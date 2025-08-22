Germania: O profesoară stă în concediu medical de 15 ani. Autoritățile au decis că e timpul să acționeze

17:40

Coaliția de guvernare din România are doar câteva luni de viață, dar deja pare să scârțâie din toate încheieturile. Iar punctul central al tensiunilor din interiorul arcului PSD-PNL-USR-UDMR este chiar primul dintre aceste partide. Social-democrații – sau mai curând spus cei din actuala conducere a partidului – sunt de părere că au mai mult de […]