Dacia Sandero redevine preferata europenilor. Volkswagen T-Roc și Toyota Yaris Cross pe podium
Automarket.ro, 22 august 2025 11:30
Anul 2025 a început cu dreptul pentru Dacia Sandero. În primele trei luni ale anului, Sandero a fost cea mai vândută mașină din Europa, însă în aprilie, mai și iunie a fost detronată de Renault Clio.Acum, Dacia Sandero a redevenit preferata europenilor, după performanțele înregistrate în luna iulie, scriu cei de la Profit. Concret, în a șaptea lună din 2025, Sandero a fost comercializată în 21.040 unități, cu 7.9% mai puține...
Acum 10 minute
11:30
Acum o oră
10:40
În urmă cu doi ani, americanii de la Jeep retrăgeau din producție modelul Cherokee. Însă nu a fost vorba despre o pensionare, ci doar despre o pauză prelungită, având în vedere că, în mai 2025, Jeep publica primele imagini cu o nouă generație Cherokee.Acum, noul Jeep Cherokee a debutat oficial, în cadrul unui eveniment special organizat la New York.Cum designul exterior nu mai este, de câteva luni, o surpriză, vom sări direct la...
Acum 24 ore
16:50
La fel ca mulți alți producători de automobile, germanii de la Mercedes-Benz se văd nevoiți să regândească strategia de electrificare și să își îndrepte din nou atenția către modelele termice. Asta în contextul în care cererea pentru modelele cu zero emisii nu se ridică la nivelul așteptărilor.Presa britanică vorbește chiar despre un parteneriat istoric între constructorul din Stuttgart și rivalii din Munchen, adică BMW.Din câte...
15:00
La finalul lunii februarie, Kia a prezentat conceptul EV2. Acesta anunță un nou SUV electric de segment B care va fi disponibil și în Europa. Mai mult, va avea un preț accesibil, urmând să coste mai puțin de 30.000 de euro, susțin informațiile disponibile până în acest moment.Versiunea de serie a conceptului EV2 va fi prezentat în luna ianuarie 2026, urmând ca în februarie să intre pe linia de asamblare a uzinei din Zilina, Slovacia. Tot...
13:50
Nissan X-Trail tocmai a primit o versiune de performanță, care poartă emblemele Nismo, pe piața din Japonia. Cel puțin pentru moment nu se știe dacă noul X-Trail Nismo va fi disponibil și pe alte piețe, inclusiv pe Bătrânul Continent.Revenind, versiunea de performanță a SUV-ului propune, înainte de toate, un exterior ceva mai agresiv. Avem spoilere revizuite, accente roșii, embleme Nismo, jante de 20 de inch și, în partea din spate, un difuzor de aer...
12:20
În 1965, Opel a devenit prima marcă europeană care a prezentat un concept car. Este vorba despre Experimental GT, care a debutat cu ocazia Salonului Auto de la Frankfurt.În cadrul aceluiași eveniment, constructorul din Russelsheim a prezentat și Kadett B sau, cu alte cuvinte, a doua generație a modelului care a fost lansat în 1962.Opel Kadett A a fost primul Kadett lansat după cel de-al Doilea Război Mondial. Deși un succes, mai marii companiei s-au grăbit să...
Ieri
10:20
Kia EV4 a debutat la finalul lunii februarie. Gândit special pentru piața din Europa, acest model cu zero emisii este un rival pentru modele consacrate, cum ar fi Volkswagen ID.3.Acum, Kia anunță că noul EV4 a intrat pe linia de asamblare a uzinei din Slovacia. Versiunea cu cinci portiere, sau hatchback, este primul model cu zero emisii al mărcii care este produs în Europa. EV4 Fastback va fi produsă în Coreea de Sud.Uzina din Zilina, Slovacia, a fost inaugurată...
20 august 2025
16:50
Gigantul chinez Xiaomi a luat ființă în 2010, iar patru ani mai târziu a devenit al treilea cel mai mare producător de smartphone-uri la nivel global. În 2021, Xiaomi a pus ochii pe industria auto și, în consecință, a apărut compania Xiaomi Automobile.În ultimii patru ani, s-a impus pe piața chineză cu modele pur electrice ca SU7 și, mai recent, cu primul SUV al companiei, YU7. Potrivit celor mai recente date, în al doilea trimestru al anului,...
15:00
Brand-ul de performanță Cupra va fi prezent la Salonul Auto de la Munchen sau, cum îi spune mai nou, IAA Mobility Munchen. Pe lângă modelele deja prezente în portofoliul său, Cupra va prezenta la Munchen și un concept proaspăt.Numele său este Tindaya și provine de la un vulcan aflat pe insula Fuerteventura, a doua ca mărime din arhipelagul Insulele Canare.Spaniolii nu au oferit detalii tehnice, dar au precizat că noul concept Tindaya prefațează viitorul limbaj...
13:30
Țara Loviștei este una dintre cele mai pitorești zone din România, dar, totodată, este și una puțin vizitată pentru că drumul care o traversează este într-o stare deplorabilă. Este vorba despre drumul județean 703H, care traversează zona montană a județului Vâlcea, de la Câineni, până la limita cu județul Argeș.Drumul Loviștei, cum mai este cunoscut, este, potrivit autorităților din zonă, cel mai vechi drum din România. Ultimele...
Mai mult de 2 zile în urmă
11:30
Rechemările în service nu sunt un lucru tocmai rău, având în vedere că sunt instrumentul prin care producătorii de automobile remediază problemele apărute după lansarea unui model. Însă, un număr mare de rechemări în service tinde să afecteze reputația unei mărci.Anul 2025 nu a fost deloc roz pentru americanii de la Ford, din punct de vedere al rechemărilor în service. În primele 8 luni ale anului, constructorul american a inițiat 104...
10:50
În urmă cu o săptămână, germanii de la Opel au publicat o imagine teaser care anunța debutul unui nou concept. Acum aflăm despre ce este vorba.Noul concept al producătorului din Russelsheim se numește Corsa GSE Vision Gran Turismo și, așa cum îi spune numele, va putea fi condus, din toamna acestui an, în jocul Gran Turismo 7. De asemenea, conceptul va putea fi văzut și în lumea reală, în cadrul Salonului Auto de la Munchen.Opel Corsa GSE...
19 august 2025
18:10
Al 9-lea cel mai rapid vehicul din istoria Nurburgring Nordschleife este un Ford Transit # Automarket.ro
În 2005, Jeremy Clarkson (pe atunci prezentatorul emisiunii Top Gear) a acceptat provocarea de a parcurge legendarul circuit Nurburgring Nordschleife în mai puțin de 10 minute la volanul unui Jaguar S-Type. Tot atunci, regretata Sabine Schmitz susținea că ea ar reuși chiar și la volanul unui Ford Transit.Derulăm pe repede înainte până acum când Ford a reușit o performanță demnă de lăudat cu un Transit. Ce-i drept, nu cu orice Transit ci chiar cu...
13:40
(P) La ce riscuri te expui dacă folosești iarna roțile de vară, chiar dacă este uscat pe jos # Automarket.ro
Roțile de vară sunt concepute pentru a oferi aderență optimă pe drumuri uscate și calde, însă acestea își pierd eficiența în condiții de iarnă, atunci când temperaturile scad și există zăpadă sau gheață pe carosabil. Iată câteva riscuri la care vă puteți expune dacă vă folosiți roțile de vară în sezonul rece, chiar și pe drumuri uscate:ADERENȚĂ REDUSĂRoțile de vară au o compoziție mai dură și mai rigidă, care le face să...
13:40
Pebble Beach este unul dintre cele mai prestigioase Concursuri de Eleganță de peste an și un prilej numai bun pentru britanicii de la Bentley să prezintă cel mai nou concept al mărcii.Denumit EXP 15, acesta este inspirat de modelul Bentley Speed Six Gurney Nutting Sportsman, cunoscut și sub denumirea de Blue Train, din anii '30. Trebuie spus din capul locului că acest concept, prezentat la Pebble Beach, nu va primi o versiune de serie.În schimb, el încorporează mai...
13:00
Prima imagine oficială cu noul Volkswagen T-Roc: motorizare hibrid oferită în premieră # Automarket.ro
IAA Mobility Munchen sau, cu alte cuvinte, vechiul Salon Auto de la Munchen se apropie cu pași repezi. Constructorii de automobile care și-au anunțat prezența încep deja campania de "teasing" a modelelor care vor debuta cu ocazia acestui eveniment.Volkswagen va fi prezent, desigur, la Salonul de casă acolo unde va prezenta lumii întregi noul T-Roc. Pentru a mai îndulci așteptarea, producătorul din Wolfsburg tocmai a publicat o primă imagine oficială cu noul model,...
10:30
RECORD: Acest Ferrari Daytona SP3 tocmai s-a vândut la licitație cu 26 de milioane de dolari # Automarket.ro
În urmă cu patru ani, Ferrari a prezentat modelul Daytona SP3, ca parte a seriei Icona. Vorbim despre o mașină cu adevărat specială, având în vedere că producția avea să fie limitată la doar 599 de exemplare, iar formele ei te duc cu gândul la prototipurile P3 și P4 din anii '60.Acum, italienii au mai construit un ultim Daytona SP3 (așadar, exemplarul cu numărul 600). Mașina are o grafică specială, bicoloră, și tocmai a stabilit un record la...
18 august 2025
19:00
Cum s-a descurcat noul Fiat Grande Panda Electric la testul elanului? Spaniolii de la km77 au pus mâna pe noul Fiat Grande Panda Electric. Aceștia au vrut să vadă cum se comportă modelul la testul elanului, iar modelul italian se pare că nu a dezamăgit. Aflați în video cum s-a descurcat noul Grande Panda la testul de manevr km77, testul elanului, fiat, fiat grande panda, grande panda electric, fiat grande panda, grande panda km77, fiat km77...
17:20
BMW a lansat, pentru prima oară, Seria 8 în 1990. Un model pe care fanii mărcii bavareze îl cunosc după codul E31. După o pauză de aproape două decenii, Seria 8 s-a întors în 2018, fiind disponibil în variantă Coupe, Cabrio și Gran Coupe.Deși unul dintre cele mai atrăgătoare modele din portofoliul BMW, Seria 8 nu va primi o nouă generație. Chiar și așa, germanii nu îl "pensionează" înainte de a prezenta o ediție specială de adio,...
17:20
De peste un an, Volkswagen și partenerul său chinez Xpeng dezvoltă o arhitectură comună, care urmează să fie integrată în platformele electrice CMP și MEB ale constructorului din Wolfsburg. Acum, ambele companii au decis să extindă parteneriatul pentru a include și modelele hibride plug-in, respectiv pe cele cu motoare cu ardere internă.Totuși, aceste modele hibride și cu combustie vor fi vândute exclusiv în China. Informația vine dintr-o declarație emisă...
15:40
Salonul Auto de la Munchen s-a transformat în Salonul de Mobilitate de la Munchen sau, cu alte cuvinte, IAA Mobility. Pentru ediția din 2025, BMW se pregătește cu un stand generos, dar și cu alte activități.Cu ocazia IAA Mobility 2025, BMW va prezenta lumii întregi un model despre care s-a tot scris. Este vorba despre noul iX3, primul model din era Neue Klasse. Au tot existat informații despre lansarea acestui SUV cu zero emisii la Munchen, dar nu au fost confirmate de...
12:50
Pe lângă modelele de serie, Lamborghini mai are în portofoliu câteva modele produse într-o serie limitată. Totul a început în 2007, odată cu Reventon. Au urmat apoi și alte nume ca Sesto Elemento, Veneno, Centenario, Sian și Countach LPI 800-4.Cel mai recent nume intrat în această galerie a stelelor este Fenomeno. Vorbim despre cel mai puternic model echipat cu motor V12 din istoria companiei italiene.În cazul noului Lamborghini...
11:20
Compania RHO Motion a studiat primele șapte luni ale anului 2025 și a concluzionat că vânzările de mașini electrice sunt în creștere, la nivel global, cu 27%, comparativ cu același interval din 2024.Mai exact, în perioada ianuarie-iulie, la nivel global au fost comercializate 10.7 milioane de mașini electrice. Dintre acestea, 6.5 milioane de unități au fost vândute în China, cu 29% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut....
10:30
În urmă cu circa cinci ani, mai exact în luna septembrie 2020, Volkswagen livra primele exemplare din familia de modele cu zero emisii ID. Între timp, gama electrică ID a crescut și a ajuns să includă modele ca ID.4, ID.5, ID.Buzz și, mai recent, ID.7 și ID.7 Tourer.De asemenea, Volkswagen a investit peste un miliard de euro în uzina din Emden, care a fost convertită pentru a produce numai modele cu zero emisii.Acum, constructorul din Wolfsburg anunță...
17 august 2025
12:30
Ford Mustang GTD este de departe cea mai extremă versiune a modelului american pe care am văzut-o vreodată. Dar iată că Ovalul Albastru a reușit cumva să o ducă și mai departe. Constructorul auto a dezvăluit GTD Liquid Carbon, care renunță la stratul de vopsea pentru o caroserie complet expusă din fibră de carbon.Mașina este cu aproximativ 6 kg mai ușoară decât GTD Carbon Series echipat cu pachetul Performance. Ford nu doar că a economisit câteva kilograme prin...
09:30
Liniuță între BMW X3 M50, Porsche Macan GTS și Mercedes-AMG GLC43 Britanicii de la carwow au realizat o liniuță între unele dintre cele mai populare SUV-uri germane de performanță. Astfel, avem un duel între noul BMW X3 M50, Porsche Macan GTS și Mercedes-AMG GLC43. Aflați în video care model a câștigat. drag race, liniuta, bmw, bmw x3, mercedes-amg glc43, porsche macan, macan gts, bmw x3 m50, porsche drag race, mercedes drag race, amg, bmw drag race...
16 august 2025
12:40
Mahindra BE 6 Batman Edition a fost dezvoltat în parteneriat cu Warner Bros Discovery Global Consumer Products. Această ediție specială își ia inspirația din trilogia The Dark Knight a lui Christopher Nolan, unde Christian Bale a purtat costumul simbolic.Din punct de vedere vizual, exteriorul combină o nuanță personalizată de negru satin cu accente negru lucios. Totuși, elementul distinctiv este emblema Batman de pe ușile față, completat de o emblemă aurie a...
10:40
Deși nu a fost confirmată în mod explicit o legătură cu prototipul prezentat la Goodwood Festival of Speed, conceptul are aceleași proporții agresive și numeroase elemente similare, ceea ce sugerează o conexiune între cele două mașini. Constructorul japonez îl descrie drept o viziune pentru o mașină sport de nouă generație.Acesta introduce mai multe elemente de design noi, evoluate din prototipurile camuflate de la Goodwood, precum o grilă frontală care se...
15 august 2025
11:40
V8 vs V12! Liniuță între Lamborghini Revuelto și McLaren 765LT Cei de la CarExpert au vrut să afle care motor este mai rapid într-o liniuță, cel V8 sau cel V12? Astfel, au luat noul Lamborghini Revuelto și l-au pus față în față cu un McLaren 765 LT. Aflați în video care model a câștigat. drag race, liniuta, mclaren, lamborghini, revuelto, mclaren 765lt, mclaren drag race, lamborghini drag race, mclaren 765lt drag race, lamborghini revuelto drag race...
10:30
Genesis Magma Racing, noua echipă din categoria regină Hypercar a Campionatului Mondial de Anduranță, a început oficial primele teste cu noul său prototip. Botezat GMR-001, noul prototip de anduranță va fi mașina cu care Genesis va debuta în Campionatul Mondial de Anduranță în sezonul 2026. Echipa condusă de către Cyril Abiteboul, fostul șef de echipă Renault în Formula 1, va lua startul și în ediția de anul viitor a cursei de 24 de ore de la Le...
14 august 2025
15:50
Constructorul francez este pe cale să lanseze versiunea de serie a lui Renault Twingo E-Tech. Așa cum sugerează numele său, noul model de oraș va fi un model electric accesibil și va fi plasat în gamă sub Renault 5 E-Tech și Renault 4 E-Tech.Pe parcursul ultimilor 2 ani au apărut două concepte cu noul Twingo E-Tech, care urmează să intre în producție din 2026. Până atunci, au apărut primele imagini spion cu noua versiune de serie surprinsă în timpul...
14:00
Constructorul ceh va prezenta cu ocazia Salonului Auto de la Munchen un concept nou care anunță un viitor break electric. Noul concept se numește Vision O și am văzut deja prima imagine oficială la sfârșitul lui iulie. Acum, marca de la Mlada Boleslav a publicat o imagine nouă cu viitorul concept, care ar urma să fie omologul electric al lui Octavia Break.Skoda nu a dezvăluit nicio informație nouă despre viitorul său concept. Cunoaștem doar că Vision O va fi desenat...
11:50
Mai devreme în această vară, Rimac Nevera R a stabilit nu mai puțin de 24 de recorduri mondiale de viteză. Printre recordurile trecute în numele hypercar-ului electric croat a fost și acela de cea mai rapidă mașină de serie în repriza 0-400-0 km/h. Mai exact, Rimac Nevera R a parcurs această repriză în 25.79 secunde.Înainte ca Rimac Nevera R să-și facă apariția, recordul pentru această repriză fusese deținut anterior de către rivalii suedezi...
10:30
Constructorul american de mașini electrice tocmai a lansat o nouă versiune pentru Model 3. Noua versiune este disponibilă doar pe piața din China și promite o autonomie de până la 830 de kilometri în regim CLTC.Modelul Tesla cu cea mai mare autonomie din gamă are acum un propulsor care dezvoltă 306 cai putere. Cu acest motor, Tesla Model 3 Long Range pentru China accelerează de la 0 la 100 km/h în 5.2 secunde. Bateria este produsă de LG și are o capacitate de...
13 august 2025
15:50
Constructorul german va avea în gama sa un model creat special pentru aventuri off-road. Noul model va fi, în esență, un viitor rival pentru Mercedes-Benz Clasa G și Land Rover Defender, potrivit unor noi informații apărute în presa britanică.Din primele informații, viitorul BMW creat pentru off-road va fi un model cu 7 locuri și va fi produs în Statele Unite, la uzina BMW din Spartanburg. Deja cunoaștem numele de cod al viitorului model, G74. Detaliile cu...
14:40
Prezentată mai devreme în această vară, noua Kia Sportage facelift este acum disponibilă și în România. Noul SUV de clasă compactă va putea fi ușor de recunoscut față de vechiul model datorită unor faruri LED noi și al unei grile cu un design nou. Interiorul este și acesta puțin diferit față de modelul de până acum. Aici avem un volan nou și aeratoare cu un design nou.Pe piața noastră, noua Kia Sportage facelift este oferită cu 4 linii de echipare...
14:10
Porsche România a numit primul său așa-numit Friend of the Brand, sau prieten al mărcii, în traducere. Prima persoană numită în această poziție este chiar David Popovici, campionul mondial și olimpic de natație. Sportivul în vârstă de 20 de ani a cucerit o medalie de aur la proba de 200 metri liber la Jocurile Olimpice de Vară de la Paris, devenind primul campion olimpic al României la natație, la masculin. Tot acolo, Popovici a cucerit și o...
11:50
Polestar 3, record de distanță pentru SUV-urile electrice: 935 kilometri cu o singură încărcare # Automarket.ro
Constructorul suedez de mașini electrice a intrat oficial în Cartea Recordurilor Guinness datorită unui nou record de distanță stabilit de SUV-ul Polestar 3. Modelul electric al scandinavilor a reușit să meargă 935.44 kilometri cu o singură încărcare pe șoselele din Marea Britanie și a stabilit un record de distanță pentru SUV-urile electrice de serie.Mașina care a stabilit recordul a fost în versiunea Long Range cu un singur motor electric. Vehiculul nu a...
10:50
Constructorul german tocmai a publicat primele imagini oficiale sugestive cu un viitor concept din seria de mașini care poartă sigla GSE. Noul concept urmează să fie prezentat oficial la Salonul Auto de la Munchen din septembrie și anunță un viitor model de performanță electric.Numele noului concept Opel nu a fost încă dezvăluit. Despre acest concept, Florian Huettl, CEO-ul Opel, spune că „Viitorul nostrul concept va crește din nou pulsul. Va anunța viitoare...
12 august 2025
17:00
Constructorul sud-coreean pregătește pentru lansare un nou model electric. Din informațiile pe care le avem până acum, noul model va fi prezentat oficial cu ocazia Salonului Auto de la Munchen, care se va desfășura în perioada 9 – 14 septembrie.Noul model electric Hyundai va avea dimensiuni apropiate de cele ale lui Bayon și ar urma să fie un rival pentru Renault 4 E-Tech. Mai mult, acesta va fi înrudit și cu viitoarea Kia EV2, care ar urma să-și facă...
15:30
Constructorul german a dezvăluit o versiune cu tracțiune integrală pentru versiunea electrică a lui Grandland. SUV-ul compact al mărcii de la Russelsheim este primul model Opel care este electric și care primește tracțiune integrală în același timp.AUTONOMIE DE PESTE 500 KM Astfel, propulsorul noului Grandland Electric AWD, așa cum este botezată noua versiune, este alcătuit din două motoare electrice. Împreună, cele două motoare dezvoltă 325 cai putere și...
13:20
Constructorul suedez va prezenta cele mai noi modele din gama sa complet electrică într-un stand amplasat în centrul orașului München. Între timp, modelele EX90 și ES90 vor fi expuse și pe scena separată a Volvo din complexul expozițional din estul orașului München.Volvo va folosi, de asemenea, evenimentul pentru a prezenta un prim teaser al modelului EX60. SUV-ul complet electric este programat să își facă debutul oficial la începutul anului...
12:30
Majoritatea mașinilor nu înregistrează o creștere a comenzilor atunci când se apropie de sfârșitul ciclului lor de viață. De fapt, dacă o gândim la rece, cererea scade de obicei în ultimul an de producție. Iată totuși că Audi RS6 nu se supune acestor reguli. Break-ul rapid de familie a înregistrat cele mai bune rezultate din istoria sa pentru prima jumătate a anului, în ciuda faptului că urmează să fie înlocuit anul viitor....
12:00
În urmă cu doar câteva zile, Ford anunțase că va amâna dezvoltarea de camionete și utilitare electrice pentru a se concentra mai mult pe viitoare modele electrice accesibile. Unul dintre aceste modele va fi un pick-up electric nou, de dimensiuni medii, care urmează să-și facă debutul în 2027.Despre noua camionetă, încă fără nume, Ford spune că va fi bazat o arhitectură complet nouă. Botezată Ford Universal EV Platform, noua arhitectură va fi...
11:40
VIDEO: Liniuță de peste 2.000 CP! Duel între noul Chevrolet Corvette C8 ZR1 și McLaren 750S # Automarket.ro
Liniuță de peste 2.000 CP! Duel între noul Chevrolet Corvette C8 ZR1 și McLaren 750S Cei de la Drag Times au realizat o liniuță de peste 2.000 de cai putere! Aceștia au luat noul Chevrolet Corvette C8 ZR1 care dezvoltă 1.064 de cai putere și l-au pus față în față cu un McLaren 750S modificat, care dezvoltă 1.000 de cai putere. Aflați în v drag race, liniuta, chevrolet, corvette, mclaren, mclaren 750s, corvette zr1, chevrolet corvette zr1, corvette drag race, mclaren drag race...
10:40
Șeful Mercedes-Benz critică planul UE de interzicere a mașinilor cu motoare termice din 2035 # Automarket.ro
Planul Uniunii Europene de a interzice vânzarea de mașini noi cu motoare termice începând din 2035 atrage și mai multe critici din partea constructorilor europeni. Lista mărcilor care au criticat acest plan include acum și Mercedes-Benz. Într-un interviu acordat presei germane, Ola Kallenius, șeful Mercedes-Benz și președintele ACEA, a criticat planul Uniunii Europene de a permite doar mașini electrice să fie vândute începând din 2035....
