Reacția lui Neluțu Varga după demisia lui Dan Petrescu: "Mă doare sufletul!"
Sport.ro, 21 august 2025 23:10
CFR Cluj a fost nimicită în Suedia.
• • •
Acum 5 minute
23:40
Echipa antrenată de Răzvan Lucescu, PAOK Salonic, a pierdut meciul cu Rijeka, scor 0-1, în prima manșă din play-off-ul UEFA Europa League.
Acum 10 minute
23:30
Aberdeen a redus din diferență în duelul cu FCSB, care se vede în exclusivitate pe VOYO.
23:30
Ce a făcut Shkendija în meciul cu Ludogorets din play-off-ul Europa League. Nord-macedonenii au eliminat-o pe FCSB din cursa pentru UCL # Sport.ro
Shkendija a obținut un rezultat nesperat în dubla cu FCSB din turul doi preliminar Champions League.
Acum 30 minute
23:20
FCSB a marcat încă o dată în duelul cu Aberdeen, care se vede pe VOYO.
23:10
Acum o oră
23:00
Aberdeen - FCSB se joacă în prima manșă din play-off-ul Europa League. Meciul este LIVE pe VOYO.
23:00
Dan Petrescu și-a dat demisia după umilința din Suedia: ”A fost ultimul meci. Mi-e rușine” # Sport.ro
CFR Cluj a suferit cea mai categorică înfrângere din istoria clubului în cupele europene. Hacken i-a predat o lecție de fotbal fostei campioane, pe care a învins-o cu 7-2.
22:50
Gafă uriașă! Juri Cisotti a vrut să oprească un contraatac și a văzut direct cartonașul roșu # Sport.ro
Meciul dintre Aberdeen și FCSB poate fi urmărit LIVE pe VOYO.
22:50
CFR Cluj a fost zdrobită de Hacken, scor 2-7, în turul play-off-ului Conference League.
22:50
Raț și Marica nu îl menajeză pe Cisotti după eliminarea din Aberdeen - FCSB. Gardoș are altă părere # Sport.ro
Mijlocașul Juri Cisotti (32 de ani) a fost eliminat direct în prima repriză a duelului Aberdeen - FCSB.
22:40
FCSB a deschis scorul în partida cu Aberdeen, care se vede în exclusivitate pe VOYO.
22:40
Daniel Bîrligea a deschis scorul în partida din Scoția.
Acum 2 ore
22:30
Umilință uriașă pentru CFR, victorie istorică pentru Hacken! Reacția suedezilor: ”Dezastru total!” # Sport.ro
CFR Cluj a fost făcută praf de Hacken în prima manșă din play-off-ul Conference League, scor 7-2.
22:30
Cine a distrus-o pe CFR Cluj: Hacken se chinuie în campionat, iar omul meciului a jucat în Egipt și Australia # Sport.ro
CFR Cluj a suferit cea mai categorică înfrângere din istoria clubului în cupele europene. Hacken i-a predat o lecție de fotbal fostei campioane, pe care a învins-o cu 7-2.
22:30
CFR Cluj a suferit un eșec istoric în play-off-ul Conference League, 2-7 pe terenul suedezilor de la Hacken, în prima manșă.
22:20
Layouni a șters pe jos cu CFR Cluj, dar apoi a izbucnit în direct la TV: "Sunt al naibii de supărat" # Sport.ro
BK Hacken a demolat-o pe CFR Cluj în meciul tur din play-off-ul Conference League, scor 7-2.
22:10
Echipa românilor din Ungaria, cu un pas în grupa unică Conference League! Notele primite de "tricolori" # Sport.ro
Gyor, echipa maghiară la care sunt legitimați patru români, este cu un pas în grupa unică UECL.
22:00
Umilință istorică pentru CFR Cluj! Elevii lui Dan Petrescu au bifat un record negativ, Layouni a dat statistica peste cap # Sport.ro
CFR Cluj are parte de o seară de coșmar în Suedia, unde BK Hacken a marcat de 7 ori în poarta ardelenilor.
22:00
Aberdeen - FCSB se vede în direct pe platforma VOYO.
21:50
Meciul dintre Hacken și CFR Cluj poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
21:40
Aberdeen - FCSB, în prima manșă din play-off-ul Europa League, este de la 21:45, pe VOYO.
21:40
SPORT.RO transmite Plazma Youth Sports Games! Nume uriașe se aliniază pentru o cauză nobilă # Sport.ro
Competiție cu tradiție de 29 de ani, ACUM și pe Sport.ro!
Acum 4 ore
21:30
Ciprian Marica și Florin Gardoș au scos în evidență problema lui FCSB: „Nu e în cea mai bună formă” # Sport.ro
Ciprian Marica și Florin Gardoș au prefațat duelul care se vede în exclusivitate pe VOYO.
21:20
Raț, Marica și Gardoș, la unison despre jucătorii ”interziși” la Aberdeen – FCSB: ”Poate să piardă din cauza asta!” # Sport.ro
Aberdeen - FCSB, în prima manșă din play-off-ul Europa League, este de la 21:45, pe VOYO.
21:20
Câte schimbări a făcut Dan Petrescu, după ce a încasat patru goluri de la Hacken într-o repriză # Sport.ro
Meciul dintre Hacken și CFR Cluj poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
21:10
Exasperant! Louis Munteanu a avut două goluri anulate în repriza de coșmar din Hacken - CFR Cluj # Sport.ro
Meciul dintre Hacken și CFR Cluj poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
21:00
"Credeți că a fost intenționat?" Reacția lui Elias Charalambous după ce 3 jucători de la FCSB au primit interzis pentru duelul cu Aberdeen # Sport.ro
Elias Charalambous a prefațat meciul Aberdeen - FCSB, care se joacă în prima manșă din play-off-ul Europa League, de la 21:45, LIVE pe VOYO.
21:00
FCSB a anunțat echipele de start pentru meciul cu Aberdeen.
20:50
Aberdeen – FCSB se joacă în această seară, de la 21:45, LIVE pe VOYO.
20:30
Universitatea Craiova, pregătită pentru unul dintre cele mai importante meciuri din istoria sa recentă.
20:20
Gigi Becali a explicat motivul transferului lui Mamadou Thiam, chiar dacă FCSB are încă doi atacanți.
20:20
Aberdeen - FCSB începe la 21:45, în direct pe VOYO, în prima manșă din play-off-ul Europa League.
20:00
Unul dintre jucătorii care au evoluat până de curând sub comanda lui Dan Petrescu poate prinde transferul carierei în următoarele zile.
19:50
Universitatea Craiova a renunțat la un jucător de bază din sezonul trecut.
19:40
România luptă cu trei echipe pentru accederea în fazele principale din UEFA Europa League și UEFA Conference League.
19:40
Premier League confirmă, încă o dată, statutul de cel mai spectaculos campionat al lumii.
Acum 6 ore
19:30
Potaissa Turda - Dinamo 34-27! Se cunoaște finala turneului Final Four din Supercupa României # Sport.ro
Dinamo București s-a impus cu Potaissa Turda 34 - 27, iar „roș-albii” s-au calificat în finala Supercupei României.
19:20
Meciul dintre Aberdeen și FCSB va fi joi, de la ora 21:45, și poate fi urmărit LIVE pe VOYO.
19:20
Serena Williams a lansat o campanie împreună cu Ro, o companie care prescrie medicamente GLP-1 prin telemedicină, pentru a normaliza utilizarea medicamentelor pentru slăbit şi a combate ideea că administrarea acestora este „calea uşoară”.
19:10
Turneul de Mare Șlem din Statele Unite ale Americii se va desfășura fără carismaticul Nick Kyrgios pentru al treilea an la rând.
19:00
Tenisul de masă românesc e reprezentant mereu la cel mai înalt nivel. Și cu rezultate importante.
19:00
Străinii, revoltați din cauuză că Ianis Hagi a negociat cu Maccabi Tel Aviv: ”Din ce în ce mai jos!” # Sport.ro
Campionatele importante ale Europei au început deja, însă Ianis Hagi nu și-a găsit încă o nouă echipă.
18:40
Adrian Rus nu mai intră în planurile lui Pisa, dar o altă formație din Italia este pe urmele lui.
18:40
FCSB este afectată în ziua meciului cu Aberdeen de o decizie a autorităților care nu le permit lui Siyabonga Ngezana, Risto Radunovic și Baba Alhassan să evolueze în Scoția.
18:30
La 36 de ani, Răzvan Ochiroșii a semnat în Spania! Unde evoluează fostul "puști minune" al FCSB-ului # Sport.ro
Răzvan Ochiroșii, un nume care a făcut suflarea roș-albastră să sară, dar să și suspine.
18:20
Andrei Rațiu spera la un transfer important în această vară, dar, chiar dacă oferte au fost multe pentru internaționalul român care a impresionat în sezonul trecut, o mutare se lasă așteptată.
18:20
Meciul dintre Aberdeen și FCSB va fi joi, de la ora 21:45, și poate fi urmărit LIVE pe VOYO.
18:00
Minaur Baia Mare - HC Buzău 28-27! Băimărenii sunt primii finaliști ai Supercupei României # Sport.ro
Minaur Baia Mare s-a calificat în finala Supercupa României, la turneul Final Four de la Bistriţa.
18:00
Meciul dintre Aberdeen și FCSB va fi joi, de la ora 21:45, și poate fi urmărit LIVE pe VOYO.
17:40
Fanii lui Aberdeen au pregătit o coregrafie spectaculoasă pentru meciul cu FCSB (ora 21:45, LIVE pe VOYO) # Sport.ro
Meciul dintre Aberdeen și FCSB va fi joi, de la ora 21:45, și poate fi urmărit LIVE pe VOYO.
