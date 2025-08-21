Mihai Rotaru, exuberant după victoria Craiovei de la Istanbul: „Cea mai mare victorie” + S-a enervat când FCSB a făcut 2-0: „Nu ne interesează!”
Gazeta Sporturilor, 21 august 2025 23:10
După entuziasmanta victorie de la Istanbul, 2-1 cu Bașakșehir, Mihai Rotaru, patronul celor de la Universitatea Craiova, a intrat în direct și a „disecat” cele întâmplate pe malul Bosforului.„Boss”-ul din Bănie a caracterizat victoria Universității Craiova drept foarte importantă, poate cea mai mare din ultimii ani, obținută împotriva unei echipe cu experiență în Champions League și buget puternic din Turcia. ...
• • •
Acum 10 minute
23:20
În ciuda victoriei de la Istanbul, Mirel Rădoi avertizează: „Vom avea probleme! Sper să nu clacăm” # Gazeta Sporturilor
După victoria impresionată a Universității Craiova în fața celor de la Istanbul Bașakșehir, 2-1, goluri Mora și Cicâldău pentru olteni, Mirel Rădoi, tehnicianul „leilor” a oferit mai multe detalii de ordin tactic, care au contribuit decisiv la victoria de pe malul Bosforului. ...
23:20
Hacken - CFR Cluj 7-2. Presa din Suedia a reacționat după ce vicecampioana României a fost pulverizată în turul din play-off-ul de Conference League. Dan Petrescu (57 de ani) și-a dat demisia, iar ardelenii sunt în căutarea unui nou antrenor.Câștigătoarea Cupei Suediei n-a avut milă de CFR, iar suedezii au jubilat în urma succesului care le-a adus în mare parte calificarea în faza principală din Conference League. ...
Acum 30 minute
23:10
Mihai Rotaru, exuberant după victoria Craiovei de la Istanbul: „Cea mai mare victorie” + S-a enervat când FCSB a făcut 2-0: „Nu ne interesează!” # Gazeta Sporturilor
Acum o oră
22:50
Dan Petrescu și-a dat DEMISIA după DEZASTRUL din Suedia: „A fost ultimul meci. Mi-e rușine!” # Gazeta Sporturilor
Dan Petrescu (57 de ani) NU mai este antrenorul CFR-ului! Tehnicianul ardelenilor și-a dat DEMISIA după rușinea trăită în Suedia, acolo unde CFR Cluj a pierdut lamentabil pe terenul lui Hacken, scor 2-7.Anunțul a fost făcut de tehnician, în cadrul conferinței de presă. „A fost ultimul meci pe banca CFR-ului. Mi-e rușine de ce s-a întâmplat”. A fost pentru prima oară în cariera tehnicianului când primește șapte goluri. ...
22:40
Fază-școală din aut! Așa a marcat Craiova golul 2 cu Basaksehir, în play-off-ul de Conference League # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova a făcut o partidă solidă în Turcia, cu Basaksehir, în turul din play-off-ul Conference League. Alexandru Cicâldău (28 de ani) a deschis scorul în minutul 45+2, iar Carlos Mora (24 de ani) a dublat avantajul oltenilor cu 30 de minute înainte de final.Reușita costaricanului a venit după o fază-școală, care a luat total prin surprindere apărarea formației pregătite de Cagdaş Atan.FOTO. ...
Acum 2 ore
22:30
Hacken - CFR Cluj 7-2. Nelu Varga, patronul ardelenilor, a oferit prima reacție după dezastrul fără precedent din Suedia. Vicecampioana României a fost umilită și este ca și eliminată din cupele europene.Finanțatorul CFR-ului și-a găsit cu greu cuvintele și a explicat faptul că n-a văzut partida. Nu vrea să ia nicio decizie drastică în acest moment, preferând să aștepte ziua de vineri pentru a purta o discuție cu fotbaliștii echipei sale. ...
21:50
CFR și-a bătut recordurile negative! Dan Petrescu, DIRECT în istorie după dezastrul cu Hacken # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj, formația antrenată de Dan Petrescu (57 de ani), a avut parte de un meci de COȘMAR în Suedia, pe terenul celor de la Hacken, în turul din play-off-ul Conference League. Ardelenii au primit 4 goluri în prima repriză și au înregistrat un record greu de imaginat.Concret, este pentru prima dată în istorie când Petrescu primește patru goluri în prima repriză pe banca unei echipe din România și doar a doua oară când încasează trei goluri în primele 25 de minute. ...
21:40
Performanță uluitoare în Hacken - CFR Cluj! Doar Leo Messi a mai reușit asta în istoria recentă # Gazeta Sporturilor
Scenariu uluitor în Suedia, pentru turul play-off-ului de Conference League, dintre Hacken și CFR Cluj. Primele cinci goluri ale formației din al doilea cel mai mare oraș al țării, Goteborg, l-au avut drept pasator decisiv pe același fotbalist: tunisianul Amor Layouni!Atacantul de bandă stângă al adversarilor „feroviarilor” a avut o prestație de vis în această seară, asistându-i, pe rând, pe Gustafson, care a reușit o „doppietta”, Andersen, Svanback și Brusberg, ...
Acum 4 ore
21:20
Elias Charalambous, înainte de Aberdeen – FCSB: „Conducerea a încercat până în ultimul moment să rezolve situația” # Gazeta Sporturilor
Elias Charalambous, antrenorul de la FCSB, a vorbit despre problemele pe care echipa lui le-a avut în Scoția. Siyabonga Ngezana, Risto Radunovic și Baba Alhassan. Cei trei nu au primit viza și nu fac parte din lot.FCSB va juca de la ora 21:45 în Scoția, pe terenul lui Aberdeen, în turul play-off-ului Europa League. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe platforma voyo.ro. ...
21:20
Prim tur infernal pentru Gabriela Ruse și Jacqueline Cristian la US Open » Cum arată tabloul complet de la Flushing Meadows # Gazeta Sporturilor
România va fi reprezentată de trei jucătoare pe tabloul principal de la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, programat între 24 august și 7 septembrie: Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse. Toate și-au aflat astăzi adversarele din primul tur.Misiune infernală pentru Ruse și Jacqueline. Sorana speră la următorul turGabriela Ruse (locul 67 WTA) va avea o misiune extrem de dificilă. ...
21:00
CFR Cluj a avut un start de meci de coșmar cu Hacken. Iar primele 45 de minute au fost un dezastru: patru goluri încasate și o accidentare.Trupa lui Dan Petrescu nu doar că a încasat patru goluri (Gustafson – 2 și 34, Andersen – 18 și Svanback – 24), dar și-a pierdut și unul dintre titulari: Tidiane Keita.FOTO. Tidiane Keita s-a accidentat în Hacken – CFR Cluj+1 FOTOImediat după golul de 2-0, CFR Cluj l-a pierdut pe Tidiane Keita. ...
21:00
Tony Strata (20 de ani), internaționalul român U21, își caută echipă în această perioadă după ce Ajaccio a fost exclusă din toate competițiile franceze.Internaționalul U21 al României va pleca de la formația corsicană, după decizia Federației Franceze de Fotbal de a exclude clubul din competițiile naționale, din cauza datoriilor de 13 milioane de euro. ...
20:40
GSP Live Special cu Barbu, Rusescu și Beldie » FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova dau „barajul” pentru grupe! # Gazeta Sporturilor
20:20
Plachete, zâmbete și masa oficială: ce s-a întâmplat la Istanbul, înainte de Bașakșehir - Universitatea Craiova # Gazeta Sporturilor
Înaintea duelului din turul play-off-ului de Conference League, oficialii Universității Craiova și cei de la Istanbul Bașakșehir s-au întâlnit la un prânz oficial organizat într-o atmosferă cordială. ...
19:40
Kairat Almaty visează la o calificare în faza principală din Liga Campionilor, însă drumul până în Kazahstan, de mii de kilometri, reprezintă un adevărat obstacol pentru adversari, potrivit abola.pt. Miercuri, Kairat a obținut un rezultat mare pe terenul celor de la Celtic, scor 0-0, în turul play-off-ului. Returul are loc pe 26 august. ...
Acum 6 ore
19:30
Cum i-a cucerit Cristi Chivu pe jucătorii lui Inter: „E o surpriză frumoasă. Nu se compară cu Simone Inzaghi!” # Gazeta Sporturilor
Alessandro Bastoni, unul dintre cei mai buni fundași italieni aflați în activitate, i-a făcut portretul noului său tehnician de la Inter. „Chivu este mai dur decât Simone Inzaghi. În ceea ce privește metodologia, e cu siguranță mai dificil de lucrat. Se concentrează mult pe intensitatea antrenamentului”, a declarat pentru Sky TV stoperul nerazzurro de 26 de ani. ...
19:20
Dinamo și Minaur Baia Mare se vor înfrunta vineri, de la ora 17:30, în finala Supercupei României la handbal masculin. În acest final de săptămână, în TeraPlast Arena din Bistrița vor fi decernate trofeele Supercupei în handbalul masculin și feminin.Primii au trecut la treabă băieții, astăzi, cu cele două semifinale. În primul duel, Minaur Baia Mare a trecut la limită de Gloria Buzău, scor 28-27 (15-15 la pauză). ...
19:10
Înainte de Aberdeen a– FCSB, din manșa tur a play-off-ului Europa League, Gigi Becali a vorbit despre ratarea marelui obiectiv: grupa UEFA Champions League.FCSB va juca de la ora 21:45 în Scoția, pe terenul lui Aberdeen, în turul play-off-ului Europa League. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe platforma voyo.ro.FCSB poate prinde un loc în grupa Europa League, la fel ca anul trecut, însă Gigi Becali se declară dezamăgit. ...
19:00
Conform BBC, Philip Otele, fostul jucător al celor de la CFR Cluj, este dorit în Premier League! Fulham este echipa care s-ar interesa de serviciile sale, conform presei britanice.Potrivit sursei citate, formația de pe Craven Cottage și-a analizat cu atenție opțiunile pentru întărirea compartimentului ofensiv, considerând că o ofertă de aproximativ 15 milioane de euro ar putea fi suficientă pentru a-i convinge pe cei de la Basel să renunțe la atacantul nigerian. ...
18:50
Epic fail! Plecat de la clubul din Liga 2, e titular acum în Superliga: „Antrenorul mi-a zis că nu poate juca nici la Liga 3!” # Gazeta Sporturilor
Fundașul dreapta Narcis Ilaș (18 ani), în prezent la FC Botoșani, este unul dintre cei mai apreciați jucători U21 din acest început de sezon. Acesta a fost integralist în toate cele 6 etape, după ce în sezonul trecut fusese împrumutat în Liga 2, la Ceahlăul Piatra Neamț.Angelo Alistar, președintele clubului din Liga 2, a vorbit despre situația apărătorului, reproșându-i antrenorului echipei, Marco Veronese, faptul că fotbalistul n-a jucat foarte mult sub comanda lui. ...
18:30
FCSB, cu istoria de partea ei înainte de meciul cu Aberdeen » Cum arată statistica ultimilor ani # Gazeta Sporturilor
FCSB debutează azi în play-off-ul Europa League, adversară urmând a fi Aberdeen. Primul meci are loc în Scoția, iar campioana României are statistica de partea ei.FCSB va juca de la ora 21:45 în Scoția, pe terenul lui Aberdeen, în turul play-off-ului Europa League. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe platforma voyo.ro.De-a lungul anilor, formațiile românești au avut 31 de duble cu echipele din Scoția. Iar raportul este favorabil românilor. ...
18:20
GSP Live Special cu Barbu, Rusescu și Beldie » FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova fac primul pas către grupe # Gazeta Sporturilor
18:10
Tranzacție istorică, în valoare de 500 de milioane de euro » FIA își scoate la vânzare una dintre competiții # Gazeta Sporturilor
Federația Internațională de Automobilism (FIA) a demarat oficial procedura de căutare a unui nou promotor pentru Campionatul Mondial de Raliuri (WRC).În prezent, compania care promovează WRC este deținută de Red Bull și KW25, dar de mai bine de un an colaborează cu una dintre cele mai mari bănci din lume, JP Morgan, în căutarea unui cumpărător. ...
18:10
Căpitanul lui Genoa îl laudă pe Nicolae Stanciu » „E micuț, dar nu mai vezi mingea dacă-l scapi!” # Gazeta Sporturilor
Johan Sanchez a avut numai cuvinte de laudă pentru noul său coleg român. Fundașul central mexican a vorbit într-un interviu acordat jurnalului Il Secolo XIX despre internaționalul român, venit la Genoa din postura de liber de contract.Întrebat de reporterii cotidianului local care jucător nou sosit la echipa rossoblu i-a plăcut cel mai tare la pregătiri, stoperul de 26 de ani n-a stat deloc pe gânduri și l-a numit pe Nicolae Stanciu. ...
18:00
O singură dilemă în echipa de start înainte de Aberdeen - FCSB » Gigi Becali a spus tot: „Aș vrea ca el să joace” # Gazeta Sporturilor
Cu câteva ore înainte de duelul cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League, FCSB a aflat că nu poate conta pe Ngezana, Radunovic și Alhassan. În echipa de start, mai există doar o dilemă.FCSB va juca de la ora 21:45 în Scoția, pe terenul lui Aberdeen, în turul play-off-ului Europa League. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe platforma voyo.ro.După cum a dezvăluit Gigi Becali pentru Gazeta Sporturilor, cei trei urmau să fie titulari. ...
18:00
Inter, formația pregătită din această vară de Cristi Chivu, a ajuns la un acord cu Lens pentru transferul mijlocașului Andy Diouf pentru suma de 20 de milioane de euro, plus alte 5 milioane sub formă de bonusuri, anunță cei de la Sky Sport Italia, informație confirmată și de Fabrizio Romano, pe rețelele de socializare, cu celebrul „Here we go”. ...
17:50
Pedro Nuno, fotbalist cu peste 150 de meciuri în prima ligă a Portugaliei, a semnat în Superliga # Gazeta Sporturilor
Mijlocașul ofensiv Pedro Nuno (30 de ani) este noul fotbalist al celor de la Oțelul Galați. Anunțul a fost făcut de clubul antrenat de Laszlo Balint (46 de ani), prin intermediul rețelelor de socializare.Este al șaselea jucător portughez din lotul Oțelului, formație care a mizat pe această strategie în acest sezon, după remanierea lotului din vară. ...
Acum 8 ore
17:30
Propunere inedită pentru FRF: „Data viitoare vă facem noi oale și bile, la Combinat” # Gazeta Sporturilor
După numărul ratat de prestidigitație al secretarului general FRF, Gabriel Bodescu, marți, la tragerea la sorți a play-off-ului Cupei României, Corvinul Hunedoara nu a făcut contestație ca să ceară repetarea procedurii, deși i-a ieșit în cale Farul, o echipă puternică. ...
17:20
Bătăi de cap la FCSB: Ngezana, Radunovic și Alhassan încă nu știu dacă pot evolua cu Aberdeen # Gazeta Sporturilor
FCSB se pregătește de duelul cu Aberdeen și are emoții în ceea ce privește trei dintre oamenii importanți: Siyabonga Ngezana, Risto Radunovic și Baba Alhassan. Până la ora 16:00, ora României, cei trei nu au primit viza pentru Scoția. Iar staff-ul roș-albaștrilor speră să rezolve problema.FCSB va juca de la ora 21:45 în Scoția, pe terenul lui Aberdeen, în turul play-off-ului Europa League. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe platforma voyo.ro. ...
17:10
FCSB, cu istoria de partea ei înainte de meciul cu Aberdeen » Cum arată statistica ultimelor ani # Gazeta Sporturilor
17:10
FCSB se confruntă cu mai multe incertitudini în privința echipei pe care o va alinia în duelul cu Aberdeen, din turul 3 preliminar al Europa League. Dincolo de situația celor trei jucători care încă nu au primit vizele de Scoția - Ngezana (Africa de Sud), Radunovic (Muntenegru și Baba Alhassan (Ghana), „roș-albaștrii” nu vor să riște niciun moment calificarea, astfel că au o dilemă majoră în alcătuirea primului „11”. ...
17:00
Gianluigi Donnarumma continuă să se antreneze cu Paris Saint-Germain, deși este de așteptat să părăsească clubul, relatează L'Équipe. Portarul nu a fost inclus în lot pentru primele două meciuri ale echipei din acest sezon, după eșecul negocierilor pentru reînnoirea contractului său, care expiră vara viitoare.Donnarumma se antrenează cu echipa, dar se preconizează că nu va participa la pregătirea pentru meciuri, ci se va antrena separat. ...
17:00
Ședință foto specială: Miss World, Miss Europe și Next Top Model România au coborât de pe podium pe gazonul Farului # Gazeta Sporturilor
Câștigătoarele României în competițiile Miss World, Miss Europe și Next Top Model au adus rafinamentul podiumului și au participat la o ședință foto inedită alături de mai multe jucătoare ale echipei de fotbal Farul Constanța.Alexandra Beatrice Cătălin (Miss World România 2025), Rebeca Cărăbuș (Miss Europe România 2025) și Andreea Pătru (World Next Top Model România 2025) au mers în vizită la Academia „Gheorghe Hagi” pentru o ședință foto specială. ...
16:50
„Țeparii galbeni!” » Scandal cu Petrolul în prim-plan și acuzații grave: „Ne vedem în instanță!”. GSP a vorbit cu directorul companiei care-i acuză pe prahoveni # Gazeta Sporturilor
Petrolul Ploiești se află într-un plin scandal cu compania de ticketing IaBilet, cea care se ocupa de procesul de vânzare a abonamentelor și biletelor la echipa prahoveană până de curând. IaBilet i-a acuzat pe ploieșteni pentru neplata datoriilor în valoare de 750.000 de lei și a acționat clubul în instanță. ...
16:10
Derapaj grosolan al lui Adrian Mititelu! Amenințări către un jurnalist GSP: „O să te scuip în văzul tuturor! Să arzi în flăcări, nenorocitule!” # Gazeta Sporturilor
Patronul echipei de Liga 3, FCU Craiova, Adrian Mititelu, a avut o tiradă de jigniri și amenințări la adresa jurnalistului Gazetei Sporturilor, Marius Mărgărit. Redacția a decis să publice mesajele pe care jurnalistul le-a primit, după ce acesta a relatat haosul de la echipa pe care Mititelu o conduce.GSP. ...
16:00
Costel Gâlcă a lămurit situația lui Andrei Borza: „E important să facă acest pas” » Ce spune despre transferurile lui Ianis Hagi și Blănuță # Gazeta Sporturilor
Costel Gâlcă, antrenorul celor de la Rapid, a susținut conferința de presă premergătoare partidei cu Metaloglobus programată mâine, 22 august, de la ora 21:30. La conferință a fost prezent și Andrei Borza. După o scurtă analiză a adversarului de mâine, Costel Gâlcă a vorbit despre situația lui Andrei Borza, dar și despre eventualele transferuri ale lui Ianis Hagi și Vladislav Blănuță în Giulești. ...
16:00
Cod roșu la Barcelona! Imagini virale de pe noul „Camp l'eau” » „Sunt lacrimile vărsate de Real Madrid!” # Gazeta Sporturilor
Precipitațiile abundente care au afectat ieri Barcelona au mai dat o lovitură planurilor campioanei Spaniei în tentativa de a se întoarce pe Spotify Camp Nou. Potopul din capitala Catalunyei a dezvăluit alte defecte de construcție, acum la acoperișul stadionului care a înghițit până acum 1,8 miliarde de euro. ...
Acum 12 ore
15:30
Canoistul Cătălin Chirilă a ratat prezența în lupta pe medalii la Campionatele Mondiale de la Milano în proba neolimpică # Gazeta Sporturilor
Cătălin Chirilă (27 de ani) s-a clasat pe poziția a patra în a doua semifinală a probei de canoe 1- 500 m și a ratat prezența în finala A la Campionatlee Mondiale desfășurate pe lacul Idroscalo.Sportivul român nu va fi prezent în finala A a probei de canoe 1- 500 m, după ce a fost primul sub linie în semifinala sa, urmând astfel să evolueze vineri în finala B. ...
15:20
15:10
Cadoul din lumea sportului pe care Volodimir Zelenski i l-a făcut lui Donald Trump la Casa Albă # Gazeta Sporturilor
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a dăruit lui Donald Trump, în timpul vizitei pe care președintele Ucrainei și liderii europeni au avut-o la Casa Albă, o crosă de golf, în contextul în care pasiunea pe care președintele Statelor Unite o are pentru acest sport e de notorietate. ...
15:10
CCA a anunțat cine va conduce Metaloglobus - Rapid! Meci istoric pentru Radu Petrescu, arbitrul delegat de FRF # Gazeta Sporturilor
Metaloglobus - Rapid se joacă vineri, 22 august, de la ora 21:30, pe arena din Clinceni. Radu Petrescu a fost ales de Comisia Centrală a Arbitrilor să conducă acest meci.Duelul de vineri seară de la Clinceni, dintre nou-promovata Metaloglobus și Rapid, reprezintă un moment extrem de important în cariera arbitrului Radu Petrescu, din București. Acesta a fost delegat de CCA să „fluiere” partida, care va fi cel de-al 300-lea său meci ca „central” în Superliga României. ...
15:10
15:10
Și-a anunțat plecarea de la Farul pe Instagram, după 13 ani și două titluri: „Realitatea mă obligă să închid acest capitol” # Gazeta Sporturilor
Mijlocașul Carlo Casap (26 de ani) și-a anunțat plecarea de la Farul Constanța printr-un mesaj postat pe contul personal de Instagram. Cu regret, acesta a pus punct capitolului petrecut la malul mării, după 13 ani. Produs al Academiei Gheorghe Hagi, jucătorul născut la Timișoara a ajuns în anul 2012 la gruparea constănțeană, dar, lovit de ghinion și accidentări, nu a reușit să confirme. ...
14:50
Dublul campion al României a rămas fără echipă: „Mulțumim pentru tot ce ai oferit clubului nostru!” # Gazeta Sporturilor
Portarul Cristian Bălgrădean (37 de ani) a rămas liber de contract joi, 20 august, după ce a evoluat de la începutul anului în Liga 3, la CSM Unirea Alba Iulia. În iarna lui 2025, acesta rămăsese fără angajament, după ce își încheiase contractul cu divizionara B, Câmpulung Muscel, iar din luna ianuarie era sub contract cu gruparea din a treia ligă, CSM Unirea Alba Iulia. ...
14:50
Legenda din Formula 1 preconizează un dezastru la McLaren: „Am văzut deja primele semne” # Gazeta Sporturilor
David Coulthard, fostul pilot de Formula 1 și analist sportiv, a vorbit despre viitorul echipei McLaren. Fostul pilot al team-ului britanic preconizează că, la un moment dat, relația dintre coechipierii de la McLaren, Oscar Piastri și Lando Norris, va „exploda” din cauza luptei dintre cei doi pentru titlul mondial.Toate indiciile sugerează că, până la finalul anului, vom asista la un duel pentru titlu în care protagoniștii principali vor fi Piastri și Norris. ...
14:30
Pisa l-a exclus din lot pe Adrian Rus » Fundașul român își caută și agent, nu doar echipă! + Cu cine negociază # Gazeta Sporturilor
Probleme pentru un internațional român. Adrian Rus nu va debuta în Serie A în acest weekend cu nou promovata Pisa și nici nu va mai evolua la echipa toscană. Stoperul român a fost scos din lot și mai are timp până pe 2 septembrie să ajungă la un acord cu Sampdoria.Situația a devenit chiar delicată pentru unul dintre fundașii centrali aflați în vizorul lui Mircea Lucescu. Rus a fost dat afară din lotul lui Pisa, deși este încă legat de club până pe 30 iunie 2026.. ...
14:20
A doborât recordul mondial al lui Peter Shilton, deși a apărat numai în Brazilia! # Gazeta Sporturilor
Portarul Fabio Deivson Lopes Maciel a apărat poarta lui Fluminense la Campionatul Mondial al Cluburilor.La 44 de ani, Fabio Deivson Lopes Maciel a stabilit un nou record în fotbalul mondial. Fluminense a anunțat că portarul său a bifat meciul oficial cu numărul 1.391 și l-a depășit astfel pe Peter Shilton. Fostul goalkeeper al reprezentativei Angliei avea 1.390 de partide. ...
14:00
Kevin Luckassen (32 de ani) ar putea evolua și în stagiunea următoare în Superliga, după retrogradarea cu Gloria Buzău. Atacantul care a jucat pentru Rapid în sezonul 2022-2023 se află în discuții cu Oțelul Galați, fiind dorit de antrenorul Laszlo Balint.Formația de la malul Dunării caută de mai mult timp un vârf care să reprezintă o alternativă viabilă pentru portughezul Paulinho, titularul de drept al echipei, transferat recent de la Viborg FF. ...
14:00
România mușchilor încordați » Alt caz de agresiune cu un sportiv în prim-plan: campion național, REȚINUT 24 de ore după ce ar fi bătut un bărbat în club # Gazeta Sporturilor
Încă un sportiv din România e protagonistul unui scandal de proporții! Igor Botez, 22 de ani, campion național la lupte greco-romane, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat că ar fi lovit cu bestialitate un bărbat, într-o încăierare declanșată într-un club de noapte din Bacău. ...
13:20
În ziua duelului direct dintre Hacken și CFR Cluj, în play-off-ul Europa League, suedezii au cedat unul dintre cele mai mari talente ale lor la AS Roma.Hacken - CFR Cluj are loc joi, 21 august, de la 20:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizată de Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Returul are loc peste o săptămână la Cluj. Câștigătoarea dublei merge în grupa Europa League. ...
