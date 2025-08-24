Avem shaorma cât antebrațul și gustoasă foc, în București. La Falafilo, frate, în Colentina, „la avion”
B365.ro, 22 august 2025 11:30
Falafilo e genul de loc pe care-l știe toată lumea, dar pare că toți cei care i-au trecut pragul păstrează secretul doar pentru ei. Eu am fost acolo, am mâncat pentru tine o shaorma cât […]
• • •
Acum 2 ore
10:40
Un cutremur cu magnitudinea de 4.2 s-a produs în zona seismică Vrancea, în această dimineață, anunță INFP. Un cutremur cu magnitudinea de 4.2 s-a produs în Vrancea Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului anunță, […]
Acum 8 ore
04:00
Top 7 cele mai periculoase intersecții din București. Aici au loc cele mai multe accidente de circulație # B365.ro
Traficul din București este cel mai aglomerat și imprevizibil din țară, iar acest lucru se reflectă din păcate în numărul mare de accidente produse anual. Conform statisticilor oficiale, Bucureștiul conduce detașat clasamentul național în ceea […]
Acum 24 ore
17:30
Liniile 90 și 104 vor avea programul prelungit, duminică, pentru meciul FCSB – FC Argeș, de pe Arena Națională. Alte patru linii ar putea să circule deviat # B365.ro
Duminică, 24 august, pe Arena Națională are loc mediul FCSB – FC Argeș, iar pentru preluarea spectatorilor programul liniilor 90 și 104 va fi prelungit, anunță TPBI. Totodată, la dispoziția Brigăzii Rutiere, liniile 86, 90, […]
17:00
Veșnica aglomerație de weekend de pe Podul Prieteniei. Traficul este îngreunat dinspre Ruse spre București, Centrul Infotrafic anunța că se fac lucrări de reparații # B365.ro
Aglomerația de weekend de pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse pare că nu se mai termină, șoferii având de așteptat zeci de minute pentru a trece granița. Centrul Infotrafic anunța, de dimineață, că valorile de trafic sunt […]
16:00
Bucureștenii dau mai mulți bani dacă parchează pe locurile albastre, în funcție de cum plătesc. O oră ajunge să coste și 6 lei # B365.ro
Parcarea pe locurile albastre din Capitală costă 5 lei/oră, însă șoferii ajung să plătească peste 6 lei/oră, în funcție de metoda pe care o folosesc pentru a achita. La parcagiu și parcometru, conducătorii auto plătesc, […]
14:50
FOTO Îndrăgostiții din S6 vor spune „Da” într-un cadru instagramabil la Casa Căsătoriilor. Trei photo booth-uri au fost amenajate în curtea stării civile # B365.ro
Curtea Casei Căsătoriilor din Sectorul 6 al Capitalei a fost reamenajată. Acum, îndrăgostiții vor putea să imortalizeze unul dintre cele mai speciale momente într-un cadru de poveste și plin de viață. Casa căsătoriilor din Sectorul […]
13:30
Dacă aveți planificat concediul la bulgari, nu puteți lua feribotul de la Oryahovo – Bechet, că e suspendat temporar. Motivele: Vânt puternic și nivel scăzut al Dunării # B365.ro
Atenție, șoferi! MAE informează românii care vor să călătorească în Bulgaria sau să tranziteze țara pentru a ajunge în Grecia sau Turcia că feribotul a fost suspendat temporar pe la punctul de trecere Oryahovo – […]
12:50
VIDEO | Incendiu lângă București, în Bragadiru. Arde anexa unui restaurant, sunt degajări mari de fum # B365.ro
Un incendiu a izbucnit sâmbătă, la orele prânzului, în Bragadiru, flăcările cuprinzând o anexă a unui restaurant, potrivit martorilor. Pompierii intervin pentru stingerea focului. Incendiu la un restaurant din Bragadiru Potrivit unui anunț făcut de […]
11:50
HARTĂ | Autobuzele cu etaj „Bucharest City Tour” revin pe traseu, de luni, și vor plimba turiștii zilnic prin oraș. Cât costă un bilet # B365.ro
După trei ani în care linia turistică „Bucharest City Tour" nu a mai fost funcțională, autobuzele galbene cu etaj ale STB vor plimba din nou turiștii prin oraș, începând de luni, 25 august. Autobuzele cu […]
Ieri
10:40
Bilanț tragic al vijeliei de vineri seara: Un bărbat și fiul său s-au înecat în Lacul Snagov după ce furtuna i-a surprins pe caiac, o persoană a fost lovită de un copac, în Berceni # B365.ro
Două persoane au murit după ce au fost surprinse de furtună pe Lacul Snagov, vineri seara. Este vorba despre un bărbat și fiul său, care s-au înecat după ce s-au răsturnat cu un caiac în […]
09:00
FOTO ️ Cățel și prietena lui, Rățușcă, se plimbă prin Rahova cu autobuzul 220, probabil năuciți de vremea extremă din București. PS El e foarte ocrotitor # B365.ro
Dacă cineva mă-ntreabă ce e iubibil Bucureștiul, pe lista de sute de motive tocmai a intrat și acestă încântătoare imagine cu un domn Cățel și o domnită Rățușcă, neașteptați călători \STB care se fâțâie prin […]
05:00
Festivalul George Enescu 2025 marchează cea de-a 27-a ediție a celui mai cunoscut eveniment cultural din România și unul dintre cele mai prestigioase festivaluri de muzică clasică din lume. Programat între 24 august și 21 […]
03:10
Fântână de la Universitate, simbolul suprem de protest sau așteptare din București. Când a apărut piațeta de la Kilometrul Zero # B365.ro
Deși este lipsită de mare valoare arhitecturală, fântâna din Piața "21 Decembrie 1989" este locul cel simbolic și mai încărcat de istorie din București, fiind pătat cu sânge, la modul propriu, în noaptea de 21 […]
22 august 2025
19:30
FOTO | Rafalele de vânt au doborât mai mulți copaci din București, blocând străzi și trotuare. E în vigoare un cod portocaliu de vijelie # B365.ro
Vijelia a pus la pământ mai mulți copaci din București care blochează străzi și trotuare. ANM a emis un cod portocaliu de vijelie în această seară, valabil în Ilfov și în Capitală. Străzi și trotuare […]
19:10
Avertizare Nowcasting | Cod portocaliu de vijelie în Ilfov, emis de ANM. Vântul va sufla cu 80 km/h # B365.ro
ANM a emis o avertizare nowcasting de cod portocaliu de vijelie, ce vizează mai multe localități din județul Ilfov. Cod portocaliu de vijelie în Ilfov Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod portocaliu […]
18:30
VIDEO | Surpriza unui american cazat într-un Airbnb din București, pe care a plătit 500 de dolari. „N-are cum să fie asta adresa, așa o arăta luxul aici” # B365.ro
Un american și-a plănuit o vacanță în România. Acesta a ales fix Capitala. A plătit 500 de dolari pentru se caza în oraș la un Airbnb. Dar odată ajuns acesta a rămas șocat. Cu toate […]
18:20
Trafic blocat în zona nodului rutier al Autostrăzii Bucureștiului A0 cu A2, în această seară. Un TIR s-a defect și a rămas în drum # B365.ro
Și cum o zi de vineri nu se poate sfârși fără un incident în trafic, un TIR s-a defectat în zona nodului rutier A0 x A2, în această seară, iar circulația este îngreunată. Trafic blocat […]
18:10
FOTO | Accident în Berceni, pe Strada Luica, unde o mașină electrică pare că a zburat pe trotuar, pe lângă o stație STB. „Tesla o fi inventat prima mașină zburătoare” # B365.ro
O mașină electrică Tesla a provocat un accident pe Strada Luica, în cartierul Berceni din Sectorul 4. Din imaginile publicate de martori în mediul online, se pare că șoferul ar fi pierdut controlul volanului, ajungând […]
17:20
FOTO | Baza sportivă de la Școala 164 din Drumul Taberei îi va purta numele handbalistei Cristina Neagu. Inaugurarea are loc în această seară # B365.ro
În această seară se redeschide cea mai mare bază sportivă dintr-o școală din București, situată în Sectorul 6, după ce spațiul a fost modernizat. La evenimentul de inaugurare vor participa sportivi de renume, precum Cristina […]
16:50
FOTO | Dispar automatele vechi de cartele, infochioșcurile abandonate și coșurile de gunoi incendiate de pe străzile Capitalei. PMB le duce la reciclare # B365.ro
Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei a anunțat bucureștenii că automatele de cartele de telefonie nefuncționale de 10 ani, infochioșcurile abandonate, jardinierele sparte, coșurile de gunoi incendiate vor fi luate de pe străzi. Primarul interimar […]
16:50
ESENȚIAL | Scumpirea biletelor integrate STB+Metrorex a fost publicată în Monitorul Oficial. Cât vor plăti în plus bucureștenii # B365.ro
Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii, ce vizează scumpirea biletelor STB+Metrorex, a fost publicat vineri, 22 august, în Monitorul Oficial al României. Măsura urmează să intre în vigoare peste două săptămâni. Scumpirea biletelor integrate STB+Metrorex a […]
16:30
O pisică fericită înseamnă, printre altele, o litieră curată și folosită corect. Mulți oameni cred că pisicile știu din instinct unde să meargă să își facă nevoile, dar procesul devine mai simplu atunci când proprietarul […]
15:50
Cinema sub Stele continuă în Sectorul 6, iar weekendul acesta se mută în Parcul Crângași Se vor proiecta filme pentru întreaga familie # B365.ro
Continuă maratonul de la Cinema sub Stele și în acest weekend în Parcul Crângași. Bucureștenii pot veni să vizoneze filmele pregătite în aer liber cu toți membrii familiei. Sezonul de proiecții în aer liber în […]
15:50
Linia de tramvai 41 revine de mâine pe traseu. Autobuzele 641 și 643, introduse temporar pentru preluarea bucureștenilor, vor fi desființate # B365.ro
Societatea de Transport București a transmis bucureștenilor că circulația liniei de tramvai 41 va fi reluată începând de mâine, 23 august. Decizia a fost luată ca urmare a finalizării lucrărilor la infrastructura din intersecția Bulevardul […]
15:10
„Korean Days” a început la Therme București. Spectacole de caligrafie, muzică și mâncare coreeană, plus show-uri de exerciții calistenice, până pe 26 august # B365.ro
A început cea de-a doua ediție a festivalului „Korean Days @Therme – Sounds & Vibes", ce are loc în perioada 20-26 august. Evenimentul aduce în prim-plan o călătorie unică, care îmbină arta, muzica, gastronomia, wellnessul […]
14:40
ALERTĂ | Un cutremur mediu s-a produs, în această după-amiază, în Gorj. Seismul a avut magnitudinea de 4.4 # B365.ro
Un cutremur mediu s-a produs azi, 22 august, la ora 14:18, în Gorj. Seismul a avut magnitudinea de 4.4, anunță INFP. Cutremur mediu, cu magnitudinea de 4.4, în Gorj INFP informează că azi, la ora […]
14:40
VIDEO | Piedone Fiul, sus pe scuter, s-a dus să inspecteze șantierele unor școli și grădinițe din Sectorul 5, înainte de începerea anului școlar. „Mă asigur că totul e pregătit” # B365.ro
Vlad Popoescu Piedone, primarul Sectorului 5 al Capitalei a fost în inspecție la câteva școli și grădinițe din sector. Acesta s-a dus să verifice lucrările de la Grădinița nr. 55 Floarea Soarelui, Grădinița nr. 269,Grădinița […]
14:20
Profesorul de religie care a violat o elevă este fost candidat la o primărie din Teleorman, din partea PNL și PSD. Tribunalul din București a cerut arestarea lui preventivă # B365.ro
Un profesor de religie este cercetat pentru că a violat o fata de 14 ani, în repetate rânduri în locații din București și Teleorman. Acesta ar fi și membru al unui partid politic mare din […]
14:00
Cum au motivat judecătorii condamnarea lui Vlad Pascu, tânărul bucureștean care a provocat tragedia de la 2 Mai: „Nu s-a demonstrat că a acționat cu intenția de a ucide” # B365.ro
Vlad Pascu, tânărul din București care s-a urcat drogat la volan și a provocat un accident în stațiunea 2 Mai, soldat cu doi morți și trei răniți, a fost condamnat definitiv la 10 ani de […]
13:10
Parcul din fața Gării de Nord nu va fi distrus pentru construirea unei parcări subterane, precizează Bujduveanu. Întreaga zonă va fi modernizată # B365.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, exclude construirea unei parcări subterane pe locul în care se află în prezent parcul din fața gării. Edilul declară că este nevoie, totuși, de o astfel de parcare în […]
13:10
VIDEO | Continuă reparațiile și igienizarea la Piața Matche, care a ars anul trecut. PS1 face intervențiile necesare pentru a primi autorizația ISU # B365.ro
Piața Matache trece printr-o transformare totală. Lucrările d eaici sunt în toi, iar primarul Sectorului 1, George Tuță, a publicat un nou video de la șantier. Edilul le-a și explicat cetățenilor care așteaptă redeschiderea zonei […]
13:10
PS3 vrea să ia în administrare Ștrandul Titan, acum aflat în paragină, pentru a-l reabilita. Proiectul va fi dezbătut în următoarea ședință de consiliu # B365.ro
Primăria Sectorului 3 intenționează să preia în administrație Ștrandul Titan cunoscut și ca Ștrandul Cara. Acesta este situat pe strada Rotundă nr.4 din Sectorul 3. Proiectul de hotărâre va fi dezbătut joi, 28 august în […]
12:30
Metode de supraveghere video permise de stat. Iată cum poți asigura protecția familiei și a imobilelor # B365.ro
Camerele de supraveghere video au devenit una dintre cele mai eficiente soluții pentru protecția locuințelor și a spațiilor comerciale, deoarece oferă atât un mijloc de descurajare a tentativelor de intrare prin efracție, cât și o […]
Mai mult de 2 zile în urmă
11:30
11:30
Dublă avertizare de vreme expremă, în câteva minute în vigoare în București. Avem, simultan, un cod galben de caniculă și alertă de vijelii # B365.ro
Finalul verii se caracterizează printr-o vreme nehotărâtă. Astfel că meteorologii au emis o serie de coduri pentru cursul zilei de azi, iar aceștia precizează că este cod galben de caniculă și vijelii în București, plus […]
11:20
Dl. Drulă anunță că dumnealui e candidatul la PMB preferat de dl. Nicușor, în timp ce dl. Nicușor continuă vacanța cu rucsacul cu copil în spate # B365.ro
De când cu poza cu Nicușor Dan (președinte) și Cătălin Drulă (aspirant USR la PMB) care transmite conlucrare, cooperare. înțelegere și sprijin, lucrurile sunt destul de clare în privința candidatului pe care îl va susține […]
10:40
„Adoptă-mă”! Corul celor 10 căței jucăuși care vor fi la un nou târg de adopții în Parcul Bazilescu, sâmbătă # B365.ro
Weekendul începe și sunt mai multe evenimente programate în București. Printre ele se numără, un târg de adopții de câieni în Parcul Bazilescu. Aici vor veni mai mulți cățeluși care speră să-și găsească o nouă […]
10:20
Ne pleacă bogații din țară, cu miile se duc afară. Poate rămâne Bucureștiul fără șoferi de Maybach, doar cu călători STB și aglomerație la metrou! # B365.ro
În vreme ce noi intrăm pe conturile noastre de pe site-urile furnizorilor de electricitate și dăm refresh, refresh cu panică, să vedem cât e factura la curent, prima de când cu dereglementarea și cu TVA-ul […]
10:00
VIDEO | Câtă nedreptate, câtă răutate. Dl. Negoiță, supărat pe anchetele despre combinații la PS3, aduce argumentul „Hațieganu cel Superb”. Bucureștean: Bulevardul ăla e un dezastru # B365.ro
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a publicat un nou video de la Bulevardul Hațieganului, un cadru preferat în ultima perioadă. Edilul vrea să lămurească faptul că primăria pe care o conduce se ocupă singură de […]
09:40
Frații Tate, acuzați de viol și trafic de persoane, în România și Marea Britanie, vor avea un buncăr în București. Informația a fost dată chiar de constructorul care se ocupă de acest proiect. Realizarea buncărului […]
08:50
Frații Tate își construiesc un buncăr în București. Va avea dormitoare, spații de locuit, plus o cameră cu bară de striptease. De toți banii, adică vreo 4 milioane de dolari # B365.ro
Frații Tate, acuzați de viol și trafic de persoane, în România și Marea Britanie, vor avea un buncăr în București. Informația a fost dată chiar de constructorul care se ocupă de acest proiect. Realizarea buncărului […]
08:40
Ecce suspans: candidează sau nu dl. Ciucu la PMB? Bolojan: „E cel mai bine plasat în sondajele PNL, candidat redutabil!” Primarul S6: „Nu mă grăbesc” # B365.ro
Dacă dl. Ciucu, primarul Sectorului 6, candidează sau nu la PMB se vorbește și se speculează încă de când a fost clar că trebuie organizate alegeri parțiale în București, adică de când Nicușor Dan a […]
07:40
“De principiu”, avem alegeri pentru PMB în noiembrie, ne anunță dl. Bolojan. Nu 100% e sigur fiindcă-s un pic certați în coaliție și n-au mai avut ședințe # B365.ro
Știm sigur că urmează să avem alegeri pentru PMB, să votăm noul primar general al Capitalei, dar nu știm sigur nici când, nici cine intră sigur, sigur în cursă. Desigur, există intenții, există speculații, există […]
05:10
Unul dintre cele mai spectaculoase lucruri pe care le-am citit vreodată este următorul citat: "Doar cu răbdare infinită obții rezultate imediate." Citatul se regăsește în manual
03:10
FOTO I Chitila, orășelul care depășește, ca standarde de viață, vechi cartiere din București. În 1910, avea primul aerodrom din țară # B365.ro
Aflat aproape de București, orășelul Chitila este locul unde fug bucureștenii sătui de viața stresantă, aglomerată și poluată din Capitală. Zona este locuită neîntrerupt de 2000 de ani și a avut un faimos aerodrom pentru […] Articolul FOTO I Chitila, orășelul care depășește, ca standarde de viață, vechi cartiere din București. În 1910, avea primul aerodrom din țară apare prima dată în B365.
21 august 2025
19:40
Cea mai verde-asortată imagine din București, surprinsă pe Dudești Primul mall de plante, copacii și un tramvai Brotăcel în trecere # B365.ro
Pe Calea Dudești nr. 101, în fosta clădire a Poștei Vitan va fi deschis primul mall de plante și ghiveche din Capitală și din România. Suprafață verde nu este doar decorativă, ci și ecologică. Ea […] Articolul Cea mai verde-asortată imagine din București, surprinsă pe Dudești Primul mall de plante, copacii și un tramvai Brotăcel în trecere apare prima dată în B365.
19:30
VIDEO | Noi imagini de la Apărătorii Patriei, cu pasajul care se ridică peste Șos. Berceni. Băluță: „Acum se lucrează cu fier, urmează betonul, care va completa structura de rezistență” # B365.ro
Pasajul de la Apărătorii Patriei, care va traversa Șoseaua Berceni, dinspre Turnu Măgurele spre strada Sergent Ion Iriceanu, prinde contur. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, anunță că în prezent, pe șantier, se lucrează cu fier, […] Articolul VIDEO | Noi imagini de la Apărătorii Patriei, cu pasajul care se ridică peste Șos. Berceni. Băluță: „Acum se lucrează cu fier, urmează betonul, care va completa structura de rezistență” apare prima dată în B365.
18:20
VIDEO | Pheonix, cățelul-miracol de la ASPA București. Avea trei luni când a ajuns în adăpost acoperit de smoală, medicii l-au curățat timp de 9 ore # B365.ro
Cei de la ASPA au povestit bucreștenilor povestea unui blănos care risca să moară deși a trăit doar trei luni. A fost găsit acoperit de smoală. Iar deși curățarea lui a durat ore întregi, a […] Articolul VIDEO | Pheonix, cățelul-miracol de la ASPA București. Avea trei luni când a ajuns în adăpost acoperit de smoală, medicii l-au curățat timp de 9 ore apare prima dată în B365.
18:10
VIDEO | Pistolarul din Centrul Vechi a fost arestat preventiv. Bărbatul a mai tras cu arma spre aceeași terasă în urmă cu o săptămână # B365.ro
Cetățeanul turc care a tras de două ori cu pistolul înspre o terasă din Centrul Vechi al Capitalei a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Procurorii îl cercetează pentru tentativă de omor cu premeditare, nerespectarea […] Articolul VIDEO | Pistolarul din Centrul Vechi a fost arestat preventiv. Bărbatul a mai tras cu arma spre aceeași terasă în urmă cu o săptămână apare prima dată în B365.
17:10
Străzi Deschise aduce ateliere, expoziții, dans și voie bună pe Calea Victoriei, în weekend. Care este programul pentru 23 și 24 august # B365.ro
Străzi Deschise revine weekendul acesta în Capitală. Bucureștenii au parte de o nouă ediție a evenimentului pe Calea Victoriei. Vor fi ateliere și demonstrații de pictură în zona Parcului Kretzulescu. Dar și activități sportive pentru […] Articolul Străzi Deschise aduce ateliere, expoziții, dans și voie bună pe Calea Victoriei, în weekend. Care este programul pentru 23 și 24 august apare prima dată în B365.
