Buzoianu anunță candidații pentru șefia Romsilva
Cotidianul de Hunedoara, 18 august 2025 23:10
Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, [...] The post Buzoianu anunță candidații pentru șefia Romsilva appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 5 minute
23:10
Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, [...] The post Buzoianu anunță candidații pentru șefia Romsilva appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
22:30
La întâlnirea de la Casa Albă a putut fi [...] The post Cadoul din Biroul Oval appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
22:10
Președintele Volodimir Zelenski a declarat [...] The post Zelenski, întrebat dacă e dispus să facă concesii teritoriale appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
21:10
Eurodeputatul a spus că „ar fi foarte [...] The post Piperea. „Ar fi foarte grav pentru UE, pentru imaginea UE” appeared first on Cotidianul RO.
20:40
Președintele Donald Trump a declarat că există „șanse rezonabile” ca războiul dintre Rusia și Ucraina să se încheie dacă va avea loc o întâlnire trilaterală [...] The post Zelenski, în costum la Casa Albă (video) appeared first on Cotidianul RO.
20:20
Preşedintele Asociaţiei Municipiilor din România (AMR), Olguţa Vasilescu, primar al municipiului Craiova, a declarat, luni, [...] The post Cifrele de la recensământ lovesc în administrațiile locale appeared first on Cotidianul RO.
20:20
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea [...] The post Sorana Cîrstea, calificată în optimi appeared first on Cotidianul RO.
20:10
Fotbalistul brazilian Neymar a părăsit terenul cu ochii [...] The post Neymar a părăsit terenul cu ochii în lacrimi appeared first on Cotidianul RO.
19:40
'În mandatul meu, da', a spus Grindeanu, la sediul central al PSD, după ședința Biroului Permanent Național al partidului. [...] The post Cum răspunde Grindeanu la oferta de alianță cu AUR appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Investițiile din PNRR vor continua într-o manieră 'planificată', astfel încât să primească finanțare proiectele care vor fi [...] The post Bolojan, negocieri cu primarii pe banii din PNRR appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Primii lideri europeni au ajuns la Washington [...] The post Întâlnirea cu Trump. Primii lideri au ajuns la Casa Albă appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
19:10
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat, luni, [...] The post Nicușor Dan: Rusia nu își dorește pacea appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Starmer, susținere fermă pentru Ucraina înaintea întâlnirii de la Casa Albă # Cotidianul de Hunedoara
Premierul britanic Keir Starmer a declarat luni că aliații trebuie ''să se asigure că va exista o pace justă și corectă'' în Ucraina, în contextul în [...] The post Starmer, susținere fermă pentru Ucraina înaintea întâlnirii de la Casa Albă appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Fiul cel mare al prințesei moștenitoare a Norvegiei [...] The post Scandal la Casa Regală. Prințul moștenitor, inculpat pentru 4 violuri appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Două femei au primit îngrijiri medicale, fiind transportate la spital pentru investigaţii suplimentare, după ce un copac [...] The post Femei rănite de căderea unui copac în Capitală appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Preşedintele Nicuşor Dan face o vizită surpriză. [...] The post Nicușor Dan, vizită surpriză appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Cetatea Orăştiei a fost restaurată în baza unui proiect finanţat din fonduri europene în valoare de 25,4 milioane lei, din care finanţarea Uniunii Europene s-a [...] The post Cetatea medievală a Orăştiei, redeschisă după restaurare appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Ministerul Finanțelor (MF) a împrumutat, luni, 900 milioane lei de la bănci, prin două emisiuni de obligațiuni de stat, potrivit datelor publicate de [...] The post Ministerul de Finanțe s-a împrumutat iar de la bănci appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat luni [...] The post Trump anunță eliminarea votului prin corespondență appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Jumătate de Capitală a rămas fără [...] The post Jumătate de Capitală, fără apă caldă appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
17:10
Parchetul General a trimis în judecată opt [...] The post Fabrică clandestină de prelucrat tutun, în Călărași appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Grindeanu dă lecții de guvernare. Trebuie să învățăm să lucrăm într-o coaliție # Cotidianul de Hunedoara
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, [...] The post Grindeanu dă lecții de guvernare. Trebuie să învățăm să lucrăm într-o coaliție appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a menţionat, luni, că are acelaşi ceas de 4 - 5 ani [...] The post Grindeanu, despre ceasul de 90.000 de euro: Glumă de prost gust appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Tribunalul București a respins [...] The post Tribunalul București a decis. Ce se întâmplă cu Stegarul dac appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Poziția AUR față de întâlnirea președinților Americii, Donald Trump, și al Federației Ruse, Vladimir Putin # Cotidianul de Hunedoara
AUR salută reuniunea celor doi președinți, Donald Trump și Vladimir Putin, și sprijină eforturile pentru oprirea războiului din [...] The post Poziția AUR față de întâlnirea președinților Americii, Donald Trump, și al Federației Ruse, Vladimir Putin appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Deși rugby-ul în România nu a mai ajuns niciodată la valoarea [...] The post Un internațional român naturalizat vrea să devină polițist sau jandarm! appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Proiectul, inspirat de inițiative deja funcționale în state precum Țările de Jos și Irlanda [...] The post Proiect pilot în sprijinul celor care caută ambalaje în gunoi appeared first on Cotidianul RO.
15:50
”Amintiți-vă cum a început...”, a scris Donald Trump [...] The post Mesaj dur al lui Trump pentru Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Armata israeliană intenționează să recruteze soldați din comunitățile evreiești [...] The post Israelul încearcă să recruteze soldați din diaspora appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Potrivit liderului PSD, Radu Oprea, împreună cu alţi colegi, a făcut un prim draft cu privire la relansarea [...] The post Decizii la PSD despre viitorul coaliției appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Sindicaliștii din silvicultură anunță un nou protest [...] The post Reorganizarea Romsilva. Silvicultorii cer retragerea proiectului appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
15:10
În aproape fiecare stat american există baze militare și producători de armament [...] The post Piedici în calea păcii in Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Potrivit prim-ministrului, majorarea vârstei de pensionare pentru magistraţi este o măsură care va genera atât creşterea [...] The post Ce le-a spus Bolojan magistraților appeared first on Cotidianul RO.
14:20
FCSB a scăpat printre degete a doua victorie din acest sezon, campioana României având până în prezent [...] The post Gigi Becali, convins că lui Florin Tănase nu îi mai stă capul la fotbal appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Pîrlog a participat, luni, la Palatul Victoria, la o rundă de consultări a reprezentanţilor [...] The post Magistrat, despre reforma pensiilor speciale: ”O diversiune” appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Aceasta este o rută istorică prin care rușii își exportau gazele către sudul Europei, construcția lor a fost plătită de ei și au rezervat capacitate timp de decenii pe ele, [...] The post Transgaz repară gazoductul Isaccea – Negru Vodă appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Rata de participare a fost de 84,9%. S-au prezentat 25.710 candidaţi din totalul celor [...] The post Dezastru la a doua sesiune de Bacalaureat appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Până la 30 septembrie 2025, conducerile executive ale celor trei instituții vor trebui să prezinte în ședința de Guvern [...] The post Concedieri la trei mari instituții de stat appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Probabil revenit din vacanță, președintele Nicușor Dan a postat un mesaj pe FB în care le vorbește românilor despre o veste bună [...] The post Nicușor Dan, după/din vacanță: o veste bună appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Statutul de polițist nu te scapă de percheziții. Este mesajul pe care parcă vor să-l dea procurorii [...] The post De excepție: Percheziții în sediul IPJ appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Zeci de mii de bucureșteni ale căror apartamente sunt racordate la sistemul centralizat de termoficare nu au apă caldă. [...] The post Zeci de mii de bucureșteni fără apă caldă appeared first on Cotidianul RO.
11:50
„Găsesc femeile mai interesante decât bărbații”, mărturisește Jean Reno. Starul spune că impulsul creativ îi vine prin imagini feminine. [...] The post Actorul Jean Reno, emoționat despre Emma appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Vlad Pascu mai are de așteptat decizia de la Curtea de Apel Constanța în dosarul în care e acuzat că a omorât doi tineri. Instanța [...] The post Vlad Pascu mai așteaptă appeared first on Cotidianul RO.
11:00
De la zăduf la grindină și averse. ANM a emis o avertizare Cod portocaliu și una Cod Galben de grindină și ploi. Vezi zonele afectate [...] The post Grindină și ploi puternice peste România appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Mihai Fifor îi transmite un mesaj destul de interesant premierului Ilie Bolojan pe care il acuză că (...) [...] The post Fifor, către Bolojan: barda e pentru ticăloși appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
09:20
Dacă vrei să-ți întreții mașina corect și să eviți cheltuielile inutile, programează-ți chiar acum o revizie auto periodică la [...] The post Unde faci revizia periodică în Timișoara appeared first on Cotidianul RO.
09:20
Nu mai puțin de 43 de judecători de la instanţe de pe raza Curţii de Apel Timişoara (CAT) îndeplinesc condiţiile de pensionare [...] The post Val de pensionări printre judecătorii din Banat appeared first on Cotidianul RO.
08:40
Comparativ cu 2024, când împrumuturile totale au atins 252 miliarde lei, anul 2025 se conturează ca un nou record, [...] The post România, la un pas de pragul critic al datoriei appeared first on Cotidianul RO.
08:30
Examenul președintelui, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Examenul președintelui, Andografia zilei, In memoriam, Octavian Andronic [...] The post Examenul președintelui appeared first on Cotidianul RO.
08:20
Două cutremur au avut loc în România in mai puțin de 24 de ore. Cele două mișcări telurice s-au produs în zona (...) [...] The post Două cutremure în 24 de ore în România appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.