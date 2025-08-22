O curte de apel anulează amenda de peste 500 de milioane de dolari primită de Trump și de Trump Organization într-un proces civil pentru fraudă la New York
Profit.ro, 22 august 2025 11:30
O curte de apel a anulat sancțiunea civilă pentru fraudă pronunțată împotriva președintelui Donald Trump, care urma să îl coste pe miliardar și afacerile sale peste 500 de milioane de dolari. Un grup de judecători din New York a anulat sentința inițială, calificând-o drept „excesivă”, relatează NBC News.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 5 minute
11:30
11:30
Lucrările pe loturile Focșani-Domnești Târg și Domnești Tărg -Răcăciuni, ale Autostrăzii Moldova, au ajuns la circa 80%.
Acum 10 minute
11:40
ULTIMA ORĂ ANAF se pregătește să le restituie producătorilor de energie suprataxa declarată neconstituțională # Profit.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) se pregătește să le restituie producătorilor de energie electrică un procent de 20% din sumele pe care aceștia le-au plătit, pentru perioada 1 septembrie 2022 - 31 martie 2025, drept contribuție la Fondul de Tranziție Energetică, suprataxa constând în veniturile suplimentare încasate în intervalul respectiv de producători din vânzări angro la prețuri de peste 450 lei/MWh, prag redus ulterior la 400 lei/MWh, conform datelor analizate de Profit.ro.
11:40
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, cel mai mare emitent de la Bursa de Valori București (BVB), furnizorul de electricitate pentru clienți finali cu cea mai avantajoasă ofertă pentru populație, pentru care este asaltată literalmente cu cereri de contracte după re-liberalizarea pieței de energie, anunță clienții că lucrările de mentenanță pentru optimizarea sistemelor continuă și în cursul zilei de 22 august 2025.
11:20
Artiști de muzică populară, condamnați la închisoare. Acuzați că au depus declarații false pentru a încasa bani în pandemia COVID # Profit.ro
Magistrații de la Judecătoria Târgu au condamnat la închisoare, dar cu suspendare, 8 din 13 interpreți și instrumentiști gorjeni acuzați că au înșelat statul în timpul pandemiei.
Acum 30 minute
11:10
Indicele ROBOR la 3 luni a stagnat la 6,60%.
11:00
Apple a anunțat dezvoltatorii cu privire la viitoarele actualizări de taxe și prețuri pentru câteva țări, între care se află și România
Acum o oră
10:50
Serviciul de streaming muzical deținut de Google aniversează 10 ani de existență cu funcții noi, inspirate de la Spotify.
10:40
Organismul de stat care se ocupă de achizițiile de grâu ale Egiptului, Future of Egypt, a acceptat să cumpere cel puțin 200.000 de tone de grâu din Franța, plus mai multe loturi de câte 30.000 de tone de grâu din Ucraina și România, în cadrul mai multor acorduri private încheiate recent cu exportatorii, transmite Reuters.
10:40
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări Cod galben și Cod portocaliu de vreme instabilă, valabile pe parcursul acestei zile în aproape toată țara.
10:40
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat că a făcut o adresă către Ministerul Apărării Naționale și Ministerul de Interne în care a cerut pază militară pentru fabrica de arme de la Cugir.
Acum 2 ore
10:30
AI Mode, cum este cunoscută funcția de rezumare a rezultatelor la căutările făcute cu Google, este acum disponibil în peste 180 de țări și teritorii, anunță gigantul american.
10:30
După o creștere modestă în primul trimestru, economia Germaniei s-a întors pe scădere în al doilea trimestru, arată datele citate de Reuters.
10:00
Serviciul de streaming video deținut de Apple va costa cu 30% mai mult pe lună începând imediat.
10:00
Compania Kalașnikov, cel mai mare producător de arme ușoare din Rusia, a anunțat că va începe testarea noii sale mitraliere RPL-7 în condiții reale de luptă pe frontul din Ucraina, după ce a dezvoltat această armă în timp record la cererea armatei ruse, relatează agenția EFE.
09:40
Casalux.ro - Am cerut AI să-mi arate cum poate ajuta într-o renovare. Unde a greșit și unde nu # Profit.ro
Mulți dintre noi se bazează, conștient sau nu, pe inteligența artificială (AI) în viața de zi cu zi.
Acum 4 ore
09:20
Pielea câinelui este primul său scut de apărare împotriva bacteriilor, paraziților și factorilor de mediu.
09:10
Piețele europene au încheiat ziua de joi pe teritoriu mixt, după publicarea unor detalii suplimentare privind acordul comercial dintre Uniunea Europeană și Statele Unite, transmite CNBC.
09:10
Vinul zilei: un Chardonnay rafinat cu arome de fructe albe, flori de acacia și accente minerale. Gust proaspăt, cu piersică albă, migdală fină și un ton discret sărat. Ideal alături de pește, fructe de mare, risotto sau brânzeturi proaspete # Profit.ro
Recomandarea zilei este Domaine Goisot Chardonnay 2023 de la crama Goisot, un domeniu cu o tradiție de peste 90 de ani în inima Burgundiei.
09:00
Suedia a anunțat că a optat pentru mici reactoare nucleare modulare (SMR) pentru prima sa expansiune nucleară din ultima jumătate de secol, informează AFP.
09:00
Meta îngheață angajările pentru noua divizie de inteligență artificială, după o campanie agresivă de recrutare # Profit.ro
Meta Platforms a confirmat că a oprit angajările în noua sa divizie de inteligență artificială, marcând o pauză după o perioadă de cheltuieli masive dedicate atragerii de specialiști în domeniu.
09:00
Peste un milion de hectare arse în Uniunea Europeană de la începutul lui 2025, un record # Profit.ro
Incendiile au devastat deja peste un milion de hectare (10.000 kilometri pătrați) în Uniunea Europeană anul acesta, o suprafață record de la debutul statisticilor în 2006, potrivit unei analize a AFP pe baza datelor Sistemului european de informații privind incendiile forestiere (EFFIS).
09:00
Operatorii poștali din țările nordice și baltice au suspendat săptămâna aceasta expedierile de colete către SUA, din cauza incertitudinii cu privire la modul în care scutirea de tarife va afecta importurile cu valoare mică, transmite EFE.
09:00
Antarctica, deja afectată de încălzirea climatică, resimte tot mai puternic și impactul turismului și al activităților științifice, potrivit unui studiu publicat miercuri în Nature Sustainability, notează AFP.
08:50
Când te gândești la cafea, probabil primul lucru care îți vine în minte este o ceașcă aburindă, savurată dimineața.
08:50
Guvernul american a anunțat că suspendă acordarea de vize pentru șoferii de camion străini, acuzați că 'pun în pericol viețile americanilor' pe drumurile din SUA, relatează AFP.
08:40
Bursele europene au scăzut ușor joi, după noile detalii privind acordul comercial UE–SUA # Profit.ro
Piețele europene au încheiat ziua de joi pe teritoriu mixt, după publicarea unor detalii suplimentare privind acordul comercial dintre Uniunea Europeană și Statele Unite, transmite CNBC.
08:30
În China a fost introdusă plata biometrică, inclusiv plata cu palma.
08:20
Care sunt condițiile lui Putin pentru a înceta războiul în Ucraina. Ce „concesii” ar fi dispus să facă liderul rus # Profit.ro
Vladimir Putin cere Ucrainei să renunțe la întreaga regiune estică Donbas, să renunțe la ambițiile de aderare la NATO, să rămână neutră și să nu permită trupelor occidentale să intre în țară, au declarat pentru Reuters trei surse apropiate de conducerea Kremlinului.
08:20
Unii oameni trăiesc cu grija permanentă a caloriilor și trebuie să fie atenți la fiecare aliment pe care îl consumă pentru a-și păstra greutatea dorită.
08:10
Într-o lume financiară obsedată de predicții și de găsirea următoarei „mari lovituri”, Howard Marks, co-fondatorul și co-președintele Oaktree Capital Management, ne oferă un antidot puternic: înțelegerea și respectul față de ciclurile pieței.
08:00
Mai multe târguri și expoziții au fost deja pregătite pentru luna noiembrie cu oferte și contracte pentru oamenii de afaceri din diferite domenii.
07:50
GRAFICE Costurile de împrumut ale României cresc din nou și depășesc nivelul de după aprobarea creșterilor de taxe # Profit.ro
Randamentele la împrumuturile pe termen lung au crescut în ultima săptămână și au depășit nivelurile înregistrate imediat după adoptarea creșterilor de taxe și impozite. Creșterile de dobânzi din România sunt mai mari decât cele ale țărilor din regiune, relevă analiza Profit.ro.
07:40
Bolojan, nevoit să suplimenteze cu jumătate de miliard de lei bugetul pentru tichetele sociale ale elevilor. Numărul elevilor dezavantajați a crescut cu 125% în ultimii 4 ani # Profit.ro
Guvernul pregătește suplimentarea cu 481 milioane lei, echivalent a aproape 95 milioane euro, pentru finanțarea programului destinat sprijinirii elevilor dezavantajați din învățământul de stat (preșcolar, primar, gimnazial) prin tichete sociale.
07:40
Opinii: Summit-ul Trump-Putin din Alaska nu a intrat în istorie! Ce urmează pentru ordinea mondială? Un summit Putin – Trump la Moscova? # Profit.ro
Cu doar câteva săptămâni înaintea întâlnirii dintre Trump și Putin din Alaska, discuția se purta despre sancțiunile foarte dure pe care Trump urma să le impună Rusiei, deoarece soldații săi atacau și masacrau civili ucraineni, zi și noapte. În acea perioadă Trump spunea: „Rusia? Cred că este dezgustător ceea ce fac.... Ar trebui opriți. Este o rușine... Vom impune sancțiuni” și trimitea două submarine nucleare americane care puteau fi amenințătoare pentru Rusia.
Acum 6 ore
07:30
SUV-ul Nissan X-Trail va avea în premieră o versiune NISMO, pregătită de divizia de performanță a constructorului japonez. Debutul va avea loc în această toamnă, în Japonia.
07:20
Concernul industrial turc Astor Enerji își asigură sisteme BESS de 2 GWh pentru 4 parcuri solare în România # Profit.ro
Producătorul turc de transformatoare Astor Enerji, intrat recent în România prin achiziția a patru proiecte fotovoltaice cu o capacitate de 279 MW, a încheiat un parteneriat global cu multinaționala elvețiană Energy Vault, furnizor de soluții de stocare a energiei, prin care își asigură sisteme de stocare BESS de până la 2 GWh pentru parcurile solare din România.
07:10
Compania de servicii media Full Season, cu care grupul MBS vrea să se extindă în Europa, a intrat în România # Profit.ro
Compania germană de servicii media Full Season, lansată în iulie de furnizorul de comunicații MBS în urma unei achiziții pentru a-și extinde prezența pe piața de profil europeană, a intrat în România, relevă date analizate de Profit.ro.
07:10
Un manager din IT și unul din petrol și gaze, propuși de stat pentru CA-ul Nuclearelectrica # Profit.ro
Un manager din IT și unul din petrol și gaze au fost propuși de Ministerul Energiei pentru a fi numiți membri provizorii, cu mandate de 2 luni, în Consiliul de Administrație al companiei de stat Nuclearelectrica (SNN), operatorul centralei nucleare de la Cernavodă, relevă datele analizate de Profit.ro.
06:10
Dietă schimbată. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 12 ore
00:40
Afacerile IBM în România au crescut cu 70% în ultimii 10 ani. Peste 3.000 de români sunt angajații companiei # Profit.ro
Subsidiara locală a gigantului IT american IBM a înregistrat în intervalul 2015 - 2024, ultimii 10 ani, un avans al cifrei de afaceri de 70,3%, de la 744,6 milioane de lei la 1,27 miliarde de lei. Pofitul net a crescut cu 51,3%, la 102,81 milioane de lei.
00:40
Creștere mare pentru Dacia în Europa, susținută de Bigster, care "fură" clienți de la Duster și Jogger. Sandero a redevenit liderul pieței auto europene # Profit.ro
Vânzările Dacia pe piața din Europa, în luna iulie, s-au majorat substanțial, potrivit celor mai noi statistici analizate de Profit.ro, care arată că producătorul român de automobile și-a susținut avansul prin creșterea masivă a vânzărilor Bigster, urmată de cea a lui Spring.
00:30
ULTIMA ORĂ Digi Romania - o nouă operațiune majoră, cu obligațiuni de până la un miliard de euro # Profit.ro
Digi Romania (fost RCS&RDS) discută lansarea, în acest an sau în 2026, a uneia sau mai multor emisiuni de obligațiuni în valoare de până la un miliard de euro, cu scadență de până la 10 ani, relevă datele analizate de Profit.ro.
00:30
Nou jucător - Furnizorul uneia dintre cele mai lungi linii de metrou din lume intră în România # Profit.ro
Producătorul turc de materiale de construcții Forta Construction, implicat, printre altele, în proiectul de construcție a uneia dintre cele mai lungi linii de metrou din lume, a intrat în România, relevă date analizate de Profit.ro.
Acum 24 ore
22:10
Konstantinos și soția sa, ambii angajați în sectorul privat, au analizat costul unei vacanțe de o săptămână pe o insulă din Marea Egee (Tinos, în cazul lor) și al unei săptămâni în Praga sau Copenhaga. Biletele și cazarea către destinații din Europa de Nord erau semnificativ mai ieftine. Așadar, acolo se va îndrepta cuplul nostru.
22:00
ULTIMA ORĂ Bolojan confirmă Profit.ro: Mai scăpăm un an de impozitarea la valoarea de piață a locuințelor # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan confirmă informațiile Profit.ro conform cărora, deocamdată, creșterea impozitelor nu va fi la nivelul valorii de piață a imobilelor, deoarece primăriile încă nu dispun de sistemul de softuri care să le permită să stabilească o valoare aproximativă de piață a imobilelor din localitățil
21:50
Majorarea impozitului pe locuințe este justificată prin faptul că investițiile efectuate de primării în dezvoltarea localităților, precum canalizare și reabilitare termică, au făcut ca valoarea locuințelor să crească, astfel că proprietarii trebuie să contribuie mai mult la proiectele viitoare ale administrațiilor locale, este mesajul premierului Bolojan.
21:20
Indicele BET a pierdut mai mult de un sfert de procent.
21:20
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, cel mai mare emitent de la Bursa de Valori București (BVB), furnizorul de electricitate pentru clienți finali cu cea mai avantajoasă ofertă pentru populație, pentru care este asaltată literalmente cu cereri de contracte după re-liberalizarea pieței de energie, își anunță toți clienții că facturile aferente consumului lunii iulie 2025 sunt emise conform perioadei de facturare obișnuite, respectiv în perioada 20 – 25 ale fiecărei luni.
21:10
Apartamentele se scumpesc puternic. Diferențele locuințele vechi - noi, mai mari ca oricând GRAFICE # Profit.ro
Prețurile apartamentelor au înregistrat creșteri semnificative din ultimele 6 luni ale anului 2025, iar diferențele dintre locuințele vechi și cele noi sunt mai mari ca oricând.
