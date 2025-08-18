Ioan Ovidiu Sabău, ultimatum pentru un jucător după Farul – U Cluj 0-1: „Trebuie să decidă”
Fanatik, 19 august 2025 00:30
Ioan Ovidiu Sabău i-a transmis un mesaj ferm jucătorului său de la U Cluj după victoria din deplasare cu Farul, scor 1-0
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 15 minute
00:30
Andrei Gheorghiță a uitat deja de FCSB după primul meci la U Cluj. „E prima dată când antrenorul îmi spune ia mingea, fă ce vrei” # Fanatik
Andrei Gheorghiță, prima reacție după primul meci jucat pentru Universitatea Cluj. Ce a declarat fotbalistul împrumutat de la FCSB.
00:30
Ioan Ovidiu Sabău, ultimatum pentru un jucător după Farul – U Cluj 0-1: „Trebuie să decidă” # Fanatik
Ioan Ovidiu Sabău i-a transmis un mesaj ferm jucătorului său de la U Cluj după victoria din deplasare cu Farul, scor 1-0
Acum o oră
00:10
Accidentare teribilă în Superliga! Cum arată fotbalistul după fractura de piramidă nazală suferită. Foto # Fanatik
Un fotbalist din Superliga a suferit o lovitură teribilă în timpul meciului jucat luni și a fost diagnosticat cu fractură de piramidă nazală! Cum arată după momentul foarte dur
00:00
Cinci zodii care au noroc de pe 19 august de la ora 19. Oportunități uriașe, reușite, dar și surprize pentru ele # Fanatik
Vine norocul peste aceste zodii de pe 19 august, începând cu ora 19. Urmează o perioadă fabuloasă pentru acești nativi.
Acum 2 ore
23:40
Tensiuni la U Cluj între Sabău și conducere din cauza jucătorului dorit de Gigi Becali la FCSB! Mesajul dur transmis de antrenor # Fanatik
Ioan Ovidiu Sabău, reacție fermă la adresa conducerii lui U Cluj după ultimele evenimente de la echipă: „Probabil că vor fi anumite explicații”
23:40
Harta Ucrainei pe masa negocierilor din Biroul Oval. Unde ar putea avea loc trilaterala între Trump, Putin și Zelenski # Fanatik
Harta Ucrainei a fost expusă, luni, în Biroul Oval, chiar înaintea discuțiilor dintre Trump și Zelenski. Unde ar putea fi organizată întâlnirea trilaterală
23:20
Pontul zilei de marți, 19 august, din SuperLiga. Profit fabulos pe campiona sezonului 25/26 # Fanatik
Cu pontul zilei de marți, 19 august, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un pariu antepost pe campioana sezonului 25/26 din SuperLiga României
23:20
Legenda fotbalului german știe cine va câștiga UEFA Champions League: „Întrebarea are un răspuns simplu” # Fanatik
Fostul câștigător al Balonului de Aur știe cine are prima șansă la trofeul UEFA Champions League. Care este singura condiție pusă.
23:10
De la FC Barcelona, direct în Liga 2 din România! Transferul spectaculos făcut de Chindia Târgoviște # Fanatik
Chindia Târgoviște anunță transferul primului jucător format de Barcelona la echipă după parteneriatul încheiat cu clubul catalan.
22:50
Enigma de ultimă oră din vestiarul CFR-ului: „O să-l trimitem în străinătate. Ce să facem?”. Petrescu a luat foc! # Fanatik
Cristi Balaj a discutat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, despre enigma de ultimă oră din vestiarul de la CFR Cluj. Ce jucător din lot va fi trimis în străinătate.
Acum 4 ore
22:40
Biletul zilei la pariuri de marți, 19 august 2025, poate aduce un câștig de 322 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din play-off-ul Ligii Campionilor
22:40
Mihai Stoica, explicații pentru forma proastă prin care trece Dennis Politic: „Are psihoza asta, se vede” # Fanatik
Mihai Stoica, Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a analizat situația complicată prin care trece Dennis Politic.
22:20
VAR-ul i-a „răpit” un penalty clar lui Hagi în Farul – U Cluj! Iulian Cristea a văzut roșu pentru un fault absurd # Fanatik
Iulian Cristea, fault stupid în U Cluj - Farul. Fostul fundaș de la FCSB a comis-o în startul partidei și a fost trimis de arbitru la vestiare.
22:20
Gestul lui Volodimir Zelenski care l-a surprins pe Donald Trump: „Nu e pentru dumneavoastră, ci pentru soția dumneavoastră” # Fanatik
Un gest neașteptat al liderului ucrainean l-a luat prin surprindere pe președintele Donald Trump. Ce i-a transmis Volodimir Zelenski
22:00
„Îl țin rezervă ca să-l vândă?”. Dragomir e contrariat de jucătorul care trebuie să fie titular la Rapid # Fanatik
Dumitru Dragomir s-a arătat contrariat, în direct la „Profețiile lui DON Mitică”, de faptul că un jucător e ținut pe banca de rezerve de Costel Gâlcă la Rapid.
21:40
O femeie și nepoata ei, rănite după ce un copac a căzut peste ele în București. Care este starea lor # Fanatik
O femeie și nepoata ei și-au văzut moartea cu ochii, după ce un copac s-a prăbușit peste ele. Totul s-a petrecut pe o stradă din București.
21:40
Mihai Stoica, reacție fermă după Rapid – FCSB 2-2: „Un meci aproape perfect stricat de un jucător” # Fanatik
Cine a stricat meciul Rapid - FCSB 2-2 din perspectiva roș-albaștrilor, în opinia lui Mihai Stoica: „Clar că îl culpabilizează toată lumea”
21:30
Gigi Becali nu s-a mai abținut când a auzit că Nețoiu candidează la Primăria Capitalei. „Îl fac ăștia praf!”, apoi a râs zeci de secunde! # Fanatik
Gigi Becali a comentat la FANATIK SUPERLIGA decizia lui Gigi Nețoiu de a candida în acest an pentru postul de primar al Capitalei.
21:20
Mita pe care o cereau polițiștii din Vâlcea șoferilor trași pe dreapta. Cum operau aceștia # Fanatik
Au fost percheziții în Vâlcea, după ce procurorii au descoperit că mai mulți polițiști luau mită de la șoferi, pentru a nu le lua carnetul. Cum își alegeau „clienții”
21:10
Cristi Chivu, sub lupa Reuters înainte de startul sezonului de Serie A: „Inter caută revanșa, dar pariază pe un începător” # Fanatik
Interul lui Cristi Chivu a fost analizat în detaliu de jurnaliștii de la Reuters înainte de startul noului sezon de Serie A, dar și în perspectiva unei noi campanii în Champions League
20:50
Tânăr de 24 de ani, mort după un accident rutier în Iași. Manevra făcută de Silviu, care i-a adus sfârșitul mult prea devreme # Fanatik
Silviu, un tânăr de doar 24 de ani, a murit în urma unui accident rutier, pe care chiar el l-a provocat. Manevra riscantă care i-a adus sfârșitul
20:50
”Dacă se făcea minunea de 3-2, vineri te bătea Metaloglobus!”. Declarație virală după derby-ul Rapid – FCSB # Fanatik
Rapid a avut o mică șansă să producă minunea și să câștige meciul cu FCSB, însă Robert Niță a explicat la FANATIK SUPERLIGA de ce nu și-ar fi dorit acest lucru.
Acum 6 ore
20:40
Fanatik SuperLiga, marți, 19 august, ora 10:30. Cristi Coste are super invitați înainte de Aberdeen – FCSB # Fanatik
Cristi Coste revine în forță, marți, 19 august, de la ora 10:30, cu super invitați la Fanatik SuperLiga: Sabin Ilie, Marius Mitran și Sorin Cârțu.
20:20
Ionuț Radu a avut o evoluție dezamăgitoare în partida cu Getafe, iar Celta Vigo și-a reînnoit interesul pentru un portar de la Barcelona.
20:00
Trei femei din Călărași s-au îmbătat și au sunat la 112. Una dintre ele l-a lovit cu pumnii pe un polițist # Fanatik
Trei femei din Călărași au pus pe jar autoritățile, după ce au sunat la 112, spunând că una dintre ele a fost bătută de iubit. Ce au descoperit polițiștii la fața locului
19:40
Cum a reacționat Gigi Becali când a aflat că Aberdeen – FCSB se va transmite pe Voyo. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a reacționat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, după ce a aflat că partida dintre Aberdeen și FCSB va fi difuzată pe Voyo.
19:30
Aberdeen a oficializat o mutare de impact înainte de „dubla” cu FCSB din Europa League. Scoțienii au transferat un atacant de la AC Milan.
19:10
Casa Albă vrea să afle cum va fi îmbrăcat Zelenski la întâlnirea cu Donald Trump. Răspunsul oficialilor ucraineni # Fanatik
Alegerea vestimentară a lui Volodimir Zelenski a stârnit discuții la Casa Albă. Cum va fi îmbrăcat liderul ucrainean la întâlnirea cu Donald Trump
19:00
Cât costă să te muți în palatul lui Dinu Patriciu. Ofertă specială: un milion de euro reducere. Proprietatea include vilă, piscină, foișor și seră # Fanatik
Domeniul de la Snagov al lui Dinu Patriciu, din nou scos la licitație pentru datorii moștenite. Cât costă și unde se află imobilul.
19:00
Dinamo şi restul lumii! Cele mai tari transferuri din Liga Naţională de handbal masculin. Se naşte o nouă forţă?! # Fanatik
Liga Naţională de handbal masculin a rămas cu 11 echipe. FANATIK vă prezintă cele mai interesante transferuri ale verii, Dinamo fiind marea favorită şi în acest sezon.
18:50
Diletta Leotta a lăsat să se vadă tot la ziua ei de naștere! Cea mai frumoasă jurnalistă sportivă a făcut ravagii pe Instagram. Foto # Fanatik
Diletta Leotta a rupt internetul cu cele mai recente poze postate pe Instagram! Celebra jurnalistă din Italia a împlinit recent 34 de ani
18:50
Nicușor Dan își continuă drumețiile prin țară. Președintele României, vizită surpriză la Roșia Montană. Foto # Fanatik
Nicușor Dan a mers împreună cu familia la Roșia Montantă. Nu este pentru prima dată când Președintele României vizitează această zonă.
Acum 8 ore
18:40
Jucătorul dorit de Inter i-a spus „nu” lui Cristi Chivu și va juca pentru rivala de moarte a echipei patronate de Dan Șucu # Fanatik
Lovitură primită de Cristi Chivu. Un mijlocaș de perspectivă a refuzat oferta primită de la Inter. Va evolua în acest sezon pentru rivala celor de la Genoa.
18:20
„Altă întrebare”. Singurul jucător despre care Șumudică a refuzat să vorbească după Rapid – FCSB 2-2 # Fanatik
Marius Șumudică nu a dorit să vorbească despre prestația unui jucător de la Rapid, titular în derby-ul cu FCSB. Care a fost motivul.
18:10
Au fost adăugate noi cuvinte în dicționarul Cambridge. Ce semnificație au și din ce domenii provin # Fanatik
Dicționarul Cambridge s-a îmbogățit cu 6.000 de cuvinte. Din ce domenii provin cele mai multe dintre ele și care este semnificația lor.
18:10
Prognoza ANM pentru 18 – 31 august: temperaturi neobișnuite în ultima lună de vară. Cum va fi vremea în fiecare regiune # Fanatik
Ce arată prognoza ANM pentru perioada 18 - 31 august? Temperaturile vor scădea semnificativ în următoarele zile, potrivit meteorologilor.
18:00
Ion Marin, invitat special la „Fanatik Dinamo”, marți, 19 august, ora 13:30! Dezvăluiri și povești de senzație din partea fostului fotbalist și antrenor al „câinilor” # Fanatik
Emisiunea FANATIK DINAMO vă așteaptă la o nouă ediție spectaculoasă marți, 19 august, de la ora 13:30, cu Ion Marin în platou
17:40
Mitică Dragomir, declarație surpriză după ce Csikszereda a intrat pe teren cu însemnele Ținutului Secuiesc # Fanatik
Care a fost reacția lui Mitică Dragomir când a auzit că cei de la Csikszereda au intrat pe teren în meciul cu Craiova cu însemnele Ținutului Secuiesc
17:20
La 81 de ani, bunicuța Margit rămâne fără asigurare medicală. Ce-i transmit reprezentanții CASMB: ”Trebuie să plătească această sumă” # Fanatik
O bunicuța de 81 de ani rămâne fără asigurare medicală. Cum poate să-și păstreze accesul la servicii medicale după legea adoptată de cabinetul Bolojan.
17:20
Sorin Grindeanu, clarificări despre ceasul de 90.000 de euro. Cât costă, de fapt, accesoriul său. „Glumă de prost gust” # Fanatik
Sorin Grindeanu a făcut câteva clarificări în ceea ce privește ceasul pe care îl poartă. Cât a costat, de fapt, accesoriul, care se vehicula a fi 90.000 de euro
17:20
Rafturi goale și cartoane în loc de produse. Orașul unde magazinele au început să ascundă alimentele de teama hoților # Fanatik
Mai multe magazine au fost nevoite să adopte măsuri drastice din cauza furturilor. În locul produselor, clienții găsesc la raft simple cartoane.
17:20
A greșit Târnovanu la golurile lui Koljic? Analiștii Fanatik SuperLiga s-au împărțit în două tabere după Rapid – FCSB 2-2 # Fanatik
Analiștii Fanatik SuperLiga au dezbătut în platou golurile lui Elvir Koljic din Rapid - FCSB 2-2. A greșit Ștefan Târnovanu la golurile atacantului bosniac?
17:10
Amenda uriașă pe care Șumudică o plătește dacă va vorbi urât despre Rapid: „Am semnat cu ochii închiși”. Exclusiv # Fanatik
Marius Șumudică a dezvăluit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, ce amendă trebuie să plătească dacă vorbește urât de clubul Rapid.
17:10
Dezvăluiri despre ultima lovitură de pe piața media. „E cel mai tare om din România! Tot trustul face 250 de milioane de euro. Își face televiziune!” # Fanatik
Dumitru Dragomir a vorbit la "Profeţiile lui DON Mitică" despre marea lovitură a anului în mass-media din România. Dezvăluiri interesante despre detaliile din spatele afacerii.
16:50
Cristi Chivu a dezvăluit ce obiectiv are la Inter înaintea noului sezon din Serie A: „Muncim din greu” # Fanatik
Inter a disputat la finalul săptămânii trecute ultimul amical înaintea începerii noului sezon de Serie A. Ce a declarat antrenorul Cristi Chivu, după disputa contra grecilor.
16:50
Video. Nicușor Dan, mesaj dur după discuția cu liderii europeni: „Rusia nu își dorește pacea!” # Fanatik
Președintele Nicușor Dan a reacționat dur după discuția cu liderii europeni. Șeful statului susține că Moscova nu dorește un acord de pace.
Acum 12 ore
16:30
Guvernul a modificat din nou proiectul legat de Pilonul II de pensii. Ce schimbări s-au făcut # Fanatik
Se aduc noi modificări în proiectul referitor la Pilonul II de pensii. Ce trebuie să știe pensionarii cu privire la sumele de bani acumulate
16:30
Ilie Balaci și frumoasa sa familie. Care este povestea din spatele nunții sale, eveniment din cauza căruia a cedat banderola de căpitan la Universitatea Craiova și s-a certat cu antrenorul său.
16:30
Horoscop zilnic pentru marți, 19 august. Taurii au parte de niște tensiuni, iar pentru Fecioare astrele aduc o veste bună.
16:20
Adi Mutu i-a luat la mână pe toți jucătorii FCSB-ului după 2-2 cu Rapid! „Îl așteptăm de doi ani” # Fanatik
Adrian Mutu a făcut caracterizarea jucătorilor de la FCSB după remiza cu Rapid, 2-2. "Briliantul" l-a lăudat pe Lixandru, dar i-a criticat pe Ngezana şi Tănase.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.