Cercetători americani au realizat ceea ce au descris drept primul implant cerebral care poate transforma gândurile în cuvinte
Rador, 19 august 2025 00:30
Oameni de ştiinţă din SUA au realizat ceea ce au descris drept primul implant cerebral din lume care poate transforma gândurile oamenilor în cuvinte. Dispozitivul înregistrează activitatea neuronală şi foloseşte ulterior un algoritm de computer pentru a o transforma în cuvinte vorbite. Cipul este într-un stadiu incipient, însă cercetătorii speră că va putea ajuta persoanele […]
• • •
Acum 5 minute
00:50
Designerul care a creat logoul 007 pentru James Bond a încetat din viaţă, la aproape 104 ani # Rador
Designerul grafic care a creat celebrul logo 007 cu pistol al lui James Bond a decedat la New York. Joe Carroff a murit cu doar o zi înainte de a împlini 104 ani. Pentru realizarea logo-ului a fost plătit cu 300 de dolari și nu a primit niciun credit sau drepturi de autor pentru milioanele […]
Acum 10 minute
00:40
Un şofer chinez băut a recurs la tactică inedită pentru a distrage atenţia poliţiştilor care încercau să îl aresteze, aruncându-le bani în timp ce încerca să fugă. Şoferul a fugit după ce şi-a oprit maşina la un punct de control al forţelor de ordine, în provincia Hunan. Ulterior, a aruncat teancuri de bani în urma […]
Acum 30 minute
00:30
00:20
Anul acesta, Bulgaria este gazda Congresului Mondial al Dantelei, cu evenimente în oraşele Kalofer şi Karlovo. În Kalofer, oraşul natal al poetului şi revoluţionarului bulgar Hristo Botev, are loc a 26-a ediţie a tradiţionalelor Sărbători ale Dantelei din Kalofer. În paralel, găzduirea congresului va prezenta creaţii internaţionale din dantelă din ţări precum Australia, Noua Zeelandă, […]
Acum o oră
23:50
Camera Profesională a Brokerilor Imobiliari din Halkidiki, împreună cu Uniunea Centrală a Camerelor Imobiliare din Grecia și Asociația Panelenică a Managerilor Imobiliari vor să ridice în fața Guvernului Greciei problema legată de concuranța neloială din partea proprietarilor bulgari de imobile în partea de nord a Greciei. Problema este că bulgarii care dețin case de vacanță […]
23:50
Donald Trump a dat asigurări că Vladimir Putin e pregătit să accepte garanţii de securitate pentru Ucraina # Rador
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, le-a dat asigurări astăzi liderilor europeni şi omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, că liderul rus, Vladimir Putin, e pregătit să accepte garanţii de securitate pentru Ucraina. Am avut o zi foarte reuşită până acum, a declarat Trump, în această seară, la Casa Albă. El a reiterat că va încerca să […]
Acum 2 ore
23:10
Oferta preşedintelui SUA de a oferi garanţii de securitate pentru Ucraine este un adevărat progres (NATO) # Rador
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat luni la Casa Albă că oferta președintelui american, Donald Trump, de a oferi garanții de securitate pentru Ucraina reprezintă un „progres” în asigurarea unui potențial acord de pace pentru Ucraina. „Faptul că ați spus ‘sunt dispus să particip la garanțiile de securitate’ este un pas mare, este […]
Acum 4 ore
22:40
La Casa Albă a început întrevederea dintre liderii europeni şi preşedintele SUA privind Ucraina # Rador
O delegație a liderilor europeni, într-un efort coordonat de susținere a Kievului, se află la Casa Albă pentru a se întâlni cu președintele Donald Trump și pentru a purta discuții în încercarea de a contura viitorul sprijin occidental pentru Ucraina. Întrevederea preşedinteluio Donald Trump cu liderii europeni a început şi se așteaptă ca liderii europeni […]
22:40
Preşedintele SUA va discuta despre garanţii de securitate şi teritorii cu preşedintele Ucrainei şi liderii europeni la Casa Albă # Rador
Președintele Donald Trump are întrevederi la Casa Albă cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu lideri europeni. Președintele american Donald Trump a precizat obiectivele discuțiilor sale cu liderii europeni, spunând că vor discuta despre „cine ce va face” ca parte a garanțiilor de securitate pentru Ucraina și despre „posibile schimburi de teritorii” pentru a pune […]
21:30
Preşedintele SUA a spus că după discuţiile de la Casa Albă va avea o convorbire telefonică cu preşedintele Rusiei # Rador
Preşedintele american Donald Trump l-a primit luni la Casa Albă pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. Înainte de discuţii, cei doi au făcut declaraţii de presă şi au răspuns întrebărilor jurnaliştilor. Președintele Donald Trump a declarat că intenționează să îl sune pe președintele rus Vladimir Putin după discuțiile de la Casa Albă cu liderii europeni și […]
21:10
Preşedintele SUA nu a exclus trimiterea de trupe americane în Ucraina pentru menţinerea unui potenţial acord de pace # Rador
Președintele american, Donald Trump, nu a exclus trimiterea de trupe americane în Ucraina pentru a ajuta la menținerea unui potențial acord de pace. „Vă vom anunța, poate mai târziu astăzi”, a spus Donald Trump luni la Casa Albă, răspunzând întrebărilor jurnaliştilor după primirea preşedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, pentru o întrevedere bilaterală în Biroul Oval. Deschiderea […]
21:10
Indiferent de rezultatul întrevederilor de la Casa Albă, SUA vor sprijini Ucraina (Donald Trump) # Rador
Președintele Donald Trump a declarat luni că, indiferent de rezultatul întâlnirilor la Casa Albă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderii europeni, sprijinul american pentru Ucraina va rămâne. Donald Trump a fost întrebat de un reporter: „Este acesta sfârșitul drumului pentru sprijinul american pentru Ucraina? Este întâlnirea de astăzi afacere sau nu este afacere?” […]
21:10
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat luni la Casa Albă, înainte de discuţiile bilaterale cu preşedintele american, Donald Trump, că Ucraina este pregătită să găsească o „cale diplomatică” pentru a pune capăt războiului din Rusia, subliniind din nou că Kievul dorește o întâlnire trilaterală cu Moscova și Washington. Întrebat dacă Ucraina este pregătită să „redeseneze […]
Acum 6 ore
20:40
Preşedintele Ucrainei a sosit la Casa Albă într-o ţinută mai formală decât ţinuta sa militară obişnuită # Rador
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a sosit luni la Casa Albă purtând o ținută mai formală decât ținuta sa militară obișnuită, dar nu poartă un costum complet și cravată. Anterior, un oficial european a declarat pentru CNN că alegerea ținutei lui Volodimir Zelenski a fost un subiect de discuție între oficialii americani și ucraineni înainte de […]
20:40
Preşedintele SUA a transmis un mesaj scurt ucrainenilor la primirea lui Volodimir Zelenski la Casa Albă # Rador
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a întâmpinat pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski în Aripa de Vest a Casei Albe. La intrare, un reporter l-a întrebat pe Donald Trump care este mesajul său pentru ucraineni. „Îi iubim”, a spus Donald Trump, înainte de a intra în clădire cu oaspetele său. (CNN INTERNATIONAL – 18 august)/mbaciu/gpodea RADOR […]
20:40
Ministrul transporturilor anunţă că a fost realizat primul segment de tunel între viitoarele stații de metrou Tokyo și Aeroport Băneasa # Rador
Ministrul transporturilor, Ciprian Șerban, anunță că a fost realizat primul segment de tunel între viitoarele stații de metrou Tokyo și Aeroport Băneasa. El spune că lucrările pentru viitoarea magistrală de metrou, cea de-a șasea din capitală, au loc conform planificării, iar acest proiect major de infrastructură urbană va îmbunătăți semnificativ transportul public și gradul de […]
20:30
Nu, inițiativa Chat Control nu își propune să controleze cetățenii, ci să combată abuzurile sexuale asupra minorilor # Rador
Reluarea de către președinția daneză a UE a discuțiilor pe tema Chat Control sau CSAR (Child Sexual Abuse Regulation), un proiect inițiat în 2022 de Comisia Europeană, a generat un nou val de postări alarmiste cu privire la un scop ascuns de ”supraveghere totală a cetățenilor”. Chat Control sau CSAR are ca scop declarat combaterea […]
20:20
La Washington urmează să înceapă convorbirile dintre președinţii Donald Trump și Volodimir Zelenski # Rador
La Washington sunt programate să înceapă în scurt timp convorbirile dintre președintele american, Donald Trump, și cel ucrainean, Volodimir Zelenski, în care liderul de la Casa Albă va prezenta concluziile recentei întâlniri cu președintele rus, Vladimir Putin, și condițiile de pace ale Moscovei. Liderii europeni care îl însoțesc pe Volodimir Zelenski au sosit şi ei […]
20:20
Vor primi finanţare prin PNRR doar proiectele care vor finalizate până la finalul lunii august 2026 # Rador
Investițiile din PNRR vor continua într-o manieră planificată, astfel încât să primească finanțare proiectele care vor fi finalizate până la sfârșitul lunii august anul viitor, le-a transmis premierul Ilie Bolojan primarilor prezenți, astăzi, la Palatul Victoria, la o nouă rundă de discuții. El a explicat că după aprobarea proiectului de ordonanță de urgență, ministerele care […]
20:20
Non, l’initiative Chat Control n’a pas pour objectif de contrôler les citoyens, mais de lutter contre les abus sexuels sur mineurs # Rador
La reprise, par la présidence danoise de l’UE, des discussions sur le thème du Chat Control ou CSAR (Child Sexual Abuse Regulation), un projet lancé en 2022 par la Commission européenne, a suscité une nouvelle vague de publications alarmistes au sujet d’un prétendu objectif caché de « surveillance totale des citoyens ». Le Chat Control […]
19:50
RADOR RADIO ROMÂNIA (18 august) – Marţi de la ora 14:00 va avea loc o videoconferință a liderilor Consilului European. Ministrul român de externe, Oana Țoiu, anunță că a vorbit cu șefa diplomației europene, Kaja Kallas, pentru a alinia eforturile pentru pace în Ucraina, precum și următorii pași la nivel european. Pentru România, asigurarea unei […]
19:30
Curtea de Apel din Constanţa a amânat pronunţarea definitivă a sentinţei în dosarul Vlad Pascu # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (18 august) – Curtea de Apel din Constanţa a amânat pentru joi pronunţarea definitivă a sentinţei în dosarul Vlad Pascu – tânărul care a produs accidentul de acum doi ani din localitatea 2 Mai. În prima instanţă, el a primit o condamnare de 10 ani de închisoare. În urma accidentului, doi tineri […]
19:10
RADOR RADIO ROMÂNIA (18 august) – Guvernul militar din Burkina Faso a ordonat expulzarea reprezentantului ONU din ţară. Un comunicat oficial informează că reprezentantul ONU, Carol Flore-Smereczniak, a fost declarat persona non grata după ce ONU a publicat un raport privind situaţia copiilor şi a conflictelor din Burkina Faso. Raportul acoperă o perioadă de doi […]
Acum 8 ore
18:40
Premierul Ilie Bolojan a discutat aproape trei ore cu reprezentanţii Asociaţiei Municipiilor din România # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (18 august) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Laurențiu Văduva – Premierul Ilie Bolojan a discutat luni aproape trei ore cu reprezentanţii Asociaţiei Municipiilor din România, nemulţumiţi de prevederile Ordonanţei de Urgenţă care prevede suspendarea finanţărilor prin programul „Anghel Saligny” şi PNRR, pentru proiectele care au un grad de realizare mic sau încă […]
18:40
RADOR RADIO ROMÂNIA (18 august) – Ministerul de Finanţe a împrumutat luni de la bănci 900 milioane lei, prin două emisiuni de obligaţiuni de stat, potrivit datelor publicate de Banca Naţională. Una dintre aceste emisiuni are scadenţa în aprilie 2029, iar cealaltă tot în aprilie, dar 2031. Ministerul a planificat, pentru această lună, împrumuturi de […]
18:40
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (18 august) – „Radiojurnal” – Realizator: Laurențiu Văduva – Cinci oameni s-au înecat și și-au pierdut viața pe litoral în minivacanța de Sfânta Maria, iar alți 16 au fost în pericol de a muri, anunță salvamarii. Au fost salvate totodată 11 persoane, dintre care trei minori. Salvatorii constănțeni rămân și astăzi în […]
18:30
18:00
Preşedintele Ucrainei se întâlneşte la Washington cu liderii europeni înainte de a se întâlni cu preşedintele SUA # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (18 august) – Președintele ucrainean Volodimir Zelenski urmează să se întâlnească cu unii dintre liderii europeni înainte de întâlnirea sa de luni dimineață cu președintele american Donald Trump la Casa Albă, au declarat două surse familiare cu acest subiect. Întâlnirea este așteptată să aibă loc la ambasada Ucrainei din Washington, DC, au […]
17:50
RADOR RADIO ROMÂNIA (18 august) – Premierul Republicii autonome sârbe (RS) din Bosnia, Radovan Viskovic, a declarat luni că va demisiona din funcție, ca parte a unui plan al partidului său sârb de guvernământ de a forma un guvern bazat pe o coaliție mai largă, cu mai multă putere de decizie. Anunțându-și demisia, Radovan Viskovic […]
17:50
RADOR RADIO ROMÂNIA (18 august) – Ministrul egiptean de externe, Badr Abdelatty, a declarat luni că Israelul îi atacă sistematic pe cei care caută ajutor umanitar în Fâşia Gaza. Badr Abdelatty a făcut declaraţiile în timpul unei vizite la punctul de trecere Rafah cu Egiptul, unde a fost însoţit de premierul palestinian Mohammad Mustafa. „Israelul […]
16:50
Vladimir Putin se angajează în negocieri de pace cu SUA doar pentru a putea evita o încetare a focului în Ucraina (Petro Poroşenko) # Rador
Fostul președinte ucrainean Petro Poroșenko a declarat luni că președintele rus Vladimir Putin se angajează în negocieri de pace cu administrația Trump, astfel încât să poată evita să fie de acord cu o încetare a focului și să continue luptele în Ucraina. „Putin vrea să aibă un ‘bla-bla-bla’ despre un proces de pace, pentru că […]
Acum 12 ore
16:40
Social-democrații vor participa la discuțiile din coaliție privind pachetul al doilea de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar # Rador
Realizator: Laurențiu Văduva – Social-democrații vor participa la discuțiile tehnice din coaliția de guvernare privind pachetul al doilea de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar, în special pentru domenile care țin de fiscalitate și administrație publică. Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, spune că înțelege necesitatea ordonanței de urgență a guvernului privind investițiile derulate prin PNRR, […]
16:30
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit la Washington, DC, pentru întâlnirea sa cu președintele american Donald Trump. El va fi însoțit de o delegație a liderilor europeni într-un efort coordonat de a sprijini Kievul și de a modela viitorul sprijin occidental pentru Ucraina. Programul întâlnirilor de luni de la Casa Albă cuprinde: ora 12.00 ET […]
16:00
Ucraina acuză Rusia de atacuri „cinice” asupra civililor ucraineni înaintea discuţiilor de la Washington # Rador
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Rusia de lansarea unor atacuri „cinice” asupra civililor ucraineni, despre care a spus că au fost concepute pentru a submina discuțiile sale cu președintele american Donald Trump la Washington, în cursul zilei de luni. Oficialii din Ucraina au declarat că un atac cu dronă asupra unui complex rezidențial din […]
15:30
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că proiectul de lege privind reforma pensiilor magistraților este în linia normelor europene # Rador
Proiectul de lege privind reforma pensiilor magistraților este în linia normelor europene și, în același timp, ține cont de aspecte de echitate socială și de realitățile bugetare, a afirmat premierul Ilie Bolojan. El a avut astăzi la Palatul Victoria o întâlnire de două ore cu reprezentanții asociațiilor de magistrați pe tema reformei pensiilor din sistem, […]
15:00
În legătură cu adoptarea monedei euro de către Bulgaria, de la 1 ianuarie 2026, începând cu 1 decembrie anul acesta, băncile comerciale şi sucursalele poştale vor începe vânzarea noilor monede euro bulgăreşti. Acestea vor fi disponibile pentru cetăţeni cu o lună înainte de introducerea euro ca monedă naţională, ideea fiind ca cetăţenii să se familiarizeze […]
14:30
Mii de imobile din București nu au apă caldă din cauza unei avarii majore care s-a produs aseară în rețeaua primară de termoficare la intersecția șoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii, sub podul Mihai Bravu. Potrivit Termoenergetica, sunt afectate blocurile din aproape toate sectoarele Bucureștiului, mai puțin cele din Sectorul 6. Au fost deja montate […]
14:30
Au fost publicate primele rezultate ale examenului de Bacalaureat, sesiunea de toamnă. Datele Ministerului Educației arată că rata de promovare este de peste 28%, ceea ce înseamnă că peste 7.000 de candidați au luat examenul. Rata de participare a fost de aproape 85%, după cum a transmis reporterul RRA Felicia Mocanu. Au fost eliminați pentru […]
14:20
Ministerul de Externe al Poloniei a confirmat că niciun reprezentant diplomatic polonez nu va fi prezent la întâlnirea de luni dintre președintele american, Donald Trump, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, și lideri europeni, desfășurată la Casa Albă. Potrivit adjunctului ministrului de externe, Władysław Teofil Bartoszewski, absența Poloniei nu este considerată un eșec diplomatic. Oficialul a explicat […]
13:20
Şi hidrologii au emis un cod portocaliu de inundaţii pentru râuri din Braşov, Covasna, Argeş, Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov. Acesta va intra în vigoare de la ora 14:00 şi va rămâne activ până la miezul nopţii. Alte ape curgătoare din centrul ţării, dar şi din vestul Munteniei sunt avertizate de o oră şi până mâine […]
13:10
Unități ale trupelor de desant și asalt ale Forțelor Armate ucrainene au eliberat două localități din regiunea Donețk – Zoloti Kolodiaz și Petrivka. Potrivit informațiilor transmise, luni, de Brigada 79 Tavria și Brigada 82 Bucovina, trupele ucrainene au desfășurat acțiuni de asalt reușite, provocând pierderi semnificative inamicului. Potrivit militarilor ucraineni, ruşii au suferit pierderi mari […]
12:40
Incendiul din Munţii Pirin din Bulgaria a fost localizat, dar încă nu este complet stins. În cursul zilei de luni, continuă stingerea resturilor de trunchiuri şi copaci care ard mocnit în incendiul izbucnit în urmă cu 25 de zile. Angajaţi ai serviciilor silvice, pompieri din întreaga regiune, militari şi voluntari patrulează întreaga zonă afectată de […]
12:30
Sudul Europei continuă să fie afectat de unul dintre cele mai severe incendii de vegetaţie din ultimele două decenii # Rador
Sudul Europei continuă să fie afectat de unul dintre cele mai severe incendii de vegetație din ultimele două decenii, Spania fiind printre țările cele mai afectate. Căldura arzătoare a îngreunat eforturile de stingere a aproximativ 20 de incendii. În regiunea nord-vestică Galicia, mai multe incendii s-au unit, forțând închiderea drumurilor și autostrăzilor./aionita/dstanesc (BBC SERVICIUL MONDIAL […]
12:20
Curtea de Apel Constanţa a amânat pentru 21 august pronunţarea definitivă a sentinţei în dosarul Vlad Pascu # Rador
Curtea de Apel Constanţa a amânat azi, pentru 21 august, pronunţarea definitivă a sentinţei în dosarul Vlad Pascu, tânărul care a produs accidentul de acum doi ani din localitatea 2 Mai. În primă instanţă, Vlad Pascu a primit o condamnare de 10 ani de închisoare. În urma accidentului, doi tineri au murit şi alţi trei […]
12:10
Cel mai recent atac ucrainean asupra conductei de petrol care duce spre Ungaria este scandalos (Péter Szijjártó) # Rador
„Este inacceptabil și revoltător faptul că Ucraina a atacat din nou conducta de petrol care duce spre Ungaria, în Rusia, drept urmare transportul către țara noastră a fost oprit”, a scris luni pe Facebook ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó. Şeful diplomaţiei ungare a relatat în urma unei convorbiri telefonice avute cu ministrul adjunct al […]
12:00
Introducere La 18 august 1949, Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Române a adoptat Hotărârea nr. 903, prin care ziua de 23 august a fost declarată sărbătoare națională. Decizia venea într-un context politic marcat de consolidarea regimului comunist, aflat în plină ofensivă ideologică după preluarea completă a puterii. Contextul istoric Ziua de 23 august […]
12:00
În timp ce numărul studenților ungari a crescut cu peste 18 mii în anul universitar 2024/2025 față de anul precedent, numărul studenților care studiază limbi străine a scăzut în toate limbile populare, conform datelor Oficiulului Central de Statistică. Aproximativ 31 de mii de studenți au studiat limba engleză în anul universitar 2023/2024 și doar 24,4 […]
Acum 24 ore
11:30
Pompierii au avut în ultimele zile peste 700 de intervenții pentru stingerea incendiilor de vegetație uscată # Rador
Pompierii au avut în ultimele patru zile peste 700 de intervenții pentru stingerea incendiilor de vegetație uscată, care au cuprins mai bine de 3.500 de hectare de teren, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Folosirea focului de către oameni pentru igienizarea terenurilor și arderea vegetației, reprezintă principala cauză a incendiilor. Pompierii atrag atenția că […]
11:20
– Program de educație non-formală – Muzeul Național Cotroceni, cu sprijinul PPC România, organizează în perioada 18-29 august 2025 programul de educație non-formală Protejăm Pământul. Protejăm Copilăria, format din ateliere și un concurs de creație. Beneficiarii proiectului, copii cu vârsta cuprinsă între 9 și 14 ani, provenind din comunități dezavantajate, vor lua parte la activități […]
11:10
