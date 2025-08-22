Capitala şi mai multe judeţe din ţară, măturate de furtuni violente. Autorităţile numără pagubele după cod

19:30

Cine plănuia să îşi ia maşină electrică cu bani din programul de la stat, trebuie să zică mersi acum chiar şi pentru un ajutor mai mic. Discuţia era că nu ne mai permitem cu toții să plătim aceste decontări de care, oricum, dacă e să fim sinceri, beneficiază doar oamenii care au bani să își cumpere mașini electrice. Suntem români şi cu toţii ne bucurăm la un ban venit de la Guvern.