Oferta preşedintelui SUA de a oferi garanţii de securitate pentru Ucraine este un adevărat progres (NATO)
Rador, 18 august 2025 23:10
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat luni la Casa Albă că oferta președintelui american, Donald Trump, de a oferi garanții de securitate pentru Ucraina reprezintă un „progres” în asigurarea unui potențial acord de pace pentru Ucraina. „Faptul că ați spus ‘sunt dispus să particip la garanțiile de securitate’ este un pas mare, este […]
Acum 2 ore
21:40
Radio România Actualități a publicat pe site-ul romaniaactualitati.ro frecvențele pe care ne puteți asculta pe întreg teritoriul național. Reamintim că postul Radio România Actualități poate fi recepționat 24 din 24 pe unde ultrascurte (FM), dar și online, pe site, la secțiunea Live, iar între orele 6:00 și 22:00 și pe unde medii (AM). Totodată, puteți […]
21:20
O fraudă de tip investiții rapide în care este utilizată fraudulos imaginea președintelui Nicușor Dan circulă pe internet # Rador
O fraudă de tip investiții rapide în care este utilizată fraudulos imaginea președintelui Nicușor Dan circulă pe internet, avertizează Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică. DNSC atrage atenția că sunt imagini false, construite pentru a manipula emoțiile și pentru a convinge potențialele victime să furnizeze date personale sau să transfere bani către atacatorii cibernetici. Specialiștii DNSC […]
Acum 4 ore
21:10
Rusia nu va accepta trupe NATO în Ucraina sub pretextul „forțelor de menținere a păcii”, nu sunt necesare astfel de „garanții de securitate”, a subliniat vicepreședintele Consiliului de Securitate rus, Dmitri Medvedev. Anterior, președintele Franţei, Emmanuel Macron, a declarat că „coaliția celor dispuși” creată la inițiativa Franței și Marii Britanii, în cadrul viitoarelor garanții de […]
20:20
Curtea de Apel Constanța urmează să pronunțe mâine o decizie definitivă în dosarul Vlad Pascu, tânărul care a produs accidentul din localitatea 2 Mai în august 2023. În prima instanță, el a primit o condamnare de 10 ani de închisoare, sentința urma să fie dată luni, dar a fost amânată pentru mâine. În accident, doi […]
19:50
Trei tineri din Craiova au fost reținuți pentru trafic de droguri de risc, după ce doi dintre ei au fost prinși în flagrant în timp ce vindeau peste un kilogram de cocaină pentru 38.000 de euro. O a patra persoană a fost plasată sub control judiciar. Probele au relevat că traficanții au tranzacționat diverse cantități […]
Acum 6 ore
19:00
Scrisori de mobilizare au fost trimise unui număr de 60.000 de rezervişti israelieni, după ce armata a aprobat declanşarea unei ofensive controversate având ca obiectiv ocuparea oraşului Gaza. Un milion de palestinieni, mulţi dintre ei deja strămutaţi, vor primi ordin să părăsească oraşul şi să se îndrepte spre sudul enclavei. Planul israelian a generat noi […]
19:00
Este necesar să se solicite urgent reluarea negocierilor directe dintre Israel și Palestina pentru rezolvarea problemei palestiniene, a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, după încheierea convorbirilor cu vicepremierul Iordanieu și ministrul de externe, Ayman Al Safadi. „Ceea ce trebuie să facă Iordania, Rusia și alte țări care doresc sincer să rezolve această problemă, […]
19:00
Rusia a propus ridicarea nivelului șefilor de delegații pentru negocierile cu Ucraina (Serghei Lavrov) # Rador
Rusia a înaintat propunerea ridicării nivelului șefilor de delegații la negocierile cu Ucraina, a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, în timpul unei conferințe de presă. „În urma convorbirii telefonice de luni cu președintele SUA, Donald Trump, președintele nostru Vladimir Putin a propus nu doar continuarea acestor negocieri, ci și luarea în considerare a […]
18:50
Premierul Ilie Bolojan l-a primit miercuri, la Palatul Victoria, pe ministrul transporturilor din Turcia # Rador
Premierul Ilie Bolojan l-a primit astăzi, la Palatul Victoria, pe ministrul transporturilor din Turcia pe care l-a asigurat că România va aplica un tratament corect şi echitabil tuturor companiilor implicate în proiecte de infrastructură şi va acţiona, totodată, pentru accelerarea şi eficientizarea procesului de emitere a vizelor, atât pentru angajaţii companiilor turceşti care lucrează în […]
Acum 8 ore
17:00
„Niciodată atâția oameni nu au datorat atât de mult unui număr atât de mic de semeni ai lor.” Discursul lui Winston Churchill, 20 august 1940 # Rador
Introducere În vara anului 1940, Marea Britanie se afla sub amenințarea directă a Germaniei naziste. După căderea Franței, Winston Churchill a devenit simbolul rezistenței, iar poporul britanic trebuia mobilizat moral și politic. Discursurile lui Churchill, difuzate la radio, au avut rolul crucial de a menține moralul populației în fața atacurilor aeriene germane. Conținutul discursului Discursul […]
17:00
Instalație, experiență personală și artistică la Fabrica de Țigarete din Sfântu Gheorghe Dincolo de orice vorbe mari! Nu e niciun secret, democrația este foarte fragilă, dar cu resurse nebănuite de tenacitate și vigoare. În condițiile în care tentațiile autoritare și ale unei „mâini forte” sunt din ce în ce mai prezente în societățile democratice din […]
16:40
Introducere În anul 1968, Cehoslovacia, condusă de Alexander Dubček, a încercat o reformă politică și socială fără precedent în blocul estic. Procesul, cunoscut sub numele de Primăvara de la Praga, urmărea introducerea unui „socialism cu față umană”: libertatea presei, libertatea de exprimare, o mai mare autonomie culturală și relaxarea controlului statului asupra societății. Aceste măsuri […]
16:30
Rusia este pregătită să discute aspectele politice ale unei înțelegeri cu Ucraina, a declarat Serghei Lavrov # Rador
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat miercuri că administraţia de la Moscova este pregătită să discute aspectele politice ale unei înțelegeri cu Ucraina. Rusia este pregătită să poarte discuții în orice format și să ridice nivelul delegațiilor de la negocieri, a adăugat el. Dar a reiterat insistența Moscovei că orice întâlnire a liderilor […]
15:40
Senatul a respins propunerea legislativă privind modificarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu # Rador
Senatul a respins, astăzi, în calitate de for decizional, propunerea legislativă privind modificarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu. Este vorba despre proiectul referitor la pensiile magistraţilor adoptat de Camera Deputaţilor şi care prevedea creşterea treptată a vârstei de pensionare la 65 de ani până în 2045. Documentul a fost respins de Senat […]
15:30
Convorbire telefonică Vladimir Putin – Recep Tayyip Erdoğan privind rezultatele summitului Rusia-SUA de la Anchorage # Rador
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, în timpul unei convorbiri telefonice cu omologul său turc, Recep Tayyip Erdoğan, și-a prezentat evaluările cu privire la summitul ruso-american de la Anchorage, a anunţat serviciul de presă al Kremlinului. „În timpul unei convorbiri telefonice cu președintele Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdoğan, președintele Rusiei, Vladimir Putin, și-a exprimat evaluările cu privire […]
15:20
Papa Leon intenționează să viziteze Libanul în cadrul a ceea ce ar putea fi prima vizită în afara Italiei a noului lider al Bisericii Catolice. Papa va călători în Liban „până în luna decembrie”, a declarat cardinalul Bechara Rai pentru canalul de televiziune al-Arabiya. Cardinalul Rai, liderul Bisericii Catolice Maronite, cu 3,5 milioane de membri, […]
Acum 12 ore
15:00
Liderul partidului GERB din Bulgaria este optimist în legătură cu negocierile viitoare privind Ucraina # Rador
Liderul partidului GERB din Bulgaria, Boiko Borisov, a declarat că este optimist în legătură cu negocierile viitoare privind Ucraina. Potrivit lui Borisov, preşedintele Donald Trump a realizat o operaţiune extrem de delicată şi precisă în ceea ce priveşte discuţiile cu preşedintele Putin şi liderii europeni: „A avut curaj să-şi pună autoritatea în joc şi să […]
14:40
Premierul Ilie Bolojan va face sâmbătă o vizită de lucru în Republica Moldova, prima în calitate de şef al Guvernului. El va avea o întrevedere cu omologul său de la Chişinău, Dorin Recean. Discuţiile se vor concentra pe teme de interes bilateral, inclusiv pe proiectele finanţate de România din fonduri nerambursabile, precum şi pe aspectele […]
13:20
Declaraţii ale ministrului ungar al administraţiei publice cu ocazia Zilei Naţionale a Ungariei # Rador
Moștenirea Sfântului Ștefan este un punct de referință care „aruncă lumină asupra tuturor lucrurilor și marchează și locul umbrelor”, a declarat miercuri ministrul Administrației Publice și Dezvoltării Regionale la ceremonia organizată de acest minister cu ocazia sărbătorii naționale, la Teatrul Vörösmarty din Székesfehérvár. Tibor Navracsics a subliniat: trecutul de peste o mie de ani din […]
12:40
Festivalul Internațional George Enescu 2025 se extinde dincolo de sălile tradiționale de concert și aduce muzica clasică, reinterpretată și transformată, în inima scenei alternative bucureștene. Enescu în Control – powered by BRD Groupe Société Générale, reinventează concertul clasic, transformând sala într-un spațiu vibrant unde, fără bariere între artiști și spectatori, publicul stă în picioare, aproape […]
11:20
Procurorii DNA Constanţa fac mai multe percheziţii domiciliare în cinci locaţii situate pe raza judeţului, dintre care una este sediul unei instituţii publice, iar restul domicilii ale unor persoane fizice. Descinderile au loc într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni de corupţie de către funcţionari publici din administraţia locală. Potrivit unor surse […]
10:40
Videoconferinţă a şefilor de Stat Major General din ţările NATO pe tema garanţiilor de securitate pentru Ucraina # Rador
Şefii de Stat Major General din ţările membre NATO vor participa la o videoconferinţă miercuri, pentru a discuta despre garanţiile de securitate pentru Ucraina. Întâlnirea are loc după discuţiile de luni de la Casa Albă, când preşedintele Donald Trump şi liderii europeni au discutat despre garanţiile viitoare de securitate cu liderul Ucrainei, Volodimir Zelenski. Unele […]
10:20
Echipa operativă responsabilă de desfășurarea în siguranță a sărbătorii naționale din 20 august și-a început operațiunile la ora 7:00 dimineața, a anunțat miercuri secretarul de stat pentru Comunicații și Relații Internaționale pe pagina sa de Facebook. Conform postării lui Zoltán Kovács, printre cei implicați în această acţiune se numără poliția, armata, Departamentul pentru situaţii de […]
Acum 24 ore
09:10
Donald Trump afirmă că Zelenski şi Putin pregătesc o întâlnire pentru a discuta despre încheierea războiului # Rador
Preşedintele american, Donald Trump, a declarat că omologii săi din Rusia şi Ucraina pregătesc o întâlnire pentru a discuta despre încetarea războiului. La o zi după discuţiile de la Casa Albă cu importanţi aliaţi europeni şi o convorbire telefonică cu Vladimir Putin, domnul Trump a avertizat că va fi o „situaţie dificilă” dacă preşedintele Putin […]
08:40
Presa israeliană transmite că zeci de mii de rezervişti militari vor fi mobilizaţi în săptămânile următoare, înaintea unei ofensive terestre ce vizează cucerirea întregului oraş Gaza City. Duminică a avut loc o grevă generală de o zi, în semn de opoziţie faţă de acest plan al guvernului. În Gaza City se preconizează că un milion […]
08:30
Peste 900 de militari ruşi au fost ucişi pe frontul din Ucraina, în luptele din ultimele 24 de ore (armata ucraineană) # Rador
Armata ucraineană raportează că, în ultimele 24 de ore, ocupanții ruși au pierdut pe frontul din Ucraina 920 de soldați. De la începutul războiului, forţele ucrainene au lichidat, în total, 1.072.700 de militari ruşi – potrivit unui comunicat remis, miercuri, de Statul Major al Forţelor Armate ale Ucrainei. De asemenea, de la începutul invaziei la […]
08:20
Dacă nu va exista un summit ruso-european, nu putem decât să mergem la audieri, mai întâi la Washington, apoi la Moscova (Viktor Orbán) # Rador
În mesajul său adresat marți membrilor Clubului Războinicilor, premierul Viktor Orbán a rezumat cele spuse la videoconferința prim-miniștrilor UE. Potrivit premierului, lumea s-a schimbat mult, deoarece nu cu mult timp în urmă „ne-au exclus pentru că am cerut pace”. Astăzi acesta este discursul principal. Viktor Orbán a subliniat că Europa trebuie să fie puternică, Ucrainei […]
08:20
Senatul se reuneşte astăzi în sesiune extraordinară, în principal pentru a dezbate şi vota modificarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu. Documentul, care prevede creşterea treptată a vârstei de pensionare a magistraţilor la 65 de ani, până în anul 2045, ar trebui respins de Senat ca să poată intra în procesul legislativ proiectul […]
07:50
Garanţiile de securitate pentru Ucraina trebuie să includă sprijinul partenerilor europeni şi euroatlantici (premierul Bulgariei) # Rador
„Garanţiile de securitate pentru Ucraina trebuie să includă sprijinul durabil atât al partenerilor europeni, cât şi al celor euroatlantici„, a declarat prim-ministrul bulgar, Rosen Jeliazkov, la videoconferinţa de marţi a şefilor de stat şi de guvern din ţările membre ale UE. Liderii au discutat rezultatele întrevederii desfăşurate la Washington privind Ucraina, informează Serviciul de presă […]
07:50
Secretarul general al NATO și președintele turc au discutat telefonic despre garanțiile de securitate pentru Ucraina # Rador
Recep Tayyip Erdoğan, preşedintele Turciei, și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au discutat telefonic despre garanțiile de securitate pentru Ucraina. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, l-a sunat pe președintele turc, Recep Tayyip Erdoğan, în drum la revenirea sa în Europa de la Washington, unde Donald Trump s-a întâlnit cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, […]
07:50
EVENIMENTE INTERNE – Senat * ora 12:00 – Lucrări în plenul Senatului – la sediul Senatului și online Dezbaterea și votul asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi * Lucrări în comisiile permanente: ora 10:00 – Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială – etaj VI, sala 6001/on line – Guvern * Programul premierului Ilie […]
06:20
O parte din țigări erau inscripționate DUTY FREE, în timp ce altele aveau un timbru de acciză turcesc Ofițeri de la Direcția Teritorială Vamală din Ruse au confiscat în total 4.180 de cutii de țigări în timpul a două inspecții separate în 15 și 16 august. Ambele cazuri sunt legate de încălcări ale Legii privind […]
04:20
RADOR RADIO ROMÂNIA (19 august) – Senatul se reunește miercuri în plen în sesiune extraordinară, în principal pentru a dezbate și supune votului modificarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, dacă se va primi la timp pe raportul Comisiei de Muncă. Documentul, care prevede creșterea treptată a vârstei de pensionare a magistraților la […]
02:20
Budapesta ar putea fi locul unde se va întâlni preşedintele Ucrainei cu preşedintele Rusiei (Casa Albă) # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (19 august) – Potrivit ultimelor informaţii, preşedintele american Donald Trump a avut marţi o convorbire cu premierul Ungariei, Viktor Orban, cu care a discutat despre accederea Ucrainei la Uniunea Europeană, a anunţat Casa Albă. De asemenea, cei doi au discutat despre posibilitatea ca Budapesta să fie locul unde se întâlnesc preşedintele ucrainean […]
Ieri
22:10
Planurile pentru o întâlnire bilaterală între președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski sunt acum „în curs de desfășurare”, fiind discutate „multe opțiuni”, a declarat marți secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt. Ea a refuzat în mod repetat să răspundă la întrebări cu privire la locații specifice. „Ambii lideri și-au exprimat […]
22:10
Israelul nu va fi de acord cu o încetare a focului în Fâşia Gaza decât după eliberarea tuturor ostaticilor # Rador
Autorităţile din Israel au declarat că nu vor fi de acord cu o încetare a focului în Fâşia Gaza decât dacă vor fi returnaţi toţi cei 50 de ostatici rămaşi în mâinile Hamas. Declaraţiile survin după propunerile care implică un armistiţiu de 60 de zile şi eliberarea a jumătate dintre ostatici. Qatar a declarat că […]
22:10
Preşedintele Turciei şi secretarul general al NATO au discutat despre garanţiile de securitate pentru Ucraina # Rador
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au discutat marți, în cadrul unei convorbiri telefonice, despre garanții de securitate fezabile și durabile pentru Ucraina, a anunțat președinția turcă. Recep Tayyip Erdogan și Mark Rutte au discutat ultimele evoluții ale procesului de pace dintre Rusia și Ucraina și au convenit asupra […]
22:00
SUA nu vor trimite soldaţi în Ucraina, dar vor sprijin coordonarea garanţiilor de securitate # Rador
Casa Albă a declarat marți că Statele Unite pot ajuta la coordonarea garanțiilor de securitate pentru Ucraina și că președintele Donald Trump a însărcinat echipa sa de securitate națională să colaboreze cu Europa. „Președintele a declarat definitiv că soldaţii americani nu vor fi pe teren în Ucraina, dar cu siguranță putem ajuta la coordonare și […]
21:50
Nu, Sistemul electronic de tarifare rutieră nu limitează libertatea de mişcare a cetăţenilor # Rador
În presă şi pe reţelele sociale a început să circule o teorie conform căreia Sistemul electronic de tarifare rutieră care urmează să fie implementat în România va fi de fapt o modalitate de control al deplasării libere a cetăţenilor. Informaţia este falsă. CONTEXT „Apărătorul ortodox” a publicat un articol cu titlul „Se întâmplă în România! […]
21:50
Non, le système de payement routièr électronique ne limite pas la liberté de circulation des citoyens # Rador
Une théorie circule dans la presse et sur les réseaux sociaux selon laquelle le système de payement routièr électronique qui sera mis en place en Roumanie constituerait en réalité un moyen de contrôle de la libre circulation des citoyens. Cette information est fausse. CONTEXTE La publication « Apărătorul Ortodox » (« Le défenseur orthodoxe ») a publié un article […]
19:30
Înțelegeri diplomatice care au influențat lumea. Episodul XXX: Convenția de la Paris: fundamentul modernizării politice a Principatelor Române # Rador
Introducere În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, Principatele Române (Moldova și Țara Românească) se aflau într-un moment de răscruce istorică. După Războiul Crimeii (1853–1856), în care Marile Puteri europene au învins Imperiul Rus, soarta celor două principate a revenit în atenția internațională. Tratatul de pace de la Paris (1856) a scos Basarabia de […]
19:30
Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politic externă, Kaja Kallas, a declarat marți că UE va continua să vizeze economia de război a Rusiei și că următorul pachet de sancțiuni împotriva Moscovei ar trebui să fie gata până luna viitoare. Ea a vorbit după un summit virtual al Consiliului European despre războiul din Ucraina, la […]
19:20
Înțelegeri diplomatice care au influențat lumea. Episodul XXXII: Acordul de la Quebec (19 august 1943): când SUA și Marea Britanie au decis fabricarea bombei nucleare # Rador
Introducere În vara anului 1943, Al Doilea Război Mondial atinsese un punct critic. Aliații deschiseseră frontul în Sicilia și pregăteau campania din Italia, iar Germania nazistă, deși încă puternică, era sub presiunea bombardamentelor și a frontului de Est. În același timp, cercetările științifice în domeniul nuclear căpătau importanță strategică uriașă. Temerea că Germania ar putea […]
19:20
Înțelegeri diplomatice care au influențat lumea. Episodul XXXI: Acordul de la Tiraspol, 19 august 1941 # Rador
Introducere Documentul a fost semnat de Germania nazistă și România și a avut consecințe importante atât pentru istoria regională, cât și pentru memoria colectivă a României. Contextul istoric În vara anului 1941, România, condusă de mareșalul Ion Antonescu, participa la războiul de partea Germaniei naziste, după ce URSS ocupase Basarabia și Bucovina de Nord în […]
18:30
Reforma pensiilor magistraților, discutată de premierul Ilie Bolojan și procurorul general Alex Florența # Rador
Procurorul general Alex Florenţa a discutat, astăzi, cu premierul Ilie Bolojan despre proiectul de reformă a pensiilor speciale. El a susţinut că modalităţile de calcul privind vechimea în magistratură şi vârsta de pensionare trebuie să cunoască o eşalonare reală, pentru a se evita crearea unor dezechilibre şi discriminări. Şeful Parchetului General a mai spus că […]
18:10
Preşedintele SUA a exclus posibilitatea trimiterii de soldaţi americani în Ucraina pentru aplicarea unui acord de pace # Rador
Președintele american Donald Trump a exclus trimiterea de trupe americane pentru a ajuta la aplicarea unui potențial acord de pace în Ucraina, în ciuda faptului că ieri și-a exprimat deschiderea față de idee. Într-un interviu telefonic la Fox News marţi dimineață, Donald Trump a fost întrebat: „Ce fel de asigurări consideraţi că aveți, după această […]
18:10
Ministrul de externe al Rusiei a minimalizat simbolismul puloverului „CCCP” pe care l-a purtat la summitul din Alaska # Rador
Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a afirmat că secretarul american de stat Marco Rubio i-a spus că îi place puloverul imprimat cu „URSS” pe care l-a purtat înainte de summitul de vineri din Alaska. Serghei Lavrov a provocat agitație săptămâna trecută când a sosit la un hotel din Anchorage purtând un pulover cu […]
18:10
Preşedintele Trump a părut că învinovăţeşte Ucraina pentru declanşarea războiului cu Rusia, într-un interviu acordat Fox News # Rador
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a părut marţi, într-un interviu acordat Fox News, că învinovăţeşte Ucraina pentru declanșarea războiului cu Rusia, spunând că „nu te iei de o națiune care este de 10 ori mai mare decât tine”. Rusia a invadat Ucraina, o națiune suverană, în februarie 2022. „Nu este un război care ar fi […]
18:10
Rusia nu încearcă să cucerească teritoriul ucrainean, ci doar să protejeze vorbitorii de limbă rusă (Serghei Lavrov) # Rador
Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a afirmat că Moscova nu a intenționat niciodată să cucerească teritoriul ucrainean, ci mai degrabă să „protejeze” vorbitorii de limbă rusă care trăiesc în estul Ucrainei și în Crimeea. Vorbind marți pentru presa oficială rusă, Serghei Lavrov a susținut că Rusia „nu a încercat niciodată să cucerească teritorii – […]
17:50
Rusia trebuie să pună capăt violențelor din Ucraina, afirmă președintele Consiliului European, António Costa, adăugând că ar trebui menținută o presiune puternică prin sancțiuni dacă Kremlinul nu oprește conflictul. „După trei ani și jumătate de război, activitatea diplomatică se accelerează și există o dinamică crescândă în ceea ce privește furnizarea de garanții de securitate Ucrainei, […]
