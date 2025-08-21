LIVE TEXT | Aberdeen – FCSB, live text pe PrimaSport.ro. Gazdele reduc diferenţa

Primasport.ro, 21 august 2025 23:10

LIVE TEXT | Aberdeen – FCSB, live text pe PrimaSport.ro. Gazdele reduc diferenţa

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 10 minute
23:30
CFR Cluj prezintă scuze, la finalul partidei de coşmar cu Hacken. ”Această înfrângere nu ne defineşte” Primasport.ro
CFR Cluj prezintă scuze, la finalul partidei de coşmar cu Hacken. ”Această înfrângere nu ne defineşte”
Acum 30 minute
23:20
Mihai Rotaru, cumpătat după victoria Universităţii Craiova: „Calificarea încă se joacă” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Mihai Rotaru, cumpătat după victoria Universităţii Craiova: „Calificarea încă se joacă” | VIDEO EXCLUSIV
23:10
LIVE TEXT | Aberdeen – FCSB, live text pe PrimaSport.ro. Gazdele reduc diferenţa Primasport.ro
LIVE TEXT | Aberdeen – FCSB, live text pe PrimaSport.ro. Gazdele reduc diferenţa
Acum o oră
23:00
”Să-i dea Dumnezeu sănătate”. Nelu Varga, reacţie la scurt timp după ce Dan Petrescu şi-a dat demisia Primasport.ro
”Să-i dea Dumnezeu sănătate”. Nelu Varga, reacţie la scurt timp după ce Dan Petrescu şi-a dat demisia
23:00
LIVE TEXT | Aberdeen – FCSB, live text pe PrimaSport.ro. Olaru înscrie în startul reprizei secunde! Cisotti a fost eliminat Primasport.ro
LIVE TEXT | Aberdeen – FCSB, live text pe PrimaSport.ro. Olaru înscrie în startul reprizei secunde! Cisotti a fost eliminat
22:50
FCSB, probleme în meciul cu Aberdeen! Campioana României rămâne în zece oameni după eliminarea lui Cisotti Primasport.ro
FCSB, probleme în meciul cu Aberdeen! Campioana României rămâne în zece oameni după eliminarea lui Cisotti
22:50
Şoc în Gruia după dezastrul din Conference League! Dan Petrescu şi-a dat demisia de la CFR Cluj Primasport.ro
Şoc în Gruia după dezastrul din Conference League! Dan Petrescu şi-a dat demisia de la CFR Cluj
22:50
VIDEO | Basaksehir – Universitatea Craiova 1-2. Oltenii produc surpriza la Istanbul şi sunt optimişti înaintea returului din Bănie Primasport.ro
VIDEO | Basaksehir – Universitatea Craiova 1-2. Oltenii produc surpriza la Istanbul şi sunt optimişti înaintea returului din Bănie
22:40
VIDEO | Basaksehir - Universitatea Craiova, LIVE pe Prima Sport 2 şi PrimaPlay.ro! Turcii reduc din diferenţă Primasport.ro
VIDEO | Basaksehir - Universitatea Craiova, LIVE pe Prima Sport 2 şi PrimaPlay.ro! Turcii reduc din diferenţă
Acum 2 ore
22:30
Patronul lui CFR Cluj, prima reacţie după dezastrul din Suedia. ”Nu pot să înţeleg!” Primasport.ro
Patronul lui CFR Cluj, prima reacţie după dezastrul din Suedia. ”Nu pot să înţeleg!”
22:30
LIVE TEXT | Aberdeen – FCSB, live text pe PrimaSport.ro. Bîrligea deschide scorul! Cisotti e eliminat Primasport.ro
LIVE TEXT | Aberdeen – FCSB, live text pe PrimaSport.ro. Bîrligea deschide scorul! Cisotti e eliminat
22:20
LIVE TEXT | Aberdeen – FCSB, live text pe PrimaSport.ro. Bîrligea deschide scorul Primasport.ro
LIVE TEXT | Aberdeen – FCSB, live text pe PrimaSport.ro. Bîrligea deschide scorul
22:10
Nou record de cheltuieli pentru cluburile din Premier League pe parcursul unei ferestre de transferuri: 2,37 miliarde de lire sterline Primasport.ro
Nou record de cheltuieli pentru cluburile din Premier League pe parcursul unei ferestre de transferuri: 2,37 miliarde de lire sterline
22:10
LIVE TEXT | Aberdeen – FCSB, live text pe PrimaSport.ro. Echipele de start Primasport.ro
LIVE TEXT | Aberdeen – FCSB, live text pe PrimaSport.ro. Echipele de start
22:10
VIDEO | Basaksehir - Universitatea Craiova, LIVE pe Prima Sport 2 şi PrimaPlay.ro! Mora dublează avantajul oltenilor Primasport.ro
VIDEO | Basaksehir - Universitatea Craiova, LIVE pe Prima Sport 2 şi PrimaPlay.ro! Mora dublează avantajul oltenilor
22:00
VIDEO | Basaksehir - Universitatea Craiova, LIVE pe Prima Sport 2 şi PrimaPlay.ro! Turcii trec pe lângă egalare Primasport.ro
VIDEO | Basaksehir - Universitatea Craiova, LIVE pe Prima Sport 2 şi PrimaPlay.ro! Turcii trec pe lângă egalare
22:00
VIDEO | Hacken - CFR Cluj 7-2. Dezastru istoric pentru ardeleni&fotbalul românesc Primasport.ro
VIDEO | Hacken - CFR Cluj 7-2. Dezastru istoric pentru ardeleni&fotbalul românesc
21:40
VIDEO | Basaksehir - Universitatea Craiova, LIVE pe Prima Sport 2 şi PrimaPlay.ro! Cicâldău dă lovitura la Istanbul Primasport.ro
VIDEO | Basaksehir - Universitatea Craiova, LIVE pe Prima Sport 2 şi PrimaPlay.ro! Cicâldău dă lovitura la Istanbul
Acum 4 ore
21:00
Taiwaneza Lin, campioană olimpică la Paris, acceptă să se supună testului de gen pentru Campionatele Mondiale de Box Primasport.ro
Taiwaneza Lin, campioană olimpică la Paris, acceptă să se supună testului de gen pentru Campionatele Mondiale de Box
21:00
VIDEO | Basaksehir - Universitatea Craiova, LIVE pe Prima Sport 2 şi PrimaPlay.ro! Oltenii au prima ocazie a meciului Primasport.ro
VIDEO | Basaksehir - Universitatea Craiova, LIVE pe Prima Sport 2 şi PrimaPlay.ro! Oltenii au prima ocazie a meciului
20:30
VIDEO | Hacken - CFR Cluj, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start de meci catastrofal pentru ardeleni Primasport.ro
VIDEO | Hacken - CFR Cluj, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start de meci catastrofal pentru ardeleni
20:20
VIDEO | Hacken - CFR Cluj, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Andersen profită de erorile din apărare Primasport.ro
VIDEO | Hacken - CFR Cluj, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Andersen profită de erorile din apărare
20:10
Loic Bade a lăsat-o pe FC Sevilla pentru Bayer Leverkusen Primasport.ro
Loic Bade a lăsat-o pe FC Sevilla pentru Bayer Leverkusen
20:10
VIDEO | Hacken - CFR Cluj, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gustafson înscrie în minutul 2 Primasport.ro
VIDEO | Hacken - CFR Cluj, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gustafson înscrie în minutul 2
20:00
VIDEO | Hacken - CFR Cluj, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | Hacken - CFR Cluj, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
19:50
Propunere inedită în direct la TV, după ce FCSB a rămas fără 3 jucător din cauza vizelor: „UEFA ar trebui să se implice” + Un om de bază al campioanei, criticat dur: „M-aş gândi dacă l-aş mai băga titular” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Propunere inedită în direct la TV, după ce FCSB a rămas fără 3 jucător din cauza vizelor: „UEFA ar trebui să se implice” + Un om de bază al campioanei, criticat dur: „M-aş gândi dacă l-aş mai băga titular” | VIDEO EXCLUSIV
19:50
Minaur Baia Mare şi Dinamo Bucureşti vor juca finala Supercupei României Primasport.ro
Minaur Baia Mare şi Dinamo Bucureşti vor juca finala Supercupei României
19:40
VIDEO | Basaksehir - Universitatea Craiova, ASTĂZI, de la 20:45, în direct pe Prima Sport 2 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | Basaksehir - Universitatea Craiova, ASTĂZI, de la 20:45, în direct pe Prima Sport 2 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
19:40
A spus adio carierei de jucător, dar rămâne aproape de fotbal! Cu ce se ocupă Bogdan Mitrea la scurt timp după retragere | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
A spus adio carierei de jucător, dar rămâne aproape de fotbal! Cu ce se ocupă Bogdan Mitrea la scurt timp după retragere | VIDEO EXCLUSIV
Acum 6 ore
19:20
Peste 162.000 de comentarii abuzive, semnalate în primul an de funcţionare a iniţiativei ATP Safe Sport Primasport.ro
Peste 162.000 de comentarii abuzive, semnalate în primul an de funcţionare a iniţiativei ATP Safe Sport
19:20
Clubul unui internaţional român U21 a ajuns în lichidare judiciară Primasport.ro
Clubul unui internaţional român U21 a ajuns în lichidare judiciară
19:20
Strategia lui Gigi Becali pentru lista de Europa. Renunţă la un titular din sezonul trecut pentru a-l introduce pe Thiam Primasport.ro
Strategia lui Gigi Becali pentru lista de Europa. Renunţă la un titular din sezonul trecut pentru a-l introduce pe Thiam
18:40
Ianis Hagi şi Vladislav Blănuţă, la pachet la Rapid? Costel Gâlcă a făcut anunţul despre transferurile ce pot zgudui toată SuperLiga Primasport.ro
Ianis Hagi şi Vladislav Blănuţă, la pachet la Rapid? Costel Gâlcă a făcut anunţul despre transferurile ce pot zgudui toată SuperLiga
18:40
Performanţă pentru tenisul de masă românesc. Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu, medaliaţi cu bronz la Europe Smash 2025 Primasport.ro
Performanţă pentru tenisul de masă românesc. Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu, medaliaţi cu bronz la Europe Smash 2025
18:30
Valentin Suciu, aproape de revenirea pe banca tehnică. Ar putea debuta chiar împotriva celor de la Sepsi Primasport.ro
Valentin Suciu, aproape de revenirea pe banca tehnică. Ar putea debuta chiar împotriva celor de la Sepsi
18:10
Serena Williams dezvăluie cum a slăbit. "Pur şi simplu nu reuşeam să ajung la greutatea ideală" Primasport.ro
Serena Williams dezvăluie cum a slăbit. "Pur şi simplu nu reuşeam să ajung la greutatea ideală"
17:40
Transfer de răsunet bifat de Oţelul! Fostul jucător de la Benfica a fost prezentat oficial la Galaţi Primasport.ro
Transfer de răsunet bifat de Oţelul! Fostul jucător de la Benfica a fost prezentat oficial la Galaţi
Acum 8 ore
17:00
Minaur Baia Mare, prima finalistă a Supercupei României la handbal Primasport.ro
Minaur Baia Mare, prima finalistă a Supercupei României la handbal
17:00
Nuno Claro a plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu alt club din România Primasport.ro
Nuno Claro a plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu alt club din România
16:50
Şoc pentru FCSB! „Telenovela” privind vizele lui Radunovic, Ngezana şi Baba Alahssan s-a încheiat Primasport.ro
Şoc pentru FCSB! „Telenovela” privind vizele lui Radunovic, Ngezana şi Baba Alahssan s-a încheiat
16:50
Malaezia exclude organizarea din nou a unui Grand Prix, din motive economice Primasport.ro
Malaezia exclude organizarea din nou a unui Grand Prix, din motive economice
16:40
OUT de la Universitatea Craiova! Şi-a pierdut statutul de titular, iar acum a plecat din Bănie şi a semnat cu altă echipă Primasport.ro
OUT de la Universitatea Craiova! Şi-a pierdut statutul de titular, iar acum a plecat din Bănie şi a semnat cu altă echipă
16:40
La scurt timp după ce s-a despărţit de FCSB, Jordan Gele a debutat la noua echipă Primasport.ro
La scurt timp după ce s-a despărţit de FCSB, Jordan Gele a debutat la noua echipă
16:40
LIVE TEXT | Aberdeen – FCSB, ASTĂZI, ora 21:45, live text pe PrimaSport.ro! Campioana României luptă pentru calificarea în Europa League Primasport.ro
LIVE TEXT | Aberdeen – FCSB, ASTĂZI, ora 21:45, live text pe PrimaSport.ro! Campioana României luptă pentru calificarea în Europa League
16:30
Mesaj de la artiştii care vor face show la Rock Revolution Fest Bobâlna Primasport.ro
Mesaj de la artiştii care vor face show la Rock Revolution Fest Bobâlna
16:20
Farul se desparte de unul din cei mai vechi jucători. A contribuit la două titluri Primasport.ro
Farul se desparte de unul din cei mai vechi jucători. A contribuit la două titluri
16:10
Kevin Luckassen e dorit de un club din Superliga Primasport.ro
Kevin Luckassen e dorit de un club din Superliga
16:10
Istvan Kovacs şi Radu Petrescu sunt arbitrii partidelor de vineri, din Superligă Primasport.ro
Istvan Kovacs şi Radu Petrescu sunt arbitrii partidelor de vineri, din Superligă
15:50
Antrenorul lui Aberdeen nu s-a ferit de cuvinte înainte de duelul cu FCSB: ”Are jucători buni, dar are şi puncte slabe!” Primasport.ro
Antrenorul lui Aberdeen nu s-a ferit de cuvinte înainte de duelul cu FCSB: ”Are jucători buni, dar are şi puncte slabe!”
Acum 12 ore
15:10
Polo | România, victorie cu Ucraina şi va juca pentru clasarea finală pe locul 13, la Campionatul European under 18, de la Oradea Primasport.ro
Polo | România, victorie cu Ucraina şi va juca pentru clasarea finală pe locul 13, la Campionatul European under 18, de la Oradea
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.