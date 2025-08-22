Trump se compară cu Nixon, iar pe Putin îl compară cu Hrușciov, într-o postare care evocă rivalitatea din timpul Războiului Rece
Digi24.ro, 22 august 2025 11:30
Trump pare să semnaleze o abordare mai dură față de Putin printr-o postare pe rețeaua lui socială, care evocă rivalitatea din timpul Războiului Rece. Președintele american s-a comparat pe sine cu vicepreședintele Richard Nixon, iar pe președintele rus Vladimir Putin cu liderul sovietic Nikita Hrușciov, relatează TVPWorld.
Şefa diplomaţiei europene avertizează că cedarea de teritorii Rusiei este o capcană. „Putin râde” # Digi24.ro
Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene (UE) pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, a avertizat vineri că a permite Rusiei să păstreze teritorii ucrainene ca parte a unui acord de pace ar fi o „capcană” în care preşedintele rus Vladimir Putin „vrea să cădem”.
TVA majorat la 21% din iulie, în loc de august, pentru mai multe servicii. Cum se explică situația. Ministerul Finanțelor: „Verificăm” # Digi24.ro
Facturile pentru energia electrică, serviciile de leasing, abonamentele la sălile de sport, dar și alte servicii recurente pentru luna iulie vor avea aplicat deja TVA-ul majorat de 21%, chiar dacă promisiunea Executivului a fost că taxa crește de la 1 august. Explicația constă în faptul că guvernanții nu ar fi modificat un articol din Codul Fiscal care prevede că pentru acest tip de servicii TVA se aplică în funcție de data facturii, nu de perioada de consum.
Oraşul Gaza va fi distrus, dacă Hamas nu acceptă pacea în termenii impuși de Israel, amenință ministrul Apărării, Israel Katz # Digi24.ro
Oraşul Gaza va fi distrus, dacă gruparea teroristă palestiniană Hamas nu acceptă pacea în termenii dictaţi de Israel, a ameninţat vineri ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, informează AFP, preluată de Agerpres. Palestinienii fug deja din anumite zone ale orașului Gaza, după ce armata israeliană a început primele etape ale unei ofensive terestre minuțios planificate, potrivit oficialilor din oraș, citați de BBC.
Andrei Negusiu: „Înainte de rasă, de etnie, de credință sau orientare sexuală suntem oameni!” # Digi24.ro
«Ei ne fură copiii!», «Ce să-i spun copilului meu dacă, pe stradă, vede ținându-se de mână doi bărbați sau două femei?», «Nu vrem propagandă LGBT în școală» - sunt unele din cele mai des întâlnite manipulări din spațiul public românesc, un val de ură la care românii sunt expuși tot mai agresiv în ultimii opt ani.
General SUA: China își mărește arsenalul nuclear. În ce condiții ar folosi Beijingul o armă atomică împotriva Taiwanului # Digi24.ro
Pe lângă o creştere masivă a puterii de foc militare convenţionale, China s-a lansat într-o creştere rapidă şi susţinută a dimensiunii şi capacităţii forţelor sale nucleare, potrivit experţilor militari şi în controlul armelor din SUA, informează Reuters, preluată de Agerpres.
După Marea Unire din 1918, unirea bisericească a fost un pas natural pentru consolidarea României Mari.
Alertă de ploi și vijelii puternice în aproape toată țară. Harta cu zonele vizate de avertizarea meteo # Digi24.ro
Meteorologii au emis, vineri dimineață, avertizări cod galben și cod portocaliu de ploi și vijelii puternice, valabile în aproape toată țara.
Reacția lui Nicolas Maduro după de SUA au trimis nave de război în apele Venezuelei: „Gata cu amenințările” # Digi24.ro
Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a făcut joi apel la miliţie, rezervişti şi „întreg poporul” să se mobilizeze în acest weekend pentru a face faţă „ameninţărilor” SUA, relatează vineri AFP, potrivit Agerpres.
Liderii militari din NATO au prezentat opțiunile militare pentru Ucraina. Una din ele: trupe europene în Ucraina, sub comanda SUA # Digi24.ro
Lideri militari din Statele Unite şi dintr-o serie de ţări europene au prezentat joi opţiuni consilierilor lor pe probleme de securitate naţională pentru furnizarea de garanţii de securitate Ucrainei, au declarat oficiali, citaţi vineri de Reuters, informează Agerpres.
Departamentul de Stat al SUA suspendă acordarea de vize pentru șoferii de camion străini. Ce motive a invocat # Digi24.ro
Guvernul american a anunţat joi că suspendă acordarea de vize pentru şoferii de camion străini, acuzaţi că „pun în pericol vieţile americanilor” pe drumurile din SUA, relatează AFP, preluată de Agerpres.
Un bărbat aflat pe lista Most Wanted după ce a lovit cu sabia în cap un polițist a fost adus în țară din Norvegia # Digi24.ro
Un bărbat care a lovit cu sabia în cap un polițist de la mascați a fost adus în țară. Alexandru Huțuleac, zis „Duțu”, era urmărit internațional și are de executat 12 ani și 8 luni de închisoare pentru tentativă la omor calificat, ultraj și trafic de persoane.
Un cutremur cu magnitudinea 7,5 s-a produs joi în Strâmtoarea Drake, între America de Sud şi Antarctica. Centrul pentru avertizare în caz de tsunami din Pacific a emis iniţial o avertizare de tsunami pentru zonele de coastă din Chile, care a fost însă ridicată ulterior.
Polițist de penitenciar arestat pentru că dădea traficanților de droguri informații din dosare DIICOT # Digi24.ro
Un polițist de penitenciar din Constanța a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Bărbatul este suspectat că ar fi oferit informații din mai multe anchete penale unor persoane cercetate de DIICOT, inclusiv identitatea unui colaborator sub acoperire.
„În așteptarea apocalipsei.” Fraţii Tate îşi fac buncăr de 3,9 milioane de dolari la Bucureşti, va avea și o bară de striptease # Digi24.ro
Ron Hubbard, un celebru constructor de buncăre din SUA, proiectează în prezent un complex subteran de 3,9 milioane de dolari în Bucureşti pentru Andrew şi Tristan Tate, influencerii acuzaţi de viol şi trafic de persoane atât în România, cât şi în Marea Britanie, relatează The Times. Într-un interviu acordat publicației britanice, Hubbard a dezvăluit că printre clienţii săi s-a numărat Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook.
Kim Jong Un i-a decorat pe „admirabilii” militari nord-coreeni care au luptat împotriva armatei ucrainene în Kursk # Digi24.ro
Imagini difuzate vineri de mass-media de stat nord-coreene îl arată pe liderul Kim Jong Un în genunchi în faţa portretelor soldaţilor căzuţi în luptă pentru Rusia împotriva Ucrainei, şi îmbrăţişând un supravieţuitor al conflictului, relatează AFP, preluată de Agerpres.
Avertismentul unui militar german de rang înalt: zeci de mii de soldați europeni sunt necesari pentru Ucraina # Digi24.ro
Liderii europeni din NATO nu trebuie să fie naivi atunci când discută despre o forţă de pace în Ucraina, ci trebuie să înfrunte realitatea că vor trebui să trimită zeci de mii de soldaţi în această ţară, pe termen lung, a declarat pentru Reuters şeful sindicatului militarilor germani, colonelul Andre Wuestner, scrie News.ro.
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Va reuși Guvernul Bolojan să aplice reducerile de cheltuieli promise? # Digi24.ro
„Va reuși Guvernul Bolojan să aplice reducerile de cheltuieli promise?", o întrebare la care răspund jurnaliștii Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Florin Negruțiu subliniază: „Este greu să tai craca de sub picioarele politicienilor. Iar când deranjezi sistemul, vine și contraatacul. Fără susținerea cetățenilor, Ilie Bolojan nu are niciun aliat real." Claudiu Pândaru atrage atenția că „Nu e doar o reformă ratată. Ar fi o oportunitate istorică pierdută. Dacă nu se schimbă nimic acum, România va merge în linie dreaptă spre incapacitate de plată."
Zelenski arată care sunt adevăratele intenţii ale Moscovei. „Semnalele din partea Rusiei sunt neruşinate” # Digi24.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat joi noapte că atacurile ruseşti masive din timpul nopţii precedente, care au vizat părţi diferite ale Ucrainei, arată că Moscova evită negocierile pentru încheierea războiului.
Cel puțin 14 morți și zeci de răniți, în două atacuri ale unor grupări armate din Columbia # Digi24.ro
Un camion-capcană, drone explozive şi focuri de armă: două atacuri ale unor grupări armate s-au soldat cu cel puţin 14 morţi şi zeci de răniţi joi într-o escaladare dramatică a violenţelor în Columbia, relatează AFP, preluată de Agerpres.
Un judecător federal ordonă statului Florida să demoleze centrul de detenție Alligator Alcatraz în termen de 60 de zile # Digi24.ro
Un judecător federal din Miami a acordat statului Florida 60 de zile pentru a evacua centrul de detenție pentru imigranți numit Alligator Alcatraz, oferind ecologiștilor și tribului indian Miccosukee o victorie după ce aceștia s-au ciocnit cu guvernatorul Ron DeSantis în legătură cu impactul pe care acest centru improvizat îl avea asupra mediului, scrie The Washington Post.
Benjamin Netanyahu ordonă „negocieri imediate” pentru „eliberarea tuturor ostaticilor” din Gaza. Consilierii săi temperează așteptările # Digi24.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat joi seara că a dat "instrucţiuni pentru începerea imediată a unor negocieri pentru eliberarea tuturor" ostaticilor israelieni din Gaza, după prezentarea de către mediatori a unei noi propuneri de armistiţiu, informează AFP, preluată de Agerpres. Totuși, după ce a cerut „negocieri imediate” pentru a pune capăt războiului și a elibera ostaticii, consilierii premierului au declarat că nicio echipă nu se va deplasa încă la Doha sau Cairo, subliniind în schimb aprobarea lui Netanyahu pentru planurile de capturare a orașului Gaza, scrie ynetnews.com.
„N-a vrut să pună peste tot”. Investiția de 120.000 de lei, dintr-o comună din Dolj, care stârnește nemulțumiri printre localnici # Digi24.ro
Chiar dacă suntem în plină criză economică, autoritățile locale dintr-o comună din Dolj se bucură de cele 100 de bănci cumpărate în luna mai cu nici mai mult, nici mai puțin de 120.000 de lei. Sunt cazuri unde localnicii le-au lăsat și pe cele vechi sau chiar și-au mai adus alte bănci în fața porții, pe lângă cele montate de primărie. Însă nu toți au beneficiat de achiziția autorităților locale.
Haosul din Educație, în prag de an școlar. Profesorii rămași fără ore se chinuie să-și completeze normele: „Am venit val-vârtej” # Digi24.ro
Profesorii care au rămas fără ore suficiente, după ce Guvernul a majorat norma săptămânală, caută disperați soluții să își completeze numărul de ore. În fiecare județ, sunt zeci de astfel de cazuri. Din septembrie, mulți vor ține cursuri în două sau chiar în trei școli.
Momentul în care o mașină plină de soldați ruși e aruncată în aer de explozia unei mine în zona Pokrovsk # Digi24.ro
Militarii ucraineni au publicat pe rețelele sociale o înregistrare video în care sunt arătați mai mulți soldați ruși aruncați în aer, la propriu, după ce mașina în care se aflau a fost distrusă de explozia unei mine, în regiunea Pokrovsk.
Luna Neagră pe 23 august 2025: Ce înseamnă fenomenul ceresc neobișnuit care va avea loc la sfârșitul săptămânii # Digi24.ro
Sâmbătă, 23 august 2025, va avea loc un fenomen astronomic rar: o Lună Neagră, a treia Lună Nouă a sezonului de vară. Acest eveniment apare, în medie, o dată la 33 de luni și marchează sfârșitul unui ciclu lunar neobișnuit.
„Caut nași", anunțul care a invadat rețelele sociale. Cum au ajuns tinerii care vor să se căsătorească să-și caute nașii pe internet # Digi24.ro
Nașii și finii se aleg, mai nou, pe internet. În sezonul nunților, Facebook-ul a explodat de anunțuri în care românii își caută părinți spirituali. Noua modă a apărut printre cuplurile care au un cerc tot mai mic de prieteni și familie sau care s-au mutat departe de țară și și-au pierdut legăturile cu apropiații. Deși sute de oameni și-au mărit familiile prin intermediul platformelor virtuale, alții privesc cu scepticism ideea.
Grecii merg în vacanțe în străinătate, pentru că turismul s-a scumpit prea mult la ei în țară # Digi24.ro
Tot mai mulți greci își petrec concediile în străinătate, pentru că vacanțele în țara lor au devenit mai scumpe, comparativ cu alte destinații. Grecia rămâne, pe de altă parte, una din destinațiile de vacanță preferate de români.
Soluția găsită de marile orașe pentru a fluidiza traficul. Ideea, preluată din străinătate, privită cu ochi buni de români # Digi24.ro
Brașovul ar putea avea în următorii patru ani trenuri metropolitane. Este o variantă pentru cei care locuiesc sau lucrează în jurul orașului, dar și o legătură importantă cu aeroportul. Proiectul valorează 230 milioane de euro, iar autoritățile locale spun că vor accesa fonduri europene. Miercuri a fost semnat contractul pentru studiul de fezabilitate. Pe lângă Brașov, astfel trenuri metropolitane ar urma să circule, în viitor, și în Capitală, Iași, Cluj-Napoca și Oradea.
Cum va schimba războiul din Ucraina soarta adversarilor Chinei. „Mesajul” sumbru al lui Trump pentru aliații SUA din Asia # Digi24.ro
Când forțele ruse au invadat Ucraina, în februarie 2022, premierul japonez de la acea vreme, Fumio Kishida, a avertizat că războiul și urmările sale vor determina și viitorul Asiei. Trei ani mai târziu, mesajul său a căpătat un înțeles încă și mai amenințător: stilul autoritar al lui Trump, prin care pune presiune pe Kiev să cedeze teritorii în favoarea Rusiei ca să obțină un acord de pace fragil, ar putea avea consecințe profunde în Asia, unde China a devenit tot mai agresivă și este o forță mult mai dominantă decât este Rusia în Europa.
Trump spune că va şti mai mult „în următoarele două săptămâni” despre şansele de pace în Ucraina # Digi24.ro
Preşedintele SUA Donald Trump, care doreşte să-i reunească pe preşedinţii rus şi ucrainean la aceeaşi masă, a declarat joi într-un interviu telefonic că va şti mai mult „în următoarele două săptămâni” despre şansele de pace în Ucraina, relatează AFP.
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Italia, unde până sâmbătă sunt aşteptate fenomene meteorologice nefavorabile şi inundaţii severe, în mai multe regiuni.
Ministrul Mediului, despre fake-news-urile distribuite pe TikTok privind golirea Lacului Vidraru: Suntem într-un război hibrid # Digi24.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, comentează informațiile false propagate pe TikTok cu privire la golirea controlată a barajului Vidraru, conform cărora apa e vândută în Franţa şi că de pe fundul lacului se exploatează, în beneficiul altor state, aur. Buzoianu explică faptul că toate aceste fake news fac parte din războiul hibrid care se duce în România.
Europa League. Egal pentru FCSB în deplasare cu Aberdeen și calificarea se joacă la București # Digi24.ro
Prima manșă a play-off-ului Europa League a adus față în față FCSB și Aberdeen. Echipa românească a făcut un egal prețios și scoțienii sunt așteptați pe Arena Națională, peste o săptămână.
Radu Miruță anunță că fiul cosmonautului Dumitru Prunariu se va ocupa de o companie de aviație din subordonea Ministerului Economiei # Digi24.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, anunţă că i-a solicitat pilotului Cătălin Prunariu, fiul cosmonautului Dumitru Prunariu şi expert în domeniul aviaţiei, să se implice în una dintre companiile de profil aflate în subordinea Ministerului Economiei, iar acesta a acceptat. „Vom vedea în perioada următoare sub ce formă”, adaugă ministrul, subliniind că îşi doreşte ca profesionişti care au făcut performanţă în sectorul privat să se implice în companiile de stat.
CFR Cluj a fost ”spulberată” în Suedia, scor 2-7, de Hacken, în prima manșă a play-off-ului Conference League, iar dan Petrescu și-a dat demisia.
Ministrul Mediului anunță noi măsuri pentru identificarea celor care ard ilegal deșeuri: Sunt ani de zile care ne sunt scurşi din viaţă # Digi24.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că românii pierd, în medie, patru ani din viaţă din cauza poluării aerului. Ea anunţă modificări legislative care vor permite identificarea mai facilă şi tragerea la răspundere a celor care ard ilegal deşeuri.
„Umbra războiului”. Presa controlată de MAE rus: Marea Baltică riscă să devină un teatru militar. Planul de expansiune al lui Putin # Digi24.ro
Ciprian Ciucu: Mi s-ar părea corect ca Nicușor Dan să susțină reformele Guvernului. Nu-l vedem momentan în poză # Digi24.ro
Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a declarat, joi seară, la Digi24, că „mi s-ar părea corect ca președintele Nicușor Dan să susțină aceste reforme” ale Guvernului Bolojan. „Nu-l vedem momentan în poză, dar nu este târziu să apară la un moment dat în această fotografie și să susțină guvernul pe care l-a investit”, mai spune Primarul Sectorului 6.
ASF, explicații despre noile modificări la legea pensiilor private. Dan Armeanu: „Am luat bunele practici de la alte state” # Digi24.ro
Vicepreședintele ASF, Dan Armeanu a anunțat, în direct la Digi24, că inițiativa de modificare a legii pensiilor private are la bază un model aplicat deja în țările OECD, proiectul guvernului respectând „în totalitate standardele europene”. „Am luat bunele practici din alte state - este la fel și în Croația, Bulgaria, Slovacia...”, a spus oficialul, adăugând că „sunt destul de multe resurse și lichiditatea este suficientă pentru plata pensiilor”. Guvernul a adoptat joi proiectul de lege care limitează retragerea pensiei din pilonul 2, vicepreședintele ASF a explicând că, de acum înainte, se vor putea retrage doar 30% din bani, la momentul pensionării. Ulterior, românii vor primi o tranșă lunară de bani, pe o perioadă de 8 ani.
Administraţia Trump verifică 55 de milioane de persoane care au vize pentru SUA. Există riscul revocării sau expulzării # Digi24.ro
Administraţia Trump a anunţat joi că verifică toate cele peste 55 de milioane de persoane cu vize americane pentru posibile încălcări care pot duce la expulzare, informează The Associated Press.
O nouă mitralieră, lansată de compania Kalașnikov, va fi testată direct pe frontul din Ucraina # Digi24.ro
Compania Kalaşnikov, cel mai mare producător de arme uşoare din Rusia, a anunţat joi că va începe testarea noii sale mitraliere RPL-7 în condiţii reale de luptă pe frontul din Ucraina, după ce a dezvoltat această armă în timp record la cererea armatei ruse, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres.
Misiunea oltenilor, aceea de a juca în play-off împotriva unei echipe cu un lot de 61 de milioane de euro, a fost una dificilă, însă Universitatea Craiova a reușit un rezultat care să o facă să creadă în calificare și să arate că nu degeaba sunt lideri în campionatul intern.
Diana Buzoianu a propus reducerea indemnizaţiei pentru membrii CA al Romsilva la mai puțin de jumătate din valoarea actuală # Digi24.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că a propus ca indemnizaţiile membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome a Pădurilor Romsilva să fie reduse la mai puţin de jumătate din valoarea de până acum, de la 12.000 de lei la 5.000 de lei.
Un român şi cei doi copii ai săi au fost salvaţi de la înec, în Grecia, de un practicant de stand up paddle # Digi24.ro
O operaţiune dramatică de salvare a avut loc duminica trecută pe plaja Epanomi din Salonic, când un tată cu cei doi copii ai săi, turişti din România, au fost luaţi de curenţii puternici şi au fost în pericol de înec. Din fericire, un surfer care practica în zonă SUP (stand up paddle, un sport care presupune a sta în picioare pe o placă de surfing şi a naviga cu ajutorul unei padele) a intervenit. El a ajutat copiii să se întoarcă la ţărm, apoi l-a condus şi pe tată. Toţi sunt în stare bună de sănătate, iar salvatorul a povestit pentru presa elenă cum s-a întâmplat.
Dubla cu Hacken a devenit esențială pentru băieții lui Dan Petrescu, pentru că de ea depindeau banii de la UEFA. Doar că CFR Cluj a avut un meci de coșmar, cu patru goluri primite doar în prima repriză și altre trei în a doua.
Ciprian Ciucu, despre alegerile la Primăria Capitalei: „Vreau să fiu mai cumpătat decât alții”. Ce spune despre o negociere cu USR # Digi24.ro
Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat, în direct la Digi 24, că este indicat să existe discuții cu USR privind o candidatură unică la Primăria Capitalei, pentru că în București PNL-ul are un electorat „mult mai compatibil” cu USR.
Motivarea condamnării lui Vlad Pascu: Comportamentul periculos în trafic trebuie pedepsit sever, dar nu a avut intenţia de a ucide # Digi24.ro
Curtea de Apel Constanţa a arătat, în motivarea condamnării lui Vlad Pascu, autorul accidentului de la 2 Mai soldat cu doi morţi şi trei răniţi, că pedepsele aplicate pentru faptele pentru care tânărul a fost judecat nu vor suferi modificări faţă de hotărârea Judecătoriei Mangalia, deoarece reacţia de apărare a statului împotriva unor comportamente periculoase în trafic, care duc la pierderi de vieţi omeneşti, vătămări corporale şi prejudicii materiale importante, se impune a fi una severă, proporţională cu urmările produse, în scop de prevenţie. De asemenea, instanţa a constatat că nu s-a putut demonstra că Vlad Pascu ar fi acţionat cu intenţia de a ucide.
Cererile lui Vladimir Putin pentru Ucraina, ca să încheie războiul. Ce compromis este dispus să facă liderul de la Kremlin (Reuters) # Digi24.ro
Vladimir Putin cere Ucrainei să renunțe la întreaga regiune Donbas, să rămână neutră și să nu adere la NATO, precum și să nu primească trupe occidentale în țară, au declarat pentru Reuters trei surse familiarizate cu strategia Kremlinului.
Senatorul american Lindsey Graham amenință Kremlinul: Eliberați copiii ucraineni, altfel Rusia va fi desemnată stat terorist # Digi24.ro
Un senator al Statelor Unite amenință Rusia: Dacă nu eliberați copiii ucraineni, veți fi desemnați stat terorist
