Cum poate România să profite de procesul de pace al lui Donald Trump? Trei direcții majore propuse de Alina Mungiu-Pippidi
Stiripesurse.ro, 22 august 2025 21:10
Analistul politic Alina Mungiu-Pippidi publică pe HotNews o opinie tranșantă privind poziția României față de procesul de pace promovat de președintele american Donald Trump și strategiile regionale. Citește mai departe...
21:40
Ungaria şi Slovacia au trimis vineri o scrisoare Comisiei Europene prin care cer Bruxellesului să îşi respecte angajamentul de a garanta siguranţa aprovizionării energetice a statelor Uniunii Europene, după ce, potrivit lor, în urma celui mai recent atac ucrainean asupra conductei Citește mai departe...
21:40
Ministrul Oana Ţoiu va prezenta viziunea României asupra regiunii la Forumul European Alpbach # Stiripesurse.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, va prezenta sâmbătă, la Forumul European Alpbach din Austria, viziunea României asupra viitorului regiunii, informează MAE, conform AGERPRES.Şefa diplomaţiei române va participa până duminică la sesiunile dedicate rolului Europei în lume. Citește mai departe...
21:40
Canada a anunțat vineri că va renunța la taxele vamale de represalii, pentru a se alinia cu scutirile de taxe acordate de SUA pentru bunurile acoperite de Acordul de Liber Schimb între Statele Unite, Mexic și Canada (USMCA). Citește mai departe...
21:40
Se cere arestarea pentru 30 de zile pentru un tânăr care a ucis cu bestialitate o pisică # Stiripesurse.ro
Procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Zărnești a solicitat instanței, vineri, arestarea preventivă a unui bărbat de 28 de ani, recidivist, pentru 30 de zile, după ce acesta a fost implicat în uciderea cu intenție a unei pisici. Citește mai departe...
21:40
Echipa UTA Arad a încheiat la egalitate vineri, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia Unirea Slobozia, în primul meci al etapei a şaptea a Superligii, conform news.ro.La Arad, ialomiţenii au încercat marea cu degetul în atac, prin Ibrian (min. 27) şi Afalna (min. Citește mai departe...
21:40
'Dacă muncești din greu, guvernul ar trebui să te lase în pace': JD Vance promovează noua lege a lui Donald Trump ca pe un sprijin pentru clasa muncitoare # Stiripesurse.ro
Vicepreședintele JD Vance a prezentat noua lege radicală a președintelui Donald Trump ca fiind o „reducere a impozitelor pentru familiile muncitoare” în timpul unei vizite joi la o instalație de refrigerare din statul Georgia, relatează AP, citat de Mediafax. Citește mai departe...
21:40
Scandal în jurul conducerii companiilor de stat: Miruţă acuză 'combinaţii' şi cere reformă # Stiripesurse.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, cere modificarea Ordonanţei 109 privind conducerea companiilor de stat și acuză că multe dintre acestea sunt folosite ca „instrumente de combinații”, nu ca motoare economice. Citește mai departe...
21:30
VIDEO Tensiuni majore în Coaliție! Pachetul 2 de măsuri fiscale, blocat. Miruță: 'Trebuia să fie gata de o lună, nu e semn bun' # Stiripesurse.ro
Pachetul 2 de măsuri fiscale, menit să reducă deficitul bugetar, este blocat de disputele din Coaliția condusă de premierul Ilie Bolojan. Citește mai departe...
21:20
Bursa de la Bucureşti a închis în scădere ultima şedinţă de tranzacţionare din această săptămână # Stiripesurse.ro
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis cu scăderi pe aproape toţi indicii ultima şedinţă de tranzacţionare din această săptămână, cu o valoare a schimburilor de 132,63 milioane de lei (aproximativ 22, 24 milioane de euro). Citește mai departe...
21:10
Preşedintele chilian Gabriel Boric a anunţat vineri eliberarea a 104 suporteri chilieni reţinuţi în Argentina după ciocniri violente în timpul unui meci de fotbal desfăşurat miercuri între Independiente şi Universidad de Chile, informează news.ro. Citește mai departe...
21:10
21:10
Trei persoane au fost surprinse vineri de prăbușirea unui acoperiș, în satul Lucieni, comuna Hârtiești, județul Argeș. Citește mai departe...
21:00
Probleme majore pentru cea mai mare economie din lume: SUA, pândită de inflație, cât și de riscuri pentru ocuparea forței de muncă # Stiripesurse.ro
Procesul-verbal al şedinţei Rezerveri Federale (fed) din SUA din iulie arată că oficialii băncii centrale americane sunt împărţiţi în privinţa politicii monetare, majoritatea votând pentru menţinerea dobânzii de referinţă la intervalul 4,25%–4,5%, dar doi guvernatori, Citește mai departe...
21:00
Cutremur în Franța: Comuniștii ies în stradă împotriva unui monument al victimelor comunismului # Stiripesurse.ro
Primarul oraşului Saint-Raphael, o celebră staţiune balneară pe litoralul din sudul Franţei, urmează să dezvelească sâmbătă un monument dedicat victimelor "totalitarismului comunist", o iniţiativă contestată de Partidul Comunist francez, care intenţionează să Citește mai departe...
20:40
VIDEO Ministrul Economiei, legat de mâini în propria ogradă: 'Am primit basculat patru ministere, cu tot cu rebuturi! Va fi măcel' # Stiripesurse.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a făcut vineri seară o serie de declarații explozive despre situația din ministerul pe care îl conduce. Citește mai departe...
20:30
Bruce Springsteen lansează o piesă inedită, extrasă din sesiunile de înregistrare ale albumului 'Born To Run' # Stiripesurse.ro
Bruce Springsteen a lansat vineri o piesă inedită, intitulată "Lonely Night in the Park", extrasă din sesiunile de înregistrare ale albumului "Born To Run", unul dintre cele mai emblematice discuri ale sale, scos pe piaţă în urmă cu 50 de ani, a Citește mai departe...
20:30
VIDEO Accident grav lângă o trecere de pietoni: Doi copii de 7 ani, în stare gravă după ce au fost loviți de o mașină # Stiripesurse.ro
Doi băieți, de aproximativ 7 ani, au fost răniți vineri seară, pe Calea Sighișoarei din municipiul Târgu Mureș, la intrarea pe strada Valea Rece, după ce au fost loviți de un autoturism în apropierea unei treceri de pietoni. Citește mai departe...
20:30
Ideea preluată din marile capitale europene pentru a fluidiza traficul: Un concept importat din străinătate, primit cu entuziasm în România # Stiripesurse.ro
Brașovul ar putea avea, în următorii patru ani, trenuri metropolitane. Proiectul, evaluat la 238 de milioane de euro, este gândit ca o soluție pentru navetiști și turiști, dar și ca o legătură directă cu Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav. Citește mai departe...
20:30
Înotătorul român Darius Coman a terminat, vineri, al şaselea în finala probei de 200 m bras, în cadrul Campionatului Mondial de înot pentru juniori, de la Otopeni, scrie news.ro.Darius Coman a ocupat locul 6 în finala probei de 200 m bras, încheind cursa cu timpul de 2:11.89 minute. Citește mai departe...
20:20
Adio aer irespirabil! Ministerul Mediului pune în consultare publică 'Legea Mirosului' # Stiripesurse.ro
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat în consultare publică proiectul de reglementare cunoscut sub denumirea de Legea Mirosului, document care stabilește metodologia de măsurare a disconfortului olfactiv și planul de gestionare a situațiilor în care cetățenii sunt Citește mai departe...
20:10
Festivalul Enisala - Unitate la cetate, programat să înceapă vineri seara, a fost amânat de organizatori, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, aşa că evenimentul va începe sâmbătă seara, cu un spectacol aviatic şi de paraşutism oferit de Aeroclubul României şi se va Citește mai departe...
20:10
Uniunea Europeană a transferat un ajutor financiar suplimentar de 4,05 miliarde de euro către Ucraina, cu puţin timp înaintea Zilei Independenţei acestui stat (24 august), transmite dpa. Citește mai departe...
20:10
Putin a obținut ce a vrut în Alaska. Șefa diplomației UE: Cedarea teritoriilor ucrainene ar fi o 'capcană' # Stiripesurse.ro
Șeful diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a avertizat împotriva presiunilor de a forța Ucraina să cedeze teritorii Rusiei în cadrul unui viitor acord de pace. Citește mai departe...
20:00
'Nu începe niciun război şi nu luăm pe nimeni la oaste'. Ministrul Apărării dezminte scenariile alarmiste # Stiripesurse.ro
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a transmis vineri un mesaj public prin care a infirmat o serie de ştiri false care circulă pe reţelele sociale şi în spaţiul public, subliniind că nu există pericolul declanşării unui conflict militar şi că nu se pune problema unei Citește mai departe...
20:00
Andrei Gușă (AUR): 'Românii dispar! Într-un secol, riscăm să nu mai existăm în propria țară' # Stiripesurse.ro
Deputatul AUR Andrei Gușă reacționează la declarațiile controversate ale deputatului Dan Tănasă privind livrările făcute de muncitorii străini și avertizează asupra depopulării accelerate a României. Potrivit acestuia, peste 200. Citește mai departe...
20:00
Muzeul de artă din Tulcea găzduieşte, începând de vineri, expoziţia "New Hope" semnată de Roman Tolici, unul dintre cei mai cunoscuţi artişti contemporani români de origine basarabeană, lucrările de pe simeze putând fi admirate de public până la finele lunii Citește mai departe...
20:00
Vijelia a făcut prăpăd în București: Copaci prăbușiți peste mașini, inclusiv pe linia de tramvai # Stiripesurse.ro
În urma codului portocaliu de vijelii emis astăzi pentru Capitală, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) București-Ilfov a intervenit la numeroase solicitări generate de fenomenele meteo severe. Citește mai departe...
19:50
Campioana Dinamo Bucureşti a câştigat, vineri, al 8-lea trofeu Supercupa României din palmares, după finala cu Minaur Baia Mare, la turneul de la Bistriţa. Medalia de bronz a revenit vicecampioanei Potaissa Turda, potrivit news.ro. Citește mai departe...
19:40
Președintele Belarusului, Alexander Lukashenko, a temperat vineri speranțele unei eliberări masive a deținuților, cerută de președintele american Donald Trump într-un apel telefonic săptămâna trecută.Trump solicitase eliberarea a aproximativ 1. Citește mai departe...
19:40
Tensiuni pe axa Iași–Chișinău: Mihai Chirica suspendă raporturile cu Ion Ceban: 'Mă obligă legea' / Reacția edilului Chișinăului # Stiripesurse.ro
Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a anunțat vineri că suspendă raporturile oficiale cu edilul Chișinăului, Ion Ceban, după ce acestuia i-a fost interzis accesul în Spațiul Schengen pentru o perioadă de cinci ani. Citește mai departe...
19:30
Echipa covăsneană Sepsi OSK a învins vineri, în deplasare, scor 2-0, formaţia CSC Şelimbăr, în etapa a patra din Liga 2. Este prima victorie stagională pentru Sepsi, scrie news.ro. Citește mai departe...
19:30
Woody Allen, Emir Kusturica şi Mark Dacascos vor participa la Festivalul Internaţional de Film de la Moscova # Stiripesurse.ro
Regizorii Woody Allen, Emir Kusturica şi actorul Mark Dacascos vor participa la Festivalul Internaţional de Film de la Moscova, care va avea loc între 23 şi 27 august, transmite vineri agenţia EFE. Citește mai departe...
19:30
Vijelii puternice anunțate pentru această seară. Autoritățile recomandă evitarea deplasărilor # Stiripesurse.ro
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a emis vineri seară o alertă RO-Alert de vreme extremă.Potrivit avertizării, între orele 19:15 și 20:15, în data de 22 august 2025, sunt așteptate rafale de vânt puternice ce pot depăși 70–80 km/h, însoțite de Citește mai departe...
19:30
Donald Trump nu reușește să își îndeplinească promisiunea: O întâlnire Putin-Zelenski ar fi ca amestecul uleiului cu oțetul # Stiripesurse.ro
Preşedintele american Donald Trump, care a promis să-i aducă la o întâlnire pe preşedinţii rus şi ucrainean, Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski, pentru a negocia încheierea războiului dintre ţările lor, dar nu reuşeşte să-şi pună în practică această promisiune, a comparat Citește mai departe...
19:20
Tânăr oprit cu un focuri de armă, chiar înainte să lovească cu un topor un alt bărbat # Stiripesurse.ro
Un tânăr care intenționa să lovească în cap cu un topor un bărbat a fost oprit cu un foc de armă în plan vertical tras de o polițistă. Incidentul a avut loc într-o comună din Dolj. Polițista a fost amenințată cu acte de violență. Citește mai departe...
19:20
MAE, atenţionare de călătorie: Bulgaria - suspendarea temporară a transportului ferry la traversarea Dunării # Stiripesurse.ro
Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care intenţionează să călătorească în Bulgaria sau să tranziteze teritoriul acestui stat către Grecia ori Turcia că activitatea de transport cu feribotul este suspendată temporar la traversarea fluviului Dunărea pe la Citește mai departe...
19:20
VIDEO LIVE Donald Trump, anunț mult așteptat din Biroul Oval - ce se întâmplă cu acordul de pace din Ucraina # Stiripesurse.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, va susține vineri, 22 august, un discurs televizat din Biroul Oval, începând cu ora 19:00, ora României. Citește mai departe...
19:10
Mișcare-surpriză în Europa de Est: Estonia vrea să trimită o companie militară în Ucraina # Stiripesurse.ro
Estonia este dispusă să participe la o eventuală operaţiune de menţinere a păcii în Ucraina cu efective de până la o companie, a afirmat vineri premierul Kristen Michal, cu prilejul unei conferinţe de presă la Tallinn alături de omologul său finlandez, transmite Reuters. Citește mai departe...
19:10
Procesul care ar putea schimba regulile pentru milioane de români: decizie-cheie despre banii din Pilonul II / Cazul unei judecătoare ÎCCJ # Stiripesurse.ro
Un litigiu recent de la Tribunalul București scoate la lumină o situație complexă care ar putea afecta milioane de români înscriși în sistemul de pensii private obligatorii – Pilonul II. Citește mai departe...
19:00
Ilie Năstase, la al cincilea final conjugal: judecătorii, decizie importantă privind divorțul intentat de Ioana # Stiripesurse.ro
„Divorțul anului” la Constanța: Ilie Năstase ajunge pentru a cincea oară în fața judecătorilor. S-a stabilit primul termen în dosarul de divorț. Ilie Năstase, unul dintre cele mai mari nume ale sportului românesc, traversează din nou un moment de răscruce în viața personală. Citește mai departe...
19:00
Arsenalul nuclear al Chinei este în creştere: momentul în care Beijingul ar putea ataca # Stiripesurse.ro
Pe lângă o creştere masivă a puterii de foc militare convenţionale, China s-a lansat într-o creştere rapidă şi susţinută a dimensiunii şi capacităţii forţelor sale nucleare, potrivit experţilor militari şi în controlul armelor din SUA, informează Reuters, scrie Agerpres. Citește mai departe...
18:40
Noi negocieri vor avea loc marţi între iranieni şi europeni în dosarul programului nuclear iranian, pentru ajungerea la o soluţie care să evite restabilirea sancţiunilor împotriva Teheranului, şeful diplomaţiei franceze avertizând că 'timpul presează', transmite AFP. Citește mai departe...
18:40
SUA, între inflație și șomaj: Preşedintele Rezervei Federale anunță posibile tăieri de dobândă # Stiripesurse.ro
SUA se apropie de momentul în care Rezerva Federală (Fed) va trebui să reducă dobânda de referinţă pentru a susţine piaţa muncii, a apreciat vineri preşedintele băncii centrale americane, Jerome Powell, într-un discurs aşteptat cu nerăbdare de pieţele financiare. Citește mai departe...
18:40
'O mișcare foarte neprietenoasă!' - Viktor Orban i-a scris lui Donald Trump după atacul Ucrainei asupra conductei Drujba / Reacția liderului SUA # Stiripesurse.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a anunțat că i-a trimis o scrisoare președintelui american Donald Trump în legătură cu atacul Ucrainei asupra conductei petroliere Drujba, prin care Rusia livrează petrol Ungariei și Slovaciei, informează Ukrainska Pravda, conform digi24.ro. Citește mai departe...
18:40
Alexandru Rogobete anunță colapsul sistemului sanitar, dacă nu 'se schimbă' ceva: În continuare există unităţi sanitare în care nu se găseşte paracetamol # Stiripesurse.ro
Propunerile Ministerului Sănătăţii în pachetul 2 de măsuri economice ale Guvernului vor fi aprobate în totalitate, dă asigurări ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete are spune că acestea propuneri nu sunt făcute într-un birou. Citește mai departe...
18:40
Serge Aurier, abia ajuns în Iran, suferă de hepatita B şi va fi indisponibil şase luni # Stiripesurse.ro
Serge Aurier (32 ani), care tocmai s-a alăturat echipei Persepolis FC din campionatul iranian, va fi nevoit să lipsească aproximativ şase luni de pe teren. Ivorianul ar fi contractat hepatita B, relatează L'Equipe, citat de news.ro.Aventura iraniană a lui Serge Aurier începe prost. Citește mai departe...
18:30
Studiu: Persoanele care nu se hidratează corespunzător răspund mai puternic la stres # Stiripesurse.ro
Persoanele care nu beau suficientă apă au un răspuns biologic mai puternic la stres, conform unui studiu citat vineri de DPA/PA Media, informează Agerpres. Citește mai departe...
18:30
Vara nu se lasă: început călduros de toamnă anunțat de meteorologi / Prognoza pentru septembrie # Stiripesurse.ro
Administrația Națională de Meteorologie anunță că toamna va începe cu temperaturi peste mediile normale în septembrie în cea mai mare parte a României, transmite Mediafax. Citește mai departe...
18:30
Doi bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore într-un dosar în care se fac cercetări pentru 15 furturi din societăți comerciale, din care 10 din aparate de tip self pay, anunță vineri IGPR. Citește mai departe...
18:20
Cazul crimei din Craiova: DGASPC ia măsuri pentru fetită rămasă orfană după ce tatăl i-a ucis mama # Stiripesurse.ro
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Dolj a anunţat că fetiţa din Craiova, rămasă orfană după ce tatăl i-a ucis mama, joi, şi apoi s-a sinucis, se află în grija familiei extinse, iar specialiştii DGASPC monitorizează această situaţie. Citește mai departe...
