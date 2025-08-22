Capitala şi mai multe judeţe din ţară, măturate de furtuni violente. Autorităţile numără pagubele după cod
22 august 2025
Furtună violentă vineri seară în București și Ilfov, sub cod portocaliu de vijelie. Rafale de până la 70 km/h au doborât copaci peste drumuri și mașini, iar în Capitală o persoană a ajuns la spital după ce un arbore s-a prăbușit peste ea, scrie News.ro. În Argeș, trei oameni au fost surprinși de un acoperiș smuls de vânt: unul se află în stop cardio-respirator, ceilalți doi primesc îngrijiri medicale.
Centrul Vechi al Capitalei va avea camere performante cu recunoaștere facială și detecție de arme # ObservatorNews
Centrul Bucureştiului va fi supravegheat de mii de ochi. Un sistem performant de camere de monitorizare va fi instalat în centrul istoric. Vor avea recunoaştere facială şi vor putea detecta inclusiv dacă cineva are la el o armă. Cu ajutorul lor, poliţiştii locali ar trebui să intervenină mult mai rapid, iar episoadele violente din zonă ar trebui să se rărească.
Luminiţa Odobescu, diplomat şi mamă: "Am pierdut poziția de șef de serviciu pentru că am născut" # ObservatorNews
A stat la masa negocierilor cu cei mai importanţi oameni din lume. O mână de fier, care n-a clipit în faţa deciziilor complicate. Dar, când viaţa a purtat-o pe drumuri grele, şi-a amintit mereu de unde a plecat şi de vorbele mamei care au călăuzit-o spre succes. Invitată în podcastul Shero, Luminiţa Odobescu, consilierul presedintelui, diplomat cu peste trei decenii experienţă şi fost ministru de externe, a dezvăluit provocările care n-au îngenuncheat-o.
Ce a păţit o turistă după ce a fost filmată dansând pe catargul unui steag, la o cetate din Turcia # ObservatorNews
O turistă a provocat un scandal în Turcia după ce a folosit catargul unui steag pe post de bară pentru un dans lasciv. 12 secunde au durat mişcările. Steagul era arborat pe vârful cetăţii Uchisar, o atracţie turistică în zona Cappadocia şi clădire din patrimoniul UNESCO. Codul Penal al Turciei prevede închisoare de până la doi ani pentru insultarea simbolurilor naţionale.
Pachetul II de austeritate include concedierea a 40.000 de bugetari. Două miliarde de lei e economia # ObservatorNews
Măsurile din al doilea pachet de austeritate sunt un cartof fierbinte în Coaliţie. Negocierile sunt împinse până duminică, iar săptămâna viitoare Guvernul îşi va asuma răspunderea în faţa Parlamentului. Premierul Ilie Bolojan spune că marile reforme au o întârziere de 2-3 săptămâni din cauza blocajului din Coaliţie. În platoul Observator, şeful Guvernului a explicat şi scenariul unei posibile demisii.
Luxul şi opulenţa se mută de la Mar a Lago la Casa Albă, unde Donald Trump a făcut un hobby din renovări. Toate, după chipul şi asemănarea sa. După ce a îmbrăcat Biroul Oval în aur, preşedintele american a înlocuit Grădina Trandafirilor cu o terasă de marmură. Urmează redecorarea aripii de vest şi construcţia unei săli de bal care va costa 200 de milioane de dolari. Administraţia Prezidenţială va deveni un domeniu luxos, anunţă Trump, care spune că va plăti această redecorare din banii săi.
Acoperişul unei case, smuls de vântul puternic, s-a prăbușit peste 3 persoane în comuna Hârtiești din Argeş # ObservatorNews
Trei persoane au fost surprinse vineri de prăbușirea unui acoperiș, în satul Lucieni, comuna Hârtiești, județul Argeș.
Imagini surprinse după crima din Craiova, unde o profesoară a fost ucisă de soţ, sub ochii fetiţei # ObservatorNews
O femeie din Bihor a fost desfigurată de fostul concubin, care apoi și-a luat viața. Individul purta brățară de monitorizare, după ce a încălcat de şase ori ordinul de protecție. Cu o zi înainte, la Craiova, o fetiţă de 11 ani a rămas orfană, după ce mama ei, profesoară de germană, a fost înjunghiată de soț. Cu ultimele puteri, biata femeie i-a spus copilei să fugă din casă. Bărbatul ar fi fost în depresie, iar când a realizat ce a făcut s-a mutilat, apoi s-a aruncat de la etaj.
Economist, despre sistemul public de pensii: Nesustenabil, doar "specialii" câştigă # ObservatorNews
Premierul Bolojan, în exclusivitate la Observator, a declarat că legea pensiilor private i-a "căzut în brațe", deși ar fi trebuit adoptată de 17 ani. Șeful Guvernului susține că statul nu câștigă nimic din noile modificări, deși experții îl contrazic. Pentru a mai calma din nemulțumirile publice, Executivul propune reducerea comisioanelor fondurilor de pensii. Atfel, românii ar păstra mai mulți bani în buzunar.
Trump vine cu un nou ultimatum, după ce s-au blocat iar negocierile de pace: două săptămâni # ObservatorNews
Marşul către pace al lui Donald Trump pare că bate pasul pe loc, după ce liderul de la Casa Albă a anunţat că-i va lăsa pe ruşi şi ucraineni să organizeze singuri întâlnirea Putin-Zelenski. Liderul american a anunţat că va adopta o altă tactică în relaţia cu Kremlinul, dacă eforturile sale de pace nu vor da rezultat. Între timp, europenii iau în calcul să trimită trupe de menţinere a păcii sub comandament american, după încheierea războiului. Propunerea l-ar putea face pe Vladimir Putin să se ridice de la masa negocierilor.
Bolojan, la Broşteni. Guvernul a alocat 7,4 milioane de lei pentru refacerea locuinţelor distruse de inundaţii # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, în urma unei vizite făcute la Broşteni, judeţul Suceava, că Guvernul a alocat peste 7,4 milioane de lei pentru refacerea locuinţelor distruse total sau parţial de inundaţii. El a explicat că în judeţul Suceava banii vor fi viraţi luni şi marţi, în Neamţ ei fiind deja trimişi.
Mesajele transmise tatălui de tânăra din Timişoara, în timp ce şoferul Uber o hărţuia # ObservatorNews
Un şofer de ride-sharing a produs un accident în lanţ în Timişoara. Pasagera, o tânără de 19, susţine că individul era mai preocupat să îi facă avansuri decât să fie atent la trafic. În timp ce era întors spre bancheta din spate, a uitat de volan şi s-a înfipt puternic în maşina din faţă. Tânăra a fost rănită. A depus plângere, iar individul este acum reţinut.
Observator a verificat ultima teorie conspiraţionistă: "Francezii ne fură aurul şi apa din Lacul Vidraru" # ObservatorNews
"Ne vindem apa şi aurul din Lacul Vidraru". Sunt doar câteva dintre mesajele care s-au rostogolit în ultimele zile în online. O inundaţie de texte false, conspiraţioniste, se revolta autoritîţile. În realitate, lacul a început să fie golit treptat pentru lucrări de retehnologizare. O echipă Observator a ajuns la Barajul Vidraru. Iată ce am găsit!
Turiştii, păziţi de poliţişti pe plajă, să nu moară înecaţi. Un bărbat a fost încătuşat # ObservatorNews
S-a ajuns într-o situaţie neobişnuită la malul mării. Poliţiştii şi jandarmii păzesc turiştii să nu intre în apă când este arborat steagul roşu, iar pericolul este uriaş. Astăzi, un bărbat de 69 de ani, extrem de recalcitrant, a fost scos cu forţa din apă şi încătuşat. Alţi cinci oameni au fost salvaţi la limită din apă. Salvamarii se plâng că nu fac faţă fără ajutoare atâtor turişti care ignoră regulile şi cer o lege care să le dea mai multă putere.
Prima factură primită de o româncă, după expirarea plafonării. "Este mult mai mare" # ObservatorNews
Dublă lovitură pentru români. Au venit facturile la electricitate după eliminarea plafonării. De parcă nu ar fi fost de ajuns că tarifele sunt mult mai mari, factruile au venit calculate la TVA 21%, nu 19%, cât era în luna iulie. Clienţii sunt revoltaţi, ba chiar ministrul Energiei a cerut clarificări. Cei de la Finanţe spun însă că TVA-ul se aplică în funcţie de data plăţii prevăzută în contract, şi nu de perioada consumului.
Știrile zilei, 22 august 2025. O tânără de 19 ani din Timişoara a fost hărţuită de şoferul de la ride sharing # ObservatorNews
Știrile zilei, 22 august 2025, prezentate de Alessandra Stoicescu.
Franţa judecă iar dacă închisorile României îi pot oferi condiţii decente "Prinţului" Paul # ObservatorNews
Justiţia franceză rejudecă extrădarea prinţului Paul, unul dintre fugarii celebri ai României. Apărătorii lui au convins magistrații din două ţări că închisorile din România nu au condiţii pentru a-l îngriji pe Prinţul Paul, care ar avea probleme medicale la cei 76 de ani ai săi.
Programul Rabla pentru electrice, redus la jumătate. Bugetul programului, de trei ori mai mic # ObservatorNews
Cine plănuia să îşi ia maşină electrică cu bani din programul de la stat, trebuie să zică mersi acum chiar şi pentru un ajutor mai mic. Discuţia era că nu ne mai permitem cu toții să plătim aceste decontări de care, oricum, dacă e să fim sinceri, beneficiază doar oamenii care au bani să își cumpere mașini electrice. Suntem români şi cu toţii ne bucurăm la un ban venit de la Guvern.
EXCLUSIV. Reacţia poliţistului lovit cu sabia în cap de Alexandru Huţuleac, după extrădarea interlopului # ObservatorNews
Interlopul din Suceava, care a tăiat un poliţist cu sabia, a fost adus în ţară din Norvegia, după o jumătate de an de căutări. Alexandru Huţuleac a fost condamnat la 12 ani de închisoare în martie, însă poliţiştii nu l-au mai găsit acasă, în ciuda faptului că era în control judiciar pentru tentativă de omor calificat, ultraj şi trafic de persoane, fapte comise în urmă cu 8 ani. Pentru Observator, ofiţerul SAS rănit spune că îşi doreşte ca individul să plătească după ce i-a distrus viaţa.
Localnicii dintr-o comună din Dâmbovița s-au trezit, peste noapte, cu mașinile blocate în curți și garaje. Motivul? Muncitorii care extind Drumul Național au construit un zid de beton de aproape un metru în dreptul gardurilor. Oamenii sunt la fel de revoltaţi şi pe reacţia constructorului turc, care le-ar sugerat să-și cumpere elicoptere sau avioane.
Rogobete: Centrul de Mari Arși de la Timișoara ar putea fi finalizat până la sfârșitul anului # ObservatorNews
Lucrările la Centrul de Mari Arși din Timișoara, unul dintre cele trei aflate în construcție în România, au ajuns la un stadiu de aproximativ 75–80%, potrivit unei postări pe Facebook a Ministerului Sănătății. În aceeași sursă se precizează că structura clădirii este finalizată integral, iar lucrările la partea de arhitectură și instalații au ajuns la 70%, respectiv 75%.
Iran şi UE, din nou la masa discuţiilor pentru dosarul nuclear. Sancţiunile ar putea fi restabilite în toamnă # ObservatorNews
Iranul şi europenii reiau marţi negocierile privind programul nuclear, în încercarea de a evita restabilirea sancţiunilor internaţionale împotriva Teheranului, transmite AFP, citat de Agerpres. Diplomaţii europeni avertizează că "timpul presează", iar în lipsa unui acord, Franţa, Marea Britanie şi Germania sunt pregătite să reactiveze mecanismul "snapback" prevăzut în acordul nuclear din 2015.
Livrările de petrol rusesc spre Ungaria și Slovacia, întrerupte după atacul ucrainean la Drujba # ObservatorNews
Livrările de țiței rusesc către Ungaria și Slovacia riscă să fie întrerupte pentru minimum cinci zile, în urma unui nou atac al Ucrainei asupra unei instalații strategice din Rusia, au anunțat vineri oficiali de la Budapesta și Bratislava, relatează Reuters, potrivit News.ro.
Protestul minerilor din Valea Jiului a luat sfârşit, după plata salariilor. Sindicatul cere demisia conducerii # ObservatorNews
Protestul spontan al minerilor de la Complexul Energetic Valea Jiului (CEVJ), de vineri după-amiază a încetat, după ce angajaţii companiei şi-au primit salariile pe carduri. Sindicatul Muntele va declanşa, săptămâna viitoare, o acţiune de strângere de semnături pentru demiterea conducerii companiei, scrie Agerpres.
Turişti români, furioşi după ce şoferul autocarului a făcut infarct şi a murit, în Grecia # ObservatorNews
Zeci de turişti români și-au văzut moartea cu ochii pe o șosea din Grecia, după ce șoferului grec al autocarului în care se aflau i s-a făcut rău la volan. Sărmanul om a făcut un infarct. Cumva a reușit totuşi să oprească mașina şi a lovit doar un indicator rutier. Pasagerii au scăpat teferi, dar bărbatul aflat la volan nu a mai putut fi salvat.
Fraţii Tate se pregătesc de "sfârşitul lumii" la Bucureşti. Buncăr cu cinema, bară de striptease şi seif # ObservatorNews
Le-au văzut, le-au încercat pe toate, aşa că fraţii Tate se pregătesc acum de sfârşitul lumii. Milionarii îşi fac un buncăr buncăr de aproape 4 milioane de dolari la Bucureşti. O vilă uriaşă subterană, cu 10 dormitoare, dar şi cu o bară de striptease. Strictul necesar, spun cei doi influenceri acuzaţi de viol şi trafic de persoane.
Cascada Bigăr şi Tunelul Iubirii, printre locurile unice uitate de lume: Dă o senzaţie de sărăcie şi nepăsare # ObservatorNews
Dumnezeu ne-a dat şi ape, şi munţi, şi păduri, şi locuri unice în lume. Dar când a văzut că nu ştim ce să facem ele, şi le-a luat înapoi. Lăsând gluma la o parte, în ultimii ani au dispărut pur şi simplu obiective turistice care plasau România în topuri mondiale de renume. Cea mai frumoasă cascadă din lume. Ori cel mai instagramabil loc din Europa. Nimic nu mai există. Autorităţile fie nu au mişcat un deget să cureţe locurile de buruieni, fie dau vina tot pe natură.
Colosseumul, scena unei tragedii. Un ghid s-a prăbuşit şi a murit în faţa turiştilor, pe călduri sufocante # ObservatorNews
Tragedie la Roma. O femeie de 56 de ani, ghid turistic, s-a prăbușit și, ulterior, a murit în timpul unui tur ghidat în Colosseum, pe fondul temperaturilor sufocante. Incidentul a readus în atenție apelurile pentru modificarea programului de vizitare al marilor atracții din capitala Italiei.
Cum a rămas un şomer cu Porsche şi Mercedes fără maşinile de lux. Autorităţile au crezut că nu şi le permite # ObservatorNews
Un bărbat în vârstă de 27 de ani, aflat în șomaj, a rămas fără cele două autoturisme de lux după ce autoritățile suedeze au stabilit că bunurile nu pot fi justificate legal prin veniturile declarate. Este vorba despre un Porsche Panamera Turbo și un Mercedes E-Class E220d, evaluate împreună la circa 89.500 de euro, scrie publicaţia suedeză CarUp.
Igor Dodon: Prezenţa liderilor europeni în Rep. Moldova, o intervenţie directă în treburile interne ale ţării # ObservatorNews
Fostul preşedinte prorus al Republicii Moldova, Igor Dondon, care acum este liderul Partidului Socialiştilor din Republica Moldova (PSRM) aflat în opoziţie, acuză că liderii europeni care vin la Chişinău săptămâna viitoare pentru a susţine partidul de guvernământ PAS în alegerile parlamentare şi consideră vizita un amestec în treburile interne ale ţării, scrie News.ro.
Bărbat de 65 de ani, ucis de un taur pe un teren din Cioboteni, lângă Miercurea-Ciuc # ObservatorNews
Un bărbat a murit după ce a fost atacat de un taur, pe un teren din apropiere de municipiul Miercurea-Ciuc. Omul era angajat al unei asociații de administrare a pădurilor, iar taurul aparținea asociației.
Summit Putin - Zelenski, în impas: Moscova spune că agenda nu e gata, Kievul acuză blocaj # ObservatorNews
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a afirmat că nu există o agendă pentru o posibilă întâlnire între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, susținând că liderul ucrainean a refuzat toate propunerile venite din partea Moscovei. De cealaltă parte, Zelenski acuză Rusia că încearcă să blocheze organizarea summitului și a cerut aliaților Ucrainei să impună noi sancțiuni Kremlinului, în cazul în care nu manifestă deschidere față de pace, relatează Reuters, conform News.ro.
O şoferiţă de 66 de ani a făcut prăpăd lângă Timişoara. 3 femei rănite, într-un carambol cu 4 maşini # ObservatorNews
O şoferiţă de 66 de ani a provocat vineri un accident în lanţ la Şag, lângă Timişoara. Patru maşini au fost avariate, iar trei femei au fost rănite şi transportate la spital, informează News.ro.
Cântăreţul Lil Nas X, altercaţie în lenjerie intimă cu poliţia din L.A. la 5 dimineaţa. Ar fi fost drogat # ObservatorNews
Rapperul american Lil Nas X a fost arestat joi dimineață la Los Angeles, după ce ar fi avut o confruntare cu poliția. Acesta a fost surprins plimbându-se pe stradă în lenjerie intimă. Artistul a fost ulterior transportat la spital pentru tratamentul unei posibile supradoze, au anunțat autoritățile.
O femeie din Bihor a fost internată în stare critică, fiind intubată, după ce a fost lovită de soțul ei cu pumnii și picioarele, în casa unor prieteni. La aproximativ 700 de metri distanță de locul incidentului, bărbatul a fost găsit spânzurat. Potrivit anchetatorilor, acesta era deja trimis în judecată pentru patru încălcări ale ordinului de protecție și două fapte de amenințare, după ce își agresase anterior soția, relatează news.ro.
Oraşul unde autorităţile vor să limiteze utilizarea de smartphoneuri la 2 ore pe zi. Val de reacţii după anunţ # ObservatorNews
Nu mai mult de două ore de ecrane pe zi: o municipalitate japoneză a anunţat săptămâna aceasta că doreşte să limiteze utilizarea telefoanelor mobile în afara orelor de muncă sau de studiu, informează AFP.
Comercianții online, controlați de ANAF. Peste 200 firme neplătitoare de TVA cu vânzări totale de 200 mil. lei # ObservatorNews
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a lansat o acţiune împotriva evaziunii fiscale din comerţul electronic. Au fost vizate peste 200 de firme nerezidente în România, care au vândut local bunuri timp de 3 ani fără să plătească TVA. Vânzările au ajuns la valoarea totală de peste 200 de milioane de lei. În urma controalelor, DGAF a impus, până la data de 22 august, măsuri asiguratorii pentru 219 entităţi, pentru o sumă totală care depăşeşte 40 de milioane de lei. Au fost indisponibilizate şi intituite sechestre asigurătorii pentru bunuri în valoare de peste 25 de milioane de lei, scrie News.ro.
Momentul în care pasagerii unui zbor Wizz Air urlă de groază, când aeronava e zguduită de turbulențe # ObservatorNews
Ţipete, rugăciuni și panică la bordul unui zbor Wizz Air din Spania spre Italia. Aeronava Airbus A321 a fost zguduită violent de turbulenţe și a fost nevoită să aterizeze de urgenţă la Bologna, după ce nu a reușit să ajungă la Roma din cauza unei furtuni puternice.
Centrul de Arşi de la Floreasca, retrogradat la unitate funcţională. Rogobete confirmă ancheta Parchetului # ObservatorNews
Centrul de Arşi de la Spitalul Floreasca a fost retrogradat la rang de "unitate funcţională de arşi", după scandalurile şi anchetele din ultimele luni. Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că aici vor fi trataţi doar pacienţi cu arsuri de complexitate redusă, iar legislaţia va fi schimbată pentru a preveni repetarea situaţiilor grave semnalate la acest spital, potrivit News.ro.
Giurgiu: Zeci de șoferi amendați pe DN 6 pentru defecțiuni tehnice. 13 certificate reținute # ObservatorNews
Poliţiştii din Giurgiu au aplicat 57 de amenzi contravenţionale, însumând 26.480 de lei, în urma unei acţiuni de control al stării tehnice a vehiculelor aflate în trafic, desfăşurată în ultimele două zile pe DN 6, potrivit unui comunicat transmis vineri de Inspectoratul de Poliţie Judeţean, relatează Agerpres.
Vremea de mâine 23 august. Temperaturile scad în cea mai mare parte a ţării. Minime şi de 5 grade # ObservatorNews
Vremea se schimbă radical, temperaturile mai scad, iar în nord şi centru va fi chiar răcoroasă. Maximele zilei sunt încadrate între 20 şi 28 de grade. Iată prognoza meteo de mâine 23 august.
Taxă bizară pe nota de plată a unor turişti din Italia: 2 euro de persoană pentru "muzică de fundal" # ObservatorNews
Un grup de turiști a avut parte de o surpriză neplăcută într-un bar din Ostuni, sudul Italiei, unde pe nota de plată le-a fost adăugată o "taxă pentru muzică" de 2 euro de persoană, pentru a acoperi costurile unui DJ care punea melodii de fundal, fără ca aceștia să fi fost informați în prealabil.
Un tren plin cu peste o mie de turişti veniți din Cehia a adus zilele acestea bucuria în câteva sate din Clisura Dunării. Oaspeţii fac o călătorie care durează aproape o zi să ajungă la Festivalul Banatului, cel mai mare eveniment al comunităţii cehe din România. Pentru localnicii din zonă, valul de oaspeți este o adevărată bucurie, iar distracţia turiştilor garantată.
În acest weeeknd pasionații de astronomie și nu numai vor avea ocazia să vadă un eveniment rar. Sâmbătă, 23 august va fi Luna Neagră sezonieră, care va coincide cu o eclipsă solară parțială.
Conducerea Autorității de Supraveghere Financiară avertizează că reducerea personalului și a salariilor propusă de guvern în proiectul de modificare a OUG 109/2011 ar putea afecta funcționarea corectă a piețelor financiare non-bancare și stabilitatea sistemului.
23 august, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului # ObservatorNews
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 23 august de-a lungul timpului.
Ca de obicei, ne aşteaptă un weekend extrem de încărcat în Bucureşti, sâmbătă, 23 august, şi duminică, 24 august, fiind organizate numeroase evenimente în Capitală, de la piese de teatru sau evenimente sportive şi până la spectacole sau concerte.
Ioana-Steliana Barbu a câștigat medalia de aur la Olimpiada Internațională de Lingvistică 2025 (IOL), desfășurată la Taipei. Rezultatele oficiale o indică printre laureații probei individuale, cu 83,0 puncte, în echipa „Romania Basm”.
