Scumpirile nu ocolesc nici startul școlii. Câți bani ajung să scoată părinții din buzunar, pentru rechizite, la începutul acestui an școlar
National.ro, 22 august 2025 11:30
Scumpirile din ultima perioadă nu ocolesc nici începutul de an școlar. Astfel că – având în vedere că mai sunt nici trei săptămâni până la începerea cursurilor în școli – părinții au început deja să facă primele cumpărături la capitolul rechizite, astfel încât copiii lor să fie cât mai bine pregătiți când vor merge la […] The post Scumpirile nu ocolesc nici startul școlii. Câți bani ajung să scoată părinții din buzunar, pentru rechizite, la începutul acestui an școlar first appeared on Ziarul National.
Scumpirile nu ocolesc nici startul școlii. Câți bani ajung să scoată părinții din buzunar, pentru rechizite, la începutul acestui an școlar # National.ro
Scumpirile din ultima perioadă nu ocolesc nici începutul de an școlar. Astfel că – având în vedere că mai sunt nici trei săptămâni până la începerea cursurilor în școli – părinții au început deja să facă primele cumpărături la capitolul rechizite, astfel încât copiii lor să fie cât mai bine pregătiți când vor merge la […] The post Scumpirile nu ocolesc nici startul școlii. Câți bani ajung să scoată părinții din buzunar, pentru rechizite, la începutul acestui an școlar first appeared on Ziarul National.
S-a aflat! Frații Tate își fac buncăr de aproape 4 milioane de dolari în București. Cu 10 dormitoare și nu numai # National.ro
Despre frații Andrew și Tristan Tate s-a aflat, mai nou, că ar avea în plan să investească într-un buncăr de lux în București. Proiectul este estimat la 3,9 milioane de dolari. Fraţii Tate îşi construiesc un buncăr de milioane de dolari milioane de dolari în Bucureşti. Va avea nu mai puțin de zece dormitoare și […] The post S-a aflat! Frații Tate își fac buncăr de aproape 4 milioane de dolari în București. Cu 10 dormitoare și nu numai first appeared on Ziarul National.
Un bărbat din Suceava, urmărit internațional şi inclus în categoria Most Wanted, adus în ţară din Norvegia – VIDEO # National.ro
Un bărbat din Suceava, urmărit internaţional şi inclus în categoria Most Wanted, a fost adus în ţară din Norvegia, sub escortă, de către oamenii legii. Un bărbat de 37 de ani din Suceava, urmărit internaţional întrucât a fost condamnat la aproape 13 ani de închisoare pentru ultraj, tentativă de omor calificat şi trafic de persoane […] The post Un bărbat din Suceava, urmărit internațional şi inclus în categoria Most Wanted, adus în ţară din Norvegia – VIDEO first appeared on Ziarul National.
BERBEC O afacere promițătoare este la îndemână dacă doriți să avansați. Veți avea o dispoziție bună și gata să începeți lucrurile, lăsând în urmă resentimentele trecute, veți afla mai multe despre ceilalți și despre cum să vă protejați. TAUR Fii atent pentru că comportamentul tău încăpățânat te pune în pericolul de a te izola. […] The post Horoscop 22 august 2025 – O petrecere va fi locul potrivit first appeared on Ziarul National.
Poliția italiană a arestat un bărbat ucrainean suspectat că ar fi coordonat atacurile asupra conductelor Nord Stream, a anunțat joi procurorul general al Germaniei, adăugând că acesta va fi adus în fața unui judecător german după ce va fi transferat. Ministrul justiției din Germania, Stefanie Hubig, a declarat că arestarea unui ucrainean suspectat de coordonarea […] The post Ucrainean implicat în atacurile asupra conductelor Nord Stream, arestat în Italia first appeared on Ziarul National.
Ilie Bolojan, premierul care a rezolvat toate problemele României – cel puțin așa s-ar înțelege din logica măsurilor de care tot trage în aceste zile – a găsit marea bubă a nației: darul de la nuntă. Da, fix acolo, între ciorba de potroace și dansul mirilor, se ascund evazioniștii periculoși care secătuiesc bugetul țării! Nu […] The post Bolojan, reformatorul: ANAF devine Poliția meniului! first appeared on Ziarul National.
Silvicultorii acuză: ONG-urile și firmele private, pregătite să acapareze pădurile țării # National.ro
Sindicaliștii din silvicultură avertizează că destructurarea Romsilva, la care lucrează de zor ministrul userist al Mediului, va fi urmată de o preluare a administrării pădurilor și patrimoniului regiei statului român de către entități private și ONG-uri. Proiectul de reorganizare a instituției, inițiat și promovat agresiv de către useriști, a fost efectiv desființat de către toți […] The post Silvicultorii acuză: ONG-urile și firmele private, pregătite să acapareze pădurile țării first appeared on Ziarul National.
Cole Palmer, atacantul lui Chelsea, a ajuns să se dueleze nu pe terenul de fotbal, ci în fața autorităților, cu o renumită cramă din Franța. Jucătorul de 22 de ani vrea să înregistreze ca marcă porecla sa „Cold Palmer”, inspirată din celebrarea unică a golurilor, dar planurile sale s-au lovit de opoziția puternică a podgoriei […] The post Vedeta lui Chelsea, în „război” cu o podgorie din Franța first appeared on Ziarul National.
Guvernul scoate bani din Fondul de rezervă pentru securitatea cibernetică. Miza? Alegerile din Republica Moldova # National.ro
În plină austeritate, Guvernul României a decis să scoată bani din Fondul de rezervă pentru a-i direcționa către Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), pe motiv că instituția s-ar afla în imposibilitatea efectuării plăților aferente cheltuielilor de personal până la sfârșitul anului 2025. Colaborarea strânsă cu omologii instituției din Moldova, precum și faptul că DNSC […] The post Guvernul scoate bani din Fondul de rezervă pentru securitatea cibernetică. Miza? Alegerile din Republica Moldova first appeared on Ziarul National.
Preliminariile europene au produs o concluzie greu de acceptat pentru fotbalul românesc: Cipru a ajuns să ne depășească la toate capitolele. O țară cu un campionat modest, cu echipe cotate mult sub cele din Superligă, a reușit să strângă mai multe puncte, să elimine adversari cu nume și să fie aproape de o calificare istorică […] The post ȘOC: România, surclasată de Cipru în preliminariile cupelor europene! first appeared on Ziarul National.
JD Vance: Europa trebuie să preia cea mai mare parte din „povara” garanției de securitate a Ucrainei # National.ro
Vicepreşedintele Statelor Unite, J.D. Vance, a declarat că ţările europene trebuie să îşi asume „cea mai mare parte a poverii” pentru a garanta securitatea Ucrainei, având în vedere că este continentul lor. „Nu cred că ar trebui să ne asumăm totul. Cred că trebuie să ajutăm, dacă este necesar, pentru a opri războiul şi crimele. […] The post JD Vance: Europa trebuie să preia cea mai mare parte din „povara” garanției de securitate a Ucrainei first appeared on Ziarul National.
Deși aflat în deficit excesiv, statul român a renunțat la milioane de dolari că să-i trimită Ucrainei # National.ro
Pe principiul unde merge mia, mai merge și suta, Guvernul Bolojan a decis să trimită în Ucraina și restul de bani rămași în Fondul NATO pentru susținerea armatei afgane. Pe fondul unui deficit bugetar excesiv, statul român a decis, în perioada 2022-2024, să renunțe la câteva milioane de dolari și să-i aloce, în principal, Ucrainei […] The post Deși aflat în deficit excesiv, statul român a renunțat la milioane de dolari că să-i trimită Ucrainei first appeared on Ziarul National.
Într-o lume grăbită, în care fiecare oră de productivitate pare prețioasă, mulți oameni caută soluții pentru a „fenta” somnul. Așa a apărut conceptul de somn polifazic, cunoscut și sub numele de „sleep hacking”: împărțirea odihnei zilnice în mai multe episoade scurte (nap-uri) pe parcursul zilei, în locul clasicelor 7–8 ore de somn nocturn. De la […] The post Efectele somnului polifazic („sleep hacking”): risc sau stimul metabolic? first appeared on Ziarul National.
Românii devin tot mai atenți la modul în care își gestionează economiile. Inflația rămâne o realitate, iar dobânzile oferite de bănci, chiar dacă au crescut ușor, nu reușesc întotdeauna să acopere pierderea reală de valoare a banilor. În acest context, tot mai mulți investitori, în special tinerii, caută alternative care pot oferi randamente superioare: fie […] The post Dobândă mai mare la RON, EURO sau Criptomonede? first appeared on Ziarul National.
Guvernul a aprobat o hotărâre prin care lui Traian Băsescu i se atribuie un apartament/La solicitarea fostului preşedinte, HG-ul are regim clasificat # National.ro
Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, o hotărâre prin care îi atribuie o reședință fostului preşedinte Traian Băsescu. Totul, după ce CCR a declarat neconstituţională legea prin care acestuia i se luaseră privilegiile, la terminarea mandatului. E vorba despre un apartament, într-un bloc, nu despre o vilă, cum se vehiculase inițial. La solicitarea lui […] The post Guvernul a aprobat o hotărâre prin care lui Traian Băsescu i se atribuie un apartament/La solicitarea fostului preşedinte, HG-ul are regim clasificat first appeared on Ziarul National.
1. Dintre Statele expansioniste, Rusia este singurul care nu respectă aproape niciodată ce promite și chiar ce semnează. În 2022, cred că 95% dintre români își doreau ca Rusia să piardă războiul. În 2025, Rusia e la fel de ticăloasă cum o știam, nu se bucură nimeni că Rusia va câștiga războiul, dar cel mult […] The post Bineeeee, Bolo! Iscusit guvern first appeared on Ziarul National.
Guvernul a adoptat proiectul privind plata pensiilor de la Pilonul II/Două modificări față de forma inițială # National.ro
Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, 21 august, proiectul privind plata pensiilor de la Pilonul II. Astfel, Executivul a decis că la începutul perioadei de plată se poate retrage 30% din suma respectivă, iar, ulterior, banii rămaşi vor fi plătiţi pe o perioadă de opt ani. Proiectul merge în Parlament, pentru dezbateri și vot. […] The post Guvernul a adoptat proiectul privind plata pensiilor de la Pilonul II/Două modificări față de forma inițială first appeared on Ziarul National.
“Afacerea Liberty Galați”: Procurorii se încălzesc pe margine, cu ochii pe administratorii concordatari EuroInsol și CITR # National.ro
Dacă până acum, în articolul precedent despre “afacerea Liberty Galați”, faptele prezentate v-au stârnit nedumerire, ceea ce veți citi astăzi depășește orice limită și intră direct în zona absurdului. Și, din informațiile noastre, posibil și în zona de interes a procurorilor. Înainte să vă prezentăm ultimele rezultate ale investigației noastre, vă invităm să recitiți aici […] The post “Afacerea Liberty Galați”: Procurorii se încălzesc pe margine, cu ochii pe administratorii concordatari EuroInsol și CITR first appeared on Ziarul National.
Reacția părinților tinerilor uciși la 2 Mai, după ce s-a dat sentința definitivă în cazul lui Vlad Pascu: „E o decizie sfidătoare/După trei ani îl vom vedea pe străzi” # National.ro
Părinții celor doi tineri care au fost uciși în urma tragediei de la 2 Mai sunt dezamăgiți de pedeapsa de 10 ani de închisoare primită de autorul accidentului, Vlad Pascu. Tatăl Robertei, tânăra care a murit în urma nenorocirii de acum doi ani, consideră că decizia instanței – una definitivă – este una „sfidătoare”. „Copiii […] The post Reacția părinților tinerilor uciși la 2 Mai, după ce s-a dat sentința definitivă în cazul lui Vlad Pascu: „E o decizie sfidătoare/După trei ani îl vom vedea pe străzi” first appeared on Ziarul National.
Un cutremur a avut loc în România, joi, cu puțin după ora 11. Mișcarea telurică din 21 august s-a produs în zona seismică Vrancea. Potrivit primelor informații făcute publice de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cutremurul a avut 3,2 grade pe Richter. Și s-a produs joi la ora 11:02, în zona seismică Vrancea, […] The post ULTIMA ORĂ. Cutremur în România. Ce magnitudine a avut seismul de joi, 21 august first appeared on Ziarul National.
Prețuri exagerate la contractele pentru mobilier școlar luat prin PNRR în județul Iași! Dezvăluiri: Dulapurile de la firma lui Dan Șucu costă 2.000 de lei, iar la concurență sunt 500 de lei # National.ro
O anchetă publicată de presa locală privind contractele pentru mobilier școlar derulate în județul Iași cu bani din PNRR scoate la iveală o situație cel puțin interesantă. Cu doar câteva zile rămase până la începerea noului an școlar, ReporterIS iese cu dezvăluiri. Firma M&D Retail Pipera, afiliată Mobexpert, companie deținută de omul de afaceri Dan […] The post Prețuri exagerate la contractele pentru mobilier școlar luat prin PNRR în județul Iași! Dezvăluiri: Dulapurile de la firma lui Dan Șucu costă 2.000 de lei, iar la concurență sunt 500 de lei first appeared on Ziarul National.
Accidentul de la 2 Mai. Curtea de Apel Constanța, așteptată să pronunțe joi sentința definitivă în dosarul lui Vlad Pascu # National.ro
La doi ani de la accidentul cu urmări tragice din localitatea 2 Mai, în urma căruia au murit doi studenți, Roberta și Sebastian (Sebi), iar alți trei tineri au fost răniți, instanța este așteptată să pronunțe sentința definitivă în dosarul lui Vlad Pascu. Curtea de Apel Constanța ar urma să pronunțe, joi, 21 august, sentința […] The post Accidentul de la 2 Mai. Curtea de Apel Constanța, așteptată să pronunțe joi sentința definitivă în dosarul lui Vlad Pascu first appeared on Ziarul National.
Primarul din Mangalia, reținut de DNA pentru 24 de ore, fiind suspectat de luare de mită # National.ro
După perchezițiile derulate miercuri, urmate de mai multe ore de audieri, la sediul DNA Constanța, edilul din Mangalia, Cristian Radu, a fost reținut pentru 24 de ore de către procurori. Primarul din Mangalia a fost reținut pentru 24 de ore, după mai multe ore de audieri la DNA Constanța, încheiate târziu după lăsarea serii. Liberalul, […] The post Primarul din Mangalia, reținut de DNA pentru 24 de ore, fiind suspectat de luare de mită first appeared on Ziarul National.
BERBEC A crede în tine și a obține tot ce ai mai bun în interior este obiectivul pe care trebuie să-l pui prioritar astăzi, să mergi cu liniște sufletească. Noaptea, veți citi sau urmări ceva care vă va surprinde. TAUR Dacă crezi că relația ta nu este atât de bună pe cât ți-ai dori […] The post Horoscop 21 august 2025 – Starea ta de spirit se îmbunătățește mult first appeared on Ziarul National.
Nicușor Dan: „Vom contribui la garanții solide de securitate pentru Ucraina”. Dar pe români i-ai întrebat? # National.ro
Președintele Nicușor Dan dă asigurări, cu același zâmbet diplomatic care i-a păcălit pe bucureșteni vreme de 4 ani (doar a câștigat alegerile și a doua oară, nu?) și un mesaj postat pe Facebook, că România va contribui la „garanții solide de securitate pentru Ucraina”. O afirmație care sună măreață, aproape eroică, dacă nu ar fi, […] The post Nicușor Dan: „Vom contribui la garanții solide de securitate pentru Ucraina”. Dar pe români i-ai întrebat? first appeared on Ziarul National.
Guvernanții au permis o supracontractare de proiecte din PNRR care a depășit cu peste 25 miliarde de euro banii alocați de UE, pe care oricum nu-i vom primi nici în proporție de 50%. Este dovada absolută a incompetenței generalizate, dat fiind că nu a existat o coordonare și o prioritizare a proiectelor, care să ia […] The post Incompetență generalizată. Bulibășeală totală în proiectele din PNRR first appeared on Ziarul National.
Donald Trump a provocat o furtună de reacții după ce, într-o discuție radiofonică, s-a autointitulat „erou de război”, deși nu a pus niciodată piciorul pe front. Afirmația riscă să atingă una dintre cele mai sensibile coarde ale Americii: respectul datorat veteranilor. Declarația a venit în timpul emisiunii „Mark Levin Show”, unde președintele a vorbit despre […] The post Trump se autoproclamă „erou de război” first appeared on Ziarul National.
Schimbarea Legii insolvenței, amânată. Se dă timp pentru ultimele tunuri date bugetului # National.ro
Deși ar fi trebuit să fie inclusă în pachetul 1 de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului bugetar, inițiate de Guvernul Bolojan, modificarea Legii insolvenței a fost amânată sine die. PSD, prin ministrul Justiției, a mimat că și-ar fi făcut treaba, anunțând că se lucrează de zor la schimbarea actului normativ, însă aceasta nu apare nici […] The post Schimbarea Legii insolvenței, amânată. Se dă timp pentru ultimele tunuri date bugetului first appeared on Ziarul National.
Cafeaua decofeinizată prin CO₂ supercritic: cum se face, ce pierde (dacă pierde ceva) și cât de sănătoasă e cu adevărat # National.ro
Cafeaua este pentru mulți dintre noi un ritual zilnic, dar și o sursă de energie și plăcere. Totuși, pentru persoanele sensibile la cofeină sau pentru cei care doresc să reducă efectele acesteia (insomnie, anxietate, palpitații), cafeaua decofeinizată devine o alternativă. Însă întrebarea este: cât de sănătoasă este cu adevărat și ce se întâmplă în procesul […] The post Cafeaua decofeinizată prin CO₂ supercritic: cum se face, ce pierde (dacă pierde ceva) și cât de sănătoasă e cu adevărat first appeared on Ziarul National.
Asociația Antrenorilor Italieni (AIAC) a lansat un apel ferm către Federația Italiană de Fotbal (FIGC), solicitând suspendarea temporară a Israelului din competițiile internaționale. Printr-o scrisoare deschisă adresată președintelui Gabriele Gravina, AIAC cere ca UEFA și FIFA să fie sesizate de urgență pentru a lua măsuri, în contextul războiului din Gaza. Apelul vine cu puțin timp […] The post Se cere excluderea Israelului din competiții! first appeared on Ziarul National.
Giuseppe Corrado, președintele lui Pisa, echipa la care evoluează românii Marius Marin și Adrian Rus, a fost victima unei spargeri spectaculoase. Hoții au intrat în vila sa din Forte dei Marmi în zorii zilei și au fugit cu bijuterii, bani și chiar cu un Porsche Cayenne parcat în curte. Incidentul s-a petrecut pe 3 august, […] The post Jaf ca-n filme, cu patronul lui Marius Marin și Adrian Rus victimă first appeared on Ziarul National.
Apar cauzele blackout-ului din Spania. 2.200 MWh din regenerabile au dispărut din sistem # National.ro
Investigația amplă asupra cauzelor blackout-ul spaniol din 28 aprilie se apropie de final. Anchetatorii s-au întrunit, din nou, luni, și au mai făcut un pas în direcția conturării responsabililor cu acest incident deosebit de grav. Ultimele informații arată că, într-un interval de 30 de secunde înaintea dezastrului, au dispărut subit din sistem 2.200 MWh de […] The post Apar cauzele blackout-ului din Spania. 2.200 MWh din regenerabile au dispărut din sistem first appeared on Ziarul National.
Noi contre în Coaliție. Social-democrații, atac la useriști: „USR nu face nimic/PSD este cel care contribuie la reforme și lucrează la ele” # National.ro
E tot mai clar că tensiunile de la nivelul coaliției de guvernare încă sunt departe de a se fi domolit. Social-democrații au ieșit, miercuri, 20 august, cu un atac la partenerii de coaliție de la USR, susținând că în timp ce reprezentanţii PSD pun umărul la elaborarea proiectelor legislative privind reformele majore anunţate de Guvernul […] The post Noi contre în Coaliție. Social-democrații, atac la useriști: „USR nu face nimic/PSD este cel care contribuie la reforme și lucrează la ele” first appeared on Ziarul National.
Guvernul Australiei a convenit miercuri să finanţeze programul de dezvoltare a infrastructurii pentru Jocurile Olimpice de vară de la Brisbane, din anul 2032, cu aproape 3,5 miliarde de dolari australieni (1,945 miliarde de euro), conform unui document semnat miercuri de Executiv şi de guvernul local din statul Queensland (nord-est). Costul total al lucrărilor pentru aceste […] The post Australia investește o sumă uriașă pentru Jocurile Olimpice din 2032 first appeared on Ziarul National.
Consumatorii vulnerabili pot solicita online, începând de miercuri, acordarea tichetului electronic de energie. Ce valoare are tichetul și până când poate fi folosit # National.ro
După eliminarea plafonării prețurilor la energie au început să apară deja primele facturi, care în unele cazuri s-au mărit considerabil, ba chiar s-au dublat față de perioada anterioară lunii iulie. Mai nou, oficialii anunță că începând de miercuri consumatorii vulnerabili pot solicita tichetul electronic de energie, de 50 de lei, platforma electronică EPIDS fiind funcțională. […] The post Consumatorii vulnerabili pot solicita online, începând de miercuri, acordarea tichetului electronic de energie. Ce valoare are tichetul și până când poate fi folosit first appeared on Ziarul National.
Administrația americană a resuscitat un plan care ar putea zgudui piața globală a medicamentelor: prețurile plătite în Statele Unite să fie aliniate la cele mai mici niveluri din țările dezvoltate. Măsura, gândită pentru a reduce costurile uriașe suportate de pacienții americani, riscă să aibă un efect de bumerang asupra Europei. Consecințele posibile: întârzieri în lansarea […] The post America lasă Europa fără medicamente first appeared on Ziarul National.
1. În primii ani de după 1990, la Cazino Intercontinental, nu te primea fără cravată. Dacă veneai fără cravată, îți închiria cazinoul o cravată cu 10 dolari. Scurt, nu te întreba nimeni ce părere ai despre cravată. N-aveai cravată? Te duceai vizavi, la Dunărea, la păcănele. Am un prieten deștept, bogat și patriot. Când […] The post Vali Vijelie și lăutarii Monicăi Macovei first appeared on Ziarul National.
Scandal total la Insula Iubirii! Aseară, 19 august 2025, am asistat la cel mai ridicol amestec de aventuri de-o noapte, despărțiri făcute pe repede-înainte și gesturi teatrale care nu mai păcălesc pe nimeni. Nu mai e dramă autentică, e doar entertainment penibil, împachetat frumos ca să umple grila Antenei 1. Aventură fast-food, regrete la pachet […] The post Insula Iubirii: Nuntă anulată, verighete aruncate și bilețele de amor first appeared on Ziarul National.
La 10 ani, pianistul constănțean Luca Uzun a adus 7 medalii de la WCOPA, SUA, și intră în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” # National.ro
Luca Uzun are 10 ani și vine din Constanța. La doar 8 ani, a urcat pe scena World Championships of Performing Arts (WCOPA), la Los Angeles, și s-a întors cu șapte medalii. Acum, tânărul pianist este inclus în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, ediția 2025, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. […] The post La 10 ani, pianistul constănțean Luca Uzun a adus 7 medalii de la WCOPA, SUA, și intră în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” first appeared on Ziarul National.
Scene de groază! Bătaie cu săbii și topoare, în plină stradă, între două grupări din Brăila – VIDEO # National.ro
Scene desprinse parcă din filme de acțiune s-au derulat, marți seară, în plină stradă, la Brăila. Episodul foarte violent, cu lovituri și multe țipete, a fost surprins în imagini, înregistrarea video fiind de-a dreptul șocantă. Scenele de o violență înfiorătoare au avut loc marți seara, în jurul orei 19:45, la intersecția Strada Pietății – Calea […] The post Scene de groază! Bătaie cu săbii și topoare, în plină stradă, între două grupări din Brăila – VIDEO first appeared on Ziarul National.
Incident înspăimântător! Focuri de armă în Capitală. Un bărbat a tras cu pistolul în direcția unei terase din Sectorul 3 # National.ro
Polițiștii au depistat un bărbat la scurt timp după ce ar fi tras șase focuri de armă în direcția unei terase din Sectorul 3. Incidentul a avut loc miercuri dimineață, 20 august, și a fost semnalat autorităților prin apel la 112. Oamenii legii au intrat în alertă și au reușit să prindă suspectul, care a […] The post Incident înspăimântător! Focuri de armă în Capitală. Un bărbat a tras cu pistolul în direcția unei terase din Sectorul 3 first appeared on Ziarul National.
Cum explică judecătoarea Scântei decizia CCR privind anularea alegerilor prezidențiale: Îmi pare rău că CCR nu a găsit prilejul de a explica oamenilor și poate de a ne cere scuze # National.ro
La peste opt luni de la decizia CCR care a dus la anularea alegerilor prezidențiale din 2024, cu scurt timp înainte să aibă loc turul al doilea al scrutinului, apar explicații de la nivelul unuia dintre cei nouă judecători ai Curții Constituționale cu privire la această hotărâre care a avut ecouri nu doar la nivel […] The post Cum explică judecătoarea Scântei decizia CCR privind anularea alegerilor prezidențiale: Îmi pare rău că CCR nu a găsit prilejul de a explica oamenilor și poate de a ne cere scuze first appeared on Ziarul National.
Informații de ultimă oră indică faptul că miercuri dimineață, 20 august, procurorii DNA derulează percheziții la Mangalia. Ar fi vorba atât despre percheziții atât la Primăria Mangalia, condusă de către Cristian Radu, cât și la locuința edilului orașului. Primarul ar fi vizat de suspiciuni de corupție. Potrivit unor surse judiciare, procurorii DNA efectuează percheziții la […] The post Percheziții DNA la Primăria Mangalia și la domiciliul edilului first appeared on Ziarul National.
În ultima perioadă am început cu toții să vedem cum lozincile de marketing politic au început să se scufunde precum Titanicul, după ce economiile s-au lovit rând pe rând de aisbergurile numite recesiune, pandemie, BRICS, etc. Dacă până acum în aviație concernul Airbus era cunoscut și recunoscut datorită apetitului său pentru darea de șpagă și […] The post Politica și aviația first appeared on Ziarul National.
