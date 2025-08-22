Baschet masculin: Thomas Bropleh, ultimul transfer al vicecampioanei CSM Oradea
News.ro, 22 august 2025 21:10
Vicecampioana CSM Oradea anunţă, vineri seară, ultimul transfer din intersezon - Thomas Bropleh, care a adunat şapte sezoane în puternica ligă spaniolă, ultimul la Lleida.
• • •
Acum 5 minute
21:40
Tragerea la sorţi a CM din 2026 va avea loc în decembrie, la Washington. Trump spune că Putin ar putea fi prezent la turneu. “A fost foarte respectuos faţă de mine şi faţă de ţara noastră, dar nu la fel de respectuos faţă de alţii” # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat vineri că tragerea la sorţi pentru Cupa Mondială de fotbal din 2026 va avea loc în data de 5 decembrie, la Kennedy Center din Washington DC, relatează CNN. Trump a mai afirmat că este posibil ca Vladimir Putin să fie prezent la turneul final.
21:40
DIICOT, după afirmaţiile lui Stelian Ion privind ancheta în cazul Nordis: Se desfăşoară cu celeritate, fiind administrate, ritmic, mijloacele de probă necesare pentru aflarea adevărului # News.ro
Reprezentanţii DIICOT au prezentat, vineri seară, după afirmaţiile fostului ministru al Justiţiei Stelian Ion privind stagnarea anchetei în dosarul Nordis, activităţile desfăşurare până în prezent, precizând că ancheta ”se desfăşoară cu celeritate, fiind administrate, ritmic, mijloacele de probă necesare pentru aflarea adevărului”. ”Expertizele judiciare necesare în cauză urmează a fi dispuse de către procurorii DIICOT ulterior finalizării audierii persoanelor vătămate şi după administrarea şi coroborarea probelor deja existente”, a arătat sursa citată.
Acum 15 minute
21:20
Militarii din Garda Naţională mobilizaţi la Washington vor purta „în curând” arme, anunţă Pentagonul # News.ro
Militarii din Garda Naţională mobilizaţi de Donald Trump în capitala americană vor purta „în curând” arme, a anunţat vineri un responsabil american din domeniul apărării, relatează AFP.
Acum 30 minute
21:10
21:10
Radu Miruţă: Cei care conduc astăzi în companiile de stat nici măcar nu vin pentru ăia 15.000 – 30.000 – 50.000. Vin pentru combinaţiile pe care le fac din poziţiile respective # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, susţine schimbarea Ordonanţei 109 privind conducerile companiilor de stat, el acuzând că există cazuri în care şefii unor astfel de companii nu merg în fruntea acestora pentru veniturile mari, ci mai degrabă pentru ”combinaţiile” pe care le fac din funcţiile deţinute.
Acum o oră
21:00
Echipa UTA Arad a încheiat la egalitate vineri, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia Unirea Slobozia, în primul meci al etapei a şaptea a Superligii.
20:50
Preşedintele chilian Gabriel Boric a anunţat vineri eliberarea a 104 suporteri chilieni reţinuţi în Argentina după ciocniri violente în timpul unui meci de fotbal desfăşurat miercuri între Independiente şi Universidad de Chile.
20:50
Miruţă: Companii care gestionau resursele statului au fost conduse de nişte oameni, au început să scadă cifrele financiare, să aibă pierderi, să intre în insolvenţă; pentru unele se doreşte să treacă în faliment; sunt ochi aţintiţi să tragă din patrimoniu # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, afirmă că unele companii aflate în subordinea ministerului au fost lăsate să devină neperformante pentru că ”se doreşte să treacă în faliment pentru că sunt nişte ochi aţintiţi să tragă din patrimoniul acestor companii”. El susţine că unii dintre cei care au condus aceste companii au avut ca ”misiune acest lucru”, după ce au fost numiţi politic.
20:40
Meteorologii au emis, pentru vineri seară, un Cod portocaliu de vijelie puternică valabil pentru municipiul Bucureşti. Astfel, sunt aşteptate rafale de vânt cu viteze de 70 de kilometri pe oră, descărcări electrice şi averse. O avertizare similară a fost emisă pentru 20 de localităţi din judeţul Ilfov). Pompierii de la ISU Bucureşti-Ilfov intervin după ce mai mulţi copaci au căzut pe şosele sau pe autoturisme. În Capitală, o persoană a fost transportată la spital după ce un copac a căzut peste ea, pe un trotuar din Sectorul 4. În judeţul Argeş, trei persoane au fost lovite de un acoperiş smuls, una dintre ele fiind în curs de resuscitare. O a doua victimă primeşte îngrijiri medicale, iar a treia nu a fost găsită.
Acum 2 ore
20:30
Zelenski şi Rutte fac presiuni pentru garanţii credibile de securitate pentru Ucraina. Şeful NATO propune o abordare în două etape # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, şi-au intensificat vineri apelurile către aliaţii Kievului pentru garanţii concrete de securitate în cazul unui acord de pace cu Rusia. Vorbind în capitala ucraineană, ei au îndemnat aliaţii să treacă dincolo de gesturile simbolice şi să ofere un cadru care să semene cu articolul 5 din Tratatul NATO, relatează POLITICO.
20:20
Bolojan, vizită la Broşteni, localitatea din Suceava afectată cel mai grav de inundaţii: Guvernul a alocat peste 7,4 milioane de lei pentru refacerea locuinţelor distruse total sau parţial de inundaţii - VIDEO # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, în urma unei vizite făcute la Broşteni, judeţul Suceava, că Guvernul a alocat peste 7,4 milioane de lei pentru refacerea locuinţelor distruse total sau parţial de inundaţii. El a explicat că în judeţul Suceava banii vor fi viraţi luni şi marţi, în Neamţ ei fiind deja trimişi.
20:20
Radu Miruţă (USR): E o coaliţie care funcţionează greu, având în vedere că sunt patru partide politice cu viziuni diferite, însă aritmetica parlamentară ne forţează să ţinem această coaliţie funcţională # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, afirmă că actuala coaliţie de guvernare, din care şi partidul său, USR, face parte, este una care ”funcţionează greu”. Miruţă admite că nu şi-ar fi dorit această coaliţie şi că nu se simte ”ideal” în interiorul ei, dar că partidele care o compun trebuie să dea dovadă de responsabilitate.
20:10
Putin „râde” de eforturile de pace ale lui Trump, afirmă şefa diplomaţiei UE. Kaja Kallas consideră că liderului de la Kremlin i s-a oferit o victorie propagandistică majoră # News.ro
Şefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a declarat vineri că Kremlinul râde de eforturile preşedintelui american Donald Trump de a aduce pacea în Ucraina. Ea consideră că eforturile lui Trump de a pune capăt războiului din Ucraina i-au oferit lui Putin o victorie propagandistică majoră şi liderul american riscă să cadă în „capcana” Kremlinului, relatează POLITICO.
20:00
Meteorologii au emis, pentru vineri seară, un Cod portocaliu de vijelie puternică valabil pentru municipiul Bucureşti. Astfel, sunt aşteptate rafale de vânt cu viteze de 70 de kilometri pe oră, descărcări electrice şi averse. O avertizare similară a fost emisă pentru 20 de localităţi din judeţul Ilfov). Pompierii de la ISU Bucureşti-Ilfov intervin după ce mai mulţi copaci au căzut pe şosele sau pe autoturisme.
20:00
Bolojan, întâlnire cu reprezentanţii administraţiilor locale din judeţele Neamţ şi Suceava/ Discuţiile au vizat sprijinul pentru zonele afectate de inundaţii, Programul ”Anghel Saligny” şi investiţiile prin PNRR - VIDEO # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a discutat, vineri, cu reprezentanţii administraţiilor locale din judeţele Neamţ şi Suceava, despre sprijinul pentru zonele afectate de inundaţii, Programul ”Anghel Saligny” şi investiţiile prin PNRR. ”Am convenit ca, până săptămâna viitoare, să fie finalizate evaluările pagubelor la infrastructura publică — drumuri, poduri distruse, diguri de protecţie, reţele de utilităţi — în aşa fel încât, în prima săptămână din septembrie, să putem aloca fondurile necesare pentru refacerea totală a infrastructurii”, a arătat el.
20:00
Înotătorul român Darius Coman a terminat, vineri, al şaselea în finala probei de 200 m bras, în cadrul Campionatului Mondial de înot pentru juniori, de la Otopeni.
19:40
19:40
Accesul unui grup de turişti israelieni a fost interzis într-un parc din Franţa. Administratorul a fost reţinut. „Nu este asta concepţia noastră despre Republică”, denunţă ministrul de interne # News.ro
Administratorul unui parc de agrement din sudul departamentului Pirineii Orientali a fost reţinut joi pentru „discriminare pe motive religioase” după ce a refuzat accesul unui grup de 150 de tineri turişti israelieni, cu vârste cuprinse între 8 şi 16 ani, „deşi rezervarea fusese făcută cu mult timp în avans”.
Acum 4 ore
19:20
19:10
Campioana Dinamo Bucureşti a câştigat, vineri, al 8-lea trofeu Supercupa României din palmares, după finala cu Minaur Baia Mare, la turneul de la Bistriţa. Medalia de bronz a revenit vicecampioanei Potaissa Turda.
19:00
Echipa covăsneană Sepsi OSK a învins vineri, în deplasare, scor 2-0, formaţia CSC Şelimbăr, în etapa a patra din Liga 2. Este prima victorie stagională pentru Sepsi.
18:50
Bucureşti: Doi bărbaţi, reţinuţi pentru furturi, inclusiv de/din aparate de tip self pay/ Ei forţau uşile magazinelor, iar apoi intrau şi smulgeau din podea aparatele, pentru a fura banii # News.ro
Doi bărbaţi au fost reţinuţi de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie într-un dosar care vizează furturi din societăţi comerciale, de/din aparate de tip self pay, incendiere şi infracţiuni rutiere. Suspecţii acţionau în special în sate, unde forţau uşile magazielor şi apoi smulgeau din podea aparatele de plată self pay, pe care le duceau cu maşina în zone izolate, unde le deschideau pentru a fura banii. Ei foloseau maşini furate pentru a transporta aparatele sustrase. Suspecţii au fost prinşi în trafic.
18:10
Livrările de petrol rusesc către Slovacia şi Ungaria sunt suspendate din nou în urma unui atac ucrainean asupra conductei Drujba. Orban i-a scris lui Trump să se plângă # News.ro
Livrările de petrol rusesc către Ungaria şi Slovacia ar putea fi suspendate pentru cel puţin cinci zile după un nou atac ucrainean asupra unei instalaţii-cheie din Rusia, au declarat vineri oficiali maghiari şi slovaci, relatează Reuters.
18:00
Serge Aurier (32 ani), care tocmai s-a alăturat echipei Persepolis FC din campionatul iranian, va fi nevoit să lipsească aproximativ şase luni de pe teren. Ivorianul ar fi contractat hepatita B, relatează L'Equipe.
17:50
17:40
Primarul Iaşiului anunţă suspendarea relaţiilor cu edilului Chişinăului, Ion Ceban, după interzicerea accesului acestuia în Spaţiul Schengen/ Cum răspunde primarul de la Chişinău # News.ro
Primarul Iaşiului, Mihai Chirica, a anunţat suspendarea raporturilor dintre el şi edilului Chişinăului, Ion Ceban, după ce acestuia i s-a interzis accesul în Spaţiul Schengen, urmând a fi totodată iniţiate procedurile de suspendare a înfrăţirii oraşelor Iaşi şi Chişinău.
Acum 6 ore
17:10
Fostul preşedinte prorus Igor Dodon consideră că vizita liderilor europeni la Chişinău este un amestec în treburile interne şi ameninţă: „Tovarăşe Macron, nu vom uita!” # News.ro
Igor Dodon, fostul preşedinte prorus al Republicii Moldova, în prezent liderul Partidului Socialiştilor din Republica Moldova (PSRM), aflat în opoziţie, îi acuză pe liderii europeni că vin la Chişinău săptămâna viitoare pentru a susţine partidul de guvernământ PAS în alegerile parlamentare ce au loc o lună mai târziu şi consideră vizita un amestec în treburile interne ale ţării.
17:10
Ministrul Energiei anunţă că au fost alocaţi bani pentru plata salariilor restante a 2.200 de mineri din Valea Jiului: Nu mi se pare corect ca oameni plătiţi să-şi facă treaba în conducerea companiei să ne informeze de problemă pe ultima sută de metri # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat, vineri, că au fost alocaţi bani, în regim de urgenţă, pentru plata salariilor restante a 2.200 de mineri din Valea Jiului. Ivan spune că a aflat în urmă cu două zile despre „situaţia complicată” de la Complexul Energetic Valea Jiului şi că a „creat cadrul legal” în acest sens. „E o situaţie care nu-mi place absolut deloc, nu mi se pare corect ca oameni plătiţi să-şi facă treaba în conducerea companiei să nu facă acest lucru la timp şi să ne informeze doar pe ultima sută de metri, când există o problemă reală, să venim şi să îi salvăm”, a afirmat ministrul Energiei.
16:50
ANPC a dat amenzi de peste 5,2 milioane de lei, în urma unor acţiuni desfăşurate în această săptămână la nivel naţional / 30 de unităţi, închise temporar / Printre nereguli, insecte în blocul alimentar, produse expirate sau cu depuneri de mucegai # News.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au dat amenzi de peste 5,2 milioane de lei, în urma unor acţiuni desfăşurate la nivel naţional în această săptămână. Echipele de control au închis temporar 30 de unităţi, până la remedierea deficienţelor. Au fost găsite mai multe nereguli, printre care insecte în blocul alimentar, produse expirate sau cu depuneri de mucegai, produse de îngrijire personală fără marcajul care dovedeşte conformitatea produsului cu normele de siguranţă UE, produse ţinute la temperaturi neconforme.
16:40
Ministerul Mediului a publicat spre consultare Ghidul de finanţare pentru Programul Rabla Auto 2025/ Cea mai importantă schimbare, valoarea ecotichetului pentru maşinile electrice sau cu pilă de combustie pe bază de hydrogen - 18.500 de lei # News.ro
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) a pus în consultare publică Ghidul de finanţare pentru Programul Rabla Auto 2025, pe site-ul instituţiei. Documentul include modificările aduse prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 41/2025, care stabileşte noi măsuri pentru investiţiile finanţate din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi din fonduri publice naţionale.
16:40
Comitetul de Arbitri FIFA a anunţat lista oficialilor de joc pentru meciurile de la Campionatul Mondial U17 din Qatar, pe care se află şi români.
16:40
Lavrov spune că agenda summitului Putin-Zelenski „nu este deloc gata” şi susţine că liderul ucrainean a spus „nu” la toate propunerile. Zelenski, cu şeful NATO alături, acuză Moscova că face totul pentru a împiedica întâlnirea # News.ro
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că nu există o agendă pentru un eventual summit între preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, acuzându-l pe liderul de la Kiev că a spus „nu la toate”. La rândul său, Zelenski acuză Rusia că face tot posibilul pentru a împiedica întâlnirea dintre el şi Vladimir Putin şi a îndemnat aliaţii Ucrainei să impună noi sancţiuni Moscovei, dacă aceasta nu manifestă interes pentru pace, relatează Reuters.
16:30
Stelian Ion (USR): Ancheta în dosarul Nordis stagnează pentru că Ministerul Public nu a pus la dispoziţia DIICOT fondurile necesare efectuării expertizelor / Parchet: DIICOT nu a cerut fonduri. În dosar nu a fost dispusă şi efectuată nici o expertiză # News.ro
Deputatul USR Stelian Ion, fost ministru al Justiţiei, acuză că ancheta în dosarul Nordis stagnează pentru că de aproape jumătate de an Ministerul Public nu a pus la dispoziţia DIICOT fondurile necesare efectuării expertizelor. În replică, Parchetul ICCJ califică informaţiile ca fiind false şi precizează că DIICOT nu a cerut fonduri, iar în dosar nu a fost dispusă şi efectuată nici o expertiză.
16:30
FBi percheziţionează locuinţa fostului consilier al lui Trump în probleme de securitate naţională John Bolton # News.ro
Poliţia federală americană (FBI) efectua vineri percheziţii la locuinţa din Washington DC a fostului consilier în probleme de securitate naţională al lui Donald Trump, John Bolton, devenit ulterior un critic al miliardarului, în cadrul unei anchete cu privire la documente clasificate, potrivit unei surse anonime citate de The Associated Press, relatează The Guardian.
16:30
Trei femei au fost rănite şi duse de urgenţă la spital în urma unui accident în care au fost implicate 4 maşini, produs vineri în localitatea Şag, lângă Timişoara.
16:10
Cel puţin şase morţi şi zece răniţi în nord-vestul Chinei, în urma surpării Podului feroviar Jianzha aflat în construcţie, după ruperea unui cablu metalic de construcţie pe şantier # News.ro
Cel puţin şase muncitori au murit, iar alţi aproximativ zece au fost daţi dispăruţi în urma surpării Podului feroviar Jianzha - aflat în construcţie -, vineri, în nord-vestul Chinei, potrivit presei de stat, relatează AFP.
16:10
Consilier superior din ANAF, sub control judiciar pentru că ar fi divulgat unui notar public informaţii secrete şi ar fi compromis o anchetă care-i viza pe acesta şi pe un asociat al său/ Acuzaţiile aduse celor doi notari publici # News.ro
Un consilier superior din cadrul ANAF a fost reţinut şi ulterior plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind acuzat că a divulgat unui notar public informaţii secrete şi ar fi compromis o anchetă care-i viza pe acesta şi pe un asociat al său. Potrivit anchetatorilor, cei doi notari erau suspectaţi că ar fi încasat şi nu ar fi achitat, în termenul legal, impozitele datorate pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, şi nici impozitul pe venituri din salarii, contribuţia de asigurări sociale (CAS) şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS), cauzând un prejudiciu totalde peste 7 milioane de lei.
15:50
Bihor: O femeie a fost agresată de soţul ei şi a ajuns în stare gravă la spital / Agresorul a fost găsit spânzurat la sute de metri de locul faptei / Bărbatul fusese trimis în judecată pentru patru infracţiuni de încălcare a ordinului de protecţie # News.ro
O femeie din judeţul Bihor a ajuns în stare gravă la spital, fiind intubată, după ce a fost bătută de soţ cu pumnii şi cu picioarele, în locuinţa unor prieteni. Agresorul a fost găsit spânzurat la 700 de metri de locul faptei. Anchetatorii au precizat că bărbatul fusese trimis în judecată pentru patru infracţiuni de încălcare a ordinului de protecţie, după ce îşi agresase soţia, dar şi pentru două infracţiuni de ameninţare.
15:50
FC Universitatea Cluj anunţă că a ajuns la un acord cu fundaşul stânga Tobias Horn, în vârstă de 20 de ani.
15:50
Un consilier al Palatului Elysée apără împrumutul tapiseriei din Bayeux către British Museum # News.ro
Tapiseria din Bayeux, celebra operă brodată din secolul al XI-lea, al cărei împrumut către Marea Britanie anunţat de Paris este subiect de dezbatere în Franţa, „nu este imposibil de transportat”, a declarat pentru AFP Philippe Bélaval, responsabilul misiunii preşedintelui francez pentru împrumutul tapiseriei către British Museum, scrie AFP.
15:40
Rusia revendică vineri cucerirea a trei sate - Katerînivka, Volodîmîrivka şi Rusîn Iar - în regiunea Doneţk, în estul Ucrainei, intensificându-şi presiunile pe teren în timp ce eforturi diplomatice accelerează în ultimele săptămâni în vederea unei soluţionări a conflictului, relatează AFP.
Acum 8 ore
15:30
Un cutremur cu magnitudine 4,4 s-a produs vineri după-amiază, în judeţul Gorj.
15:20
15:20
Amplă operaţiune ANAF împotriva evaziunii din comerţul online/ Peste 200 de firme vizate, bunuri vândute în valoare de peste 200 de milioane de lei, sechestre asigurătorii de peste 25 de milioane de lei # News.ro
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a lansat o amplă acţiune împotriva evaziunii fiscale din comerţul electronic, fiind vizate peste 200 de firme nerezidente în România, care au vândut local bunuri timp de trei ani, fără a plăti TVA, în valoare totală de peste 200 de milioane de lei. În urma controalelor, DGAF a impus, până în 22 august, măsuri asigurătorii pentru 219 entităţi, pentru o sumă totală ce depăşeşte 40 de milioane de lei. Totodată, au fost indisponibilizate şi instituite sechestre asigurătorii pentru bunuri în valoare de peste 25 de milioane de lei.
15:00
Reacţia Salrom, după anunţul ministrului Radu Miruţă despre zăcământul de grafit de la Baia de Fier: Prelungirea licenţei de exploatare nu este un demers izolat sau de moment, ci rodul a trei ani de efort susţinut, în echipă # News.ro
Societatea Naţională a Sării precizează, după anunţul ministrului Economiei, Radu Miruţă, despre zăcământul de grafit de la Baia de Fier şi despre valaorea acestuia, că prelungirea licenţei de exploatare nu este „un demers izolat sau de moment”, ci „rodul unui efort susţinut depus în ultimii trei ani de către echipa Salrom, în colaborare cu direcţii de specialitate din minister şi din Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (ANRMPSG). „Regretăm că în spaţiul public au apărut afirmaţii care atribuie merite unor persoane ce nu au participat în mod concret la acest proces”, precizează Salrom.
14:50
Rogobete: Centrul de Arşi de la Floreasca şi-a pierdut calitatea de centru şi devine unitate funcţională de arşi # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că Centrul de Arşi de la Floreasca şi-a pierdut calitatea de centru şi devine unitate funcţională de arşi, după scandalul din ultima perioadă. Aici vor fi trataţi pacienţi ”într-o anumită limită de arsură”, spune ministrul care a declarat că legislaţia va fi schimbată astfel încât situaţia de la acest spital să nu se repete.
14:50
CM de Înot pentru Juniori: Darius Coman în finală la 200 m bras, Daria Silişteanu în semifinale la 50 m spate # News.ro
Sportivii din lotul României au obţinut o calificare în finală şi o calificare în semifinale, vineri, la Campionatul Mondial de înot pentru juniori de la Otopeni.
14:50
ONU declară foametea în guvernoratul Gaza, o premieră în Orientul Mijlociu. Netanyahu ameninţă să distrugă oraşul Gaza, dacă Hamasul nu acceptă pacea în condiţiile sale # News.ro
ONU a declarat vineri - în mod oficial - foametea în guvernoratul Gaza, unde 500.000 de persoane se află într-o stare ”catastrofală”, potrivit unor experţi ONU, în timp ce Israelul ameninţă să distrugă cel mai mare oraş din acest teritoriu palestinian devastat de război, relatează AFP.
14:40
Ministrul Sănătăţii: Gândiţi-vă la bugetul CNAS care în ultimii ani a crescut de la 45 miliarde la aproape 80 şi în continuare există unităţi sanitare în care nu se găseşte paracetamol/ Dacă nu schimbăm ceva în sistemul de sănătate, acesta va colapsa # News.ro
Propunerile Ministerului Sănătăţii în pachetul 2 de măsuri economice ale Guvernului vor fi aprobate în totalitate, dă asigurări ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete are spune că acestea propuneri nu sunt făcute într-un birou. Rogobete a subliniat că încă sunt unităţi sanitare în România care nu pot da pacienţilor nici măcar un paracetamol, asta în condiţiile în care bugetul CNAS aproape că s-a dublat în ultimii ani.
14:40
“Fundaţia Diogo Jota”, o păcăleală? Site-ul pe care se strângeau donaţii a dispărut peste noapte # News.ro
“Fundaţia Diogo Jota” ar putea fi o păcăleală? Totul duce să credem asta, având în vedere că site-ul platformei destinate strângerii de donaţii a dispărut peste noapte, relatează Telegraph. De vineri dimineaţă, adresa URL „https://diogojotafoundation.org/” afişează o pagină albă.
