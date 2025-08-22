Uzina de apă din Focșani, afectată de furtună. Alimentarea cu apă a orașului, întreruptă

12:00

Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Românii cu venituri mici care se încadrează în obținerea voucherelor pentru energie se pot înscrie, începând de miercuri 20 august, pe platforma special concepută de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS). Persoanele singure cu venituri mai mici de 1.900 lei pe lună sau familiile cu venituri medii mai mici de 1.784 lei pe lună, de persoană, […]