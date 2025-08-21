Netanyahu ordonă „negocieri imediate” pentru eliberarea „tuturor ostaticilor” din Gaza
HotNews.ro, 21 august 2025 23:10
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat joi seară că a dat „instrucțiuni pentru începerea imediată a unor negocieri pentru eliberarea tuturor” ostaticilor israelieni din Gaza, după prezentarea de către mediatori a unei noi propuneri de…
Acum 10 minute
23:30
Avans al armatei ucrainene, revendicat într-una din regiunile pe care Putin le vrea ocupate complet # HotNews.ro
Forțele ucrainene au recucerit cea mai mare parte a localității Tovste din regiunea estică Donețk, a anunțat joi, 21 august, Grupul de Forțe Dnipro din cadrul armatei Kievului. Brigada a 5-a Mecanizată Grea a forțat…
Acum 30 minute
23:10
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat joi seară că a dat „instrucțiuni pentru începerea imediată a unor negocieri pentru eliberarea tuturor” ostaticilor israelieni din Gaza, după prezentarea de către mediatori a unei noi propuneri de…
Acum o oră
23:00
Cântărețul despre care se crede că este fiul lui Michael Jackson va reprezenta SUA la Eurovisionul rusesc # HotNews.ro
Cântărețul american de R&B Brandon Howard (cunoscut sub numele de scenă B. Howard) va reprezenta SUA la echivalentul Eurovision din Rusia, care va începe luna viitoare la Moscova, au anunțat joi organizatorii, potrivit publicației ruse…
23:00
VIDEO Un spaniol a incendiat un local pentru că nu a primit maioneză pentru sendviș. „Sigur nu aveți maioneză?” # HotNews.ro
Garda Civilă spaniolă a arestat un bărbat care a incendiat un local din oraşul Los Palacios y Villafranca, în provincia Sevilia, pe motiv că nu a primit maioneză pentru un sendviş, relatează joi agenţia EFE,…
22:40
Care este, potrivit ministrului Economiei, o valoare corectă a pragului de înfiinţare a unei firme # HotNews.ro
Pragul de 8.000 de lei pentru înfiinţarea unei firme mi se pare cam abrupt şi poate că o valoare corectă ar fi cam cât îl costă pe statul român să desfiinţeze o astfel de firmă,…
22:40
Bolojan, despre reforma pensiilor magistraților: „Dacă nu vrei să deranjezi pe cineva, la final o să-i deranjezi pe toți” # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a spus, la Antena 1, că reforma sistemului pensiilor magistraților trebuie pusă în practică „cu toate supărările”. Întrebat dacă nu se teme că sistemul judiciar nu ar putea riposta, primul-ministru a afirmat…
Acum 2 ore
22:10
Florian Coldea îl acuză pe șeful DNA că urmărește să transforme dosarul său de corupție într-un „trofeu”. Ce afirmații „consternante” invocă # HotNews.ro
Florian Coldea, fost prim-adjunct al șefului SRI, îl acuză pe procurorul-șef al DNA, Marius Voineag, de „vânătoare de vrăjitoare” și că urmărește să transforme „dosarul Coldea” într-un „trofeu și totodată într-un scut, pe care să…
22:00
RUȘINE ISTORICĂ. CFR Cluj, umilită în Suedia de o echipă mediocră: ȘAPTE GOLURI primite de ardeleni! # HotNews.ro
Hacken – CFR Cluj 7-2. Suedezii au fost autorii unui recital de goluri care a dus la o seară de coșmar pentru ardeleni. Meciul a început cum nu se putea mai rău pentru CFR. Suedezii…
21:50
Spitalele vor putea organiza caravane mobile pentru comunitățile izolate, anunță ministrul Rogobete. Ce servicii medicale vor putea oferi # HotNews.ro
Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a anunțat, într-o postare pe Facebook, că spitalele vor avea pe viitor posibilitatea să organizeze caravane medicale mobile care să ofere servicii medicale comunităților izolate, servicii care vor putea fi decontate…
21:40
Amenda de 500 milioane de dolari primită de Trump şi Trump Organization într-un proces de fraudă financiară a fost anulată de o curte de apel. Eric Trump: „Este cea mai mare victorie din lume” # HotNews.ro
O curte de apel a anulat joi sancţiunea civilă pentru fraudă pronunţată împotriva preşedintelui american Donald Trump, care urma să îl coste pe miliardar şi afacerile sale peste 500 de milioane de dolari. Un grup…
Acum 4 ore
21:20
Trump dă semnale că face un pas înapoi. Strategia adoptată privind încheierea războiului din Ucraina # HotNews.ro
Președintele SUA le-a spus consilierilor săi de la Casa Albă că trilaterala Trump-Zelenski-Putin va avea loc după ce, mai întâi, se vor întâlni liderii celor două țări implicate în război. Donald Trump intenționează să lase…
21:20
Justificarea premierului Bolojan pentru creșterea impozitului pe locuințe: „Este logic să se contribuie cu o sumă mai mare” # HotNews.ro
Creșterea impozitului pe locuințe este justificată de faptul că investițiile făcute de către primării în dezvoltarea localităților, precum canalizare, reabilitare termică, au făcut ca valoarea locuințelor să crească, astfel că proprietarii ar trebuie să contribuie…
21:00
Anamaria Gavrilă solicită referendum pe tema sprijinului acordat Ucrainei: „Vrem transparență totală” # HotNews.ro
Lidera Partidului Oamenilor Tineri (POT), Anamaria Gavrilă, denunță decizia autorităților române de a se angaja „într-un sprijin necondiționat pentru Ucraina” și solicită, într-un comunicat de presă, organizarea unui referendum pentru „clarificarea voinței națiunii privind continuarea…
20:50
Schimbare pentru firme: Plafonul de scutire de TVA va crește la 395.000 lei, din septembrie. Finanțele au repus în dezbatere proiectul de OUG # HotNews.ro
De la 1 septembrie 2025, plafonul de la care o firmă din România devine plătitoare de TVA va crește de la 300.000 lei, cât este în prezent, la 395.000 lei, conform unui proiect de ordonanță…
20:30
Cărui președinte i-a cerut Jair Bolsonaro azil politic. Scrisoarea, găsită de polițiști în telefonul fostului lider acuzat de tentativă de lovitură de stat # HotNews.ro
Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro a redactat o scrisoare adresată președintelui argentinian Javier Milei în care a solicitat azil politic, a anunțat miercuri poliția federală, într-un raport în care îl acuză de încălcarea ordinelor judecătorești…
20:30
Reprezentanților României le-a fost refuzată intrarea în Marea Britanie: „Suntem țară mică! O nebunie, suntem mici, nu ne bagă în seamă!” # HotNews.ro
Risto Radunovic (33 de ani), Siyabonga Ngezana (28 de ani) și Baba Alhassan (25 de ani) nu au obținut viza de muncă și nu vor juca în meciul tur din play-off-ul Europa League, relatează GOLAZO.ro.…
20:20
Ciprian Ciucu, posibil candidat al PNL la Primăria Capitalei. Bolojan anunță că este cel mai bine plasat în sondaje dintre liberalii testați # HotNews.ro
Președintele PNL Ilie Bolojan a declarat, la Antena 1, că partidul a făcut un sondaj în București privind candidatul cel mai potrivit la Primăria Generală din partea liberalilor, cel mai bine plasat fiind Ciprian Ciucu,…
20:00
Indignare în Italia, după dezvăluirea unui grup de Facebook cu 32.000 de membri unde bărbaţii împărtăşeau şi comentau fotografii intime cu soţiile lor / Reacția Meta # HotNews.ro
Compania Meta a anunţat că a închis un grup pe Facebook în Italia în care bărbaţii împărtăşeau fotografii intime cu soţiile lor, fără ştirea acestora, după ce utilizatorii au raportat acest lucru autorităţilor, provocând un…
20:00
Ilie Bolojan: „Pilonul II mi-a picat în brațe”. Cum vor avea românii mai mulți bani în conturile pensiilor administrate privat # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, la Antena 1, că legea care reglementează utilizarea banilor din pilonul II de pensii trebuia adoptată de 17 ani. Bolojan a precizat că Guvernul va veni cu un proiect de…
20:00
Deși obligați de lege, acționarii Salrom refuză să se întâlnească pentru demiterea conducerii, spune Ministrul Economiei: „Atât de tare se țin cu dinții” # HotNews.ro
Decizia de convocare a Adunării Generale a Acționarilor (AGA) pentru revocarea membrilor Consiliului de Administrație (CA) din cadrul companiei SALROM a fost dată, însă „AGA a refuzat să convoace și am mers în instanță”, a…
19:40
Ce vârstă a împlinit azi cea mai bătrână persoană din lume, supercentenara care a prins inlusiv domnia regelui Eduard al VII-lea # HotNews.ro
Cea mai vârstnică persoană din lume, britanica Ethel Caterham, împlinește joi 116 ani, a anunțat azilul de bătrâni unde aceasta trăiește, potrivit AFP. Născută pe 21 august 1909 în satul Hampshire, din sudul Angliei, Ethel…
Acum 6 ore
19:20
Ce așteaptă Zelenski să primească în câteva zile. Abia apoi vrea să se întâlnească cu Putin # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat joi că așteaptă să primească în 7-10 zile din partea aliaților săi occidentali liniile generale ale garanțiilor de securitate pe care sunt dispuși să le ofere Ucrainei, după care…
19:00
Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova a aprobat în cadrul ședinței de joi înregistrarea listei de 58 de candidați din partea partidului politic Alianța pentru Unitatea Românilor (AUR) pentru participarea la alegerile parlamentare din 28…
18:50
Noua rovinietă TollRO va fi percepută cu o întârziere de șase luni. Guvernul a prorogat termenul de introducere până la 1 iulie 2026 # HotNews.ro
Guvernul a adoptat, joi, o ordonanță prin care este prorogat cu șase luni termenului de introducere a sistemului de tarifare rutieră electronică în România (STRR), cu noua formă a rovinietei, TollRO. Astfel, sistemul va fi…
18:40
ULTIMA ORĂ Cerințele puse pe masă de Putin pentru încheierea războiului, dezvăluite de la vârful Kremlinului # HotNews.ro
Liderul rus Vladimir Putin cere Ucrainei să renunțe la întreaga regiune estică a Donbasului (provinciile Donețk și Luhans), să renunțe la ambițiile de aderare la NATO, să rămână neutră și să nu permită trupelor occidentale…
18:30
MOTIVARE De ce nu a fost judecat Vlad Pascu pentru omor calificat. „Cazul tipic al unui accident rutier” / La Iași, o șoferiță băută care a ucis patru muncitori a fost condamnată la 24 de ani # HotNews.ro
Curtea de Apel Constanța a respins cererea de schimbare a încadrării juridice, din ucidere din culpă în omor calificat – așa cum au cerut părinții victimelor, pe motiv că Vlad Pascu nu a acționat cu…
18:20
Este foarte greu, dacă nu imposibil, să câştigi un război fără să ataci o ţară invadatoare, a scris joi preşedintele american Donald Trump pe reţeaua sa Truth Social, criticându-l din nou pe predecesorul său Joe…
18:10
Procesul de selecție a membrilor CA a fost viciat la 6 companii, spune un ministru. Care sunt firmele spre care le arată cu degetul # HotNews.ro
Întreg procesul de selecție a membrilor Consiliului de Administrație a fost viciat la șase companii de stat printr-o procedură construită timp de 8 ani, prin care angajați ai acestui minister și-au arătat dimensiunea competenței în…
18:00
Ce garanție de securitate pentru Ucraina au pus liderii europeni pe masă la întâlnirea cu Trump, de la Casa Albă. Viktor Orban se opune # HotNews.ro
Liderii europeni veniți luni la Casa Albă pentru a-l sprijini pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski la reuniunea extraordinară cu președintele american Donald Trump au abordat acolo și „posibilitățile” extinderii Uniunii Europene, inclusiv procesul de aderare…
17:50
Țara cea mai recent intrată în NATO va găzdui un sediu logistic: „Acest centru susține apărarea flancului nordic” # HotNews.ro
Guvernul de la Stockholm a anunțat joi că Suedia va găzdui un sediu logistic al NATO în orașul Enkoping, din nord-vestul țării, care va coordona transportul de trupe în Europa de Nord. Guvernul de la…
17:40
O nouă procedură pentru pacienții cu afecțiuni grave al căror tratament nu este decontat / Noi modificări făcute de Ministerul Sănătății # HotNews.ro
Ministerul condus de Alexandru Rogobete propune ca producătorul sau distribuitorul farma să suporte integral, în primul an, contravaloarea medicamentele pntru pacienții cu afecțiuni grave al căror tratament nu este decontat de statul român. Începând din…
17:40
Scăderea rapidă a nivelului Mării Caspice afectează porturile și transporturile de petrol și amenință să afecteze în mod catastrofal populațiile de sturion și foci, susțin oficialii din Azerbaidjan, citați de Reuters. Marea Caspică, cel mai…
Acum 8 ore
17:20
Liderii europeni ai NATO nu trebuie să fie naivi atunci când discută despre o forță de pace în Ucraina, ci trebuie să înfrunte realitatea că vor fi obligați să trimită zeci de mii de soldați…
17:10
Ministerul Finanțelor amână pentru 2027 impozitarea la valoarea de piață a locuințelor persoanelor fizice și va apela un an la un mecanism tranzitoriu. Impozitele vor crește, însă, semnificativ # HotNews.ro
Ministerul Finanțelor a renunțat la impozitarea din 2026 la valoarea de piață a proprietăților imobiliare deținute de persoane fizice, întrucât nu are timp suficient pentru a pune la punct sistemele informatice și mecanismele de evaluare.…
17:00
Femeie înjunghiată mortal de soţul ei, la Craiova. Bărbatul a sărit de la balcon când au sosit poliţiştii și a murit la spital / Fetiţa celor doi, martoră la tragedie # HotNews.ro
O femeie în vârstă de 44 de ani a fost înjunghiată mortal de soţul ei, într-un apartament din Craiova, iar apoi bărbatul s-a închis în locuinţă. Poliţiştii au pătruns în apartament, iar în acel moment…
17:00
VIDEO Atacatorul din Centrul Vechi a fost arestat preventiv. Bărbatul a tras cu pistolul de două ori în același local, la un interval de șapte zile # HotNews.ro
Un judecător de la Tribunalul București a dispus, joi, arestarea preventivă a unui cetățean turc care a tras de două ori cu pistolul în zona unei terase din Centrul Vechi al Capitalei. Procurorii îl cercetează…
17:00
Măsuri suplimentare de securitate: Pașapoartele simple temporare vor include un cod QR semnat digital # HotNews.ro
Pașapoartele simple temporare eliberate de serviciile publice comunitare de pașapoarte vor include, începând cu data de 15 septembrie 2025, un cod QR semnat digital, verificabil prin citire optică, potrivit unui act adoptat joi de Guvern.…
16:50
Sam Altman va pierde și el dacă ChatGPT ne împinge spre o piață unde din 250 de tarabe, omul va cumpăra doar de la una. „Riscă să submineze însăși existența web-ului deschis” # HotNews.ro
În anul 2015, un om care dădea căutare pe Google și primea două recomandări accesa una dintre paginile recomandate. În 2025, din șase pagini indexate una singură este accestă. Dar ce se va întâmpla cu…
16:50
Amenzi mai mari pentru șoferii care se sustrag de la verificarea dimensiunii vehiculelor de transport marfă # HotNews.ro
Guvernul a majorat, joi, prin ordonanță amenzile pentru șoferii care se sustrag de la verificarea masei sau a dimensiunii vehiculului de transport marfă. Astfel, vor crește de la 10.000 lei-20.000 lei în prezent, la 15.000…
16:50
VIDEO Ucraina are propria rachetă de croazieră cu rază lungă și a fost testată cu succes, anunță Zelenski. Flamingo poate lovi la 3.000 de kilometri # HotNews.ro
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina a testat o rachetă de croazieră cu rază lungă de acțiune, cunoscută sub numele de Flamingo, dezvoltată pe plan intern, care poate lovi ținte la 3.000 de kilometri…
16:30
Micii au o istorie interesantă și bogată în București, unde sunt, totuși, un preparat emblematic pentru oraș. Legendele – două mari și late – ne spun că micii au apărut în București la hanul „La…
16:20
Instanța supremă critică proiectul guvernului de reformare a pensiilor: „Nu se taie un «beneficiu», se taie din independenţa justiţiei, din echilibrul democraţiei” # HotNews.ro
Reprezentanții Curții Supreme spun că proiectul de lege inițiat de Guvern privind reforma pensiilor magistraților reprezintă un „regres semnificativ în statutul magistraților” și acuză guvernul că a polarizat societatea împotriva magistraților, potrivit unui comunicat de…
16:20
VIDEO Cum se vor plăti pensiile private: Cine retrage 30% odată pierde 12-13% din sumă, prin taxe și impozite / Ce se întâmplă dacă nu ai moștenitori # HotNews.ro
Românii care au pensii obligatorii administrate privat (pilonul II) sau pensii private facultative (Pilonul III) vor putea să-și retragă la pensionare maxim 30% din banii acumulați, restul urmând a fi plătiți lunar pe 8 ani…
16:20
Atacantul spaniol Rafael Baldres Hermann „Rafinha”, care a marcat un gol pentru Inter Club d’Escaldes în dubla cu FCSB, a semnat un contract cu echipa de fotbal Petrolul Ploiești, a anunțat clubul pe pagina sa…
16:00
Un oficial de la Kremlin acuză muncitorii străini că aduc o boală infecțioasă în Rusia: „Oare avem nevoie de ei?” # HotNews.ro
Izbucnirea unei potențiale epidemii de holeră în Rusia este pusă de Kirill Kabanov, membru al Consiliului Prezidențial pentru Drepturile Omului, pe seama muncitorilor migranți din Asia, relatează Lenta. „Recomand să o ascultați cu foarte mare…
16:00
Câți ucraineni au intrat ilegal în țară prin Munții Maramureșului în 2025. Unii au traversat granița de mai multe ori # HotNews.ro
Peste 5.000 de cetăţeni ucraineni au trecut ilegal frontiera în România prin zona montană a judeţului Maramureş în primele şapte luni ale anului 2025, mai puţini decât în aceeaşi perioadă a anului trecut, când au…
16:00
Câți bani a primit mită primarul din Mangalia, potrivit acuzațiilor DNA. Radu Cristian, suspectat că a încercat să ascundă banii prin achiziția unui hotel # HotNews.ro
Primarul din Mangalia a cerut și a primit între 2020 și 2025 mită în repetate rânduri în valoare totală de 645.000 pentru a emiterea unor documente urbanistice sau hotărâri de consiliu local, precizează DNA într-un…
15:40
Pregătiți-vă de o inflație de peste 9%, spune Banca Națională. „Efectele pachetului de consolidare bugetară vor afecta profiturile firmelor și investițiile”, # HotNews.ro
Într-un comunicat care cuprinde cu aproape 1.000 de cuvinte mai mult decât precedentul, Banca Națională a publicat minuta discuțiilor din ședința de politică monetară din 8 august, când a decis să mențină dobânda-cheie. Mesajele BNR…
Acum 12 ore
15:30
SUA vor trimite imigranți într-o țară africană. Statul gazdă are deja 2 milioane de refugiați pe teritoriul său # HotNews.ro
Uganda a încheiat un acord cu SUA pentru a-i primi pe imigranţii din ţări terţe care este posibil să nu primească azil în SUA dar sunt reticenţi să revină în statele de origine, informează Reuters,…
15:00
Andrei Gheorghiţă, în vârstă de 23 ani, este jucătorul Universității Cluj după ce a semnat joi un contract pe o perioadă de trei ani, potrivit Prima Sport. Fotbalistul a ajuns întăi la Cluj sub formă…
