TollRo: Guvernul a amânat introducerea noii roviniete
Ziua Cargo, 22 august 2025 11:30
Guvernul a prorogat, în ședința din 21 august, termenul de introducere a noii roviniete TollRo pentru vehiculele de transport marfă cu MTMA > 3,5 tone. Potrivit Ordonanței adoptate, noua rovinietă va fi aplicabilă începând cu data de 1 iulie 2026, față de 1 ianuarie 2026 – termen stabilit anterior în Legea nr. 226/2023.
• • •
GRAMPET Group, cel mai mare grup feroviar și operator logistic privat din Europa Centrală și de Sud-Est, anunță numirea lui Marius Lucian Popescu în funcția de director de producție al companiei RELOC Craiova. Începând cu data de 20 august, acesta și-a preluat atribuțiile în cadrul uzinei de la Craiova, un reper al industriei feroviare românești.
10:00
Profesioniștii din logistică și transport se reunesc, în perioada 11-13 septembrie, la cea de a VIII-a ediție a Conferinței Anuale a Transportatorilor de Mărfuri Express, ce va avea loc tot la Lotus Therm din stațiunea Băile Felix. În contextul economic și legislativ în continuă schimbare, conferința din acest an se desfășoară sub tema „Antreprenorul, altfel".
17:50
Producătorul de anvelope premium Hankook a obținut un volum de vânzări de 5,3696 mii de miliarde KRW (~3.378,3 mil. EUR) și un profit operațional de 353,6 miliarde KRW (~222,4 mil. EUR) în al doilea trimestru din 2025. Rezultatele consolidate ale Hankook includ și rezultatele pentru Hanon Systems, de la preluare, după primul trimestru al anului.
UTA Edenred, unul dintre principalii furnizori de servicii de mobilitate din Europa, și-a extins parteneriatul cu EuroShell Cards B.V. (Shell) prin adăugarea a peste 500 de benzinării Shell în rețeaua sa de acceptare din Regatul Unit. Clienții UTA au acum access la motorină, benzină și AdBlue utilizând cardurile UTA în aceste stații, potrivit comunicatului transmis.
Austria va continua și în 2026 politica de dozare a traficului greu de marfă, în regiunea Tirol. Deocamdată, autoritățile din Tirol au anunțat calendarul de limitare a traficului de camioane din primele trei luni ale anului viitor. În această perioadă vor fi 8 zile în care traficul greu va fi restricționat la granița cu Germania, pe.
Guvernul a aprobat, pe 19 august, Ordonanța de Urgență (OUG) prin care suspendă continuarea proiectelor din PNRR executate sub nivelul de 30%. Actul normativ fusese discutat în primă lectură în ședința de săptămâna trecută, iar primarii au fost chemați la consultări la Palatul Victoria, în urmă cu o zi. Premierul Ilie Bolojan a promis că.
Municipalitatea orașului Amsterdam a comandat 40 de camioane electrice DAF pentru colectare de deșeuri. Modelele DAF XD Electric 6×2 FAN, echipate cu o varietate de suprastructuri, vor fi livrate în 2026. Un factor important pentru decizie a fost compatibilitatea DAF XD Electric cu suprastructurile. Din fabrică, pachetele de baterii pot fi montate în diverse.
Începând de astăzi, 19 august 2025, autoritățile de control din Europa (UE, Marea Britanie, Elveția și Norvegia) pot emite amenzi pentru lipsa tahografelor inteligente de a doua generație la vehiculele de peste 3,5 tone folosite în transportul internațional. Până la 18 august 2025 trebuiau retroechipate și camioanele dotate inițial cu tahograf inteligent 1 (cele înmatriculate).
10:00
Punctul de trecere al frontierei (PTF) Bumbăta-Leova funcționează în regim permanent, 24 de ore din 24, 7 zile din 7, începând cu data de 15 august, și reprezintă o alternativă la PTF Albița, care este foarte aglomerat. Măsura a fost decisă de Autoritatea Vamală Română în acord cu autoritățile vamale și de frontieră din Republica.
CFR Călători a introdus în circulație, din 15 august, o nouă ramă electrică Alstom RE Coradia Stream, care formează patru trenuri InterRegio pe ruta București Nord-Brașov. Rama electrică a fost preluată de la Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF), care a efectuat, pe 11 august, recepția finală a acesteia la Depoul Alstom situat în incinta Atelierelor.
Inspectorii Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) vor purta bodycam în timpul controalelor, ca măsură pentru eficientizarea activității angajaților instituției. Potrivit ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, această măsură este menită să îmbunătățească colectarea și verificările fiscale. „Reglăm relația dintre Ministerul de Finanțe și ANAF, care a fost tensionată, iar rezultatul s-a văzut în nivelul foarte slab."
Lactalis România, membru ARILOG, se numără prin primele companii partenere ale programului universitar de logistică operațională în regim dual. Organizat de Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, prin Facultatea de Științe Economice, acesta este primul program de studii de licență cu această specializare din România. „Acest program de studiu își propune să conecteze mediul."
Ministerul Finanțelor va înlocui, din anul 2026, actuala taxă pe cifra de afaceri percepută în prezent multinaționalelor, cu o taxă pe afiliați, care să vizeze zona prin care își exportă profitul. Noua taxă va avea ca bază de calcul anul 2024 și este menită să se concentreze pe tranzacțiile între companii afiliate și pe prețurile.
Ministerul Finanțelor va introduce o taxă de 25 de lei pentru fiecare colet de 150 de euro provenit din zone extracomunitare. Ministrul Alexandru Nazare estimează că prin această măsură se vor aduce la bugetul de stat 1,3 miliarde lei. „O taxă pe fluxurile extracomunitare de colete. Ce se întâmplă în acest domeniu? La nivel european."
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat majorarea de la 200 la 8.000 de lei a capitalului social minim necesar pentru un SRL. El a prezentat într-o conferință de presă, pe 13 august, modificări legislative ce vor fi cuprinse în Pachetul II de măsuri, care trebuia aprobat la finalul lunii iulie, dar a fost amânat.
Autovehicule DAC S.A. livrează prima basculantă electrică de carieră din Europa de Est: modelul DAC 90TEF.OH # Ziua Cargo
Compania românească Autovehicule DAC S.A. marchează o premieră absolută în sectorul vehiculelor grele electrice, anunțând livrarea primei basculante electrice de carieră din Europa de Est. Modelul DAC 90TEF.OH este un vehicul complet electric, proiectat pentru aplicații industriale grele în cariere, exploatări miniere și șantiere de mare capacitate. Inovație sustenabilă pentru industria grea Modelul DAC 90TEF.OH.
Cererea pentru spații de birouri, retail și industrial a continuat să crească semnificativ în prima jumătate a lui 2025, generând scăderi vizibile ale ratelor de neocupare și marcând o etapă de maturizare pentru piața imobiliară românească, potrivit CBRE. În ce privește sectorul de birouri din București, acesta traversează un proces de recalibrare, în care cererea.
O tremie dintre companiile multinaționale (34%) susțin că introducerea unor tarife comerciale suplimentare sau a unor bariere netarifare ar avea un impact semnificativ asupra activității lor. În același timp, 57% afirmă că impactul ar fi unul moderat, iar pentru a atenua efectele unor astfel de măsuri, aproape 30% e, iar 16% ar lua în calcul.
AQUILA a înregistrat în primul semestru (S1) venituri de peste 1,5 miliarde lei, în creștere cu aproximativ 18% față de aceeași perioadă a anului trecut. Evoluția a fost susținută în principal de creșterea organică din segmentul de distribuție și companiile achiziționate în 2024 și 2025, care au generat aproximativ 6% din veniturile totale, potriit comvunicatului.
DKV Mobility lansează un nou aparat de taxare echipat cu tehnologie 4G. Acest demers al furnizorului internațional de servicii de mobilitate este un răspuns la anunțata suspendare în mai multe țări europene a rețelelor mobile 2G învechite. Elveția, de exemplu, va introduce în 2026 un nou sistem de taxare 4G pentru vehiculele grele, de peste.
Începând din această lună, un convoi format din șase camioane electrice Scania va pleca din Södertälje către 13 locații din Europa, inclusiv București. În timpul călătoriei de peste 20.000 km, camioanele vor susține numeroase sesiuni de încărcare. Planificarea strategică a încărcării bateriilor, cu ajutorul soluțiilor digitale Scania, este o parte fundamentală a electrificării transportului. Pentru.
A fost dat publicității un raport care analizează performanța și costurile reale a 91 de autocamioane electrice cu semiremorcă utilizate de membrii Alianței Europene pentru Transporturi Curate (ECTA). Acesta se concentrează pe autocamioanele grele cu semiremorcă cu o greutate totală admisă peste 30 de tone, utilizate pentru livrarea regională de mărfuri în trei cazuri de.
Compania CaetanoBus a primit un nou contract de 11,6 milioane de euro de la operatorul de transport public STCP din Porto pentru furnizarea a 30 de autobuze electrice e.City Gold. Comanda este a doua consecutivă pentru cea mai recentă generație de vehicule cu emisii zero de la CaetanoBus. Autobuzele e.City Gold au o lungime de.
Circulația camioanelor este interzisă, pe 11 august, în județele Mehedinți și Dolj, unde a fost emis Cod roșu de caniculă, informează CNAIR. Astfel, potrivit avertizării meteorologice emise de către ANM, în intervalul orar 12:00-20:00, autovehiculele cu MTMA ≥7,5 t nu vor putea circula pe sectoarele de drumuri expres și drumuri naționale din cele două județe.
Circulația camioanelor este interzisă, pe 11 august, în județele Mehedinți și Dolj, unde a fost emis Cod Roșu de caniculă, informează CNAIR. Astfel, potrivit avertizării meteorologice emise de către ANM, în intervalul orar 12:00-20:00, autovehiculele cu MTMA ≥7,5 t nu vor putea circula pe sectoarele de drumuri expres și drumuri naționale din cele două județe.
Odată cu dezvoltarea tehnologiei hidrogenului a apărut un nou tip de semiremorcă, proiectată pentru transport de hidrogen către stațiile de alimentare. Pentru a putea transporta cantități mai mari, hidrogenul trebuie stocat la presiuni foarte mari, de obicei între 350
Alexander Dennis va oferi un serviciu de recondiționare a autobuzelor sale diesel Enviro400, în parteneriat cu KleanDrive. Inițiativa AD Repower va începe cu teste în Marea Britanie în 2026. Alexander Dennis va introduce un program de modernizare de fabrică pentru a converti autobuzele sale diesel în electrice. Conversia înlocuiește motorul diesel și transmisia originale cu […] The post Alexander Dennis electrifică autobuze vechi appeared first on ZIUA CARGO.
Pe măsură ce tranzacțiile internaționale cresc în volum și complexitate, apar situațiile care pot afecta semnificativ eficiența lanțului logistic: întârzieri datorate punctelor vamale, combustibili sau aditivi de calitate necorespunzătoare care afectează funcționarea optimă a vehiculelor, deteriorări sau neconformități ale mărfurilor, ambalaje care nu respectă standardele impuse, sau chiar neconformități față de reglementările locale și internaționale. […] The post Soluții digitale și tehnice pentru un lanț logistic fără riscuri appeared first on ZIUA CARGO.
Prin Ordonanța privind telecomanda rutieră, Ministerul Federal al Transporturilor din Germania a creat pentru prima dată un cadru legal pentru testarea autovehiculelor telecomandate pe drumurile publice. Regulamentul urmează să intre în vigoare la 1 decembrie 2025. Inițiatorii au specificat, de asemenea, că manevrarea de la distanță a autovehiculelor este o tehnologie care poate sprijini și […] The post Germania, șoferi pe televizor appeared first on ZIUA CARGO.
Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a prezentat, pe 7 august, împreună cu furnizorul francez Alstom, în incinta Gării de Nord București, prima locomotivă electrică TRAXX 3 MS, livrată dintre cele 16 achiziționate. Potrivit ARF, aceasta este prima locomotivă nouă și modernă cumpărată de statul român în ultimii aproximativ 15 ani. Caracteristici tehnice: boghiu cu […] The post ARF: Prima locomotivă electrică TRAXX 3 MS, livrată de Alstom appeared first on ZIUA CARGO.
Linde-Xi-Roadster este acum disponibil ca parte a noii serii de stivuitoare electrice de la Linde Material Handling. Gama a fost extinsă, pentru a include încă șapte astfel de echipamente, oferind o capacitate de încărcare de până la 2 tone și vizibilitate maximă, potrivit comunicatului transmis redacției. Stivuitoarele cu trei și patru roți sunt echipate cu […] The post Linde Material Handling lansează versiunea Roadster cu vizibilitate optimizată appeared first on ZIUA CARGO.
„Prin serviciile noastre, acționarii evită riscurile inutile, crescându-și semnificativ predictibilitatea și profiturile, printr-un lanț logistic optimizat, în timp ce managerii operaționali beneficiază de timp redus de procesare, siguranță în exploatare și control deplin asupra fiecărei etape.” Tudor Suciu, Business Manager, SGS România Pe măsură ce tranzacțiile internaționale cresc în volum și complexitate, […] The post Soluții digitale și tehnice pentru un lanț logistic fără riscuri appeared first on ZIUA CARGO.
DKV Mobility, o platformă de top pentru servicii internaționale de mobilitate, a publicat Raportul de Sustenabilitate pentru 2024. Raportul include toți indicatorii relevanți și documentează performanța DKV Mobility în domeniile mediului, responsabilității sociale și guvernanței corporative, potrivit comunicatului transmis redacției. În ultimul an, furnizorul de servicii de mobilitate a înregistrat progrese semnificative în extinderea rețelei […] The post DKV Mobility își extinde gama de surse alternative de energie appeared first on ZIUA CARGO.
Transportatorii se mobilizează pentru proteste: Vrem curățenie generală în piața de asigurări! # Ziua Cargo
Patronatele din transporturi se mobilizează pentru proteste în fața Guvernului și Parlamentului, dacă aceste instituții nu fac o „curățenie generală în piața de asigurări”, începând cu demiterea conducerii acestui sector din Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Într-un comunicat transmis redacției, Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR), Federația EUROPA, APTE2002, FNCOTR, FNPTTR, COMROM, CNTR, […] The post Transportatorii se mobilizează pentru proteste: Vrem curățenie generală în piața de asigurări! appeared first on ZIUA CARGO.
În perioada 8-10 august, va avea loc la Alba Iulie, Cetatea Alba Carolina, cel mai mare festival din România dedicat pasionaților de camioane: Truck Tuning Art. Potrivit programului stabilit de Asociația Truck Tuning Art, organizatorul evenimentului, în prima zi vor fi formate primele grupe de participanți, la sediul Tomiflex din Sântimbru. Va fi stabilită coloana […] The post Truck Tuning Art 2025, la Cetatea Alba Carolina (8-10 august) appeared first on ZIUA CARGO.
În ultimele luni s-a observat o explozie a fraudelor în transporturile de marfă, atât pe burse de transport, cât și în afara lor, prin email, WhatsApp și apeluri directe. Iată principalele metode folosite de escroci: – Furt de conturi reale de pe burse de transport: Escrocii trimit un email fals, care pare să vină de la […] The post Alertă TAPA Chapter România: Fraude grave în transporturi appeared first on ZIUA CARGO.
Echipa de management a ZF a convenit asupra unei strategii pentru restructurarea diviziei de sisteme de propulsie împreună cu sindicatul IG Metal. Partenerii sociali intenționează să definească măsuri pentru a face divizia mai profitabilă până la sfârșitul lunii septembrie. Acestea vor fi probabil reduceri drastice. Divizia Electrified Drive Technologies (sau pe scurt Divizia E) este […] The post ZF are probleme cu divizia de sisteme de propulsie appeared first on ZIUA CARGO.
Securitatea care funcționează în tandem cu operațiunile: noul standard pentru organizațiile complexe # Ziua Cargo
În industriile de transport, logistică și distribuție, unde fiecare întârziere generează costuri semnificative, securitatea nu mai poate fi tratată ca un serviciu adițional, independent de procesele operaționale. Este esențial ca sistemele de securitate să meargă în tandem cu operațiunile, să răspundă rapid și să optimizeze resursele. Hyperfy propune o soluție integrată, care aduce împreună camerele […] The post Securitatea care funcționează în tandem cu operațiunile: noul standard pentru organizațiile complexe appeared first on ZIUA CARGO.
Compania Municipală Parking București a obținut în instanță suspendarea executării raportului de audit întocmit de Curtea de Conturi și repunerea în funcție a directorului general, potrivit unui comunicat transmis redacției. Decizia a fost pronunțată de Curtea de Apel București, care a admis cererea depusă de companie, în data de 20 iunie, constatând că auditul a […] The post Șeful Companiei Municipale Parking București, repus în funcție de instanță appeared first on ZIUA CARGO.
CFR Infrastructură a pus în funcțiune, pe 31 iulie, primii 7 kilometri de cale ferată nouă din Lotul 4 Aleșd-Frontieră, iar Egis supervizează, ca inginer în acest proiect, progresul acestui proiect major de infrastructură feroviară. Potrivit unui comunicat transmis redacției, Egis, o firmă globală de top în domeniile arhitecturii, consultanței, ingineriei construcțiilor, operațiunilor și serviciilor […] The post Primii 7 km de cale ferată nouă, pe Lotul 4 Aleșd-Frontieră appeared first on ZIUA CARGO.
Uniunea Naționlă a Societăților de Asigurare din Români (UNSAR) reclamă „noi dezinformări privind piața RCA”, după acuzațiile transmise de transportatorii COTAR, într-un comunicat de presă. Precizările UNSAR: „Am luat notă cu îngrijorare de textele înaintate în presă de o asociație care, fără competențe pe zona de asigurări, continuă să îi dezinformeze pe români, având în […] The post UNSAR: Noi dezinformări privind piața RCA appeared first on ZIUA CARGO.
Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) avertizează din nou asupra „dezastrului premeditat” de pe piața RCA și amenință cu proteste. Astfel, imediat după expirarea „plafonării” tarifului RCA, la 1 iulie 2025, prețul poliței de asigurare obligatorie pentru vehiculele grele a crescut cu 19%, de la 9.000 de lei la 11.000 de lei pe […] The post RCA, mai scump cu 19%. COTAR amenință cu proteste appeared first on ZIUA CARGO.
O stație de alimentare cu hidrogen complet nouă va fi construită în Lübeck, Germania. MB Energy a primit recent autorizația de construire. Construcția instalației este programată să înceapă imediat, punerea în funcțiune fiind prevăzută pentru sfârșitul anului 2025. Stația, proiectată de Hypion, va avea o capacitate zilnică de până la 2.000 de kilograme de hidrogen […] The post Germania. O nouă stație de alimentare cu hidrogen appeared first on ZIUA CARGO.
UNTRR atrage atenția că mai multe țări Europa instituie, în luna august, restricții de cierculație pentru camioane grele, de sărbători și în weekend. 4 august, 15:00-23:00, Croația Restricția se aplică tuturor camioanelor și ansamblurilor cu MTMA peste 7,5 tone sau care depășesc 14 metri lungime. 5 august, 15:00-23:00, Croația Ziua Recunoștinței (sărbătoare națională). Restricția se […] The post UNTRR: Restricții pentru camioane grele în țări Europa, în august appeared first on ZIUA CARGO.
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a identificat cinci funcționari din cadrul Direcției Regionale a Finanțelor Publice București care s-au aflat în situații de conflicte de interese. Potrivit unui comunicat de presă, cei cinci funcționari dețineau certificate digitale calificate pe care le foloseau pentru a reprezenta interesele unor firme private, în timp ce aveau, în […] The post 5 funcționari de la Finanțe Publice București, în conflict de interese appeared first on ZIUA CARGO.
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a desemnat, pe 4 august, câștigătorul licitației pentru construirea lotului 2 al Drumului Expres Arad-Oradea; Asocierea Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi A.S – Straco Holding. Investiția va costa aproape 2,77 de miliarde de lei, fără TVA, iar sursa de finanțare este asigurată din fonduri europene […] The post Câștigătorul licitației pentru Drumul Expres Arad-Oradea, lot 2 appeared first on ZIUA CARGO.
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a demarat operaţiunea „Cuibul cu Fantome”, ce vizează descoperirea a peste 20.000 de firme înregistrate la adrese unde figurează chiar şi peste 1.500 de societăţi. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că multe dintre aceste „sedii” sunt clădiri abandonate, insalubre sau complet distruse, fără condiţii minime pentru activitate economică reală. „Ce […] The post Antifrauda a demarat operaţiunea „Cuibul cu Fantome” appeared first on ZIUA CARGO.
Cu ocazia Zilei Internaționale a Berii, supermarketul online Sezamo anunță creșterea vânzărilor de bere cu 20,5% față de aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit unui comunicat transmis redacției, datele reflectă preferințele tot mai variate ale consumatorilor din România și interesul crescut pentru sortimentele speciale sau alternative. Cu un portofoliu de peste 300 de tipuri de […] The post Sezamo anunță o creștere de peste 20% a vânzărilor la bere appeared first on ZIUA CARGO.
