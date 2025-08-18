O nouă rețetă inedită de PATEU este în vogă. Din ce ingrediente se prepară unul dintre cele mai populare preparate din vara anului 2025
Gândul, 18 august 2025 23:10
Pateul de porc, pateul din ficăței de pui, pateul din pește sau pateul din soia sunt unele dintre cele mai consumate produse de mezeluri. Combinat cu condimente sau legume (felii de ardei), este întins pe felii de pâine. În ultima vreme au căpătat popularitate pateurile vegetale. Și printre acestea se enumeră pateul din măsline negre. Este […]
Acum 5 minute
23:10
Cele patru ZODII care au inima „de gheață”. Nativii vizați știu să spună „adio”, fără niciun regret # Gândul
În orice relație, există și probleme. Dar unii nativi, mai pacifiști de fel și cu inima caldă, preferă să accepte situații toxice, din dorința de a ierta și de a oferi a doua șansă, în timp ce alții, cu „inimi reci”, nu aleg să se agațe de trecut și știu exact când este momentul să […]
23:10
Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a transmis de la Satu Mare, că: „Măsurile de control privind criza fiscal-bugetară ne vor permite începerea anului școlar cu salarii și burse în educație-cercetare”. Într-un comunicat de presă al Ministerului Educației se precizează că ministrul a accentuat faptul că, în condiții de normalitate, aceste măsuri nu s-ar fi […]
23:10
O nouă rețetă inedită de PATEU este în vogă. Din ce ingrediente se prepară unul dintre cele mai populare preparate din vara anului 2025 # Gândul
Pateul de porc, pateul din ficăței de pui, pateul din pește sau pateul din soia sunt unele dintre cele mai consumate produse de mezeluri. Combinat cu condimente sau legume (felii de ardei), este întins pe felii de pâine. În ultima vreme au căpătat popularitate pateurile vegetale. Și printre acestea se enumeră pateul din măsline negre. Este […]
Acum 15 minute
23:00
Victor Ponta: „Noi nu știm câți bani cheltuie România pentru Ucraina, iar continuarea războiului va fi decontată de români” # Gândul
În ediția din 18 august 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, fostul premier al României, Victor Ponta, a tras un semnal de alarmă asupra efectelor războiului din Ucraina asupra bugetului și populației din România. Ponta consideră că explicațiile publice despre costurile angajamentului față de conflict sunt insuficiente, în vreme ce cetățenii resimt din plin povara […]
Acum 30 minute
22:50
Guvernul Bolojan pregătește REFORMA companiilor de stat. Vor fi concedieri și tăieri de salarii, dar și mai puţini şefi # Gândul
Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan pregătește reforma companiilor de stat, în urma căreia vor fi concedieri și tăieri de salarii, dar și mai puţini şefi, conform unui proiect pus în dezbatere publică. De exemplu, la companiile cu un singur sistem de conducere, precum Poșta Română, supervizată de Consiliu de Administraţie, numărul membrilor va fi […]
22:50
Merz îi cere lui Trump ARMISTIȚIU în Ucraina pentru a conferi ”credibilitate” negocierilor /„Să exercităm presiuni asupra Rusiei” # Gândul
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a cerut, la reuniunea de la Casa Albă, instituirea unui armistițiu în Ucraina, pentru a conferi ”credibilitate” negocierilor dintre Kiev și Moscova, dar președintele SUA, Donald Trump, a reiterat că războiul poate fi oprit direct printr-un acord. ”Următorii pași vor fi cei mai complicați. Drumul a fost deschis de dumneavoastră vinerea […]
22:50
Liderii lumii discută la Washington DC, în timp ce Nicușor Dan se plimbă prin munți. Există însă o posibilitate ca Trump să se retragă din problema ucraineană dacă următoarele întâlniri nu vor da roade. Întrebarea din sondajul ediției de azi a emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” a fost „Se va retrage Trump din ecuația […]
Acum o oră
22:40
Fotografia controversată care a invadat rețelele sociale. Liderii europeni par aliniați la ușa lui Trump. E fake sau nu? # Gândul
O fotografie controversată a invadat rețelele sociale, la scurt timp după primirea liderilor europeni, alături de Volodimir Zelenski la Casa Albă. Marii lideri europeni și șeful NATO par aliniați la ușa lui Trump. Întrebarea este dacă imaginea e fake sau nu? Practic, autorul imaginii de pe rețelele sociale induce ideea că după intrarea lui Zelenski […]
22:20
Noi modificări la plata pensiilor private. Ministerul Muncii și ASF vor avea marți noi discuții și consultări # Gândul
Ministerul Muncii, condus de Florin Manole, alături de ASF, vor organiza marți, de la ora 11:00, o dezbatere publică privind schimbările la proiectul de lege privind plata pensiilor private, la care sunt așteptate sindicatele, patronatele și societatea civilă. Ministerul Muncii și Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) vor avea întruniri cu sindicaliști, patronate și societatea civilă, […]
Acum 2 ore
22:10
Marius Tucă Show începe marți, 19 august, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Adrian Severin # Gândul
Marius Tucă Show începe marți, 19 august, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitatul zilei este Adrian Severin, fost ministru al Afacerilor Externe. Emisiunea poate fi urmărită LIVE pe Facebook și YouTube Gândul. „Tineți aproape!”…
22:00
O femeie din SUA și fetița sa de 8 luni, dispărute de mai bine de o lună după o vizită la medic, au fost găsite MOARTE. Ce s-a întâmplat cu ele # Gândul
Whisper Owen, o femeie din California, în vârstă de 36 de ani, și fiica sa, Sandra McCarty, în vârstă de doar 8 luni, erau căutate de mai bine de o lună. Însă, deznodământul a fost unul tragic. Cele două au fost descoperite de scafandri duminică, 17 august, într-un autoturism marca Chevrolet Trailblazer, fabricat în 2006, […]
21:50
Abonații care s-au înregistrat în anumite zile la o platformă de streaming primesc o veste neașteptată: Abonament prelungit cu 5 luni, GRATUIT # Gândul
Pe 14 august, suporterii au încercat să urmărească returul din turul III al Europa League e în direct la TV pe o platformă de streaming. Partida era dintre FCSB și Drita. Însă, meciul care a început la ora 21:00, nu a putut fi urmărit de pe niciun dispozitiv din cauza problemelor tehnice: PC, telefon sau televizor. […]
21:50
Trump nu exclude trimiterea de TRUPE în Ucraina în cadrul garanțiilor de securitate /Zelenski: „Ne trebuie totul” # Gândul
Statele Unite ar putea trimite trupe în Ucraina în cadrul garanțiilor de securitate convenite pentru oprirea războiului cu Rusia, a sugerat președintele Donald Trump, subliniind însă că țările europene vor fi în ”prima linie” a apărării. Întrebat dacă garanțiile de securitate ar putea implica trimiterea de trupe americane la sol în viitor, Trump a răspuns: […]
21:40
Abonații care s-au înregistrat în anumite zile la o platformă de streaming primesc o veste neașteptată: Abonament prelungit GRATUIT cu 5 luni # Gândul
Pe 14 august, suporterii au încercat să urmărească returul din turul III al Europa League e în direct la TV pe o platformă de streaming. Partida era dintre FCSB și Drita. Însă, meciul care a început la ora 21:00, nu a putut fi urmărit de pe niciun dispozitiv din cauza problemelor tehnice: PC, telefon sau televizor. […]
21:30
Ce pensie reală vor lua românii care se vor pensiona în anul 2045? Un economist le atrage atenția decrețeilor și propune o soluție # Gândul
Economistul și jurnalistul Iancu Guda atrage atenția: pensionarii din România vor avea un viitor sumbru! Vor avea de ales între a duce un trai de subzistență sau să muncească până la moarte. Ce pensii vor încasa românii din generația decrețeilor? Pensia publică reprezintă 43% din salariul mediu. În 10 ani, va coborî la 32%. Iar […]
21:30
Bloomberg: Administrația Trump, în discuții pentru a prelua aproximativ 10% din INTEL. Ar deveni cel mai mare acționar # Gândul
Administrația președintelui american Donald Trump poartă discuții pentru a achiziționa o participație de aproximativ 10% în compania Intel, potrivit unui oficial de la Casa Albă și altor persoane la curent cu situația. Guvernul federal ia în considerare o potențială investiție în Intel, care ar implica conversia unei părți sau a întregii subvenții acordate companiei în […]
Acum 4 ore
20:50
Fetița de 5 ani a unei familii din județul Cluj s-a RĂTĂCIT pe plaja din Saturn. O patrulă de jandarmi a acționat de urgență # Gândul
Fetița de 5 ani a unei familii din Turda, județul Cluj, s-a rătăcit pe plaja din Saturn și nu și-a mai găsit părinții, într-un moment de neatenție al acestora. Minora, vizibil speriată, a fost observată de jandarmii din cadrul Detașamentului Mangalia, care se aflau în acel moment în patrulare Intervenția promptă a acestora a făcut […]
20:50
Trump este optimist asupra unui acord de PACE între Rusia și Ucraina /„Vom avea o șansă rezonabilă de a opri războiul” # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, s-a declarat încrezător, luni seară, cu ocazia întâlnirii de la Casa Albă cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, asupra șanselor de oprire a războiului din Ucraina. ŞTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE
20:50
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunță că 24 de persoane și-au depus candidatura pentru funcția de director general interimar la Romsilva. Diana Buzoianu a precizat, pe pagina sa de Facebook, că începând de miercuri „Consiliul de Administrație Romsilva va realiza interviurile cu fiecare candidat în parte și apoi le va urca transparent pe site-ul Romsilva”. „Este […]
20:40
Ion Cristoiu: „Problema tratatului de pace nu sunt teritoriile, ci sunt garanțiile de securitate.” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, Ion Cristoiu, jurnalist, scriitor și analist, a vorbit despre problema occidentului cu un posibil tratat de pace. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache. Ion Cristoiu: „În locul întâlnirii s-a ajuns la o vizită oficială a lui Putin în Alaska.” Invitat […]
20:40
Ionuț Cristache susține că occidentalii nu oferă niciun plan pentru încetarea războiului ruso-ucrainean și se întreabă de ce nu a putut România să trimită un reprezentant la Casa Albă, având în vedere că Ucraina este o țară vecină. Ion Cristoiu: Nu. Cine suntem noi. Băsescu s-ar fi dus? Ionuț Cristache: Da. Și Nicușor unde e […]
20:40
Ministrul Finanțelor: Nu putem construi o economie corectă cât timp firmele-fantomǎ blochează piaţa # Gândul
„Aproape o jumǎtate de milion de firme inactive azi, în România. Peste 120.000 dintre acestea au datorii de 3,5 miliarde lei, iar aproape 300.000 stau inactive de peste 5 ani. Nu putem construi o economie corectă cât timp firmele – fantomǎ blochează piaţa şi creează competiţie neloială pentru antreprenorii care muncesc şi îşi plătesc taxele […]
20:40
Ion Cristoiu: Vin rușii și Nicușor e….descurcați-vă, eu mă duc pe poteci. Toată încrederea e în Bolojan # Gândul
Ion Cristoiu l-a criticat pe Nicușor Dan pentru indiferența față de discuțiile despre pacea din Ucraina. Președintele Nicușor Dan a fost prezent la videoconferința „Coaliției de Voință”. Cristoiu crede că în scenariul unei invazii rusești, Nicușor Dan îl va face pe premierul Ilie Bolojan responsabil pentru apărarea țării. „Vin rușii și Nicușor e… descurcați-vă , […]
20:30
Impozitarea multinaționalelor: România pierde din atractivitate, deși are mare nevoie de investiții # Gândul
Impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA), care a creat mai multe probleme decât a rezolvat, urmează să fie eliminat de anul viitor. Însă vestea este doar aparent bună pentru că autoritățile vor să compenseze această ”pierdere” printr-o regulă nouă de limitare a deductibilității cheltuielilor cu serviciile contractate de la afiliați. „Practic, marile companii multinaționale […]
20:30
Ion Cristoiu: Ce vor ăștia șapte de la Trump? Îl încurajează pe Zelenski să lupte cum poate # Gândul
Ion Cristoiu crede că cei șapte lideri care îl însoțesc pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski în vor încuraja să lupte împotriva Rusiei. „Ce îmi este Nicușor Dan și ce îmi este Ursula ? Sunt la fel.. Avem oficial o întâlnire între Trump cu Zelenski. Normal era ca europenii sa rămână acasă, Zelenski se întoarcea. În […]
19:50
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 19 august, de la ora 15.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Marius Tucă # Gândul
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 19 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Marius Tucă. Invitatul emisiunii este Marius Tucă, jurnalist. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
19:50
Nicușor Dan, DAT de gol de un camarad cu care protesta la Roșia Montană/ Cum arăta președintele ATUNCI # Gândul
Nicușor Dan, aflat în vacanță, a ajuns din nou în județul Alba la Roșia Montană, unde a fost întâmpinat de un camarad alături de care a protestat în 2012. Este vorba despre Tică Darie, fost candidat la alegerile pentru primăria localității Roșia Montană. Tică Darie a postat pe pagina sa de Facebook că a avut […]
19:50
România, campioană la ARITMETICĂ mentală: Elevii ieșeni s-au clasat pe primele locuri la Olimpiada Mondială organizată în Dubai # Gândul
La competiția „Olimpiada Mondială de Aritmetică Mentală Smart Kids 2025”, desfășurată în Dubai, Emiratele Arabe. Pe primul loc este Matias Aneculăesei (9 ani), campion olimpic, potrivit SmartKids Iași Păcurari. Pe locul doi este colegul său în vârstă de 8 ani, Mihnea Mahu, la categoria Starter level A, potrivit Agerpres. La competiția de aritmetică mentală au […]
Acum 6 ore
19:10
Jerusalem Post: Hamas ar fi de ACORD cu cea mai recentă propunere a mediatorilor din Egipt și Qatar: O încetare a focului timp de 60 de zile # Gândul
Hamas a informat mediatorii din Egipt și Qatar că gruparea ar fi aprobat cea mai recentă propunere de încetare a focului din Gaza, conform declarațiilor unui oficial Hamas, luni, pentru Reuters. Potrivit relatărilor din presă, propunerea prezentată Hamas include o încetare a focului de 60 de zile în schimbul eliberării a zece ostatici israelieni și a […]
18:50
Smochinele din Buzău s-au COPT și sunt bune de consumat. Vizitatorii sunt invitați să guste fructele proaspete, culese direct din pomi # Gândul
Primele smochine românești s-au copt, în această vară, într-o livadă situată lângă Buzău, iar vizitatorii sunt invitați să guste fructele proaspete culese direct din pomi. Accesul este gratuit, iar plata se face doar pentru fructele pe care le iau acasă, la prețul de 30 de lei pe kilogram – cu 5 lei mai mult decât […]
18:50
Mii se palestinieni părăsesc orașul Gaza în timp ce Israelul se pregătește să-l ocupe. Planurile operațiunii vor fi aprobate marți # Gândul
Guvernul Israelului plănuiește să ocupe orașul Gaza. Pregătirile pentru o nouă operațiune i-au determinat pe mii de palestinieni să părăsească orașul duminică. În marile orașe din Israel, zeci de mii de israelieni au ieșit să protesteze pentru încetarea imediată a războiului din Fâșia Gaza, care durează de aproape doi ani. Potrivit Reuters,protestatarii solicită și eliberarea celor […]
18:40
„Bucureștiul nu mai trebuie să promoveze dependențe. Nicio negociere aici. Proiectul care interzice reclamele stradale la jocurile de noroc și dispozitive de fumat a fost depus în Consiliul General”, este mesajul lui Cătălin Drulă, pe pagina sa de Facebook. Fostul șef al USR spune că la o scurtă plimbare prin București a văzut o mulțime […]
18:30
Cele două ZODII care vor rămâne agățate de trecut. Acești nativi nu pot renunța la obiecte vechi sau oameni toxici din jurul lor # Gândul
Există două zodii care vor rămâne ancorate în trecut și se încăpățânează să păstreze oameni și lucruri în viața lor, deși nu le mai servesc la nimic și chiar devin toxici, potrivit astrologului Carol Starr, citat de yourtango.com. Gemeni Gemenii sunt considerați printre cei mai adaptabili nativi ai zodiacului, dar au o mare problemă: nu […]
18:30
Marea Britanie îl CONTRAZICE pe Trump și insistă asupra posibilității admiterii Ucrainei în NATO /Starmer: Vrem „o pace corectă” # Gândul
Guvernul de la Londra a părut să îl contrazică, luni, pe președintele SUA, Donald Trump, insistând pentru posibilitatea admiterii Ucrainei în NATO și pentru o ”pace corectă” cu Rusia. ”Războiul din Ucraina durează de mult timp, de peste trei ani. A avut impact major asupra ucrainenilor, care au suferit enorm, dar a avut impact și […]
18:30
Oana Țoiu, DISCUȚII cu Kaja Kallas. Marți are loc întâlnirea în format online a liderilor Consiliului European # Gândul
Ministrul de Externe, Oane Țoiu, anunță că marți va avea loc o întâlnire virtuală a liderilor Consiliului European la ora 14:00, ora României. În pregătirea acestei întruniri, Țoiu anunță că a discutat Kaja Kallas, vicepreședinte al Comisiei Europene și Înalt reprezentant pentru politica externă a Uniunii Europene. Oana Toiu anunță într-o postare pe X […]
18:30
Etapă-cheie în construcția METROULUI spre Otopeni: Primul segment de tunel între viitoarele stații Tokyo și Aeroport Băneasa, realizat # Gândul
Scutul de forare „Sfânta Maria” a realizat primul segment de tunel între viitoarele stații de metrou Tokyo și Aeroport Băneasa, a anunțat, luni, pe Facebook, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban. „Utilajul gigant, lung de 97 de metri, cu o greutate de aproximativ 600 de tone și un cap de foraj de 6,60 metri diametru, […]
18:20
Cele două ZODII care vor rămân agățate de trecut. Acești nativi nu pot renunța la obiecte vechi sau oameni toxici din jurul lor # Gândul
Există două zodii care vor rămâne ancorate în trecut și se încăpățânează să păstreze oameni și lucruri în viața lor, deși nu le mai servesc la nimic și chiar devin toxici, potrivit astrologului Carol Starr, citat de yourtango.com. Gemeni Gemenii sunt considerați printre cei mai adaptabili nativi ai zodiacului, dar au o mare problemă: nu […]
18:10
TRUMP, atac la adresa criticilor după întâlnirea cu Putin din Alaska: „N-am nevoie de sfatul celor care au lucrat la aceste conflicte ani de zile” # Gândul
Președintele Donald Trump a decis să răspundă presei care l-a criticat pentru faptul că nu a ajuns la un acord de încetare a focului cu Putin, în cadrul întâlnirii din Alaska, desfășurată vineri 15 august. Liderul de la Casa Albă a precizat că „situația Rusia-Ucraina” este „războiului lui Joe Biden” și că nu are nevoie […]
18:00
Două femei au fost rănite luni, după ce un copac s-a prăbușit pe o stradă din Sectorul 2 al Capitalei. Incidentul a avut loc în decursul zilei de 18 august, fiind semnalat prin apel la 112. Un copac s-a prăbușit astăzi pe o stradă din Sectorul 2, iar în urma incidentului două femei au fost […]
18:00
Strigător la cer! Cât a ajuns să coste un suc de 250 ml la Castelul Cantacuzino din Bușteni: „Să mai aud eu că e nașpa la Mamaia” # Gândul
Castelul Cantacuzino, situat în Bușteni, a fost construit de către arhitectul Grigore Cerchez (1850-1927) la cererea lui Gheorghe Grigore Cantacuzino (1832-1913), care a fost prim-ministrul României înte 1899 și 1900, respectiv între 1904 și 1907. Startul construcției s-a dat din 1901. Supranumit „Nababul”, fiind considerat cel mai bogat român al „Belle Epoque-ul românesc”, care și-a […]
18:00
Între 30 și 50 de copii palestinieni care au nevoie urgentă de tratament medical vor fi evacuați din Fâșia Gaza în Marea Britanie în următoarele săptămâni. Aceștia au fost răniți în urma atacurilor israeliene și ar fi primii copii aduși în Marea Britanie pentru tratament, ca parte a unei operațiuni guvernamentale coordonate de Ministerul de […]
17:50
Petrolul nu renunță la play-off! Un atacant spaniol școlit la academiile lui Liverpool, Everton sau Celtic a semnat cu echipa lui Ciobotariu # Gândul
Rafinha Baldres Hermann, fotbalist în vârstă de 27 de ani, vine de la Inter Escaldes, din Andorra la Petrolul Ploiești. Fotbalistul care va ajunge curând pe „Ilie Oană” a jucat excelent în dubla cu FCSB, din preliminariile Ligii Campionilor, în care laureata micuțului stat dintre Franța și Spania a creat mari probleme campioanei României (1-3 […]
17:50
Zelenski acuză Rusia că atacă în mod „cinic” Ucraina: PUTIN va comite asasinate ostentative pentru a submina eforturile diplomatice # Gândul
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reacționat la cele mai recente atacuri lansate de forțele ruse, care au ucis trei persoane și au rănit alte douăzeci și trei în regiunea Zaporojie. Trei oameni au fost uciși și alți douăzeci și trei răniți într-un atac cu rachete rusești asupra regiunii Zaporojie, luni dimineața, a anunțat guvernatorul regional, […]
17:40
Daniel Băluță, ANUNȚ important despre Patinoarul Berceni Arena: „Primul strat de gheață este gata!” # Gândul
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a anunțat că primul strat de gheață al Patinoarului Berceni Arena este gata. Programul „Creștem Campioni” este o inițiativă a Primăriei Sectorului 4 din București, destinată copiilor cu vârste între 4 și 12 ani care locuiesc în acest sector. Scopul programului este de a oferi cursuri gratuite de inițiere în patinaj […]
17:30
Donald Trump, mesaj acid pentru mass-media democrată înainte de întâlnirea cu Zelenski: „O zi importantă! Știrile false au eșuat” # Gândul
Donald Trump a transmis un mesaj înainte de întâlnirea cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski și liderii europeni, de la Casa Albă, ce vizează negocierile de pace de pe frontul ucrainean, la doar câteva zile după summit-ul bilateral din Alaska dintre președintele american și Vladimir Putin. Totodată liderul american a adresat și știrile din mass-media […]
17:30
Keir Starmer speră că întâlnirea de la Washington DC va duce la încetarea războiului din Ucraina: „Toată lumea vrea să se încheie” # Gândul
Premierul britanic Keir Starmer se va alătura mai multor lideri europeni la discuțiile de la Casa Albă dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski, care vor avea loc luni (la 20:00, ora României). În drum spre Washington, premierul a transmis un mesaj, scrie BBC. Starmer speră la rezultate Premierul Keir Starmer urmează să ajungă la Washington […]
17:30
Confruntat cu 32 de capete de acuzare, inclusiv patru acuzații de viol, fiul prințesei Mette-Marit a Norvegiei riscă ZECE ani de închisoare # Gândul
Scandalurile din jurul lui Marius Borg Hoiby, fiul prințesei moștenitoare Mette-Marit, zguduie familia regală a Norvegiei de ceva timp. Cea mai recentă evoluție – Hoiby a fost pus sub acuzare de procurorii din Oslo. Marius Borg Hoiby, fiul cel mare al prințesei norvegiene Mette-Marit, se confruntă cu 32 de capete de acuzare, inclusiv patru acuzații […]
17:20
932 de sportivi din 124 de țări vor lupta pentru medalii de marți până duminică. Printre ei sunt și 18 români. Cea mai mare competiție de înot organizată vreodată în România, Campionatul Mondial de juniori, începe marți, 19 august, la Bazinul Otopeni. România va fi reprezentată de 18 sportivi și sportive, o delegație record. Participare […]
Acum 8 ore
17:10
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a scris pe pagina sa oficială de Facebook, după întâlnirea cu membrii Organizației Seniorilor Social-Democrați că pensionarii au fost „sprijinul constant” al partidului în cele mai dificile momente politice. Acesta a subliniat și importanța recalculării pensiilor și a investițiilor pentru menținerea creșterii economice. Sorin Grindeanu a vorbit astăzi în […]
17:00
Cum să ții departe de casă PĂIANJENII, cu soluții simple și ieftine. Folosește produse naturale! # Gândul
Păianjenii sunt utili în natură, pentru că reduc numărul altor insecte, dar în locuința noastră devin musafiri nedoriți. În general, ei pătrund în casele noastre în căutare de adăpost, hrană sau un loc potrivit pentru împerechere. Specialiștii spun că iluminatul are un rol esențial în acest proces, pentru că – deși aceste nu sunt atrase […]
