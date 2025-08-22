FOTO Premierul Bolojan și ministrul Transporturilor, vizită pe tronsonul autostrăzii Focșani-Bacău

11:10

Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un băiat de 17 ani a fost reținut de poliția din bacău după ce a intrat în incinta brutăriei și a fi smuls casa de marcat în care se aflau 400 de lei. El a cauzat în total un prejudiciu de 1.000 de lei. Totodată, în aceeași zi, acesta ar fi sustras 100 de lei […] Articolul A furat casa de marcat, cu tot cu bani, dintr-o brutărie. Minorul nu era la prima hoție apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.