Trump recunoaște pentru prima dată că Rusia e "țară invadatoare" și...
StiriDiaspora.ro, 22 august 2025 11:30
Trump recunoaște pentru prima dată că Rusia e "țară invadatoare" și...
• • •
Alte ştiri de StiriDiaspora.ro
Acum 5 minute
11:40
Șase români arestați în Spania pentru furturi din mașini. Aveau un...
Acum 2 ore
10:30
Noi detalii în cazul tragediei din Făgăraș: Tânărul care a...
10:00
Cutremur cu magnitudinea 4,2 de în Vrancea, în această dimineață
Acum 24 ore
17:40
Horoscop 24 august 2025: Cineva are nevoie de ajutor, Capricornii...
16:40
Bolojan a spus condiția esențială pentru întoarcerea din...
16:00
După ce a zburat cu 217 km/h, un român a rămas fără mașină în...
14:50
De la muncă pe stradă: mii de est-europeni, inclusiv români, ajung...
13:30
Noi detalii în cazul care a cutremurat Germania: Un român a...
13:30
Probleme pentru românii din diaspora care vor să facă facultatea în...
11:50
Studenții români din diaspora, dornici să studieze medicina în...
11:50
Români care trăiesc o "Românie văzută pe TikTok". Semnal de alarmă...
11:50
Poliția germană i-a prins pe hackerii români care au furat zeci de...
Ieri
11:10
Salvini l-a atacat dur pe Macron și a creat un scandal diplomatic....
10:20
Larnaca – Destinația de lifestyle care îmbină relaxarea cu...
10:20
Două persoane surprinse de furtună pe Lacul Snagov au murit
22 august 2025
17:10
Înscrieri deschise la Școala de Limba Română „DACIA” din Atena...
16:50
Horoscop 23 august 2025: Scorpionii au nevoie de curaj, intuiția...
16:10
Bonusul Giorgetti: românii din Italia care amână pensionarea...
15:40
O româncă se plânge de condițiile din Grecia: "Am plătit 70 euro...
14:40
Cutremur de 4,4 într-o zonă mai puțină obișnuită a României
14:20
Cifre surpriză: Ponderea studenţilor străini la universităţile din...
14:20
"Investigația" Ambasadei SUA privind anularea alegerilor, un fals....
12:20
Un român și cei doi copii ai săi, salvați în ultima clipă de la...
Mai mult de 2 zile în urmă
11:30
Trump recunoaște pentru prima dată că Rusia e "țară invadatoare" și...
11:00
Caz revoltător în Spania: un român a murit pe câmp, în plină...
10:50
Turist român mort pe o plajă din Thassos. Florin avea doar 30 de...
09:40
MAE, atenționare pentru românii care se află sau călătoresc în...
09:10
Surpriza unui jurnalist grec la spital în România: «De ce în...
21 august 2025
17:00
Dezbaterea "România în Diaspora" - ediția a II-a. Cum păstrăm...
16:40
Horoscop 22 august 2025: Berbecii au inspirație, bat clopote de...
15:40
Rezerviștii cu domiciliul în București și Ilfov vor fi chemați în...
14:50
Lacrimi și durere în Italia. Întreaga comunitate și-a luat la...
13:30
Supărat că și-a pierdut locul de muncă, un român din Irlanda a luat...
13:00
Reportaj: Școala de Limba Română „Dacia” din Atena, locul unde...
11:30
Vlad Pascu, condamnat definitiv la 10 ani închisoare în urma...
11:20
România, rol central în apărarea Ucrainei. SUA ar putea staționa...
10:10
O femeie a fost amendată cu 3.000 de lei, după ce a lăsat pui de...
09:10
51 de pompieri români au plecat în Spania pentru a ajuta la...
20 august 2025
16:40
Horoscop 21 august 2025: Comunicare dificilă pentru Gemeni, Leii...
16:20
Celebru designer italian, mort după ce a intrat cu mașina în TIR-ul...
16:00
De ce cedează bateria auto când ai mai mare nevoie de ea și cum...
15:40
Ce trebuie să știi înainte să începi să joci într-un cazino online
14:30
Incendiile fac ravagii în Portugalia. Autoritățile anunță al...
13:20
Povestea tinerilor care s-au aruncat îmbrățișați pe Autostradă....
12:10
Româncă de 22 de ani arestată în Italia. Tânăra a omorât un bătrân...
11:20
O zi de închisoare pentru depășirea cu 1 km/h a vitezei legale în...
10:40
Trump spune că vrea pace în Ucraina pentru a ajunge el în Rai
10:10
Focar de toxină botulinică în Italia: doi morți și mai multe...
09:20
Atac cu drone rusești la granița României. Populația a primit...
09:20
Programul "Rabla" va fi relansat în luna septembrie cu un buget de...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.