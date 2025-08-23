Andrei Gușă (AUR): „Românii dispar! Într-un secol, riscăm să nu mai existăm în propria țară”

16:40

Administrația de la Moscova a semnalat, vineri, că președintele Vladimir Putin este pregătit de o întrevedere cu omologul său rus, Volodimir Zelenski, subliniind însă că în momentul de față nu se întrunesc condițiile pentru un astfel de summit. ”Președintele Putin a spus clar că este pregătit să aibă o întrevedere cu Zelenski dacă această întrevedere […]