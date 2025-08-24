Un ciclon lovește România. Cod portocaliu de furtuni puternice în următoarele ore. HARTA regiunilor afectate de vijelii
PSNews.ro, 22 august 2025 11:30
ANM: Furtuni şi ploi torenţiale în Caraş-Severin, Hunedoara, Cluj, Mureş, Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Covasna şi la munte/ Vijelii puternice în Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman şi Giurgiu/ Caniculă în zone din Muntenia, Moldova şi Dobrogea Meteorologii avertizează că vineri, până la ora 21.00, în judeţele Caraş-Severin, Hunedoara, Cluj, Mureş, Bistriţa Năsăud, Maramureş, Covasna şi la munte vor […]
• • •
Acum 24 ore
18:10
Arafat: Medicii din UPU trebuie plătiţi adecvat, în mod normal nu au alte activităţi în privat. Există burnout # PSNews.ro
Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, afirmă că studiile privind gradul de epuizare în rândul personalului medical din unităţile de primiri urgenţe arată rezultate „mult mai bune" decât cele preconizate. Arafat subliniază din nou necesitatea atragerii de tineri în sistemul de medicină de urgenţă, dar şi necesitatea ca medicii urgentişti să fie […]
18:00
Noile tarife impuse de preşedintele american Donald Trump asupra importurilor ar putea reduce deficitul bugetar al Statelor Unite cu 4 trilioane de dolari în următorul deceniu, potrivit unei estimări publicate vineri de Biroul pentru Buget al Congresului (CBO), citată de Reuters. Analiza arată că, dacă majorările tarifare vor continua, veniturile suplimentare ar putea diminua deficitele […]
18:00
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu președinta R. Moldova, Maia Sandu. Subiectele discutate # PSNews.ro
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a fost primit sâmbătă, la Chișinău, de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Potrivit reprezentanților Guvernului român, discuțiile au vizat extinderea cooperării bilaterale în domenii cheie precum infrastructura, energia și proiectele de dezvoltare transfrontalieră. Printre priorități se află extinderea interconectărilor energetice, modernizarea rețelelor de transport și investiții comune care să aducă beneficii […]
17:50
A început Festivalul de la Mamaia. Legendele muzicii românești, din nou pe celebra scenă # PSNews.ro
Festivalul Mamaia, recunoscut de-a lungul timpului drept un veritabil brand de țară, și-a redeschis porțile şi anul acesta, readucând în prim-plan tradiția și strălucirea care l-au consacrat. Festivalul se desfăşoară între 22 și 24 august, în Piațeta Perla de pe litoral. În seara asta va fi secţiunea de creaţie. Vor avea recital artişti de renume, […]
17:40
Reprezentantul PNL Adrian Veştea a comentat modul în care a decurs vizita de lucru a premierului Ilie Bolojan la Broșteni. Nu a anunțat presa, nu a pus afișe, a evidențiat liberalul Veștea. „Ilie Bolojan a fost ieri la Broșteni. Nu a anunțat presa, nu a chemat camerele de filmat, nu a pus afișe și nici […]
17:30
Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) din Republica Moldova, condus de Boris Volosatîi, a fost înregistrat în calitate de concurent electoral de Comisia Electorală Centrală (CEC) în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Luna trecută, AUR de la Chișinău și-a anunțat decizia privind participarea la alegeri, susținând că intervine ,,într-un moment de criză sistemică în Republica […]
17:30
Zelenski: Mi-am reafirmat disponibilitatea de a mă întâlni cu preşedintele rus în orice formă # PSNews.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a invitat, sâmbătă, ţările din sud să-l aducă pe liderul rus Vladimir Putin la masa negocierilor privind conflictul din Ucraina şi să favorizeze astfel pacea. „Mi-am reafirmat disponibilitatea de a mă întâlni cu preşedintele rus în orice formă. Cu toate acestea, constatăm că Moscova încearcă din nou să tragă de timp", […]
17:20
Scandal într-o fabrică de mobilă: angajați români și nepalezi s-au bătut din cauza unei cutii cu aracet # PSNews.ro
Un scandal violent a izbucnit într-o fabrică de mobilă, acolo unde mai mulți angajați români și nepalezi s-au luat la bătaie, potrivit imaginilor postate în mediul online. Conform primelor informații, conflictul ar fi pornit de la faptul că un muncitor nepalez nu ar fi vrut să-i dea unui coleg român o cutie cu aracet. Conflictul […]
17:10
Bolojan îi îndeamnă pe moldoveni să meargă la vot la 28 septembrie: De dumneavoastră va depinde viitorul R. Moldova # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan i-a îndemnat, sâmbătă, pe cetățenii moldoveni să participe în număr cât mai mare la alegerile parlamentare, care vor fi organizate pe 28 septembrie în Republica Moldova. El a declarat, în cadrul unei întâlniri pe care a avut-o, alături de omologul său moldovean, Dorin Recean, cu locuitorii din localitatea Bardar, că 'fiecare vot […]
17:10
Ministrul Rogobete anunță inaugurarea de noi spitale. Spitalul SRI, investiție de 700 milioane de lei, prin PNRR # PSNews.ro
Ministrul Sănătății a transmis că România inaugurează primele spitale noi de după Revoluție. Unul dintre acestea este și Spitalul Clinic de Urgență „Prof. dr. Agrippa Ionescu" din București sau Spitalul SRI, așa cum mai este cunoscut. Alexandru Rogobete a mers să verifice stadiul lucrărilor în noile spitale care vor fi inaugurate în curând. Ministrul a […]
17:00
Primăria Oradea a început să demoleze casele cumpărate cu 630.000 de euro. Ce se construiește acolo # PSNews.ro
Primăria Oradea a început demolarea a patru case de pe strada Constantin Noica, nr.6, situate una lângă alta și achiziționate în vara anului trecut cu suma totală de 630.000 de euro. Ce se construiește acum acolo. Potrivit eBihoreanul, lucrările au debutat cu o locuință la etaj, construită în 1967 și modernizată în 2015, cu o suprafață de 1.200 mp, pentru care municipalitatea a plătit 238.000 de euro. În zilele următoare, vor fi demolate și celelalte trei imobile: un imobil mixt, locuință și spațiu nerezidențial, de 110 mp (128.300 euro), o locuință reabilitată de 81 mp (100.000 euro), o casă cu mansardă de 148 mp (163.700 euro). Astfel, după demolare, terenul va fi transformat într-o parcare provizorie pentru locuitorii din zonă, unde deficitul de locuri de parcare este o problemă constantă. „Amplasamentul eliberat în urma dezafectării construcţiilor va fi folosit în cadrul proiectului de regenerare urbană a cartierului Nufărul pentru amenajarea de parcări sau spaţii verzi pentru locuitorii din zonă”, a declarat anterior Sebastian Marchiş, directorul tehnic al Primăriei Oradea. Investiția face parte dintr-un proiect de regenerare urbană, în valoare de 22 milioane de euro, finanțat prin Programul Operațional Regional. Acest program vizează modernizarea cartierului Nufărul I, pe o suprafață de 25,6 hectare, delimitată de străzile Constantin Noica, Nufărului, Bumbacului și Morii. La finele anului trecut, Primăria Oradea a amenajat o parcare provizorie pe strada Constantin Noica nr 14, pe locul unei case de 86 mp, cumpărate cu 120.000 de euro. Citeste mai mult AICI Articolul Primăria Oradea a început să demoleze casele cumpărate cu 630.000 de euro. Ce se construiește acolo apare prima dată în PS News.
17:00
Şeful diplomaţiei britanice a primit un avertisment pentru pescuit ilegal împreună cu vicepreşedintele SUA # PSNews.ro
Ministrul britanic de externe, David Lammy, a mers la pescuit cu vicepreşedintele SUA, JD Vance, la începutul acestei luni, dar a fost cât pe ce să prindă…o amendă uriaşă, relatează The Associated Press. Lammy a primit un avertisment scris pentru pescuit fără permis, a declarat vineri un purtător de cuvânt al Agenţiei pentru Mediu. În […]
16:50
Şeful serviciului de informaţii al armatei SUA, demis după ce l-a supărat pe Trump cu o evaluare # PSNews.ro
Secretarul apărării Pete Hegseth l-a demis vineri pe generalului-locotenent Jeffrey Kruse, care conducea serviciul de informaţii al Pentagonului, agenţie care a evaluat iniţial daunele provocate de atacurile americane asupra instalaţiilor nucleare iraniene, ceea ce l-a înfuriat pe preşedintele Donald Trump, pentru că sugera că acestea nu au fost suficient de eficiente, relatează AFP şi The […]
16:40
Corlățean, candidat la șefia PSD: Din 2014 a existat o realitate în partid pe care n-am comentat-o public # PSNews.ro
Senatorul PSD Titus Corlățean, care și-a anunțat candidatura pentru funcția de președinte al formațiunii social-democrate, a declarat, în cadrul interviului „În Fața Ta", difuzat sâmbătă la Digi24, că „suntem singurul partid politic după acest ciclu de alegeri care nu și-a făcut o analiză internă a rezultatelor, a eșecurilor". „Poate n-au realizat cei care au condus, […]
16:30
Hidroelectrica precizează că nu intenţionează nicio majorare a preţurilor de furnizare a energiei electrice # PSNews.ro
Hidroelectrica precizează că nu intenţionează nicio majorare a preţurilor de furnizare a energiei electrice. Preţurile ofertate către clientul casnic se situează între 1,06 – 1,14 lei/kWh inclusiv cota de TVA de 21%, explică Hidroelectrica. "În urma unor informaţii apărute ieri, 22 august, în presă, Hidroelectrica doreşte să clarifice faptul că nu a anunţat, nu a […]
16:30
Şeful CJ Iaşi a discutat cu Bolojan despre marile investiţii: Şi-a arătat disponibilitatea de a sprijini proiectele # PSNews.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, susţine că s-a întâlnit cu premierul Ilie Bolojan şi că a discutat cu acesta despre situaţia marilor proiecte ale Iaşiului. Liderul PSD Iaşi, deputatul Bogdan Cojocaru, susţine că vizita premierului Ilie Bolojan la Iaşi a fost ţinută ascunsă de autorităţile judeţului, el calificând atitudinea drept o "lipsă de respect" […]
16:20
Ionuț Stroe acuză o campanie de dezinformare îndreptată împotriva relației România – SUA # PSNews.ro
Purtătorul de cuvânt al PNL, deputatul Ionuț Stroe, acuză o campanie de dezinformare la adresa României, purtată de actori care „servesc Moscovei", cu scopul de a afecta relația de încredere dintre România și Statele Unite. El dă exemple de mesaje care vin din partea unor entități care „lucrează pentru agenda Rusiei". „În ultimele zile, propaganda […]
16:20
Măsurile fiscale așteaptă asumarea răspunderii în Parlament. Abrudean: Partidele să se pună la masă! # PSNews.ro
După trei rânduri de întârzieri, măsurile fiscale din pachetul 2 ar urma să fie adoptate săptămâna viitoare, prin asumarea răspunderii Guvernului în Parlament. Președintele Senatului a declarat, în direct la Digi24, că odată cu adoptarea pachetului se va observa și seriozitatea partidelor care se află la guvernare. În contextul în care întârzierile au fost provocate […]
16:10
Şeful PSD Iaşi afirmă că vizita premierului la Iaşi a fost ţinută ascunsă de autorităţi: Parcă ar fi venit clandestin # PSNews.ro
Liderul PSD Iaşi, deputatul Bogdan Cojocaru, susţine că vizita premierului Ilie Bolojan la Iaşi a fost ţinută ascunsă de autorităţile judeţului, el calificând atitudinea drept o "lipsă de respect" faţă de ieşeni. Bogdan Cojocaru a scris sâmbătă pe Facebook că Ilie Bolojan a venit pentru prima dată la Iaşi de la preluarea mandatului de premier, […]
16:00
Care sunt țările din UE din care cetățenii vor să plece. În topul clasamentului sunt Ungaria și Franța # PSNews.ro
Mai mult de unul din zece cetățeni ai Uniunii Europene vrea să își părăsească regiunea, fie din alegere, fie din necesitate, potrivit celui mai recent sondaj Eurobarometru, citat de Euronews. În următorii cinci ani, 7% ar dori să se mute din proprie inițiativă, iar 4% ar pleca din necesitate. Cele mai mari procente de persoane dispuse […]
16:00
Andrea Mandorlini (65 de ani) e noul antrenor al celor de la CFR Cluj, după ce Dan Petrescu (57 de ani) și-a anunțat demisia. Clubul a anunțat azi oficial despărțirea de „Bursuc". Dan Petrescu a luat decizia de a pleca de la echipa ardeleană după ce CFR a fost învinsă de Hacken cu 7-2 în play-off-ul […]
15:40
Complicele lui Emil Gânj, criminalul din Mureș, prins în Germania. El era urmărit internațional # PSNews.ro
În urma cooperării dintre Poliția Română și autoritățile din Germania, Ilie Liviu Sălăgean a fost prins, vineri, în orașul german Karlsruhe. El va fi predat în România. Ilie Liviu Sălăgean, complice al lui Emis Gânj într-o crimă comisă în anul 2011, a fost prins de autorități în Germania. Autoritățile române au fost sprijinite în vederea […]
15:30
Texas adoptă o nouă hartă electorală la cererea lui Donald Trump, care favorizează republicanii # PSNews.ro
Parlamentul statului Texas a adoptat definitiv, vineri, o nouă hartă electorală care ar trebui să le permită republicanilor să câştige până la cinci locuri suplimentare în Congresul Statelor Unite la Washington în cadrul alegerilor legislative din 2026. Preşedintele american Donald Trump a exercitat presiuni publice asupra responsabililor republicani din acest stat din sudul ţării pentru […]
15:20
Cu care dintre noile cărți de identitate poți călători în străinătate și cu care nu. Precizările MAI # PSNews.ro
Un anunț video publicat vineri pe Facebook de către Ministerul de Interne a creat confuzie în ceea ce privește folosirea buletinelor simple, fără cip, ca documente de călătorie. Recent, noile cărți de identitate au început să fie emise la nivel național iar, treptat, ele vor înlocui vechiul format al buletinelor care au o dimensiune mai […]
15:20
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat sâmbătă, la Chişinău, că vor fi lansate împreună cu R. Moldova 62 de proiecte bilaterale de cercetare care acoperă domenii diferite de la sănătate, cultură, hrană şi bioeconomie. El a mai adăugat că acestea se adaugă celor 38 de proiecte deja finanţate şi care se află în derulare. Daniel […]
15:20
„Revenirea tramvaiului pe traseu la această dată a fost posibilă prin eforturile angajaţilor STB, care au reuşit să finalizeze lucrările mai devreme decât termenul anunţat iniţial (1 septembrie), astfel încât călătorii să beneficieze din nou de o conexiune directă şi rapidă pe una dintre cele mai importante linii ale Capitalei. Tramvaiul 41 asigură legătura între […]
15:10
Şeful diplomaţiei olandeze demisionează după o dezbatere despre posibile sancţiuni împotriva Israelului # PSNews.ro
Şeful diplomaţiei olandeze, Caspar Veldkamp, a demisionat vineri seara, după o dezbatere lipsită de succes cu privire la posibile sancţiuni împotriva Israelului care a avut loc în cadrul unui consiliu de miniştri, a anunţat agenţia de presă ANP, preluată de AFP. „Constat că nu sunt în măsură să iau măsuri suplimentare semnificative" pentru a exercita […]
14:40
Românii care vor să ajungă în Bulgaria au nevoie de foarte multă răbdare, sâmbătă: cei care merg pe Podul Prieteniei trebuie să aștepte, în medie, 100 de minute, din cauza lucrărilor pe teritoriul vecin. De asemenea, din cauza vremii, a fost suspendat temporar bacul
14:30
Roger Federer este miliardar, conform Forbes.El este al doilea jucător de tenis care ajunge miliardar, după Ion Ţiriac # PSNews.ro
Roger Federer, legendarul campion cu 20 de titluri de Grand Slam, a devenit oficial miliardar, potrivit Forbes. El este al doilea jucător de tenis care ajunge miliardar după Ion Ţiriac. Marele tenisman în vârstă de 44 de ani, care s-a retras din sport în 2022, are acum o avere estimată la 1,1 miliarde de dolari, […] Articolul Roger Federer este miliardar, conform Forbes.El este al doilea jucător de tenis care ajunge miliardar, după Ion Ţiriac apare prima dată în PS News.
14:30
Ilie Bolojan, la Chișinău: „Moldova are șansa să se desprindă definitiv de urmările pactului Ribbentrop-Molotov” # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat sâmbătă, la Chişinău, că 23 august este o zi nefastă în istorie deoarece prin pactul Ribbentrop-Molotov din 1939 două regimuri dictatoriale au decis să îşi impună voinţa nedreaptă asupra altor popoare europene. Bolojan a precizat că R. Moldova are şansa reală să se desprindă definitiv de urmările acestui pact care […] Articolul Ilie Bolojan, la Chișinău: „Moldova are șansa să se desprindă definitiv de urmările pactului Ribbentrop-Molotov” apare prima dată în PS News.
14:20
Dorin Recean, despre relația România-Moldova: Luăm din România peste 50% din energie electrică # PSNews.ro
„Relația dintre noi, relația dintre R. Moldova și România s-a construit ani la rând pe legăturile între oameni de pe ambele maluri ale Prutului, pentru că este înrădăcinată în conștiința noastră. Ea nu poate fi distrusă de vremuri sau nu poate fi distrusă de politicieni, dar poate fi întărită ca să asigure rezistența noastră în […] Articolul Dorin Recean, despre relația România-Moldova: Luăm din România peste 50% din energie electrică apare prima dată în PS News.
14:10
Evaluări periodice pentru șefii de secție din spitale. Rogobete: „Nu mai pot rămâne în funcție din inerție” # PSNews.ro
Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete anunţă noi criterii şi reglementări pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie din spitale, dar şi pentru evaluarea acestora. ”Calitatea universitarǎ nu mai poate fi singura recomandare pentru a deveni şef de secţie”, afirmă ministrul Sănătăţii, subliniind că vor fi eliminate ”concursurile formale, unde se „recitau” două-trei articole de lege”, şi […] Articolul Evaluări periodice pentru șefii de secție din spitale. Rogobete: „Nu mai pot rămâne în funcție din inerție” apare prima dată în PS News.
13:50
Sorana Cîrstea, locul 112 WTA, s-a calificat în finala turneului de categorie WTA 250 de la Cleveland. Sorana Cîrstea, venită din calificări, a trecut în semifinale de rusoaica Anastasia Zakharova, numărul 100 mondial, scor 6-1, 7-5. În finală, Sorana va evolua cu sportiva americană Ann Li, locul 69 WTA. Pentru calificarea în finală, Cîrstea va […] Articolul Venită din calificări, Sorana Cîrstea a ajuns în finala turneului de la Cleveland apare prima dată în PS News.
13:50
Parisul o convoacă pe ambasadoarea Italiei după declaraţii „inacceptabile” ale vicepremierului Matteo Salvini # PSNews.ro
Franţa a convocat-o pe ambasadoarea Italiei în Franţa, Emanuela D’Alessandro, „în urma declaraţiilor inacceptabile” făcute de vicepremierul italian Matteo Salvini la adresa preşedintelui Emmanuel Macron în contextul sprijinului acordat trimiterii de trupe în Ucraina, a aflat AFP vineri din surse diplomatice. „Ambasadoarei (convocată joi – n.r.) i s-a reamintit că aceste declaraţii contravin climatului de […] Articolul Parisul o convoacă pe ambasadoarea Italiei după declaraţii „inacceptabile” ale vicepremierului Matteo Salvini apare prima dată în PS News.
13:40
Măsuri destinate ajutorării cetățenilor vor fi anunțate duminică, iar acestea vor intra în vigoare încă de la 1 septembrie, a anunțat astăzi președintele sârb Aleksandar Vučić, relatează agenția sârbească Danas, citată de Rador Radio România. „Acestea sunt probabil cele mai bune măsuri pentru oamenii obișnuiți, pentru toți oamenii noștri, pentru toți cetățenii noștri”, a spus el. […] Articolul Serbia adoptă măsuri de control al prețurilor, invocând modelul României și Ungariei apare prima dată în PS News.
13:30
Complexul se întinde pe o suprafață de peste 13.000 de metri pătrați, fiind cea mai mare bază sportivă realizată în curtea unei școli din Capitală, scrie Primăria Sectorului 6. Reabilitarea a fost realizată în trei luni, după ce timp de 16 ani baza a fost lăsată în „paragină”. Complexul sportiv dispune de terenuri pentru fotbal, […] Articolul Primăria Sectorului 6 a inaugurat Baza Sportivă „Cristina Neagu” apare prima dată în PS News.
13:20
Reuniunea Anuală a Diplomației Românești. Dan Mihalache: “Un moment de start și un moment de definire”. Așteptări # PSNews.ro
În aceste zile începe la București Reuniunea Anuală a Diplomației Românești – un eveniment cu tradiție, dar care, în orice țară, este considerat momentul de vârf al reflecției și proiecției diplomatice. Este ocazia cu care diplomații României din întreaga lume – ambasadori, șefi de misiuni, consuli generali, directori de institute culturale – se reunesc pentru […] Articolul Reuniunea Anuală a Diplomației Românești. Dan Mihalache: “Un moment de start și un moment de definire”. Așteptări apare prima dată în PS News.
13:10
Haos în domeniul energetic. Ministrul Bogdan Ivan a semnalat problemele grave descoperite de când a venit în funcţie şi a anunţat că va sesiza CSAT. În cadrul Conferinţei România Inteligentă „Bistrița-Năsăud, Poarta Transilvaniei, drumul spre valori autentice prin cultură și sport”, moderată de jurnalistul Antena 3 CNN Adrian Ursu, ministrul a explicat şi de ce România plăteşte cea mai scumpă energie electrică din Europa, lucru absolut de neînţeles, în opinia sa. „Îmi este foarte […] Articolul Haos în domeniul energetic. Ministrul Bogdan Ivan vrea să sesizeze CSAT apare prima dată în PS News.
13:00
Secretarul General al Guvernului, Radu Oprea, a anunțat sâmbătă că membrii USR au depus 1.000 de CV-uri pentru conducerea companiilor de stat și că asta contravine regulilor impuse de OCDE pentru respectarea regulilor guvernanței corporative. „România are o problemă: cele 1000 de CV-uri de la USR. 600 sunt deja la Ministerul Economiei, așa că pot înțelege presiunea […] Articolul Radu Oprea: USR-iștii au trimis 1.000 de CV-uri pentru conducerea companiilor de stat apare prima dată în PS News.
12:50
METEO Vremea în weekend. Va fi răcoare în majoritatea regiunilor țării: maximele nu depășesc 28 de grade # PSNews.ro
Vremea se schimbă radical, temperaturile mai scad, iar în nord şi centru va fi chiar răcoroasă. Maximele zilei sunt încadrate între 20 şi 28 de grade. Sâmbătă se așteaptă vreme parțial însorită, deși vremea va rămâne înnorată în anumite părți ale țării, în special în zonele muntoase, cu șanse de ploaie. Vor sufla vânturi ușoare […] Articolul METEO Vremea în weekend. Va fi răcoare în majoritatea regiunilor țării: maximele nu depășesc 28 de grade apare prima dată în PS News.
12:50
Ilie Bolojan a mers la Broșteni. „Guvernul a alocat peste 7,4 milioane de lei pentru refacerea locuinţelor” # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, în urma unei vizite făcute la Broşteni, judeţul Suceava, că Guvernul a alocat peste 7,4 milioane de lei pentru refacerea locuinţelor distruse total sau parţial de inundaţii. El a explicat că în judeţul Suceava banii vor fi viraţi luni şi marţi, în Neamţ ei fiind deja trimişi. ”Astăzi am […] Articolul Ilie Bolojan a mers la Broșteni. „Guvernul a alocat peste 7,4 milioane de lei pentru refacerea locuinţelor” apare prima dată în PS News.
12:40
Certuri în Coaliție. Pachetul 2 de măsuri fiscale întârzie. Miruță: „Trebuia să fie gata de o lună, nu e semn bun” # PSNews.ro
Tensiunile din Coaliție întârzie reformele. Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat, în direct la Digi24, că Pachetul 2 de măsuri fiscale trebuia să fie gata încă de luna trecută, în iulie, însă, nici până la această oră nu a fost definitivat. „Nu este un semn bun… iar eu îi invit pe restul colegilor din Coaliție să aplicăm rațiune […] Articolul Certuri în Coaliție. Pachetul 2 de măsuri fiscale întârzie. Miruță: „Trebuia să fie gata de o lună, nu e semn bun” apare prima dată în PS News.
12:30
Furtunile de vineri au făcut prăpăd. Trei persoane au murit, 4 au fost rănite. Sute de copaci doborâţi, maşini avariate # PSNews.ro
Trei persoane au murit şi patru au fost rănite în urma furtunilor de vineri seară, au anunţat sâmbătă dimineaţă reprezentanţii Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. Ei au precizat că pompierii au intervenit în 78 de localităţi din 18 judeţe şi în municipiul Bucureşti pentru a evacua apa din curţi, beciuri şi subsoluri, dar şi […] Articolul Furtunile de vineri au făcut prăpăd. Trei persoane au murit, 4 au fost rănite. Sute de copaci doborâţi, maşini avariate apare prima dată în PS News.
12:20
VIDEO Ilie Bolojan în vizită în R. Moldova. „România rămâne un susţinător ferm al parcursului european al Moldovei” # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă, în R. Moldova, că cele două ţări vor construi în continuare noi punţi care să le apropie şi mai mult aşa cum se cuvine între state care împărtăşesc o limbă, o istorie şi valori comune. El a adăugat că România rămâne un susţinător ferm al parcursului european al Republicii […] Articolul VIDEO Ilie Bolojan în vizită în R. Moldova. „România rămâne un susţinător ferm al parcursului european al Moldovei” apare prima dată în PS News.
12:00
La 16 ani, Sara Paraschiv, legitimată la CSA Steaua București face performanță la dresaj. Are un look de revistă, prin urmare ar putea excela în orice concurs de frumusețe, însă în loc de podiumuri și lumina reflectoarelor, tânăra preferă grajdurile, adăposturile și compania cailor. Astfel, Sara trăiește printre zeci de animale și salvează tot ce […] Articolul Sara Paraschiv, performanță în dresaj și grija față de animalele abandonate apare prima dată în PS News.
Ieri
20:00
Ministrul Apărării pune piciorul în prag: „Nu începe niciun război şi nu va fi luat nimeni în Armată” # PSNews.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, spune vineri că nu va începe niciun război și că Armata face doar exerciții normale pentru siguranța României. Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a declarat vineri că ştirile false răspândite în mass-media şi pe reţelele sociale zilele acestea legat de un potențial război nu sunt adevărate. El a spus vineri că […] Articolul Ministrul Apărării pune piciorul în prag: „Nu începe niciun război şi nu va fi luat nimeni în Armată” apare prima dată în PS News.
19:50
UE investește 116 milioane de euro în proiecte pentru refacerea oceanelor și apelor, inclusiv în Marea Neagră și Dunăre # PSNews.ro
Uniunea Europeană a anunţat vineri o investiţie semnificativă de 116 milioane euro în 13 noi proiecte menite să restabilească sănătatea oceanelor şi a apelor, inclusiv în Marea Neagră şi fluviul Dunărea, informează un comunicat de presă al executivului comunitar, transmite Agerpres. Proiectele, selectate în cadrul cererilor de propuneri ale misiunii UE privind oceanele şi apele, […] Articolul UE investește 116 milioane de euro în proiecte pentru refacerea oceanelor și apelor, inclusiv în Marea Neagră și Dunăre apare prima dată în PS News.
19:50
Zeci de turiști români în Grecia au văzut moartea cu ochii: șoferul autocarului în care se aflau a făcut infarct # PSNews.ro
Zeci de turişti români și-au văzut moartea cu ochii pe o șosea din Grecia, după ce șoferului grec al autocarului în care se aflau i s-a făcut rău la volan. Sărmanul om a făcut un infarct. Cumva a reușit totuşi să oprească mașina şi a lovit doar un indicator rutier. Pasagerii au scăpat teferi, dar […] Articolul Zeci de turiști români în Grecia au văzut moartea cu ochii: șoferul autocarului în care se aflau a făcut infarct apare prima dată în PS News.
19:40
Înainte de cea de a 34-a aniversare a independenței Ucrainei, pe 24 august, UE transmite un alt semnal puternic de sprijin ferm, trimițând 4,05 miliarde de euro acestei țări, sea arată într-un comunicat al instituţiei. Această sumă include 3,05 miliarde de euro prin intermediul Mecanismului pentru Ucraina și 1 miliard de euro prin intermediul asistenței […] Articolul UE trimite Ucrainei peste 4 miliarde de euro înainte de Ziua Independenței apare prima dată în PS News.
19:30
Hidroelectrica poate majora tarifele. Compania anunță că nu mai face față cererilor doar din producția proprie # PSNews.ro
Compania Hidroelectrica spune că nu-și mai poate onora contractele de furnizare a energiei către clienții casnici doar din producția proprie, ca urmare a numărului mare de consumatori care s-au portat în portofoliul său în ultimele luni. Acest lucru poate duce în viitor la majorarea prețului de furnizare, precizează compania, citată de Hotnews.ro. Hidroelectrica avea, la […] Articolul Hidroelectrica poate majora tarifele. Compania anunță că nu mai face față cererilor doar din producția proprie apare prima dată în PS News.
