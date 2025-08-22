Dublă avertizare de vreme expremă, în câteva minute în vigoare în București. Avem, simultan, un cod galben de caniculă și alertă de vijelii
B365.ro, 22 august 2025 11:30
Finalul verii se caracterizează printr-o vreme nehotărâtă. Astfel că meteorologii au emis o serie de coduri pentru cursul zilei de azi, iar aceștia precizează că este cod galben de caniculă și vijelii în București
• • •
Acum 10 minute
11:30
Avem shaorma cât antebrațul și gustoasă foc, în București. La Falafilo, frate, în Colentina, „la avion” # B365.ro
Falafilo e genul de loc pe care-l știe toată lumea, dar pare că toți cei care i-au trecut pragul păstrează secretul doar pentru ei. Eu am fost acolo, am mâncat pentru tine o shaorma cât
11:30
Dublă avertizare de vreme expremă, în câteva minute în vigoare în București. Avem, simultan, un cod galben de caniculă și alertă de vijelii # B365.ro
Finalul verii se caracterizează printr-o vreme nehotărâtă. Astfel că meteorologii au emis o serie de coduri pentru cursul zilei de azi, iar aceștia precizează că este cod galben de caniculă și vijelii în București
Acum 30 minute
11:20
Dl. Drulă anunță că dumnealui e candidatul la PMB preferat de dl. Nicușor, în timp ce dl. Nicușor continuă vacanța cu rucsacul cu copil în spate # B365.ro
De când cu poza cu Nicușor Dan (președinte) și Cătălin Drulă (aspirant USR la PMB) care transmite conlucrare, cooperare. înțelegere și sprijin, lucrurile sunt destul de clare în privința candidatului pe care îl va susține
Acum o oră
10:40
„Adoptă-mă”! Corul celor 10 căței jucăuși care vor fi la un nou târg de adopții în Parcul Bazilescu, sâmbătă # B365.ro
Weekendul începe și sunt mai multe evenimente programate în București. Printre ele se numără, un târg de adopții de câieni în Parcul Bazilescu. Aici vor veni mai mulți cățeluși care speră să-și găsească o nouă
Acum 2 ore
10:20
Ne pleacă bogații din țară, cu miile se duc afară. Poate rămâne Bucureștiul fără șoferi de Maybach, doar cu călători STB și aglomerație la metrou! # B365.ro
În vreme ce noi intrăm pe conturile noastre de pe site-urile furnizorilor de electricitate și dăm refresh, refresh cu panică, să vedem cât e factura la curent, prima de când cu dereglementarea și cu TVA-ul
10:00
VIDEO | Câtă nedreptate, câtă răutate. Dl. Negoiță, supărat pe anchetele despre combinații la PS3, aduce argumentul „Hațieganu cel Superb”. Bucureștean: Bulevardul ăla e un dezastru # B365.ro
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a publicat un nou video de la Bulevardul Hațieganului, un cadru preferat în ultima perioadă. Edilul vrea să lămurească faptul că primăria pe care o conduce se ocupă singură de
09:40
Frații Tate, acuzați de viol și trafic de persoane, în România și Marea Britanie, vor avea un buncăr în București. Informația a fost dată chiar de constructorul care se ocupă de acest proiect. Realizarea buncărului
Acum 4 ore
08:50
Frații Tate își construiesc un buncăr în București. Va avea dormitoare, spații de locuit, plus o cameră cu bară de striptease. De toți banii, adică vreo 4 milioane de dolari # B365.ro
Frații Tate, acuzați de viol și trafic de persoane, în România și Marea Britanie, vor avea un buncăr în București. Informația a fost dată chiar de constructorul care se ocupă de acest proiect. Realizarea buncărului
08:40
Ecce suspans: candidează sau nu dl. Ciucu la PMB? Bolojan: „E cel mai bine plasat în sondajele PNL, candidat redutabil!” Primarul S6: „Nu mă grăbesc” # B365.ro
Dacă dl. Ciucu, primarul Sectorului 6, candidează sau nu la PMB se vorbește și se speculează încă de când a fost clar că trebuie organizate alegeri parțiale în București, adică de când Nicușor Dan a
07:40
“De principiu”, avem alegeri pentru PMB în noiembrie, ne anunță dl. Bolojan. Nu 100% e sigur fiindcă-s un pic certați în coaliție și n-au mai avut ședințe # B365.ro
Știm sigur că urmează să avem alegeri pentru PMB, să votăm noul primar general al Capitalei, dar nu știm sigur nici când, nici cine intră sigur, sigur în cursă. Desigur, există intenții, există speculații, există
Acum 8 ore
05:10
Unul dintre cele mai spectaculoase lucruri pe care le-am citit vreodată este următorul citat: "Doar cu răbdare infinită obții rezultate imediate." Citatul se regăsește în manualul de conduită și igienă mentală intitulat "Curs de Miracole",
Acum 12 ore
03:10
FOTO I Chitila, orășelul care depășește, ca standarde de viață, vechi cartiere din București. În 1910, avea primul aerodrom din țară # B365.ro
Aflat aproape de București, orășelul Chitila este locul unde fug bucureștenii sătui de viața stresantă, aglomerată și poluată din Capitală. Zona este locuită neîntrerupt de 2000 de ani și a avut un faimos aerodrom pentru
Acum 24 ore
19:40
Cea mai verde-asortată imagine din București, surprinsă pe Dudești Primul mall de plante, copacii și un tramvai Brotăcel în trecere # B365.ro
Pe Calea Dudești nr. 101, în fosta clădire a Poștei Vitan va fi deschis primul mall de plante și ghiveche din Capitală și din România. Suprafață verde nu este doar decorativă, ci și ecologică. Ea
19:30
VIDEO | Noi imagini de la Apărătorii Patriei, cu pasajul care se ridică peste Șos. Berceni. Băluță: „Acum se lucrează cu fier, urmează betonul, care va completa structura de rezistență” # B365.ro
Pasajul de la Apărătorii Patriei, care va traversa Șoseaua Berceni, dinspre Turnu Măgurele spre strada Sergent Ion Iriceanu, prinde contur. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, anunță că în prezent, pe șantier, se lucrează cu fier,
18:20
VIDEO | Pheonix, cățelul-miracol de la ASPA București. Avea trei luni când a ajuns în adăpost acoperit de smoală, medicii l-au curățat timp de 9 ore # B365.ro
Cei de la ASPA au povestit bucreștenilor povestea unui blănos care risca să moară deși a trăit doar trei luni. A fost găsit acoperit de smoală. Iar deși curățarea lui a durat ore întregi, a
18:10
VIDEO | Pistolarul din Centrul Vechi a fost arestat preventiv. Bărbatul a mai tras cu arma spre aceeași terasă în urmă cu o săptămână # B365.ro
Cetățeanul turc care a tras de două ori cu pistolul înspre o terasă din Centrul Vechi al Capitalei a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Procurorii îl cercetează pentru tentativă de omor cu premeditare, nerespectarea
17:10
Străzi Deschise aduce ateliere, expoziții, dans și voie bună pe Calea Victoriei, în weekend. Care este programul pentru 23 și 24 august # B365.ro
Străzi Deschise revine weekendul acesta în Capitală. Bucureștenii au parte de o nouă ediție a evenimentului pe Calea Victoriei. Vor fi ateliere și demonstrații de pictură în zona Parcului Kretzulescu. Dar și activități sportive pentru
17:00
FOTO | Asociația Metrou Ușor, propuneri pentru proiectul de extindere al tramvaiului la Unirii. O amplasare mai bună a peroanelor la Sf. Vineri și un nou acces pietonal subteran # B365.ro
Asociația Metrou Ușor vine cu două propuneri de îmbunătățire a proiectului privind extinderea tramvaiului în zona Unirii. Primăria Capitalei a deschis procedura de transparență decizională a elaborării actului normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru
16:10
FOTO | Baza sportivă a Școlii 164 din S6 va fi inaugurată vineri. La deschidere vor participa și unii dintre cei mai titrați sportivi, dar și o mare campioană din Drumul Taberei # B365.ro
Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 al Capitalei a anaunțta bucureștenii că baza sportivă a Școlii 164 este gata. Procesul de modernizare a bazei sportive a durat 3 luni de zile. Aceasta se va deschide mâine,
15:50
PS1, despre noua taxă pentru ridicarea gunoiului menajer, valabilă și pentru bucureștenii, și pentru firmele din Sectorul 1: “Plătești pentru cât arunci, intrăm în legalitate” # B365.ro
Primăria Sectorului 1 a venit cu precizări privind noua taxă de salubrizare. Astfel, administrația locală va taxa, pentru deșeurile menajere, bucureștenii din această zonă a Capitalei pentru cât aruncă. Momentan nu s-a decis cuantumul acestei
15:10
FOTO | BIAS 2025 va avea o zonă specială dedicată persoanelor cu mobilitate redusă. Spectacolul aviatic e weekendul viitor, la Aeroportul Băneasa # B365.ro
În curând va începe marele eveniment aviatic „Bucharest International Air Show & General Aviation Exhibition". Acesta are loc la Aeroportul Internațional București Băneasa în perioada 29-31 august. Intrarea este liberă. Iar accesul persoanelor cu mobilitatea
15:00
VIDEO | Au început lucrările de punere în siguranță a aleilor din Parcul Herăstrău, vechi de un secol. Pentru refacerea malurilor mai e nevoie de câteva avize # B365.ro
În această dimineață au început lucrările de punere în siguranță a aleilor din Parcul Herăstrău, care în curând vor împlini un secol. Acestea se află într-o stare avansată de degradare și sunt un real pericol
14:50
„Palatul Împăratului”, vila de pe Aviatorilor pregătită pentru Klaus Iohannis, intră pe piața imobiliară, la închirieri. Guvernul a decis s-o treacă în domeniul privat al statului # B365.ro
Guvernul a luat decizia ca vila RA-APPS, de pe Bulevardul Aviatorilor, presupusă ca viitoarea reședință de protocol a lui Klaus Iohannis, fost Președinte, să treacă din domeniul public în domeniul public, astfel aceasta va putea
14:30
Dl. Băsescu se mută într-un apartament la bloc din București. L-a primit azi de la Guvern și a cerut secretizarea hotărârii, că nu vrea să știe toată lumea unde stă # B365.ro
Saga locativă a lui Traian Băsescu se încheie azi, când Guvernul a aprobat hotărârea prin care fostul președinte primește o locuință de la stat, care va fi la bloc. A primit un apartament într-un bloc de
14:10
Luna Neagră răsare în weekend. Spectaculosul fenomen astronomic se produce doar o dată la 33 de luni # B365.ro
În acest weeeknd pasionații de astronomie și nu numai vor avea ocazia să vadă un eveniment rar. Sâmbătă, 23 august va fi Luna Neagră sezonieră. Acesta este un fenomen care se repetă o dată la
14:00
Mersul cu trenul de la București la Kiev e posibil, din nou, de luna viitoare, după o pauză de câțiva ani. Oficial MT: Facem tot posibilul ca drumul să nu dureze mai mult de 24 de ore # B365.ro
Din septembrie vom putea circula de la București până la Kiev cu trenul, via Chișinău, anunță Secretarul de Stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu. Autoritățile vor face tot posibilul ca drumul să nu dureze
13:30
Taxă specială de salubrizare pentru bucureștenii din Sectorul 1, un proiect în acest sens e pe masa consilierilor. Poate așa se strâng bani pentru datoriile la Romprest # B365.ro
Primăria Sectorului 1 intenționează să implementeze o nouă taxă specială de salubrizare pentru locuitorii din această parte a Capitalei. Această propunere va fi înaintată pentru aprobare în Consiliul General al Municipiului București. Apare o nouă
13:00
Scrisoarea lui Piedone către oameni buni și lumea rea, un fel de filosofie cu pălărie despre prietenie # B365.ro
Cristian Popoescu Piedone și-a deschis sufletul încă o dată față de bucureșteni și a transmis astăzi, 21 august un mesaj despre prietenie. A vorbit despre lecțiile pe care tatăl său i le-a dat de-a lungul
13:00
Vreme la extreme în București. ANM anunță cod galben de caniculă azi și mâine, dar și vijelii. Care e prognoza meteo pentru weekend # B365.ro
Bucureștiul se află azi și mâine sub atenționare de cod galben de caniculă, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Maximele termice vor fi cuprinse între 35 și 37 de grade. În weekend ne putem aștepta și
12:20
Primăria Sectorului 4 caută asistenți maternali. Băluță: Nu trebuie experiență, doar dragoste pentru copii # B365.ro
Primăria Sectorului 4, prin Direcția pentru Protecția Copilului, a lansat o campanie de recrutare de asistenți maternali. Pentru a fi angajat, trebuie să ai peste 21 de ani, liceul absolvit (sau o școală profesională) și
12:20
Agresiune sexuală în plină zi, în Parcul Tineretului. Un bărbat atacat a adolescentă care stătea pe o pătură pe iarbă # B365.ro
Un bărbat a agresat sexual o adolescentă în plină zi, în Parcul Tineretului. Fata stătea pe o pătură, iar bărbatul s-a așezat lângă ea și a început să o atingă. Fata a fugit imediat și
Ieri
11:30
FOTO | Coșmar de orice șofer bucureștean, pățit dimineață pe strada Avrig. Lași mașina în parcare, o găsești cu aripa zburată # B365.ro
Există numeroase temeri ale unui șofer bucureștean, vrednic sujpraviețuior zilnic al provocării numite traficul din București, iar una dintre acestea este coșmar: lași mașina în parcare, plec la muncă, muncești până năucești, te întorci și
11:20
BREAKING | Vlad Pascu, tânărul bucureștean care a provocat tragedia de la 2 Mai, condamnat la 10 ani de închisoare. Decizia este definitivă # B365.ro
S-a decis: Curtea de Apel Constanța a pronunțat sentința de 10 ani de închisoare pentru Vlad Pascu, tânărul care a produs tragedia de la 2 Mai din 2023. Aceasta este pedeapsa maximă, propusă de procurori.
10:40
Restricții pe A1, pe sensul dinspre București spre Pitești până diseară, pe mai multe segmente de drum. Iar se cârpește asfalt și se refac marcaje # B365.ro
Noi restrictii sunt pe Autostada A1 București – Pitești, acestea sunt în cursul zilei de astăzi. Șoferii care tranzitează zona trebuie să știe că măsurile se vor aplica pe sensul de mers spre Pitești pe
09:40
Diabolicul profesor de Religie din București, care a violat și bătut o copilă vreme îndelungată. Propunere de arestare preventivă, înregistrată la Tribunal # B365.ro
Un profesor de religie din București a fost reținut de polițiști, fiind cercetat pentru că a violat și maltratat o fată de 14 ani. Acțiunile bărbatului au avut loc în perioada ianuarie – mai, iar
09:30
„Așteptând apa caldă” CET Progresu a fost repornit după avaria Termoenergetica, dar dușurile reci persistă în București, tot pentru jumătate din oraș # B365.ro
Teoretic, ziua de ieri s-a încheiat cu o veste fantastică: Termoenergetica ne-a anunțat că echipele de intervenție ale companiei de termoficare au terminat cu reparațiile la avaria majoră din rețeaua magistrală, unde o conctă cu
08:50
VIDEO | Vești amestecate de pe Lotul 3 Nord al A0 – Autostrada Bucureștiului. Constructorul are ritm lent, autoritățile pun presiune să fie dat în trafic în această toamnă # B365.ro
Lotul 3 Nord al Autostrăzii A0 avansează timid, săptămâna trecută a fost începută așternarea asfaltului de bază pe această bucată din Centura Capitalei. În mediul online, au apărut noi imagini cu șatierul de la Lotul
08:40
VIDEO | Secundele în care pistolarul din Centrul Vechi se plimbă agitat pe lângă terasă, vorbind la telefon, apoi scoate arma, trage foc după foc și fuge # B365.ro
Atacul armat de ieri din Centrul Vechi, unde un tânăr, cetățean turc, a scos un pistol și a tras șase focuri de armă înspre o terasă, a fost suprins de camerele de supraveghere. VIDEO |
03:10
Dans pe Calea Victoriei, proiecții de filme în aer liber și lista activităților de weekend continuă. Unde ieșim în perioada 22-24 august, în București # B365.ro
Weekendul bate la ușă. Iar la fel cum ne-a obișnut de fiecare dată acesta nu are niciodată buzunarele goale. Orașul nu doarme nici de data aceasta, iar în Capitală se întâmplă zeci de evenimente. Iar
20 august 2025
19:40
ESENȚIAL | Linia de tramvai 32 se va extinde prin Piața Unirii, până la terminalul Sfânta Vineri. Proiectul se află acum în dezbatere publică # B365.ro
Linia de tramvai se va extinde în zona Unirii, Planul Urbanistic Zonal (PUZ) fiind pus în dezbatere publică în vederea aprobării, anunță primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu. Linia de tramvai 32 se va extinde
19:10
VIDEO | Lucrările de refacere a Teatrului de vară din Parcul Bazilescu sunt în grafic. Tuță: „Acum se lucrează la acoperiș, în curând va fi turnat betonul în partea de jos” # B365.ro
Dl. Tuță, primarul Sectorului 1 al Capitalei a anunțat bucureștenii că în sfârșit, PS1 este în grafic cu Teatrul de vară Nicolae Bălcescu din Parcul Bazilescu. Lucrările de refacere a Teatrului de vară continuă. Lucrările
18:10
Aleile surpate din Parcul Herăstrău vor fi reparate, joi încep lucrările. City Manager: „Din toamnă, după golirea lacului, și malurile vor fi consolidate” # B365.ro
Joi dimineață, 21 august, încep lucrările de consolidare a aleilor din Parcul Regele Mihai I (Herăstrău), anunță City Managerul Capitalei, Lucian Judele. Acestea se află într-o stare avansată de degradare, fiind un real pericol pentru
18:00
FOTO | Chioșcurile din Parcul Crângași vor arăta altfel. Ciucu invită bucureștenii să aleagă un nou model: „Nu vor fi multe, dar vor fi mai civilizate” # B365.ro
Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 din Capitală a lansat bucureștenilor o întrebare. Ar vrea să știe cum anume își doresc aceștia să arate chioșcurile din Parcul Crângași. Edilul a oferit bucureștenilor și câteva exemple foto
17:20
Linia de autobuz 737 se înființează pentru marele show aviatic BIAS 2025, de pe Aeroportul Băneasa ️ TPBI anunță că va suplimenta și linia 605 # B365.ro
Au mai rămas doar câteva zile până la marele eveniment aviatic „Bucharest International Air Show & General Aviation Exhibition", ce are loc la Aeroportul Internațional București Băneasa în perioada 29-31 august. Ca la fiecare ediție,
17:10
VIDEO | Imaginea lui Nicușor Dan este folosită în mod fraudulos în scheme de „investiții rapide”, avertizează DNSC. Ce poți face ca să te ferești de înșelăciuni online # B365.ro
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a avertiat astăzi,20 august, că pe internet circulă un videoclip care utilizează în
16:20
Linia de tramvai 41 revine pe traseu de sâmbătă, 23 august. STB a terminat lucrările din intersecția Bulevardul Ghencea x Strada Constantin Titel Petrescu # B365.ro
Societatea de Transport București informează că circulația liniei de tramvai 41 va fi reluată începând de sâmbătă, 23 august. Decizia a fost luată ca urmare a finalizării lucrărilor la infrastructura rutieră din intersecția Bulevardul Ghencea […] Articolul Linia de tramvai 41 revine pe traseu de sâmbătă, 23 august. STB a terminat lucrările din intersecția Bulevardul Ghencea x Strada Constantin Titel Petrescu apare prima dată în B365.
16:00
FOTO | Rătăcitul Husky din Bucureștii Noi a încurcat drumul spre casă. Bucureștean: ”Pare dezorientat și se tot învârte prin zona Bulevardului Luptătorilor” # B365.ro
Undeva pe străzile din cartierul Bucureștii Noi, un Husky superb alb rătăcea. Nu avea la gât vreo zgardă cu vreun nume sau ceva de genul acesta. Iar în urmă cu puțin timp un bucureștean l-a […] Articolul FOTO | Rătăcitul Husky din Bucureștii Noi a încurcat drumul spre casă. Bucureștean: ”Pare dezorientat și se tot învârte prin zona Bulevardului Luptătorilor” apare prima dată în B365.
15:30
FOTO | O nouă stradă va fi construită în Sectorul 2, între Luigi Galvani și Ramuri Tei. Proiectul include și amenajarea a zeci de locuri de parcare pentru mașini, biciclete și scutere # B365.ro
Primăria Sectorului 2 va construi o nouă stradă, între Luigi Galvani și Ramuri Tei – Strada Cerna. De dimineață, zona a fost curățată, iar domeniul public a fost eliberat de mașini abandonate și deșeuri. O […] Articolul FOTO | O nouă stradă va fi construită în Sectorul 2, între Luigi Galvani și Ramuri Tei. Proiectul include și amenajarea a zeci de locuri de parcare pentru mașini, biciclete și scutere apare prima dată în B365.
15:10
VIDEO | Primarul Negoiță Fratele Negoiță și isprava pe bani publici de lângă Hala Laminor. PS3 a construit un drum lângă un viitor complex rezidențial # B365.ro
În Sectorul 3, s-a deschis un nou drum în spatele Halei Laminor, din București. Acesta nu a fost un proiect trecut prin Consiliul Local, acolo fiind necesară aprobarea pentru genul acesta de acțiuni. Drumul de […] Articolul VIDEO | Primarul Negoiță Fratele Negoiță și isprava pe bani publici de lângă Hala Laminor. PS3 a construit un drum lângă un viitor complex rezidențial apare prima dată în B365.
15:00
Articol susțnut de STB În primele șase luni ale anului 2025, Linia 100 – cea care face legătura între Aeroportul Henri Coandă și Piața Unirii – a fost aleasă de peste 1.800.000 de călători, în […] Articolul Linia 100 – Poarta din Otopeni spre București, cu 370.000 de călători în plus în 2025 apare prima dată în B365.
