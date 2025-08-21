LIVE TEXT | Aberdeen – FCSB, live text pe PrimaSport.ro. Gazdele reduc diferenţa
Primasport.ro, 21 august 2025 23:10
LIVE TEXT | Aberdeen – FCSB, live text pe PrimaSport.ro. Gazdele reduc diferenţa
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 10 minute
23:30
CFR Cluj prezintă scuze, la finalul partidei de coşmar cu Hacken. ”Această înfrângere nu ne defineşte” # Primasport.ro
CFR Cluj prezintă scuze, la finalul partidei de coşmar cu Hacken. ”Această înfrângere nu ne defineşte”
Acum 30 minute
23:20
Mihai Rotaru, cumpătat după victoria Universităţii Craiova: „Calificarea încă se joacă” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Mihai Rotaru, cumpătat după victoria Universităţii Craiova: „Calificarea încă se joacă” | VIDEO EXCLUSIV
23:10
LIVE TEXT | Aberdeen – FCSB, live text pe PrimaSport.ro. Gazdele reduc diferenţa
Acum o oră
23:00
”Să-i dea Dumnezeu sănătate”. Nelu Varga, reacţie la scurt timp după ce Dan Petrescu şi-a dat demisia # Primasport.ro
”Să-i dea Dumnezeu sănătate”. Nelu Varga, reacţie la scurt timp după ce Dan Petrescu şi-a dat demisia
23:00
LIVE TEXT | Aberdeen – FCSB, live text pe PrimaSport.ro. Olaru înscrie în startul reprizei secunde! Cisotti a fost eliminat # Primasport.ro
LIVE TEXT | Aberdeen – FCSB, live text pe PrimaSport.ro. Olaru înscrie în startul reprizei secunde! Cisotti a fost eliminat
22:50
FCSB, probleme în meciul cu Aberdeen! Campioana României rămâne în zece oameni după eliminarea lui Cisotti # Primasport.ro
FCSB, probleme în meciul cu Aberdeen! Campioana României rămâne în zece oameni după eliminarea lui Cisotti
22:50
Şoc în Gruia după dezastrul din Conference League! Dan Petrescu şi-a dat demisia de la CFR Cluj # Primasport.ro
Şoc în Gruia după dezastrul din Conference League! Dan Petrescu şi-a dat demisia de la CFR Cluj
22:50
VIDEO | Basaksehir – Universitatea Craiova 1-2. Oltenii produc surpriza la Istanbul şi sunt optimişti înaintea returului din Bănie # Primasport.ro
VIDEO | Basaksehir – Universitatea Craiova 1-2. Oltenii produc surpriza la Istanbul şi sunt optimişti înaintea returului din Bănie
22:40
VIDEO | Basaksehir - Universitatea Craiova, LIVE pe Prima Sport 2 şi PrimaPlay.ro! Turcii reduc din diferenţă # Primasport.ro
VIDEO | Basaksehir - Universitatea Craiova, LIVE pe Prima Sport 2 şi PrimaPlay.ro! Turcii reduc din diferenţă
Acum 2 ore
22:30
Patronul lui CFR Cluj, prima reacţie după dezastrul din Suedia. ”Nu pot să înţeleg!” # Primasport.ro
Patronul lui CFR Cluj, prima reacţie după dezastrul din Suedia. ”Nu pot să înţeleg!”
22:30
LIVE TEXT | Aberdeen – FCSB, live text pe PrimaSport.ro. Bîrligea deschide scorul! Cisotti e eliminat # Primasport.ro
LIVE TEXT | Aberdeen – FCSB, live text pe PrimaSport.ro. Bîrligea deschide scorul! Cisotti e eliminat
22:20
LIVE TEXT | Aberdeen – FCSB, live text pe PrimaSport.ro. Bîrligea deschide scorul
22:10
Nou record de cheltuieli pentru cluburile din Premier League pe parcursul unei ferestre de transferuri: 2,37 miliarde de lire sterline # Primasport.ro
Nou record de cheltuieli pentru cluburile din Premier League pe parcursul unei ferestre de transferuri: 2,37 miliarde de lire sterline
22:10
LIVE TEXT | Aberdeen – FCSB, live text pe PrimaSport.ro. Echipele de start
22:10
VIDEO | Basaksehir - Universitatea Craiova, LIVE pe Prima Sport 2 şi PrimaPlay.ro! Mora dublează avantajul oltenilor # Primasport.ro
VIDEO | Basaksehir - Universitatea Craiova, LIVE pe Prima Sport 2 şi PrimaPlay.ro! Mora dublează avantajul oltenilor
22:00
VIDEO | Basaksehir - Universitatea Craiova, LIVE pe Prima Sport 2 şi PrimaPlay.ro! Turcii trec pe lângă egalare # Primasport.ro
VIDEO | Basaksehir - Universitatea Craiova, LIVE pe Prima Sport 2 şi PrimaPlay.ro! Turcii trec pe lângă egalare
22:00
VIDEO | Hacken - CFR Cluj 7-2. Dezastru istoric pentru ardeleni&fotbalul românesc
21:40
VIDEO | Basaksehir - Universitatea Craiova, LIVE pe Prima Sport 2 şi PrimaPlay.ro! Cicâldău dă lovitura la Istanbul # Primasport.ro
VIDEO | Basaksehir - Universitatea Craiova, LIVE pe Prima Sport 2 şi PrimaPlay.ro! Cicâldău dă lovitura la Istanbul
Acum 4 ore
21:00
Taiwaneza Lin, campioană olimpică la Paris, acceptă să se supună testului de gen pentru Campionatele Mondiale de Box # Primasport.ro
Taiwaneza Lin, campioană olimpică la Paris, acceptă să se supună testului de gen pentru Campionatele Mondiale de Box
21:00
VIDEO | Basaksehir - Universitatea Craiova, LIVE pe Prima Sport 2 şi PrimaPlay.ro! Oltenii au prima ocazie a meciului # Primasport.ro
VIDEO | Basaksehir - Universitatea Craiova, LIVE pe Prima Sport 2 şi PrimaPlay.ro! Oltenii au prima ocazie a meciului
20:30
VIDEO | Hacken - CFR Cluj, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start de meci catastrofal pentru ardeleni # Primasport.ro
VIDEO | Hacken - CFR Cluj, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start de meci catastrofal pentru ardeleni
20:20
VIDEO | Hacken - CFR Cluj, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Andersen profită de erorile din apărare # Primasport.ro
VIDEO | Hacken - CFR Cluj, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Andersen profită de erorile din apărare
20:10
Loic Bade a lăsat-o pe FC Sevilla pentru Bayer Leverkusen
20:10
VIDEO | Hacken - CFR Cluj, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gustafson înscrie în minutul 2 # Primasport.ro
VIDEO | Hacken - CFR Cluj, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gustafson înscrie în minutul 2
20:00
VIDEO | Hacken - CFR Cluj, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
19:50
Propunere inedită în direct la TV, după ce FCSB a rămas fără 3 jucător din cauza vizelor: „UEFA ar trebui să se implice” + Un om de bază al campioanei, criticat dur: „M-aş gândi dacă l-aş mai băga titular” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Propunere inedită în direct la TV, după ce FCSB a rămas fără 3 jucător din cauza vizelor: „UEFA ar trebui să se implice” + Un om de bază al campioanei, criticat dur: „M-aş gândi dacă l-aş mai băga titular” | VIDEO EXCLUSIV
19:50
Minaur Baia Mare şi Dinamo Bucureşti vor juca finala Supercupei României
19:40
VIDEO | Basaksehir - Universitatea Craiova, ASTĂZI, de la 20:45, în direct pe Prima Sport 2 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Basaksehir - Universitatea Craiova, ASTĂZI, de la 20:45, în direct pe Prima Sport 2 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
19:40
A spus adio carierei de jucător, dar rămâne aproape de fotbal! Cu ce se ocupă Bogdan Mitrea la scurt timp după retragere | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
A spus adio carierei de jucător, dar rămâne aproape de fotbal! Cu ce se ocupă Bogdan Mitrea la scurt timp după retragere | VIDEO EXCLUSIV
Acum 6 ore
19:20
Peste 162.000 de comentarii abuzive, semnalate în primul an de funcţionare a iniţiativei ATP Safe Sport # Primasport.ro
Peste 162.000 de comentarii abuzive, semnalate în primul an de funcţionare a iniţiativei ATP Safe Sport
19:20
Clubul unui internaţional român U21 a ajuns în lichidare judiciară
19:20
Strategia lui Gigi Becali pentru lista de Europa. Renunţă la un titular din sezonul trecut pentru a-l introduce pe Thiam # Primasport.ro
Strategia lui Gigi Becali pentru lista de Europa. Renunţă la un titular din sezonul trecut pentru a-l introduce pe Thiam
18:40
Ianis Hagi şi Vladislav Blănuţă, la pachet la Rapid? Costel Gâlcă a făcut anunţul despre transferurile ce pot zgudui toată SuperLiga # Primasport.ro
Ianis Hagi şi Vladislav Blănuţă, la pachet la Rapid? Costel Gâlcă a făcut anunţul despre transferurile ce pot zgudui toată SuperLiga
18:40
Performanţă pentru tenisul de masă românesc. Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu, medaliaţi cu bronz la Europe Smash 2025 # Primasport.ro
Performanţă pentru tenisul de masă românesc. Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu, medaliaţi cu bronz la Europe Smash 2025
18:30
Valentin Suciu, aproape de revenirea pe banca tehnică. Ar putea debuta chiar împotriva celor de la Sepsi # Primasport.ro
Valentin Suciu, aproape de revenirea pe banca tehnică. Ar putea debuta chiar împotriva celor de la Sepsi
18:10
Serena Williams dezvăluie cum a slăbit. "Pur şi simplu nu reuşeam să ajung la greutatea ideală" # Primasport.ro
Serena Williams dezvăluie cum a slăbit. "Pur şi simplu nu reuşeam să ajung la greutatea ideală"
17:40
Transfer de răsunet bifat de Oţelul! Fostul jucător de la Benfica a fost prezentat oficial la Galaţi # Primasport.ro
Transfer de răsunet bifat de Oţelul! Fostul jucător de la Benfica a fost prezentat oficial la Galaţi
Acum 8 ore
17:00
Minaur Baia Mare, prima finalistă a Supercupei României la handbal
17:00
Nuno Claro a plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu alt club din România
16:50
Şoc pentru FCSB! „Telenovela” privind vizele lui Radunovic, Ngezana şi Baba Alahssan s-a încheiat # Primasport.ro
Şoc pentru FCSB! „Telenovela” privind vizele lui Radunovic, Ngezana şi Baba Alahssan s-a încheiat
16:50
Malaezia exclude organizarea din nou a unui Grand Prix, din motive economice
16:40
OUT de la Universitatea Craiova! Şi-a pierdut statutul de titular, iar acum a plecat din Bănie şi a semnat cu altă echipă # Primasport.ro
OUT de la Universitatea Craiova! Şi-a pierdut statutul de titular, iar acum a plecat din Bănie şi a semnat cu altă echipă
16:40
La scurt timp după ce s-a despărţit de FCSB, Jordan Gele a debutat la noua echipă
16:40
LIVE TEXT | Aberdeen – FCSB, ASTĂZI, ora 21:45, live text pe PrimaSport.ro! Campioana României luptă pentru calificarea în Europa League # Primasport.ro
LIVE TEXT | Aberdeen – FCSB, ASTĂZI, ora 21:45, live text pe PrimaSport.ro! Campioana României luptă pentru calificarea în Europa League
16:30
Mesaj de la artiştii care vor face show la Rock Revolution Fest Bobâlna
16:20
Farul se desparte de unul din cei mai vechi jucători. A contribuit la două titluri
16:10
Kevin Luckassen e dorit de un club din Superliga
16:10
Istvan Kovacs şi Radu Petrescu sunt arbitrii partidelor de vineri, din Superligă
15:50
Antrenorul lui Aberdeen nu s-a ferit de cuvinte înainte de duelul cu FCSB: ”Are jucători buni, dar are şi puncte slabe!” # Primasport.ro
Antrenorul lui Aberdeen nu s-a ferit de cuvinte înainte de duelul cu FCSB: ”Are jucători buni, dar are şi puncte slabe!”
Acum 12 ore
15:10
Polo | România, victorie cu Ucraina şi va juca pentru clasarea finală pe locul 13, la Campionatul European under 18, de la Oradea # Primasport.ro
Polo | România, victorie cu Ucraina şi va juca pentru clasarea finală pe locul 13, la Campionatul European under 18, de la Oradea
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.