Furtuni astăzi în aproape toată țara
TeleM Iași , 22 august 2025 11:30
ANM a emis astazi un cod galben de instabilitate atmosferica de la ora 12.00 pana...
Acum 5 minute
11:40
Premierul Ilie Bolojan, insotit de ministrul transporturilor, Ciprian Serban si directorul CNAIR, Cristian Pistol au...
Acum 10 minute
11:30
ANM a emis astazi un cod galben de instabilitate atmosferica de la ora 12.00 pana...
Acum 30 minute
11:10
În cursul nopții trecute, un echipaj de ordine publică din cadrul Jandarmeriei Vaslui, aflat în...
11:10
Spitalele vor putea organiza caravane medicale mobile, în parteneriat cu asociații și organizații locale, iar...
11:10
Un nou drum forestier de 3,8 km va fi construit în zona Schitul Lacuri –...
Acum o oră
11:00
Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, ITPF Iași și ITPF...
10:50
ANAF a informat că a lansează o campanie națională de informare prin care își propune să ajute...
Acum 2 ore
10:00
Transportatorii care se sustrag de la verificarea masei şi a dimensiunilor vehiculelor riscă amenzi mari # TeleM Iași
Transportatorii care se sustrag de la verificarea masei şi a dimensiunilor vehiculelor de marfă riscă...
10:00
Românii care călătoresc în Italia trebuie să se aştepte la fenomene meteo extreme, până sâmbătă...
09:40
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" din Iași (TUIASI) anunță deschiderea celei de-a doua sesiuni de admitere...
09:40
Un bărbat din Suceava, urmărit internaţional şi inclus în categoria Most Wanted, a fost adus în ţară din Norvegia # TeleM Iași
Un bărbat din Suceava, urmărit internaţional pentru ultraj, tentativă de omor calificat şi trafic de...
09:40
Muncitor de 45 de ani din Neamţ, mort după ce a căzut de pe bloc, de la 15 metri în Constanţa # TeleM Iași
Tragedie, ieri, în municipiul Constanţa. Un muncitor de 45 de ani a murit după ce a...
Acum 4 ore
09:30
Bacău: Aeroportul nu achiziţionează deocamdată scannere pentru bagajele de mână ce conţin lichide # TeleM Iași
Aeroportul Internaţional 'George Enescu' Bacău nu va achiziţiona, deocamdată, scannerele care le permite pasagerilor să...
08:40
Ministrul Educaţiei susține continuarea activității profesorilor pensionari: „Educaţia a dat ce a trebuit pentru măsurile de criză” # TeleM Iași
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a subliniat, miercuri seară, că este de aceeaşi parte a bariadei...
08:40
Ministerul Sănătății oficializează caravanele medicale: consultații și tratamente decontate în zonele greu accesibile # TeleM Iași
Ministrul Sǎnǎtǎții, Alexandru Rogobete a declarat: ,,În România, încă sunt prea multe locuri în care...
08:40
Garda Națională de Mediu atenționează ca incendierea miriștilor și a vegetației uscate nu este o soluție, ci un pericol # TeleM Iași
Pe fondul creşterii alarmante a numărului de incendii cauzate de arderea nesupravegheată a miriştilor, Garda...
08:30
Suceava primește 15 milioane euro prin mecanismul RESTORE pentru drumuri și poduri afectate de inundații # TeleM Iași
Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat că județul va beneficia de o primă...
Acum 24 ore
21:40
Cristian Stanciu, vicepreședinte PSD Iași: „Microbuzele lui Costel Alexe – adevărul pe care nu vrea să-l spună!” # TeleM Iași
În calitate de lider al consilierilor județeni PSD Iași, doresc să fac o serie de...
18:40
Reuters: Putin vrea de la Ucraina întreaga regiune Donbas, să renunțe la aderarea NATO și să țină trupele occidentale în afara țării # TeleM Iași
Vladimir Putin cere Ucrainei să renunțe la întreaga regiune Donbas de est, la ambițiile de...
18:10
Într-un comunicat de presă, MAPN a anunțat că, România este un aliat de încredere și...
18:00
Italia a arestat un ucrainean suspectat de implicare în sabotarea conductei Nord Stream # TeleM Iași
Un bărbat ucrainean a fost arestat în Italia sub suspiciunea de implicare în sabotarea conductelor...
17:30
Proiectul de Lege aprobat de Guvern stabilește organizarea și funcționarea sistemului de plată a pensiilor...
17:20
Primarul Mangaliei, Radu Cristian a fost retinut de DNA pentru comiterea a cinci infracțiuni de...
14:30
Accident rutier cu un TIR incarcat cu lemne. Circulatia este blocata in localitatea Iacobeni # TeleM Iași
Pompierii militari intervin în zona localității Iacobeni la un eveniment rutier în care remorca unui...
13:40
Iazul din comuna Rediu a devenit o mlastina de ceva timp, iar autoritatile locale cauta...
13:40
Comuna Miroslava continua sa se dezvolte rapid, cu proiecte dedicate unui stil de viata modern...
13:40
Violența în familie ia amploare în județul Botoșani, arată datele prezentate de polițiști. Anul acesta,...
13:40
Consiliul Județean Iași va aproba, în ședința de pe 26 august, alocarea a aproape 250...
13:40
Schimbări importante în învățământul băcăuan. Șapte școli din județ își pierd personalitatea juridică și devin...
12:30
Drumurile județene din Iași beneficiază în această perioadă de lucrări ample de întreținere și modernizare,...
12:20
76 de profesori titulari din județul Iași au fost puși în situația de restrângere sau...
Ieri
11:00
Sistem de ultimă generație pentru diagnostic și recuperare vestibulară la Spitalul Clinic de Recuperare Iași # TeleM Iași
Spitalul Clinic de Recuperare Iași face un nou pas important în direcția excelenței medicale, prin...
11:00
12000 lei amenda pentru un barbat din Suceava care a aruncat o pisica intr-un sac de rafie # TeleM Iași
La finalul lunii iulie a acestui an,polițiștii din cadrul Biroului Protecția Animalelor – Inspectoratul de...
10:10
Răspunsul dat de ministrul Educației, după ce a fost întrebat dacă școala va începe pe 8 septembrie: Foarte greu să vă spun # TeleM Iași
Ministrul Educației, Daniel David, a declarat că nu poate spune sigur dacă școala va începe...
10:10
Încercarea unor polițiști din Pașcani de a legitima un bărbat s-a transformat într-o luptă corp la corp. Ce s-a întâmplat # TeleM Iași
Este anchetă la Pașcani, unde încercarea unor agenți de a legitima un bărbat s-a transformat...
10:10
Guvernul a dat aviz negativ preluării E.ON de maghiarii de la MVM, companie care are legături cu Rusia # TeleM Iași
Preluarea E.ON Energie România S.A. de către unguri nu a fost avziată de Comisia pentru Examinarea Investiţiilor...
10:00
Un tânăr originar din Grănicești, Suceava, candidează la alegerile din capitala Portugaliei, Lisabona # TeleM Iași
Un tânăr sucevean candidează pentru a doua oară la alegerile locale din Portugalia. Este vorba...
10:00
Timp de așteptare mai mare pentru eliberarea cărților electronice de identitate la Suceava # TeleM Iași
Prefectura Județului Suceava și Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor (SPCLEP) atrag atenția...
10:00
Într-o ședință extraordinară a Consiliului Local Piatra-Neamț, ce va avea loc vineri, 22 august, se...
09:50
Ungaria s-a oferit deja de două ori să găzduiască negocierile de pace dintre Rusia şi...
09:50
La ora 15:50, pompierii au fost înștiințați despre faptul că se aud strigăte de ajutor...
09:50
Suceava: Un bărbat surprins în timp ce conducea o mașină cu un copil în brațe are permisul anulat # TeleM Iași
Un bărbat surprins într-o filmare în timp ce conducea un autoturism marca Audi având în...
09:40
Circulă pe internet o fraudă de tip investiții rapide în care este utilizată fraudulos imaginea...
08:50
Cristian Popescu Piedone critică autoritățile după imaginile cu șobolani în Gara de Nord # TeleM Iași
Cristian Popescu Piedone, fost președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și fost primar al...
08:40
Începând cu aplicarea prevederilor Legii nr. 141/2025, persoanele cu handicap nu mai beneficiază de scutire...
08:40
Garda de Mediu a anunțat că s-a autosesizat după apariția pe internet a unor anunțuri...
08:20
Guvernul plănuiește o creștere semnificativă a impozitelor pe locuințe la nivel local, estimată între 60%...
20 august 2025
13:30
Organizația Sindicală Pro Lex – Poliția Locală Iași, parte din Sindicatul Național al Poliţiştilor şi...
13:30
Pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani au intervenit în urmă cu puțin timp, la un accident...
13:20
O creștere neobișnuită a numărului de pacienți a fost semnalată de medicii de la Unitatea...
