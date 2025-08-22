TollRo: Guvernul a amânat introducerea noii roviniete

06:20

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a identificat cinci funcționari din cadrul Direcției Regionale a Finanțelor Publice București care s-au aflat în situații de conflicte de interese. Potrivit unui comunicat de presă, cei cinci funcționari dețineau certificate digitale calificate pe care le foloseau pentru a reprezenta interesele unor firme private, în timp ce aveau, în […] The post 5 funcționari de la Finanțe Publice București, în conflict de interese appeared first on ZIUA CARGO.