CNN: O întâlnire mult mai amicală în Biroul Oval pentru Zelenski, după scandalul urât de acum 6 luni

Primanews.ro, 18 august 2025 23:10

CNN: O întâlnire mult mai amicală în Biroul Oval pentru Zelenski, după scandalul urât de acum 6 luni

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primanews.ro

Acum 4 ore
20:30
Schimbările la plata pensiilor private, din nou pe masa Guvernului: „Foarte probabil se va permite retragerea a 30% din sumă, iar restul banilor lunar pe 8 ani” Primanews.ro
Schimbările la plata pensiilor private, din nou pe masa Guvernului: „Foarte probabil se va permite retragerea a 30% din sumă, iar restul banilor lunar pe 8 ani”
20:20
Revine canicula în ţară. Ce regiuni se vor afla mâine sub cod galben Primanews.ro
Revine canicula în ţară. Ce regiuni se vor afla mâine sub cod galben
20:10
Tanczos Barna, despre pachetul doi de măsuri: Există această propunere de a nu cumula pensia cu salariul, care se va referi şi la militari şi la foşti poliţişti / Vor trebui să opteze Primanews.ro
Tanczos Barna, despre pachetul doi de măsuri: Există această propunere de a nu cumula pensia cu salariul, care se va referi şi la militari şi la foşti poliţişti / Vor trebui să opteze
Acum 8 ore
15:40
Nicuşor Dan afirmă că cel mai probabil la începutul anului viitor va face o vizită în SUA: Important este să parcurgem etapele preliminare şi să ne ducem cu chestiuni concrete, de securitate şi economice Primanews.ro
Nicuşor Dan afirmă că cel mai probabil la începutul anului viitor va face o vizită în SUA: Important este să parcurgem etapele preliminare şi să ne ducem cu chestiuni concrete, de securitate şi economice
Acum 12 ore
14:50
Ilie Bolojan, întrevedere cu ministrul Transporturilor şi Infrastructurii din Republica Turcia, Abdulkadir Uraloğlu Primanews.ro
Ilie Bolojan, întrevedere cu ministrul Transporturilor şi Infrastructurii din Republica Turcia, Abdulkadir Uraloğlu
14:50
Bloomberg: După ce l-a sunat pe Putin, Trump a vorbit cu Viktor Orban să-l întrebe de ce se opune aderării Ucrainei la UE Primanews.ro
Bloomberg: După ce l-a sunat pe Putin, Trump a vorbit cu Viktor Orban să-l întrebe de ce se opune aderării Ucrainei la UE
14:40
Austria şi Elveţia, pregătite să-l primească pe Putin la un summit cu Zelenski, în pofida mandatului de arestare emis de CPI pe numele său Primanews.ro
Austria şi Elveţia, pregătite să-l primească pe Putin la un summit cu Zelenski, în pofida mandatului de arestare emis de CPI pe numele său
14:00
Trump spune că SUA ar putea oferi sprijin aerian pentru a susţine un acord de pace în Ucraina Primanews.ro
Trump spune că SUA ar putea oferi sprijin aerian pentru a susţine un acord de pace în Ucraina
13:40
Ilie Bolojan, prima vizită de lucru ca premier în Republica Moldova Primanews.ro
Ilie Bolojan, prima vizită de lucru ca premier în Republica Moldova
13:40
România, în continuare ţara cu cea mai mare inflaţie din Uniunea Europeană Primanews.ro
România, în continuare ţara cu cea mai mare inflaţie din Uniunea Europeană
13:20
Senatul a respins proiectul de lege de eliminare a pensiilor magistraţilor, depus de coaliţia anterioară. Votul, necesar pentru ca Guvernul Bolojan să îşi asume răspunderea pe propriul proiect de lege Primanews.ro
Senatul a respins proiectul de lege de eliminare a pensiilor magistraţilor, depus de coaliţia anterioară. Votul, necesar pentru ca Guvernul Bolojan să îşi asume răspunderea pe propriul proiect de lege
13:10
Ministra Mediului, în mijlocul protestatarilor din faţa instituţiei: Romsilva nu este vacă de muls pentru nimeni. Reforma continuă Primanews.ro
Ministra Mediului, în mijlocul protestatarilor din faţa instituţiei: Romsilva nu este vacă de muls pentru nimeni. Reforma continuă
11:30
VIDEO. O lună a planetei Uranus, necunoscută anterior, descoperită cu ajutorul telescopului spaţial James Webb Primanews.ro
VIDEO. O lună a planetei Uranus, necunoscută anterior, descoperită cu ajutorul telescopului spaţial James Webb
11:20
Casa Albă a lansat un cont oficial TikTok, deşi Trump a promis interzicerea aplicaţiei în 2020 Primanews.ro
Casa Albă a lansat un cont oficial TikTok, deşi Trump a promis interzicerea aplicaţiei în 2020
10:30
Gigi Becali a anunţat transferul lui Thiam la FCSB Primanews.ro
Gigi Becali a anunţat transferul lui Thiam la FCSB
Acum 24 ore
10:00
Americanii se tem că AI va înlocui definitiv angajaţii Primanews.ro
Americanii se tem că AI va înlocui definitiv angajaţii
10:00
Senatul se reuneşte miercuri în sesiune extraordinară pentru un proiect privind pensiile speciale Primanews.ro
Senatul se reuneşte miercuri în sesiune extraordinară pentru un proiect privind pensiile speciale
09:50
MApN: Drone ruseşti nu au intrat în spaţiul aerian al României Primanews.ro
MApN: Drone ruseşti nu au intrat în spaţiul aerian al României
08:30
Parlamentul pregăteşte terenul ca Bolojan să îşi angajeze răspunderea pe proiectul cu pensiile magistraţilor. Vechiul proiect, legea ”Crin”, ar urma să fie respins Primanews.ro
Parlamentul pregăteşte terenul ca Bolojan să îşi angajeze răspunderea pe proiectul cu pensiile magistraţilor. Vechiul proiect, legea ”Crin”, ar urma să fie respins
08:10
Guvernul pregăteşte blocarea transferurilor şi detaşărilor între instituţiile statului / Se suspendă majoritatea concursurilor / Prevederi pentru cumulul pensiei cu salariul în companiile de stat Primanews.ro
Guvernul pregăteşte blocarea transferurilor şi detaşărilor între instituţiile statului / Se suspendă majoritatea concursurilor / Prevederi pentru cumulul pensiei cu salariul în companiile de stat
00:30
Casa Albă dezvăluie o promisiune făcută de Putin şi confirmă linia roşie „definitivă” a lui Trump Primanews.ro
Casa Albă dezvăluie o promisiune făcută de Putin şi confirmă linia roşie „definitivă” a lui Trump
00:20
Liderii militari din NATO se vor reuni miercuri pentru a discuta despre Ucraina Primanews.ro
Liderii militari din NATO se vor reuni miercuri pentru a discuta despre Ucraina
Ieri
18:50
Pachetul 2 de măsuri fiscale va fi adoptat săptămâna viitoare, prin asumarea răspunderii Guvernului Primanews.ro
Pachetul 2 de măsuri fiscale va fi adoptat săptămâna viitoare, prin asumarea răspunderii Guvernului
18:40
Nicuşor Dan: „România va contribui la garanţii solide de securitate pentru Ucraina” / „Sancţiunile trebuie menţinute şi, dacă este necesar, chiar intensificate” Primanews.ro
Nicuşor Dan: „România va contribui la garanţii solide de securitate pentru Ucraina” / „Sancţiunile trebuie menţinute şi, dacă este necesar, chiar intensificate”
17:10
Lavrov îl laudă pe Trump, dar îi critică pe europeni: Trump vrea pace, iar europenii vor doar să livreze arme Ucrainei Primanews.ro
Lavrov îl laudă pe Trump, dar îi critică pe europeni: Trump vrea pace, iar europenii vor doar să livreze arme Ucrainei
16:50
Ciprian Ciucu: PNL a votat în unanimitate să susţină acest Pachet 2 de măsuri, printr-o asumare a Guvernului Primanews.ro
Ciprian Ciucu: PNL a votat în unanimitate să susţină acest Pachet 2 de măsuri, printr-o asumare a Guvernului
15:20
Dragoş Pîslaru anunţă că în 15 zile va fi elaborată o listă a proiectelor care rămân în PNRR Primanews.ro
Dragoş Pîslaru anunţă că în 15 zile va fi elaborată o listă a proiectelor care rămân în PNRR
15:00
S-a încheiat tragerea la sorţi a play-off-ului Cupei României! Meci infernal pentru Steaua Primanews.ro
S-a încheiat tragerea la sorţi a play-off-ului Cupei României! Meci infernal pentru Steaua
14:30
Petrişor Peiu: Parlamentarii AUR vor depune o nouă moţiune de cenzură pe legile anunţate de Guvern Primanews.ro
Petrişor Peiu: Parlamentarii AUR vor depune o nouă moţiune de cenzură pe legile anunţate de Guvern
14:00
VIDEO. Bolojan: Guvernul va clarifica proiectele care vor fi finanţate prin PNRR Primanews.ro
VIDEO. Bolojan: Guvernul va clarifica proiectele care vor fi finanţate prin PNRR
13:00
Preşedintele Nicuşor Dan participă la reuniunea membrilor Consiliului European prin videoconferinţă Primanews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan participă la reuniunea membrilor Consiliului European prin videoconferinţă
12:40
Şedinţă de guvern. OUG privind investiţiile din PNRR, pe agendă Primanews.ro
Şedinţă de guvern. OUG privind investiţiile din PNRR, pe agendă
12:30
Bolojan va permite Ministerului Transporturilor să ceară lunar Finanţelor credite bugetare pentru proiectele din PNRR Primanews.ro
Bolojan va permite Ministerului Transporturilor să ceară lunar Finanţelor credite bugetare pentru proiectele din PNRR
12:20
Probleme la FCSB înainte de meciul cu Aberdeen din Europa League Primanews.ro
Probleme la FCSB înainte de meciul cu Aberdeen din Europa League
11:50
Sindicatele din educaţie continuă protestele până pe 8 septembrie: Guvernul Bolojan are misiunea mascată de a falimenta învăţământul de stat Primanews.ro
Sindicatele din educaţie continuă protestele până pe 8 septembrie: Guvernul Bolojan are misiunea mascată de a falimenta învăţământul de stat
11:20
Premierul Bolojan a discutat cu procurorul general despre reforma pensiilor din magistratură Primanews.ro
Premierul Bolojan a discutat cu procurorul general despre reforma pensiilor din magistratură
11:10
Occidentalii vor formaliza garanţiile de securitate pentru Ucraina în termen de zece zile, spune Zelenski Primanews.ro
Occidentalii vor formaliza garanţiile de securitate pentru Ucraina în termen de zece zile, spune Zelenski
11:10
Rutte: În discuţie este un acord de tip Articolul 5 pentru Ucraina, dar nu şi aderarea la NATO Primanews.ro
Rutte: În discuţie este un acord de tip Articolul 5 pentru Ucraina, dar nu şi aderarea la NATO
11:00
Oana Ţoiu, convorbire cu Kaja Kallas, comisarul UE pentru politica externă: Pentru România asigurarea unei păci de lungă durată, şi nu doar a unei pauze nedefinite în război sunt esenţiale Primanews.ro
Oana Ţoiu, convorbire cu Kaja Kallas, comisarul UE pentru politica externă: Pentru România asigurarea unei păci de lungă durată, şi nu doar a unei pauze nedefinite în război sunt esenţiale
10:40
SINTEZĂ. Ce s-a întâmplat luni la Casa Albă? Primanews.ro
SINTEZĂ. Ce s-a întâmplat luni la Casa Albă?
18 august 2025
23:20
Trei televiziuni din Grupul Clever, în topul audienţelor din România Primanews.ro
Trei televiziuni din Grupul Clever, în topul audienţelor din România
23:20
VIDEO. George Râpă, consultant politic, şi Sebastian Zachmann, jurnalist: Europa are şansa în această seară să arate că este un pol geopolitic Primanews.ro
VIDEO. George Râpă, consultant politic, şi Sebastian Zachmann, jurnalist: Europa are şansa în această seară să arate că este un pol geopolitic
23:10
Bolojan - întâlnire de lucru cu reprezentanţii Asociaţiei Municipiilor: Investiţiile PNRR vor continua într-o manieră planificată Primanews.ro
Bolojan - întâlnire de lucru cu reprezentanţii Asociaţiei Municipiilor: Investiţiile PNRR vor continua într-o manieră planificată
23:10
CNN: O întâlnire mult mai amicală în Biroul Oval pentru Zelenski, după scandalul urât de acum 6 luni Primanews.ro
CNN: O întâlnire mult mai amicală în Biroul Oval pentru Zelenski, după scandalul urât de acum 6 luni
Mai mult de 2 zile în urmă
23:00
LIVE VIDEO. UPDATE. Trump, Zelenski şi liderii europeni negociază acum / Trump – Zelenski, întâlnirea a început. Momente cruciale pentru pace au loc acum la Casa Albă Primanews.ro
LIVE VIDEO. UPDATE. Trump, Zelenski şi liderii europeni negociază acum / Trump – Zelenski, întâlnirea a început. Momente cruciale pentru pace au loc acum la Casa Albă
23:00
Ce va accepta Zelenski pentru încetarea războiului. Informaţii de ultimă oră Primanews.ro
Ce va accepta Zelenski pentru încetarea războiului. Informaţii de ultimă oră
21:00
Cod roşu de furtună în sudul ţării. Zonele vizate de avertizarea ANM Primanews.ro
Cod roşu de furtună în sudul ţării. Zonele vizate de avertizarea ANM
20:50
Ilie Bolojan, către reprezentaţii Asociaţiei Municipiilor din România: Investiţiile din PNRR vor continua planificat, astfel încât să ne asigurăm că vor primi finanţare proiectele care vor fi finalizate până la sfârşitul lunii august 2026 Primanews.ro
Ilie Bolojan, către reprezentaţii Asociaţiei Municipiilor din România: Investiţiile din PNRR vor continua planificat, astfel încât să ne asigurăm că vor primi finanţare proiectele care vor fi finalizate până la sfârşitul lunii august 2026
20:40
LIVE VIDEO. Trump – Zelenski, întâlnirea a început. Momente cruciale pentru pace au loc acum la Casa Albă Primanews.ro
LIVE VIDEO. Trump – Zelenski, întâlnirea a început. Momente cruciale pentru pace au loc acum la Casa Albă
18:50
Sorin Grindeanu, despre o eventuală alianţă cu AUR: Nu în mandatul meu Primanews.ro
Sorin Grindeanu, despre o eventuală alianţă cu AUR: Nu în mandatul meu
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.