Cercetători americani au realizat ceea ce au descris drept primul implant cerebral care poate transforma gândurile în cuvinte

Pompierii au avut în ultimele patru zile peste 700 de intervenții pentru stingerea incendiilor de vegetație uscată, care au cuprins mai bine de 3.500 de hectare de teren, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Folosirea focului de către oameni pentru igienizarea terenurilor și arderea vegetației, reprezintă principala cauză a incendiilor. Pompierii atrag atenția că […]