FOTO Premierul Bolojan și ministrul Transporturilor, vizită pe tronsonul autostrăzii Focșani-Bacău
Jurnal de Vrancea, 22 august 2025 11:30
Primul-ministrul Ilie Bolojan, ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, şeful CNAIR Cristian Pistol și patronul UMB, Dorinel Umbrărescu, s-au aflat vineri într-o vizită de verificare a lucrărilor pe tronsonul Focşani – Bacău al autostrăzii A7. Stadiile fizice sunt de aproximativ 80 % pe loturile Focşani-Domneşti Târg şi Domneşti Tărg -Răcăciuni ale Autostrăzii Moldova, iar pe lotul Răcăciuni-Bacău […]
• • •
Acum 5 minute
11:30
Acum 15 minute
11:20
Trei mașini implicate într-un accident provocat de un șofer tânăr. Două persoane au ajuns la spital # Jurnal de Vrancea
Un grav accident rutier a avut loc vineri, pe DN 11, în afara localității Sănduleni, județul Bacău, evenimentul fiind soldat cu rănirea a două persoane. Din primele cercetări a rezultat faptul că un tânăr de 23 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe DN 11, dinspre Bacău către Onești, ar fi pătruns pe […]
Acum o oră
10:40
Consilierii județeni, convocați în ședință extraordinară la începutul săptămânii viitoare. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi # Jurnal de Vrancea
Consilierii județeni din Vrancea sunt convocați marți, 26 august 2025, de la ora 11.00, la o ședință extraordinară în cadrul căreia vor fi supuse dezbaterii și ulterior aprobării cinci proiecte de hotărâri de interes pentru județul nostru. Convocarea a fost făcută prin dispoziția președintelui consiliului județean, iar ordinea de zi include, așa cum am amintit […]
Acum 4 ore
08:30
IȘJ Vrancea a anunțat noua componență de inspectori școlari pentru anul de învățământ 2025-2026 # Jurnal de Vrancea
Ministerului Educației și Cercetării și-a dat avizul pentru detașarea pe funcțiile vacante de inspectori școlari din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Vrancea, în anul școlar 2025-2026. Față de anul precedent, sunt câteva înlocuiri la discipline precum matematică, limba și literatura română, muzică, limba engleză. Noua structură a ISJ Vrancea a primit avizul Ministerului Educației și Cercetării, […]
08:00
1. Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că aportul României în ceea ce priveşte asigurarea unui sprijin pentru o pace durabilă în Ucraina ar putea fi punerea bazelor noastre militare la dispoziţia NATO, el dând asigurări că nu vom trimite trupe pe teritoriul Ucrainei. (News.ro) 2. În timp ce economii precum Polonia sau Croația reușesc […]
Acum 6 ore
05:40
VIDEO: Trei autoturisme implicate într-un accident rutier pe drumul care leagă Vidra de Vizantea Livezi # Jurnal de Vrancea
Trei autoturisme au fost implicate într-un accident rutier pe drumul care leagă comuna Vidra de comuna Vizantea Livezi. Totul s-a întâmplat joi seară, pe drumul județean 205E, la ieșirea din localitatea Vidra. Conform martorilor, evenimentul rutier s-ar fi produs după ce șoferul unui autoturism ar fi pierdut controlul direcției de mers și ar fi lovit […]
Acum 8 ore
05:30
Peste 570 de locuri de muncă vacante în județul Vrancea și în spațiul european | Lista posturilor vacante publicată de AJOFM # Jurnal de Vrancea
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vrancea a publicat lista actualizată a locurilor de muncă vacante în această perioadă, oferind oportunități de angajare atât la nivel județean, cât și în cadrul statelor membre ale Comunității Economice Europene (CEE). În total, sunt disponibile 577 de posturi: 309 în județul Vrancea și 268 în spațiul […]
05:20
Happy Cinema Focșani vă invită la film! PROGRAMUL complet pentru săptămâna 22-28 august 2025 # Jurnal de Vrancea
Happy Cinema Focșani vă așteaptă cu cele mai noi filme și cele mai bune oferte în două săli 3D ultramoderne. Toate informațiile despre oferte, prețuri, rezervări online și săli sunt disponibile pe www.happycinema.ro și pe pagina de Facebook. PROGRAMUL complet pentru săptămâna 22-28 august 2025: Vineri,22 August 13:00 Grand Prix of Europe – Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, […]
Acum 12 ore
02:00
SC CEPROINV SA, cu sediul social în strada Luceafărului, nr. 16, Cartier Mândrești, Municipiul Focșani, telefon 0237.258.890, angajează: INGINER MECANIC / TCM – 3 posturi CERINȚE: cunoștințe tehnice în domeniul prelucrărilor mecanice, proiectare, mașini CNC. Cei interesați pot trimite CV pe adresa de e-mail: ceproinv@ceproinv.ro
00:20
Berbec (21 martie – 19 aprilie) Ai parte de o zi dinamică, cu multe oportunități în plan profesional. Fii atent la detalii și nu te grăbi în luarea deciziilor. În dragoste, comunicarea sinceră aduce claritate. Recomandare: Evită conflictele impulsive, chiar dacă ești provocat. Taur (20 aprilie – 20 mai) Zi favorabilă pentru rezolvarea […]
Acum 24 ore
18:50
#reACT prin Artă: La Focșani se dă startul Festivalului „Verde la Teatru”! PROGRAMUL complet al ediției a VII-a # Jurnal de Vrancea
#reACT ON: Weekend prelungit de festival la Verde la Teatru De astăzi, Focșani dă verde la cultură, distracție, educație și voie bună. Începe cea de-a VII-a ediție a Festivalului și aduce patru zile pline de spectacole de teatru diferite, concerte memorabile, ateliere creative și proiecții de film însoțite de discuții care vor provoca publicul la […]
16:00
16:00
Guvernul a prorogat, joi, prin ordonanţă de urgenţă, cu şase luni, de la 1 ianuarie 2026 la 1 iulie 2026, termenele privind aplicarea noilor tarife rutiere pe reţeaua de drumuri naţionale. „Dispoziţiile se referă la aplicarea rovinietei asupra tuturor categoriilor de vehicule înmatriculate care circulă pe reţeaua de drumuri naţionale din România, la aplicarea TollRo […]
13:30
Proiectul privind plata pensiilor de la Pilonul II, aprobat de Guvern. Procentul maxim care poate fi retras prima dată # Jurnal de Vrancea
Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, proiectul privind plata pensiilor de la Pilonul II. Astfel, Executivul a decis că la începutul perioadei de plată se poate retrage 30% din suma respectivă. Ulterior, banii rămaşi vor fi plătiţi pe o perioadă de opt ani. Vicepreşedinte Autorităţii de Supraveghere Financiară, Dan Armeanu, a declarat, joi, la […]
12:00
Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 s-a produs, joi, la ora locală 11:02, în zona seismică Vrancea, judeţul Buzău, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Seismul a avut loc la adâncimea de 140 de kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 48 de km vest de Focşani, 51 de km nord […]
Ieri
11:20
Pe 23 august începe o nouă ediției a proiectului ”Biblioteca de Vacanță”. Evenimentul are loc în Crângul Petrești # Jurnal de Vrancea
Consiliul Județean Vrancea, prin Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu", organizează în data de 23 august 2025, Biblioteca de Vacanţă, care se va desfăşura la Crângul Petrești, în incinta Muzeului Satului Vrâncean, între orele 16.00 – 20.00. Aflat la cea de-a XVII-a ediţie, programul Biblioteca de Vacanţă îşi propune să ofere vrâncenilor activităţi de lectură, de împrumut […]
07:10
1. Țările europene doresc ca preşedintele Trump să desfăşoare avioane de vânătoare americane în România, ca parte a garanţiilor de securitate oferite de SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina, potrivit informaţiilor obţinute de cotidianul britanic „The Times". Astfel, şefii militari din Europa discută despre desfăşurarea avioanelor F-35 în România, unde NATO construieşte cea […]
02:00
00:20
20 august 2025
20:40
Un nou accident rutier în care a fost implicat un motociclist s-a produs, în urmă cu puțin timp, în zona Tulnici-Lepșa. Conform Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, evenimentul rutier a fost sesizat în jurul orei 19:30. "Am fost sesizați prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 2D, în zona Tulnici-Lepșa, […]
17:00
Amenzi usturătoare pentru circulația trotinetelor pe trotuare | Primăria Focșani: „Trotuarele orașului nu aparțin trotinetelor!” # Jurnal de Vrancea
Primăria Municipiului Focșani trage un semnal de alarmă privind folosirea trotinetelor electrice în afara cadrului legal, după ce Poliția Locală a aplicat șase sancțiuni contravenționale în valoare de 810 lei fiecare. Cei sancționați au fost depistați circulând cu trotinetele pe trotuare, în ciuda interdicției explicite. „Poliția Locală Focșani a aplicat 6 sancțiuni, în valoare de […]
16:10
Poliția Locală Focșani a aplicat 5 amenzi, în valoare de 810 lei fiecare, posesorilor de trotinete electrice care nu respectau interdicția de a circula pe trotuare. "Sancțiunile au fost aplicate în cadrul acțiunilor de prevenire și sancționare a persoanelor care folosesc trotinetele electrice fără să respecte regulile de circulație. În cadrul acțiunilor zilnice de patrulare, […]
16:00
15:10
Accident rutier în comuna Vidra. Conform informațiilor, un eveniment rutier s-a produs în urmă cu puțin timp pe drumul național 2D, în comuna Vidra. Polițiștii au transmis că un autoturism a acroșat două persoane. VOM REVENI CU DETALII!
15:00
APIA Vrancea: 1 septembrie este termenul final privind vizarea carnetelor de rentă viageră # Jurnal de Vrancea
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Centrul Județean Vrancea reamintește că termenul limită până la care rentierii agricoli ori împuternicitul/mandatarul/curatorul, pot transmite documentele specifice privind acordarea rentei viagere agricolă aferentă anului 2024, este data de 1 septembrie 2025 (31 august fiind zi nelucrătoare se prorogă până în prima zi lucrătoare). Pentru obţinerea sumei […]
12:00
Vrâncenii cu venituri mici se pot înscrie pe platformă pentru voucherele de energie # Jurnal de Vrancea
Românii cu venituri mici care se încadrează în obținerea voucherelor pentru energie se pot înscrie, începând de miercuri 20 august, pe platforma special concepută de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS). Persoanele singure cu venituri mai mici de 1.900 lei pe lună sau familiile cu venituri medii mai mici de 1.784 lei pe lună, de persoană, […]
Mai mult de 2 zile în urmă
09:10
Direcția de Dezvoltare Servicii Publice va amenaja 18 locuri de parcare cu plată dedicate motocicletelor. Locurile de parcare cu plată sunt amenajate în diferite zone ale Municipiului Focșani, pentru a facilita accesul cetățenilor la serviciile publice. "Vor fi amenajate câte două locuri de parcare pentru motociclete în următoarele locații : str. Cuza Vodă, nr 50 […]
07:20
1. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat marți că România este „departe de respectarea pragului european de 3% din PIB pentru deficitul bugetar", iar „pachetele fiscal-bugetare promovate acum sunt esențiale". Ministrul susține că a remarcat „unele alunecǎri de discurs" în dezbaterea publică pe tema deficitului bugetar. (Hotnews) 2. Pensionarii vor putea continua să muncească în […]
07:10
Cumulul pensiei cu salariul și transferurile între instituții, interzise la stat. Guvernul va lua o decizie # Jurnal de Vrancea
Proiectul de ordonanță de urgență, pus în consultare publică, are o prevedere prin care se interzice cumulul pensiei cu salariul. Documentul este pus în transparență de Ministerul Munciii. Potrivit documentului, dacă există o decizie de pensionare, iar angajatul în cauză decide să rămână la locul de muncă, atunci dreptul la pensie se suspendă până când […]
02:00
00:20
19 august 2025
17:10
Scandalul microbuzelor cumpărate la suprapreț: Ministrul Dragoș Pîslaru anunță trei anchete în desfășurare # Jurnal de Vrancea
Scandalul privind achizițiile de microbuze electrice la prețuri umflate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) ia amploare. Trei anchete sunt în desfășurare în acest moment, potrivit unui anunț făcut astăzi de Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE). În urma dezvăluirilor apărute în
17:00
Consiliul județean, apel la cetățeni pentru consolidarea identității de brand a județului Vrancea # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Președintele Consiliului Județean Vrancea a demarat un proiect important: consolidarea identității de brand a județului nostru. Scopul este să construim o imagine a Vrancei care să reflecte valorile ce ne definesc: potențialul județului, resursele și frumusețea locurilor, tradițiile vii și oamenii pasionați. Un brand autentic nu poate fi creat doar de instituții – el prinde […] Articolul Consiliul județean, apel la cetățeni pentru consolidarea identității de brand a județului Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
16:00
15:10
Ghidul de finanţare pentru programul „Rabla” va fi lansat în consultare publică la sfârşitul săptămânii # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În şedinţa de Guvern de astăzi, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), a fost adoptată Ordonanţa de Urgenţă prin care Guvernul urmăreşte reducerea presiunii asupra bugetului şi direcţionarea fondurilor Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) către programe de mediu care pot fi finalizate la termen şi care aduc un impact direct, rapid şi măsurabil […] Articolul Ghidul de finanţare pentru programul „Rabla” va fi lansat în consultare publică la sfârşitul săptămânii apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:10
Vrancea, locul 36 pe țară la rata de promovare a Bacalaureatului, sesiunea de vară # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Conform Inspectoratului Școlar Vrancea, rata de promovare la nivelul județului Vrancea este următoarea: 24,55% – 270 de candidați înscriși din promoția curentă; 26,71% – 181 de candidați înscriși din promoții anterioare; 25,4% – 451de candidați înscriși în total ( locul 36 la nivel național). Procente de promovabilitate pe probe de examen: Proba E.a) – 187 […] Articolul Vrancea, locul 36 pe țară la rata de promovare a Bacalaureatului, sesiunea de vară apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Premierul Ilie Bolojan a declarat marți că o urgenţă în şedinţa de guvern este legată de fondurile din PNRR, clarificarea situaţiei proiectelor, în aşa fel încât să se poată continua derularea lor şi să se accelereze absorţia celor care sunt în finanţare. Ședința de Guvern survine întâlnirii de luni, dintre premier și primarii municipiilor din […] Articolul Proiectele care vor rămâne în PNRR, clarificate în următoarele două săptămâni apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Începând cu 1 septembrie 2025, intră în vigoare noi tarife pentru utilizarea rețelei de drumuri naționale din România, precum și noi cuantumuri ale amenzilor pentru lipsa rovinietei. Potrivit noilor prevederi, șoferii vor plăti mai mult pentru rovinietă, în funcție de tipul vehiculului și perioada de valabilitate. Tarifele actualizate se aplică tuturor categoriilor de vehicule. Este […] Articolul De la 1 septembrie șoferii vor plăti dublu pentru rovinietă. Care sunt tarifele apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. Preşedintele Donald Trump i-a primit luni pe Volodimir Zelenski şi pe liderii UE, NATO, Finlandei, Franţei, Germaniei, Italiei şi Regatului Unit la Casa Albă, la două zile după întâlnirea cu Putin din Alaska. Trump a anunţat că l-a sunat pe liderul rus Vladimir Putin şi că a început să lucreze la organizarea unei întâlniri […] Articolul Cronica dimineții – 19.08.2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
02:00
00:20
18 august 2025
19:40
Ministerul Educaţiei a pus în consultare calendarul examenului de definitivat din anul şcolar 2025 – 2026 # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Ministerul Educaţiei a lansat în consultare publică proiectul de ordin privind aprobarea calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar 2025 – 2026. Potrivit documentului, înscrierea candidaţilor ar urma să aibă loc până pe 10 octombrie 2025. Cele două inspecţii de specialitate sunt propuse până pe 29 mai 2026, prima […] Articolul Ministerul Educaţiei a pus în consultare calendarul examenului de definitivat din anul şcolar 2025 – 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
17:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Reprezentanții Ministerului Muncii și ai Autorității pentru Supraveghere Financiară (ASF) iau în calcul modificarea unor prevederi din legea privind plata fondurilor din Pilonul 2 de pensii private obligatorii. Este vorba despre majoprarea procentului care poate fi retras într-o singură tranșă, de la 25% cât este în actuala formă a proiectului de lege, la 30% din totalul […] Articolul Schimbări la Pilonul 2. Ce modificări ia în calcul Guvernul apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
16:00
14:20
Amenzi și confiscări de lemn în aproape 100 de acțiuni de control desfășurate de Garda Forestieră Focșani în luna iulie 2025 # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În luna iulie 2025, personalul Gărzii Forestiere Focșani a desfășurat atât activități de control privind respectarea regimului silvic, cât și acțiuni de implementare și monitorizare. În acest sens, au fost realizate un număr de 95 acțiuni de control din care au rezultat: – 51 de sancţiuni contravenţionale cu o valoare a amenzilor de 129.000 lei; […] Articolul Amenzi și confiscări de lemn în aproape 100 de acțiuni de control desfășurate de Garda Forestieră Focșani în luna iulie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:00
Rovinieta va fi plătită în funcție de kilometrii parcurși în România. Când va intra în vigoare schimbarea # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Valoarea rovinietei pe care o vor avea de plătit șoferii va fi calculată pentru numărul de kilometri parcurşi, nu tip abonament, aşa cum se întâmplă în prezent. Sistemul electronic de tarifare rutieră, care va schimba radical modul în care românii plătesc pentru utilizarea drumurilor naționale, va calcula automat suma datorata pe baza distanței parcurse pe […] Articolul Rovinieta va fi plătită în funcție de kilometrii parcurși în România. Când va intra în vigoare schimbarea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Reprezentanții Biroului Teritorial Galaţi al instituţiei Avocatul Poporului acordă audienţe cetățenilor din județul Vrancea, în municipiul Focsani, miercuri, 20 august 2025, la sediul Instituţiei Prefectului – Județul Vrancea, începând cu ora 10.00. Pentru operativitate, persoanele interesate sunt rugate să se prezinte cu o petiţie din care să rezulte pe scurt problemele cu care se confruntă […] Articolul Miercuri, 20 august, Avocatul Poporului acordă audiențe gratuite vrâncenilor apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:10
A furat casa de marcat, cu tot cu bani, dintr-o brutărie. Minorul nu era la prima hoție # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un băiat de 17 ani a fost reținut de poliția din bacău după ce a intrat în incinta brutăriei și a fi smuls casa de marcat în care se aflau 400 de lei. El a cauzat în total un prejudiciu de 1.000 de lei. Totodată, în aceeași zi, acesta ar fi sustras 100 de lei […] Articolul A furat casa de marcat, cu tot cu bani, dintr-o brutărie. Minorul nu era la prima hoție apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:00
De marți, 19 august, se prelungesc contractele pentru parcările rezidențiale din Focșani # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: De marți, 19 august, se pot face plăți pentru locurile de parcare rezidențiale, ceea ce înseamnă automat prelungirea contractelor pe anul 2026. Plățile pot fi făcute atât online sau la sediul Direcției de Dezvoltare și Servicii Publice Focșani, din Strada Comisia Centrală, nr. 80A, cel târziu până la 31 decembrie 2025. De menționat că 31 […] Articolul De marți, 19 august, se prelungesc contractele pentru parcările rezidențiale din Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un cutremur cu magnitudinea 3.0 s-a produs luni, 18 august, la ora 3.15, în zona seismică Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Seismul a avut loc la adâncimea de 126,6 kilometri Cu tremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 32 km vest de Focşani, 55 km nord de […] Articolul Cutremur în zona Vrancea în această dimineață apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
