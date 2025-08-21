Avertismentul ministrului Mediului: Din cauza poluării aerului, românii pierd în medie patru ani de viață
ObservatorNews, 21 august 2025 23:10
Românii pierd aproximativ patru ani de viață din cauza poluării, a avertizat ministrul Mediului, Diana Buzoianu. Oficialul a anunțat și schimbări legislative menite să permită depistarea rapidă și pedepsirea celor care ard deșeuri ilegal, informează News.ro.
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 30 minute
23:10
Acum o oră
23:00
Istanbul Başakşehir - Universitatea Craiova 1-2. Victorie importantă în play-off-ul Conference League # ObservatorNews
Echipa Universitatea Craiova a câştigat joi seara, în deplasare, cu scorul 2-1, în faţa formaţiei Istanbul Başakşehir, în prima manşă a play-off-ului din Conference League. Elevii lui Mirel Rădoi au deschis scorul în minutul 45+2, scrie News.ro.
22:50
Zelenski vrea o întâlnire față în față cu Putin, dar Rusia amână discuțiile directe: Semnalele sunt indecente # ObservatorNews
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat joi Rusia că încearcă să evite organizarea unei întâlniri directe cu Vladimir Putin, considerată "necesară" pentru a găsi o cale de ieșire din războiul început în februarie 2022. Declarația vine în contextul în care Moscova susține că o astfel de întrevedere ar trebui precedată de negocieri aprofundate asupra punctelor divergente, informează AFP, citat de Agerpres.
22:40
Spitalele vor putea organiza caravane medicale mobile decontate de CNAS, anunță ministrul Sănătății # ObservatorNews
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat joi că spitalele vor avea posibilitatea să organizeze caravane medicale mobile împreună cu asociații și organizații locale. Serviciile oferite în cadrul acestora vor fi decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, ca parte a asistenței medicale ambulatorii, informează Agerpres.
Acum 2 ore
22:30
Hacken - CFR Cluj 7-2. Clujenii, la un pas de eliminare din Conference League după "cea mai grea înfrângere" # ObservatorNews
CFR Cluj a fost învinsă cu 7-2 de Hacken, joi seară, în turul play-off-ului Conference League, la Göteborg. Rezultatul consemnează cel mai mare număr de goluri primite de echipa ardeleană într-un meci din competițiile europene, potrivit Mediafax.
22:20
Radu Miruță, Ministrul Economiei și Digitalizării, a vorbit joi seara despre "diavolul fără chip", referindu-se la angajaţii ministerului care au închis ochii la "aranjamente". Miruţă a spus că a fost adusă "tămâia ca el să plece", scrie Mediafax.
22:00
Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție au decis, joi, să înlocuiască arestul preventiv și arestul la domiciliu cu măsura controlului judiciar pentru inculpații din dosarul mercenarilor lui Horațiu Potra, acuzați de tentativă la acțiuni contra ordinii constituționale. Potrivit PICCJ, măsura a fost dispusă exclusiv pentru că s-a împlinit perioada maximă de 6 luni de arest preventiv permisă în cursul urmăririi penale, informează News.ro.
21:40
Bolojan anunță când ar putea fi organizate alegerile la primăria Capitalei. Candidatul cu cele mai multe şanse # ObservatorNews
Alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea fi organizate în noiembrie, însă data nu a fost încă stabilită, a anunțat premierul Ilie Bolojan. El a precizat, în cadrul Observator, că partidele din coaliție trebuie să decidă dacă vor susține un candidat comun, iar în sondajele PNL, primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, se află printre favoriți.
Acum 4 ore
21:30
Bolojan a anunţat câţi bugetari vor fi daţi afară, după reforma în administraţia publică # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan a declarat că, odată cu aplicarea noilor criterii privind numărul de angajați raportat la populația fiecărei localități, multe primării din România vor fi obligate să își reducă personalul. Scopul este ca banii colectați de la cetățeni să fie direcționați către investiții, nu către cheltuieli salariale.
21:20
Se va ajunge la alegeri anticipate? Ilie Bolojan răspunde întrebărilor de pe observatornews.ro # ObservatorNews
Premierul României, Ilie Bolojan, a fost prezent joi seară în platoul Observator şi a răspuns atât întrebărilor Alessandrei Stoicescu, cât şi celor venite pe site, de la cititori.
20:40
Turcul care a tras şase gloanţe într-un local din Centrul Vechi, acuzat de tentativă de omor # ObservatorNews
Turcul care a tras şase focuri de armă într-un local din Centrul Vechi al Capitalei a fost arestat pentru tentativă de omor cu premeditare. Poliţiştii au descoperit că mai are la activ un atac armat - a tras în doi bodyguarzi ai aceleiaşi terase, semn că a fost angajat să transmită un mesaj în stil mafiot.
20:30
Ilie Bolojan, despre garanţiile de securitate oferite Ucrainei: "Nu vom trimite trupe" # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan a explicat, în exclusivitate la Observator, cum va contribui România la menţinerea păcii durabile în Ucraina, în calitate de membru NATO. Acesta a clarificat faptul că România nu va desfăşura trupe pe teritoriul Ucrainei.
20:20
Tatăl tânărului ucis de Vlad Pascu, după condamnare: I-am jurat lui Sebi că îi voi face dreptate, asta nu e # ObservatorNews
Verdict final pentru Vlad Pascu. 10 ani de închisoare cu executare. O pedeapsă prea mică spun părinţii celor doi studenţi omorâţi de şoferul care conducea drogat. Pascu ar putea să fie, însă, un om liber după mai puţin de cinci ani de detenţie.
20:20
Relaţia dintre Ilie Bolojan şi Nicuşor Dan. Cum descrie premierul colaborarea cu preşedintele ţării # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan, prezent joi seară în platoul Observator, a descris relaţia sa cu preşedintele României, Nicuşor Dan. În plus, acesta a vorbit şi despre candidaţii pe care i-ar putea susţine la viitoarele alegeri pentru Primăria Capitalei.
20:20
ANAF a luat în vizor nunţile. Vrea să vadă meniul, candy bar-ul şi cât costă fotograful şi formaţia # ObservatorNews
Dacă aveţi în plan o petrecere, nuntă ori botez, nu uitaţi să adăugaţi pe listă încă un invitat - Fiscul. ANAF a început să numere sarmalele de pe mese şi trage cu ochiul la cântăreţi ori fotografi. Organizatorii sunt obligaţi să raporteze inclusiv numărul invitaților, prețul meniului şi avansul încasat. Autoritățile spun că încearcă, astfel, să combată evaziunea fiscală din acest domeniu. Iniţiativa nu este văzută cu ochi buni de către jucătorii din HoReCa.
20:10
Premierul Ilie Bolojan, prezent joi seară în platoul Observator, a clarificat momentul în care a ameninţat cu demisia. Acesta susţine că "în momentul în care eşti pe o funcţie şi vezi că nu poţi să faci ceea ce este necesar, mai bine pleci decât să ocupi un post acolo unde nu poţi să faci ceea ce trebuie pentru ţara ta".
19:50
Bolojan, despre propunerile PSD pentru reducerea deficitului. Social-democraţii au acuzat că nu sunt ascultaţi # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan, prezent joi seară în platoul Observator, a vorbit despre măsurile fiscale, cât și despre disputele politice purtate în spatele acestor decizii. Acesta a declarat că propunerile PSD nu au fost ignorate în cadrul discuţiilor pentru finalizarea pachetelor de măsuri.
19:40
Israelul a început ofensiva asupra orașului Gaza. Netanyahu nu dă înapoi, în ciuda opoziției # ObservatorNews
Opoziția larg răspândită din interiorul Israelului și condamnările internaționale nu l-au descurajat pe premierul Benjamin Netanyahu în planul său de a extinde operațiunea militară israeliană în Gaza, potrivit AP. Armata israeliană a anunţat joi că a început să trimită avertismente spitalelor şi organizaţiilor neguvernamentale active în Fâşia Gaza pentru a se pregăti să evacueze zona şi să se îndrepte spre sudul enclavei palestiniene, înaintea unei ofensive menite să ducă la preluarea controlului asupra oraşului Gaza şi împrejurimilor.
19:40
Deja cocoşaţi de furtuna de scumpiri de la începutul lunii, mai primi o lovitură. Impozitul pe locuinţe creşte cu până la 70%. Măsura, care va afecta toti proprietarii de case şi apartamente, în jur de 10 milioane de români, va fi inclusă în al doilea pachet de austeritate. Asta înseamnă că cine a plătit anul acesta un impozit de 300 de lei - de exemplu, pentru un apartament cu două camere în Capitală, va achita 500 de lei anul viitor.
19:40
Premierul Ilie Bolojan, despre Pilonul II de pensii: "Mi-a căzut în brațe, legea trebuia promulgată de 17 ani" # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan a explicat, în exclusivitate la Observator, de ce Guvernul a decis să modifice regulile privind Pilonul II de pensii, o măsură care a stârnit ample controverse. Șeful Executivului susține că schimbările nu aduc beneficii statului, ci sunt menite să ofere cetățenilor predictibilitate și garanția că banii acumulați vor fi plătiți în siguranță, într-o formă eșalonată.
Acum 6 ore
19:30
Câţi bani vor lua lunar românii care aleg să primească pensia privată pe mai mult de 8 ani # ObservatorNews
Guvernul a adoptat în şedinţa de astăzi proiectul modificat pentru pensiile private. Valoarea sumei pe care o putem retrage la începutul perioadei de plată s-a majorat de la 25% la 30%, iar perioada de plăţi s-a micșorat de la 10 ani la 8 ani. Guvernanții n-au făcut nicio excepție. Deși mulți români și-ar fi dorit să poată retrage toți banii în caz de boală, de exemplu.
19:10
"Dragostea trece, banii rămân" pare să fie deviza tinerilor de astăzi. Mulţi preferă să aibă contul plin şi să se axeze pe dezvoltarea personală şi profesională, chiar dacă rămân, astfel, în faliment sentimental. Foarte puţini mai ajung să facă astfel şi pasul cel mare. Numărul căsătoriilor din România este în continuă scădere, arată date ale Institutului Naţional de Statistică. În fiecare an, sunt cu aproximativ 10.000 de nunţi mai puține față de anul trecut.
19:10
Performanţă în tenisul de masă: Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu, medaliaţi cu bronz la Europe Smash 2025 # ObservatorNews
Perechea tricoloră de dublu mixt Bernadette Szocs/Eduard Ionescu a obţinut joi, în premieră, o clasare pe podium în circuitul WTT, locul trei la Europe Smash 2025.
18:50
Rusia şi Ucraina pun condiţii pentru întâlnirea Putin-Zelenski. Trump le transmite să se înţeleagă între ele # ObservatorNews
România ar putea fi o piesă cheie în puzzle-ul acordului de pace din Ucraina. Liderii europeni cer Statelor Unite să trimită avioane de luptă F-35 în ţara noastră, ca parte a garanţiilor de securitate oferite Kievului. Un posibil acord de pace pare însă tot mai departe, după ce Moscova a respins ideea trupelor occidentale în Ucraina. Peste noapte, vestul ţării a fost ţinta unuia dintre cele mai puternice bombardamente din ultimul an.
18:40
Rezultate LOTO 6/49 joi 21 august 2025. Numerele extrase la tragerile loto de astăzi # ObservatorNews
Rezultate LOTO 6/49. Joi, 21 august, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 17 august, Loteria Română a acordat 29.840 de câștiguri în valoare totală de peste 4,03 milioane de lei.
18:40
Noapte de coșmar în Ucraina: sute de drone rusești și rachete au lovit mai multe orașe. Reacţia Poloniei # ObservatorNews
Rusia a lansat în noaptea de miercuri spre joi unul dintre cele mai ample atacuri aeriene din ultima perioadă asupra Ucrainei. Drone de luptă și rachete au vizat mai multe regiuni, inclusiv Kiev și Liov, unde un om a murit și alți doi au fost răniți. Polonia și-a ridicat avioanele de luptă pentru a-și proteja spațiul aerian, scrie Agerpres.
18:30
Avertismentul MAE pentru românii din Serbia. Țara, măcinată în continuare de proteste violente # ObservatorNews
Românii care sunt în Serbia sau au drum pe acolo zilele sunt sfătuiţi de Ministerul Afacerilor Externe să stea departe de zonele în care au loc proteste. Sunt manifestații violente în orașele mari, inclusiv în Belgrad.
18:10
Românii cu un consum mare de curent ar putea plăti mai puţin la factură. Ministerul Energiei îi va pune pe lista prioritară pentru instalarea contoarelor inteligente. Dacă vor folosi electrocasnicele mari, cum ar fi mașina de spălat rufe sau vase, în timpul zilei, pot economisi până la 25% din factură.
18:00
EXCLUSIV. Momentul în care o familie de români este salvată de la înec de un sportiv grec, în Salonic # ObservatorNews
Salvare incredibilă din Grecia, lângă Salonic. Un român şi cei doi copii ai lui, adolescenţi, au fost purtaţi de curenţi, fără să îşi dea seama până nu au mai putut reveni la mal. Pluteau în larg sleiţi de puteri când, un sportiv grec care făcea stand-up paddle i-a găsit şi le-a salvat viețile. Acest erou a povestit în exclusivitate pentru Observator momentele de suspans.
17:50
Serhii K., unul dintre ucrainenii suspectaţi că au sabotat gazoductul Nord Stream în 2022, arestat în Italia # ObservatorNews
Un ucrainean suspectat că ar fi unul dintre coordonatorii comandoului care a sabotat în 2022 gazoductul rus Nord Stream, în Marea Baltică, a fost arestat joi în Italia, a anunţat parchetul federal german. Arestul are loc la aproape trei ani de la incident, scrie AFP, citat de News.ro.
17:40
După un proces plin de controverse, care a prelungit durerea părinţilor Robertei şi ai lui Sebi timp de doi ani, Vlad Pascu şi-a primit sentinţa pentru accidentul din 2 Mai. 10 ani după gratii. Nici mai mult, nici mai puţin decât ce a decis şi prima instanţă. O pedeapsă prea mică, spun părinţii celor doi studenţi omorâţi de şoferul care conducea drogat. Pascu va fi însă liber mai repede. Din pedeapsă i se vor scădea cei doi ani pe care i-a petrecut deja după gratii. Iar dacă va fi și eliberat condiţionat, tânărul ar putea să iasă de după gratii în doar patru ani şi jumătate.
Acum 8 ore
17:30
Paraşutista care s-a aruncat în gol de la 5.000 m şi-ar fi plănuit moartea. Tocmai se despărţise de iubit # ObservatorNews
O parașutistă de 32 de ani din Marea Britanie și-a pus capăt zilelor aruncându-se în gol de la 5.000 de metri, la doar câteva ore după ce s-a despărțit de iubitul ei. Ancheta a confirmat că gestul a fost unul deliberat, iar familia a transmis un mesaj emoționant în memoria ei
17:20
Trenul direct București - Kiev, reintrodus după mai bine de 5 ani. Protocolul de circulație a fost semnat # ObservatorNews
A fost semnat protocolul de circulație a trenului care va lega direct Bucureștiul de Kiev, după mai bine de cinci ani, a anunțat joi Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.
17:10
"Îmi iau liber astăzi". Mesajul tulburător postat de un streamer turc, cu câteva ore înainte de moartea sa # ObservatorNews
Un streamer faimos de Twitch din Turcia a murit după ce s-ar fi aruncat de la etajul 12, la doar câteva ore după ce a postat un mesaj tulburător pe reţelele de socializare. Oğuzhan Dalgakiran, în vârstă de 26 de ani, era cunoscut pe Twitch sub numele Jrokez şi avea peste un milion de urmăritori pe social media graţie streamurilor sale populare, scrie The Sun.
16:40
Rusia obligă producătorii de telefoane să preinstaleze o aplicație rivală WhatsApp, susținută de stat # ObservatorNews
Guvernul rus a anunțat joi că, începând de luna viitoare, toate telefoanele mobile și tabletele vor trebui să aibă preinstalată o aplicație de mesagerie susținută de stat, concepută ca alternativă la WhatsApp. Criticii avertizează că aplicația ar putea fi folosită pentru supravegherea utilizatorilor, potrivit Reuters, informează Agerpres.
16:40
CSM convoacă magistrații pe 26-27 august. Proiectul privind pensiile speciale, din nou pe masa discuțiilor # ObservatorNews
Consiliul Superior al Magistraturii a convocat pentru 26 și 27 august adunările generale ale judecătorilor și procurorilor, pentru a discuta proiectul de lege privind modificarea pensiilor de serviciu. CSM avertizează că demersul legislativ afectează grav independența justiției și acuză o campanie ostilă dusă de politicieni și o parte din presă împotriva magistraților, potrivit News.ro.
16:30
Premierul Ilie Bolojan vine astăzi la Observator, la ora 19, unde va vorbi despre măsurile fiscale pregătite în al doilea pachet de austeritate.
16:00
Rusia impune condiții dure pentru summitul Putin - Zelenski. Lavrov: Trupe străine în Ucraina, "inacceptabile" # ObservatorNews
Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a declarat că o întâlnire între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski nu poate avea loc fără discuții prealabile pe teme esențiale. Moscova consideră "inacceptabilă" desfășurarea de trupe străine în Ucraina, chiar și sub formă de garanții de securitate, scrie Agerpres.
15:50
DNA: Primarul Mangaliei a luat mită pentru emiterea de certificate de urbanism şi autorizații de construcție # ObservatorNews
Radu Cristian, primarul din Mangalia, a fost reţinut de DNA pentru săvârşirea a cinci infracţiuni de luare de mită, dintre care una în formă continuată şi o infracţiune de spălare a banilor. Acesta a fost acuzat că a primit în total suma de 645.000 de euro de la mai mulţi oameni, în schimbul emiterii unor documente urbanistice şi iniţierea unor hotărâri de Consiliu local, scrie Agerpres.
15:40
Ilie Bolojan: Aderarea României la OCDE în 2026 rămâne o prioritate strategică; O reală şansă pentru reforme # ObservatorNews
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a prezidat, joi, reuniunea Comitetului Naţional pentru Aderarea României la OCDE, format ce reuneşte reprezentanţii ministerelor, instituţiilor şi autorităţilor publice implicate în proces.
Acum 12 ore
15:20
Colet cu surprize: un tânăr de 24 de ani, prins în Bucureşti cu 1,8 kg de canabis, "suvenir" din Spania # ObservatorNews
Polițiștii antidrog și procurorii DIICOT au reținut un bărbat de 24 de ani, acuzat de trafic intern și internațional de droguri, după ce a fost prins în București cu aproape 2 kilograme de canabis ascunse într-un colet adus din Spania.
15:00
Vremea de mâine 22 august. Vijelii în vestul ţării, caniculă în rest. Maximă de 36 de grade # ObservatorNews
Vremea se menţine caniculară în cea mai mare parte a ţării. Sunt aşteptate însă şi ploi însoţite de descărcări electrice. Temperatura maximă va fi de 35...36 de grade. Iată prognoza meteo de mâine 22 august.
15:00
FCSB, Craiova şi CFR, noi bătălii pentru calificarea în grupe. Programul complet al meciurilor europene de joi # ObservatorNews
FCSB, Universitatea Craiova şi CFR Cluj, reprezentantele României în Europa League şi Conference League, joacă, joi seara, meciuri importante pentru calificarea în grupe.
15:00
Ordine de chemare pentru rezerviştii din Bucureşti şi Ilfov. Care este motivul anunţului MApN # ObservatorNews
Rezerviştii din Bucureşti şi Ilfov au primit "ordine de chemare". Statul Major al Apărării a anunţat că organizează un exerciţiu de antrenament pentru evaluarea rezervei de mobilizare. Acesta va avea loc în perioada 12-20 octombrie, în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov, potrivit Agerpres.
14:40
Bătrân cardiac din Iaşi, trântit la pământ pentru că a refuzat să se legitimeze. Bea bere pe domeniul public # ObservatorNews
Intervenţia a doi poliţişti locali din Paşcani care au încercat să încătuşeze un pensionar ce refuzase să se legitimeze s-a terminat cu plângeri de ambele părţi. Bărbatul îi acuză pe agenţi pentru purtare abuzivă după ce a fost pus la pământ şi ţintuit cu genunchiul pe cap de unul dintre ei. La rândul lui, un poliţist a depus plângere pentru ultraj pentru că i s-au spart ochelarii şi i s-au rupt pantalonii în timpul intervenţiei.
14:30
Un tată şi-a lăsat fetiţele singure la un ştrand pentru a merge la cumpărături. Angajaţii au sunat la poliţie # ObservatorNews
Un tată a crezut că a găsit soluţia perfectă ca să nu-şi lase copiii în maşină, în timp ce merge la cumpărături. A lăsat timp de o oră două fetiţe, de 9 şi 5 ani, singure, la un ştrand din Alexandria. Speriate, copilele care nici nu ştiau să înoate, au început să plângă, moment în care angajaţii ştrandului au observat că nu sunt însoţite de nici un adult.
14:30
Un profesor de religie de 45 de ani din Teleorman este acuzat că ar fi violat şi bătut o elevă de 14 ani. Calvarul fetei ar fi durat aproape o jumătate de an, spun procurorii care l-au reţinut pe bărbat şi cer arestarea lui.
14:10
Observator de bine, 21 august 2025. 51 de pompieri români au plecat să ajute Spania, în lupta cu incediile # ObservatorNews
Observator de bine, 21 august, prezentat de Ioana Scărlătescu.
14:10
Un bărbat din Craiova şi-a ucis soţia, după care s-a aruncat pe fereastră. Omul a fost transportat la spital în stare foarte gravă.
14:00
Tatăl Robertei, una dintre victimele lui Pascu: "Pedeapsa este prea mică, în cinci ani e liber" # ObservatorNews
După doi ani de înfăţişări, amânări, nervi şi multe lacrimi vărsate, a venit şi ziua mult aşteptată de părinţii lui Sebi şi ai Robertei, cele două victime ale lui Vlad Pascu. Şoferul care a omorât doi tineri şi a rănit alţi trei după ce a condus drogat trebuie să stea 10 ani la închisoare, au decis judecătorii. Iată ce reacţie au avut la aflarea veştii părinţii victimelor de la 2 Mai.
