din România. Unde se duc 120 milioane lei apare prima dată în PS News.
15:40
Avaria care a lăsat jumătate din București fără apă caldă a fost remediată. Când va fi finalizată încărcarea rețelei # PSNews.ro
Echipele Termoenergetica au finalizat, în 19 august, lucrările de remediere a avariei la conducta magistrală cu diametrul de un metru şi o vechime de aproape 40 de ani, însă procesul complet pentru reumplerea treptată a reţelei, aşa încât să se evite o noi fisuri sau spărturi, poate dura chiar şi 12 ore. În aceste condiţii, […] Articolul Avaria care a lăsat jumătate din București fără apă caldă a fost remediată. Când va fi finalizată încărcarea rețelei apare prima dată în PS News.
15:30
Câți bani vrea să ofere guvernul de la Chișinău moldovenilor care se întorc definitiv în țară # PSNews.ro
Guvernul de la Chișinău vrea să ofere moldovenilor din străinătate, care se întorc în țară, câte 38.000 de euro. Pentru a beneficia de acești bani, cetățenii trebuie să îndeplinească o serie de condiții. Datele indică faptul că, la momentul actual, peste un milion de cetățeni moldoveni se află peste hotare. Guvernul de la Chișinău are […] Articolul Câți bani vrea să ofere guvernul de la Chișinău moldovenilor care se întorc definitiv în țară apare prima dată în PS News.
15:20
Analiza CNN: De ce Putin nu este pregătit să se întâlnească cu Zelenski și s-ar putea să nu fie niciodată # PSNews.ro
Acordul de luni de la Casa Albă privind următorul pas – o întâlnire bilaterală între președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski – părea, în linii mari, unanim. Apoi a venit răspunsul Rusiei. „S-a discutat ideea că ar fi oportun să se studieze posibilitatea ridicării nivelului reprezentanților părților rusă și ucraineană”, a declarat consilierul […] Articolul Analiza CNN: De ce Putin nu este pregătit să se întâlnească cu Zelenski și s-ar putea să nu fie niciodată apare prima dată în PS News.
15:10
Apel urgent către premierul Bolojan: ”Nu tăiați de la copii! Austeritatea trece, copiii rămân” # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a primit miercuri, 20 august, o scrisoare din partea Fertility Europe, organizația umbrelă care reprezintă pacienții și organizațiile de pacienți din 30 de țări europene. Solicitatea principală este realocarea de fonduri Programului de Fertilizare în Vitro de la Ministerul Muncii și Familiei. „Nu tăiați de la copii! Austeritatea trece, copiii rămân”, transmite organizația care solicită […] Articolul Apel urgent către premierul Bolojan: ”Nu tăiați de la copii! Austeritatea trece, copiii rămân” apare prima dată în PS News.
15:00
Surpriza vieții pentru un cuplu: S-au apucat de renovat bucătăria și au descoperit o comoară veche de 400 de ani # PSNews.ro
Doi soți au descoperit o comoară în podeaua din bucătărie, după ce au început renovarea casei. Locuința celor doi se află în Anglia, la o fermă din West Dorset. Surprinzătoarea comoară a stat îngropată peste 400 de ani. „Presupun că cel care le-a ascuns intenționa să le recupereze, dar nu a mai avut ocazia”, spunea soția. […] Articolul Surpriza vieții pentru un cuplu: S-au apucat de renovat bucătăria și au descoperit o comoară veche de 400 de ani apare prima dată în PS News.
15:00
Fost membru CSM: Parchetul General ar trebui să verifice dacă CCR a fost indusă în eroare cu intenție # PSNews.ro
Avocatul Adrian Toni Neacșu, fost judecător și fost membru CSM, subliniază miercuri pe pagina sa de Facebook faptul că Parchetul General ar trebui să se autosesizeze pentru a verifica dacă CCR a fost indusă în eroare cu intenție, după declaraţiile Iulianei Scântei în care aceasta a încercat să justifice decizia Curții Constituționale din 6 decembrie […] Articolul Fost membru CSM: Parchetul General ar trebui să verifice dacă CCR a fost indusă în eroare cu intenție apare prima dată în PS News.
14:50
Arad: Patru confederații sindicale protestează în fața Prefecturii împotriva măsurilor impuse de Guvern # PSNews.ro
Protest la această oră la Prefectura Arad față de măsurile de austeritate impuse de Guvern. La protest participă sindicaliștii din patru confederații: CNSLR-Frăția, Meridian, Cartel Alfa și CSDR, precum și sindicaliști din educație, nemulțumiți de creșterea normei de predare și de comasarea școlilor. Liderul Sindicatului Democratic Învățământ Arad, profesor Dănuț Ieneșescu: Protestăm împotriva măsurilor de […] Articolul Arad: Patru confederații sindicale protestează în fața Prefecturii împotriva măsurilor impuse de Guvern apare prima dată în PS News.
14:50
Punctul din Pachetul 2 cu care PSD nu e de acord. Când vrea guvernul să-şi asumea răspunderea noilor măsuri # PSNews.ro
Guvernul Bolojan îşi va asuma răspunderea în Parlament pentru al doilea pachet de austeritate, în ciuda opoziţiei PSD. Social democraţii ar vrea să modifice mai multe măsuri cuprinse în acest pachet, de la reforma administraţiei locale, până la măsurile fiscale anunţate de ministrul Finanţelor. Între timp, liderii PNL îi acuză că blochează marile reforme, după […] Articolul Punctul din Pachetul 2 cu care PSD nu e de acord. Când vrea guvernul să-şi asumea răspunderea noilor măsuri apare prima dată în PS News.
