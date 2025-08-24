Avem shaorma cât antebrațul și gustoasă foc, în București. La Falafilo, frate, în Colentina, „la avion”

10:40

Două persoane au murit după ce au fost surprinse de furtună pe Lacul Snagov, vineri seara. Este vorba despre un bărbat și fiul său, care s-au înecat după ce s-au răsturnat cu un caiac în […] Articolul Bilanț tragic al vijeliei de vineri seara: Un bărbat și fiul său s-au înecat în Lacul Snagov după ce furtuna i-a surprins pe caiac, o persoană a fost lovită de un copac, în Berceni apare prima dată în B365.