CNN: O întâlnire mult mai amicală în Biroul Oval pentru Zelenski, după scandalul urât de acum 6 luni
Primanews.ro, 18 august 2025 23:10
CNN: O întâlnire mult mai amicală în Biroul Oval pentru Zelenski, după scandalul urât de acum 6 luni
• • •
Alte ştiri de Primanews.ro
Acum 4 ore
20:30
Schimbările la plata pensiilor private, din nou pe masa Guvernului: „Foarte probabil se va permite retragerea a 30% din sumă, iar restul banilor lunar pe 8 ani” # Primanews.ro
Schimbările la plata pensiilor private, din nou pe masa Guvernului: „Foarte probabil se va permite retragerea a 30% din sumă, iar restul banilor lunar pe 8 ani”
20:20
Revine canicula în ţară. Ce regiuni se vor afla mâine sub cod galben
20:10
Tanczos Barna, despre pachetul doi de măsuri: Există această propunere de a nu cumula pensia cu salariul, care se va referi şi la militari şi la foşti poliţişti / Vor trebui să opteze # Primanews.ro
Tanczos Barna, despre pachetul doi de măsuri: Există această propunere de a nu cumula pensia cu salariul, care se va referi şi la militari şi la foşti poliţişti / Vor trebui să opteze
Acum 8 ore
15:40
Nicuşor Dan afirmă că cel mai probabil la începutul anului viitor va face o vizită în SUA: Important este să parcurgem etapele preliminare şi să ne ducem cu chestiuni concrete, de securitate şi economice # Primanews.ro
Nicuşor Dan afirmă că cel mai probabil la începutul anului viitor va face o vizită în SUA: Important este să parcurgem etapele preliminare şi să ne ducem cu chestiuni concrete, de securitate şi economice
Acum 12 ore
14:50
Ilie Bolojan, întrevedere cu ministrul Transporturilor şi Infrastructurii din Republica Turcia, Abdulkadir Uraloğlu # Primanews.ro
Ilie Bolojan, întrevedere cu ministrul Transporturilor şi Infrastructurii din Republica Turcia, Abdulkadir Uraloğlu
14:50
Bloomberg: După ce l-a sunat pe Putin, Trump a vorbit cu Viktor Orban să-l întrebe de ce se opune aderării Ucrainei la UE # Primanews.ro
Bloomberg: După ce l-a sunat pe Putin, Trump a vorbit cu Viktor Orban să-l întrebe de ce se opune aderării Ucrainei la UE
14:40
Austria şi Elveţia, pregătite să-l primească pe Putin la un summit cu Zelenski, în pofida mandatului de arestare emis de CPI pe numele său # Primanews.ro
Austria şi Elveţia, pregătite să-l primească pe Putin la un summit cu Zelenski, în pofida mandatului de arestare emis de CPI pe numele său
14:00
Trump spune că SUA ar putea oferi sprijin aerian pentru a susţine un acord de pace în Ucraina # Primanews.ro
Trump spune că SUA ar putea oferi sprijin aerian pentru a susţine un acord de pace în Ucraina
13:40
Ilie Bolojan, prima vizită de lucru ca premier în Republica Moldova
13:40
România, în continuare ţara cu cea mai mare inflaţie din Uniunea Europeană
13:20
Senatul a respins proiectul de lege de eliminare a pensiilor magistraţilor, depus de coaliţia anterioară. Votul, necesar pentru ca Guvernul Bolojan să îşi asume răspunderea pe propriul proiect de lege # Primanews.ro
Senatul a respins proiectul de lege de eliminare a pensiilor magistraţilor, depus de coaliţia anterioară. Votul, necesar pentru ca Guvernul Bolojan să îşi asume răspunderea pe propriul proiect de lege
13:10
Ministra Mediului, în mijlocul protestatarilor din faţa instituţiei: Romsilva nu este vacă de muls pentru nimeni. Reforma continuă # Primanews.ro
Ministra Mediului, în mijlocul protestatarilor din faţa instituţiei: Romsilva nu este vacă de muls pentru nimeni. Reforma continuă
11:30
VIDEO. O lună a planetei Uranus, necunoscută anterior, descoperită cu ajutorul telescopului spaţial James Webb # Primanews.ro
VIDEO. O lună a planetei Uranus, necunoscută anterior, descoperită cu ajutorul telescopului spaţial James Webb
11:20
Casa Albă a lansat un cont oficial TikTok, deşi Trump a promis interzicerea aplicaţiei în 2020 # Primanews.ro
Casa Albă a lansat un cont oficial TikTok, deşi Trump a promis interzicerea aplicaţiei în 2020
10:30
Gigi Becali a anunţat transferul lui Thiam la FCSB
Acum 24 ore
10:00
Americanii se tem că AI va înlocui definitiv angajaţii
10:00
Senatul se reuneşte miercuri în sesiune extraordinară pentru un proiect privind pensiile speciale # Primanews.ro
Senatul se reuneşte miercuri în sesiune extraordinară pentru un proiect privind pensiile speciale
09:50
MApN: Drone ruseşti nu au intrat în spaţiul aerian al României
08:30
Parlamentul pregăteşte terenul ca Bolojan să îşi angajeze răspunderea pe proiectul cu pensiile magistraţilor. Vechiul proiect, legea ”Crin”, ar urma să fie respins # Primanews.ro
Parlamentul pregăteşte terenul ca Bolojan să îşi angajeze răspunderea pe proiectul cu pensiile magistraţilor. Vechiul proiect, legea ”Crin”, ar urma să fie respins
08:10
Guvernul pregăteşte blocarea transferurilor şi detaşărilor între instituţiile statului / Se suspendă majoritatea concursurilor / Prevederi pentru cumulul pensiei cu salariul în companiile de stat # Primanews.ro
Guvernul pregăteşte blocarea transferurilor şi detaşărilor între instituţiile statului / Se suspendă majoritatea concursurilor / Prevederi pentru cumulul pensiei cu salariul în companiile de stat
00:30
Casa Albă dezvăluie o promisiune făcută de Putin şi confirmă linia roşie „definitivă” a lui Trump # Primanews.ro
Casa Albă dezvăluie o promisiune făcută de Putin şi confirmă linia roşie „definitivă” a lui Trump
00:20
Liderii militari din NATO se vor reuni miercuri pentru a discuta despre Ucraina
Ieri
18:50
Pachetul 2 de măsuri fiscale va fi adoptat săptămâna viitoare, prin asumarea răspunderii Guvernului # Primanews.ro
Pachetul 2 de măsuri fiscale va fi adoptat săptămâna viitoare, prin asumarea răspunderii Guvernului
18:40
Nicuşor Dan: „România va contribui la garanţii solide de securitate pentru Ucraina” / „Sancţiunile trebuie menţinute şi, dacă este necesar, chiar intensificate” # Primanews.ro
Nicuşor Dan: „România va contribui la garanţii solide de securitate pentru Ucraina” / „Sancţiunile trebuie menţinute şi, dacă este necesar, chiar intensificate”
17:10
Lavrov îl laudă pe Trump, dar îi critică pe europeni: Trump vrea pace, iar europenii vor doar să livreze arme Ucrainei # Primanews.ro
Lavrov îl laudă pe Trump, dar îi critică pe europeni: Trump vrea pace, iar europenii vor doar să livreze arme Ucrainei
16:50
Ciprian Ciucu: PNL a votat în unanimitate să susţină acest Pachet 2 de măsuri, printr-o asumare a Guvernului # Primanews.ro
Ciprian Ciucu: PNL a votat în unanimitate să susţină acest Pachet 2 de măsuri, printr-o asumare a Guvernului
15:20
Dragoş Pîslaru anunţă că în 15 zile va fi elaborată o listă a proiectelor care rămân în PNRR # Primanews.ro
Dragoş Pîslaru anunţă că în 15 zile va fi elaborată o listă a proiectelor care rămân în PNRR
15:00
S-a încheiat tragerea la sorţi a play-off-ului Cupei României! Meci infernal pentru Steaua # Primanews.ro
S-a încheiat tragerea la sorţi a play-off-ului Cupei României! Meci infernal pentru Steaua
14:30
Petrişor Peiu: Parlamentarii AUR vor depune o nouă moţiune de cenzură pe legile anunţate de Guvern # Primanews.ro
Petrişor Peiu: Parlamentarii AUR vor depune o nouă moţiune de cenzură pe legile anunţate de Guvern
14:00
VIDEO. Bolojan: Guvernul va clarifica proiectele care vor fi finanţate prin PNRR
13:00
Preşedintele Nicuşor Dan participă la reuniunea membrilor Consiliului European prin videoconferinţă # Primanews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan participă la reuniunea membrilor Consiliului European prin videoconferinţă
12:40
Şedinţă de guvern. OUG privind investiţiile din PNRR, pe agendă
12:30
Bolojan va permite Ministerului Transporturilor să ceară lunar Finanţelor credite bugetare pentru proiectele din PNRR # Primanews.ro
Bolojan va permite Ministerului Transporturilor să ceară lunar Finanţelor credite bugetare pentru proiectele din PNRR
12:20
Probleme la FCSB înainte de meciul cu Aberdeen din Europa League
11:50
Sindicatele din educaţie continuă protestele până pe 8 septembrie: Guvernul Bolojan are misiunea mascată de a falimenta învăţământul de stat # Primanews.ro
Sindicatele din educaţie continuă protestele până pe 8 septembrie: Guvernul Bolojan are misiunea mascată de a falimenta învăţământul de stat
11:20
Premierul Bolojan a discutat cu procurorul general despre reforma pensiilor din magistratură # Primanews.ro
Premierul Bolojan a discutat cu procurorul general despre reforma pensiilor din magistratură
11:10
Occidentalii vor formaliza garanţiile de securitate pentru Ucraina în termen de zece zile, spune Zelenski # Primanews.ro
Occidentalii vor formaliza garanţiile de securitate pentru Ucraina în termen de zece zile, spune Zelenski
11:10
Rutte: În discuţie este un acord de tip Articolul 5 pentru Ucraina, dar nu şi aderarea la NATO # Primanews.ro
Rutte: În discuţie este un acord de tip Articolul 5 pentru Ucraina, dar nu şi aderarea la NATO
11:00
Oana Ţoiu, convorbire cu Kaja Kallas, comisarul UE pentru politica externă: Pentru România asigurarea unei păci de lungă durată, şi nu doar a unei pauze nedefinite în război sunt esenţiale # Primanews.ro
Oana Ţoiu, convorbire cu Kaja Kallas, comisarul UE pentru politica externă: Pentru România asigurarea unei păci de lungă durată, şi nu doar a unei pauze nedefinite în război sunt esenţiale
10:40
SINTEZĂ. Ce s-a întâmplat luni la Casa Albă?
18 august 2025
23:20
Trei televiziuni din Grupul Clever, în topul audienţelor din România
23:20
VIDEO. George Râpă, consultant politic, şi Sebastian Zachmann, jurnalist: Europa are şansa în această seară să arate că este un pol geopolitic # Primanews.ro
VIDEO. George Râpă, consultant politic, şi Sebastian Zachmann, jurnalist: Europa are şansa în această seară să arate că este un pol geopolitic
23:10
Bolojan - întâlnire de lucru cu reprezentanţii Asociaţiei Municipiilor: Investiţiile PNRR vor continua într-o manieră planificată # Primanews.ro
Bolojan - întâlnire de lucru cu reprezentanţii Asociaţiei Municipiilor: Investiţiile PNRR vor continua într-o manieră planificată
23:10
CNN: O întâlnire mult mai amicală în Biroul Oval pentru Zelenski, după scandalul urât de acum 6 luni # Primanews.ro
CNN: O întâlnire mult mai amicală în Biroul Oval pentru Zelenski, după scandalul urât de acum 6 luni
Mai mult de 2 zile în urmă
23:00
LIVE VIDEO. UPDATE. Trump, Zelenski şi liderii europeni negociază acum / Trump – Zelenski, întâlnirea a început. Momente cruciale pentru pace au loc acum la Casa Albă # Primanews.ro
LIVE VIDEO. UPDATE. Trump, Zelenski şi liderii europeni negociază acum / Trump – Zelenski, întâlnirea a început. Momente cruciale pentru pace au loc acum la Casa Albă
23:00
Ce va accepta Zelenski pentru încetarea războiului. Informaţii de ultimă oră
21:00
Cod roşu de furtună în sudul ţării. Zonele vizate de avertizarea ANM
20:50
Ilie Bolojan, către reprezentaţii Asociaţiei Municipiilor din România: Investiţiile din PNRR vor continua planificat, astfel încât să ne asigurăm că vor primi finanţare proiectele care vor fi finalizate până la sfârşitul lunii august 2026 # Primanews.ro
Ilie Bolojan, către reprezentaţii Asociaţiei Municipiilor din România: Investiţiile din PNRR vor continua planificat, astfel încât să ne asigurăm că vor primi finanţare proiectele care vor fi finalizate până la sfârşitul lunii august 2026
20:40
LIVE VIDEO. Trump – Zelenski, întâlnirea a început. Momente cruciale pentru pace au loc acum la Casa Albă # Primanews.ro
LIVE VIDEO. Trump – Zelenski, întâlnirea a început. Momente cruciale pentru pace au loc acum la Casa Albă
18:50
Sorin Grindeanu, despre o eventuală alianţă cu AUR: Nu în mandatul meu
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.