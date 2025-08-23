Dezinformare și manipulare climatică: Renunțarea la fumat vindecă cancerul!?
Contributors.ro, 23 august 2025 04:40
Cristofor Columb a fost primul socialist:nu știa încotro se îndreaptă, ignora unde se aflăși făcea toate acestea pe cheltuiala contribuabililor.Winston Churchill În primul meu articol publicat pe această platformă în aprilie 2014 (Gasland sau puterea manipulării)amanalizat modul în care fake-documentarul Gasland (2010) a folosit dezinformarea exploatând o imagine cu un puternic conținut emoțional – apa […]
• • •
05:00
Când vine vorba în sfera publică de studenți, în general, asta e în legătură cu: burse, facilități la transport, cămine (chirii), decizii ale administrației centrale, elemente de legislație care sunt criticabile. Câteodată, hărțuirea sexuală și alte tipuri de comportament profesoral inacceptabile. Mai niciodată ceva în legătură cu un program major privind atragerea și integrarea lor […]
Acum 2 ore
04:40
Oamenii lui Bolojan ar trebui să se uite cu atenție la cheltuielile companiilor energetice! # Contributors.ro
Este foame de bani la buget. Oamenii echipei Bolojan se uită de unde ar mai putea să facă rost de bani. Cum în companiile energetice în care statul român deține pachete semnificative sau majoritare, analizăm cifrele oficiale pentru a vedea posibile discrepanțe si evident pentru a vedea de ce prețul energiei electrice este așa de […]
04:40
Acum 4 ore
03:00
23 august 1939 este ziua care ilustrează, tragic şi sângeros, tragedia europeană. Pactul de la Moscova, încheiat între cele două state totalitare şi revizioniste, este capătul de drum al unei politici ce debutează în 1922, prin acordul de la Rapallo. După aproape două decenii de pace fragilă, războiul revenea în Europa, spre a deveni, mai […]
Acum 24 ore
09:20
"Dacă nu mă voi rupe de simțămintele de compasiune, ele nu mă vor lăsa niciodată să devin monah." – Avva Teodor de la Ferme Dificil, atunci când scrii despre un subiect "greu", nu e atât subiectul în sine cât precauțiile pe care trebuie să le iei pentru a preveni eventualele (foarte de înțeles) neînțelegeri. Cititorii […]
07:20
Vinerea și mai trăsnită este încă un film din interminabila și nu întotdeauna izbutita serie Hai să vă mai spun o dată povestea pe care v-am spus-o odinioară nițeluș altfel și cu ceea ce dispunea acum 20-30 de ani tehnica cinematografică. Serie ce pare a defini filmul american de azi. Deci, Walt Disney Pictures a […]
Ieri
09:20
Sindromul 1914, pragmatismul tranzacțional, răbdarea de granit și criza identității post-westfaliene Lumea post-Alaska nu aduce neapărat ceva nou, nici nu răstoarnă definitiv ordinea actuală, ci deschide o scenă la vedere pentru realitatea pe care am preferat s-o ignorăm sau nu o conștientizam la nivelul parametrilor săi raționali. Dacă Donald Trump are un merit fundamental, acela […]
08:50
Se spune frecvent că Uniunea Europeană este o mare putere la nivel global din punct de vedere economic, dar una mică din punct de vedere geopolitic. Chiar dacă europenii au reușit în numeroase rânduri să schimbe poziția altor țări și încearcă și acum, de exemplu, să influențeze negocierile SUA – Rusia cu privire la războiul […]
Mai mult de 2 zile în urmă
09:30
Introducere Decizia Guvernului de a majora capitalul social minim pentru SRL-uri de la 200 lei la 8.000 lei a stârnit reacții puternice și contradictorii. Pentru susținători, măsura reprezintă un semnal de responsabilitate: România se aliniază practicilor europene, elimină firmele „de carton" și transmite mesajul că antreprenoriatul presupune seriozitate, nu doar un gest formal de 200 […]
06:20
Editura Humanitas Fiction., cu promptitudinea-i binecunoscută, a lansat pe piața românească unul dintre cele mai de succes romane americane de azi. E vorba despre Vladimir, scris de Julia May Jonas, apărut în versiunea originală în anul 2022, și care, foarte curând, va beneficia și de o ecranizare. Traducerea în limba română, apărută în colecția Raftul […]
19 august 2025
08:30
Ziua de ieri este adevăratul ȋnceput al bătăliei pentru pace ȋn Ucraina. O dată cu seria de ȋntâlniri de la "Casa Albă", obiectivul asumat de Occident este din ce ȋn ce mai clar: proiectarea unui viitor care să permită victimei agresiunii ruse să existe ca stat viabil, parte a comunităţii euro-atlantice de naţiuni. Război şi […]
18 august 2025
09:20
You ripped away all the parts that were pureYou say that you love me, but I'm just not sureYou cut me down, I crawl back for more(…) Why don't you use me, abuse me, and throw me away?Evil Come Leisti and the Not So Evil BandUse Me, Abuse Me, and Throw Me Away – „Annus […]
08:30
După caruselul diplomatic alert din ultimele săptămâni, se conturează tot mai clar datele ce ne permit o fotografie analitică la zi a eforturilor politico-diplomatice privind încetarea fazei militare active a războiului din Ucraina. Cadrul general Reducem de la început riscul perpetuării percepției eronate privind șansele unei păci "de durată" în Ucraina. În evaluarea mea, un […]
08:30
Despre reducerea capacității fiscale și interesul național. Un posibil răspuns la disputa foștilor mei studenți Victoria Stociu și Ciprian Ciucu # Contributors.ro
1. Faptele România are în prezent un nivel al veniturilor fiscale și din contribuții sociale de aproximativ 27,5% din PIB. Media Uniunii Europene este în jur de 40%, iar țările cu economii robuste se situează semnificativ mai sus: Franța are circa 47,5%, Germania 41,9%, Polonia 36,6%, Bulgaria 30,5%. Doar Irlanda apare mai jos decât […]
08:30
Donald Trump a promis triumfător în campania electorală că va încheia războiul din Ucraina în 24 de ore după ce va deveni Președinte. Au trecut aproape 7 luni de la instalarea sa la Casa Albă, iar războiul din Ucraina nu dă semne că se apropie de final. Scopul lui Vladimir Putin în războiul din Ucraina […]
07:10
Tradițional schimb anual de spectacole între Teatrul Szigligeti din Oradea și Teatrul Csokonai din Debrecen mi-a prilejuit reîntâlnirea cu una dintre scrierile cult ale literaturii maghiare. Mai jucată chiar decât Tragedia omului sau Bank Bán.E vorba despre Liliom a lui Molnár Ferenc. Scrisă în 1909, într-un moment în care Europa își descoperea și savura modernitatea […]
17 august 2025
11:40
Eșecul negocierilor dintre SUA și Rusia din Alaska ilustrează o neînțelegere generalizată a factorilor care determină politica externă a Moscovei. Recenta întâlnire la nivel înalt dintre Donald Trump și Vladimir Putin de la Anchorage a fost la fel de jenantă ca și ultima lor întâlnire oficială de la Helsinki, din 2018. Dacă atunci conferința de […]
16 august 2025
08:20
Întâlnirea din Alaska intre Preşedintele Trump şi Vladimir Putin a confirmat, dincolo de eticheta oficială, inexistenţa unui acord ȋn marginea conflictului din Ucraina. Poziţia de inflexibilitate a Rusiei se menţine şi, o dată cu ea, hotărârea de a atinge, prin forţa armelor, obiectivul politic niciodată abandonat: reducerea Ucrainei la statutul de protectorat ȋn cadrele unui […]
08:10
Au trecut câteva zile de la funeraliile de stat cu care ne-am despărțit de Ion Iliescu. Simt nevoia să adaug câteva gânduri despre responsabilitatea politică a lui Ion Iliescu, despre „omul Ion Iliescu" și despre atitudinea publică în ce-l privește. Pentru mai multă claritate a temelor, am pus multele detalii la subsol. Nu pun pe […]
15 august 2025
09:30
"Video meliora proboque, deteriora sequor." Pe vremea când eram eu student, la începutul anilor '90, politica – pe care atunci o descopeream cu toții – se învăța după manuale americane. Și acolo ni se spuneau trei lucruri de bază: mai întâi că există o legătură tare între drepturile omului (pe vremea aceea reduse la dreptul […]
06:20
O veste nu neapărat bombă, însă nu tocmai de natură să provoace mari bucurii, combinată cu aceea că Sébastien (Marc Ruchman), iubitul de altădată, ar fi implicat într-un hold up, schimbă din temelii viața preacuvioasei și preacinstitei Soră Lucie, binișor și cu umor interpretată de Marilou Berry. Respectiva Lucie a optat, în urmă cu vreo […]
13 august 2025
17:30
Guvernul de coaliție a trecut la reducerea deficitului bugetar, cel care de fapt a generat inflația de campioni europeni. Am comite o greșeală de judecată să credem că ajustarea ar fi avut loc vreodată dacă nu ajungeam cu spatele la zid. Politicile fiscale și de venituri sunt cele responsabile pentru situația limită la care s-a […]
11:40
Noi perspective instituționale și metodologice în abordarea migrației internaționale în România # Contributors.ro
Autori: Context general și repere metodologice Libera circulație a persoanelor în spațiul Uniunii Europene, alături de diminuarea progresivă a barierelor de trecere între state, a condus, în timp, la transformarea tiparelor migrației internaționale în România. Fenomenul migraționist se află într-o continuă expansiune, iar analiza mobilităților dinspre și către teritoriul național reprezintă o provocare majoră atât […]
07:50
Poate că cititorul volumului Blaga. În căutarea numelui, scris de Florina Ilis și apărut în seria Biografiilor romanțate a editurii Polirom din Iași, să fie ușor descumpănit de ponderea acordată iubirilor sau, mă rog, aventurilor amoroase ale unui mare imens, poet și filosof. Încă din primele pagini ale cărții, pagini în care ne întâlnim cu […]
12 august 2025
21:20
Donald Trump a venit la putere promițând că va pune capăt războiului din Ucraina în 24 de ore. Greu de imaginat pe ce se baza președintele american. Poate credea că Putin va opri agresiunea ca o favoarea personală față de el. Sau planul de la început a fost să pună presiune asupra lui Volodimir Zelenski […]
11:00
Cu 36 de ani în urmă, comunismul se prabuşise în toate ţările est-europene. Mai scrâşnit la început în Germania, cu un mort în urma manifestaţiilor din Cehoslovacia (care până la urmă s-a dovedit a fi doar butaforie), în linişte deplină în Bulgaria. În toate, mai putin România, unde Ceauşescu voia să păstreze puterea cu absolut […]
11 august 2025
09:30
„Să știți că dintr-o companie de stat care merge prost nu au toți de pierdut. Cei care sunt la comanda acestor companii, cei care sunt «clienții» acestor companii, cei de la care companiile de stat nu-și pot încasa arieratele au de câștigat. Nu sunt singuri în general și este o rezistență trans-sistemică. Și a trece […]
06:30
Dincolo de sublinierea apartenenței lor la o anumită formă de teatru poetic, extrem de în vogă în primele decenii ale secolului al XX lea (în Franța, respectivul teatru era asociat, de pildă, cu o obsesivă revenire la marile mituri ale Antichității), cele mai cunoscute piese ale spaniolului Federico Garcia Lorca sunt tragedii ale familiei strict […]
10 august 2025
14:40
Întâmplător sau nu, locul ales pentru summitul precipitat Trump-Putin este cel care simbolizează cel mai bine tranzacționalismul ruso-american de dinaintea lungului lor război politic. În 1867, Imperiul Rus a vândut Alyeska („pământul cel mare") Statelor Unite ale Americii, pentru 7,2 milioane de dolari. Rusia are o lungă istorie de război politic, informațional și hibrid împotriva […]
09:20
De la primul act de violență descris în mitul biblic al lui Cain și Abel, omenirea a purtat în sine un cod nescris al rivalității și al competiției. Rivalitatea fraternală, izvorâtă din nevoia de recunoaștere și de afirmare, a devenit matricea prin care s-au construit ierarhiile, puterile și conflictele sociale. În Evul Mediu, modelul tripartit […]
09:20
Actualul președinte american ales și-a preluat funcția în ianuarie 2025 cu promisiunea de a pune capăt războiului ruso-ucrainean în 24 de ore. Inițial, noua administrație americană a petrecut luni de zile trimițând semnale prieteno
9 august 2025
09:30
Condamnarea bașcanei Găgăuziei: tăcerea Turciei și viitorul Găgăuziei între geopolitică și identitate # Contributors.ro
Pe 5 august, justiția moldovenească a condamnat-o pe bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, la șapte ani de închisoare. Verdictul a declanșat reacții imediate la Moscova, dar a fost primit cu o tăcere surprinzătoare la Ankara. Ce semnificație are această lipsă de reacție într-un context în care Turcia s-a prezentat mereu drept aliat și protector istoric […] Articolul Condamnarea bașcanei Găgăuziei: tăcerea Turciei și viitorul Găgăuziei între geopolitică și identitate apare prima dată în Contributors.
09:10
Flash de capăt de cursă. După două „bazine” înotate în patruzeci și șase și ceva de secunde, brațul de Goliat al americanului Jack Alexy, un colos de peste doi metri și 100 de kile, bate cuba cu brațul firav, de două ori mai subțire, al românului David, învingătorul său din finala „sutei”. O imagine aproape […] Articolul Splendidul creier al omului-amfibie apare prima dată în Contributors.
8 august 2025
08:50
România este angajată în cateva investiții importante în industria de apărare dar nu va fi în stare să acopere cererea mare de energie a acestora. De asemenea există planuri de ajutorare energetică a Republicii Moldova care sunt puse sub semnul întrebării. Lipsa capacităților de producție, disfuncționalitatea piețelor, legislația privind achizițiile ce este greoaie și neprofesionalismul […] Articolul România va ceda energetic și nu va putea să se dezvolte! apare prima dată în Contributors.
08:50
Nupțialitatea în România în perioada 1871-2023. Schimbări, factori determinanți, implicații # Contributors.ro
Introducere ● Evoluția nupțialității ● Nupțialitatea pe medii, 1930-2023 ● Câteva remarci finale ● Introducere Căsătoriile și divorțurile sunt evenimente demografice ale mișcării naturale a populației, alături de nașteri și decese. Celor patru tipuri de evenimente le corespund fenomenele demografice de nupțialitate, divorțialitate natalitate și mortalitate. Mișcarea naturală se referă la schimbările care au loc […] Articolul Nupțialitatea în România în perioada 1871-2023. Schimbări, factori determinanți, implicații apare prima dată în Contributors.
08:20
Aflu că presa de peste Ocean ar fi fost cum nu se poate mai critică la adresa coproducției americano-cipriote Bride Hard care povestește cum era să se ducă pe apa Sâmbetei căsătoria dintre frumoasa Betsy (Anna Camp) și inițial cam prostuțul Ryan ( Sam Huntigton), parcă programatic mirat și încântat de toate, însă drastic maturizat […] Articolul Efecte comice rapide apare prima dată în Contributors.
7 august 2025
17:40
„Iliescu a fost un Ceaușescu fără Ceaușescu. Românii l-au dorit și l-au avut.” Interviu cu profesorul Ioan Stanomir # Contributors.ro
Contributors.ro: A fost Ion Iliescu un om politic viclean? Cât de bine se potrivește acest cuvânt folosit de Tom Gallagher în titlul unui articol pe Contributors.ro, dar și de Financial Times, pentru a-l caracteriza pe Ion Iliescu? Ioan Stanomir: Ion Iliescu a fost în primul rând un om politic care a creat un sistem și […] Articolul „Iliescu a fost un Ceaușescu fără Ceaușescu. Românii l-au dorit și l-au avut.” Interviu cu profesorul Ioan Stanomir apare prima dată în Contributors.
09:30
Cu un aer cât se poate de serios și parcă, în același timp, șugubăț, de pre-concediu, Nicușor Dan se și ne întreba despre debandada din magistratură. Este debandadă într-adevăr pe acolo, deși pe noi ăștia mai Decreței părinții și bunicii ne-au învățat că judecătorul, dascălul și doctorul sunt învățații care trebuie să aibă tot respectul […] Articolul Cuvântul anului 2025 în România: DEBANDADĂ apare prima dată în Contributors.
6 august 2025
06:30
Am mai făcut apel în cronicile mele, fie ele de carte, de film sau de teatru, la excelentul studiu al profesorului Antoine Compagnon, La vie derrière. Fins de la littérature. Concretizare editorială a ultimului curs ținut de acesta la Universitate. Cursul de dinaintea pensionării. Început în anul 2020, întrerupt din cauza pandemiei, reluat și continuat […] Articolul Dincolo de limitele de toate felurile apare prima dată în Contributors.
5 august 2025
18:00
La întoarcerea de la Cluj în octombrie 1988 la București, socrul meu, Andrei Caracostea, profesor la Institutul de Construcții și Inginerie, mi‑a oferit oportunitatea neașteptată de a‑l cunoaște pe Ion Iliescu. Iliescu era, la acea vreme, director al Editurii Tehnice, cu care socrul meu avea un contract pentru publicarea Manualului pentru calculul construcțiilor, ediție a […] Articolul Ion Iliescu: Câteva amintiri apare prima dată în Contributors.
18:00
De la bun început vreau să subliniez faptul că în acest text nu am de gând să livrez o caracterizare a omului politic Ion Iliescu și a activității sale politice. Am făcut-o de atâtea ori de-a lungul timpului astfel încât poziția mea este clară. In schimb mă voi folosi de acest prilej pentru a rememora […] Articolul Ion Iliescu așa cum l-am cunoscut apare prima dată în Contributors.
18:00
Felul cum Ion Iliescu a dobândit și și-a menținut puterea reprezintă o confirmare deprimantă a faptului că România continuă să fie victima unui progres întârziat sau a unei dezvoltări frânate. Un vârtej de schimbări a cuprins Europa de Est în urmă cu aproape patru decenii, iar soarta deloc de invidiat a României a fost aceea […] Articolul Adio lui Ion Iliescu: Arhitectul viclean al democrației Frankenstein din România apare prima dată în Contributors.
08:30
Mozaicul vârstelor la imigranții români din Europa 2024:comparații în și între câmpuri de migrație[1] # Contributors.ro
Întrebările În materialul anterior[1] asupra avatarurilor migrației românești în Europa, din perioada pandemiei COVID-19 și după, operam cu distincții între țări de destinație principale pentru emigrația românească din „hexagonul de atracție”, Sudul Global, Nordul Global al Europei, cu mai mulți sau mai puțini migranți care renunță la cetățenia română etc. Dar dacă, menținând câmpurile de […] Articolul Mozaicul vârstelor la imigranții români din Europa 2024:comparații în și între câmpuri de migrație[1] apare prima dată în Contributors.
08:10
În luna iunie a.c., președintele Nicușor Dan a formulat un nou obiectiv de politică externă: România să devină națiunea gazdă a viitorului Hub de securitate maritimă de la Marea Neagră al Uniunii Europene. Hubul urmează să fie operaționalizat ca parte a implementării abordării strategice lansate de Comisia Europeană în această vară, care propune o viziune […] Articolul România ar trebui să invite Ucraina în Hubul UE pentru securitate la Marea Neagră apare prima dată în Contributors.
4 august 2025
06:10
Binecunoscut în România în calitate de scriitor de literatură dramatică (în absența unor statistici riguroase, pot doar aproxima că e cel mai jucat dramaturg american de azi, în spațiul românesc, desigur), Neil LaBute a descins la Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu în chip de regizor. A montat acolo un text clasic (dacă l-aș numi […] Articolul Vieți patetice și demne de milă apare prima dată în Contributors.
3 august 2025
21:10
Ce va face Trump peste 4 zile, când expiră ultimatumul dat Rusiei? De ce spune Putin că Europa este un pitic politic? Interviu cu istoricul Armand Goșu # Contributors.ro
Contributors: Subiectul interviului nostru de azi este răspunsul pe care i l-a dat Putin lui Trump vineri, 1 august. Cum poate fi interpretat acest discurs și la ce ne putem aștepta din partea Kremlinului, după ce expiră ultimatumul lui Trump? Cum s-au întâmplat lucrurile: președintele american a declarat pe 28 iunie că reduce termenul privind […] Articolul Ce va face Trump peste 4 zile, când expiră ultimatumul dat Rusiei? De ce spune Putin că Europa este un pitic politic? Interviu cu istoricul Armand Goșu apare prima dată în Contributors.
08:10
Încă dinaintea acestui tur de scrutin, numeroase sondaje de opinie arătau faptul că sprijinul publicului pentru coaliția de guvernare formată din Partidul Liberal Democrat (LDP) și Kōmeitō (NKP) este în scădere. În 14 iulie, un sondaj coordonat de NHK scotea în evidență faptul că doar 31% din respondenți susțin guvernul condus de Shigeru Ishiba. Continuând […] Articolul Cum „citim” alegerile japoneze din Iulie 2025? Partea 1 – Fenomenul Sanseitō apare prima dată în Contributors.
07:40
Avizul consultativ al Curții de la Haga privind clima din 23 iulie 2025 între politică și justiție # Contributors.ro
În iulie 2025 a fost un record de temperatură în Turcia (50 de grade plus), tot în această lună, în Finlanda a fost depășită perioada de trei săptămâni de temperaturi peste 30 de grade, Marea Mediterană fierbe (pe alocuri apa mării atinge și 29/30 de grade), furtuni violente au distrus localități în România, în Europa […] Articolul Avizul consultativ al Curții de la Haga privind clima din 23 iulie 2025 între politică și justiție apare prima dată în Contributors.
2 august 2025
13:50
Nu pot uita ziua când niște ciobani, indignați de politica împuținării câinilor ciobănești în favoarea vânătorii, au sărit gardurile clădirii Parlamentului ca să-și apere „dreptul” de a ține dulăi pentru a-și proteja turmele. Când s-a întâmplat pentru prima dată, coboram pe jos Calea 13 Septembrie, așa că am urmărit pe viu efectul nervozității oamenilor exasperați. […] Articolul Țara arde, urșii trec apare prima dată în Contributors.
13:40
Reforma economică a președintelui argentinian Javier Milei: un model demn de urmat # Contributors.ro
Înainte de Primul Război Mondial, Argentina a fost una dintre cele mai bogate țări din lume, cu un venit mediu pe cap de locuitor apropiat de cel al SUA. În ultima jumătate de secol, țara a fost subminată de inflație, recesiune și ineficacitatea instituțiilor statului. Cauza este politica economică dusă de guvernele argentiniene din perioada […] Articolul Reforma economică a președintelui argentinian Javier Milei: un model demn de urmat apare prima dată în Contributors.
