„Cartea de identitate simplă nu e document de călătorie”. Ce a vrut să spună o declarație video făcută vineri dimineața pe contul de Facebook al MAI
HotNews.ro, 22 august 2025 21:10
Din aprilie în București și, apoi, treptat, în țară, au început să fie eliberate noile cărți de identitate. Românii pot opta pentru o carte de identitate cu cip sau pentru una simplă. În același timp,…
• • •
Acum 5 minute
21:40
Atacuri israeliene asupra capitalei din Yemen. „Au distrus palatul prezidențial” / Rebelii Houthi spun că „nu își vor abandona frații din Gaza” # HotNews.ro
Forțele israeliene au efectuat duminică lovituri asupra Sanaa, capitala Yemen, ca ripostă la rachetele și dronele lansate de rebelii Houthi asupra Israelului, iar presa controlată de Houthi susține că atacul israelian a ucis cel puțin…
Acum 30 minute
21:20
Suma record pentru care s-a vândut un cartonaș semnat de Michael Jordan și Kobe Bryant. Identitatea cumpărătorului este necunoscută # HotNews.ro
Un cartonaş semnat de Michael Jordan şi Kobe Bryant s-a vândut sâmbătă cu 12,932 milioane de dolari, un record pentru un cartonaş de colecţie de sport, relatează Reuters, conform News.ro. Acest cartonaş record este cunoscut…
Acum o oră
21:00
Germania spune că la garanțiile de securitate pentru Ucraina trebuie să participe „cât mai multe state posibil”. Câte țări și-au exprimat disponibilitatea # HotNews.ro
Șeful diplomației germane, Johann Wadephul, a declarat, duminică, că garanțiile de securitate pentru Ucraina postbelică trebuie susținute de o gamă largă de state, inclusiv din afara Europei, potrivit dpa, transmite Agerpres. Guvernul Germaniei a organizat…
20:50
Canada nu exclude trimiterea de trupe în Ucraina, ca parte a garanțiilor de securitate. Ce i-a transmis premierul Mark Carney lui Zelenski # HotNews.ro
Premierul canadian Mark Carney i-a transmis duminică președintelui ucrainean Volodimir Zelenski că susține apelurile Ucrainei pentru garanții de securitate solide în cadrul oricărui acord de pace, precizând că Ottawa nu exclude posibilitatea de a trimite…
Acum 2 ore
20:30
Putin, întâlnire de taină în „orașul bombei atomice sovietice”. Ce se știe despre „Cernobîlul zburător”, o rachetă anunțată de liderul rus încă din 2018 # HotNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin a făcut vineri o vizită discretă la Sarov, centrul industriei nucleare ruse și locul unde a fost creată prima bombă atomică sovietică. Acolo a avut loc o ședință secretă, care nu…
20:20
Reacții vehemente din tabăra democrată, după declarația lui Donald Trump despre trimiterea de trupe în Chicago. Pentagonul a făcut deja o planificare inițială # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump nu are autoritatea de a desfășura trupe în orașul Chicago, au declarat duminică guvernatorul statului Illinois, JB Pritzker, și liderul minorității democrate din Camera Reprezentanților SUA, Hakeem Jeffries, potrivit CNN și…
20:00
VIDEO Vicepreședintele SUA spune că și Rusia a făcut „concesii semnificative” pentru încheierea războiului din Ucraina # HotNews.ro
Vicepreședintele american JD Vance susține că atât Rusia, cât și Ucraina au făcut „concensii semnificative” în direcția unei soluții negociate pentru războiul din Ucraina, fiind încrezător că „diplomația energică” va duce la încheierea conflictului, potrivit…
Acum 4 ore
19:40
CFR Cluj a fost învinsă cu 4-1 de Oțelul, duminică, la Galați, în a șaptea etapă din Superliga României. Eșecul vine la doar trei zile după cel suferit în Suedia, 7-2 cu Hacken, în prima…
19:40
FOTO / VIDEO Incendiu puternic în Ilfov. 7 hectare de vegetație și o casă, cuprinse de flăcări / Pompierii au creat fâșii de protecție pentru a limita propagarea spre pădure # HotNews.ro
Şapte hectare de vegetaţie uscată, o locuinţă şi două autoturisme aflate în localitatea ilfoveană Ţegheş au fost cuprinse de flăcări duminică după-amiază, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF). Incendiul a izbucnit pe un…
19:30
Autoritățile bulgare au raportat primul caz de fraudă asociat cu viitoarea adoptare a monedei euro. Citește mai mult pe Profit.ro.
19:20
VIDEO Bătaie cu bâte între muncitori români și nepalezi într-o fabrică din Baia Mare / Poliția a deschis dosar penal # HotNews.ro
Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș a anunțat deschiderea unui dosar penal privind tulburarea ordinii şi liniştii publice, după un scandal care a avut loc între muncitorii români și cei nepalezi, în noaptea de vineri spre…
19:00
Rezultatele la LOTO de duminică, 24 august 2025. Numerele extrase la Loto 6/49, Noroc și Joker # HotNews.ro
Duminică, 24 august, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Numerele câștigătoare la LOTO de duminică, 24 august: La tragerile loto de joi, 21 august, Loteria…
18:50
Moscova prezintă condițiile pentru pacea din Ucraina: Garanție de securitate a marilor puteri și absența NATO # HotNews.ro
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat într-un interviu pentru NBC News, că un grup format din mai multe state, din care să facă parte și membri ai Consiliului de Securitate al ONU, ar…
18:30
Pe cine ar alege ucrainenii președinte la următorul scrutin prezidențial? Surpriza dintr-un sondaj făcut la Kiev # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar obține cele mai multe voturi dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri prezidențiale în Ucraina, fiind creditat cu 31% dintre opțiuni, potrivit unui sondaj citat de Ukrainska Pravda. Activitatea lui…
18:20
Interviu cu „Banksy de România”, artistul anonim care a umplut Bucureștiul cu desene cu impact social puternic: „Orice artist are obligația să spună adevărul” # HotNews.ro
Pe un panou publicitar din centrul Bucureștiului, un manechin plin de seringi atârnă inert, sub mesajul „Stop drugs”. Pe o altă stradă, un miner luminează cu lămpașul mormântul lui Ion Iliescu, în timp pe pe…
18:00
Ministrul român al Apărării a mers la Kiev. „Nu vom ceda în fața propagandei și presiunilor venite dinspre partidele aliniate Moscovei” # HotNews.ro
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, s-a deplasat duminică la Kiev, cu prilejul Zilei Independenței Ucrainei, și a declarat că „fiecare zi de rezistență ucraineană înseamnă mai multă siguranță pentru România și pentru toți aliații noștri”.…
17:50
VIDEO Trimisul lui Trump, la Kiev de Ziua Independenței Ucrainei. Cum a fost primit de Zelenski # HotNews.ro
Emisarul american pentru Ucraina, Keith Kellogg, se află duminică la Kiev, unde a participat la celebrarea Zilei Independenţei Ucrainei, în timp ce eforturile diplomatice sub egida americană pentru soluţionarea conflictului par să se împotmolească, notează…
Acum 6 ore
17:40
Sondaj CURS în București: Nicușor Dan deschide topul politicienilor cu cea mai bună imagine, deși 53% din bucureșteni au o părere proastă despre el / Care este cel mai nepopular politician # HotNews.ro
Actualul președinte al României conduce în topul popularităţii în București și are o cotă de 43%, conform unui sondaj CURS realizat în Capitală, care arată însă că 53% dintre cei chestionaţi au o părere proastă…
17:30
Ciprian Ciucu, cel mai bine clasat în PNL pentru candidatura la Capitală, reacționează după cele două sondaje CURS și INSCOP: Eu nu voi cumpara niciodată protecție prin sondaje. Unele sunt făcute pe bani mulți # HotNews.ro
Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte al PNL, a declarat că „a început bătălia sondajelor”, duminică, după ce au apărut în spațiul public cercetări sociologice în privința posibililor candidați de la alegerile pentru Primăria Capitalei. Actualul primar al…
17:00
Alegeri pentru Primăria Capitalei. Și PNL publică un sondaj, făcut de INSCOP: Tot Băluță e favorit. Două scenarii luate în calcul – Anca Alexandrescu sau George Simion. Ce scoruri au # HotNews.ro
Daniel Băluță, actualul primar PSD al Sectorului 4, ar câștiga alegerile pentru Primăria Capitalei dacă scrutinul s-ar desfășura duminica viitoare, potrivit unui sondaj INSCOP Research prezentat de PNL, duminică, la scurtă vreme după ce a…
16:40
Decât să-și ia „un part-time job”, cum îndemna recent un ministru, mai util ar fi ca studenților să li se deschidă curajos calea # HotNews.ro
Resursele celor tineri sunt inepuizabile. De inteligență, competențe tehnice, artistice, talent în a găsi soluțiile cele mai bune. Ei și ele au ce „spune” și, mai ales, realiza. Decât să-și ia „un part-time job”, cum…
16:20
Ali Khamenei acuză SUA că încearcă să supună Iranul. Apelul ayatollahului către națiune # HotNews.ro
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a cerut duminică un front național unit împotriva a ceea ce el a descris a fi eforturi americane de a subjuga republica islamică, relatează AFP. Remarcile – rostite…
16:20
Clubul din Gruia a anunțat oficial, sâmbătă, că noul antrenor al echipei este italianul Andrea Mandorlini. Pentru Mandorlini nu este primul mandat la CFR Cluj, alături de care a reușit eventul în 2010. Tehnicianul italian…
16:00
Instanța răstoarnă decizia în războiul PSD – Vlad Voiculescu, prin care europarlamentarul obținuse despăgubiri pentru postările cu „miliardul furat din vaccinuri” # HotNews.ro
Curtea de Apel București a decis să schimbe hotărârea prin care Partidul Social Democrat era obligat să îi plătească fostului ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, despăgubiri în valoare de 25.000 euro cu titlu de daune…
15:50
Cel mai puternic val de căldură înregistrat vreodată în Spania. Peste 1.000 de oameni au murit din cauza temperaturilor extreme # HotNews.ro
Spania a traversat în această lună un val de căldură de 16 zile, care a fost „cel mai intens înregistrat vreodată”, a anunțat agenția națională de meteorologie a țării (AEMET), potrivit The Guardian. Datele provizorii…
Acum 8 ore
15:30
Litoralul pentru toți. Când începe programul și ce oferte propun agențiile pentru turiști # HotNews.ro
A 47-a ediție a programului „Litoralul pentru toți” începe la 1 septembrie și se desfășoară pe parcursul lunii, iar purtătorul de cuvânt al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), Traian Bădulescu, a declarat pentru…
15:20
Chitila, orășelul care depășește, ca standarde de viață, vechi cartiere din București. Călătorie printr-un loc locuit neîntrerupt de 2000 de ani # HotNews.ro
Aflat foarte aproape de București, orășelul Chitila este unul dintre locurile unde se refugiază bucureștenii sătui de viața stresantă, aglomerată și poluată din Marele Oraș. Zona este locuită neîntrerupt de 2000 de ani și a…
15:10
Mesajul și fotografia cu un „un dac neaoş din Nigeria” postate de preotul catolic Francisc Doboș, după ce deputatul AUR Dan Tănase i-a îndemnat pe români să refuse comenzile livrate de străini # HotNews.ro
Parohul Bisericii romano-catolice Sacré-Cœur din Bucureşti, Francisc Doboș, a reacționat printr-un mesaj din Evanghelie, citit la slujba de duminică, dar și printr-o fotografie cu un cetățean Nigerian, după ce liderul AUR Dan Tănasă i-a îndemnat…
15:00
Alegeri Primăria Capitalei: Daniel Băluță, dat câștigător de un sondaj CURS. Piedone și Ciucu, același procent. Cine se află pe locul 2 / Anca Alexandrescu, inclusă și ea în clasament # HotNews.ro
Actualul primar al Sectorului 4, social-democratul Daniel Băluță, ar câștiga fotoliul de primar general cu 24%, în timp ce Cătălin Drulă (USR) s-ar clasa pe locul 2 cu 20%, iar Cristian Popescu Piedone (PUSL) și…
14:50
Woody Allen, regizorul american câștigător a patru premii Oscar, este cap de afiș al festivalului de film organizat de Primăria Moscovei, care a început în acest weekend, au anunțat organizatorii, citati de The Moscow Times.…
14:30
Va exista o întâlnire Putin-Zelenski? Un nou atac de la Moscova: „Nu fac decât să caute un pretext pentru a împiedica negocierile” # HotNews.ro
Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a acuzat, duminică, țările occidentale că vor să „împiedice” negocierile de pace pentru Ucrainei, scrie AFP. „Ei nu fac decât să caute un pretext pentru a împiedica negocierile”, a susținut…
14:20
„SUA crede în viitorul vostru ca națiune independentă” / Donald Trump și alți lideri mondiali, val de mesaje pentru Zelenski, de Ziua Independenţei Ucrainei # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump, președintele turc Recep Tayyip Erdoğan, regele Marii Britanii, Charles al III-lea, sunt doar câteva dintre liderii i-au transmis lui Volodimir Zelenski un mesaj de Ziua Independenţei Ucrainei, în timp ce premierul…
14:00
„La Guerre/ Războiul”, alegorie ciudată și înfricoșătoare, este unică în opera lui Henri Rousseau, care renunță aici la junglele sale onirice pentru a protesta faţă de ororile războiului. Citiți mai mult pe Curatorial.ro.
14:00
Explozie într-un emblematic magazin de jucării din Moscova, în apropiere de sediul FSB. Cel puțin o persoană a murit # HotNews.ro
Cel puțin o persoană a murit duminică în urma exploziei unei butelii într-un magazin de jucării din capitala Rusiei, au informat agențiile de presă de stat, preluate de Reuters. Explozia a avut loc la Magazinul…
Acum 12 ore
13:40
Achiziție spectaculoasă a firmei profesorului român din SUA Ion Stoica, după ce tocmai a fost cotată la peste 100 de miliarde de dolari # HotNews.ro
Databricks, o companie americană de software și inteligență artificială (AI) cofondată în 2013 de doi români, între care și profesorul de informatică de la Universitatea Berkeley din California, Ion Stoica, a anunțat că va achiziționa startup-ul…
13:20
Tragedia din masivul Iezer-Păpușa. Tânărul de 21 de ani a supraviețuit miraculos. „Te-ai născut a doua oară” # HotNews.ro
Patru tineri, doi băieți și două fete, cu vârste între 20 și 23 de ani, și-au pierdut viața sâmbătă, după ce mașina condusă de un tânăr din Brașov cu care se îndreptau spre Vârful Iezer,…
13:10
VIDEO Norvegia construiește primul tunel pentru nave din lume pentru a evita zona unde marea îi obliga și pe vikingi să tragă bărcile la țărm # HotNews.ro
Norvegia a început unul dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură maritimă din lume: Stad Ship Tunnel (Stad skipstunnel), primul tunel realizat special pentru nave maritime. Marea năprasnică pe care și vikingii o ocoleau Proiectul…
12:50
Mii de australieni participă duminică la mitinguri propalestiniene, într-un context de relaţii tensionate cu Israelul, în urma deciziei Guvernului australian de centru-stânga de a recunoaşte statul palestinian, scrie Reuters. Potrivit organizaţiei Palestine Action Group, duminică…
12:30
Una dintre cele mai mari centrale nucleare și un imens terminal petrolier din Rusia, luate la țintă de armata Kievului, acuză Moscova # HotNews.ro
Ucraina a lansat duminică un atac cu drone asupra Rusiei, provocând o scădere bruscă a capacității unui reactor de la una dintre cele mai mari centrale nucleare din Rusia și declanșând un incendiu uriaș la…
12:10
INTERVIU. „Eu dansez și pentru un copil mic, și pentru un academician. Adică să nu aștepți ca omul să-și rupă meningele uitându-se la tine”. Unul dintre cei mai importanți artiști români, mesaj înainte de evenimentul cultural al anului la București # HotNews.ro
Într-un interviu acordat HotNews înaintea Festivalului Internațional George Enescu, dansatorul și coregraful Gigi Căciuleanu (78 de ani) povestește cum unul dintre visurile lui este să creeze un spectacol unde publicul stă cu spatele la scenă,…
11:50
Acces gratuit la ChatGPT Plus pentru toți cetățenii unei țări europene. Discuții pentru o înțelegere de 2,3 miliarde de euro # HotNews.ro
Șeful companiei OpenAI, care a creat ChatGPT, Sam Altman, și secretarul britanic pentru tehnologie, Peter Kyle. au discutat un acord de 2 miliarde de lire sterline (2,3 miliarde de euro) pentru a oferi întregii țări…
11:30
De Ziua Independenţei Ucrainei, Volodimir Zelenski a transmis un mesaj dintr-un loc simbolic: „Construim o țară puternică pentru a trăi în siguranţă şi pace” # HotNews.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski a transmis, duminică, cu ocazia împlinirii a 34 de ani de la declararea independenţei Ucrainei, un mesaj filmat în Piaţa Independenţei din Kiev, cunoscută sub numele de Maidan. Construim o Ucraină puternică…
11:10
Festivalul Internațional George Enescu începe astăzi la București: 4.000 de artiști din 28 de țări, în peste 100 de concerte # HotNews.ro
Festivalul Enescu prezintă lumii imaginea unei Românii sofisticate, mature, frumoase, spune dirijorul Cristian Măcelaru, director artistic al festivalului. Ce dea de-a 27-a ediție a Festivalului Internațional George Enescu, cel mai important eveniment cultural al României…
10:40
Meteorologii au emis duminică dimineață o atenționare cod galben de vânt puternic care va fi în vigoare până la ora 20.00, în 15 județe din centrul, nordul și estul țării. Avertizarea cod galben pentru intensificări…
10:40
REPORTAJ din Kiev, de Ziua Independenței Ucrainei. „Dacă țara vi se pare un concept vag, aflați că noi luptăm întâi pentru familiile noastre, pentru copii și apoi pentru țară” # HotNews.ro
Ucraina sărbătorește pe 24 august declararea independenței, în 1991, adică ruperea de Uniunea Sovietică. O discuție cu oamenii din Kiev ne arată, într-un fel nepretențios și direct, ce avem și ce putem pierde, relatează din…
10:40
VIDIEO Nicușor Dan, de Ziua Independenţei Ucrainei: Hotărârea voastră, un exemplu puternic al luptei pentru libertate și democrație # HotNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, duminică, un mesaj Ziua Independenţei Ucrainei, în care a reiterat sprijinul României pentru efortul legitim al Ucrainei de a se apăra în faţa agresiunii continue a Rusiei „Cu prilejul Zilei…
10:20
Duminică, 24 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 21 august, Loteria Română a acordat peste 20.500 de…
10:20
Unul dintre liderii Europei, despre un acord de pace în Ucraina: „Suntem la o distanţă de 10 kilometri şi am parcurs, poate, primii 200 de metri” # HotNews.ro
Poziţia Rusiei continuă să îngreuneze ajungerea la un acord de pace în Ucraina, a declarat unul dintre liderii europeni care a participat, alături de Volodimir Zelenski și Donald Trump, la întâlnire crucială de săptămâna trecută…
10:00
Duminică, temperatura apei Mării Negre a mai crescut, dar rămâne în continuare scăzută pentru această perioadă a anului, după declanșarea unui fenomen de răcire. Duminică la ora 9, la Vama Veche, apa mării era de…
09:40
Cum este folosită inteligența artificială pentru a salva elefanții care sunt în pericol să fie loviți de tren # HotNews.ro
O provincie din India a pus la punct un sistem de avertizare care să salveze de la moarte elefanții ce ajung lângă șinele de cale ferată și sunt în mare pericol să fie loviți de…
