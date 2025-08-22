Bolojan pe autostradă. Un nou tronson pregătit să fie deschis FOTO

21:20

Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, cel mai mare emitent de la Bursa de Valori București (BVB), furnizorul de electricitate pentru clienți finali cu cea mai avantajoasă ofertă pentru populație, pentru care este asaltată literalmente cu cereri de contracte după re-liberalizarea pieței de energie, își anunță toți clienții că facturile aferente consumului lunii iulie 2025 sunt emise conform perioadei de facturare obișnuite, respectiv în perioada 20 – 25 ale fiecărei luni.