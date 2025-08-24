Acoperiș prăbușit peste trei persoane; Una dintre victime, în stare gravă
Stiripesurse.ro, 22 august 2025 21:10
Trei persoane au fost surprinse vineri de prăbușirea unui acoperiș, în satul Lucieni, comuna Hârtiești, județul Argeș. Citește mai departe...
Foamea i-a împins către gloanțele israeliene - Sfârșit tragic pentru patru palestinieni care căutau ajutor # Stiripesurse.ro
Forțele israeliene au împușcat mortal patru palestinieni care căutau ajutor și care se deplasau duminică printr-o zonă militară din sudul orașului Gaza, folosită în mod obișnuit pentru a ajunge la un punct de distribuire a alimentelor, au declarat un spital și martori oculari, Citește mai departe...
Manchester United a terminat la egalitate cu Fulham, în etapa a doua din Premier League # Stiripesurse.ro
Echipa engleză Manchester United a terminat la egalitate duminică, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Fulham, în etapa a doua din Premier League, conform news.ro. Citește mai departe...
Cum va continua Programul Anghel Saligny în următorii trei ani: Ministrul Cseke Attila vine cu ultimele informații # Stiripesurse.ro
Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, a declarat duminică, în Bihor, că se lucrează la memorandumul pentru continuarea Programului 'Anghel Saligny' pe următorii trei ani. Citește mai departe...
'Țărișoara' care bate lumea - Sorana Cîrstea a câștigat turneul de la Cleveland, dar l-a supărat pe CTP: Un cuvânt drag propagandei ceaușiste # Stiripesurse.ro
Cristian Tudor Popescu a lăudat-o pe Sorana Cîrstea pentru victoria de la Cleveland, dar nu i-a plăcut discursul româncei de la finalul partidei, criticând-o, Sorana declarând că „suntem o țară mica din Europa de Est, dar oriunde joc sunt români cu steaguri la meciuri”. Citește mai departe...
Gimnasta Amalia Lică a obţinut medalia de argint la Campionatul Mondial de la Rio de Janeiro # Stiripesurse.ro
Gimnasta Amalia Lică a debutat la nivel de senioare, la doar 16 ani, la Campionatul Mondial de la Rio de Janeiro, la care a obţinut medalia de argint la măciuci şi clasarea pe locul 17 la individual, conform news.ro. Citește mai departe...
Un singur om îl poate convinge pe Putin să oprească războiul: 'Singurul de care se teme' # Stiripesurse.ro
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a devenit un personaj principal în eforturile diplomatice pentru soluționarea conflictului din Ucraina. Citește mai departe...
Accidentul din Argeș în care au murit patru tineri. S-au rostogolit circa 600 de metri cu mașina în râpă, șoferul ar fi testat 'puterea mașinii' # Stiripesurse.ro
Ies la iveală noi detalii cutremurătoare după tragicul accident produs sâmbătă în Argeș, în care au murit patru tineri, iar unul a fost grav rănit. Poliția a deschis dosar penal pentru ucidere și vătămare corporală din culpă. Citește mai departe...
Prima pistă de biciclete pe diguri din România, construită prin PNRR, va fi finalizată în trei luni # Stiripesurse.ro
Prima pistă de biciclete din ţară construită prin PNRR pe o lungime de 192 de kilometri pe coronamentele digurilor de pe râurile Ier, Barcău, Crişul Repede, Canalul Colector şi Crişul Negru va fi finalizată în trei luni, iar primul sector realizat al acesteia, de 6,2 kilometri, pe Citește mai departe...
Misiune de salvare reușită în Cheile Turzii: Un tânăr a fost extras de pe stânci cu ajutorul elicopterului SMURD # Stiripesurse.ro
Un tânăr a căzut de pe stânci, duminică, în Cheile Turzii, județul Cluj, iar pentru salvarea sa a intervenit elicopterul SMURD, care l-a extras pe bărbat cu ajutorul troliului. Citește mai departe...
CSM Bucureşti a câştigat a 7-a Supercupă a României, după finala decisă în urma a patru reprize de prelungiri # Stiripesurse.ro
Campioana CSM Bucureşti a câştigat, duminică, a 7-a Supercupă a României, după finala decisă în urma a patru reprize de prelungiri cu Gloria Bistriţa, scor 40-39 (15-15, 30-30, 33-33, 36-36, 38-38). Meciul a durat 140 minute. Citește mai departe...
Echipa Universitatea Craiova a învins duminică, pe teren propriu, scor 2-0, gruparea Petrolul Ploieşti, în etapa a şaptea din Superligă, conform news.ro. Citește mai departe...
Contraatac de Ziua Independenței - Șeful armatei ucrainene anunță o victorie în Donețk # Stiripesurse.ro
Trupele ucrainene au eliberat trei sate din prima linie din regiunea Donețk de sub ocupația forțelor rusești, a anunțat comandantul suprem Oleksandr Sârskii pe 24 august, de Ziua Independenței Ucrainei. Citește mai departe...
Ministrul Afacerilor Externe al României, Oana Țoiu, a subliniat, la Forumul de la Alpbach, rolul strategic al Mării Negre pentru pacea durabilă în Europa și economic şi a evidențiat consecințele majore pe care evoluțiile din regiune le au asupra securității europene, euroatlantice Citește mai departe...
Tragedia momentului în lumea filmului - Consilierului lui Tony Soprano a murit la 96 de ani: 'Mă apropiam cu pași repezi de apusul unei cariere mediocre' # Stiripesurse.ro
Jerry Adler, care a petrecut zeci de ani în culisele unor producții celebre de pe Broadway înainte de a se orienta către actorie la vârsta de 60 de ani, a murit la 96 de ani. Citește mai departe...
Spitalul Județean Vâlcea va coordona toate unitățile sanitare din județ. Ministrul Sănătății: 'Vom îmbunătăți serviciile pentru pacienți' # Stiripesurse.ro
Spitalele publice din judeţul Vâlcea vor fi primele din ţară care vor experimenta realizarea consorţiului administrativ, o măsură ce se regăseşte în pachetul 2 de reforme guvernamentale şi care vizează unirea mai multor unităţilor spitaliceşti dintr-o regiune pentru o mai bună Citește mai departe...
Un cartonaş semnat de Michael Jordan şi Kobe Bryant s-a vândut sâmbătă cu 12,932 milioane de dolari # Stiripesurse.ro
Un cartonaş semnat de Michael Jordan şi Kobe Bryant s-a vândut sâmbătă cu 12,932 milioane de dolari, un record pentru un cartonaş de colecţie de sport, relatează Reuters, citat de news.ro. Citește mai departe...
Atenție, turiști români! Nu culegeți scoici de pe plajele din Grecia. Autoritățile elene aplică amenzi usturătoare # Stiripesurse.ro
Turiștii români care aleg destinații exotice trebuie să se informeze cu maximă atenție înainte să ajungă în locul lor preferat. Fiecare țară are regulile ei, iar fiecare plajă are propriile interdicții care, dacă nu sunt respectate, pot duce la amenzi surprinzător de mari. Citește mai departe...
O suprafaţă de 40 de hectare de teren au fost cuprinse de flăcări, în localitatea Racoviţeni, la faţa locului intervenind, duminică, mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Buzău. Citește mai departe...
Garanţiile de securitate pentru Ucraina postbelică trebuie susţinute de o gamă largă de state care se extind dincolo de Europa, a declarat duminică ministrul de externe german Johann Wadephul, citat de dpa. Citește mai departe...
Premierul canadian vorbește depre o eventuală prezență militară canadiană în Ucraina: Dacă agresiunea Rusiei rămâne fără răspuns, nu se va opri aici # Stiripesurse.ro
Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, a declarat duminică la Kiev că nu exclude prezenţa trupelor canadiene în Ucraina ca parte a viitoarelor garanţii de securitate propuse, al căror cadru este în prezent elaborat de Ucraina şi aliaţii săi, informează Reuters, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
Scene de groază în Germania. Un român și-a ucis logodnica, apoi s-a urcat în mașină cu cei doi copii. A provocat un accident teribil # Stiripesurse.ro
Un român a șocat întreaga Germanie după ce a comis două crime într-o zi de coșmar. Bărbatul, în vârstă de 37 de ani, și-a înjunghiat logodnica, în vârstă de 34 de ani, și a plecat împreună cu cei doi copii ai lor într-o călătorie care s-a sfârșit tragic. Citește mai departe...
Perechea de tenis de masă Elena Zaharia, Lee Zion a câștigat proba de dublu feminin din cadrul WTT Feeder Panagyurishte 2025 # Stiripesurse.ro
Perechea Elena Zaharia/Lee Zion (România/Coreea de Sud) a câştigat, duminică, proba de dublu feminin din cadrul WTT Feeder Panagyurishte 2025, competiţie desfăşurată în Bulgaria, conform news.ro. Citește mai departe...
Jandarmii din Alba intervin după semnalarea unui urs în Sohodol. Populația avertizată prin RO-Alert # Stiripesurse.ro
Un urs a fost semnalat, duminică seara, într-o localitate din judeţul Alba, iar jandarmii se deplasează în zona respectivă pentru îndepărtarea animalului. De asemenea, locuitorii din zonă au fost avertizaţi de prezenţa ursului printr-un mesaj RO-Alert. Citește mai departe...
Mihai Jurca: Dezvoltarea unor capabilităţi specifice ale industriei de apărare din România, alături de cea ucraineană, reprezintă o prioritate # Stiripesurse.ro
Vicepremierul şi ministru al Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, şi reprezentantul special al României pentru reconstrucţia Ucrainei, coordonator al aplicaţiei naţionale pentru Programul european SAFE, Mihai Jurca, au participat, duminică, la ceremoniile organizate la Kiev, cu Citește mai departe...
Alexandru Rogobete mizează pe o nouă viziune: 'Sănătatea se schimbă cu fapte și bani europeni, nu cu promisiuni' # Stiripesurse.ro
Sănătatea se schimbă cu fapte şi bani europeni, nu cu promisiuni, a declarat, duminică, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, după o vizită în judeţul Vâlcea. Citește mai departe...
Serghei Lavrov prezintă condiţiile Rusiei pentru pace în Ucraina - Se cere implicarea Consiliului de Securitate # Stiripesurse.ro
Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat într-un interviu publicat duminica aceasta că un grup de naţiuni, între care membri ai Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite, ar trebui să fie garanţii securităţii Ucrainei, informează Reuters, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
Duminica, 24 august, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 21 august, Loteria Romana a acordat peste 20.500 de castiguri in valoare totala de peste 2,15 milioane de lei. Citește mai departe...
Doi bărbați de 46 și 55 de ani sunt cercetați, acuzați că au împușcat doi lupi între localitățile Lopadea Nouă și Hopârta, județul Mehedinți.Potrivit Poliției Mehedinți, vineri noaptea, în jurul orei 23. Citește mai departe...
Casele bucureștenilor vor fi dărâmate pentru extinderea Magistralei 4. Proprietarii se plâng că despăgubirile nu acoperă valoarea locuințelor # Stiripesurse.ro
Proiectul de extindere a Magistralei 4 de metrou din București implică exproprieri semnificative, afectând zeci de case și blocuri. Guvernul a aprobat lista imobilelor și terenurilor vizate, însă mulți proprietari consideră că sumele oferite drept despăgubiri sunt insuficiente. Citește mai departe...
Iranul se va opune cu fermitate dorinţei Statelor Unite de a face Teheranul „docil şi supus”, a declarat, duminică, liderul suprem al ţării, ayatollahul Ali Khamenei, într-un comentariu difuzat de mass-media de stat.„Statele Unite vor ca Iranul să le fie supus. Citește mai departe...
A fost dezastru la Galați - CFR Cluj, o nouă înfrângere la scor, de data aceasta cu Oțelul # Stiripesurse.ro
Echipa Oţelul Galaţi a învins duminică, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia CFR Cluj, în etapa a 7-a din Superligă. Patrick, atacantul din Insulele Capului Verde, a reuşit un hat-trick, conform news.ro. Citește mai departe...
A avut curaj și a spus - Cristian Chivu, antrenorul lui Inter Milano, o vede campioană pe Napoli # Stiripesurse.ro
Antrenorul echipei italiene de fotbal Inter Milano, Cristian Chivu, a declarat că Napoli, campioana en-titre, care a învins-o uşor pe Sassuolo cu 2-0, sâmbătă, în meciul de deschidere a sezonului în Serie A, este favorită pentru cucerirea titlului şi la finele actualei ediţii a Citește mai departe...
Silicon Valley, între inovație și narcisism: Nick Clegg, fostul director Facebook, îi critică pe miliardarii care se cred victime # Stiripesurse.ro
Zona Silicon Valley (capitala mondială a tehnologiei) este plină de aroganţă şi de bărbaţi extrem de bogaţi şi macho care se consideră victime, a declarat fostul politician şi director executiv al Facebook, britanicul Nick Clegg, conform news.ro. Citește mai departe...
Mesajul lui Trump de Ziua Independenței Ucrainei/ Zelenski asigură că nu va pierde războiul # Stiripesurse.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, s-a alăturat duminică altor lideri mondiali în adresarea de mesaje de sprijin Ucrainei, care sărbătoreşte Ziua Independenţei într-un moment în care speranţele pentru pace sunt minime, în ciuda eforturilor diplomatice intense, relatează CNN, potrivit Citește mai departe...
VIDEO Avertisment dur de la Kiev: Moldova, următoarea țintă în strategia de destabilizare a Kremlinului # Stiripesurse.ro
Avertisment dur de la Kiev - Ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Andrii Sybiha, susține într-un interviu pentru TVR Moldova că interesul strategic al Rusiei este să destabilizeze situația în Republica Moldova. Citește mai departe...
VIDEO Care ar fi, de fapt, motivul care a dus la bătaie între muncitorii români și nepalezi de la fabrica din România: Polițiștii fac audieri # Stiripesurse.ro
Scene violente s-au petrecut sâmbătă, la o fabrică din Maramureș, la principalul furnizor al IKEA România. O bătaie generală s-a iscat între muncitorii români și cei nepalezi, iar motivul ar fi fost refuzul unui străin de a-i da un recipient cu aracet unui român. Citește mai departe...
UPDATE VIDEO Incendiu puternic lângă București: Sunt afectate șapte hectare, o casă a luat foc # Stiripesurse.ro
Pompierii bucureșteni intervin, duminică, pentru stingerea unui incendiu produs la vegetatie uscată pe cîmp, cu extindere în zona de pădure, și la o locuință, în localitatea Țegheș din Ilfov.UPDATE, ora 17.43. Citește mai departe...
Pilotul spaniol Marc Marquez (Ducati) a câştigat duminică Marele Premiu al Ungariei la MotoGP, a 14-a din cele 22 de etape ale Campionatului Mondial, pe circuitul Balaton Park, bifând a 14-a victorie consecutivă şi consolidându-şi poziţia de lider în clasamentul general, scrie AFP, Citește mai departe...
Politologul pro-Kremlin, fost adjunct al Dumei de Stat ruse și confident al lui Putin, Serghei Markov, a fost recunoscut drept așa-numit „agent străin”, în conformitate cu ordinul Ministerului Justiției rus, după cum relatează Censor.NET. Citește mai departe...
FOTO Ministrul Apărării, vizită la Kiev de Ziua Ucrainei - Ionuț Moșteanu: România rămâne ferm de partea Ucrainei. Nu vom ceda propagandei Rusiei # Stiripesurse.ro
Ministrul Apărării a fost, la Kiev, de Ziua Ucrainei. Ionuț Moșteanu a postat pe facebook imagini și un mesaj de susținere pentru țara vecină devastată de războiul cu Rusia. Citește mai departe...
Forțele Aeriene Israeliene efectuează atacuri în capitala Yemenului, Sanaa, controlată de houthi, potrivit presei locale, notează Times of Israel. Atacul ar fi fost o răzbunare după ce rebelii Houthi au atacat, în premieră, cu bombe cu fragmentație. Citește mai departe...
Vicepreşedintele american J.D. Vance a declarat că Moscova a făcut "concesii semnificative" în privinţa Ucrainei faţă de preşedintele american Donald Trump, la summitul pe care magnatul republican l-a organizat la 15 august în statul american Alaska cu omologul său Citește mai departe...
Polițist din Mureș cercetat pentru violență după ce și-a bruscat concubina de 18 ani # Stiripesurse.ro
Un polițist din județul Mureș este cercetat de colegii săi, pentru că și-a bruscat și amenințat concubina, o tânără în vârstă de 18 ani. A fost emis ordin de protecție provizoriu, însă tânăra a refuzat monitorizarea electronică. Citește mai departe...
Românii vor vedea 'Luna sângerie': Prima eclipsă totală de Lună după o pauză de 6 ani # Stiripesurse.ro
Ultima eclipsă totală de Lună din acest an va putea fi observată de români la începutul lunii septembrie. Cunoscută sub denumirea de 'Luna sângerie', ea apare atunci când Pământul se așază între Soare și Lună, blocând lumina solară și colorând astrul într-o nuanță Citește mai departe...
Fetiță de 10 ani, în stare critică după ce a fost lovită de o motocicletă, în Bistrița-Năsăud. A fost chemat elicopterul SMURD # Stiripesurse.ro
O fetiță în vârstă de 10 ani este în stare critică după ce a fost lovită de o motocicletă în localitatea Cormaia, județul Bistrița-Năsăud. A fost solicitat elicopterul SMURD de la Târgu Mureș. Citește mai departe...
Peste 400 de mii de persoane beneficiau în iulie de indemnizații 'speciale', dar mai puține decât în iunie # Stiripesurse.ro
Un număr de 407.854 de persoane beneficiau, în luna iulie 2025, de pensii şi indemnizaţii prevăzute de legi speciale, cu 765 mai puţine faţă de luna anterioară, conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP), conform Agerpres. Citește mai departe...
Într-un mesaj adresat duminică preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski cu ocazia Zilei Independenţei ţării sale, Papa Leon al XIV-lea şi-a exprimat speranţa că Ucrainei i se va deschide calea către pace şi dialog prin eforturile "oamenilor de bună credinţă", Citește mai departe...
Căutată de polițiști, o fetiță de 8 ani din Brăila a fost găsită de câinele familiei # Stiripesurse.ro
Fetița de 8 ani, din Brăila, dată în urmărire, după ce a dispărut din locuința bunicilor, a fost găsită de câinele familiei în ograda bunicii sale, unde se ascundea. Citește mai departe...
Neymar ghinionistul! Accidentat la coapsă în timpul antrenamentului brazilianul riscă să rateze convocarea la naţională # Stiripesurse.ro
Accidentat la coapsă în timpul antrenamentului de joi al echipei Santos, Neymar riscă să rateze convocarea la naţionala Braziliei pentru meciurile din septembrie, conform news.ro. Citește mai departe...
VIDEO Accident teribil în Constanţa: Doi motociclişti au fost grav răniţi, a intervenit elicopterul SMURD. O motocicletă a luat foc # Stiripesurse.ro
Doi motociclişti au fost grav răniţi, duminică, într-un accident rutier petrecut în judeţul Constanţa, iar una dintre victime a fost preluată cu elicopterul SMURD şi transportată la spital. O motocicletă a luat foc. Citește mai departe...
