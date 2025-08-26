Ce a păţit o turistă după ce a fost filmată dansând pe catargul unui steag, la o cetate din Turcia

17:40

Deși au dat cel mai mare tun imobiliar din România, frații Poștoacă, fondatorii Nordis scapă de controlul judiciar şi pot răsufla uşuraţi. Vladimir Ciorbă este şi el liber şi poate părăsi oricând ţara. Asta în timp ce păgubiţii, care atenţie, nu au primit nici banii înapoi, nici apartamentele pe care le-au cumpărat pe hârtie, stau şi privesc neputincioşi deciziile instanţei. Sunt peste 1.000 de păgubiţi care aşteaptă să li se facă dreptate. Magistrații au ridicat sechestre de 90 de milioane de euro în cazul Nordis, iar compania vrea să vândă blocuri la Mamaia și la Brașov.