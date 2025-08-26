Ce a păţit o turistă după ce a fost filmată dansând pe catargul unui steag, la o cetate din Turcia
ObservatorNews, 22 august 2025 21:10
O turistă a provocat un scandal în Turcia după ce a folosit catargul unui steag pe post de bară pentru un dans lasciv. 12 secunde au durat mişcările. Steagul era arborat pe vârful cetăţii Uchisar, o atracţie turistică în zona Cappadocia şi clădire din patrimoniul UNESCO. Codul Penal al Turciei prevede închisoare de până la doi ani pentru insultarea simbolurilor naţionale.
Acum 10 minute
21:40
FT: SUA au promis Europei sprijin aerian și de informații pentru trupele de menținere a păcii din Ucraina # ObservatorNews
Americanii sunt dispuși să ofere Europei "mijloace strategice", adică capabilități de informații, supraveghere și recunoaștere, capabilități de comandă și control și capabilități de apărare aeriană pentru a asigura desfășurarea de forțe europene în Ucraina. SUA ar putea furniza aeronave, logistică și radare terestre, "care vor sprijini și vor asigura o zonă de interdicție aeriană și un scut aerian" pentru Ucraina. Propunerea SUA este condiționată de angajamentele capitalelor europene de a desfășura zeci de mii de soldați în Ucraina, au avertizat oficialii, potrivit Financial Times.
Acum 30 minute
21:30
Oraşul din UK, fascinant şi aproape ignorat de turiști: "E ca o întoarcere în timp" # ObservatorNews
Un utilizator de pe Reddit a recunoscut că a rămas impresionat de un oraș britanic „subestimat”, pe care l-a vizitat într-un weekend și a fost surprins de ofertele sale, atât pentru cumpărături, cât și pentru iubitorii de gastronomie, dar şi de clădirile istorice.
Acum o oră
21:10
Un incendiu a izbucnit, marţi seară, la un spaţiu de depozitare din complexul ”Dragonul Roşu” din Bucureşti, fiind degajări mari de fum. Focul a cuprins circa 2.000 de metri pătraţi, cu risc de propagare la alte spaţii de depozitare.
21:00
Impasul negocierilor pentru pacea din Ucraina se adânceşte! Donald Trump spune că întâlnirea Putin - Zelenski, pe care o aşteaptă toată planeta, întârzie pentru că liderul de la Kremlin nu îl place pe preşedintele Ucrainei. În schimb, liderul de la Casa Albă este gata să colaboreze economic cu Rusia.
20:50
Ucraina relaxează legea marţială: bărbaţii între 18 şi 22 de ani pot pleca din ţară # ObservatorNews
Autorităţile ucrainene au anunţat marţi că le vor permite bărbaţilor cu vârsta între 18 şi 22 de ani să părăsească ţara pentru a merge în străinătate, o relaxare a legii marţiale aflate în vigoare din cauza invaziei ruse, relatează AFP, citată de Agerpres.
Acum 2 ore
20:40
Sabina, manichiuristă din București, forțată să arunce produse de 12.000 lei după interzicerea TPO în Europa # ObservatorNews
Schimbări majore în industria de beauty. De săptămâna viitoare, un ingredient folosit în majoritatea lacurilor și gelurilor UV pentru manichiura semi-permanentă va fi complet interzis în Uniunea Europeană. TPO este suspectat a fi cancerigen. Vestea a dat peste cap şi marile companii care au fost nevoite să arunce produsele cu substanţa interzisă urgent.
20:40
Hotelurile de pe litoral se închid mai devreme anul acesta: "Taxele au crescut, nu mai este rentabil" # ObservatorNews
Pe litoral bate vânt de pagubă. Dispariţia voucherelor de vacanţă le-a reconfigurat concediile românilor. Nu se mai înghesuie nimeni la rezervări pentru luna septembrie. Hotelierii se resemnează: fără clienţi, nu mai are rost să ţină deschis.
20:40
Nu văd pericolul din cauza ecranelor. Şoferii şi pietonii, mai atenţi la telefon decât la trafic # ObservatorNews
Ochii la drum! Tot mai mulţi pietoni sunt răniţi pe zebre pentru că traversează mai atenţi la telefon decât la maşini. O echipă Observator a filmat chiar un tânăr care lucra la laptop pe trecerea de pietoni. Poliţiştii nu pot decât să numere victimele - legea care îi amendează pe cei imprudenţi este blocată în parlament. La fel de vinovaţi pentru accidente sunt şi şoferii. Şase din 10 stau cu telefonul în mână şi când conduc.
20:40
Copaci periculoşi în parcurile Capitalei. 1.600 de arbori stau să cadă peste trecători # ObservatorNews
1.600 de copaci din parcurile Capitalei stau să cadă peste trecători. Arborii ar fi trebuit tăiaţi încă de anul trecut, dar birocraţia şi lipsa de personal au împiedicat lucrările. Acum, primăria plăteşte un sfert de milion de lei unei firme care să scrie documentaţia necesară. Între timp, oamenii încep să ocolească zonele cu probleme.
20:30
Adolescentă de 15 ani, sărbătorită de necunoscuţi pe un stadion în Mexic. Prietenii au uitat de ea # ObservatorNews
Aniversare legendară pentru o fată de 15 ani din Mexic! Mii de necunoscuţi au umplut un stadion la o petrecere cu repetiţie, ca să o consoleze că de ziua ei nu a venit nimeni să o sărbătorească.
20:20
Cine e Jean Vişan, noul director general al Romsilva. Va avea un mandat de doar 5 luni # ObservatorNews
Consiliul de Administraţie al Romsilva a desemnat directorul general provizoriu, fiind vorba despre fostul director al Direcţiei Regenerare-Dezvoltare Jean Vişan. Acesta va avea un mandat de cinci luni, informează news.ro.
20:10
3 oameni au murit şi alţi 13 au fost răniţi după ce taifunul Kajiki a lovit provinciile de coastă ale Vietnamului. Rafalele de vânt au ajuns şi la 160 de km pe oră în unele zone. Sute de mii de oameni au fost evacuaţi din calea vijeliei. Şcolile şi aeroporturile au fost închise, iar trenurile au fost suspendate.
20:00
Dezvoltatorii imobiliari cer continuarea construcţiilor, altfel ar putea ajunge să coste triplu # ObservatorNews
Investiţiile amânate acum de guvern vor costa dublu sau triplu când statul o să vrea să le reia. Antreprenorii din construcţii avertizează - măsurile de austeritate riscă să închidă şantiere, firme şi să forţeze să emigreze meseriaşi oricum greu de găsit.
20:00
Sute de mii de elevi nu ştiu unde vor învăţa peste 2 săptămâni. Sunt şantiere în multe şcoli din ţară # ObservatorNews
Cu două săptămâni înainte să înceapă noul an şcolar, sute de mii de elevi nu ştiu încă unde vor învaţa. Multe şcoli din Târgu Jiu sunt încă în renovare, iar părinţii şi profesorii se tem că lucrările nu vor fi gata la timp. Îngrijorări şi în judeţul Buzău, unde copiii de la trei grădiniţe şi o şcoală ar trebui să înveţe în localitatea vecină, doar că nu există microbuze care să îi aducă acolo.
19:50
Una din cinci maşini verificate de la începutul anului la Registrul Auto Român a fost respinsă. Multe vin din străinătate şi au defecţiuni grave - de la instalaţia electrică la frâne sau roţi. Probleme apar şi la ITP, iar specialiştii avertizează: economiile făcute la maşină ne pot costa viaţa.
Acum 4 ore
19:40
Emil Constantinescu, revoltat de închiderea Institutului Levantului. Ce fac 27 de angajaţi într-un sediu luxos # ObservatorNews
Emil Constantinescu se implică în controversa tăierilor bugetare la instituţiile de stat. Fostul preşedinte este nemulţumit că Institutul Levantului, creaţia sa de suflet, se alfă pe lista celor propuse pentru desfiinţare. Şi ameninţă să dea în judecată USR, partidul care a venit cu ideea. Însă coaliţia de guvernare este decisă să taie în carne vie. Pe lângă institutele cu directori plătiţi mai bine ca miniştrii, vor să desfiinţeze ori să comaseze şi alte agenţii sau companii de stat.
19:40
"A sărit în aer 5 metri". O cursă nebună în Capitală s-a încheiat la spital pentru un şofer de 20 de ani # ObservatorNews
Grav accident pe una dintre cele aglomerate şosele din Bucureşti! Un tânăr de 20 ani s-a răsturnat cu maşina, cu roţile în sus, într-o staţie de tramvai, după o cursă în plină viteză. Martorii spun că se luase la întrecere cu un prieten care conducea un automobil de mare putere. După ce a văzut dezastrul, celălat şofer şi-a abadonat amicul şi a fugit fără să îl mai intereseze dacă a supravieţuit sau nu.
19:40
Ambasadorul României în SUA, despre eliminarea vizelor: Nicio garanţie că se va întâmpla curând # ObservatorNews
Nu avem garanții că vom reintra prea curând în Visa Waiver. Chiar dacă negocierile au fost reluate, mai avem de aşteptat până când vom călători fără viză în America. Este anunţul ambasadorului României la Washington în faţa preşedintelui Nicuşor Dan, la întâlnirea diplomaţilor de la Palatul Cotroceni. Şeful statului a anunţat că România continuă sprijinul pentru Ucraina şi consolidează parteneriatul strategic cu America.
19:30
Ce a discutat Nicuşor Dan cu liderii coaliţiei în cele 30 de minute petrecute la Palatul Victoria # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan a stat o jumătate de oră la şedinţa de coaliţie. Preşedintele nu a stat la şedinţa coaliției, a vorbit doar cu premierul Ilie Bolojan și liderul PSD Sorin Grindeanu.
19:20
Știrile zilei, 26 august 2025. Curţile de Apel anunţă că intră în grevă pentru a-şi păstra pensiile speciale # ObservatorNews
Știrile zilei, 26 august 2025, prezentate de Alessandra Stoicescu.
19:10
Magistraţii blochează Justiţia din cauza reformei pensiilor. "Se ajunge la peste 42 de ani de muncă zilnică" # ObservatorNews
Negocieri tensionate pentru pachetul doi de reforme! Judecătorii de la Curţile de Apel din toată ţara au anunţat astăzi că intră în grevă din cauza schimbărilor care le vizează pensiile şi vârsta de pensionare. Discuţiile au devenit încordate şi când PSD a propus să nu fie schimbate conducerile companiilor de stat care sunt deja în exerciţiul funcţiunii. În aceste condiţii, preşedintele Nicuşor Dan a participat, în urmă cu o oră, pentru prima dată la o şedinţă a coaliţiei de guvernare.
18:40
Vremea de mâine 27 august. Se încălzeşte uşor în toată ţara. Maxime, între 23 şi 32 de grade # ObservatorNews
Vremea se mai încălzeşte în cea mai mare parte a ţării, cerul va fi variabil ziua şi mai mult senin noaptea. Temperaturile maxime se vor situa între 23 şi 32 de grade.
18:30
România, pe lista rușinii. Cum îl ajută tacit UE pe Vladimir Putin să continue războiul din Ucraina # ObservatorNews
Economistul american Robin Brooks, expert în macroeconomie şi geopolitică, a arătat cum au explodat exporturile țărilor UE, inclusiv ale României, către țările din Asia Centrală, precum Kîrgîzstan, paravane prin care bunurile ajung de fapt în Rusia cu acordul tacit al europenilor. Analistul susţine că declinul exporturilor directe din UE către Rusia este compensat practic prin transbordări, reexporturi care îl ajută pe Vladimir Putin să continue războiul din Ucraina
18:20
Expulzarea în masă a migranţilor, planul partidului Reform UK dacă ajunge la putere # ObservatorNews
Liderul partidului britanic anti-migraţie, Nigel Farage, a anunţat un plan de abrogare a legilor privind drepturile omului, care să permită deportările în masă a solicitanţilor de azil, acţiune despre care a spus că este necesară pentru a preveni "tulburările civile majore". Partidul Reform UK, care este lider în sondajele de opinie naţionale, va scoate Marea Britanie de la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), va abroga Legea privind drepturile omului şi va anula alte tratate internaţionale care au fost folosite pentru a bloca deportarea forţată a solicitanţilor de azil, potrivit Agerpres, care citează BBC.
18:00
Preşedintele Nicuşor Dan participă la şedinţa coaliţiei de la Guvern, unde se discută Pachetul 2 de măsuri # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan participă la şedinţa coaliţiei de guvernare care a început azi de la 17:00 la Palatul Victoria şi unde ar urma să fie finalizat pachetul doi de măsuri fiscale, au declarat surse politice pentru Observator. Guvernul vrea să îşi asume răspunderea în Parlament săptămâna aceasta.
18:00
A bifat aproape toată lumea, dar doar o țară o atrage mereu. Destinația care i-a furat sufletul # ObservatorNews
O femeie din SUA, pasionată de călătorii, a vizitat în două decenii peste 90 de țări din lume. De obicei, spune ea, abordează fiecare călătorie cu mentalitatea "una și gata", adică să bifeze o destinație și să meargă mai departe. Dar există o excepție. O ţară a cucerit-o definitiv, s-a întors deja de trei ori și încă își planifică o nouă vizită.
18:00
Cine este românul găsit mort la groapa de gunoi din Zaragoza. A doua victimă ar fi tot un conaţional # ObservatorNews
Trupurile a doi români au fost găsite la groapa de gunoi a orașului Zaragoza scrie presa din peninsulă, iar jurnaliștii cred că au de-a face cu reglări de conturi între grupări infracționale periculoase. Până acum, autoritățile au confirmat doar că una dintre victime este cetățean român.
18:00
Facturi duble la energie după eliminarea plafonării. Peste 1 milion de români nu le mai pot plăti # ObservatorNews
Aproape toată lumea încearcă acum să descifreze facturile la energie. Au sosit şi cele întârziate şi cele mai multe sunt duble faţă de luna iunie, înainte de eliminarea plafonării. La confuzia generală a oamenilor au contribuit şi furnizorii de energie. ANPC a amendat şase companii cu 370 de mii de lei pentru că au omis să afişeze preţul final cu toate taxele incluse şi nu ar fi menţionat valoarea TVA. Dacă tragem linie, peste 1 milion de familii au dificultăți la plata facturilor. Ce spun reprezentanții Asociației Furnizorilor de Energie Electrică despre facturile românilor.
17:50
4 români, morţi într-un cumplit accident rutier în Germania. Costi era în maşină cu soţia şi încă o familie # ObservatorNews
Sfârşit tragic pentru două cupluri de români. Cei patru au murit într-un cumplit accident rutier în nordul landului Hessa, pe șoseaua L3229, între localitățile Reinhardshagen-Veckerhagen și Grebenstein. Mașina, un Audi cu numere britanice și volan pe dreapta, a părăsit carosabilul într-o curbă periculoasă în pantă, s-a izbit de mai mulți copaci și s-a răsturnat pe o parte. Niciunul dintre cei aflaţi în autoturism nu au avut nicio şansă. Familia încearcă acum să strângă fonduri pentru repatrierea lor.
17:50
Complicele turcului care a tras cu pistolul în Centrul Vechi din Capitală, arestat preventiv pentru 30 de zile # ObservatorNews
Cetăţeanul turc care a tras şase focuri de armă înspre o terasă din Centrul Vechi al Capitale a avut un complice. Este vorba de un tânăr de 19 ani pe care poliţiştii l-au arestat preventiv pentru 30 de zile, potrivit Agerpres.
Acum 6 ore
17:40
Fondatorii Nordis scapă de controlul judiciar. Magistrații au ridicat sechestre de 90 de milioane de euro # ObservatorNews
Deși au dat cel mai mare tun imobiliar din România, frații Poștoacă, fondatorii Nordis scapă de controlul judiciar şi pot răsufla uşuraţi. Vladimir Ciorbă este şi el liber şi poate părăsi oricând ţara. Asta în timp ce păgubiţii, care atenţie, nu au primit nici banii înapoi, nici apartamentele pe care le-au cumpărat pe hârtie, stau şi privesc neputincioşi deciziile instanţei. Sunt peste 1.000 de păgubiţi care aşteaptă să li se facă dreptate. Magistrații au ridicat sechestre de 90 de milioane de euro în cazul Nordis, iar compania vrea să vândă blocuri la Mamaia și la Brașov.
17:30
Un militar care a provocat un accident a scăpat de închisoare pentru că are colesterol, psoriazis şi monturi # ObservatorNews
Un fost militar din Iaşi care s-a urcat băut la volan şi a provocat un accident va rămâne în libertate, după ce a invocat în instanţă colesterolul mărit, psoriazisul şi monturile de la picioare. Un alt motiv pentru care bărbatul scapă de închisoare este că una dintre fiice urmează să se mărite în toamnă, potrivit Ziarul de Iaşi.
17:30
Hernia de disc este una dintre cele mai întâlnite afecțiuni ale coloanei vertebrale, afectând anual milioane de oameni la nivel global. Această problemă apare atunci când discul intervertebral își pierde elasticitatea și exercită presiune asupra nervilor spinali, generând dureri intense, amorțeli și limitări de mobilitate. În trecut, soluțiile chirurgicale erau adesea invazive, necesitând perioade lungi de spitalizare și recuperare dificilă. Astăzi, însă, medicina modernă oferă opțiuni mai sigure și mai eficiente, care reduc suferința pacienților și cresc șansele de revenire rapidă la o viață normală.
17:30
Formula 1. Programul Marelui Premiu al Ţărilor de Jos. Cursa e duminică pe Antena 1 şi în AntenaPLAY # ObservatorNews
Formula 1 revine după vacanţa de vară cu Marele Premiu al Ţărilor de Jos, care va avea loc în perioada 29-31 august. "Marele Circ" revine la Zandvoort, cursa urmând să aibă loc duminică, de la ora 15:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
17:20
Cum a reuşit o tânără să câştige 300.000 de dolari pe an şi să lucreze în spital, fără studii medicale # ObservatorNews
O tânără de 30 de ani din Statele Unite se poate lăuda că "a păcălit sistemul". Femeia lucrează în diferite spitale din ţară, câştigă 300.000 de dolari pe an şi îşi face singură programul. Totul fără să fi călcat vreodată în vreo facultate de medicină.
17:10
Știi deja cât de repede se epuizează cele mai bune oferte, mai ales în cazul unei vacanțe, iar dacă îți dorești ca anul acesta să te bucuri de o călătorie bine meritată, trebuie să ai banii pregătiți. Însă ce faci atunci când descoperi o ofertă foarte bună, dar mai ai până la salariu câteva zile? Citește mai departe pentru a afla cum te ajută un IFN.
17:00
(P) Ecografia obstetricală modernă: tehnologie avansată pentru sănătatea mamei și a fătului # ObservatorNews
Ecografia obstetricală nu reprezintă doar o ocazie pentru părinți de a vedea primele imagini cu bebelușul, ci și un instrument de diagnostic pentru medicii ginecologi. Această investigație imagistică permite monitorizarea evoluției sarcinii, evaluarea dezvoltării fetale și identificarea timpurie a eventualelor complicații. Datorită progreselor tehnologice, viitorii părinți pot primi imagini și înregistrări video din timpul examinării, consolidând legătura afectivă cu bebelușul chiar înainte de naștere.
17:00
Un om priceput în domeniul său este considerat profesionist. Nu doar pregătirea contează, ci și experiența pe care o are acumulată. Acest lucru se aplică și în cazul avocaților. O persoană care este implicată va face diferența între o reușită și un eșec. Asigură-te că ai parte de serviciile juridice de care ai nevoie și apelează la biroul de avocatură din Cluj care ți se potrivește.
17:00
(P) Firmă din Suceava, sprijin pentru repatrierea decedaților din Belgia - serviciile sunt nonstop # ObservatorNews
Repatrierea din Belgia sau orice altă țară, implică o serie de proceduri și formalități, pe care nu le-am putea urma pe cont propriu. Dacă sunteți într-o astfel de situație, cu siguranță aveți nevoie de o firmă specializată. Situația și așa este una dificilă, este important să știți la ce să vă așteptați atunci când veți solicita astfel de servicii.
16:50
Momentul accidentului din Sectorul 5 când un tânăr se răstoarnă într-o staţie, în timpul unei curse ilegale # ObservatorNews
O cursă ilegală s-a încheiat cu un accident grav în Sectorul 5 al Capitalei. Un tânăr s-a răsturnat cu maşina într-o staţie de tramvai, după ce s-a luat la întrecere cu un prieten. Momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere.
16:40
Sebastian Popescu, fost candidat la prezidenţiale, cercetat sub control judiciar pentru coruperea minorilor # ObservatorNews
Sebastian Popescu, fost candidat la alegerile prezidenţiale, este cercetat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile pentru coruperea minorilor, după ce ar fi pus la dispoziţia unui minor de 15 ani o imagine cu un caracter pornografic.
16:40
Un cuplu, printre victimele tragediei din Insula Wight. Erau la prima lecţie de zbor: "Îşi dorea de ziua lui" # ObservatorNews
Visul unei prime lecții de zbor s-a transformat într-o tragedie cumplită pe Insula Wight. Justyna Czoska, instructoare de echitație în vârstă de 52 de ani, și partenerul ei, Wojtek Kowalkowski, șofer de camion de 49 de ani, au murit după ce elicopterul în care se aflau s-a prăbușit la doar 20 de minute de la decolare.
16:40
Antrenament militar în România cu trupe din Republica Moldova. Care este scopul exerciţiului # ObservatorNews
Militarii români şi cei din Republica Molodva au desfăşurat un antrenament comun în poligonul Păiş, din apropiere de Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, potrivit Mediafax.
16:20
Secretara lui Mihai Chirica, salariu mai mare decât edilul. Plătită cu 120 € pe minut ca să meargă la şedinţe # ObservatorNews
Situaţie incredibilă la Primăria Iaşi. Secretara primarului Mihai Chirica a câştigat în 2024 mai mult decât edilul.
16:10
Plămân de porc, transplantat la un pacient aflat în moarte cerebrală. Cum a decurs procedura medicală # ObservatorNews
O premieră medicală a avut loc în China. Medicii au realizat primul transplant de plămân de la porc la om. Beneficiarul este un pacient de 39 de ani aflat în moarte cerebrală, potrivit Mediafax.
16:10
Au spus că sunt de la deratizare şi au furat 30.000 € din casa unui bătrân din Mureş. Unde au ascuns banii # ObservatorNews
Trei bărbaţi din judeţul Cluj, care în urmă cu o săptămână au furat 30.000 de euro, în diverse valute, din casa unui bătrân din Târgu Mureş, unde au intrat sub pretextul că fac lucrări de deratizare, au fost reţinuţi de către poliţiştii mureşeni. În urma unor percheziţii făcute la locuinţele suspecţilor, anchetatorii au descoperit peste 112.000 de lei, bani îngropaţi în pământ, sub podelele locuinţelor.
15:50
Curțile de Apel din țară anunță că intră în grevă până când va fi retras proiectul privind pensiile speciale # ObservatorNews
Greva în justiție. Curțile de Apel din țară anunță pe rând suspendarea soluționării cauzelor începând cu 27 august, până la retragerea proiectului de lege privind reforma pensiilor speciale. Asta după ce procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au anunțat că își suspendă activitatea pe durată nedeterminată.
15:50
A vizitat toate ţările lumii timp de 20 de ani, apoi şi-a găsit casa. Oraşul în care a decis să trăiască # ObservatorNews
După ce a vizitat fiecare țară de pe glob, Gina Morello, o americancă pasionată de călătorii, a decis că locul ei nu mai este în Statele Unite. Experiențele trăite în cei 20 de ani de aventuri i-au schimbat complet perspectiva asupra vieții și au determinat-o să-și caute "acasă" în alt colț al lumii. În final, a ales țara în care spune că și-a regăsit liniștea și valorile.
15:50
Muncitor din Buzău, prins sub un mal de pământ. Bărbatul a fost scos inconştient de la o adâncime de 7-8 metri # ObservatorNews
Un mal de pământ s-a prăbuşit peste un bărbat care lucra pe un şantier din judeţul Buzău. Mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Buzău s-au deplasat la faţa locului pentru a-l scoate de sub pământ pe bărbatul aflat la o adâncime de 7-8 metri, potrivit Agerpres.
15:50
Ministrul Justiției, despre greva procurorilor: Nu este permisă. Ministerul nu a fost informat # ObservatorNews
Ministrul Justiţiei susţine că greva procurorilor nu este permisă şi că nu a primit niciun fel de „comunicare instituțională” în legătură cu suspendarea activității, în semn de protest față de proiectul Guvernului privind pensiile speciale.
