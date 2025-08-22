Scumpirile nu ocolesc nici startul școlii. Câți bani ajung să scoată părinții din buzunar, pentru rechizite, la începutul acestui an școlar

10:30

La peste opt luni de la decizia CCR care a dus la anularea alegerilor prezidențiale din 2024, cu scurt timp înainte să aibă loc turul al doilea al scrutinului, apar explicații de la nivelul unuia dintre cei nouă judecători ai Curții Constituționale cu privire la această hotărâre care a avut ecouri nu doar la nivel […] The post Cum explică judecătoarea Scântei decizia CCR privind anularea alegerilor prezidențiale: Îmi pare rău că CCR nu a găsit prilejul de a explica oamenilor și poate de a ne cere scuze first appeared on Ziarul National.