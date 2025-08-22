Trump se compară cu Nixon, iar pe Putin îl compară cu Hrușciov, într-o postare care evocă rivalitatea din timpul Războiului Rece

22:10

O operaţiune dramatică de salvare a avut loc duminica trecută pe plaja Epanomi din Salonic, când un tată cu cei doi copii ai săi, turişti din România, au fost luaţi de curenţii puternici şi au fost în pericol de înec. Din fericire, un surfer care practica în zonă SUP (stand up paddle, un sport care presupune a sta în picioare pe o placă de surfing şi a naviga cu ajutorul unei padele) a intervenit. El a ajutat copiii să se întoarcă la ţărm, apoi l-a condus şi pe tată. Toţi sunt în stare bună de sănătate, iar salvatorul a povestit pentru presa elenă cum s-a întâmplat.