Germania: O profesoară stă în concediu medical de 15 ani. Autoritățile au decis că e timpul să acționeze
Aktual24, 22 august 2025 21:10
O profesoară de liceu din statul german Renania de Nord-Westfalia a stat în concediu medical timp de peste 15 ani. Acum, conform unei decizii judecătorești, trebuie să fie supusă unui examen medical de specialitate. Decizia privind examenul medical a fost luată de Curtea Administrativă Superioară a Renaniei de Nord-Westfalia din Münster, relatează Welt. Profesoara și-a […]
• • •
Acum 5 minute
21:40
Trump a fost păcălit. Lavrov invocă noi pretexte pentru ca summitul Putin-Zelenski să nu aibă loc # Aktual24
Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat joi că nu există încă o agendă pentru un potenţial summit între preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, reproşându-i acestuia din urmă că „spune nu la tot” ce se propune, în timp ce preşedintele ucrainean acuză de partea sa Rusia că face totul […]
Acum 15 minute
21:20
Ciorbă nu scapă. DIICOT vine cu precizari privind dosarul Nordis: 2.000 de persoane audiate, dosarul are 400 de volume # Aktual24
DIICOT a transmis vineri că ancheta în dosarul Nordis se desfășoară cu celeritate, în ultimele șase luni fiind audiate 2.000 de persoane, dintre care 600 sunt părți vătămate, au fost efectuate percheziții informatice asupra a 230 de dispozitive electronice, dosarul având până acum 400 de volume. Procurorii au transmis vineri un comunicat de presă, în […]
Acum 30 minute
21:10
Germania: O profesoară stă în concediu medical de 15 ani. Autoritățile au decis că e timpul să acționeze
O profesoară de liceu din statul german Renania de Nord-Westfalia a stat în concediu medical timp de peste 15 ani. Acum, conform unei decizii judecătorești, trebuie să fie supusă unui examen medical de specialitate. Decizia privind examenul medical a fost luată de Curtea Administrativă Superioară a Renaniei de Nord-Westfalia din Münster, relatează Welt. Profesoara și-a […]
Acum o oră
20:40
Sprijin pentru Maia. Liderii Europei vin la Chișinău pentru că e pe frontul geopolitic cu Rusia # Aktual24
Președintele francez Emmanuel Macron, premierul polonez Donald Tusk și cancelarul german Friedrich Merz sunt așteptați la Chișinău miercuri, 27 august 2025, cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova. O garnitură extrem de puternică, rar văzută pentru o țară atât de mică. Cei 3 lideri europeni – cei mai importanți 2 lideri din Vest și cel mai […]
Acum 2 ore
20:30
Europa va avea în toamna lui 2025 3 alegeri parlamentare în țări mici importante geopolitic, cu impact asupra viitorului Europei. Vorbim despre alegerile din Republica Moldova, Cehia și Olanda. Republica Moldova (28 septembrie 2025) — Scrutinul decide dacă Chișinăul își menține accelerația pro-UE sub PAS și Maia Sandu sau dacă un front pro-rus reușește să […]
20:00
Ministrul Apărării, despre cei care distribuie fake news legate de ”război”: ”Vor să destabilizeze România, vor o Românie slabă, o Armată română slabă” # Aktual24
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a atras atenţia vineri asupra faptului că apar o serie de ştiri false în spaţiul public şi în social-media, subliniind că „nu începe niciun război” şi „nu va fi luat nimeni” în Armată. „În spaţiul public vedeţi multe ştiri false, multe minciuni care sunt răspândite în spaţiul public, în social-media […]
Acum 4 ore
19:00
Criza de benzină a Rusiei, provocată de dronele ucrainene, se agravează. Exporturile au fost interzise # Aktual24
Mai multe regiuni din Rusia, precum și zonele din Ucraina aflate sub controlul său, semnalează penurii de benzină după intensificarea loviturilor ucrainene asupra rafinăriilor ruse în această lună, pe fondul unui vârf sezonier al consumului. Pentru a preveni golurile din piață în plină perioadă de vacanțe și recoltă, Moscova a interzis exporturile de benzină ale […]
18:40
Bolojan a ajuns la Broșteni. El nu si-a anunțat vizita, așa cum au făcut populiștii Simion și Georgescu # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a efectuat vineri o vizită neanunțată în mai multe zone din Moldova, oprindu-se atât pe șantierul Autostrăzii A7, cât și în localități afectate de inundații sau în întâlniri cu autorități locale. Vizita nu figura pe agenda oficială a Guvernului. Bolojan a mers pe tronsonul Focșani – Bacău al Autostrăzii Moldovei, unde a […]
18:30
Șeful NATO este la Kiev: ”Trebuie să ne asigurăm că Rusia nu mai încearcă niciodată să pună mâna nici măcar pe un kilometru pătrat din teritoriul ucrainean” # Aktual24
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat vineri în vizită la Kiev, le-a cerut aliaţilor occidentali să dea ”garanţii de securitate solide” pentru Ucraina în cazul unui acord de pace cu Moscova, pentru a evita orice nouă invazie rusă, relatează France Presse şi Reuters, citate de Agerpres. ”Garanţiile de securitate solide vor fi esenţiale şi […]
18:20
Suveranistul Orban i se plânge lui Trump că Ucraina tot atacă o conductă rusească: „I-am cerut ajutorul preşedintelui american” # Aktual24
Premierul ungar Viktor Orban a anunţat vineri că a cerut ajutorul Statelor Unite, în timp ce aprovizionarea cu petrol a Ungariei şi Slovaciei este perturbată de atacurile ucrainene asupra infrastrucurilor energetice ruseşti, relatează AFP, citată de Agerpres. „I-am cerut ajutorul preşedintelui american. Ucrainenii continuă să bombardeze conducta petrolieră Drujba”, a transmis Orban într-un mesaj postat […]
17:40
Coaliția de guvernare din România are doar câteva luni de viață, dar deja pare să scârțâie din toate încheieturile. Iar punctul central al tensiunilor din interiorul arcului PSD-PNL-USR-UDMR este chiar primul dintre aceste partide. Social-democrații – sau mai curând spus cei din actuala conducere a partidului – sunt de părere că au mai mult de […]
Acum 6 ore
17:00
„Rusia nu este dușmanul meu”. O nouă campanie de propagandă lansată în România și Europa de Moscova # Aktual24
Rusia a lansat o campanie de propagandă în Europa sub sloganul „Rusia nu este dușmanul meu”. Autocolante cu acest mesaj au apărut în România, Franța și Italia. Informația a fost dată publicității de Centrul pentru Combaterea Dezinformării din cadrul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, anunță Kyiv Post. „Rusia a lansat campania de […]
16:40
„Am ajuns prima dată pe front în septembrie 2022, cu primele ajutoare cumpărate din banii donați de români. Motivul principal pentru care m-am implicat în cauza ucraineană este injustețea. Nedreptatea care i se întâmplă acestui popor, care ne place sau nu, ne este vecin și care a trecut prin extrem de multe greutăți”, povestește Radu […]
15:40
Extremistul Georgescu și un dubios om de afaceri, surprinși într-o parcare. Cine este afaceristul: ”450.000 de euro mi-a furat acest escroc” # Aktual24
Extremistul Călin Georgescu s-a întâlnit recent, într-o parcare din centrul Capitalei, cu omul de afaceri constănțean Ionel Rusen, personaj intens contestat în mediul de business românesc. Gigi Becali l-a acuzat pe Rusen că a escrocat alți oameni de afaceri. Imaginile, surprinse în mașina lui Ionel Rusen și publicate pe o pagină cunoscută pentru filmări de […]
Acum 8 ore
15:10
Război pe rețelele de socializare între miniștrii de Externe ai Ungariei și Poloniei. Cum a fost pus la punct Péter Szijjártó: ”Peter, aveți din partea noastră la fel de multă solidaritate cât avem și noi din partea voastră” # Aktual24
Replici aprinse pe X între miniștrii de Externe ai Poloniei și Ungariei, Péter Szijjártó și respectiv Radosław Sikorski. Cei doi au lăsat deoparte uzanțele diplomatice pentru a se răfui în privința modului în care țările lor se raportează la războiul dus de Rusia în Ucraina. „Noaptea trecută, conducta Drujba a fost atacată din nou, pentru […]
14:50
Bloomberg, citând surse oficiale: Declarațiile lui Lavrov privind respingerea garanțiilor de securitate pentru Ucraina au aruncat în aer discuțiile Rusiei cu SUA # Aktual24
Comentariile ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, care a declarat că garanțiile de securitate pentru Ucraina trebuie „respinse” dacă ar fi construite „conform logicii izolării Rusiei”, au „distrus efectiv” negocierile Rusiei cu Statele Unite. Kremlinul ar putea încerca acum să convingă Casa Albă să abandoneze subiectul garanțiilor de securitate și să retrogradeze întâlnirea Rusia-Ucraina de […]
14:30
”Wow”. Incă un fake news lansat de Anca Alexandrescu este sancționat de autoritățile statului: ”Informații false apărute în spațiul public” # Aktual24
Autoritatea Electorală Permanentă a acuzat-o pe Anca Alexandrescu (Realitatea Plus) de fake news după ce a susținut că o delegație a Ambasadei SUA investighează ”anularea alegerilor”. ”Având în vedere informațiile false apărute în spațiul public cu privire la întâlnirea dintre reprezentanții Autorității Electorale Permanente și o delegație a Statelor Unite ale Americii, AEP face următoarele […]
Acum 12 ore
13:30
UE nu se lasă păcălită de Moscova: ”Concesiile de teritorii propuse pentru a fi cedate de Ucraina sunt capcana lui Putin” # Aktual24
Kaja Kallas a declarat că a permite Rusiei să păstreze teritoriile ucrainene este o „capcană în care Putin vrea să ne lase să intrăm”. Regiunea Donbas din estul Ucrainei a fost mult timp contestată de Rusia, agresiunea militară forțând 1,5 milioane de ucraineni să fugă în ultimul deceniu. Ucraina a respins în mod constant cedarea […]
13:30
Conflict major în cadrul Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. O ”apropiată” a fostului șef al DRRM este acuzată de abuzuri și că îi ”terorizează” pe funcționarii guvernamentali # Aktual24
Un conflict major are loc în această periodă în cadrul unei structuri guvernamentale, Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM). Documente și plângeri intrate în posesia aktual24.ro o acuză de abuzuri pe Alexandra Buga, directoarea Direcției Management și Comunicare din cadrul DRRM. Aceasta ar fi o ”apropiată” a fostului secretar de stat Adrian Dupu. Într-o […]
13:20
Kievul i-a îndemnat să se plângă Moscovei. Ungaria și Slovacia s-au plâns la Bruxelles cu privire la atacurile Ucrainei asupra conductei Drujba # Aktual24
Miniștrii de externe ai Slovaciei și Ungariei s-au plâns la Comisia Europeană cu privire la atacurile asupra conductei petroliere Drujba, care au dus la suspendarea aprovizionării cu petrol rusesc către țări. Scrisoarea către Comisia Europeană a fost publicată de Ministerul slovac de Externe, relatează European Pravda. „Ministrul Afacerilor Externe și Europene al Republicii Slovace, Juraj […]
13:20
Germania: Un serviciu secret și armata recrutează jucători pe calculator pentru a-și întări diviziile cibernetice # Aktual24
Serviciul Federal de Informații (BND) al Germaniei și armata, Bundeswehr, au instalat standuri de recrutare la Conferința internațională de jocuri Gamescom, care și-a deschis porțile publicului larg joi în orașul Köln, în vestul Germaniei. Ofițerul Julia Linner, purtător de cuvânt al BND spune că vizitatorii pasionați de tehnologie sunt bineveniți să vină la standul agenției […]
12:10
Se vor vaccina și „suveraniștii”? Un nou vaccin revoluționar pe bază de ARN-mesager ar putea duce la un tratament universal împotriva cancerului # Aktual24
Un nou vaccin experimental pe bază de ARN-mesager a obținut rezultate remarcabile în studiile preclinice pe șoareci, deschizând calea către un potențial tratament universal „gata de utilizare” pentru diferite forme de cancer. Cercetătorii de la Universitatea din Florida au descoperit că acest vaccin poate intensifica efectele terapiilor imune deja existente, în special în combinație cu […]
11:40
Un inginer chinez a construit un metrou miniatural, perfect funcțional, pentru pisicile lui – VIDEO # Aktual24
Un creator de conținut din China a devenit celebru pe internet după ce a construit un sistem de metrou complet funcțional, dedicat exclusiv pisicilor sale. De profesie inginer, Xing Zhilei, cunoscut pe YouTube ca „Xing’s World”, a petrecut patru luni pentru a realiza această structură minuțioasă, care include o stație de metrou miniaturală, un tren […]
11:10
Ungaria, lăsată din nou cu conducta goală: Un nou atac ucrainean asupra conductei Drujba a oprit livrările de petrol rusesc, pentru a treia oară în câteva zile # Aktual24
Aprovizionarea cu petrol rusesc către Ungaria a fost din nou întreruptă în urma unui atac asupra conductei Drujba, în apropierea graniței dintre Rusia și Belarus. Potrivit ministrului ungar de externe, Péter Szijjártó, citat de RBC Ukraine, incidentul reprezintă a treia astfel de lovitură într-un interval scurt, ridicând semne serioase de întrebare privind securitatea energetică regională. […]
10:40
Donald Trump a concediat-o pe una dintre cele mai reputate analiste CIA, specializată pe Rusia, fiindcă aceasta a participat la ancheta privind amestecul Kremlinului în alegerile din 2016 # Aktual24
Administrația Trump a declanșat un nou val de controverse după ce una dintre cele mai importante analiste ale CIA pe Rusia a fost concediată, în cadrul unei epurări mai ample a serviciilor de informații. Potrivit unui articol publicat de The Economist, analista – care a condus echipa CIA specializată pe Rusia și Eurasia în timpul […]
10:10
O judecătoare federală a dispus închiderea centrului de detenție „Alligator Alcatraz” în termen de 60 de zile și a bloclat admiterea de noi deținuți # Aktual24
Judecătoarea Kathleen Williams a emis o hotărâre importantă prin care ordonă închiderea facilității controversate de detenție „Alligator Alcatraz” din Florida în termen de 60 de zile. De asemenea, instanța a decis să blocheze admiterea oricăror noi deținuți în această unitate, limitând astfel operațiunile acesteia, scrie The Washington Post. Această facilitate, situată în apropierea mlaștinilor Everglades […]
09:40
Departamentul de Stat al SUA va verifica dosarele a peste 55 de milioane de străini care dețin vize americane valabile, căutând eventuale încălcări ale legislației, în vederea deportării # Aktual24
Departamentul de Stat al Statelor Unite a anunțat că desfășoară o amplă analiză a dosarelor a peste 55 de milioane de străini care dețin vize americane valabile, în căutarea unor eventuale încălcări ale legislației privind imigrația, siguranța publică și securitatea națională. Informația a fost confirmată de agenția Associated Press și reflectă o politică de „verificare […]
09:10
Mai rău ca sub Stalin: Rușii care spun bancuri cu Putin ajung să facă închisoare pentru „huliganism” # Aktual24
În Rusia, lipsa de respect față de autorități și insultele la adresa liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, pot duce nu doar la amenzi, ci, mai nou, și la arest. Din 2019 până în prezent, au fost inițiate aproape 400 de dosare, potrivit publicației ruse Verstka. Aceasta notează că acuzațiile privind lipsa de respect față […]
08:50
Guvernul de la Chișinău respinge acuzațiile Mariei Zaharova potrivit cărora „Maia Sandu a transformat Republica Moldova într-un ghetou”: „Federația Rusă nu are niciun drept să ne ofere lecții de democrație” # Aktual24
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al Republicii Moldova a reacționat ferm la recentele declarații ale purtătorului de cuvânt al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, care a acuzat autoritățile de la Chișinău de presupuse presiuni asupra opoziției pro-ruse, în contextul alegerilor parlamentare programate pentru 28 septembrie. Într-un comunicat transmis presei și citat de Moldpres, diplomația moldoveană […]
Acum 24 ore
08:30
Numeroși nord-coreeni au căzut în luptele contra Ucrainei. Kim Jong Un vorbește despre „rafale de gloanţe şi bombe” # Aktual24
Imagini difuzate vineri de mass-media de stat nord-coreene îl arată pe liderul Kim Jong Un în genunchi în faţa portretelor soldaţilor căzuţi în luptă pentru Rusia împotriva Ucrainei, şi îmbrăţişând un supravieţuitor al conflictului, relatează AFP, citată de Agerpres. În timpul unei ceremonii care a avut loc la sediul Partidului Muncitorilor din Coreea la Phenian, […]
08:30
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, bagă spaima în mafia lemnelor: 30% din suprafața acoperită cu păduri va fi supravegheată video, pentru a stopa tăierile ilegale # Aktual24
Fenomenul tăierilor ilegale de arbori din România continuă să reprezinte o problemă gravă, cu impact major asupra mediului și economiei naționale. Potrivit unor investigații recente, între 2021 și 2024 au fost tăiați ilegal peste 4,7 milioane de metri cubi de lemn din pădurile primare și seculare ale țării, afectând aproape 140.000 de hectare, dintre care […]
08:20
Un condamnat care se ascundea de opt ani a fost adus în țară din Norvegia. În 2017, el a lovit cu sabia un mascat # Aktual24
Un bărbat de 37 de ani din Suceava, urmărit internaţional din categoria „most wanted”, va fi adus vineri în ţară de Poliţia Română. Potrivit unui comunicat de presă, acesta era urmărit internaţional pentru săvârşirea infracţiunilor de ultraj, tentativă la omor calificat şi trafic de persoane, fiind condamnat la 12 ani şi 8 luni de închisoare. […]
08:20
Comisia de eliberare condiționată din California a respins eliberarea lui Erik Menendez, cel care, alături de fratele său, și-a ucis părinții acum 30 de ani, într-un caz celebru, transformat în serial Netflix # Aktual24
Cererea lui Erik Menendez de a fi eliberat a fost respinsă de Comisia de eliberare condiţionată din California. Cel mai tânăr dintre cei doi cunoscuţi fraţi Menendez, care au fost condamnaţi în dosarul împuşcării, în 1989, a părinţilor lor bogaţi, în Beverly Hills, a pledat joi în faţa Comisiei de eliberare condiţionată, scrie The New […]
08:10
Donald Trump a anunțat că va patrula personal, alături de forțele de ordine, pe străzile capitalei Washington DC, pentru a-i vâna pe criminali și pe imigranții ilegali # Aktual24
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat recent că va „patrula pe străzile capitalei” împreună cu forțele de ordine și unități ale Gărzii Naționale, în contextul unei campanii federalizate de combatere a criminalității și a imigrației ilegale în Washington. Declarația a atras atenția presei americane și internaționale, fiind percepută atât ca o mișcare politică puternică, […]
07:50
Frații Tate își construiesc în București un buncăr în valoare de 4 milioane de dolari, cu cămări de provizii, sală de forță și… bară de striptease # Aktual24
Unul dintre cei mai cunoscuți constructori de buncăre subterane din lume, americanul Ron Hubbard, a confirmat că lucrează la un proiect de anvergură în București, destinat fraților Andrew și Tristan Tate. Cei doi influenceri britanici, stabiliți în România, sunt acuzați de autoritățile din România și Marea Britanie de trafic de persoane, viol și constituire de […]
07:40
Explozie de violență în Columbia: două atacuri ale unor grupări armate clandestine s-au soldat cu cel puțin 14 morți și zeci de răniți # Aktual24
Un camion-capcană, drone explozive și focuri de armă: două atacuri ale unor grupări armate s-au soldat cu cel puțin 14 morți și zeci de răniți joi într-o escaladare dramatică a violențelor în Columbia. Conform cotidianului local Prensa Libre, această creștere a violențelor are loc cu un an înainte de alegerile prezidențiale și a fost marcată […]
07:20
Guvernul SUA suspendă vizele de muncă pentru șoferii de camion străini, pe motiv că aceștia „pun în pericol viețile americanilor” # Aktual24
Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a anunțat joi suspendarea imediată a acordării vizelor de muncă pentru șoferii de camioane comerciale străini, o măsură ce intensifică eforturile Administrației Trump de a impune standarde stricte de competență lingvistică în rândul șoferilor profesioniști, invocând motive de siguranță rutieră. „Începând imediat, suspendăm acordarea tuturor vizelor de muncă […]
07:10
Legendarele „săptămâni” ale lui Trump: președintele SUA afirmă că va ști dacă se face sau nu pace în Ucraina în „două săptămâni” # Aktual24
Președintele SUA Donald Trump, care dorește să-i reunească pe președinții rus și ucrainean la aceeași masă, a declarat joi într-un interviu telefonic că va ști mai mult “în următoarele două săptămâni” despre șansele de pace în Ucraina. „Aș spune că în următoarele două săptămâni vom ști într-un fel sau altul. După aceea, s-ar putea să […]
21 august 2025
23:40
Secrete militare pentru 12.000 de dolari. Marinar american condamnat pentru spionaj în favoarea Chinei # Aktual24
Marinarul american Jinchao Wei a fost găsit vinovat de spionaj pentru vânzarea de secrete militare unui agent chinez pentru 12.000 de dolari. Acesta a transmis fotografii, videoclipuri și informații despre nave folosind aplicații criptate. Departamentul de Justiție al SUA a condamnat un marinar american pentru spionaj în favoarea Chinei – inculpatul a fost implicat în […]
23:10
Camera Reprezentanților din Texas aprobă hărți redesenate în beneficiul Partidului Republican pentru alegerile federale intermediare din 2026 # Aktual24
Camera Reprezentanților din Texas a aprobat hărțile Congresului redesenate solicitate de președintele SUA, Donald Trump, care ar oferi Partidului Republican un avantaj în alegerile federale intermediare din 2026. Trump a insistat asupra revizuirii extraordinare de la mijlocul deceniului pentru a oferi partidului său o șansă mai bună de a deține controlul în Camera Reprezentanților din […]
22:40
India și Rusia intenționează să crească schimburile comerciale la 100 de miliarde de dolari pe fondul tensiunilor cu SUA # Aktual24
Delhi și Moscova și-au stabilit un obiectiv ambițios – creșterea comerțului bilateral la 100 de miliarde de dolari în termen de cinci ani. În acest context, ambele țări încearcă să elimine barierele comerciale și să demonstreze unitate în rezistența la presiunea tarifară din partea Washingtonului. India și Rusia și-au anunțat intenția de a extinde semnificativ […]
22:10
Tulsi Gabbard va da afară aproape jumătate din personalul Comunității Serviciilor Secrete ale SUA: „Este vorba despre instalarea loialiștilor și eliminarea oricui se opune politicilor patrimoniale/autoritare ale lui Trump” # Aktual24
Directorul Serviciului Național de Informații (ODNI), Tulsi Gabbard, intenționează să reducă 40% din personalul agenției până în octombrie, anunță presa americană. Reducerile de personal ale lui Gabbard ar urma să elimine diverse centre din cadrul Biroului Directorului Serviciului Național de Informații (ODNI), inclusiv cele care monitorizează eforturile străine de a influența americanii; proliferarea armelor de […]
21:40
Un feribot care planează precum un pelican va schimba călătoriile pe apă. Este propus și ca navă de război pentru armata SUA # Aktual24
Feribotul de pasageri cu aripi care planează peste suprafața golfului american Narragansett ar putea fi o nouă metodă de transport de coastă sau un nou tip de navă de război. Producătorul său, compania Regent Craft, pariază pe ambele, relatează NBC News. Doisprezece elice care bâzâie încet aliniază anvergura aripilor de 20 de metri a navei […]
Ieri
21:30
Trump a scăpat, pentru moment, de plata a jumătate de miliard pentru fraudă. O curte spune că a fraudat, dar penalitatea e prea mare # Aktual24
O curte de apel din New York a anulat amenda de circa 500 de milioane de dolari pe care judecătorul Arthur Engoron o impusese anul trecut lui Donald Trump, în dosarul civil de fraudă. Într-o decizie amplă publicată joi, completul Diviziei de Apel a Curții Supreme a statului New York a menținut constatarea că Trump […]
21:20
Devine destul de clar în acest moment că Rusia nu are în plan vreo pace iminentă în Ucraina, în ciuda entuziasmului public arătat de președintele american Donald Trump față de această ipoteză. Summitul de pace de la Alaska a fost pur și simplu încă o mișcare a Rusiei p tabla de șah. Vladimir Putin nu […]
21:20
Tănasă insistă cu dezinformările rasiste: ”Cum e? Vă treziți?”. Prezintă ca actuală o știre veche de 6 ani # Aktual24
Deputatul extremist Dan Tănasă continuă să promoveze mesaje rasiste și xenofobe. Joi seară, el a postat un nou mesaj prin care încearcă să-i sperie pe români. ”Cum e? Vă treziți?”, a scris Tănasă pe X prezentând o știre veche de acum 6 ani. Știrea a fost difuzată de Pro TV iar cele anunțate nu s-au […]
21:10
O instanța americană admite un proces împotriva loteriei electorale a lui Musk. Acesta este acuzat de fraudă # Aktual24
În ultimul an, relația dintre Elon Musk și Donald Trump a fost înfloritoare: CEO-ul Tesla a făcut campanie pentru republican în campania electorală națională – distribuind milioane de dolari sub formă de loterie. Se pare că acest lucru se întoarce împotriva lui. CEO-ul Tesla, Elon Musk, se confruntă cu un proces în care este acuzat […]
20:20
Bolojan, despre blocajele PSD-iste: ”Dacă ședințele coaliției ar fi funcționat în această perioadă, unele decizii le-am fi luat mai repede” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, într-un interviu pentru Antena 1 că ”dacă și ședințele coaliției ar fi funcționat în această perioadă, unele decizii le-am fi luat mai repede”. Reamintim că PSD boicotează ședințele coaliției sub diferite pretexte de peste două săptămâni. „Coaliția funcționează, guvernul lucrează. Funcționăm și lucrurile merg înainte. Cu domnul Grindeanu și […]
19:50
Cătălin Drulă, fost lider USR și fost ministru al Transporturilor, a anunțat joi că ”am susținerea lui Nicușor Dan” pentru Primăria Capitalei. „Vreau să fiu primar, nu-mi caut un job”, a subliniat Drulă. Drulă a declarat că va intra în cursă din partea USR, dar a subliniat că mizează pe o candidatură susținută de o […]
19:40
Au ciripit? Trei mercenari de-ai lui Potra au fost puși în libertate la solicitatea procurorilor # Aktual24
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus, joi, eliberarea din arest preventiv a trei mercenari din gruparea lui Horaţiu Potra. Este vorba de Ioan Lup, Andrei Florin Lup şi Manfred Ioan Hauptman, care vor fi plasaţi sub control judiciar. Cererea de eliberare a fost făcută chiar de procurorii de la Parchetul General care se […]
