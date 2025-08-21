Mihai Rotaru, exuberant după victoria Craiovei de la Istanbul: „Cea mai mare victorie” + S-a enervat când FCSB a făcut 2-0: „Nu ne interesează!”

14:30

Probleme pentru un internațional român. Adrian Rus nu va debuta în Serie A în acest weekend cu nou promovata Pisa și nici nu va mai evolua la echipa toscană. Stoperul român a fost scos din lot și mai are timp până pe 2 septembrie să ajungă la un acord cu Sampdoria.Situația a devenit chiar delicată pentru unul dintre fundașii centrali aflați în vizorul lui Mircea Lucescu. Rus a fost dat afară din lotul lui Pisa, deși este încă legat de club până pe 30 iunie 2026.. ...