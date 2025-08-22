Baschet masculin: Thomas Bropleh, ultimul transfer al vicecampioanei CSM Oradea

20:40

Meteorologii au emis, pentru vineri seară, un Cod portocaliu de vijelie puternică valabil pentru municipiul Bucureşti. Astfel, sunt aşteptate rafale de vânt cu viteze de 70 de kilometri pe oră, descărcări electrice şi averse. O avertizare similară a fost emisă pentru 20 de localităţi din judeţul Ilfov). Pompierii de la ISU Bucureşti-Ilfov intervin după ce mai mulţi copaci au căzut pe şosele sau pe autoturisme. În Capitală, o persoană a fost transportată la spital după ce un copac a căzut peste ea, pe un trotuar din Sectorul 4. În judeţul Argeş, trei persoane au fost lovite de un acoperiş smuls, una dintre ele fiind în curs de resuscitare. O a doua victimă primeşte îngrijiri medicale, iar a treia nu a fost găsită.