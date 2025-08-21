Camera Reprezentanților din Texas aprobă hărți redesenate în beneficiul Partidului Republican pentru alegerile federale intermediare din 2026
Aktual24, 21 august 2025 23:10
Camera Reprezentanților din Texas a aprobat hărțile Congresului redesenate solicitate de președintele SUA, Donald Trump, care ar oferi Partidului Republican un avantaj în alegerile federale intermediare din 2026. Trump a insistat asupra revizuirii extraordinare de la mijlocul deceniului pentru a oferi partidului său o șansă mai bună de a deține controlul în Camera Reprezentanților din […]
Acum 5 minute
23:40
Secrete militare pentru 12.000 de dolari. Marinar american condamnat pentru spionaj în favoarea Chinei # Aktual24
Marinarul american Jinchao Wei a fost găsit vinovat de spionaj pentru vânzarea de secrete militare unui agent chinez pentru 12.000 de dolari. Acesta a transmis fotografii, videoclipuri și informații despre nave folosind aplicații criptate. Departamentul de Justiție al SUA a condamnat un marinar american pentru spionaj în favoarea Chinei – inculpatul a fost implicat în […]
Acum 30 minute
23:10
Acum o oră
22:40
India și Rusia intenționează să crească schimburile comerciale la 100 de miliarde de dolari pe fondul tensiunilor cu SUA # Aktual24
Delhi și Moscova și-au stabilit un obiectiv ambițios – creșterea comerțului bilateral la 100 de miliarde de dolari în termen de cinci ani. În acest context, ambele țări încearcă să elimine barierele comerciale și să demonstreze unitate în rezistența la presiunea tarifară din partea Washingtonului. India și Rusia și-au anunțat intenția de a extinde semnificativ […]
Acum 2 ore
22:10
Tulsi Gabbard va da afară aproape jumătate din personalul Comunității Serviciilor Secrete ale SUA: „Este vorba despre instalarea loialiștilor și eliminarea oricui se opune politicilor patrimoniale/autoritare ale lui Trump” # Aktual24
Directorul Serviciului Național de Informații (ODNI), Tulsi Gabbard, intenționează să reducă 40% din personalul agenției până în octombrie, anunță presa americană. Reducerile de personal ale lui Gabbard ar urma să elimine diverse centre din cadrul Biroului Directorului Serviciului Național de Informații (ODNI), inclusiv cele care monitorizează eforturile străine de a influența americanii; proliferarea armelor de […]
21:40
Un feribot care planează precum un pelican va schimba călătoriile pe apă. Este propus și ca navă de război pentru armata SUA # Aktual24
Feribotul de pasageri cu aripi care planează peste suprafața golfului american Narragansett ar putea fi o nouă metodă de transport de coastă sau un nou tip de navă de război. Producătorul său, compania Regent Craft, pariază pe ambele, relatează NBC News. Doisprezece elice care bâzâie încet aliniază anvergura aripilor de 20 de metri a navei […]
Acum 4 ore
21:30
Trump a scăpat, pentru moment, de plata a jumătate de miliard pentru fraudă. O curte spune că a fraudat, dar penalitatea e prea mare # Aktual24
O curte de apel din New York a anulat amenda de circa 500 de milioane de dolari pe care judecătorul Arthur Engoron o impusese anul trecut lui Donald Trump, în dosarul civil de fraudă. Într-o decizie amplă publicată joi, completul Diviziei de Apel a Curții Supreme a statului New York a menținut constatarea că Trump […]
21:20
Devine destul de clar în acest moment că Rusia nu are în plan vreo pace iminentă în Ucraina, în ciuda entuziasmului public arătat de președintele american Donald Trump față de această ipoteză. Summitul de pace de la Alaska a fost pur și simplu încă o mișcare a Rusiei p tabla de șah. Vladimir Putin nu […]
21:20
Tănasă insistă cu dezinformările rasiste: ”Cum e? Vă treziți?”. Prezintă ca actuală o știre veche de 6 ani # Aktual24
Deputatul extremist Dan Tănasă continuă să promoveze mesaje rasiste și xenofobe. Joi seară, el a postat un nou mesaj prin care încearcă să-i sperie pe români. ”Cum e? Vă treziți?”, a scris Tănasă pe X prezentând o știre veche de acum 6 ani. Știrea a fost difuzată de Pro TV iar cele anunțate nu s-au […]
21:10
O instanța americană admite un proces împotriva loteriei electorale a lui Musk. Acesta este acuzat de fraudă # Aktual24
În ultimul an, relația dintre Elon Musk și Donald Trump a fost înfloritoare: CEO-ul Tesla a făcut campanie pentru republican în campania electorală națională – distribuind milioane de dolari sub formă de loterie. Se pare că acest lucru se întoarce împotriva lui. CEO-ul Tesla, Elon Musk, se confruntă cu un proces în care este acuzat […]
20:20
Bolojan, despre blocajele PSD-iste: ”Dacă ședințele coaliției ar fi funcționat în această perioadă, unele decizii le-am fi luat mai repede” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, într-un interviu pentru Antena 1 că ”dacă și ședințele coaliției ar fi funcționat în această perioadă, unele decizii le-am fi luat mai repede”. Reamintim că PSD boicotează ședințele coaliției sub diferite pretexte de peste două săptămâni. „Coaliția funcționează, guvernul lucrează. Funcționăm și lucrurile merg înainte. Cu domnul Grindeanu și […]
19:50
Cătălin Drulă, fost lider USR și fost ministru al Transporturilor, a anunțat joi că ”am susținerea lui Nicușor Dan” pentru Primăria Capitalei. „Vreau să fiu primar, nu-mi caut un job”, a subliniat Drulă. Drulă a declarat că va intra în cursă din partea USR, dar a subliniat că mizează pe o candidatură susținută de o […]
19:40
Au ciripit? Trei mercenari de-ai lui Potra au fost puși în libertate la solicitatea procurorilor # Aktual24
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus, joi, eliberarea din arest preventiv a trei mercenari din gruparea lui Horaţiu Potra. Este vorba de Ioan Lup, Andrei Florin Lup şi Manfred Ioan Hauptman, care vor fi plasaţi sub control judiciar. Cererea de eliberare a fost făcută chiar de procurorii de la Parchetul General care se […]
Acum 6 ore
19:10
Supraveghere totală în Rusia: toți rușii sunt obligați să-și instaleze pe telefoanele mobile aplicația Max # Aktual24
Guvernul rus va impune ca aplicația de mesagerie Max, susținută de stat, să fie preinstalată pe toate smartphone-urile și tabletele vândute în țară. Această măsură sporește supravegherea cetățenilor ruși de către stat, arată CNN. Potrivit unei declarații oficiale făcute joi, Max va fi instalat pe dispozitive începând cu 1 septembrie. Aplicația RuStore, un rival local […]
19:10
Discuțiile de pace pentru Ucraina au părut că îi au ca protagoniști doar pe Donald Trump și Vladimir Putin. Poate cu Volodimir Zelenski undeva în plan secund. De fapt, povestea uitată a acestor discuții e cât de fermi au fost liderii europeni. Fermi față de Rusia, dar și fermi față de SUA, căreia i-au transmis […]
18:30
Ministrul Economiei, dezvăluiri cenzurate de televiziuni. Cum se jefuiesc companiile de stat, cazul concret al Fabricii de Pulberi de la Făgăraș # Aktual24
Ministrul Economiei, Radu Miruță (USR), a prezentat joi un exemplu concret de cum este jefuită o companie de stat cu ajutorul directorilor. ”Ale noastre companii de stat sunt doar un instrument. Clasa politică își îngroașă buzunarele în timp ce românilor li se pun taxe. La Făgăraș, la Fabrica de Pulberi, se vinde acid azotic îmbunătățit […]
18:20
Vladimir Voronin: În punga neagră primită de Igor Dodon erau 860.000 de euro. 140.000 au fost furați # Aktual24
Liderul Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), Vladimir Voronin, a făcut o dezvăluire majoră în legătură cu celebrul „kuliok”, punga neagră pe care fostul președinte Igor Dodon a primit-o de la fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc. Voronin a spus că în pungă se aflau 860.000 de euro. Declarația a fost făcută în cadrul […]
17:50
Zelenski este pregătit pentru „un compromis” privind încheierea unui armistițiu înainte de discuțiile cu Putin. Replica Rusiei # Aktual24
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că este pregătit să facă „un compromis” cu privire la cererea sa ca un armistițiu să aibă loc înainte de orice discuții cu președintele rus Vladimir Putin – atâta timp cât sunt stabilite anumite garanții de securitate pentru Ucraina. Comentariile sale vin în contextul în care Moscova contrazice deschis […]
17:50
Avionul spațial militar secret al SUA începe azi o nouă misiune cu un scop nedivulgat. Avionul este echipat cu tehnologii de ultimă generație # Aktual24
Un avion spațial secret este pregătit să înceapă noua sa misiune. Vehiculul de testare orbital X-37B al Forțelor Spațiale ale SUA zboară în a opta sa misiune pe 21 august 2025. Nava spațială autonomă, fără echipaj, este dezvoltată de Boeing. Avionul este folosit de armata SUA pentru a efectua experimente pe orbite terestre înalte și […]
Acum 8 ore
17:20
Liderii UE au insistat în fața lui Trump că Ucraina trebuie să adere la UE. Viktor Orban, pomenit în discuții # Aktual24
Liderii europeni veniţi luni la Casa Albă pentru a-l sprijini pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski la discuţiile cu preşedintele american Donald Trump au abordat acolo şi „posibilităţile” extinderii Uniunii Europene, inclusiv procesul de aderare a Ucrainei, aderare care ea în sine să fie pentru Ucraina o garanţie de securitate, a confirmat joi o purtătoare de […]
17:10
Declarațiile purtătorului de cuvânt al AUR, Dan Tănasă, care îndemna la refuzarea comenzilor dacă nu sunt livrate de români, fac parte dintr-o serie de poziții rasiste și xenofobe ale acestuia, în special anti-maghiare, pe care partidul AUR le cunoaște și le tolerează. Colegii lui din AUR au unele pe măsură, inclusiv unele mai grave, cu […]
17:10
Trump schimbă foaia cu Putin, mesaj major: pare că încurajează Ucraina să atace Rusia. ”Este foarte greu, dacă nu imposibil, să câștigi un război fără să ataci țara invadatorului” # Aktual24
Mesaj surprinzător din partea lui Donald Trump, joi, la adresa Rusiei. În contextul în care Moscova caută pretexte să blocheze negocierile de pace, Trump a postat un mesaj în care încurajează Ucraina să atace pe teritoriul Rusiei. „Este foarte greu, dacă nu imposibil, să câștigi un război fără să ataci țara invadatorului. Este ca o […]
17:00
Dan Tănasă îi face ”cretini” pe cei care urmăresc știrile Pro TV. Plus alte invective la adresa celor care au alte păreri decât ale sale # Aktual24
O nouă ieșire agresivă a deputatului extremist Dan Tănasă în cazul scandalului livratorilor Glovo. Tănasă a susținut că românii care urmăresc știrile Pro TV, cel mai urmărit post TV din țară, sunt cretini. Iată cum a comentat Dan Tănasă o știre postată de Pro TV pe rețelele de socializare. Deputatul extremist Dan Tănasă a revenit, […]
16:50
UE și SUA anunță printr-o declarație comună că au ajuns la un acord comercial „corect și echilibrat” # Aktual24
Statele Unite au fost de acord să limiteze tarifele pentru produsele farmaceutice, cherestea și semiconductorii importați din Uniunea Europeană la 15%, conform unui acord publicat joi. Președintele Donald Trump a amenințat recent industria farmaceutică europeană cu tarife de până la 250% și industria semiconductorilor din regiune cu tarife de până la 100%, relatează NBC News. […]
16:40
Judecătoarea care a ridicat sechestrul în valoare de 15 milioane de euro de pe bunurile companiei Nordis și ale patronilor Vladimir Ciorbă și Emanuel Poștoacă este Florina Rizescu de la Curtea de Apel București, Secția a II a Penală. Mai multe dosare importante, în care sunt judecați inculpați care au mulți bani, ajung, aleatoriu, să […]
16:30
Răfuială mai veche cu bodyguarzii. De ce a tras turcul cu pistolul în Centrul Vechi, la clubul Freddo – VIDEO # Aktual24
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au venit cu detalii, joi, despre incidentul grav care a a avut loc în Centrul Vechi, marți noapte. Turcul care a tras cu pistolul avea o răfuială mai veche cu doi bodyguarzi ai clubului Freddo. ”La data de 20.08.2025, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București […]
15:50
USR, ofensivă contra PSD. Ministrul Economiei: „Am descoperit ordine ilegale în șase companii de stat/ Reforma propusă de SGG e praf în ochi” # Aktual24
Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță (USR), a anunțat joi, într-o conferință de presă, o serie de măsuri și propuneri după ce Corpul de Control al ministerului a verificat șase companii de stat și a constatat că procesul de selecție a conducerii acestora a fost grav viciat. El a lansat și un atac […]
15:40
Pensii speciale. Savonea (ICCJ) declanșează atacul: „Nu se taie un beneficiu, se taie din independența justiției” # Aktual24
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a emis un comunicat dur în contextul proiectului de modificare a legii pensiilor de serviciu, atrăgând atenția că noile propuneri legislative „semnalează un regres semnificativ în statutul magistraților” și pun în pericol echilibrul democratic al statului. ICCJ este condusă de controversata Lia Savonea. Instanța supremă susține într-un comunicat […]
Acum 12 ore
15:10
Reacții dure legate de proiectul privind Pilonul 2: ”Încalcă în mod grav drepturile cetăţenilor de a dispune de propriile resurse financiare” # Aktual24
Proiectul de lege privind plata pensiilor private, adoptat joi de Guvern, încalcă în mod grav drepturile cetăţenilor de a dispune de propriile resurse financiare şi nici nu sprijină în vreun fel educaţia financiară în acest domeniu, susţine Asociaţia Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF), într-o declaraţie comună alături de o platformă online. „Asociaţia Utilizatorilor Români […]
14:40
Vila din bulevardul Aviatorilor nr. 86 va fi trecută în domeniul privat al statului şi va putea fi închiriată, a anunţat joi purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu. Ea a precizat că a fost actualizată valoarea de inventar a imobilului la suma de 14,463 milioane lei. „A fost adoptată o hotărâre de guvern, neclasificată, […]
14:30
Manu Bombardieru, reținut de mascații din Capitală. Pe TikTok este promovat drept ”regele interlopilor din Colentina” – VIDEO # Aktual24
Joi, 21 august 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Grupuri Infracționale Violente (SGIV) au efectuat două percheziții domiciliare și o aducere într-un dosar penal în care se cercetează săvârșirea infracțiunii de șantaj. Acțiunile au avut loc în București și în județul Ilfov, în urma administrării probelor care au […]
14:30
Bacău: Campion la greco-romane, reținut după ce l-a bătut într-un club din Măgura pe un alt bărbat # Aktual24
La data de 19 august 2025, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Bacău, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, au reținut doi tineri, în vârstă de 17 și 22 de ani, suspectați de comiterea infracțiunii de loviri sau alte violențe. Incidentul ar fi avut loc pe 27 iulie, într-un club din comuna Măgura. Potrivit […]
14:20
Unde va sta Băsescu, guvernul a decis: ”La solicitarea domniei sale nu a fost vorba de o vilă” # Aktual24
Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, hotărârea prin care i se atribuie o reşedinţă fostului preşedinte al României Traian Băsescu, a anunţat purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu. Ea a precizat că locuinţa atribuită lui Traian Băsescu este „un apartament într-un bloc”, așa cum aktual24.ro a anunțat încă de săptămâna trecută. Totodată, Ioana […]
14:10
Criză în Rusia, benzina s-a scumpit cu 55% de la începutul anului. Cauza o reprezintă loviturile Ucrainei asupra rafinăriilor de petrol # Aktual24
Loviturile Ucrainei cu drone asupra rafinăriilor de petrol au scos din funcțiune o parte din capacitatea de rafinare a Rusiei. Piața se confruntă cu o lipsă acută de benzină. Prețurile en-gros la benzină în Rusia au atins niveluri record. Pe 20 august, o tonă de benzină A-95 la bursă costa cu 55% mai mult decât […]
13:00
”Vlad Pascu va scăpa peste 3 ani. Aici au fost trase nişte sfori de la bun început”. Părinții victimelor criminalului de la 2 Mai sunt indignați de sentință # Aktual24
Părinţii celor doi tineri ucişi în accidentul de la 2 Mai critică dur decizia Curţii de Apel Constanţa de a-l condamna pe Vlad Pascu la doar zece ani închisoare. Cătălin Dragomir, tatăl Robertei, spune că decizia judecătorilor este „sfidătoare”, însă recunoaşte că „se putea şi mai rău”, ca magistraţii să-i scadă pedeapsa lui Vlad Pascu. […]
12:50
Rusia a găsit un nou pretext pentru a bloca negocierile de pace. Lavrov anunță că discuțiile privind garanțiile de securitate pentru Ucraina sunt „un drum spre nicăieri” fără implicarea Rusiei # Aktual24
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că orice discuții despre garanțiile de securitate occidentale pentru Ucraina, care nu includ Moscova, ar fi „un drum spre nicăieri” și nu ar reuși să abordeze ceea ce Moscova numește „cauzele profunde” ale războiului. „Sunt încrezător că în Occident, și în special în SUA, se înțelege pe […]
12:00
Ucraina va lansa în producție de serie a racheta cu rază lungă de acțiune Flamingo, care poate lovi Moscova – VIDEO # Aktual24
Ucraina a confirmat testarea cu succes a rachetei de croazieră „Flamingo”, un proiect strategic autohton, și anunță lansarea producției în serie până la sfârșitul anului 2025 sau începutul lui 2026. Informația a fost făcută publică de președintele Volodimir Zelenski în cadrul unei întâlniri cu jurnaliștii pe 20 august și citată de Kyiv Independent. Racheta „Flamingo”, […]
11:50
Guvernul, decizie în cazul Pilonului 2 pe pensii: se poate retrage 30% din suma acumulată, restul se plătește în rate # Aktual24
Guvernul României a adoptat, în ședința de astăzi, proiectul de lege privind plata pensiilor private din Pilonul II, introducând un nou sistem de retragere eșalonată. Noile prevederi permit pensionarilor să retragă inițial 30% din suma acumulată, restul fiind plătit ulterior în rate. Forma inițială propunea o retragere unică de 25%, cu plăți eșalonate pe 10 […]
11:40
Ce va spune acum Trump? O rachetă rusească a lovit în plin o fabrică americană de produse electronice din vestul Ucrainei, deși aceasta era un obiectiv civil # Aktual24
O rachetă rusească a lovit o fabrică de electronice cu capital american în orașul Mukacevo, regiunea Transcarpatia, în timpul unuia dintre cele mai ample atacuri aeriene lansate de Rusia asupra Ucrainei în luna august. Informația a fost confirmată de ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, transmite Reuters. Atacul a avut loc în noaptea de 20 […]
11:30
Filmare în cimitir, ce cred cu adevărat rușii simpli despre război: ”Și-au cumpărat pe banii lor veste antiglonț și căști/ Cerul e plin de drone, nu au văzut un ucrainean” – VIDEO # Aktual24
Filmare definitorie despre ce cred în realitate oamenii simpli din Rusia despre războiul din Ucraina, dincolo de propaganda sufocantă a regimului de la Kremlin. Filmarea a devenit virală ți are un impact mare în Rusia, mai ales că este înregistrată într-un cimitir, printre mormintele soldaților ruși. Iată traducerea dialogului dintre mai multe femei care se […]
11:00
BREAKING Sentință definitivă: Vlad Pascu, criminalul de la 2 Mai, a primit 10 ani de închisoare # Aktual24
Curtea de Apel Constanța a pronunțat sentința definitivă în dosarul lui Vlad Pascu, șoferul drogat care, pe 19 august 2023, a intrat cu mașina într-un grup de pietoni cu exterioarele stațiunilor Vama Veche–2 Mai. Impactul s-a soldat cu moartea a doi tineri și rănirea gravă a altor trei. Sentința este de 10 ani de închisoare […]
11:00
Dezvăluire de senzație: fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro ar fi intenționat să ceară azil politic în Argentina, după ce tentativa sa de a se menține la putere a eșuat # Aktual24
Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro s-ar fi pregătit să ceară azil politic în Argentina, conform unui raport de 170 de pagini al poliției federale din Brazilia. Informațiile au fost obținute în urma perchezițiilor efectuate în cadrul anchetei privind o presupusă tentativă de lovitură de stat menită să-l mențină la putere după pierderea alegerilor din 2022, […]
10:50
Drapelele invadatorilor ruși, fluturate la Iași la o ceremonie oficială. Discursuri despre „denazificarea Ucrainei” în prezența ambasadorului Rusiei: ”Guvernanții noștri sprijină fascismul ucrainean, alături de multe state occidentale” # Aktual24
Un grup restrâns de aproximativ 30 de simpatizanți pro-ruși s-a adunat miercuri la Cimitirul Eternitatea, la Monumentul Eroilor Sovietici, pentru a marca 80 de ani de la victoria coaliției antihitleriste din cel de-Al Doilea Război Mondial. Printre aceștia s-a aflat și Vladimir Gheorghievici Lipaev, ambasadorul Federației Ruse în România. Evenimentul a fost organizat de Forumul […]
10:40
Coșmar în aer: o parte din aripa unui avion Boeing 737 al companiei Delta Air Lines s-a desprins în timpul zborului, dar aeronava a reușit să aterizeze în siguranță – VIDEO # Aktual24
Administrația Federală pentru Aviație din SUA (FAA) a demarat o investigație după ce o componentă a unei aripi de Boeing 737 aparținând companiei Delta Air Lines s-a desprins parțial în timpul zborului, înainte de aterizarea în statul Texas. Zborul Delta 1893, care venea de la Aeroportul Internațional Orlando și se îndrepta spre Aeroportul Austin-Bergstrom, a […]
Acum 24 ore
10:20
Președintele Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului Ungariei, Zsolt Németh, susține că România trece printr-o schimbare politică de amploare, pe care o descrie drept o „revoluție conservatoare”. Potrivit acestuia, noua direcție ar fi definită de o abordare suveranistă și patriotică, atât în politica internă, cât și în cea externă. Într-un interviu acordat publicației Krónika, Németh […]
10:10
Donald Trump, ironizat din nou pe internet: s-a lăudat că ar merita Nobelul pentru Pace fiindcă a încheiat conflictul dintre „Aberbaijan și Albania” – referindu-se, desigur, la Azerbaidjan și Armenia – VIDEO # Aktual24
Președintele american Donald Trump a declanșat iarăși un val de ironii în mediul virtual, după ce a făcut o gafă geografică notabilă într-un interviu recent la The Mark Levin Show. Trump a declarat că ar merita din plin Premiul Nobel pentru Pace pentru că a pus capăt unui conflict „între Aberbaijan și Albania”, referindu-se, de […]
10:10
Olanda va trimite trupe și sisteme Patriot în Polonia: ”Facem acest lucru pentru a proteja flancul estic al NATO” # Aktual24
Ministrul olandez al Apărării, Ruben Brekelmans, a anunțat trimiterea de personal militar olandez și două sisteme Patriot în Polonia la sfârșitul anului 2025. Potrivit lui Brekelmans, 300 de militari olandezi cu două sisteme de apărare aeriană Patriot vor fi desfășurați în Polonia începând cu 1 decembrie, relatează publicația olandeză NOS. „Facem acest lucru pentru a […]
09:40
Premierul Italiei, Giorgia Meloni, propune garanții de securitate pentru Ucraina fără aderare la NATO, dar cu reacție occidentală rapidă în caz de atac rusesc # Aktual24
Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a propus un mecanism de garanții de securitate post-conflict pentru Ucraina, care ar obliga aliații internaționali ai Kievului să decidă, în termen de 24 de ore de la reluarea unui eventual atac rusesc, dacă trimit sau nu trupe în sprijinul Ucrainei. Informația a fost publicată de Bloomberg pe 20 august, citând […]
09:00
ISW: Rusia dorește să aibă drept de veto asupra garanțiilor de securitate oferite Ucrainei de aliații occidentali # Aktual24
Kremlinul încearcă să impună condiții în cadrul unui eventual acord de pace, cerând un drept de veto asupra garanțiilor de securitate oferite Ucrainei de către Occident. Potrivit unui raport al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), această cerere ar limita grav capacitatea Ucrainei de a coopera cu partenerii săi și de a se apăra împotriva unor […]
08:50
Să nu-l supere pe Putin: SUA vor să aibă un rol minim în privința acordării de garanții de securitate pentru Ucraina # Aktual24
Subsecretarul pentru politica de apărare al SUA, Elbridge Colby, le-a transmis omologilor europeni că Statele Unite intenționează să joace un rol minim în ceea ce privește garanțiile de securitate pentru Ucraina. „Este o realitate care se conturează: Europa va fi cea care va duce lucrurile la bun sfârșit pe teren… SUA nu s-au angajat pe […]
08:40
Ultimul „plămân verde” al Capitalei, pădurea urbană din cartierul Militari, vânat de rechinii imobiliari, care ar putea construi aici blocuri de 14 etaje # Aktual24
Pădurea urbană din cartierul Militari, întinsă pe aproximativ 71 de hectare, a devenit în ultimii zece ani o adevărată oază verde pentru locuitorii zonei. Iepuri, vulpi și chiar șoimi și-au făcut sălaș printre copaci, transformând fosta zonă a Serelor Militari într-un habitat urban unic. Însă liniștea ar putea fi de scurtă durată: terenul aparține statului […]
