Proiecte din infrastructura de gaze, declarate de importanță națională

Cotidianul de Hunedoara, 22 august 2025 11:30

Două proiecte de infrastructură de gaze naturale - stațiile de comprimare Podișor și Bibești - vor fi declarate de interes național. [...] The post Proiecte din infrastructura de gaze, declarate de importanță națională appeared first on Cotidianul RO.

Acum 5 minute
11:40
Incendiu uriaș în Rusia Cotidianul de Hunedoara
Nu doar statele mediteraneene se luptă cu incendiile. Flăcările au cuprins aproximativ 7 mii de hectare din [...] The post Incendiu uriaș în Rusia appeared first on Cotidianul RO.
Acum 10 minute
11:30
Bucureștiul doarme, conduce Von der Leyen Cotidianul de Hunedoara
România are privilegiul unei așezări geopolitice care îi oferă șansa să conteze (...) [...] The post Bucureștiul doarme, conduce Von der Leyen appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Acum o oră
11:00
Nicuşor Dan, prezentat ca având autism. Un membru CNA cere buletin medical Cotidianul de Hunedoara
O dezbatere în CNA legat de un clip distribuit pe Facebook a generat stupoare.... [...] The post Nicuşor Dan, prezentat ca având autism. Un membru CNA cere buletin medical appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Cum a salvat Daniel David cu bani de la stat afacerile unor privați Cotidianul de Hunedoara
Aventurile imobiliare ale ministrului Daniel David ca rector al UBB: 22,8 milioane de euro din bugetul Educației pentru a salva afacerile unor privați  [...] The post Cum a salvat Daniel David cu bani de la stat afacerile unor privați appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Cântăreți de muzică populară condamnați la închisoare Cotidianul de Hunedoara
S-a dat sentința în dosarul celor 13 interpreți și instrumentiști acuzați că au înșelat statul în timpul pandemiei. Vezi care sunt aceștia [...] The post Cântăreți de muzică populară condamnați la închisoare appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
10:30
Peşti morţi în râul Avrig. Cauza e uluitoare Cotidianul de Hunedoara
Potrivit presei locale, din cauza unor manevre greșite, cantități de beton de pe șantierul autostrăzii... [...] The post Peşti morţi în râul Avrig. Cauza e uluitoare appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Nu a primit 150 de israelieni în parcul său Cotidianul de Hunedoara
Administratorul unui parc de agrement din regiunea sudică a Pirineilor Orientali a fost reținut pentru „discriminare pe motive religioase [...] The post Nu a primit 150 de israelieni în parcul său appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Petrișor Peiu cere intervenția DNA Cotidianul de Hunedoara
Senatorul AUR, Petrișor Peiu, atrage atenția asupra eșecului proiectului centralei pe gaz de la (...) [...] The post Petrișor Peiu cere intervenția DNA appeared first on Cotidianul RO.
09:50
FCSB n-a făcut mare brânză cu Aberdeen Cotidianul de Hunedoara
Roș-albaștrii au condus cu 2-0, în urma golurilor marcate de Daniel Bîrligea (32) și Darius Olaru (46), dar [...] The post FCSB n-a făcut mare brânză cu Aberdeen appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Grup de FB cu fotografii explicite, eliminat Cotidianul de Hunedoara
Facebook a eliminat un grup italian în care bărbații distribuiau online imagini intime cu femei fără consimțământul acestora. [...] The post Grup de FB cu fotografii explicite, eliminat appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
09:00
Comunicatul ”isteric” al lui Coldea Cotidianul de Hunedoara
”Am constatat cu surprindere că procurorul-șef al DNA, ca reprezentant al uneia dintre cele mai importante instituții... [...] The post Comunicatul ”isteric” al lui Coldea appeared first on Cotidianul RO.
09:00
Alertă în Italia Cotidianul de Hunedoara
Avertisment important pentru românii care sunt sau care intenționează să călătorească în Italia. Statul va fi (...) [...] The post Alertă în Italia appeared first on Cotidianul RO.
08:50
Sorana Cîrstea s-a calificat în semifinale Cotidianul de Hunedoara
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat în semifinalele turneului WTA (...) [...] The post Sorana Cîrstea s-a calificat în semifinale appeared first on Cotidianul RO.
08:40
Părinți și copii Cotidianul de Hunedoara
Părinți și copii, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Părinți și copii, Andografia zilei, In memoriam, Octavian Andronic [...] The post Părinți și copii appeared first on Cotidianul RO.
08:30
Lovitură pentru artizanii lagărului american Alligator Alcatraz Cotidianul de Hunedoara
„Alligator Alcatraz” a fost implicat în controverse încă de la început, legislatorii care au vizitat situl (...) [...] The post Lovitură pentru artizanii lagărului american Alligator Alcatraz appeared first on Cotidianul RO.
08:00
Fraţii Tate îşi fac un buncăr la Bucureşti Cotidianul de Hunedoara
Se proiectează în prezent un complex subteran de 3,9 milioane de dolari în Bucureşti... [...] The post Fraţii Tate îşi fac un buncăr la Bucureşti appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
07:30
Facturi mai mici pentru români. De când Cotidianul de Hunedoara
Oamenii trebuie să își poată încălzi casele, să își poată susține familiile... [...] The post Facturi mai mici pentru români. De când appeared first on Cotidianul RO.
07:00
Peste 55 de milioane de persoane cu vize americane, verificate Cotidianul de Hunedoara
Într-un răspuns scris la o întrebare din partea Associated Press, Departamentul de Stat a declarat că... [...] The post Peste 55 de milioane de persoane cu vize americane, verificate appeared first on Cotidianul RO.
06:30
Contribuția României în chestiunea Ucraina. E vorba despre bazele noastre militare Cotidianul de Hunedoara
Întrebat, la Antena 1, care este poziția Guvernului față de faptul că liderii europeni cer... [...] The post Contribuția României în chestiunea Ucraina. E vorba despre bazele noastre militare appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Alegerile pentru Primăria Capitalei. S-a convenit luna Cotidianul de Hunedoara
''Am avut de două ori această discuție în coaliție. De principiu, s-a convenit să se convoace... [...] The post Alegerile pentru Primăria Capitalei. S-a convenit luna appeared first on Cotidianul RO.
05:40
”O rușine”. Dan Petrescu demisionează Cotidianul de Hunedoara
”A fost un vis urât. Știam că sunt foarte puternici acasă, pe teren sintetic (...) [...] The post ”O rușine”. Dan Petrescu demisionează appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
05:30
CNN: O schimbare dramatică de situație Cotidianul de Hunedoara
Președintele Donald Trump a părut joi să ofere o justificare pentru ca Ucraina să... [...] The post CNN: O schimbare dramatică de situație appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
00:00
Cât de serios e Bolojan privind demisia Cotidianul de Hunedoara
Întrebat cât se serios a fost atunci când a vorbit [...] The post Cât de serios e Bolojan privind demisia appeared first on Cotidianul RO.
21 august 2025
23:30
Copil scos inconștient dintr-o piscină Cotidianul de Hunedoara
Un copil de 9 ani, care a fost scos în stare [...] The post Copil scos inconștient dintr-o piscină appeared first on Cotidianul RO.
23:20
Victorie importantă pentru Universitatea Craiova Cotidianul de Hunedoara
Universitatea Craiova a învins echipa turcă Istanbul Bașakșehir [...] The post Victorie importantă pentru Universitatea Craiova appeared first on Cotidianul RO.
22:50
Instanța motivează condamnarea lui Vlad Pascu Cotidianul de Hunedoara
Parchetul General susține că a solicitat în instanță [...] The post Instanța motivează condamnarea lui Vlad Pascu appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
22:00
Nu a vrut să se legitimeze, a ajuns la spital Cotidianul de Hunedoara
Un bărbat de peste 60 de ani a fost pus la pământ şi încătuşat [...] The post Nu a vrut să se legitimeze, a ajuns la spital appeared first on Cotidianul RO.
21:40
AUR cere demisia. ”CCR acționează după propria voință” Cotidianul de Hunedoara
AUR cere demisia judecătorilor CCR [...] The post AUR cere demisia. ”CCR acționează după propria voință” appeared first on Cotidianul RO.
20:50
Liberal contrariat din cauza taxelor. ”M-am săturat! Ies în stradă împotriva mea” Cotidianul de Hunedoara
Alin Tişe, preşedintele Consiliului Județean (CJ) Cluj [...] The post Liberal contrariat din cauza taxelor. ”M-am săturat! Ies în stradă împotriva mea” appeared first on Cotidianul RO.
20:30
Bolojan: Legea privind Pilonul II mi-a căzut în braţe Cotidianul de Hunedoara
Legea privind Pilonul II de pensii trebuia promovată de 17 ani, a declarat, joi, premierul [...] The post Bolojan: Legea privind Pilonul II mi-a căzut în braţe appeared first on Cotidianul RO.
20:20
Anamaria Gavrilă cere referendum: „Ajutorul pentru Ucraina a fost ascuns” Cotidianul de Hunedoara
Preşedintele Partidului Oamenilor Tineri, Anamaria Gavrilă, condamnă decizia autorităţilor de a se angaja într-un [...] The post Anamaria Gavrilă cere referendum: „Ajutorul pentru Ucraina a fost ascuns” appeared first on Cotidianul RO.
20:00
Decana de vârstă a umanității a împlinit 116 ani Cotidianul de Hunedoara
Cea mai vârstnică persoană din lume, britanica Ethel Caterham, a împlinit joi 116 ani, a anunțat azilul de bătrâni unde aceasta trăiește [...] The post Decana de vârstă a umanității a împlinit 116 ani appeared first on Cotidianul RO.
19:50
Emil Boc, despre USR. ”Sunt imaturi și răsfățați” Cotidianul de Hunedoara
Emil Boc face acuzații grave la adresa [...] The post Emil Boc, despre USR. ”Sunt imaturi și răsfățați” appeared first on Cotidianul RO.
19:40
Coldea îl atacă pe șeful DNA. Vrea să facă din dosar un trofeu Cotidianul de Hunedoara
Trimis în judecată sub acuzația de trafic [...] The post Coldea îl atacă pe șeful DNA. Vrea să facă din dosar un trofeu appeared first on Cotidianul RO.
19:40
Trei mercenari din gruparea Potra scapă de arest Cotidianul de Hunedoara
Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus, joi, eliberarea din arest preventiv a trei mercenari din gruparea lui Horațiu Potra. [...] The post Trei mercenari din gruparea Potra scapă de arest appeared first on Cotidianul RO.
19:20
Drulă vrea la Primăria Capitalei. ”Am susținerea lui Nicușor Dan„ Cotidianul de Hunedoara
Cătălin Drulă, fost lider USR, [...] The post Drulă vrea la Primăria Capitalei. ”Am susținerea lui Nicușor Dan„ appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Piperea acuză guvernul de înființarea unui nou pilon de pensii Cotidianul de Hunedoara
Gheorghe Piperea susține că actualele fonduri Pilon II [...] The post Piperea acuză guvernul de înființarea unui nou pilon de pensii appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Comerț ilegal cu țigări, într-o piață din Timișoara Cotidianul de Hunedoara
Comerț ilegal [...] The post Comerț ilegal cu țigări, într-o piață din Timișoara appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Împușcăturile din Centrul Vechi. Descoperire surprinzătoare făcută de anchetatori Cotidianul de Hunedoara
Judecătorii au emis mandat de arestare preventivă pe numele cetățeanului turc care a tras șase focuri, cu un pistol, pe o terasă din Centrul Vechi al Capitalei [...] The post Împușcăturile din Centrul Vechi. Descoperire surprinzătoare făcută de anchetatori appeared first on Cotidianul RO.
18:20
AUR, înregistrat oficial în cursa electorală Cotidianul de Hunedoara
Comisia Electorală Centrală din Republica [...] The post AUR, înregistrat oficial în cursa electorală appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Miruță: Proces de selecție viciat la șase companii de stat Cotidianul de Hunedoara
Acesta a dispus ca doi oameni din conducerea direcției responsabile cu coordonarea intereselor în societățile de stat să fie cercetați disciplinar. [...] The post Miruță: Proces de selecție viciat la șase companii de stat appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Guvernul a decis ce face cu vila lui Iohannis Cotidianul de Hunedoara
Guvernul a decis ce se întâmplă  cu vila renovată [...] The post Guvernul a decis ce face cu vila lui Iohannis appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Lavrov: O întâlnire Putin-Zelenski necesită discuții prealabile Cotidianul de Hunedoara
Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat [...] The post Lavrov: O întâlnire Putin-Zelenski necesită discuții prealabile appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Paşapoartele simple temporare vor avea cod QR Cotidianul de Hunedoara
Acest element criptografic va reduce riscurile de falsificare sau utilizare frauduloasă [...] The post Paşapoartele simple temporare vor avea cod QR appeared first on Cotidianul RO.
17:10
MApN, gata să participe la garanțiile de securitate pentru Ucraina Cotidianul de Hunedoara
România este un aliat de încredere şi activ în apărarea Flancului estic al NATO şi îşi [...] The post MApN, gata să participe la garanțiile de securitate pentru Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
16:50
ÎCCJ, mesaj fără precedent Cotidianul de Hunedoara
ÎCCJ critică  Guvernul României și spune că tăierea [...] The post ÎCCJ, mesaj fără precedent appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Noi tarife rutiere. Când vor intra în vigoare Cotidianul de Hunedoara
Conform Guvernului, decizia de prorogare a fost necesară pentru a permite implementarea etapizată [...] The post Noi tarife rutiere. Când vor intra în vigoare appeared first on Cotidianul RO.
16:30
BNR: Creșterea economică va rămâne modestă Cotidianul de Hunedoara
Creșterea economică va rămâne modestă în 2025-2026, în contextul implementării pachetelor de consolidare bugetară și al [...] The post BNR: Creșterea economică va rămâne modestă appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Festivalul Internaţional „George Enescu” 2025 la TVR Cotidianul de Hunedoara
Spectacolele în direct de la Sala Palatului, Ateneul Român, Muzeul Imersiv MINA, Teatrul Odeon, Teatrul Național şi Sala Radio vor fi anunțate [...] The post Festivalul Internaţional „George Enescu” 2025 la TVR appeared first on Cotidianul RO.
