Avertismentul ministrului Mediului: Din cauza poluării aerului, românii pierd în medie patru ani de viață

17:40

După un proces plin de controverse, care a prelungit durerea părinţilor Robertei şi ai lui Sebi timp de doi ani, Vlad Pascu şi-a primit sentinţa pentru accidentul din 2 Mai. 10 ani după gratii. Nici mai mult, nici mai puţin decât ce a decis şi prima instanţă. O pedeapsă prea mică, spun părinţii celor doi studenţi omorâţi de şoferul care conducea drogat. Pascu va fi însă liber mai repede. Din pedeapsă i se vor scădea cei doi ani pe care i-a petrecut deja după gratii. Iar dacă va fi și eliberat condiţionat, tânărul ar putea să iasă de după gratii în doar patru ani şi jumătate.